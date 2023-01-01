悲華經卷第七北涼天竺三藏曇無讖譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悲華經卷第七北涼天竺三藏曇無讖譯

諸菩薩本授記品第四之五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩本授記品第四之五

「『世尊！我成阿耨多羅三藐三菩提已，一音說法，或有眾生學聲聞乘，聞佛說法，即得知聲聞法藏；或有修學辟支佛乘，聞佛說法，便得解於辟支佛法；或有修學無上大乘，聞佛說法，便得解了大乘之法純一無雜；若有修集助菩提法欲得菩提，聞佛說法，即得捨財，行於布施；若有眾生離諸功德，悕求天上、人中快樂，聞佛說法，即得持戒；若有眾生互相怖畏，有愛瞋心，聞佛說法，即得相於生親厚心；若有眾生憙為殺業，聞佛說法，即得悲心；若有眾生常為慳悋、嫉妬覆心，聞佛說法，即修喜心；若有眾生端正無病，貪著於色，心生放逸，聞佛說法，即得捨心；若有眾生婬欲熾盛，其心放逸，聞佛說法，即觀不淨；若有眾生學大乘者，為掉蓋所覆，聞佛說法，即得身念處法；若有眾生常自稱讚，能大論議，其智慧明猶如抴電，聞佛說法，即解甚深十二因緣；若有眾生寡聞少見，自稱能論，聞佛說法，即得不奪不失諸陀羅尼；若有眾生入邪見山，聞佛說法，即解諸法甚深空門；若有眾生諸覺覆心，聞佛說法，即得深解無相法門；若有眾生諸不淨願覆蔽其心，聞佛說法，即得深解無作法門；若有眾生心不清淨，聞佛說法，心得清淨；若有眾生以多緣覆心，聞佛說法，得解不失菩提心法；若有眾生瞋恚覆心，聞佛說法，解真實相得受記莂；若有眾生依猗覆心，聞佛說法，深解諸法無所依猗；若有眾生愛染覆心，聞佛說法，疾解諸法無垢清淨；若有眾生忘失善心，聞佛說法，深解日光三昧；若有眾生行諸魔業，聞佛說法，速得解了清淨之法；若有眾生邪論覆心，聞佛說法，即得深解增益正法；若有眾生煩惱覆心，聞佛說法，即得解了離煩惱法；若有眾生行諸惡道，聞佛說法，即得迴反；若有眾生於大乘法讚說邪法，以為吉妙，聞佛說法，即於邪法生退轉心，而得正解；若有菩薩厭於生死，聞佛說法，即於生死心生愛樂；若有眾生不知善地，聞佛說法，即得覺了善地之法；若有眾生見他為善不生好樂，生於妬嫉，聞佛說法，即得心喜；若有眾生其心各各共相違反，聞佛說法，即得無閡光明；若有眾生行諸惡業，聞佛說法，深解惡業所得果報；若有眾生怖畏大眾，聞佛說法，深得解了師子相三昧；若有眾生四魔覆心，聞佛說法，疾得首楞嚴三昧；若有眾生不見諸佛國土光明，聞佛說法，即得深解種種莊嚴光明三昧；若有眾生有憎愛心，聞佛說法即得捨心；若有眾生未得佛法光明，聞佛說法，即得法幢三昧；若有眾生離大智慧，聞佛說法，即得法炬三昧；若有眾生癡闇覆心，聞佛說法，即得日燈光明三昧；若有眾生口無辯才，聞佛說法，即 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！我成阿耨多羅三藐三菩提已，一音說法，或有眾生學聲聞乘，聞佛說法，即得知聲聞法藏；或有修學辟支佛乘，聞佛說法，便得解於辟支佛法；或有修學無上大乘，聞佛說法，便得解了大乘之法純一無雜；若有修集助菩提法欲得菩提，聞佛說法，即得捨財，行於布施；若有眾生離諸功德，悕求天上、人中快樂，聞佛說法，即得持戒；若有眾生互相怖畏，有愛瞋心，聞佛說法，即得相於生親厚心；若有眾生憙為殺業，聞佛說法，即得悲心；若有眾生常為慳悋、嫉妬覆心，聞佛說法，即修喜心；若有眾生端正無病，貪著於色，心生放逸，聞佛說法，即得捨心；若有眾生婬欲熾盛，其心放逸，聞佛說法，即觀不淨；若有眾生學大乘者，為掉蓋所覆，聞佛說法，即得身念處法；若有眾生常自稱讚，能大論議，其智慧明猶如抴電，聞佛說法，即解甚深十二因緣；若有眾生寡聞少見，自稱能論，聞佛說法，即得不奪不失諸陀羅尼；若有眾生入邪見山，聞佛說法，即解諸法甚深空門；若有眾生諸覺覆心，聞佛說法，即得深解無相法門；若有眾生諸不淨願覆蔽其心，聞佛說法，即得深解無作法門；若有眾生心不清淨，聞佛說法，心得清淨；若有眾生以多緣覆心，聞佛說法，得解不失菩提心法；若有眾生瞋恚覆心，聞佛說法，解真實相得受記莂；若有眾生依猗覆心，聞佛說法，深解諸法無所依猗；若有眾生愛染覆心，聞佛說法，疾解諸法無垢清淨；若有眾生忘失善心，聞佛說法，深解日光三昧；若有眾生行諸魔業，聞佛說法，速得解了清淨之法；若有眾生邪論覆心，聞佛說法，即得深解增益正法；若有眾生煩惱覆心，聞佛說法，即得解了離煩惱法；若有眾生行諸惡道，聞佛說法，即得迴反；若有眾生於大乘法讚說邪法，以為吉妙，聞佛說法，即於邪法生退轉心，而得正解；若有菩薩厭於生死，聞佛說法，即於生死心生愛樂；若有眾生不知善地，聞佛說法，即得覺了善地之法；若有眾生見他為善不生好樂，生於妬嫉，聞佛說法，即得心喜；若有眾生其心各各共相違反，聞佛說法，即得無閡光明；若有眾生行諸惡業，聞佛說法，深解惡業所得果報；若有眾生怖畏大眾，聞佛說法，深得解了師子相三昧；若有眾生四魔覆心，聞佛說法，疾得首楞嚴三昧；若有眾生不見諸佛國土光明，聞佛說法，即得深解種種莊嚴光明三昧；若有眾生有憎愛心，聞佛說法即得捨心；若有眾生未得佛法光明，聞佛說法，即得法幢三昧；若有眾生離大智慧，聞佛說法，即得法炬三昧；若有眾生癡闇覆心，聞佛說法，即得日燈光明三昧；若有眾生口無辯才，聞佛說法，即

得種種功德應辯；若有眾生觀色和合，無有堅固，猶如水沫，聞佛說法，即得那羅延三昧；若有眾生心亂不定，聞佛說法，即得堅牢決定三昧；若有眾生欲觀佛頂，聞佛說法，即得須彌幢三昧；若有眾生放捨本願，聞佛說法，即得堅牢三昧；若有眾生退失諸通，聞佛說法，即得金剛三昧；若有眾生於菩提場而生疑惑，聞佛說法，即得了達金剛道場；若有眾生一切法中無厭離心，聞佛說法，即得金剛三昧；若有眾生不知他心，聞佛說法，即知他心；若有眾生於諸根中不知利鈍，聞佛說法，即知利鈍；若有眾生各各種類不相解語，聞佛說法，即得解了音聲三昧；若有眾生未得法身，聞佛說法，即得解了分別諸身；若有眾生不見佛身，聞佛說法，即得不眴三昧；若有眾生分別諸緣，聞佛說法，即得無諍三昧；若有眾生於轉法輪，心生疑惑，聞佛說法，於轉法輪得心清淨；若有眾生起無因邪行，聞佛說法，即得法明隨順因緣；若有眾生於一佛世界起於常見，聞佛說法，即得善別無量佛土；若有眾生未種諸相善根，聞佛說法，即得種種莊嚴三昧；若有眾生不能善別一切言語，聞佛說法，即得解了分別種種言音三昧；若有眾生專心求於一切智慧，聞佛說法，即得無所分別法界三昧；若有眾生退轉於法，聞佛說法，即得堅固三昧；若有眾生不知法界，聞佛說法，即得大智慧；若有眾生離本誓願，聞佛說法，即得不失三昧；若有眾生分別諸道，聞佛說法，即得一道無所分別；若有眾生推求智慧，欲同虛空，聞佛說法，即得無所有三昧；若有眾生未得具足諸波羅蜜，聞佛說法，即得住於淨波羅蜜；若有眾生未得具足四攝之法，聞佛說法，即得妙善攝取三昧；若有眾生分別四無量心，聞佛說法，即得平等勤心精進；若有眾生未得具足三十七助菩提法，聞佛說法，即得住不出世三昧；若有眾生其心失念及善智慧，聞佛說法，即得大海智印三昧；若有眾生其心疑惑，未生法忍，聞佛說法，即得諸法決定三昧，以一法相故；若有眾生忘所聞法，聞佛說法，即得不失念三昧；若有眾生各各說法，不相憙樂，聞佛說法，即得清淨慧眼，無有疑網；若有眾生於三寶中不生信心，聞佛說法，即得功德增長三昧；若有眾生渴乏法雨，聞佛說法，即得法雨三昧；若有眾生於三寶中起斷滅見，聞佛說法，即得諸寶莊嚴三昧；若有眾生不作智業，不勤精進，聞佛說法，即得金剛智慧三昧；若有眾生為諸煩惱之所繫縛，聞佛說法，即得虛空印三昧；若有眾生計我我所，聞佛說法，即得智印三昧；若有眾生不知如來具足功德，聞佛說法，即得世間解脫三昧；若有眾生於過去世未供 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得種種功德應辯；若有眾生觀色和合，無有堅固，猶如水沫，聞佛說法，即得那羅延三昧；若有眾生心亂不定，聞佛說法，即得堅牢決定三昧；若有眾生欲觀佛頂，聞佛說法，即得須彌幢三昧；若有眾生放捨本願，聞佛說法，即得堅牢三昧；若有眾生退失諸通，聞佛說法，即得金剛三昧；若有眾生於菩提場而生疑惑，聞佛說法，即得了達金剛道場；若有眾生一切法中無厭離心，聞佛說法，即得金剛三昧；若有眾生不知他心，聞佛說法，即知他心；若有眾生於諸根中不知利鈍，聞佛說法，即知利鈍；若有眾生各各種類不相解語，聞佛說法，即得解了音聲三昧；若有眾生未得法身，聞佛說法，即得解了分別諸身；若有眾生不見佛身，聞佛說法，即得不眴三昧；若有眾生分別諸緣，聞佛說法，即得無諍三昧；若有眾生於轉法輪，心生疑惑，聞佛說法，於轉法輪得心清淨；若有眾生起無因邪行，聞佛說法，即得法明隨順因緣；若有眾生於一佛世界起於常見，聞佛說法，即得善別無量佛土；若有眾生未種諸相善根，聞佛說法，即得種種莊嚴三昧；若有眾生不能善別一切言語，聞佛說法，即得解了分別種種言音三昧；若有眾生專心求於一切智慧，聞佛說法，即得無所分別法界三昧；若有眾生退轉於法，聞佛說法，即得堅固三昧；若有眾生不知法界，聞佛說法，即得大智慧；若有眾生離本誓願，聞佛說法，即得不失三昧；若有眾生分別諸道，聞佛說法，即得一道無所分別；若有眾生推求智慧，欲同虛空，聞佛說法，即得無所有三昧；若有眾生未得具足諸波羅蜜，聞佛說法，即得住於淨波羅蜜；若有眾生未得具足四攝之法，聞佛說法，即得妙善攝取三昧；若有眾生分別四無量心，聞佛說法，即得平等勤心精進；若有眾生未得具足三十七助菩提法，聞佛說法，即得住不出世三昧；若有眾生其心失念及善智慧，聞佛說法，即得大海智印三昧；若有眾生其心疑惑，未生法忍，聞佛說法，即得諸法決定三昧，以一法相故；若有眾生忘所聞法，聞佛說法，即得不失念三昧；若有眾生各各說法，不相憙樂，聞佛說法，即得清淨慧眼，無有疑網；若有眾生於三寶中不生信心，聞佛說法，即得功德增長三昧；若有眾生渴乏法雨，聞佛說法，即得法雨三昧；若有眾生於三寶中起斷滅見，聞佛說法，即得諸寶莊嚴三昧；若有眾生不作智業，不勤精進，聞佛說法，即得金剛智慧三昧；若有眾生為諸煩惱之所繫縛，聞佛說法，即得虛空印三昧；若有眾生計我我所，聞佛說法，即得智印三昧；若有眾生不知如來具足功德，聞佛說法，即得世間解脫三昧；若有眾生於過去世未供

養佛，聞佛說法，即得種種神足變化；若有眾生一法界門於未來世無量劫中未得說之，聞佛說法，即得解說一切諸法同一法界；若有眾生於諸一切修多羅中未得選擇，聞佛說法，即得諸法平等實相三昧；若有眾生離六和法，聞佛說法，即得解了諸法三昧；若有眾生於不可思議解脫法門不勤精進，聞佛說法，於諸通中，即得師子遊戲三昧；若有眾生欲分別入於如來藏，聞佛說法，更不從他聞，即得分別入如來藏；若有眾生於菩薩道不勤精進，聞佛說法，即得智慧，勤行精進；若有眾生未曾得見本生經，聞佛說法，即得一切在在處處三昧；若有眾生行道未竟，聞佛說法，即得受記三昧；若有眾生未得具足如來十力，聞佛說法，即得無壞三昧；若有眾生未得具足四無所畏，聞佛說法，即得無盡意三昧；若有眾生未得具足佛不共法，聞佛說法，即得不共法三昧；若有眾生未得具足無愚癡見，聞佛說法，即得願句三昧；若有眾生未覺一切佛法之門，聞佛說法，即得鮮白無垢淨印三昧；若有眾生未得具足一切智者，聞佛說法，即得善了三昧；若有眾生未得成就一切佛事，聞佛說法，即得無量不盡意三昧；如是等眾生，於佛法中各得信解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 養佛，聞佛說法，即得種種神足變化；若有眾生一法界門於未來世無量劫中未得說之，聞佛說法，即得解說一切諸法同一法界；若有眾生於諸一切修多羅中未得選擇，聞佛說法，即得諸法平等實相三昧；若有眾生離六和法，聞佛說法，即得解了諸法三昧；若有眾生於不可思議解脫法門不勤精進，聞佛說法，於諸通中，即得師子遊戲三昧；若有眾生欲分別入於如來藏，聞佛說法，更不從他聞，即得分別入如來藏；若有眾生於菩薩道不勤精進，聞佛說法，即得智慧，勤行精進；若有眾生未曾得見本生經，聞佛說法，即得一切在在處處三昧；若有眾生行道未竟，聞佛說法，即得受記三昧；若有眾生未得具足如來十力，聞佛說法，即得無壞三昧；若有眾生未得具足四無所畏，聞佛說法，即得無盡意三昧；若有眾生未得具足佛不共法，聞佛說法，即得不共法三昧；若有眾生未得具足無愚癡見，聞佛說法，即得願句三昧；若有眾生未覺一切佛法之門，聞佛說法，即得鮮白無垢淨印三昧；若有眾生未得具足一切智者，聞佛說法，即得善了三昧；若有眾生未得成就一切佛事，聞佛說法，即得無量不盡意三昧；如是等眾生，於佛法中各得信解。

「『有諸菩薩，其心質直無有諂曲，聞佛說法，即得八萬四千諸法門、八萬四千諸三昧門、七萬五千陀羅尼門。有無量無邊阿僧祇菩薩摩訶薩修集大乘者，聞是說法，亦得如是無量功德，安止住於不退轉地。是故諸菩薩摩訶薩，欲得種種莊嚴堅牢故，發不可思議願，增益不可思議知見，以自莊嚴，以三十二相莊嚴故，得八十隨形好，以妙音莊嚴故，隨諸眾生所憙說法，令聞法者滿足知見；以心莊嚴故，得諸三昧，不生退轉；以念莊嚴故，不失一切諸陀羅尼；以心莊嚴故，得分別諸法；以念莊嚴故，得解微塵等義；以善心莊嚴故，得堅固誓願，牢堅精進，如其所願到於彼岸；以專心莊嚴故，次第過住；以布施莊嚴故，於諸所須，悉能放捨；以持戒莊嚴故，令心善白，清淨無垢；以忍辱莊嚴故，於諸眾生，心無障閡；以精進莊嚴故，一切佐助，悉得成就；以禪定莊嚴故，於一切三昧中得師子遊戲；以智慧莊嚴故，知諸煩惱習；以慈莊嚴故，專心念於一切眾生；以悲莊嚴故，悉能拔出眾生之苦；以喜莊嚴故，於一切法，心無疑惑；以捨莊嚴故，得離憍慢心，心無高下；以諸通莊嚴故，於一切法得師子遊戲；以功德莊嚴故，得不可盡藏寶手；以智莊嚴故，知諸眾生所有諸心；以意莊嚴故，方便惺悟一切眾生；以光明莊嚴故，得智慧眼明；以諸辯莊嚴故，令眾生得法義應辭；以無畏莊嚴故，一切諸魔不能留難；以功德莊嚴故，得諸佛世尊所有功德；以法莊嚴故，得無閡辯，常為眾生演說妙法；以光明莊嚴故，得一切佛法光明；以照明莊嚴故，能遍照於諸佛世界；以他心莊嚴故，得正智無亂；以教誡莊嚴故，得如所說護持禁戒；以神足莊嚴故，得如意足到於彼岸；以受持一切諸如來莊嚴故，得入如來無量法藏；以尊法莊嚴故，得不隨他智慧；以隨行一切善法莊嚴故，得如說而行，欲令如是眾生悉得如是等功德利益。若有無量無邊阿僧祇菩薩摩訶薩修集大乘，以我說一句法故，悉具如是白淨善法，皆使充足，以是故，諸菩薩摩訶薩於諸法中所得智慧，不從他聞，得成就大法光明，成阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『有諸菩薩，其心質直無有諂曲，聞佛說法，即得八萬四千諸法門、八萬四千諸三昧門、七萬五千陀羅尼門。有無量無邊阿僧祇菩薩摩訶薩修集大乘者，聞是說法，亦得如是無量功德，安止住於不退轉地。是故諸菩薩摩訶薩，欲得種種莊嚴堅牢故，發不可思議願，增益不可思議知見，以自莊嚴，以三十二相莊嚴故，得八十隨形好，以妙音莊嚴故，隨諸眾生所憙說法，令聞法者滿足知見；以心莊嚴故，得諸三昧，不生退轉；以念莊嚴故，不失一切諸陀羅尼；以心莊嚴故，得分別諸法；以念莊嚴故，得解微塵等義；以善心莊嚴故，得堅固誓願，牢堅精進，如其所願到於彼岸；以專心莊嚴故，次第過住；以布施莊嚴故，於諸所須，悉能放捨；以持戒莊嚴故，令心善白，清淨無垢；以忍辱莊嚴故，於諸眾生，心無障閡；以精進莊嚴故，一切佐助，悉得成就；以禪定莊嚴故，於一切三昧中得師子遊戲；以智慧莊嚴故，知諸煩惱習；以慈莊嚴故，專心念於一切眾生；以悲莊嚴故，悉能拔出眾生之苦；以喜莊嚴故，於一切法，心無疑惑；以捨莊嚴故，得離憍慢心，心無高下；以諸通莊嚴故，於一切法得師子遊戲；以功德莊嚴故，得不可盡藏寶手；以智莊嚴故，知諸眾生所有諸心；以意莊嚴故，方便惺悟一切眾生；以光明莊嚴故，得智慧眼明；以諸辯莊嚴故，令眾生得法義應辭；以無畏莊嚴故，一切諸魔不能留難；以功德莊嚴故，得諸佛世尊所有功德；以法莊嚴故，得無閡辯，常為眾生演說妙法；以光明莊嚴故，得一切佛法光明；以照明莊嚴故，能遍照於諸佛世界；以他心莊嚴故，得正智無亂；以教誡莊嚴故，得如所說護持禁戒；以神足莊嚴故，得如意足到於彼岸；以受持一切諸如來莊嚴故，得入如來無量法藏；以尊法莊嚴故，得不隨他智慧；以隨行一切善法莊嚴故，得如說而行，欲令如是眾生悉得如是等功德利益。若有無量無邊阿僧祇菩薩摩訶薩修集大乘，以我說一句法故，悉具如是白淨善法，皆使充足，以是故，諸菩薩摩訶薩於諸法中所得智慧，不從他聞，得成就大法光明，成阿耨多羅三藐三菩提。

「『世尊！若眾生於他方世界作五逆罪，乃至犯四重禁，燒滅善法，若學聲聞、緣覺、大乘，以願力故，欲來生我世界，既來生已，復取一切諸不善業，麤朴弊惡，其心憙求強梁難調，專以四倒貪著慳悋。如是等眾生，八萬四千異性亂心，我當為其各各異性，廣說八萬四千法聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！若眾生於他方世界作五逆罪，乃至犯四重禁，燒滅善法，若學聲聞、緣覺、大乘，以願力故，欲來生我世界，既來生已，復取一切諸不善業，麤朴弊惡，其心憙求強梁難調，專以四倒貪著慳悋。如是等眾生，八萬四千異性亂心，我當為其各各異性，廣說八萬四千法聚。

「『世尊！若有眾生學無上大乘，我當為其具足廣說六波羅蜜，所謂檀波羅蜜，乃至般若波羅蜜。若有眾生學聲聞乘未種善根，願求諸佛以為其師，我當安止於三歸依，然後勸令住六波羅蜜。若有眾生憙為殺害，我當安止於不殺中。若有眾生專行惡貪，我當安住於不盜中。若有眾生非法邪婬，我當安止不邪婬中。若有眾生各各故作誹謗妄語，我當安止不妄語中。若有眾生樂為狂癡，我當安止不飲酒中。若有眾生犯此五事，我當令受優婆塞五戒。若有眾生於諸善法不生憙樂，我當令其一日一夜受持八戒。若有眾生少於善根，於善根中心生愛樂，我當令其於未來世，在佛法中出家學道，安止令住梵淨十戒。若有眾生悕心求於諸善根法，我當安止善根法中，令得成就梵行具足大戒。如是等眾生，作五逆罪，乃至慳悋，為是眾生，以種種門，示現神足，說諸句義，開示陰、界、諸入、苦、空、無常、無我，令住善妙安隱寂滅無畏涅槃，為如是四眾比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷說法。若有眾生求聞論議，我當說正法論，乃至有求解脫之者，我當為說空無之論。若有眾生其心不樂於正善法，我當為說營作眾事。若有眾生於正善法其心愛樂，我當為說空三昧定示正解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！若有眾生學無上大乘，我當為其具足廣說六波羅蜜，所謂檀波羅蜜，乃至般若波羅蜜。若有眾生學聲聞乘未種善根，願求諸佛以為其師，我當安止於三歸依，然後勸令住六波羅蜜。若有眾生憙為殺害，我當安止於不殺中。若有眾生專行惡貪，我當安住於不盜中。若有眾生非法邪婬，我當安止不邪婬中。若有眾生各各故作誹謗妄語，我當安止不妄語中。若有眾生樂為狂癡，我當安止不飲酒中。若有眾生犯此五事，我當令受優婆塞五戒。若有眾生於諸善法不生憙樂，我當令其一日一夜受持八戒。若有眾生少於善根，於善根中心生愛樂，我當令其於未來世，在佛法中出家學道，安止令住梵淨十戒。若有眾生悕心求於諸善根法，我當安止善根法中，令得成就梵行具足大戒。如是等眾生，作五逆罪，乃至慳悋，為是眾生，以種種門，示現神足，說諸句義，開示陰、界、諸入、苦、空、無常、無我，令住善妙安隱寂滅無畏涅槃，為如是四眾比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷說法。若有眾生求聞論議，我當說正法論，乃至有求解脫之者，我當為說空無之論。若有眾生其心不樂於正善法，我當為說營作眾事。若有眾生於正善法其心愛樂，我當為說空三昧定示正解脫。

「『世尊！我為如是一一眾生，要當過於百千由旬不以神足，而以開示無量無邊種種方便，為解句義，示現神足，乃至涅槃，心不生厭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！我為如是一一眾生，要當過於百千由旬不以神足，而以開示無量無邊種種方便，為解句義，示現神足，乃至涅槃，心不生厭。

「『世尊！我以三昧力故，捨第五分所得壽命而般涅槃，我於是時，自分其身如半葶藶子，為憐愍眾生故，求般涅槃。般涅槃後，所有正法住世千歲，像法住世滿五百歲。我涅槃後，若有眾生，以珍寶、伎樂供養舍利，乃至禮拜、右繞一匝，合掌稱歎、一莖華散，以是因緣隨其志願，於三乘中各不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！我以三昧力故，捨第五分所得壽命而般涅槃，我於是時，自分其身如半葶藶子，為憐愍眾生故，求般涅槃。般涅槃後，所有正法住世千歲，像法住世滿五百歲。我涅槃後，若有眾生，以珍寶、伎樂供養舍利，乃至禮拜、右繞一匝，合掌稱歎、一莖華散，以是因緣隨其志願，於三乘中各不退轉。

「『世尊！我般涅槃後，若有眾生於我法中，乃至一戒，如我所說能堅持之，乃至讀誦一四句偈為他人說，令彼聽者心生歡喜，供養法師，乃至一華一禮，以是因緣，隨其志願於三乘中各不退轉，乃至法炬滅、法幢倒。正法滅已，我之舍利尋沒於地至金剛際，爾時娑婆世界空無珍寶，我之舍利變為意相琉璃寶珠，其明焰盛從金剛際出於世間，上至阿迦尼吒天，雨種種華曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、波利質多華、曼殊沙華、摩訶曼殊沙華，有淨光明大如車輪，百葉、千葉，或百千葉，或百千華，其光遍照。復有好香微妙常敷，觀者無厭。其明焰盛不可稱計，微妙之香無量無邊，純雨如是無量諸華。當其雨時，復出種種微妙音聲，佛聲、法聲、比丘僧聲、三歸依聲、優婆塞戒聲、成就八戒聲、出家十戒聲、布施聲、持戒聲、清淨梵行具大戒聲、佐助眾事聲、讀經聲、禪思惟聲、觀不淨聲、念出入息聲、非想非非想聲、有想無想聲、識處聲、空處聲、八勝處聲、十一切入聲、定慧聲、空聲、無相聲、無作聲、十二因緣聲、具足聲聞藏聲、學緣覺聲、具足大乘六波羅蜜聲，於其華中出如是等聲，色界諸天皆悉聞之，本昔所作諸善根本，各自憶念，所有不善尋自悔責，即便來下娑婆世界，教化世間無量眾生，悉令得住於十善中。欲界諸天亦得聞受，所有愛結貪喜五欲，諸心數法悉得寂靜，本昔所作諸善根本，各自憶念，所有不善尋自悔責，即便來下娑婆世界，教化世間無量眾生，悉令得住於十善中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！我般涅槃後，若有眾生於我法中，乃至一戒，如我所說能堅持之，乃至讀誦一四句偈為他人說，令彼聽者心生歡喜，供養法師，乃至一華一禮，以是因緣，隨其志願於三乘中各不退轉，乃至法炬滅、法幢倒。正法滅已，我之舍利尋沒於地至金剛際，爾時娑婆世界空無珍寶，我之舍利變為意相琉璃寶珠，其明焰盛從金剛際出於世間，上至阿迦尼吒天，雨種種華曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、波利質多華、曼殊沙華、摩訶曼殊沙華，有淨光明大如車輪，百葉、千葉，或百千葉，或百千華，其光遍照。復有好香微妙常敷，觀者無厭。其明焰盛不可稱計，微妙之香無量無邊，純雨如是無量諸華。當其雨時，復出種種微妙音聲，佛聲、法聲、比丘僧聲、三歸依聲、優婆塞戒聲、成就八戒聲、出家十戒聲、布施聲、持戒聲、清淨梵行具大戒聲、佐助眾事聲、讀經聲、禪思惟聲、觀不淨聲、念出入息聲、非想非非想聲、有想無想聲、識處聲、空處聲、八勝處聲、十一切入聲、定慧聲、空聲、無相聲、無作聲、十二因緣聲、具足聲聞藏聲、學緣覺聲、具足大乘六波羅蜜聲，於其華中出如是等聲，色界諸天皆悉聞之，本昔所作諸善根本，各自憶念，所有不善尋自悔責，即便來下娑婆世界，教化世間無量眾生，悉令得住於十善中。欲界諸天亦得聞受，所有愛結貪喜五欲，諸心數法悉得寂靜，本昔所作諸善根本，各自憶念，所有不善尋自悔責，即便來下娑婆世界，教化世間無量眾生，悉令得住於十善中。

「『世尊！如是諸華於虛空中，復當化作種種珍寶，金銀、摩尼、真珠、琉璃、珂貝、璧玉、真寶、偽寶、馬瑙、珊瑚、天冠、寶飾，如雨而下，一切遍滿娑婆世界。爾時，人民其心和悅，無諸鬪諍、飢餓、疾病，他方怨賊、惡口諸毒，一切消滅皆得寂靜。爾時，世界有如是樂，若有眾生見諸珍寶，若觸若用，於三乘中無有退轉。是諸珍寶作是利益，作利益已，還沒於地，至本住處金剛際上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！如是諸華於虛空中，復當化作種種珍寶，金銀、摩尼、真珠、琉璃、珂貝、璧玉、真寶、偽寶、馬瑙、珊瑚、天冠、寶飾，如雨而下，一切遍滿娑婆世界。爾時，人民其心和悅，無諸鬪諍、飢餓、疾病，他方怨賊、惡口諸毒，一切消滅皆得寂靜。爾時，世界有如是樂，若有眾生見諸珍寶，若觸若用，於三乘中無有退轉。是諸珍寶作是利益，作利益已，還沒於地，至本住處金剛際上。

「『世尊！娑婆世界兵劫起時，我身舍利復當化作紺琉璃珠從地而出，上至阿迦尼吒天，雨種種華，曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、波利質多華，乃至還沒於地，至本住處金剛際，亦復如是。世尊！如刀兵劫，飢餓疾疫，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！娑婆世界兵劫起時，我身舍利復當化作紺琉璃珠從地而出，上至阿迦尼吒天，雨種種華，曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、波利質多華，乃至還沒於地，至本住處金剛際，亦復如是。世尊！如刀兵劫，飢餓疾疫，亦復如是。

「『世尊！如是大賢劫中，我般涅槃後，是諸舍利作如是佛事，調伏無量無邊眾生，於三乘中得不退轉，如是當於五佛世界微塵數等大劫之中，調伏無量無邊眾生，令於三乘得不退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！如是大賢劫中，我般涅槃後，是諸舍利作如是佛事，調伏無量無邊眾生，於三乘中得不退轉，如是當於五佛世界微塵數等大劫之中，調伏無量無邊眾生，令於三乘得不退轉。

「『世尊！若後滿千恒沙等阿僧祇劫，於十方無量無邊阿僧祇餘世界，成佛出世者，悉是我修阿耨多羅三藐三菩提時，所教化初發阿耨多羅三藐三菩提心，安止令住六波羅蜜者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！若後滿千恒沙等阿僧祇劫，於十方無量無邊阿僧祇餘世界，成佛出世者，悉是我修阿耨多羅三藐三菩提時，所教化初發阿耨多羅三藐三菩提心，安止令住六波羅蜜者。

「『世尊！我成阿耨多羅三藐三菩提已，所可勸化令發阿耨多羅三藐三菩提心，安止令住六波羅蜜，及涅槃後舍利變化，所化眾生令發阿耨多羅三藐三菩提心者，是諸眾生過千恒河沙等阿僧祇劫，於十方無量無邊阿僧祇世界成佛出世，皆當稱我名字而說讚歎：「過去久遠有劫名賢，初入劫時，第四世尊名曰某甲，彼佛世尊勸化我等，初發阿耨多羅三藐三菩提心。我等爾時燒滅善心，集不善根，作五逆罪乃至邪見，彼佛爾時勸化我等，令得安住六波羅蜜，因是即得解了一切陀羅尼門，轉正法輪，離生死縛，令無量無邊百千眾生，安住勝果，復令無量百千眾生，安止天人乃至解脫果。」若有眾生求菩提道，聞讚歎我已，各問於佛：「彼佛世尊見何義利，於重五濁惡世之中，成阿耨多羅三藐三菩提？」是諸世尊，即便向是求菩提道善男子、善女人，說我往昔所成大悲，初發阿耨多羅三藐三菩提心，莊嚴世界及妙善願本起因緣。是人聞已，其心驚愕歎未曾有，尋發妙願，於諸眾生生大悲心，如我無異，作是願言：「其有如是重五濁世，其中眾生作五逆罪，乃至成就諸不善根，我當於中而調伏之。」彼諸世尊，以是諸人成就大悲，於五濁世發諸善願，隨其所求而與授記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！我成阿耨多羅三藐三菩提已，所可勸化令發阿耨多羅三藐三菩提心，安止令住六波羅蜜，及涅槃後舍利變化，所化眾生令發阿耨多羅三藐三菩提心者，是諸眾生過千恒河沙等阿僧祇劫，於十方無量無邊阿僧祇世界成佛出世，皆當稱我名字而說讚歎：「過去久遠有劫名賢，初入劫時，第四世尊名曰某甲，彼佛世尊勸化我等，初發阿耨多羅三藐三菩提心。我等爾時燒滅善心，集不善根，作五逆罪乃至邪見，彼佛爾時勸化我等，令得安住六波羅蜜，因是即得解了一切陀羅尼門，轉正法輪，離生死縛，令無量無邊百千眾生，安住勝果，復令無量百千眾生，安止天人乃至解脫果。」若有眾生求菩提道，聞讚歎我已，各問於佛：「彼佛世尊見何義利，於重五濁惡世之中，成阿耨多羅三藐三菩提？」是諸世尊，即便向是求菩提道善男子、善女人，說我往昔所成大悲，初發阿耨多羅三藐三菩提心，莊嚴世界及妙善願本起因緣。是人聞已，其心驚愕歎未曾有，尋發妙願，於諸眾生生大悲心，如我無異，作是願言：「其有如是重五濁世，其中眾生作五逆罪，乃至成就諸不善根，我當於中而調伏之。」彼諸世尊，以是諸人成就大悲，於五濁世發諸善願，隨其所求而與授記。

「『世尊！彼佛世尊，復為修學大乘諸人，說我舍利所作變化本起因緣：「過去久遠有佛世尊號字某甲，般涅槃後，刀兵疾病飢餓劫起，我等爾時於其劫中受諸苦惱，是佛舍利為我等故，作種種神足師子遊戲，是故我等即得發阿耨多羅三藐三菩提心，種諸善根，精勤修集於六波羅蜜，如上廣說。」』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！彼佛世尊，復為修學大乘諸人，說我舍利所作變化本起因緣：「過去久遠有佛世尊號字某甲，般涅槃後，刀兵疾病飢餓劫起，我等爾時於其劫中受諸苦惱，是佛舍利為我等故，作種種神足師子遊戲，是故我等即得發阿耨多羅三藐三菩提心，種諸善根，精勤修集於六波羅蜜，如上廣說。」』」

佛告寂意菩薩：「善男子！爾時，寶海梵志在寶藏佛所，諸天大眾人非人前，尋得成就大悲之心廣大無量，作五百誓願已，復白佛言：『世尊！若我所願不成不得己利者，我則不於未來賢劫重五濁惡、互共鬪諍、末世盲癡、無所師諮、無有教誡、墮於諸見、大黑闇中作五逆惡，如上說中成就所願，作於佛事。我今則捨菩提之心，亦不願於他方佛土殖諸善根。世尊！我今如是專心，不以是善根成阿耨多羅三藐三菩提，亦不願求辟支佛乘，亦復不願作聲聞乘、天王、人王，貪樂五欲生天人中，不求乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、夜叉、羅剎、諸龍王等，以是善根不求如是諸處。世尊！若得大富以施為因，若得生天以戒為因，若得大智以廣學為因，若斷煩惱以思惟為因，如佛言曰：「如是等事皆是己利功德之人，則能隨其所求皆悉得之。」世尊！若我善根成就得己利者，我之所有布施持戒，多聞思惟悉當成就，以是果報皆為地獄一切眾生，若有眾生墮阿鼻地獄，以是善根，當拔濟之，令生人中，聞佛說法即得開解，成阿羅漢速入涅槃。是諸眾生若業報未盡，我當捨壽，入阿鼻獄代受苦惱。願令我身數如一佛世界微塵，一一身如須彌山等，是一一身覺諸苦樂，如我今身所覺苦樂，一一身受如一佛世界微塵數等，種種重惡苦惱之報，如今一佛世界微塵等，十方諸佛世界所有眾生，作五逆惡起不善業，乃至當墮阿鼻地獄，若後過如一佛世界微塵等大劫，十方諸佛世界微塵數等所有眾生，作五逆惡起不善業，當墮阿鼻地獄者，我當為是一切眾生，於阿鼻地獄代受諸苦，令不墮地獄，值遇諸佛諮受妙法，出於生死，入涅槃城。我今要當代是眾生，久久常處阿鼻地獄。復次，如一佛世界微塵數等，十方世界所有眾生惡業成就，當必受果，墮火炙地獄，如阿鼻地獄、所說炙地獄、摩訶盧獦地獄、逼迫地獄、黑繩地獄、想地獄，及種種畜生、餓鬼、貧窮、夜叉、拘槃茶、毘舍遮、阿修羅、迦樓羅等，皆亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告寂意菩薩：「善男子！爾時，寶海梵志在寶藏佛所，諸天大眾人非人前，尋得成就大悲之心廣大無量，作五百誓願已，復白佛言：『世尊！若我所願不成不得己利者，我則不於未來賢劫重五濁惡、互共鬪諍、末世盲癡、無所師諮、無有教誡、墮於諸見、大黑闇中作五逆惡，如上說中成就所願，作於佛事。我今則捨菩提之心，亦不願於他方佛土殖諸善根。世尊！我今如是專心，不以是善根成阿耨多羅三藐三菩提，亦不願求辟支佛乘，亦復不願作聲聞乘、天王、人王，貪樂五欲生天人中，不求乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、夜叉、羅剎、諸龍王等，以是善根不求如是諸處。世尊！若得大富以施為因，若得生天以戒為因，若得大智以廣學為因，若斷煩惱以思惟為因，如佛言曰：「如是等事皆是己利功德之人，則能隨其所求皆悉得之。」世尊！若我善根成就得己利者，我之所有布施持戒，多聞思惟悉當成就，以是果報皆為地獄一切眾生，若有眾生墮阿鼻地獄，以是善根，當拔濟之，令生人中，聞佛說法即得開解，成阿羅漢速入涅槃。是諸眾生若業報未盡，我當捨壽，入阿鼻獄代受苦惱。願令我身數如一佛世界微塵，一一身如須彌山等，是一一身覺諸苦樂，如我今身所覺苦樂，一一身受如一佛世界微塵數等，種種重惡苦惱之報，如今一佛世界微塵等，十方諸佛世界所有眾生，作五逆惡起不善業，乃至當墮阿鼻地獄，若後過如一佛世界微塵等大劫，十方諸佛世界微塵數等所有眾生，作五逆惡起不善業，當墮阿鼻地獄者，我當為是一切眾生，於阿鼻地獄代受諸苦，令不墮地獄，值遇諸佛諮受妙法，出於生死，入涅槃城。我今要當代是眾生，久久常處阿鼻地獄。復次，如一佛世界微塵數等，十方世界所有眾生惡業成就，當必受果，墮火炙地獄，如阿鼻地獄、所說炙地獄、摩訶盧獦地獄、逼迫地獄、黑繩地獄、想地獄，及種種畜生、餓鬼、貧窮、夜叉、拘槃茶、毘舍遮、阿修羅、迦樓羅等，皆亦如是。

「『世尊！若有如一佛世界微塵數等，十方世界，所有眾生，成就惡業，必當受報，生於人中，聾盲、瘖瘂、無手、無脚、心亂失念、食噉不淨，我亦當代如是眾生，受於諸罪，如上所說。復次，若有眾生墮阿鼻地獄受諸苦惱，我當久久代是眾生受諸苦惱，如生死眾生所受陰、界、諸入，畜生、餓鬼、貧窮、夜叉、拘辦茶、毘舍遮、阿修羅、迦樓羅等，皆亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！若有如一佛世界微塵數等，十方世界，所有眾生，成就惡業，必當受報，生於人中，聾盲、瘖瘂、無手、無脚、心亂失念、食噉不淨，我亦當代如是眾生，受於諸罪，如上所說。復次，若有眾生墮阿鼻地獄受諸苦惱，我當久久代是眾生受諸苦惱，如生死眾生所受陰、界、諸入，畜生、餓鬼、貧窮、夜叉、拘辦茶、毘舍遮、阿修羅、迦樓羅等，皆亦如是。

「『世尊！若我所願成就逮得己利，成阿耨多羅三藐三菩提，如上所願者，十方無量無邊阿僧祇世界，在在處處現在諸佛，為眾生說法，悉當為我作證，亦是諸佛之所知見。世尊！惟願今者與我阿耨多羅三藐三菩提記，於賢劫中，人壽百二十歲時，成佛出世，如來、應供、正遍知，乃至天人師、佛、世尊。世尊！若我必能成就如是佛事，如我願者，令此大眾，及諸天龍、阿修羅等，若處地虛空，唯除如來，其餘一切皆當涕泣，悉於我前，頭面作禮讚言：「善哉！善哉！大悲成就無能及也。得念甚深，為諸眾生，生是深悲，發堅固誓願。汝今所作不由他教，以專心大悲覆護一切，攝取五逆諸不善人。汝之善願我今悉知，汝初發阿耨多羅三藐三菩提心時，已為眾生作大良藥，為作歸依擁護舍宅，為令眾生得解脫故，作是誓願。汝今所願得己利者，如來為汝授阿耨多羅三藐三菩提記。」』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！若我所願成就逮得己利，成阿耨多羅三藐三菩提，如上所願者，十方無量無邊阿僧祇世界，在在處處現在諸佛，為眾生說法，悉當為我作證，亦是諸佛之所知見。世尊！惟願今者與我阿耨多羅三藐三菩提記，於賢劫中，人壽百二十歲時，成佛出世，如來、應供、正遍知，乃至天人師、佛、世尊。世尊！若我必能成就如是佛事，如我願者，令此大眾，及諸天龍、阿修羅等，若處地虛空，唯除如來，其餘一切皆當涕泣，悉於我前，頭面作禮讚言：「善哉！善哉！大悲成就無能及也。得念甚深，為諸眾生，生是深悲，發堅固誓願。汝今所作不由他教，以專心大悲覆護一切，攝取五逆諸不善人。汝之善願我今悉知，汝初發阿耨多羅三藐三菩提心時，已為眾生作大良藥，為作歸依擁護舍宅，為令眾生得解脫故，作是誓願。汝今所願得己利者，如來為汝授阿耨多羅三藐三菩提記。」』

「『說是語已，時轉輪聖王無量清淨，尋從座起悲泣淚出，叉手合掌，向是梵志，頭面敬禮，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『說是語已，時轉輪聖王無量清淨，尋從座起悲泣淚出，叉手合掌，向是梵志，頭面敬禮，而說偈言：

「『汝今所願， 堅固甚深， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『汝今所願， 堅固甚深，

放捨己樂， 為諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放捨己樂， 為諸眾生，

起大悲心， 為我等現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起大悲心， 為我等現，

諸法真實， 妙勝之相。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法真實， 妙勝之相。』

「爾時，觀世音菩薩說偈讚言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，觀世音菩薩說偈讚言：

「『眾生多所著， 汝今無所著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『眾生多所著， 汝今無所著，

於上下諸根， 久已得自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於上下諸根， 久已得自在，

故能隨眾生， 根願具足與， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故能隨眾生， 根願具足與，

未來世當得， 陀羅尼智藏。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未來世當得， 陀羅尼智藏。』

「爾時，得大勢菩薩說偈讚言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，得大勢菩薩說偈讚言：

「『無量億眾生， 為善故集聚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『無量億眾生， 為善故集聚，

見知汝大悲， 一切皆啼泣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見知汝大悲， 一切皆啼泣，

所作諸苦行， 昔來未曾有。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作諸苦行， 昔來未曾有。』

「爾時，文殊師利菩薩復說偈讚言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，文殊師利菩薩復說偈讚言：

「『精進三昧， 甚堅牢固， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『精進三昧， 甚堅牢固，

妙勝智慧， 善能分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙勝智慧， 善能分別，

若以華香， 供養汝者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以華香， 供養汝者，

汝於今日， 則能堪受。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝於今日， 則能堪受。』

「爾時，虛空印菩薩復說偈讚言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，虛空印菩薩復說偈讚言：

「『汝為眾生， 成就大悲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『汝為眾生， 成就大悲，

捨財布施， 於濁惡世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨財布施， 於濁惡世，

嚴持諸相， 微妙第一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 嚴持諸相， 微妙第一，

為諸天人， 作調御師。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸天人， 作調御師。』

「爾時，金剛智慧光明菩薩復說偈讚言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，金剛智慧光明菩薩復說偈讚言：

「『汝今大悲心， 廣大如虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『汝今大悲心， 廣大如虛空，

欲為眾生親， 故現行菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲為眾生親， 故現行菩提。』

「爾時，虛空日菩薩復說偈讚言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，虛空日菩薩復說偈讚言：

「『汝所成就， 大悲功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『汝所成就， 大悲功德，

勝妙智慧， 善別法相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝妙智慧， 善別法相，

除佛世尊， 餘無能及。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除佛世尊， 餘無能及。』

「爾時，師子香菩薩復說偈讚言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，師子香菩薩復說偈讚言：

「『汝未來世， 於賢劫中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『汝未來世， 於賢劫中，

多煩惱處， 得大名稱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多煩惱處， 得大名稱，

復令無量， 諸眾生等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復令無量， 諸眾生等，

斷除苦惱， 得妙解脫。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷除苦惱， 得妙解脫。』

「爾時，普賢菩薩復說偈讚言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，普賢菩薩復說偈讚言：

「『一切眾生， 勤心修集， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『一切眾生， 勤心修集，

生死飢餓， 涉邪見山， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死飢餓， 涉邪見山，

互相食噉， 無有善心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 互相食噉， 無有善心，

汝以大悲， 故能攝取。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝以大悲， 故能攝取。』

「爾時，阿閦菩薩復說偈讚言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，阿閦菩薩復說偈讚言：

「『燒滅善心， 專作逆惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『燒滅善心， 專作逆惡，

墮大無明， 黑闇之中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 墮大無明， 黑闇之中，

無由得出， 煩惱淤泥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無由得出， 煩惱淤泥，

汝已攝取， 如是眾生。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝已攝取， 如是眾生。』

「爾時，香手菩薩復說偈讚言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，香手菩薩復說偈讚言：

「『汝今審見， 未來之世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『汝今審見， 未來之世，

多諸恐怖， 如觀鏡像， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多諸恐怖， 如觀鏡像，

其中眾生， 毀壞正法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其中眾生， 毀壞正法，

皆悉燒滅， 一切善心。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆悉燒滅， 一切善心。』

「爾時，寶相菩薩復說偈讚言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，寶相菩薩復說偈讚言：

「『汝今純以， 智慧持戒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『汝今純以， 智慧持戒，

三昧慈悲， 莊嚴其心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三昧慈悲， 莊嚴其心，

故能攝取， 燒滅善法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故能攝取， 燒滅善法，

誹謗聖人， 如是眾生。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誹謗聖人， 如是眾生。』

「爾時，離恐怖莊嚴菩薩復說偈讚言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，離恐怖莊嚴菩薩復說偈讚言：

「『汝今所修， 無量苦行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『汝今所修， 無量苦行，

皆為攝取， 當來眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆為攝取， 當來眾生，

燒滅善心， 依邪見者。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 燒滅善心， 依邪見者。』

「爾時，華手菩薩復說偈讚言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，華手菩薩復說偈讚言：

「『汝今大悲， 智慧精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『汝今大悲， 智慧精進，

於此大眾， 無能及者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此大眾， 無能及者，

是故攝取， 邪見諸心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故攝取， 邪見諸心，

為老病死， 之所逼者。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為老病死， 之所逼者。』

「爾時，智稱菩薩復說偈讚言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，智稱菩薩復說偈讚言：

「『無量眾生， 多諸病苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『無量眾生， 多諸病苦，

常為煩惱， 惡風所吹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常為煩惱， 惡風所吹。

汝今能以， 大智慧水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝今能以， 大智慧水，

消滅諸魔， 破其力勢。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 消滅諸魔， 破其力勢。』

「爾時，地印菩薩復說偈讚言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，地印菩薩復說偈讚言：

「『汝今已得， 堅固精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『汝今已得， 堅固精進，

能盡煩惱， 而得解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能盡煩惱， 而得解脫，

我等志薄， 不能及是。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等志薄， 不能及是。』

「爾時，月華菩薩復說偈讚言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，月華菩薩復說偈讚言：

「『堅固修習， 精進用意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『堅固修習， 精進用意，

依止功德， 生憐愍心； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依止功德， 生憐愍心；

是故來世， 能為眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故來世， 能為眾生，

斷於三世， 三有結縛。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷於三世， 三有結縛。』

「爾時，無垢月菩薩復說偈讚言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，無垢月菩薩復說偈讚言：

「『菩薩所行道， 大悲為最上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『菩薩所行道， 大悲為最上，

所說非相立， 是故我稽首。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所說非相立， 是故我稽首。』

「爾時，持力菩薩復說偈讚言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，持力菩薩復說偈讚言：

「『五濁惡世， 多煩惱病， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『五濁惡世， 多煩惱病，

汝依菩提， 發堅固願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝依菩提， 發堅固願，

為諸眾生， 斷煩惱根。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸眾生， 斷煩惱根。』

「爾時，火鬘菩薩復說偈讚言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，火鬘菩薩復說偈讚言：

「『汝之智慧， 猶如寶藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『汝之智慧， 猶如寶藏，

所發誓願， 清淨無垢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所發誓願， 清淨無垢，

所可修行， 無上菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所可修行， 無上菩提，

但為眾生， 作大醫王。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但為眾生， 作大醫王。』

「爾時，現力菩薩悲泣涕淚，在梵志前，頭面作禮，合掌叉手，說偈讚言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，現力菩薩悲泣涕淚，在梵志前，頭面作禮，合掌叉手，說偈讚言：

「『汝今以此， 大智慧炬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『汝今以此， 大智慧炬，

為諸眾生， 斷煩惱病， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸眾生， 斷煩惱病，

亦為貧窮， 窮乏眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦為貧窮， 窮乏眾生，

斷除一切， 無量諸苦。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷除一切， 無量諸苦。』

「善男子！爾時，一切大眾、天龍、鬼神、乾闥婆、人及非人，在梵志前，頭面作禮，禮已起立，合掌恭敬，以種種讚法而讚歎之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，一切大眾、天龍、鬼神、乾闥婆、人及非人，在梵志前，頭面作禮，禮已起立，合掌恭敬，以種種讚法而讚歎之。」

佛告寂意菩薩：「善男子！爾時，寶海梵志於如來前右膝著地，是時大地六種震動，一切十方如一佛世界微塵數等諸佛世界，亦六種震動，有大光明遍照世間，雨種種華：曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、波利質多華、曼殊沙華、摩訶曼殊沙華，乃至有無量光明遍照十方，如一佛世界微塵等若淨不淨諸世界中，在在處處現在諸佛，為諸眾生說於正法，是諸佛所，各有菩薩坐而聽法，是諸菩薩見此大地六種震動，放大光明，雨種種華，見是事已，前白佛言：『世尊！何因緣故而此大地六種震動，有大光明，雨種種華？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告寂意菩薩：「善男子！爾時，寶海梵志於如來前右膝著地，是時大地六種震動，一切十方如一佛世界微塵數等諸佛世界，亦六種震動，有大光明遍照世間，雨種種華：曼陀羅華、摩訶曼陀羅華、波利質多華、曼殊沙華、摩訶曼殊沙華，乃至有無量光明遍照十方，如一佛世界微塵等若淨不淨諸世界中，在在處處現在諸佛，為諸眾生說於正法，是諸佛所，各有菩薩坐而聽法，是諸菩薩見此大地六種震動，放大光明，雨種種華，見是事已，前白佛言：『世尊！何因緣故而此大地六種震動，有大光明，雨種種華？』

「爾時，東方去此一恒河沙等，有佛世界名選擇珍寶，是中有佛號寶月如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，今現在與無量無邊阿僧祇等諸大菩薩，恭敬圍繞說大乘法。有二菩薩，一名寶相，二名月相，向寶月佛，合掌恭敬而白佛言：『世尊！何因緣故，六種震動，有大光明，雨種種華？』爾時，彼佛告二菩薩：『善男子！西方去此如一恒河沙等，彼有世界名刪提嵐，有佛世尊號曰寶藏如來，乃至佛世尊，今現在與無量無邊諸菩薩等，授阿耨多羅三藐三菩提記，說諸國土，開示諸佛所有世界莊嚴善願三昧境界陀羅尼門如是等經。彼大會中有一大悲菩薩摩訶薩，作如是願：「我今當以大悲熏心，授阿耨多羅三藐三菩提記，為諸菩薩摩訶薩故示現善願。」是以先令無量無邊諸菩薩等發大誓願，取於種種莊嚴世界調伏眾生，是菩薩所成大悲，於諸大眾無能及者，於五濁世調伏弊惡多煩惱者，攝取一切五逆之人，乃至集聚諸不善根，燒滅善心，彼諸大眾天龍、鬼神、人及非人，不供養佛，悉共供養，最後成就大悲菩薩。頭面禮已，起立，恭敬合掌說偈讚歎。是時大悲菩薩在於佛前，右膝著地聽佛授記，彼佛世尊即便微笑，以是因緣令此十方如一佛剎微塵數等諸世界地，六種震動，放大光明，雨種種華，惺悟一切諸菩薩等，亦復示現諸菩薩道。彼佛世尊悉令十方如一佛剎微塵數等諸菩薩皆共集會，為如是等諸大菩薩，說諸三昧陀羅尼門、無畏法門，是故彼佛示現如是種種變化。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，東方去此一恒河沙等，有佛世界名選擇珍寶，是中有佛號寶月如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，今現在與無量無邊阿僧祇等諸大菩薩，恭敬圍繞說大乘法。有二菩薩，一名寶相，二名月相，向寶月佛，合掌恭敬而白佛言：『世尊！何因緣故，六種震動，有大光明，雨種種華？』爾時，彼佛告二菩薩：『善男子！西方去此如一恒河沙等，彼有世界名刪提嵐，有佛世尊號曰寶藏如來，乃至佛世尊，今現在與無量無邊諸菩薩等，授阿耨多羅三藐三菩提記，說諸國土，開示諸佛所有世界莊嚴善願三昧境界陀羅尼門如是等經。彼大會中有一大悲菩薩摩訶薩，作如是願：「我今當以大悲熏心，授阿耨多羅三藐三菩提記，為諸菩薩摩訶薩故示現善願。」是以先令無量無邊諸菩薩等發大誓願，取於種種莊嚴世界調伏眾生，是菩薩所成大悲，於諸大眾無能及者，於五濁世調伏弊惡多煩惱者，攝取一切五逆之人，乃至集聚諸不善根，燒滅善心，彼諸大眾天龍、鬼神、人及非人，不供養佛，悉共供養，最後成就大悲菩薩。頭面禮已，起立，恭敬合掌說偈讚歎。是時大悲菩薩在於佛前，右膝著地聽佛授記，彼佛世尊即便微笑，以是因緣令此十方如一佛剎微塵數等諸世界地，六種震動，放大光明，雨種種華，惺悟一切諸菩薩等，亦復示現諸菩薩道。彼佛世尊悉令十方如一佛剎微塵數等諸菩薩皆共集會，為如是等諸大菩薩，說諸三昧陀羅尼門、無畏法門，是故彼佛示現如是種種變化。』

「善男子！時二菩薩聞是事已，即白佛言：『世尊！是大悲菩薩發心已來為經幾時？行菩薩道復齊幾時？何時當於五濁惡世，調伏攝取厚重煩惱、互共鬪諍、多作五逆，成就一切諸不善根，燒滅善心，如是眾生？』爾時，彼佛告二菩薩：『善男子！是大悲菩薩，今日初發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子！汝今可往見寶藏佛，恭敬、供養、禮拜、圍繞，聽說三昧陀羅尼門、無畏法門如是等經，并見大悲菩薩摩訶薩，汝以我聲作如是言：「寶月如來致意問訊，以此月光淨華作信與汝。又讚汝言：『善哉！善哉！善男子！汝初發心已能成就如是大悲，汝今已有無量名稱，遍滿十方如一佛剎微塵數等諸佛世界，皆言大悲菩薩，汝初發心已能成就如是大悲。是故善男子！我今讚汝，善哉！善哉！復次，善男子！汝為當來諸菩薩等，成就大悲故，說是大悲不斷善願，竪立法幢，是故復讚，善哉！善哉！復次，善男子！汝之名稱未來世住，當如一佛剎微塵數等阿僧祇劫，教百千億無量無邊阿僧祇眾生，安止令住阿耨多羅三藐三菩提，至於佛所得不退轉，或發善願，或取淨土，攝取眾生隨而調伏，復令未來得受阿耨多羅三藐三菩提記。如是眾生於未來世，過如一佛剎微塵數劫，當於十方如一佛剎微塵數劫，當於十方如一佛剎微塵數等諸佛世界得成阿耨多羅三藐三菩提，轉正法輪，復當讚歎大悲菩薩。是故以此三讚歎法讚歎於汝，善哉！善哉！』」』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！時二菩薩聞是事已，即白佛言：『世尊！是大悲菩薩發心已來為經幾時？行菩薩道復齊幾時？何時當於五濁惡世，調伏攝取厚重煩惱、互共鬪諍、多作五逆，成就一切諸不善根，燒滅善心，如是眾生？』爾時，彼佛告二菩薩：『善男子！是大悲菩薩，今日初發阿耨多羅三藐三菩提心。善男子！汝今可往見寶藏佛，恭敬、供養、禮拜、圍繞，聽說三昧陀羅尼門、無畏法門如是等經，并見大悲菩薩摩訶薩，汝以我聲作如是言：「寶月如來致意問訊，以此月光淨華作信與汝。又讚汝言：『善哉！善哉！善男子！汝初發心已能成就如是大悲，汝今已有無量名稱，遍滿十方如一佛剎微塵數等諸佛世界，皆言大悲菩薩，汝初發心已能成就如是大悲。是故善男子！我今讚汝，善哉！善哉！復次，善男子！汝為當來諸菩薩等，成就大悲故，說是大悲不斷善願，竪立法幢，是故復讚，善哉！善哉！復次，善男子！汝之名稱未來世住，當如一佛剎微塵數等阿僧祇劫，教百千億無量無邊阿僧祇眾生，安止令住阿耨多羅三藐三菩提，至於佛所得不退轉，或發善願，或取淨土，攝取眾生隨而調伏，復令未來得受阿耨多羅三藐三菩提記。如是眾生於未來世，過如一佛剎微塵數劫，當於十方如一佛剎微塵數劫，當於十方如一佛剎微塵數等諸佛世界得成阿耨多羅三藐三菩提，轉正法輪，復當讚歎大悲菩薩。是故以此三讚歎法讚歎於汝，善哉！善哉！』」』

「善男子！爾時，彼土有九十二億諸菩薩摩訶薩，異口同聲作如是言：『世尊！我等欲往刪提嵐界，見寶藏佛，禮拜、供養、恭敬、圍遶，聽諸三昧陀羅尼門、無畏法門如是等經，并欲見於大悲菩薩。』爾時，彼佛以此三讚歎法及月光淨華，與二菩薩而告之曰：『宜知是時。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，彼土有九十二億諸菩薩摩訶薩，異口同聲作如是言：『世尊！我等欲往刪提嵐界，見寶藏佛，禮拜、供養、恭敬、圍遶，聽諸三昧陀羅尼門、無畏法門如是等經，并欲見於大悲菩薩。』爾時，彼佛以此三讚歎法及月光淨華，與二菩薩而告之曰：『宜知是時。』

「爾時，寶相菩薩、月相菩薩於彼佛所，取月光淨華，并與九十二億菩薩摩訶薩，發彼世界，如電光發沒，彼即到刪提嵐剎閻浮園中寶藏佛所。到佛所已，頭面禮足，以諸菩薩所得種種師子遊戲，供養佛已，見寶海梵志為此大眾所共恭敬合掌讚歎，見是事已即便思惟：『今此大士，或當即是大悲菩薩，是故能令寶月如來送此寶華。』是二菩薩尋於佛前旋向梵志，即以華與，作如是言：『寶月如來以此妙華與汝為信，并三讚法，如上所說。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，寶相菩薩、月相菩薩於彼佛所，取月光淨華，并與九十二億菩薩摩訶薩，發彼世界，如電光發沒，彼即到刪提嵐剎閻浮園中寶藏佛所。到佛所已，頭面禮足，以諸菩薩所得種種師子遊戲，供養佛已，見寶海梵志為此大眾所共恭敬合掌讚歎，見是事已即便思惟：『今此大士，或當即是大悲菩薩，是故能令寶月如來送此寶華。』是二菩薩尋於佛前旋向梵志，即以華與，作如是言：『寶月如來以此妙華與汝為信，并三讚法，如上所說。』

「如是東方無量無邊阿僧祇諸佛世界，亦遣無量菩薩摩訶薩，至刪提嵐界，皆以月光淨華三讚歎法，餘如上說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是東方無量無邊阿僧祇諸佛世界，亦遣無量菩薩摩訶薩，至刪提嵐界，皆以月光淨華三讚歎法，餘如上說。

「善男子！爾時，南方去此七萬七千百千億佛世界，有佛世界名寶樓師子吼，有佛号師子相尊王如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，今現在為諸菩薩說大乘法。有二菩薩摩訶薩，一名金剛智相，二名師子金剛相，是二菩薩白佛言：『世尊！何因緣故，地六種動，有大光明，雨種種華？』皆如東方諸菩薩比。復次，南方無量無邊諸佛，遣無量菩薩至刪提嵐界亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，南方去此七萬七千百千億佛世界，有佛世界名寶樓師子吼，有佛号師子相尊王如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，今現在為諸菩薩說大乘法。有二菩薩摩訶薩，一名金剛智相，二名師子金剛相，是二菩薩白佛言：『世尊！何因緣故，地六種動，有大光明，雨種種華？』皆如東方諸菩薩比。復次，南方無量無邊諸佛，遣無量菩薩至刪提嵐界亦如是。

「爾時，西方去此八萬九千百千億世界，有世界名安樂，有佛號攝諸根淨目如來，今現在為四部眾說三乘法。有二菩薩，一名賢日光明，二名師子吼身，是二菩薩白佛言：『世尊！何因緣故，地六種動，有大光明，雨種種華？』餘如上說。如是西方無量世界，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，西方去此八萬九千百千億世界，有世界名安樂，有佛號攝諸根淨目如來，今現在為四部眾說三乘法。有二菩薩，一名賢日光明，二名師子吼身，是二菩薩白佛言：『世尊！何因緣故，地六種動，有大光明，雨種種華？』餘如上說。如是西方無量世界，亦復如是。

「爾時，北方過九萬百千億世界，彼有世界名勝真寶，有佛號世間尊王如來，今現在為諸菩薩說大乘法。有二菩薩，一名不動住，二名得智慧世間尊王，是二菩薩白佛言：『世尊！何因緣故，地六種動？』餘如上說。北方無量世界亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，北方過九萬百千億世界，彼有世界名勝真寶，有佛號世間尊王如來，今現在為諸菩薩說大乘法。有二菩薩，一名不動住，二名得智慧世間尊王，是二菩薩白佛言：『世尊！何因緣故，地六種動？』餘如上說。北方無量世界亦如是。

「爾時，下方過九萬八千百千億那由他世界，有世界名離闇霧，有佛號離恐怖圍遶音，今現在為四部眾說三乘法。有二菩薩，一名日尊，二名虛空日，是二菩薩白佛言：『世尊！何因緣故，地六種動？』餘如上說。下方世界亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，下方過九萬八千百千億那由他世界，有世界名離闇霧，有佛號離恐怖圍遶音，今現在為四部眾說三乘法。有二菩薩，一名日尊，二名虛空日，是二菩薩白佛言：『世尊！何因緣故，地六種動？』餘如上說。下方世界亦復如是。