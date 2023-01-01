悲華經卷第六北涼天竺三藏曇無讖譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悲華經卷第六北涼天竺三藏曇無讖譯

諸菩薩本授記品第四之四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩本授記品第四之四

「爾時，五人即至佛所，以所得物供養世尊及比丘僧。供養已，復白佛言：『世尊！惟願如來授我阿耨多羅三藐三菩提記，令於賢劫成阿耨多羅三藐三菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，五人即至佛所，以所得物供養世尊及比丘僧。供養已，復白佛言：『世尊！惟願如來授我阿耨多羅三藐三菩提記，令於賢劫成阿耨多羅三藐三菩提。』

「善男子！爾時，寶藏如來即與五人授阿耨多羅三藐三菩提記：『手龍！汝於來世賢劫之中，當得成佛，号堅音如來，十号具足。堅音如來般涅槃後，陸龍次當作佛，号快樂尊如來，十号具足。快樂尊佛般涅槃後，水龍次當成佛，号導師如來，十号具足。導師佛般涅槃後，虛空龍次當成佛，號愛清淨如來，十號具足。愛清淨佛般涅槃後，妙音龍次當作佛，号那羅延勝葉如來，十號具足。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，寶藏如來即與五人授阿耨多羅三藐三菩提記：『手龍！汝於來世賢劫之中，當得成佛，号堅音如來，十号具足。堅音如來般涅槃後，陸龍次當作佛，号快樂尊如來，十号具足。快樂尊佛般涅槃後，水龍次當成佛，号導師如來，十号具足。導師佛般涅槃後，虛空龍次當成佛，號愛清淨如來，十號具足。愛清淨佛般涅槃後，妙音龍次當作佛，号那羅延勝葉如來，十號具足。』

「善男子！寶藏如來記是五人賢劫成佛已，寶海梵志復告持力捷疾：『善男子！汝今可取種種莊嚴淨妙世界，如心所憙，便可發願，與一切眾生甘露法味，專心精勤行菩薩道，慎莫思惟劫數長遠。』善男子！爾時，梵志捉持力捷疾臂，將至佛所。至佛所已，坐於佛前，白佛言：『世尊！未來之世，於賢劫中，有幾佛日如來出世？』爾時，佛告持力捷疾言：『善男子！半賢劫中有千四佛出現於世。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！寶藏如來記是五人賢劫成佛已，寶海梵志復告持力捷疾：『善男子！汝今可取種種莊嚴淨妙世界，如心所憙，便可發願，與一切眾生甘露法味，專心精勤行菩薩道，慎莫思惟劫數長遠。』善男子！爾時，梵志捉持力捷疾臂，將至佛所。至佛所已，坐於佛前，白佛言：『世尊！未來之世，於賢劫中，有幾佛日如來出世？』爾時，佛告持力捷疾言：『善男子！半賢劫中有千四佛出現於世。』

「持力捷疾言：『世尊！彼賢劫中諸佛世尊般涅槃已，最後妙音龍成阿耨多羅三藐三菩提，号那羅延勝葉。世尊！我願於爾時修菩薩道，修諸苦行，持戒、布施、多聞、精進、忍辱、愛語、福德、智慧，種種助道悉令具足。賢劫諸佛垂成佛時，願我在初奉施飲食，般涅槃後收取舍利，起塔供養。護持正法，見毀戒者，勸化安止，令住持戒；遠離正見墮諸見者，勸化安止，令住正見；散亂心者，勸化安止，令住定心；無威儀者，勸化安止，住聖威儀。若有眾生欲行善根，我當為其開示善根。彼諸世尊般涅槃後，正法垂滅，我於爾時當護持之，令不斷絕，於世界中，然正法燈。刀兵劫時，我當教化一切眾生，持不殺戒乃至正見，於十惡中，拔出眾生，安止令住十善道中，滅諸盲冥，開示善法。我當滅此劫濁、命濁、眾生濁、煩惱濁、見濁，令無有餘。於飢饉劫，我當勸化一切眾生，安止住於檀波羅蜜，乃至般若波羅蜜亦如是。我勸眾生住六波羅蜜時，眾生所有一切飢餓、黑闇、穢濁、怨賊、鬪諍，及諸煩惱，悉令寂靜。於疾疫劫，我當教化一切眾生，悉令住於六和法中，亦令安止住四攝法，眾生所有疾疫、黑闇，當令滅盡。於半賢劫，斷滅眾生如是苦惱。一千四佛於半劫中出世、涅槃、正法滅已，然後我當成阿耨多羅三藐三菩提。如千四佛所得壽命、聲聞弟子，我之壽命、聲聞弟子，亦復如是等無差別。如千四佛於半劫中調伏眾生，願我亦於半賢劫之中調伏眾生。是半劫中，諸佛所有聲聞弟子，毀於禁戒，墮在諸見，於諸佛所，無有恭敬，生於瞋恚、惱害之心，破法壞僧、誹謗賢聖，毀壞正法、作惡逆罪。世尊！我成阿耨多羅三藐三菩提時，悉當拔出於生死污泥，令入無畏涅槃城中。我般涅槃後，正法賢劫一時滅盡。若我涅槃，正法賢劫俱滅盡已，我之齒骨并及舍利，悉當變化作佛形像，三十二相瓔珞其身，一一相中有八十種好，次第莊嚴，遍至十方無量無邊無佛世界，一一化佛以三乘法，教化無量無邊眾生，悉令不退。若彼世界病劫起時，無有佛法，是化佛像亦當至中，教化眾生如前所說。若諸世界無珍寶者，願作如意摩尼寶珠，雨諸珍寶，自然發出純金之藏。若諸世界所有眾生，離諸善根，諸苦纏身，我當於中，雨憂陀娑香、栴檀沈水、種種諸香，令諸眾生斷煩惱病、諸邪見病、身四大病，於三福處，勤心修行，令命終時，生天人中。世尊！我行菩薩道時，當作如是利益眾生。我成阿耨多羅三藐三菩提已，當作如是佛事。般涅槃後，舍利復至無量世界，如是利益眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「持力捷疾言：『世尊！彼賢劫中諸佛世尊般涅槃已，最後妙音龍成阿耨多羅三藐三菩提，号那羅延勝葉。世尊！我願於爾時修菩薩道，修諸苦行，持戒、布施、多聞、精進、忍辱、愛語、福德、智慧，種種助道悉令具足。賢劫諸佛垂成佛時，願我在初奉施飲食，般涅槃後收取舍利，起塔供養。護持正法，見毀戒者，勸化安止，令住持戒；遠離正見墮諸見者，勸化安止，令住正見；散亂心者，勸化安止，令住定心；無威儀者，勸化安止，住聖威儀。若有眾生欲行善根，我當為其開示善根。彼諸世尊般涅槃後，正法垂滅，我於爾時當護持之，令不斷絕，於世界中，然正法燈。刀兵劫時，我當教化一切眾生，持不殺戒乃至正見，於十惡中，拔出眾生，安止令住十善道中，滅諸盲冥，開示善法。我當滅此劫濁、命濁、眾生濁、煩惱濁、見濁，令無有餘。於飢饉劫，我當勸化一切眾生，安止住於檀波羅蜜，乃至般若波羅蜜亦如是。我勸眾生住六波羅蜜時，眾生所有一切飢餓、黑闇、穢濁、怨賊、鬪諍，及諸煩惱，悉令寂靜。於疾疫劫，我當教化一切眾生，悉令住於六和法中，亦令安止住四攝法，眾生所有疾疫、黑闇，當令滅盡。於半賢劫，斷滅眾生如是苦惱。一千四佛於半劫中出世、涅槃、正法滅已，然後我當成阿耨多羅三藐三菩提。如千四佛所得壽命、聲聞弟子，我之壽命、聲聞弟子，亦復如是等無差別。如千四佛於半劫中調伏眾生，願我亦於半賢劫之中調伏眾生。是半劫中，諸佛所有聲聞弟子，毀於禁戒，墮在諸見，於諸佛所，無有恭敬，生於瞋恚、惱害之心，破法壞僧、誹謗賢聖，毀壞正法、作惡逆罪。世尊！我成阿耨多羅三藐三菩提時，悉當拔出於生死污泥，令入無畏涅槃城中。我般涅槃後，正法賢劫一時滅盡。若我涅槃，正法賢劫俱滅盡已，我之齒骨并及舍利，悉當變化作佛形像，三十二相瓔珞其身，一一相中有八十種好，次第莊嚴，遍至十方無量無邊無佛世界，一一化佛以三乘法，教化無量無邊眾生，悉令不退。若彼世界病劫起時，無有佛法，是化佛像亦當至中，教化眾生如前所說。若諸世界無珍寶者，願作如意摩尼寶珠，雨諸珍寶，自然發出純金之藏。若諸世界所有眾生，離諸善根，諸苦纏身，我當於中，雨憂陀娑香、栴檀沈水、種種諸香，令諸眾生斷煩惱病、諸邪見病、身四大病，於三福處，勤心修行，令命終時，生天人中。世尊！我行菩薩道時，當作如是利益眾生。我成阿耨多羅三藐三菩提已，當作如是佛事。般涅槃後，舍利復至無量世界，如是利益眾生。

「『世尊！若我所願不成不得己利，不能與諸眾生作大醫王，不能利益者，我今便為欺誑十方無量世界在在處處現在諸佛如來，今者亦復不應與我授阿耨多羅三藐三菩提記。世尊所與無量無邊億阿僧祇眾生授阿耨多羅三藐三菩提記者，我亦不得見如是人，亦不聞佛音聲、法僧之聲、行善法聲，常墮阿鼻地獄中。世尊！若我所願成就得己利者，如來今者當稱讚我。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！若我所願不成不得己利，不能與諸眾生作大醫王，不能利益者，我今便為欺誑十方無量世界在在處處現在諸佛如來，今者亦復不應與我授阿耨多羅三藐三菩提記。世尊所與無量無邊億阿僧祇眾生授阿耨多羅三藐三菩提記者，我亦不得見如是人，亦不聞佛音聲、法僧之聲、行善法聲，常墮阿鼻地獄中。世尊！若我所願成就得己利者，如來今者當稱讚我。』

「時，佛即讚持力捷疾：『善哉！善哉！善男子！汝於來世作大醫王，令諸眾生離諸苦惱，是故字汝為火淨藥王。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，佛即讚持力捷疾：『善哉！善哉！善男子！汝於來世作大醫王，令諸眾生離諸苦惱，是故字汝為火淨藥王。』

「佛告火淨藥王：『汝於來世，過一恒河沙等阿僧祇劫，入第二恒河沙阿僧祇劫後分，賢劫中一千四佛垂成阿耨多羅三藐三菩提，汝當悉得奉施飲食，乃至如上汝之所願。那羅延勝葉般涅槃後，正法滅已，汝當成於阿耨多羅三藐三菩提，號樓至如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，壽命半劫，汝之所得聲聞弟子，如千四佛所有弟子等無差別；所化眾生，般涅槃後，正法滅已，賢劫俱盡，齒骨舍利悉化作佛，乃至生天人中，亦復如是。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告火淨藥王：『汝於來世，過一恒河沙等阿僧祇劫，入第二恒河沙阿僧祇劫後分，賢劫中一千四佛垂成阿耨多羅三藐三菩提，汝當悉得奉施飲食，乃至如上汝之所願。那羅延勝葉般涅槃後，正法滅已，汝當成於阿耨多羅三藐三菩提，號樓至如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，壽命半劫，汝之所得聲聞弟子，如千四佛所有弟子等無差別；所化眾生，般涅槃後，正法滅已，賢劫俱盡，齒骨舍利悉化作佛，乃至生天人中，亦復如是。』

「爾時，火淨藥王菩薩復白佛言：『世尊！若我所願成就得己利者，惟願如來，以百福莊嚴金色之手摩我頂上。』善男子！爾時，寶藏如來即以百福莊嚴之手，摩火淨藥王頂上。善男子！爾時，火淨藥王菩薩見是事已，心生歡喜，即以頭面，禮於佛足，却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，火淨藥王菩薩復白佛言：『世尊！若我所願成就得己利者，惟願如來，以百福莊嚴金色之手摩我頂上。』善男子！爾時，寶藏如來即以百福莊嚴之手，摩火淨藥王頂上。善男子！爾時，火淨藥王菩薩見是事已，心生歡喜，即以頭面，禮於佛足，却住一面。

「爾時，寶海梵志以天妙衣與火淨藥王菩薩，而讚之曰：『善哉！善哉！善男子！汝之所願甚奇甚特。從今已往更不須汝與我策使，常得自在修安樂行。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，寶海梵志以天妙衣與火淨藥王菩薩，而讚之曰：『善哉！善哉！善男子！汝之所願甚奇甚特。從今已往更不須汝與我策使，常得自在修安樂行。』」

爾時，佛告寂意菩薩：「善男子！時寶海梵志作是思惟：『我今已勸無量無邊百千億那由他眾生，令住阿耨多羅三藐三菩提。我今見是諸大菩薩各各發願取淨佛土，唯除一人婆由毘紐。此賢劫中其餘菩薩亦離五濁，我今當於是末世中，以真法味與諸眾生，我今當自堅牢莊嚴作諸善願，如師子吼，悉令一切菩薩聞已，心生疑怪，歎未曾有。復令一切大眾天龍、鬼神、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人及非人，叉手恭敬，供養於我，令佛世尊稱讚於我，并授記莂，令十方無量無邊在在處處現在諸佛，為諸眾生講說正法。彼諸如來聞我師子吼者，悉讚歎授我阿耨多羅三藐三菩提記，亦遣使來，令諸大眾悉得見之。我今最後發大誓願，成就菩薩所有大悲，乃至成阿耨多羅三藐三菩提已，若有眾生聞我大悲名者，悉令生於希有之心，若於後時，有諸菩薩成就大悲者，亦當願取如是世界，是世界中所有眾生飢虛於法，盲無慧眼，具足四流，是諸菩薩當作救護而為說法。我乃至般涅槃已，十方無量無邊百千億諸世界中，在在處處現在諸佛，於諸菩薩大眾之中稱讚我名，亦復宣說我之善願，令彼菩薩以大悲勤心，皆專心聽聞是事已，心大驚怪，歎未曾有。先所得悲，皆更增廣，如我所願，取不淨土。是諸菩薩皆如我，於不淨世界成阿耨多羅三藐三菩提，拔出四流眾生，安止令住於三乘中乃至涅槃。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛告寂意菩薩：「善男子！時寶海梵志作是思惟：『我今已勸無量無邊百千億那由他眾生，令住阿耨多羅三藐三菩提。我今見是諸大菩薩各各發願取淨佛土，唯除一人婆由毘紐。此賢劫中其餘菩薩亦離五濁，我今當於是末世中，以真法味與諸眾生，我今當自堅牢莊嚴作諸善願，如師子吼，悉令一切菩薩聞已，心生疑怪，歎未曾有。復令一切大眾天龍、鬼神、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人及非人，叉手恭敬，供養於我，令佛世尊稱讚於我，并授記莂，令十方無量無邊在在處處現在諸佛，為諸眾生講說正法。彼諸如來聞我師子吼者，悉讚歎授我阿耨多羅三藐三菩提記，亦遣使來，令諸大眾悉得見之。我今最後發大誓願，成就菩薩所有大悲，乃至成阿耨多羅三藐三菩提已，若有眾生聞我大悲名者，悉令生於希有之心，若於後時，有諸菩薩成就大悲者，亦當願取如是世界，是世界中所有眾生飢虛於法，盲無慧眼，具足四流，是諸菩薩當作救護而為說法。我乃至般涅槃已，十方無量無邊百千億諸世界中，在在處處現在諸佛，於諸菩薩大眾之中稱讚我名，亦復宣說我之善願，令彼菩薩以大悲勤心，皆專心聽聞是事已，心大驚怪，歎未曾有。先所得悲，皆更增廣，如我所願，取不淨土。是諸菩薩皆如我，於不淨世界成阿耨多羅三藐三菩提，拔出四流眾生，安止令住於三乘中乃至涅槃。』

「善男子！爾時，寶海梵志思惟如是大悲願已，偏袒右肩，至於佛所。爾時，復有無量百千萬億諸天，在虛空中作天伎樂，雨種種華，各各同聲而讚歎言：『善哉！善哉！善大丈夫！今至佛所發奇特願，欲以智水滅於世間眾生煩惱。』爾時，一切大眾合掌恭敬，在梵志前同聲禮敬而讚歎言：『善哉！善哉！尊大智慧！我等今者得大利益，能作牢堅諸善願也。我等今者，願聞尊意所發善願。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，寶海梵志思惟如是大悲願已，偏袒右肩，至於佛所。爾時，復有無量百千萬億諸天，在虛空中作天伎樂，雨種種華，各各同聲而讚歎言：『善哉！善哉！善大丈夫！今至佛所發奇特願，欲以智水滅於世間眾生煩惱。』爾時，一切大眾合掌恭敬，在梵志前同聲禮敬而讚歎言：『善哉！善哉！尊大智慧！我等今者得大利益，能作牢堅諸善願也。我等今者，願聞尊意所發善願。』

「爾時，梵志在於佛前，右膝著地。爾時，三千大千世界六種震動，種種伎樂不鼓自鳴，飛鳥走獸相和作聲，一切諸樹生非時華，三千大千世界之中，因地眾生於阿耨多羅三藐三菩提，若已發心、若未發心，惟除地獄、餓鬼、下劣畜生，其餘眾生皆悉生於大利益心、純善之心、無怨賊心、無穢濁心、慈希有心。飛行眾生尋住於空，心生歡喜，散種種華、末香、塗香，種種伎樂、幢幡、衣服而以供養，柔軟妙音讚詠梵志，皆悉一心欲聞梵志所發善願。乃至阿迦膩吒天天上諸天亦下閻浮提，在虛空中，散種種華、末香、塗香，種種伎樂、幢幡、衣服而以供養，柔濡妙音讚詠梵志，精勤一心欲聞梵志所發善願。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，梵志在於佛前，右膝著地。爾時，三千大千世界六種震動，種種伎樂不鼓自鳴，飛鳥走獸相和作聲，一切諸樹生非時華，三千大千世界之中，因地眾生於阿耨多羅三藐三菩提，若已發心、若未發心，惟除地獄、餓鬼、下劣畜生，其餘眾生皆悉生於大利益心、純善之心、無怨賊心、無穢濁心、慈希有心。飛行眾生尋住於空，心生歡喜，散種種華、末香、塗香，種種伎樂、幢幡、衣服而以供養，柔軟妙音讚詠梵志，皆悉一心欲聞梵志所發善願。乃至阿迦膩吒天天上諸天亦下閻浮提，在虛空中，散種種華、末香、塗香，種種伎樂、幢幡、衣服而以供養，柔濡妙音讚詠梵志，精勤一心欲聞梵志所發善願。

「爾時，寶海梵志叉手恭敬以偈讚佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，寶海梵志叉手恭敬以偈讚佛：

「『遊戲禪定， 如大梵王； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『遊戲禪定， 如大梵王；

光明端嚴， 如天帝釋； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明端嚴， 如天帝釋；

捨財布施， 如轉輪王； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨財布施， 如轉輪王；

持妙珍寶， 如主藏臣； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持妙珍寶， 如主藏臣；

功德自在， 如師子王； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德自在， 如師子王；

不可傾動， 如須彌山； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可傾動， 如須彌山；

心不波蕩， 如大海水； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心不波蕩， 如大海水；

於罪不罪， 其心如地； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於罪不罪， 其心如地；

除諸煩惱， 如清淨水； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除諸煩惱， 如清淨水；

燒諸結使， 如火猛焰； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 燒諸結使， 如火猛焰；

無諸障閡， 猶如大風； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無諸障閡， 猶如大風；

示現實法， 如四天王； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示現實法， 如四天王；

所雨法雨， 如大龍王； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所雨法雨， 如大龍王；

充足一切， 猶如時雨； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 充足一切， 猶如時雨；

破諸外道， 如大論師； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破諸外道， 如大論師；

功德妙音， 如須曼華； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德妙音， 如須曼華；

說法妙音， 猶如梵天； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說法妙音， 猶如梵天；

除諸苦惱， 如大醫王； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除諸苦惱， 如大醫王；

等心一切， 如母愛子； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等心一切， 如母愛子；

攝取眾生， 猶如慈父； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝取眾生， 猶如慈父；

身不可壞， 如金剛山； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身不可壞， 如金剛山；

能斷愛枝， 猶如利刀； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能斷愛枝， 猶如利刀；

廣度生死， 猶如船師； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣度生死， 猶如船師；

以智濟人， 猶如舟船； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以智濟人， 猶如舟船；

光明清涼， 如月盛滿； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光明清涼， 如月盛滿；

開眾生華， 如日初出； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開眾生華， 如日初出；

能與眾生， 沙門四果； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能與眾生， 沙門四果；

猶如秋樹， 生諸果實； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如秋樹， 生諸果實；

僊聖圍遶， 猶如鳳凰； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 僊聖圍遶， 猶如鳳凰；

其意深廣， 猶如大海； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其意深廣， 猶如大海；

等心眾生， 猶如草木； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等心眾生， 猶如草木；

知諸法相， 如觀空拳； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知諸法相， 如觀空拳；

等心行世， 平如水相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等心行世， 平如水相。

成就妙相， 善於大悲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就妙相， 善於大悲，

能與無量， 眾生授記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能與無量， 眾生授記。

我今調伏， 無量眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今調伏， 無量眾生，

惟願如來， 與我授記， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惟願如來， 與我授記，

於未來世， 成就勝道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於未來世， 成就勝道。

微妙智慧， 大僊世尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微妙智慧， 大僊世尊，

願以妙音， 真實說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願以妙音， 真實說之。

我於惡世， 要修諸忍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於惡世， 要修諸忍，

與諸結使， 煩惱賊鬪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與諸結使， 煩惱賊鬪，

拔出無量， 一切眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拔出無量， 一切眾生，

安止住於， 寂滅道中。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安止住於， 寂滅道中。』

「善男子！寶海梵志說此偈讚佛已，是時一切大眾皆讚歎言：『善哉！善哉！大丈夫！善能讚歎如來法王。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！寶海梵志說此偈讚佛已，是時一切大眾皆讚歎言：『善哉！善哉！大丈夫！善能讚歎如來法王。』

「爾時，梵志復白佛言：『世尊！我已教化無量億眾，發阿耨多羅三藐三菩提心，是諸眾生已各願取淨妙世界，離不淨土，以清淨心種諸善根，善攝眾生而調伏之。火鬘摩納等一千四人，皆悉讀誦毘陀外典，如來已為是諸人等，授其記莂，於賢劫中當成為佛。有諸眾生多行貪婬、瞋癡、憍慢，悉當調伏於三乘中。是一千四佛所放捨者，所謂眾生厚重煩惱，五濁惡世能作五逆，毀壞正法，誹謗聖人，行於邪見，離聖七財，不孝父母，於諸沙門、婆羅門所，心無恭敬，作不應作，應作不作，不行福事，不畏後世，於三福處，無心欲行，不求天上人中果報，勤行十惡，趣三不善，離善知識，不知親近真實智慧，入於三有生死獄中，隨四流流沒在灰河，為癡所盲，離諸善業，專行惡業。如是眾生，諸佛世界所不容受，是故擯來集此世界，以離善業，行不善業行，於邪道重惡之罪積如大山。爾時，娑婆世界賢劫中，人壽命千歲，是一千四佛大悲不成，不取如是弊惡之世，令諸眾生流轉生死，猶如機關無有救護、無所依止、無舍無燈，受諸苦惱而反捨放，各各願取淨妙世界。淨土眾生已自善調，其心清淨已種善根，勤行精進，已得供養無量諸佛而更攝取。世尊！是諸人等，為實爾不？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，梵志復白佛言：『世尊！我已教化無量億眾，發阿耨多羅三藐三菩提心，是諸眾生已各願取淨妙世界，離不淨土，以清淨心種諸善根，善攝眾生而調伏之。火鬘摩納等一千四人，皆悉讀誦毘陀外典，如來已為是諸人等，授其記莂，於賢劫中當成為佛。有諸眾生多行貪婬、瞋癡、憍慢，悉當調伏於三乘中。是一千四佛所放捨者，所謂眾生厚重煩惱，五濁惡世能作五逆，毀壞正法，誹謗聖人，行於邪見，離聖七財，不孝父母，於諸沙門、婆羅門所，心無恭敬，作不應作，應作不作，不行福事，不畏後世，於三福處，無心欲行，不求天上人中果報，勤行十惡，趣三不善，離善知識，不知親近真實智慧，入於三有生死獄中，隨四流流沒在灰河，為癡所盲，離諸善業，專行惡業。如是眾生，諸佛世界所不容受，是故擯來集此世界，以離善業，行不善業行，於邪道重惡之罪積如大山。爾時，娑婆世界賢劫中，人壽命千歲，是一千四佛大悲不成，不取如是弊惡之世，令諸眾生流轉生死，猶如機關無有救護、無所依止、無舍無燈，受諸苦惱而反捨放，各各願取淨妙世界。淨土眾生已自善調，其心清淨已種善根，勤行精進，已得供養無量諸佛而更攝取。世尊！是諸人等，為實爾不？』

「爾時，世尊即告梵志：『實如所言。善男子！是諸人等，如其所憙，各取種種嚴淨世界，我隨其心已與授記。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，世尊即告梵志：『實如所言。善男子！是諸人等，如其所憙，各取種種嚴淨世界，我隨其心已與授記。』

「爾時，梵志復白佛言：『世尊！我今心動如緊花樹葉，心大憂愁，身皆燋悴，此諸菩薩雖生大悲，不能取此五濁惡世，今彼諸眾生，墮癡黑闇。世尊！乃至來世，過一恒河沙等阿僧祇劫，入第二恒河沙等阿僧祇劫後分，賢劫中人壽千歲，我當爾時行菩薩道，久在生死忍受諸苦，以諸菩薩三昧力故，要當不捨如是眾生。世尊！我今自行六波羅蜜調伏眾生，如佛言曰：「以財物施，名檀波羅蜜。」世尊！我行檀波羅蜜時，若有眾生世世從我乞求所須，向其所求，要當給足，飲食、醫藥、衣服、臥具、舍宅聚落、華香、瓔珞、塗身之香，供給病者醫藥、侍使、幢幡、寶蓋、錢財、穀帛、象馬、車乘、金銀、錢貨、真珠、琉璃、頗梨、珂貝、璧玉、珊瑚、真寶、偽寶、天冠、拂飾，如是等物，我於眾生乃至貧窮，生大悲心悉以施與，雖作是施，不求天上人中果報，但為調伏攝眾生故，以是因緣，捨諸所有。若有眾生，乞求過量，所謂奴婢、聚落、城邑、妻子、男女、手脚、鼻舌、頭目、皮血、骨肉、身命，乞求如是過量之物。爾時，我當生大悲心，以此諸物，持用布施，不求果報，但為調伏攝眾生故。世尊！我行檀波羅蜜時，過去菩薩行檀波羅蜜者所不能及，未來菩薩當發阿耨多羅三藐三菩提心行檀波羅蜜者亦不能及。世尊！我於來世為行菩薩道故，於百千億劫當行如是檀波羅蜜。世尊！未來之世若有欲行菩薩道者，我當為是行檀波羅蜜，令不斷絕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，梵志復白佛言：『世尊！我今心動如緊花樹葉，心大憂愁，身皆燋悴，此諸菩薩雖生大悲，不能取此五濁惡世，今彼諸眾生，墮癡黑闇。世尊！乃至來世，過一恒河沙等阿僧祇劫，入第二恒河沙等阿僧祇劫後分，賢劫中人壽千歲，我當爾時行菩薩道，久在生死忍受諸苦，以諸菩薩三昧力故，要當不捨如是眾生。世尊！我今自行六波羅蜜調伏眾生，如佛言曰：「以財物施，名檀波羅蜜。」世尊！我行檀波羅蜜時，若有眾生世世從我乞求所須，向其所求，要當給足，飲食、醫藥、衣服、臥具、舍宅聚落、華香、瓔珞、塗身之香，供給病者醫藥、侍使、幢幡、寶蓋、錢財、穀帛、象馬、車乘、金銀、錢貨、真珠、琉璃、頗梨、珂貝、璧玉、珊瑚、真寶、偽寶、天冠、拂飾，如是等物，我於眾生乃至貧窮，生大悲心悉以施與，雖作是施，不求天上人中果報，但為調伏攝眾生故，以是因緣，捨諸所有。若有眾生，乞求過量，所謂奴婢、聚落、城邑、妻子、男女、手脚、鼻舌、頭目、皮血、骨肉、身命，乞求如是過量之物。爾時，我當生大悲心，以此諸物，持用布施，不求果報，但為調伏攝眾生故。世尊！我行檀波羅蜜時，過去菩薩行檀波羅蜜者所不能及，未來菩薩當發阿耨多羅三藐三菩提心行檀波羅蜜者亦不能及。世尊！我於來世為行菩薩道故，於百千億劫當行如是檀波羅蜜。世尊！未來之世若有欲行菩薩道者，我當為是行檀波羅蜜，令不斷絕。

「『我初入尸羅波羅蜜時，為阿耨多羅三藐三菩提故，持種種戒，修諸苦行，如檀中說，觀我無我故，五情不為五塵所傷。此羼提波羅蜜，我如是行羼提波羅蜜亦如上說，觀有為法，離諸過惡，見無為法，微妙寂滅。精勤修集，於無上道不生退轉。此毘梨耶波羅蜜，我亦如是行毘梨耶波羅蜜。若一切處修行空相得寂滅法，是名禪波羅蜜。若解諸法，本無生性，今則無滅，是名般若波羅蜜。我於無量百千億阿僧祇劫，堅固、精勤、修集般若波羅蜜。何以故？或有菩薩於過去世，不為阿耨多羅三藐三菩提行菩薩道，堅固、精勤、修集般若波羅蜜，未來之世或有菩薩，未為阿耨多羅三藐三菩提行菩薩道，堅固、精勤、修集般若波羅蜜，是故我今當於來世發阿耨多羅三藐三菩提心，修菩薩道，令諸善法無有斷絕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『我初入尸羅波羅蜜時，為阿耨多羅三藐三菩提故，持種種戒，修諸苦行，如檀中說，觀我無我故，五情不為五塵所傷。此羼提波羅蜜，我如是行羼提波羅蜜亦如上說，觀有為法，離諸過惡，見無為法，微妙寂滅。精勤修集，於無上道不生退轉。此毘梨耶波羅蜜，我亦如是行毘梨耶波羅蜜。若一切處修行空相得寂滅法，是名禪波羅蜜。若解諸法，本無生性，今則無滅，是名般若波羅蜜。我於無量百千億阿僧祇劫，堅固、精勤、修集般若波羅蜜。何以故？或有菩薩於過去世，不為阿耨多羅三藐三菩提行菩薩道，堅固、精勤、修集般若波羅蜜，未來之世或有菩薩，未為阿耨多羅三藐三菩提行菩薩道，堅固、精勤、修集般若波羅蜜，是故我今當於來世發阿耨多羅三藐三菩提心，修菩薩道，令諸善法無有斷絕。

「『世尊！我初發心已，為未來諸菩薩等，開示大悲，乃至涅槃。有得聞我大悲名者，心生驚怪，歎未曾有。是故我於布施，不自稱讚、不依持戒、不念忍辱、不猗精進、不味諸禪，所有智慧不著三世，雖行如是六波羅蜜，不求果報。有諸眾生離聖七財，諸佛世界之所擯棄，作五逆罪，毀壞正法，誹謗賢聖，行於邪見，重惡之罪，猶如大山，常為邪道之所覆蔽；是故我今為是眾生專心莊嚴，精勤修集六波羅蜜。我為一一眾生種善根故，於十劫中，入阿鼻地獄受無量苦，畜生、餓鬼，及貧窮、鬼神、卑賤人中，亦復如是。若有眾生，空無善根，失念燋心，我悉攝取而調伏之，令種善根，乃至賢劫，於其中間，終不願在天上人中受諸快樂，惟除一生處兜術天待時成佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！我初發心已，為未來諸菩薩等，開示大悲，乃至涅槃。有得聞我大悲名者，心生驚怪，歎未曾有。是故我於布施，不自稱讚、不依持戒、不念忍辱、不猗精進、不味諸禪，所有智慧不著三世，雖行如是六波羅蜜，不求果報。有諸眾生離聖七財，諸佛世界之所擯棄，作五逆罪，毀壞正法，誹謗賢聖，行於邪見，重惡之罪，猶如大山，常為邪道之所覆蔽；是故我今為是眾生專心莊嚴，精勤修集六波羅蜜。我為一一眾生種善根故，於十劫中，入阿鼻地獄受無量苦，畜生、餓鬼，及貧窮、鬼神、卑賤人中，亦復如是。若有眾生，空無善根，失念燋心，我悉攝取而調伏之，令種善根，乃至賢劫，於其中間，終不願在天上人中受諸快樂，惟除一生處兜術天待時成佛。

「『世尊！我應如是久處生死，如一佛世界微塵等劫，以諸所須供養諸佛，為一眾生種善根故，以一佛世界微塵數等諸供養具，供養十方無量無邊一一諸佛，亦於十方無量無邊一一佛所，得如一佛世界微塵數等諸善功德，於一一佛前，復得教化如一佛世界微塵數等眾生，令住無上菩提之道，緣覺、聲聞亦復如是，隨諸眾生所願而教。若有世界佛未出世，願作僊人，教諸眾生，令住十善，五神通中，遠離諸見。若有眾生事摩醯首羅天，我願化身如摩醯首羅，而教化之，令住善法。事八臂者，亦願化為八臂天身，而教化之，令住善法。事日月梵天，亦願化為日月梵身，而教化之，令住善法。有事金翅鳥，乃至事兔，願化為兔身隨而教化，令住善法。若見飢餓眾生，我當以身血肉與之令其飽滿。若有眾生犯於諸罪，當以身命代其受罪為作救護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！我應如是久處生死，如一佛世界微塵等劫，以諸所須供養諸佛，為一眾生種善根故，以一佛世界微塵數等諸供養具，供養十方無量無邊一一諸佛，亦於十方無量無邊一一佛所，得如一佛世界微塵數等諸善功德，於一一佛前，復得教化如一佛世界微塵數等眾生，令住無上菩提之道，緣覺、聲聞亦復如是，隨諸眾生所願而教。若有世界佛未出世，願作僊人，教諸眾生，令住十善，五神通中，遠離諸見。若有眾生事摩醯首羅天，我願化身如摩醯首羅，而教化之，令住善法。事八臂者，亦願化為八臂天身，而教化之，令住善法。事日月梵天，亦願化為日月梵身，而教化之，令住善法。有事金翅鳥，乃至事兔，願化為兔身隨而教化，令住善法。若見飢餓眾生，我當以身血肉與之令其飽滿。若有眾生犯於諸罪，當以身命代其受罪為作救護。

「『世尊！未來世中有諸眾生，離諸善根，燒滅善心。我於爾時，為是眾生當勤精進行菩薩道，在生死中受諸苦惱，乃至過一恒河沙等阿僧祇劫，入第二恒河沙等阿僧祇劫後分，初入賢劫，火鬘摩納成阿耨多羅三藐三菩提，字拘留孫如來時，我所教化離諸善業、行不善業、燒燋善心、離聖七財、作五逆罪、毀壞正法、誹謗聖人、行於邪見、重惡之罪，猶如大山，常為邪道之所覆蔽，無佛世界所棄捐者，令發阿耨多羅三藐三菩提心，行檀波羅蜜，乃至行般若波羅蜜，安止住於不退轉地，皆令成佛，在於十方如一佛土微塵數等諸佛世界轉正法輪，令諸眾生於阿耨多羅三藐三菩提，種諸善根，出離惡道，安止得住，功德智慧助菩提法者，願我爾時悉得見之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！未來世中有諸眾生，離諸善根，燒滅善心。我於爾時，為是眾生當勤精進行菩薩道，在生死中受諸苦惱，乃至過一恒河沙等阿僧祇劫，入第二恒河沙等阿僧祇劫後分，初入賢劫，火鬘摩納成阿耨多羅三藐三菩提，字拘留孫如來時，我所教化離諸善業、行不善業、燒燋善心、離聖七財、作五逆罪、毀壞正法、誹謗聖人、行於邪見、重惡之罪，猶如大山，常為邪道之所覆蔽，無佛世界所棄捐者，令發阿耨多羅三藐三菩提心，行檀波羅蜜，乃至行般若波羅蜜，安止住於不退轉地，皆令成佛，在於十方如一佛土微塵數等諸佛世界轉正法輪，令諸眾生於阿耨多羅三藐三菩提，種諸善根，出離惡道，安止得住，功德智慧助菩提法者，願我爾時悉得見之。

「『世尊！若有諸佛在在處處，遣諸眾生至於佛所，受阿耨多羅三藐三菩提記，令得陀羅尼三昧忍辱，即得次第上菩薩位，得於種種莊嚴世界，各各悉得隨意所求，取淨佛土，如是眾生悉是我之所勸化者。入賢劫中，拘留孫佛出世之時，如是等眾，亦於十方如微塵等諸佛世界，成阿耨多羅三藐三菩提，在在處處住世說法亦令我見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！若有諸佛在在處處，遣諸眾生至於佛所，受阿耨多羅三藐三菩提記，令得陀羅尼三昧忍辱，即得次第上菩薩位，得於種種莊嚴世界，各各悉得隨意所求，取淨佛土，如是眾生悉是我之所勸化者。入賢劫中，拘留孫佛出世之時，如是等眾，亦於十方如微塵等諸佛世界，成阿耨多羅三藐三菩提，在在處處住世說法亦令我見。

「『世尊！拘留孫佛成佛之時，我至其所，以諸供具而供養之，種種諮問出家之法，持清淨戒，廣學多聞，專修三昧，勤行精進，說微妙法，唯除如來餘無能勝。是時，或有鈍根眾生無諸善根，墮在邪見，行不正道，作五逆罪，毀壞正法，誹謗聖賢，重惡之罪猶如大山，我時當為如是眾生，說於正法攝取調伏；佛日沒已，我於其後，自然當作無量佛事。伽那迦牟尼、迦葉佛等住世說法，乃至自然作於佛事，亦復如是。乃至人壽千歲，我於爾時勸諸眾生，於三福處，過千歲已，上生天上，為諸天人講說正法，令得調伏。乃至人壽百二十歲，爾時眾生愚癡自在，自恃端正種姓豪族，有諸放逸、慳悋、嫉妬，墮在黑闇五濁惡世，厚重貪欲、瞋恚、愚癡、憍慢、慳悋、嫉妬、非法行欲、非法求財、行邪倒見、離聖七財、不孝父母，於諸沙門婆羅門所不生恭敬，應作不作，作不應作，不行福事不畏後世，不勤修集於三福處，不樂三乘，於三善根不能修行，專為三惡，不修十善，勤行十惡，其心常為四倒所覆，安止住於四破戒中，令四魔王常得自在，㵱在四流五蓋蓋心。當來世中如是眾生，六根放逸，行八邪法，入大罪山，起諸結縛，不求天上人中果報，邪倒諸見，趣於邪道，行於五逆，毀壞正法，誹謗聖人，離諸善根，貧窮下賤，無所畏忌，不識恩義，失於正念，輕蔑善法，無有智慧，不能學問，破戒諛諂，以嫉妬心於所得物不與他分，互相輕慢無有恭敬，懶惰懈怠諸根缺漏，身體羸劣乏於衣服，親近惡友處胎失念，以受種種苦惱故惡色燋悴，其眼互視無慚無愧，互相怖畏於一食頃，身口意業所作諸惡無量無邊，以能為惡故得稱歎。爾時，眾生專共修集斷常二見，堅著五陰危脆之身，於五欲中深生貪著，常起忿恚、怨賊之心，欲害眾生，心常瞋惱穢濁麤朴，未得調伏慳恡貪著，不捨非法無有決定，互相畏怖起於諍競，以穢濁心共相殺害，遠離善法，起無善心作諸惡業，於善不善不信果報，於諸善法起違背心，於滅善法生歡喜心，於不善法起專作心，於寂滅涅槃起不救心，於持戒沙門、婆羅門所生不敬心，於諸縛結起悕求心，於老病死起深信心，於諸煩惱起受持心，於五蓋法起攝取心，於正法幢起遠離心，於諸見幢起竪立心，常起相違輕毀之心，共起鬪諍相食噉心，各各相違共相侵陵，攝取怨恨惱亂之心，於諸欲惡起無厭心，於他財物起嫉妬心，於受恩中起不報心，於諸眾生起賊盜心，於他婦女起侵惱心。是時眾生，一切心中無有善願，是故常聞地獄聲、畜生聲、餓鬼聲、疾病聲、老死聲、惱害聲、八難聲、閉繫聲、杻械枷鏁縛束聲、奪他財 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！拘留孫佛成佛之時，我至其所，以諸供具而供養之，種種諮問出家之法，持清淨戒，廣學多聞，專修三昧，勤行精進，說微妙法，唯除如來餘無能勝。是時，或有鈍根眾生無諸善根，墮在邪見，行不正道，作五逆罪，毀壞正法，誹謗聖賢，重惡之罪猶如大山，我時當為如是眾生，說於正法攝取調伏；佛日沒已，我於其後，自然當作無量佛事。伽那迦牟尼、迦葉佛等住世說法，乃至自然作於佛事，亦復如是。乃至人壽千歲，我於爾時勸諸眾生，於三福處，過千歲已，上生天上，為諸天人講說正法，令得調伏。乃至人壽百二十歲，爾時眾生愚癡自在，自恃端正種姓豪族，有諸放逸、慳悋、嫉妬，墮在黑闇五濁惡世，厚重貪欲、瞋恚、愚癡、憍慢、慳悋、嫉妬、非法行欲、非法求財、行邪倒見、離聖七財、不孝父母，於諸沙門婆羅門所不生恭敬，應作不作，作不應作，不行福事不畏後世，不勤修集於三福處，不樂三乘，於三善根不能修行，專為三惡，不修十善，勤行十惡，其心常為四倒所覆，安止住於四破戒中，令四魔王常得自在，㵱在四流五蓋蓋心。當來世中如是眾生，六根放逸，行八邪法，入大罪山，起諸結縛，不求天上人中果報，邪倒諸見，趣於邪道，行於五逆，毀壞正法，誹謗聖人，離諸善根，貧窮下賤，無所畏忌，不識恩義，失於正念，輕蔑善法，無有智慧，不能學問，破戒諛諂，以嫉妬心於所得物不與他分，互相輕慢無有恭敬，懶惰懈怠諸根缺漏，身體羸劣乏於衣服，親近惡友處胎失念，以受種種苦惱故惡色燋悴，其眼互視無慚無愧，互相怖畏於一食頃，身口意業所作諸惡無量無邊，以能為惡故得稱歎。爾時，眾生專共修集斷常二見，堅著五陰危脆之身，於五欲中深生貪著，常起忿恚、怨賊之心，欲害眾生，心常瞋惱穢濁麤朴，未得調伏慳恡貪著，不捨非法無有決定，互相畏怖起於諍競，以穢濁心共相殺害，遠離善法，起無善心作諸惡業，於善不善不信果報，於諸善法起違背心，於滅善法生歡喜心，於不善法起專作心，於寂滅涅槃起不救心，於持戒沙門、婆羅門所生不敬心，於諸縛結起悕求心，於老病死起深信心，於諸煩惱起受持心，於五蓋法起攝取心，於正法幢起遠離心，於諸見幢起竪立心，常起相違輕毀之心，共起鬪諍相食噉心，各各相違共相侵陵，攝取怨恨惱亂之心，於諸欲惡起無厭心，於他財物起嫉妬心，於受恩中起不報心，於諸眾生起賊盜心，於他婦女起侵惱心。是時眾生，一切心中無有善願，是故常聞地獄聲、畜生聲、餓鬼聲、疾病聲、老死聲、惱害聲、八難聲、閉繫聲、杻械枷鏁縛束聲、奪他財

物侵惱聲、瞋恚輕毀呵責聲、破壞眾人和合聲、他方國賊兵甲聲、飢餓聲、穀貴偷盜聲、邪婬妄語狂癡聲、兩舌惡言綺語聲、慳貪嫉妬攝取聲、著我我所鬪諍聲、憎愛適意不適意聲、恩愛別離憂悲聲、怨憎集聚苦惱聲、各各相畏僮僕聲、處胎臭穢不淨聲、寒熱飢渴疲極聲、耕犁種殖怱務聲、種種工巧疲厭聲、疾病患苦羸損聲，是時眾生各各常聞如是等聲。如是眾生斷諸善根，離善知識常懷瞋恚，皆悉充滿娑婆世界，悉是他方諸佛世界之所擯棄，以重業故。於賢劫中壽百二十歲，如是眾生業因緣故，於娑婆世界受其卑陋，成就一切諸善根者之所遠離。娑婆世界其地多有鹹苦、鹽鹵、土沙、礫石、山陵、垖阜、谿谷、溝壑、蚊虻、毒蛇，諸惡鳥獸充滿其中，麤澁惡風非時而起，常於非時惡雹雨水，其雨水味毒酢鹹苦，以是雨故，生諸藥草、樹木、莖節、枝葉、華果、百穀諸味皆悉雜毒，如是非時麤澁惡濁雜毒之物，眾生食已增益瞋恚，顏色燋悴無有潤澤，於諸眾生心無慈愍，誹謗聖人，各各無有恭敬之心，常懷恐怖，共相殘害，生惱亂心，噉肉飲血，剝皮而衣，執持刀杖，勤作殺害，自恃豪族，色相端正，讀誦外典，便習鞍馬，善用刀矟，弓箭射御，於自眷屬生嫉妬心，若諸眾生修習邪法受種種苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 物侵惱聲、瞋恚輕毀呵責聲、破壞眾人和合聲、他方國賊兵甲聲、飢餓聲、穀貴偷盜聲、邪婬妄語狂癡聲、兩舌惡言綺語聲、慳貪嫉妬攝取聲、著我我所鬪諍聲、憎愛適意不適意聲、恩愛別離憂悲聲、怨憎集聚苦惱聲、各各相畏僮僕聲、處胎臭穢不淨聲、寒熱飢渴疲極聲、耕犁種殖怱務聲、種種工巧疲厭聲、疾病患苦羸損聲，是時眾生各各常聞如是等聲。如是眾生斷諸善根，離善知識常懷瞋恚，皆悉充滿娑婆世界，悉是他方諸佛世界之所擯棄，以重業故。於賢劫中壽百二十歲，如是眾生業因緣故，於娑婆世界受其卑陋，成就一切諸善根者之所遠離。娑婆世界其地多有鹹苦、鹽鹵、土沙、礫石、山陵、垖阜、谿谷、溝壑、蚊虻、毒蛇，諸惡鳥獸充滿其中，麤澁惡風非時而起，常於非時惡雹雨水，其雨水味毒酢鹹苦，以是雨故，生諸藥草、樹木、莖節、枝葉、華果、百穀諸味皆悉雜毒，如是非時麤澁惡濁雜毒之物，眾生食已增益瞋恚，顏色燋悴無有潤澤，於諸眾生心無慈愍，誹謗聖人，各各無有恭敬之心，常懷恐怖，共相殘害，生惱亂心，噉肉飲血，剝皮而衣，執持刀杖，勤作殺害，自恃豪族，色相端正，讀誦外典，便習鞍馬，善用刀矟，弓箭射御，於自眷屬生嫉妬心，若諸眾生修習邪法受種種苦。

「『世尊！願我爾時從兜術天下生最勝轉輪王家，若自在王家，處在第一大夫人胎，為諸眾生調伏其心，修善根故。尋入胎時，放大光明，其光微妙遍照娑婆世界，從金剛際上至阿迦尼吒天，令彼所有諸眾生等，若在地獄、若在畜生、若在餓鬼、若在天上、若在人中、若有色、若無色、若有想、若無想、若非有想、若非無想，悉願見我微妙光明，若光觸身亦願得知。以見知光故，悉得分別生死過患，勤求無上寂滅涅槃，乃至一念斷諸煩惱，是名令諸眾生初種涅槃之根栽也。願我處胎於十月中，得選擇一切法、入一切法門，所謂無生空三昧門，於未來世無量劫中說此三昧，善決定心不可得盡。若我出胎成阿耨多羅三藐三菩提已，彼諸眾生，我當拔出令離生死，如是等眾悉令見我。雖處母胎滿足十月，然其實是住珍寶三昧，結加趺坐，正受思惟。十月滿已從右脇出，以一切功德成就三昧力故，令娑婆世界，從金剛際上至阿迦尼吒天六種震動，其中眾生或處地獄、畜生、餓鬼、天上人中，悉得惺悟。爾時，復有以微妙光明，遍照娑婆世界，亦得惺悟無量眾生。若有眾生未種善根，我當安止令種善根，於涅槃中種善根已，令諸眾生生三昧芽。我出右脇足蹈地時，復願娑婆世界從金剛際上至阿迦尼吒天，六種震動，所有眾生依水、依地、依於虛空，胎生、卵生、濕生、化生，在五道者，悉得惺悟。若有眾生未得三昧，願皆得之，得三昧已，安止令住三乘法中不退轉地。我既生已，於娑婆世界所有諸天梵王魔天、忉利諸天及日月天、四天王、諸大龍王、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、化生神僊、夜叉、羅剎，悉令盡來共供養我。令我生已，尋行七步，行七步已，以選擇功德三昧力故，說於正法，令諸大眾心生歡喜，住於三乘。於此眾中，若有眾生學聲聞者，願盡此生便得調伏，若有習學緣覺乘者，一切皆得日華忍辱，有學大乘者，皆得執持金剛愛護大海三昧，以三昧力故，超過三住。我於爾時悕求洗浴，願有最勝大龍王來洗浴我身，眾生見者即住三乘，所得功德如上所說。我為童子乘羊車時，所可示現種種伎術，為悟一切諸眾生故。處在宮殿、妻子、綵女五欲之中，共相娛樂，見其過患，夜半出城，除諸瓔珞嚴身之具，為欲破壞尼揵子等諸外道師。恭敬衣服故，我著袈裟至菩提樹下，眾生見我處於菩提樹下，皆悉發願，欲令我速以一切功德成就三昧力說三乘法。聞是法已，於三乘中，生深重欲勤行精進。若有已發聲聞乘者，令脫煩惱，要一生在當於我所而得調伏；若有已發緣覺乘者，皆悉令得日華忍辱；若有已發大乘之者，皆 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！願我爾時從兜術天下生最勝轉輪王家，若自在王家，處在第一大夫人胎，為諸眾生調伏其心，修善根故。尋入胎時，放大光明，其光微妙遍照娑婆世界，從金剛際上至阿迦尼吒天，令彼所有諸眾生等，若在地獄、若在畜生、若在餓鬼、若在天上、若在人中、若有色、若無色、若有想、若無想、若非有想、若非無想，悉願見我微妙光明，若光觸身亦願得知。以見知光故，悉得分別生死過患，勤求無上寂滅涅槃，乃至一念斷諸煩惱，是名令諸眾生初種涅槃之根栽也。願我處胎於十月中，得選擇一切法、入一切法門，所謂無生空三昧門，於未來世無量劫中說此三昧，善決定心不可得盡。若我出胎成阿耨多羅三藐三菩提已，彼諸眾生，我當拔出令離生死，如是等眾悉令見我。雖處母胎滿足十月，然其實是住珍寶三昧，結加趺坐，正受思惟。十月滿已從右脇出，以一切功德成就三昧力故，令娑婆世界，從金剛際上至阿迦尼吒天六種震動，其中眾生或處地獄、畜生、餓鬼、天上人中，悉得惺悟。爾時，復有以微妙光明，遍照娑婆世界，亦得惺悟無量眾生。若有眾生未種善根，我當安止令種善根，於涅槃中種善根已，令諸眾生生三昧芽。我出右脇足蹈地時，復願娑婆世界從金剛際上至阿迦尼吒天，六種震動，所有眾生依水、依地、依於虛空，胎生、卵生、濕生、化生，在五道者，悉得惺悟。若有眾生未得三昧，願皆得之，得三昧已，安止令住三乘法中不退轉地。我既生已，於娑婆世界所有諸天梵王魔天、忉利諸天及日月天、四天王、諸大龍王、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、化生神僊、夜叉、羅剎，悉令盡來共供養我。令我生已，尋行七步，行七步已，以選擇功德三昧力故，說於正法，令諸大眾心生歡喜，住於三乘。於此眾中，若有眾生學聲聞者，願盡此生便得調伏，若有習學緣覺乘者，一切皆得日華忍辱，有學大乘者，皆得執持金剛愛護大海三昧，以三昧力故，超過三住。我於爾時悕求洗浴，願有最勝大龍王來洗浴我身，眾生見者即住三乘，所得功德如上所說。我為童子乘羊車時，所可示現種種伎術，為悟一切諸眾生故。處在宮殿、妻子、綵女五欲之中，共相娛樂，見其過患，夜半出城，除諸瓔珞嚴身之具，為欲破壞尼揵子等諸外道師。恭敬衣服故，我著袈裟至菩提樹下，眾生見我處於菩提樹下，皆悉發願，欲令我速以一切功德成就三昧力說三乘法。聞是法已，於三乘中，生深重欲勤行精進。若有已發聲聞乘者，令脫煩惱，要一生在當於我所而得調伏；若有已發緣覺乘者，皆悉令得日華忍辱；若有已發大乘之者，皆

得執持金剛愛護大海三昧，以三昧力故，超過三地。我自受草於菩提樹下，敷金剛座處，結加趺坐，身心正直，繫念在於阿頗三昧，以三昧力故，令入出息，停住寂靜，於此定中，一日一夜，日食半麻半米，以其餘半，持施他人。我如是久遠修集苦行，娑婆世界上至阿迦尼吒，聞我名者，皆到我所，供養於我。我如是苦行，如是等眾悉當為我而作證明。若有眾生於聲聞乘種善根者，世尊！願令是等於諸煩惱心得寂靜，若餘一生要至我所，我當調伏；緣覺、大乘，亦復如是。若有諸龍、鬼神、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、餓鬼、毘舍遮、五通神僊，來至我所，供養於我。我如是苦行，是等眾生皆為證明；若有已學聲聞、緣覺及大乘者，亦復如是。若有四天下眾生，修於外道，麤食苦行，有諸非人往至其所說如是言：「卿等！不能悉行諸苦，亦復不得大果報也，非是希有。如我地分有一生菩薩行於苦行，復入如是微妙禪定身口意業，皆悉寂靜，滅出入息，一日一夜，日食半麻半米，如是苦行大得果報，得大利益多所開化，是苦行人不久當成阿耨多羅三藐三菩提。卿若不信我所言者，自可往至其所觀其所作。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得執持金剛愛護大海三昧，以三昧力故，超過三地。我自受草於菩提樹下，敷金剛座處，結加趺坐，身心正直，繫念在於阿頗三昧，以三昧力故，令入出息，停住寂靜，於此定中，一日一夜，日食半麻半米，以其餘半，持施他人。我如是久遠修集苦行，娑婆世界上至阿迦尼吒，聞我名者，皆到我所，供養於我。我如是苦行，如是等眾悉當為我而作證明。若有眾生於聲聞乘種善根者，世尊！願令是等於諸煩惱心得寂靜，若餘一生要至我所，我當調伏；緣覺、大乘，亦復如是。若有諸龍、鬼神、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、餓鬼、毘舍遮、五通神僊，來至我所，供養於我。我如是苦行，是等眾生皆為證明；若有已學聲聞、緣覺及大乘者，亦復如是。若有四天下眾生，修於外道，麤食苦行，有諸非人往至其所說如是言：「卿等！不能悉行諸苦，亦復不得大果報也，非是希有。如我地分有一生菩薩行於苦行，復入如是微妙禪定身口意業，皆悉寂靜，滅出入息，一日一夜，日食半麻半米，如是苦行大得果報，得大利益多所開化，是苦行人不久當成阿耨多羅三藐三菩提。卿若不信我所言者，自可往至其所觀其所作。」

「『世尊！願是諸人捨其所修，悉來我所觀我苦行；或有眾生已學聲聞乃至大乘，亦復如是。若有諸王、大臣、人民，在家出家，一切見我行是苦行，來至我所供養於我；或有已學聲聞、緣覺、大乘，亦復如是。若有女人見我苦行，來至我所供養於我，是諸女人所受身分，即是後身；若有已學聲聞、緣覺、大乘，亦復如是。若有諸禽獸見我苦行，亦至我所，是諸禽獸於此命終，更不復受畜生之身；若有已發聲聞乘者，餘一生在要至我所，而得調伏；若有已發緣覺心者，亦復如是；乃至微細小蟲、餓鬼亦如是。我如是久遠苦行一結加趺坐時，有百千億那由他等無量眾生為我證明，如是眾生已於無量無邊阿僧祇劫種解脫子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！願是諸人捨其所修，悉來我所觀我苦行；或有眾生已學聲聞乃至大乘，亦復如是。若有諸王、大臣、人民，在家出家，一切見我行是苦行，來至我所供養於我；或有已學聲聞、緣覺、大乘，亦復如是。若有女人見我苦行，來至我所供養於我，是諸女人所受身分，即是後身；若有已學聲聞、緣覺、大乘，亦復如是。若有諸禽獸見我苦行，亦至我所，是諸禽獸於此命終，更不復受畜生之身；若有已發聲聞乘者，餘一生在要至我所，而得調伏；若有已發緣覺心者，亦復如是；乃至微細小蟲、餓鬼亦如是。我如是久遠苦行一結加趺坐時，有百千億那由他等無量眾生為我證明，如是眾生已於無量無邊阿僧祇劫種解脫子。

「『世尊！我如是苦行，過去眾生未曾有能作如是行，及餘外道、聲聞、緣覺、大乘之人，亦無有能作如是苦行。世尊！我如是苦行，未來眾生亦無能作，及餘外道、聲聞、緣覺、大乘之人，亦無能作如是苦行。我未成阿耨多羅三藐三菩提時，已能作大事，所謂破壞魔王及其眷屬。我願破煩惱魔，成阿耨多羅三藐三菩提已，為一眾生安住阿羅漢勝妙果中，隨爾所時，現受殘業報身；如是第二眾生安住阿羅漢，第三第四亦復如是。我為一一眾生故，示現百千無量神足，欲令安住正見之中，為一一眾生故，說百千無量法門義，隨其所堪令住聖果，以金剛智慧，破一切眾生諸煩惱山，為諸眾生說三乘法，為一一眾生故，過百千由旬不乘神力，往至其所而為說法，令得安住無所畏中。或有諸人於我法中欲出家者，願無障閡，所謂羸劣、失念、狂亂、憍慢，無有畏懼癡無智慧、多諸結使其心散亂。若有女人欲於我法出家學道受大戒者，成就大願。我諸四眾比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，悉得供養。願諸天人及諸鬼神得四聖諦，諸龍、阿修羅及餘畜生，受持八戒，修淨梵行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！我如是苦行，過去眾生未曾有能作如是行，及餘外道、聲聞、緣覺、大乘之人，亦無有能作如是苦行。世尊！我如是苦行，未來眾生亦無能作，及餘外道、聲聞、緣覺、大乘之人，亦無能作如是苦行。我未成阿耨多羅三藐三菩提時，已能作大事，所謂破壞魔王及其眷屬。我願破煩惱魔，成阿耨多羅三藐三菩提已，為一眾生安住阿羅漢勝妙果中，隨爾所時，現受殘業報身；如是第二眾生安住阿羅漢，第三第四亦復如是。我為一一眾生故，示現百千無量神足，欲令安住正見之中，為一一眾生故，說百千無量法門義，隨其所堪令住聖果，以金剛智慧，破一切眾生諸煩惱山，為諸眾生說三乘法，為一一眾生故，過百千由旬不乘神力，往至其所而為說法，令得安住無所畏中。或有諸人於我法中欲出家者，願無障閡，所謂羸劣、失念、狂亂、憍慢，無有畏懼癡無智慧、多諸結使其心散亂。若有女人欲於我法出家學道受大戒者，成就大願。我諸四眾比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，悉得供養。願諸天人及諸鬼神得四聖諦，諸龍、阿修羅及餘畜生，受持八戒，修淨梵行。

「『世尊！我成阿耨多羅三藐三菩提已，若有眾生於我生瞋，或以刀杖火坑及餘種種，欲殘害我，或以惡言誹謗罵詈，遍十方界而作輕毀，若持毒食以用飯我；如是殘業，我悉受之，成阿耨多羅三藐三菩提。往昔所有怨賊眾生，起於害心，種種惡言，以雜毒食，出我身血，如是等人，悉以惡心來至我所；我當以戒多聞三昧，大悲薰心，梵音妙聲而為說法，令彼聞已心生清淨，住於善法，所作惡業，尋便懺悔，更不復作，悉令得生天上人中，無有障閡，生天人中，得妙解脫，安住勝果，離諸欲惡，永斷諸流，障閡業盡，若諸眾生有殘業者，皆悉得盡無有遺餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！我成阿耨多羅三藐三菩提已，若有眾生於我生瞋，或以刀杖火坑及餘種種，欲殘害我，或以惡言誹謗罵詈，遍十方界而作輕毀，若持毒食以用飯我；如是殘業，我悉受之，成阿耨多羅三藐三菩提。往昔所有怨賊眾生，起於害心，種種惡言，以雜毒食，出我身血，如是等人，悉以惡心來至我所；我當以戒多聞三昧，大悲薰心，梵音妙聲而為說法，令彼聞已心生清淨，住於善法，所作惡業，尋便懺悔，更不復作，悉令得生天上人中，無有障閡，生天人中，得妙解脫，安住勝果，離諸欲惡，永斷諸流，障閡業盡，若諸眾生有殘業者，皆悉得盡無有遺餘。

「『世尊！我成阿耨多羅三藐三菩提已，一切所有身諸毛孔，日日常有諸化佛出，三十二相瓔珞其身，八十種好次第莊嚴。我當遣至無佛世界、有佛世界及五濁界，若彼世界有五逆人，毀壞正法，誹謗聖人，乃至斷諸善根，有學聲聞、緣覺、大乘，毀破諸戒，墮於大罪，燒滅善心，滅失善道，墮在生死空曠澤中，行諸邪道，登涉罪山。如是眾生百千萬億，一一化佛一日之中遍為說法，或有奉事魔醯首羅，隨作其形而為說法。亦於爾時稱我名字而讚歎之。願是眾生聞讚歎我，心生歡喜，種諸善根生我世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！我成阿耨多羅三藐三菩提已，一切所有身諸毛孔，日日常有諸化佛出，三十二相瓔珞其身，八十種好次第莊嚴。我當遣至無佛世界、有佛世界及五濁界，若彼世界有五逆人，毀壞正法，誹謗聖人，乃至斷諸善根，有學聲聞、緣覺、大乘，毀破諸戒，墮於大罪，燒滅善心，滅失善道，墮在生死空曠澤中，行諸邪道，登涉罪山。如是眾生百千萬億，一一化佛一日之中遍為說法，或有奉事魔醯首羅，隨作其形而為說法。亦於爾時稱我名字而讚歎之。願是眾生聞讚歎我，心生歡喜，種諸善根生我世界。

「『世尊！是諸眾生若臨終時，我不在其前為演說法令心淨者，我於未來終不成阿耨多羅三藐三菩提。若彼眾生命終之後墮三惡道，不生我國受人身者，我之所知無量正法悉當滅失，所有佛事皆不成就；事那羅延者亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！是諸眾生若臨終時，我不在其前為演說法令心淨者，我於未來終不成阿耨多羅三藐三菩提。若彼眾生命終之後墮三惡道，不生我國受人身者，我之所知無量正法悉當滅失，所有佛事皆不成就；事那羅延者亦復如是。

「『世尊！我成阿耨多羅三藐三菩提已，願令他方世界所有五逆之人，乃至行諸邪道，登涉罪山，如是眾生臨命終時，悉來集聚生我世界，隨其本相所受身色，艾白無潤，面目醜陋，如毘舍遮，失念破戒，臭穢短命，以此諸惡損減其身，資生所須常不供足。為是眾生故，於娑婆世界諸四天下，一時之中，從兜術下現處母胎，乃至童子，學諸伎藝，出家苦行，破壞諸魔，成無上道，轉正法輪，般涅槃後流布舍利。如是示現種種佛事，悉皆遍滿如是百億諸四天下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！我成阿耨多羅三藐三菩提已，願令他方世界所有五逆之人，乃至行諸邪道，登涉罪山，如是眾生臨命終時，悉來集聚生我世界，隨其本相所受身色，艾白無潤，面目醜陋，如毘舍遮，失念破戒，臭穢短命，以此諸惡損減其身，資生所須常不供足。為是眾生故，於娑婆世界諸四天下，一時之中，從兜術下現處母胎，乃至童子，學諸伎藝，出家苦行，破壞諸魔，成無上道，轉正法輪，般涅槃後流布舍利。如是示現種種佛事，悉皆遍滿如是百億諸四天下。