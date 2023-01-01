悲華經卷第五北涼天竺三藏曇無讖譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悲華經卷第五北涼天竺三藏曇無讖譯

諸菩薩本授記品第四之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩本授記品第四之三

佛告寂意菩薩：「善男子！爾時，寶海梵志復白第十王子軟心言，乃至發心亦復如是。王子所願，皆如阿閦菩薩所願，白佛言：『世尊！若我所願成就得己利者，令一切眾生悉得思惟諸佛境界，手中自然生栴檀香、優陀婆羅香，以此諸香供養諸佛。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告寂意菩薩：「善男子！爾時，寶海梵志復白第十王子軟心言，乃至發心亦復如是。王子所願，皆如阿閦菩薩所願，白佛言：『世尊！若我所願成就得己利者，令一切眾生悉得思惟諸佛境界，手中自然生栴檀香、優陀婆羅香，以此諸香供養諸佛。』

「爾時，寶藏如來讚王子言：『善哉！善哉！善男子！汝所願者甚奇特。汝願眾生手中自然有栴檀香、優陀婆羅香，悉得思惟諸佛境界，繫念清淨。以是故，今改汝字號為香手。』佛告香手：『善男子！未來之世過一恒河沙等阿僧祇劫，入第二恒河沙等阿僧祇劫後分之中，阿閦如來般涅槃後，正法滅盡過七日已，汝於是時當成阿耨多羅三藐三菩提，其佛世界故名妙樂，佛名金華如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，寶藏如來讚王子言：『善哉！善哉！善男子！汝所願者甚奇特。汝願眾生手中自然有栴檀香、優陀婆羅香，悉得思惟諸佛境界，繫念清淨。以是故，今改汝字號為香手。』佛告香手：『善男子！未來之世過一恒河沙等阿僧祇劫，入第二恒河沙等阿僧祇劫後分之中，阿閦如來般涅槃後，正法滅盡過七日已，汝於是時當成阿耨多羅三藐三菩提，其佛世界故名妙樂，佛名金華如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』

「爾時，香手菩薩復作是言：『世尊！若我所願成就得己利者，今我禮佛，此閻浮園周匝當雨諸薝蔔華。』善男子！爾時，香手菩薩於寶藏佛前頭面著地，是時閻浮園中如其所言，周匝遍雨諸薝蔔華。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，香手菩薩復作是言：『世尊！若我所願成就得己利者，今我禮佛，此閻浮園周匝當雨諸薝蔔華。』善男子！爾時，香手菩薩於寶藏佛前頭面著地，是時閻浮園中如其所言，周匝遍雨諸薝蔔華。

「爾時，寶藏如來為香手菩薩而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，寶藏如來為香手菩薩而說偈言：

「『尊妙功德， 善趣汝起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『尊妙功德， 善趣汝起，

如心所願， 雨薝蔔華， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如心所願， 雨薝蔔華，

度脫無量， 一切眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度脫無量， 一切眾生，

示諸善道， 令至無畏。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示諸善道， 令至無畏。』

「善男子！爾時，香手菩薩聞是偈已，心大歡喜，即起合掌，前禮佛足，去佛不遠，復坐聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，香手菩薩聞是偈已，心大歡喜，即起合掌，前禮佛足，去佛不遠，復坐聽法。

「善男子！爾時，寶海梵志復白第十一王子瞢伽奴言，乃至發心亦復如是。王子所願亦如香手菩薩所願。爾時，師子王子以珍寶幢供養寶藏如來時，佛即讚師子王子言：『善哉！善哉！善男子！汝今以此寶幢供養，是故號汝名為寶相。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，寶海梵志復白第十一王子瞢伽奴言，乃至發心亦復如是。王子所願亦如香手菩薩所願。爾時，師子王子以珍寶幢供養寶藏如來時，佛即讚師子王子言：『善哉！善哉！善男子！汝今以此寶幢供養，是故號汝名為寶相。』

「佛告寶相：『未來之世，過一恒河沙等阿僧祇劫，入第二恒河沙等阿僧祇劫後分之中，妙樂世界金華如來般涅槃後，正法滅已過三中劫，妙樂世界轉名月勝，汝於是中當成阿耨多羅三藐三菩提，號龍自在尊音王如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。彼佛世界所有莊嚴，如妙樂世界等無差別。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告寶相：『未來之世，過一恒河沙等阿僧祇劫，入第二恒河沙等阿僧祇劫後分之中，妙樂世界金華如來般涅槃後，正法滅已過三中劫，妙樂世界轉名月勝，汝於是中當成阿耨多羅三藐三菩提，號龍自在尊音王如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。彼佛世界所有莊嚴，如妙樂世界等無差別。』

「爾時，寶相菩薩前白佛言：『世尊！若我所願成就得己利者，我今頭面禮於佛足，令一切眾生得如是念，猶如菩薩住無諂三昧，一切眾生得大利益，生於大悲發菩提心。』善男子！爾時，寶相菩薩在寶藏佛前頭面著地，一切眾生悉得如是無諂三昧，得大利益，生於大悲發菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，寶相菩薩前白佛言：『世尊！若我所願成就得己利者，我今頭面禮於佛足，令一切眾生得如是念，猶如菩薩住無諂三昧，一切眾生得大利益，生於大悲發菩提心。』善男子！爾時，寶相菩薩在寶藏佛前頭面著地，一切眾生悉得如是無諂三昧，得大利益，生於大悲發菩提心。

「爾時，寶藏如來為寶相菩薩而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，寶藏如來為寶相菩薩而說偈言：

「『善意勤起， 已於我前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『善意勤起， 已於我前，

為諸眾生， 善作大誓， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸眾生， 善作大誓，

能大利益， 無量眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能大利益， 無量眾生，

令心無垢， 是故來世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令心無垢， 是故來世，

得成為佛， 天人之尊。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得成為佛， 天人之尊。』

「善男子！爾時，寶相菩薩聞是偈已，心大歡喜，即起合掌，前禮佛足，去佛不遠，復坐聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，寶相菩薩聞是偈已，心大歡喜，即起合掌，前禮佛足，去佛不遠，復坐聽法。

「爾時，摩闍婆王子等五百王子作如是願：『願得如是種種莊嚴功德佛土，皆如虛空印菩薩摩訶薩所修淨土。』爾時，寶藏如來皆為一一授阿耨多羅三藐三菩提記，同共一時各於餘國成無上道，如虛空印菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，摩闍婆王子等五百王子作如是願：『願得如是種種莊嚴功德佛土，皆如虛空印菩薩摩訶薩所修淨土。』爾時，寶藏如來皆為一一授阿耨多羅三藐三菩提記，同共一時各於餘國成無上道，如虛空印菩薩摩訶薩。

「復次，四百王子作是誓願：『願取莊嚴淨妙佛土，皆如金剛智慧光明菩薩摩訶薩。』爾時寶藏如來亦為一一授阿耨多羅三藐三菩提記，同共一時各於異國成無上道，如金剛智慧光明菩薩摩訶薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，四百王子作是誓願：『願取莊嚴淨妙佛土，皆如金剛智慧光明菩薩摩訶薩。』爾時寶藏如來亦為一一授阿耨多羅三藐三菩提記，同共一時各於異國成無上道，如金剛智慧光明菩薩摩訶薩。

「復次，八十九王子又作是願：『願取如是莊嚴佛土，如普賢菩薩摩訶薩所修佛土等無差別。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，八十九王子又作是願：『願取如是莊嚴佛土，如普賢菩薩摩訶薩所修佛土等無差別。』

「爾時，八萬四千小王，各各別異作殊勝願，人人自取種種莊嚴上妙佛土。爾時，寶藏如來各各與授阿耨多羅三藐三菩提記，當來之世各在餘國同共一時成無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，八萬四千小王，各各別異作殊勝願，人人自取種種莊嚴上妙佛土。爾時，寶藏如來各各與授阿耨多羅三藐三菩提記，當來之世各在餘國同共一時成無上道。

「爾時，九十二億眾生亦各發願，取種種莊嚴勝妙佛土。時寶藏如來一切皆與授阿耨多羅三藐三菩提記：『汝等來世於餘國土，同共一時成無上道。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，九十二億眾生亦各發願，取種種莊嚴勝妙佛土。時寶藏如來一切皆與授阿耨多羅三藐三菩提記：『汝等來世於餘國土，同共一時成無上道。』

「善男子！爾時，寶海梵志有八十子，即是寶藏如來之兄弟也，其最長子名海地尊。善男子！爾時寶海梵志告其長子言：『汝今可取微妙清淨莊嚴佛土。』其子答言：『惟願尊者先師子吼。』其父告言：『我之所願當最後說。』其子復言：『我今所願，當取清淨、不清淨耶？』父復答言：『若有菩薩成就大悲，爾乃取於不清淨世界。何以故？欲善調伏眾生垢故，如是之事汝自知之。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，寶海梵志有八十子，即是寶藏如來之兄弟也，其最長子名海地尊。善男子！爾時寶海梵志告其長子言：『汝今可取微妙清淨莊嚴佛土。』其子答言：『惟願尊者先師子吼。』其父告言：『我之所願當最後說。』其子復言：『我今所願，當取清淨、不清淨耶？』父復答言：『若有菩薩成就大悲，爾乃取於不清淨世界。何以故？欲善調伏眾生垢故，如是之事汝自知之。』

「善男子！爾時，海地尊至寶藏如來所，在於佛前白佛言：『世尊！我願阿耨多羅三藐三菩提，若人有壽八萬歲時，如今佛世，爾乃成阿耨多羅三藐三菩提。我今又願，令我國土所有眾生，薄婬恚癡、厭離身心，怖畏生死，見其過患，來至我所出家學道，我於爾時為諸眾生說三乘法。世尊！若我所願成就得己利者，惟願世尊授我阿耨多羅三藐三菩提記。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，海地尊至寶藏如來所，在於佛前白佛言：『世尊！我願阿耨多羅三藐三菩提，若人有壽八萬歲時，如今佛世，爾乃成阿耨多羅三藐三菩提。我今又願，令我國土所有眾生，薄婬恚癡、厭離身心，怖畏生死，見其過患，來至我所出家學道，我於爾時為諸眾生說三乘法。世尊！若我所願成就得己利者，惟願世尊授我阿耨多羅三藐三菩提記。』

「爾時，寶藏如來告海地尊言：『善男子！未來之世過一恒河沙等阿僧祇劫，入第二恒河沙等阿僧祇劫，是時有劫名曰遍敷優鉢羅華，此佛世界當名願愛，是時人民壽八萬歲，汝於是中成阿耨多羅三藐三菩提，號曰寶山如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，寶藏如來告海地尊言：『善男子！未來之世過一恒河沙等阿僧祇劫，入第二恒河沙等阿僧祇劫，是時有劫名曰遍敷優鉢羅華，此佛世界當名願愛，是時人民壽八萬歲，汝於是中成阿耨多羅三藐三菩提，號曰寶山如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』

「爾時，海地尊復作是言：『世尊！若我所願成就得己利者，此閻浮園周匝當雨赤色真珠，一切樹木自然皆出微妙技樂。』善男子！時海地尊在寶藏佛前頭面作禮，當爾之時，其園周匝雨赤真珠，一切樹木皆出種種微妙伎樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，海地尊復作是言：『世尊！若我所願成就得己利者，此閻浮園周匝當雨赤色真珠，一切樹木自然皆出微妙技樂。』善男子！時海地尊在寶藏佛前頭面作禮，當爾之時，其園周匝雨赤真珠，一切樹木皆出種種微妙伎樂。

「爾時，寶藏如來即為摩納，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，寶藏如來即為摩納，而說偈言：

「『大力汝起， 無量智藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『大力汝起， 無量智藏，

慈悲眾生， 作大利益， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈悲眾生， 作大利益，

所願清淨， 今得成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所願清淨， 今得成就，

當為眾生， 作天人師。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當為眾生， 作天人師。』

「善男子！爾時，海地尊聞是偈已，心大歡喜，即起合掌，前禮佛足，去佛不遠，復坐聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，海地尊聞是偈已，心大歡喜，即起合掌，前禮佛足，去佛不遠，復坐聽法。

「梵志第二子名曰三婆婆，白佛言：『世尊！我今所願，如海地尊之所願也。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「梵志第二子名曰三婆婆，白佛言：『世尊！我今所願，如海地尊之所願也。』

「爾時，寶藏如來便告三婆婆言：『未來之世優鉢羅華劫中願愛世界，人壽轉多八十億歲，汝當於中得成阿耨多羅三藐三菩提，號曰日華如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，寶藏如來便告三婆婆言：『未來之世優鉢羅華劫中願愛世界，人壽轉多八十億歲，汝當於中得成阿耨多羅三藐三菩提，號曰日華如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』

「第三子所得世界亦復如是，人壽二千歲時成阿耨多羅三藐三菩提，號火音王如來乃至天人師、佛、世尊。第四成佛號須曼那，第五成佛號持戒王，第六成佛號善持目，第七成佛號梵增益，第八成佛號閻浮影，第九成佛號富樓那，第十成佛號曰勝妙，十一成佛號曰寶山，十二成佛號曰海藏，十三成佛號那羅延，十四成佛號曰尸棄，十五成佛號南無尼，十六成佛號曰覺尊，十七成佛號憍陳如，十八成佛號師子力，十九成佛號曰智幢，二十成佛號音聲，二十一成佛號尊勝佛，二十二成佛號離世尊佛，二十三號利益佛，二十四號智光明佛，二十五號師子尊佛，二十六號寂靜智佛，二十七號難陀佛，二十八號尼拘羅王佛，二十九號金色目佛，三十號得自在佛，三十一號曰樂佛，三十二號寶勝佛，三十三號善目佛，三十四號梵善樂佛，三十五號梵仙佛，三十六號梵音佛，三十七號法月佛，三十八號示現義佛，三十九號稱樂佛，四十號增益佛，四十一號端嚴佛，四十二號善香佛，四十三號眼勝佛，四十四號善觀佛，四十五號攝取義佛，四十六號善意願佛，四十七號勝慧佛，四十八號金幢佛，四十九號善目佛，五十號天明佛，五十一號淨飯佛，五十二號善見佛，五十三號毘琉璃幢佛，五十四號毘樓博叉佛，五十五號梵音佛，五十六號功德成就佛，五十七號有功德淨佛，五十八號寶光明佛，五十九號摩尼珠佛，六十號釋迦文尼佛，六十一號音尊王佛，六十二號智和合佛，六十三號勝尊佛，六十四號成華佛，六十五號善華佛，六十六號無怒佛，六十七號日藏佛，六十八號尊樂佛，六十九號日明佛，七十號龍得佛，七十一號金剛光明佛，七十二號稱王佛，七十三號常光明佛，七十四號相光明佛，七十五號刪尼輸佛，七十六號智成就佛，七十七號音王佛，七十八號娑羅王那羅延藏佛，七十九號火藏佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第三子所得世界亦復如是，人壽二千歲時成阿耨多羅三藐三菩提，號火音王如來乃至天人師、佛、世尊。第四成佛號須曼那，第五成佛號持戒王，第六成佛號善持目，第七成佛號梵增益，第八成佛號閻浮影，第九成佛號富樓那，第十成佛號曰勝妙，十一成佛號曰寶山，十二成佛號曰海藏，十三成佛號那羅延，十四成佛號曰尸棄，十五成佛號南無尼，十六成佛號曰覺尊，十七成佛號憍陳如，十八成佛號師子力，十九成佛號曰智幢，二十成佛號音聲，二十一成佛號尊勝佛，二十二成佛號離世尊佛，二十三號利益佛，二十四號智光明佛，二十五號師子尊佛，二十六號寂靜智佛，二十七號難陀佛，二十八號尼拘羅王佛，二十九號金色目佛，三十號得自在佛，三十一號曰樂佛，三十二號寶勝佛，三十三號善目佛，三十四號梵善樂佛，三十五號梵仙佛，三十六號梵音佛，三十七號法月佛，三十八號示現義佛，三十九號稱樂佛，四十號增益佛，四十一號端嚴佛，四十二號善香佛，四十三號眼勝佛，四十四號善觀佛，四十五號攝取義佛，四十六號善意願佛，四十七號勝慧佛，四十八號金幢佛，四十九號善目佛，五十號天明佛，五十一號淨飯佛，五十二號善見佛，五十三號毘琉璃幢佛，五十四號毘樓博叉佛，五十五號梵音佛，五十六號功德成就佛，五十七號有功德淨佛，五十八號寶光明佛，五十九號摩尼珠佛，六十號釋迦文尼佛，六十一號音尊王佛，六十二號智和合佛，六十三號勝尊佛，六十四號成華佛，六十五號善華佛，六十六號無怒佛，六十七號日藏佛，六十八號尊樂佛，六十九號日明佛，七十號龍得佛，七十一號金剛光明佛，七十二號稱王佛，七十三號常光明佛，七十四號相光明佛，七十五號刪尼輸佛，七十六號智成就佛，七十七號音王佛，七十八號娑羅王那羅延藏佛，七十九號火藏佛。

「善男子！爾時，梵志其最小子名離怖惱，在佛前住，白佛言：『世尊！是七十九人，佛今已為現前授記，於遍敷優鉢羅華劫願愛世界人壽轉多時，成阿耨多羅三藐三菩提。世尊！我今佛前發阿耨多羅三藐三菩提心，優鉢羅華劫後分之中，成阿耨多羅三藐三菩提時，如七十九佛所得壽命，願我壽命亦復如是；如七十九佛所度眾生，我所度眾生亦復如是；如七十九佛三乘說法，我亦如是說三乘法；如七十九佛聲聞弟子眾數多少，我之所得眾數多少亦復如是；是七十九佛於優鉢羅華劫，所可教化無量眾生，使受人身未得度者，我於末劫成阿耨多羅三藐三菩提已，悉當教化，令住三乘。世尊！若我所願成就得己利者，惟願世尊授我阿耨多羅三藐三菩提記。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，梵志其最小子名離怖惱，在佛前住，白佛言：『世尊！是七十九人，佛今已為現前授記，於遍敷優鉢羅華劫願愛世界人壽轉多時，成阿耨多羅三藐三菩提。世尊！我今佛前發阿耨多羅三藐三菩提心，優鉢羅華劫後分之中，成阿耨多羅三藐三菩提時，如七十九佛所得壽命，願我壽命亦復如是；如七十九佛所度眾生，我所度眾生亦復如是；如七十九佛三乘說法，我亦如是說三乘法；如七十九佛聲聞弟子眾數多少，我之所得眾數多少亦復如是；是七十九佛於優鉢羅華劫，所可教化無量眾生，使受人身未得度者，我於末劫成阿耨多羅三藐三菩提已，悉當教化，令住三乘。世尊！若我所願成就得己利者，惟願世尊授我阿耨多羅三藐三菩提記。』

「善男子！爾時，寶藏佛即讚離怖惱言：『善哉！善哉！善男子！汝今乃為無量眾生生大悲心。善男子！未來之世，過一恒河沙等阿僧祇劫，入第二恒河沙等阿僧祇劫，是中有劫名優鉢羅華，後分之中，汝當成阿耨多羅三藐三菩提，號無垢燈出王如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。七十九佛所得壽命都合半劫，汝之壽命亦得半劫，如前所願悉得成就。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，寶藏佛即讚離怖惱言：『善哉！善哉！善男子！汝今乃為無量眾生生大悲心。善男子！未來之世，過一恒河沙等阿僧祇劫，入第二恒河沙等阿僧祇劫，是中有劫名優鉢羅華，後分之中，汝當成阿耨多羅三藐三菩提，號無垢燈出王如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。七十九佛所得壽命都合半劫，汝之壽命亦得半劫，如前所願悉得成就。』

「爾時，離怖惱菩薩復作是言：『世尊！若我所願成就得己利者，我今頭面敬禮於佛，令此世界周匝遍雨優鉢羅華微妙之香，若有眾生聞此香者，身諸四大清淨無穢，調適和順，一切病苦，悉得除愈。』善男子！爾時，離怖惱菩薩說是言已，尋以頭面敬禮佛足。爾時，此佛世界尋時遍雨優鉢羅華微妙之香，眾生聞者，身諸四大清淨無穢，調適和順，一切病苦，悉得除愈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，離怖惱菩薩復作是言：『世尊！若我所願成就得己利者，我今頭面敬禮於佛，令此世界周匝遍雨優鉢羅華微妙之香，若有眾生聞此香者，身諸四大清淨無穢，調適和順，一切病苦，悉得除愈。』善男子！爾時，離怖惱菩薩說是言已，尋以頭面敬禮佛足。爾時，此佛世界尋時遍雨優鉢羅華微妙之香，眾生聞者，身諸四大清淨無穢，調適和順，一切病苦，悉得除愈。

「寶藏如來為是菩薩，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寶藏如來為是菩薩，而說偈言：

「『善心慈悲， 導師可起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『善心慈悲， 導師可起，

諸佛世尊， 咸稱讚汝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛世尊， 咸稱讚汝，

能斷堅牢， 諸煩惱結， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能斷堅牢， 諸煩惱結，

當來成善， 淨智慧藏。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當來成善， 淨智慧藏。』

「善男子！爾時，離怖惱菩薩聞是偈已，心大歡喜，即起合掌，前禮佛足，去佛不遠，復坐聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，離怖惱菩薩聞是偈已，心大歡喜，即起合掌，前禮佛足，去佛不遠，復坐聽法。

「善男子！爾時，寶海梵志有三億弟子，在園門外一處而坐，教餘眾生受三歸依，令發阿耨多羅三藐三菩提心者。善男子！爾時，梵志勸諸弟子作如是言：『汝等今者應發阿耨多羅三藐三菩提心，取佛世界，今於佛前如心所求，便可說之。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，寶海梵志有三億弟子，在園門外一處而坐，教餘眾生受三歸依，令發阿耨多羅三藐三菩提心者。善男子！爾時，梵志勸諸弟子作如是言：『汝等今者應發阿耨多羅三藐三菩提心，取佛世界，今於佛前如心所求，便可說之。』

「是三億人中有一人名曰樹提，作如是言：『尊者！云何菩提？云何助菩提法？云何菩薩修行菩提？云何繫念得於菩提？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是三億人中有一人名曰樹提，作如是言：『尊者！云何菩提？云何助菩提法？云何菩薩修行菩提？云何繫念得於菩提？』

「爾時，其師報言：『摩納！如汝所問，菩提者，即是菩薩之所修集四無盡藏。何等為四？所謂無盡福德藏、無盡智藏、無盡慧藏、無盡佛法和合藏。善男子！是名菩提。摩納！如佛所說助菩提法，所謂攝取助清淨度生死法門。善男子！捨財即是助菩提法，以調伏眾生故；持戒即是助菩提法，隨其所願得成就故；忍辱即是助菩提法，三十二相、八十種隨形好具足故；精進即是助菩提法，具足一切諸事故；禪定即是助菩提法，其心當得善調伏故；智慧即是助菩提法，以知一切諸煩惱故；多聞即是助菩提法，得無閡辯故；福德即是助菩提法，一切眾生之所須故；智即是助菩提法，成就無閡智故；寂滅即是助菩提法，柔軟善心得成就故；思惟即是助菩提法，成就斷疑故；慈心即是助菩提法，成就無閡心故；悲心即是助菩提法，教化眾生無厭足故；喜心即是助菩提法，於正法中生愛樂故；捨心即是助菩提法，成就斷於愛憎法故；聽法即是助菩提法，成就滅五蓋故；出世即是助菩提法，成就捨除一切世間故；阿蘭若是助菩提法，所作不善，滅使不生，所有善根，多增長故；念是助菩提法，成就護持故；意是助菩提法，成就分別諸法故；持是助菩提法，成就思議寤醒故；念處即是助菩提法，分別身受心法成就故；正勤即是助菩提法，以離一切不善法，修行一切善法增廣故；如意足是助菩提法，成就身心輕利故；諸根即是助菩提法，攝取諸根成就故；諸力即是助菩提法，摧滅一切煩惱故；覺是助菩提法，覺知實法故；六和即是助菩提法，調伏眾生，令清淨故。摩納！是名攝取助清淨度生死法門。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，其師報言：『摩納！如汝所問，菩提者，即是菩薩之所修集四無盡藏。何等為四？所謂無盡福德藏、無盡智藏、無盡慧藏、無盡佛法和合藏。善男子！是名菩提。摩納！如佛所說助菩提法，所謂攝取助清淨度生死法門。善男子！捨財即是助菩提法，以調伏眾生故；持戒即是助菩提法，隨其所願得成就故；忍辱即是助菩提法，三十二相、八十種隨形好具足故；精進即是助菩提法，具足一切諸事故；禪定即是助菩提法，其心當得善調伏故；智慧即是助菩提法，以知一切諸煩惱故；多聞即是助菩提法，得無閡辯故；福德即是助菩提法，一切眾生之所須故；智即是助菩提法，成就無閡智故；寂滅即是助菩提法，柔軟善心得成就故；思惟即是助菩提法，成就斷疑故；慈心即是助菩提法，成就無閡心故；悲心即是助菩提法，教化眾生無厭足故；喜心即是助菩提法，於正法中生愛樂故；捨心即是助菩提法，成就斷於愛憎法故；聽法即是助菩提法，成就滅五蓋故；出世即是助菩提法，成就捨除一切世間故；阿蘭若是助菩提法，所作不善，滅使不生，所有善根，多增長故；念是助菩提法，成就護持故；意是助菩提法，成就分別諸法故；持是助菩提法，成就思議寤醒故；念處即是助菩提法，分別身受心法成就故；正勤即是助菩提法，以離一切不善法，修行一切善法增廣故；如意足是助菩提法，成就身心輕利故；諸根即是助菩提法，攝取諸根成就故；諸力即是助菩提法，摧滅一切煩惱故；覺是助菩提法，覺知實法故；六和即是助菩提法，調伏眾生，令清淨故。摩納！是名攝取助清淨度生死法門。』

「樹提復言：『尊者！如佛所說，布施果報，即是大富得大眷屬，護持禁戒得生天上，廣博多聞得大智慧。又如佛說，思惟之法，得度生死。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「樹提復言：『尊者！如佛所說，布施果報，即是大富得大眷屬，護持禁戒得生天上，廣博多聞得大智慧。又如佛說，思惟之法，得度生死。』

「師復報言：『摩納！若樂生死故行布施，是故大富。摩納！若善男子、善女人，心向菩提，為心調伏，故行布施；為心寂靜，故持禁戒；為心清淨，無有愛濁，故求多聞；為大悲故，思惟修道；其餘諸法，智慧方便成就助求。摩納！是名助菩提法。如是修行，即是繫念得菩提也。摩納！如是菩提今應生欲，是道清淨，應專心作願；是道無濁，心清淨故；是道正直無有諂曲，斷煩惱故；是道安隱，乃至能到涅槃城故。汝等今應作大善願，取莊嚴佛土，隨意所求淨及不淨。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「師復報言：『摩納！若樂生死故行布施，是故大富。摩納！若善男子、善女人，心向菩提，為心調伏，故行布施；為心寂靜，故持禁戒；為心清淨，無有愛濁，故求多聞；為大悲故，思惟修道；其餘諸法，智慧方便成就助求。摩納！是名助菩提法。如是修行，即是繫念得菩提也。摩納！如是菩提今應生欲，是道清淨，應專心作願；是道無濁，心清淨故；是道正直無有諂曲，斷煩惱故；是道安隱，乃至能到涅槃城故。汝等今應作大善願，取莊嚴佛土，隨意所求淨及不淨。』

「善男子！爾時，樹提摩納在寶藏佛前，右膝著地長跪叉手，前白佛言：『世尊！我今發阿耨多羅三藐三菩提心，此不淨世界所有眾生，少於貪婬、瞋恚、愚癡，不犯非法，心無愛濁、無怨賊想，捨離、慳悋、嫉妬之心，離邪見心，安住正見，離不善心，求諸善法，離三惡心，求三善道，於三福處，成就善根，於三乘法，精勤修集，爾時我當成無上道。世尊！若我所願成就得己利者，令我兩手自然而出白色龍象。』作是言已，佛神力故，其兩手中即出龍象，其色純白七處到地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，樹提摩納在寶藏佛前，右膝著地長跪叉手，前白佛言：『世尊！我今發阿耨多羅三藐三菩提心，此不淨世界所有眾生，少於貪婬、瞋恚、愚癡，不犯非法，心無愛濁、無怨賊想，捨離、慳悋、嫉妬之心，離邪見心，安住正見，離不善心，求諸善法，離三惡心，求三善道，於三福處，成就善根，於三乘法，精勤修集，爾時我當成無上道。世尊！若我所願成就得己利者，令我兩手自然而出白色龍象。』作是言已，佛神力故，其兩手中即出龍象，其色純白七處到地。

「見是事已，告言：『龍象！汝等今者可至虛空去此不遠，遍雨此界八德香水，覺悟此界一切眾生，若有眾生得遇一渧、聞其香氣，悉斷五蓋，所謂婬欲、瞋恚、眠睡、掉悔、疑蓋。』作是語已，爾時，龍象在虛空中，周旋速疾，猶如力士，善射放箭，是二龍象所作諸事悉成就已，復還來至摩納前住。爾時，樹提見是事已心大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「見是事已，告言：『龍象！汝等今者可至虛空去此不遠，遍雨此界八德香水，覺悟此界一切眾生，若有眾生得遇一渧、聞其香氣，悉斷五蓋，所謂婬欲、瞋恚、眠睡、掉悔、疑蓋。』作是語已，爾時，龍象在虛空中，周旋速疾，猶如力士，善射放箭，是二龍象所作諸事悉成就已，復還來至摩納前住。爾時，樹提見是事已心大歡喜。

「善男子！爾時，寶藏如來即告摩納：『善男子！未來之世，過一恒河沙等阿僧祇劫，入第二恒河沙阿僧祇劫，是時有劫名音光明，此佛世界轉名和合音光明，汝於是中成阿耨多羅三藐三菩提，号寶蓋增光明如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』善男子！爾時，樹提頭面著地，禮於佛足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，寶藏如來即告摩納：『善男子！未來之世，過一恒河沙等阿僧祇劫，入第二恒河沙阿僧祇劫，是時有劫名音光明，此佛世界轉名和合音光明，汝於是中成阿耨多羅三藐三菩提，号寶蓋增光明如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』善男子！爾時，樹提頭面著地，禮於佛足。

「寶藏如來即為樹提而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寶藏如來即為樹提而說偈言：

「『其心離垢， 清淨且起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『其心離垢， 清淨且起，

今已授記， 能令無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今已授記， 能令無量，

億數眾生， 淨第一道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 億數眾生， 淨第一道，

於當來世， 調御天人。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於當來世， 調御天人。』

「善男子！爾時，樹提聞是偈已，生大歡喜，即起合掌，前禮佛足，去佛不遠，復坐聽法。三億弟子除一千人，其餘咸共同聲發願，於此世界成阿耨多羅三藐三菩提。爾時，寶藏如來皆為一一授其阿耨多羅三藐三菩提記。乃至毘婆尸、尸棄、毘尸沙婆，最後成阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，樹提聞是偈已，生大歡喜，即起合掌，前禮佛足，去佛不遠，復坐聽法。三億弟子除一千人，其餘咸共同聲發願，於此世界成阿耨多羅三藐三菩提。爾時，寶藏如來皆為一一授其阿耨多羅三藐三菩提記。乃至毘婆尸、尸棄、毘尸沙婆，最後成阿耨多羅三藐三菩提。

「其餘千人悉皆讀誦毘陀外典，其中最大所宗仰者，名婆由比紐，白佛言：『世尊！我今所願，當於五濁惡世成阿耨多羅三藐三菩提，為此厚重貪欲、瞋恚、愚癡多惱眾生，說於正法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「其餘千人悉皆讀誦毘陀外典，其中最大所宗仰者，名婆由比紐，白佛言：『世尊！我今所願，當於五濁惡世成阿耨多羅三藐三菩提，為此厚重貪欲、瞋恚、愚癡多惱眾生，說於正法。』

「時，千人中復有一人字曰火鬘，作如是言：『尊者婆由比紐！向見何義，願於五濁惡世之中，成阿耨多羅三藐三菩提？』其師報言：『是菩薩大悲成就故，於五濁世成阿耨多羅三藐三菩提。爾時，眾生無有救護、無諸善念，其心常為煩惱所亂、諸見所侵，於中成阿耨多羅三藐三菩提，乃能大益無量眾生，善能為作擁護，依止舍宅燈明，兼復度脫於生死大海，教令安住於正見中，使處涅槃服甘露水，是菩薩摩訶薩欲示現大悲故，願取如是五濁惡世。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，千人中復有一人字曰火鬘，作如是言：『尊者婆由比紐！向見何義，願於五濁惡世之中，成阿耨多羅三藐三菩提？』其師報言：『是菩薩大悲成就故，於五濁世成阿耨多羅三藐三菩提。爾時，眾生無有救護、無諸善念，其心常為煩惱所亂、諸見所侵，於中成阿耨多羅三藐三菩提，乃能大益無量眾生，善能為作擁護，依止舍宅燈明，兼復度脫於生死大海，教令安住於正見中，使處涅槃服甘露水，是菩薩摩訶薩欲示現大悲故，願取如是五濁惡世。』

「善男子！爾時，寶藏如來告婆由比紐言：『善男子！當來之世，過一恒河沙等阿僧祇劫，入第二恒河沙等阿僧祇劫後分之中，東方去此一佛世界微塵數等佛土，有世界名袈裟幢，汝於是中當成阿耨多羅三藐三菩提，号金山王如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，寶藏如來告婆由比紐言：『善男子！當來之世，過一恒河沙等阿僧祇劫，入第二恒河沙等阿僧祇劫後分之中，東方去此一佛世界微塵數等佛土，有世界名袈裟幢，汝於是中當成阿耨多羅三藐三菩提，号金山王如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』

「爾時，婆由比紐復白佛言：『世尊！若我所願成就得己利者，我今頭面敬禮佛足，惟願如來以百福莊嚴佛之兩足置我頂上。』善男子！爾時，婆由比紐說是語已，尋時敬禮寶藏佛足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，婆由比紐復白佛言：『世尊！若我所願成就得己利者，我今頭面敬禮佛足，惟願如來以百福莊嚴佛之兩足置我頂上。』善男子！爾時，婆由比紐說是語已，尋時敬禮寶藏佛足。

「即時，如來百福之足在其頭上，復以此偈，而讚歎言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即時，如來百福之足在其頭上，復以此偈，而讚歎言：

「『大悲心者， 今可還起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『大悲心者， 今可還起，

智慧明利， 行菩薩道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧明利， 行菩薩道，

為菩提故， 斷除堅牢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為菩提故， 斷除堅牢，

諸煩惱縛， 當來成佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸煩惱縛， 當來成佛，

能大利益， 無量眾生。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能大利益， 無量眾生。』

「善男子！爾時，婆由比紐聞是偈已，心大歡喜，即起合掌，前禮佛足，去佛不遠，復坐聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，婆由比紐聞是偈已，心大歡喜，即起合掌，前禮佛足，去佛不遠，復坐聽法。

「善男子！爾時，火鬘摩納在寶藏佛前，右膝著地長跪叉手，前白佛言：『我今所願，於此世界發阿耨多羅三藐三菩提心，若有眾生三毒等分，不能專心住於善法，其心不善，壽四萬歲，爾時，我當成阿耨多羅三藐三菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，火鬘摩納在寶藏佛前，右膝著地長跪叉手，前白佛言：『我今所願，於此世界發阿耨多羅三藐三菩提心，若有眾生三毒等分，不能專心住於善法，其心不善，壽四萬歲，爾時，我當成阿耨多羅三藐三菩提。』

「爾時，寶藏如來告火鬘言：『善男子！未來之世，過一恒河沙等阿僧祇劫，入第二恒河沙等阿僧祇劫後分之中，此佛世界當名娑婆。何因緣故，名曰娑婆？是諸眾生忍受三毒及諸煩惱，是故彼界名曰忍土。時有大劫，名曰善賢。何因緣故，劫名善賢？是大劫中，多有貪欲、瞋恚、愚癡、憍慢眾生，有千世尊成就大悲出現於世。善男子！賢劫之初，人壽四萬歲，於千佛中，最初成阿耨多羅三藐三菩提，号拘留孫如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，為諸眾生說三乘法，令無量眾生在生死者，悉得解脫住於涅槃。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，寶藏如來告火鬘言：『善男子！未來之世，過一恒河沙等阿僧祇劫，入第二恒河沙等阿僧祇劫後分之中，此佛世界當名娑婆。何因緣故，名曰娑婆？是諸眾生忍受三毒及諸煩惱，是故彼界名曰忍土。時有大劫，名曰善賢。何因緣故，劫名善賢？是大劫中，多有貪欲、瞋恚、愚癡、憍慢眾生，有千世尊成就大悲出現於世。善男子！賢劫之初，人壽四萬歲，於千佛中，最初成阿耨多羅三藐三菩提，号拘留孫如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，為諸眾生說三乘法，令無量眾生在生死者，悉得解脫住於涅槃。』

「善男子！爾時，火鬘摩納前禮佛足，却在一面，復坐聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，火鬘摩納前禮佛足，却在一面，復坐聽法。

「善男子！爾時，第二摩納字虛空，在佛前坐，白佛言：『世尊！我於來世次拘留孫如來之後，人壽三萬歲，我當成阿耨多羅三藐三菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，第二摩納字虛空，在佛前坐，白佛言：『世尊！我於來世次拘留孫如來之後，人壽三萬歲，我當成阿耨多羅三藐三菩提。』

「爾時，世尊告虛空摩納言：『善男子！當來之世，過一恒河沙等阿僧祇劫，入第二恒河沙等阿僧祇劫後分，入賢劫中，娑婆世界，次拘留孫佛後，人壽三萬歲，汝當於中成阿耨多羅三藐三菩提，号伽那迦牟尼如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，有大名稱遍聞世間。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，世尊告虛空摩納言：『善男子！當來之世，過一恒河沙等阿僧祇劫，入第二恒河沙等阿僧祇劫後分，入賢劫中，娑婆世界，次拘留孫佛後，人壽三萬歲，汝當於中成阿耨多羅三藐三菩提，号伽那迦牟尼如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，有大名稱遍聞世間。』

「爾時，虛空聞受記已，頭面禮佛，右繞三匝，在佛前住，以種種華散佛身上，叉手恭敬禮，以偈讚佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，虛空聞受記已，頭面禮佛，右繞三匝，在佛前住，以種種華散佛身上，叉手恭敬禮，以偈讚佛：

「『攝護身心， 善入禪定， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『攝護身心， 善入禪定，

以微妙音， 善能教誡； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以微妙音， 善能教誡；

其心清淨， 無有濁亂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其心清淨， 無有濁亂，

雖化眾生， 不壞世法； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖化眾生， 不壞世法；

名稱光明， 及念總持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名稱光明， 及念總持，

百福功德， 無不增廣； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 百福功德， 無不增廣；

為諸眾生， 示現善道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為諸眾生， 示現善道，

竪仙勝幡， 積功德山； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 竪仙勝幡， 積功德山；

持以利益， 無量眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持以利益， 無量眾生，

悉令一切， 功德滿足； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉令一切， 功德滿足；

又與眾生， 善寂滅道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又與眾生， 善寂滅道，

所燒煩惱， 如須彌山； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所燒煩惱， 如須彌山；

於三有中， 生大悲心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於三有中， 生大悲心，

而與無量， 眾生受記。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而與無量， 眾生受記。』

「善男子！爾時，第三摩納字毘舍掬多，在於佛前，以七寶床——床上所敷綩綖茵蓐價直千萬兩金，於其床上，置真金器盛滿七寶，純金澡灌七寶妙杖——供養世尊及比丘僧。作是施已，白佛言：『世尊！我未來世，過一恒河沙等阿僧祇劫，第二恒河沙等阿僧祇劫後分，入賢劫中，願我成阿耨多羅三藐三菩提。爾時人民壽命損減，初入五濁，所有眾生厚重貪婬、瞋恚、愚癡、慳悋、嫉妬，行於邪見，隨惡知識，諸不善根，以覆其心，於諸善根，心沒退失，遠離正見，邪命自活。伽那迦牟尼般涅槃後，正法滅已，一切眾生，盲無慧眼、無所師宗，人壽二萬歲，爾時，我當成阿耨多羅三藐三菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，第三摩納字毘舍掬多，在於佛前，以七寶床——床上所敷綩綖茵蓐價直千萬兩金，於其床上，置真金器盛滿七寶，純金澡灌七寶妙杖——供養世尊及比丘僧。作是施已，白佛言：『世尊！我未來世，過一恒河沙等阿僧祇劫，第二恒河沙等阿僧祇劫後分，入賢劫中，願我成阿耨多羅三藐三菩提。爾時人民壽命損減，初入五濁，所有眾生厚重貪婬、瞋恚、愚癡、慳悋、嫉妬，行於邪見，隨惡知識，諸不善根，以覆其心，於諸善根，心沒退失，遠離正見，邪命自活。伽那迦牟尼般涅槃後，正法滅已，一切眾生，盲無慧眼、無所師宗，人壽二萬歲，爾時，我當成阿耨多羅三藐三菩提。』

「善男子！爾時，寶藏如來讚毘舍掬多言：『善哉！善哉！善男子！汝今成就無上智慧。汝當初入五濁惡世，時人壽命滿二萬歲，盲無慧眼，無所師宗，汝於是中成阿耨多羅三藐三菩提，今當号汝為大悲智慧。』佛告大悲智慧菩薩：『善男子！汝於來世，過一恒河沙等阿僧祇劫，入第二恒河沙等阿僧祇劫後分，入賢劫中，人壽二萬歲，汝於爾時，得成阿耨多羅三藐三菩提，号迦葉如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，寶藏如來讚毘舍掬多言：『善哉！善哉！善男子！汝今成就無上智慧。汝當初入五濁惡世，時人壽命滿二萬歲，盲無慧眼，無所師宗，汝於是中成阿耨多羅三藐三菩提，今當号汝為大悲智慧。』佛告大悲智慧菩薩：『善男子！汝於來世，過一恒河沙等阿僧祇劫，入第二恒河沙等阿僧祇劫後分，入賢劫中，人壽二萬歲，汝於爾時，得成阿耨多羅三藐三菩提，号迦葉如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』

「善男子！爾時，大悲智慧菩薩，尋以頭面禮於佛足，却住一面，以種種華香、末香、塗香供養世尊，以偈讚佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，大悲智慧菩薩，尋以頭面禮於佛足，却住一面，以種種華香、末香、塗香供養世尊，以偈讚佛：

「『人中之尊， 利益眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『人中之尊， 利益眾生，

悉能令彼， 生愛樂心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉能令彼， 生愛樂心，

念定法門， 心得專一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念定法門， 心得專一，

我聞妙音， 心大歡喜； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我聞妙音， 心大歡喜；

智慧方便， 無不具足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧方便， 無不具足，

是故能行， 世間教化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故能行， 世間教化。

又與無量， 無邊眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又與無量， 無邊眾生，

授於無上， 菩提道記； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 授於無上， 菩提道記；

緣是得見， 十方諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣是得見， 十方諸佛，

智慧神足， 皆悉平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧神足， 皆悉平等。

諸佛所有， 微妙功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛所有， 微妙功德，

并及示現， 修菩薩道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 并及示現， 修菩薩道，

授諸眾生， 無上道記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 授諸眾生， 無上道記。

若欲稱讚， 不可得盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲稱讚， 不可得盡，

是故我今， 稽首敬禮。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故我今， 稽首敬禮。』

「爾時，寶海梵志復告第四摩納毘舍耶無垢言：『善男子！汝今可發阿耨多羅三藐三菩提心。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，寶海梵志復告第四摩納毘舍耶無垢言：『善男子！汝今可發阿耨多羅三藐三菩提心。』

「善男子！爾時，毘舍耶無垢在佛前住白佛言：『世尊！我願於此世界賢劫中，求阿耨多羅三藐三菩提，非於五濁惡世之中，如迦葉佛所有國土。迦葉如來般涅槃後，正法滅已，人壽轉少至十千歲，所有布施、調伏、持戒悉皆滅盡，是諸眾生善心轉滅，遠離七財，於惡知識起世尊想，於三福事永無學心，離三善行，勤行三惡，以諸煩惱覆智慧心，令無所見，於三乘法不欲修學。是眾生中，若我欲成阿耨多羅三藐三菩提，尚無有人能作遮閡，何況人壽一千歲也！乃至人壽百歲，是時眾生乃至無有善法名字，何況有行善根之者。五濁惡世，人民壽命稍稍減少，乃至十歲刀劫復起，我於爾時當從天來擁護眾生，為現善法，令離不善法，乃至安住十善法中，離於十惡煩惱諸結，悉令清淨，滅五濁世眾生，乃至人壽八萬歲，爾時，我當成阿耨多羅三藐三菩提。是時眾生，少於貪婬、瞋恚、愚癡、無明、慳悋、嫉妬，我於爾時，為諸眾生說三乘法，令得安住。世尊！若我所願成就得己利者，惟願如來授我阿耨多羅三藐三菩提記。世尊！若我不得如是受記，我於今者當求聲聞或求緣覺，如其乘力，疾得解脫度於生死。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，毘舍耶無垢在佛前住白佛言：『世尊！我願於此世界賢劫中，求阿耨多羅三藐三菩提，非於五濁惡世之中，如迦葉佛所有國土。迦葉如來般涅槃後，正法滅已，人壽轉少至十千歲，所有布施、調伏、持戒悉皆滅盡，是諸眾生善心轉滅，遠離七財，於惡知識起世尊想，於三福事永無學心，離三善行，勤行三惡，以諸煩惱覆智慧心，令無所見，於三乘法不欲修學。是眾生中，若我欲成阿耨多羅三藐三菩提，尚無有人能作遮閡，何況人壽一千歲也！乃至人壽百歲，是時眾生乃至無有善法名字，何況有行善根之者。五濁惡世，人民壽命稍稍減少，乃至十歲刀劫復起，我於爾時當從天來擁護眾生，為現善法，令離不善法，乃至安住十善法中，離於十惡煩惱諸結，悉令清淨，滅五濁世眾生，乃至人壽八萬歲，爾時，我當成阿耨多羅三藐三菩提。是時眾生，少於貪婬、瞋恚、愚癡、無明、慳悋、嫉妬，我於爾時，為諸眾生說三乘法，令得安住。世尊！若我所願成就得己利者，惟願如來授我阿耨多羅三藐三菩提記。世尊！若我不得如是受記，我於今者當求聲聞或求緣覺，如其乘力，疾得解脫度於生死。』

「時寶藏佛告毘舍耶無垢言：『善男子！菩薩有四懈怠，若菩薩成就如是四法者，貪著生死，於生死獄受諸苦惱，不能疾成阿耨多羅三藐三菩提。何等四？下行、下伴、下施、下願。云何菩薩下行？或有菩薩破身口戒不能善護，是名下行；云何下伴，親近聲聞及辟支佛，與共從事，是名菩薩下伴；云何下施？不能一切捨諸所有，於受者中，心生分別，為得天上受快樂故，而行布施，是名菩薩下施；云何下願？不能一心願取諸佛淨妙世界，所作誓願不為調伏一切眾生，是名菩薩之下願也。菩薩成是四懈怠法，久處生死受諸苦惱，不能疾成阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時寶藏佛告毘舍耶無垢言：『善男子！菩薩有四懈怠，若菩薩成就如是四法者，貪著生死，於生死獄受諸苦惱，不能疾成阿耨多羅三藐三菩提。何等四？下行、下伴、下施、下願。云何菩薩下行？或有菩薩破身口戒不能善護，是名下行；云何下伴，親近聲聞及辟支佛，與共從事，是名菩薩下伴；云何下施？不能一切捨諸所有，於受者中，心生分別，為得天上受快樂故，而行布施，是名菩薩下施；云何下願？不能一心願取諸佛淨妙世界，所作誓願不為調伏一切眾生，是名菩薩之下願也。菩薩成是四懈怠法，久處生死受諸苦惱，不能疾成阿耨多羅三藐三菩提。

「『善男子！復有四法，菩薩成就，則能疾成阿耨多羅三藐三菩提。何等四？一、能持禁戒，淨身口意，護持法行；二、親近修學大乘之人，與法同事；三、所有之物能一切捨，以大悲心施於一切；四、一心願取種種莊嚴諸佛世界，亦為調伏一切眾生。是名四法菩薩成就，則能疾成阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『善男子！復有四法，菩薩成就，則能疾成阿耨多羅三藐三菩提。何等四？一、能持禁戒，淨身口意，護持法行；二、親近修學大乘之人，與法同事；三、所有之物能一切捨，以大悲心施於一切；四、一心願取種種莊嚴諸佛世界，亦為調伏一切眾生。是名四法菩薩成就，則能疾成阿耨多羅三藐三菩提。

「『復有四法，菩薩成就，能持無上菩提之道。何等四？精勤行於諸波羅蜜；攝取一切無量眾生；心常不離四無量行；遊戲諸通。是名四法，菩薩成就，能持無上菩提之道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復有四法，菩薩成就，能持無上菩提之道。何等四？精勤行於諸波羅蜜；攝取一切無量眾生；心常不離四無量行；遊戲諸通。是名四法，菩薩成就，能持無上菩提之道。

「『復有四法，令心無厭。何等為四？一者行施，二聽法，三修行，四攝取眾生。如是四法，令心無厭，菩薩應學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復有四法，令心無厭。何等為四？一者行施，二聽法，三修行，四攝取眾生。如是四法，令心無厭，菩薩應學。

「『復有四無盡藏，是諸菩薩所應成就。何等四？一者信根，二者說法，三善根願，四者攝取貧窮眾生。是為菩薩四無盡藏具足修滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復有四無盡藏，是諸菩薩所應成就。何等四？一者信根，二者說法，三善根願，四者攝取貧窮眾生。是為菩薩四無盡藏具足修滿。

「『復有四清淨法，菩薩成就。何等四？持戒清淨以無我故；三昧清淨無眾生故；智慧清淨無壽命故；解脫知見清淨以無人故。是為四清淨法，菩薩成就以是故，疾成阿耨多羅三藐三菩提，轉虛空法輪、轉不可思議法輪、轉不可量法輪、轉無我法輪、轉無言說法輪、轉出世法輪、轉通達法輪、轉諸天人所不能轉微妙之輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『復有四清淨法，菩薩成就。何等四？持戒清淨以無我故；三昧清淨無眾生故；智慧清淨無壽命故；解脫知見清淨以無人故。是為四清淨法，菩薩成就以是故，疾成阿耨多羅三藐三菩提，轉虛空法輪、轉不可思議法輪、轉不可量法輪、轉無我法輪、轉無言說法輪、轉出世法輪、轉通達法輪、轉諸天人所不能轉微妙之輪。

「『善男子！未來之世，過一恒河沙等阿僧祇劫，入第二恒河沙等阿僧祇劫後分，初入賢劫，五濁滅已，壽命增益至八萬歲，汝於是中成阿耨多羅三藐三菩提，号曰彌勒如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『善男子！未來之世，過一恒河沙等阿僧祇劫，入第二恒河沙等阿僧祇劫後分，初入賢劫，五濁滅已，壽命增益至八萬歲，汝於是中成阿耨多羅三藐三菩提，号曰彌勒如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』

「爾時，毘舍耶摩納在於佛前，頭面禮足，却住一面，以種種華香、末香、塗香，供養於佛及比丘僧，以偈讚佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，毘舍耶摩納在於佛前，頭面禮足，却住一面，以種種華香、末香、塗香，供養於佛及比丘僧，以偈讚佛：

「『世尊無垢， 如真金山， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊無垢， 如真金山，

眉間毫相， 白如珂雪； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眉間毫相， 白如珂雪；

應時為我， 說微妙法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應時為我， 說微妙法，

記我來世， 作天人師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 記我來世， 作天人師。

誰有見聞， 而當不取， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誰有見聞， 而當不取，

仙聖大覺， 世燈功德？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仙聖大覺， 世燈功德？』

「善男子！爾時，寶海梵志一千摩納，惟除一人，悉共讀誦比陀外典，皆已勸化於阿耨多羅三藐三菩提，如拘留孫、迦那伽牟尼、迦葉、彌勒。其第五者，名師子光明，亦如是。其千人中，惟除一人，其餘皆願於賢劫中成阿耨多羅三藐三菩提，於其眾中最下小者，名持力捷疾，寶海梵志復教令發阿耨多羅三藐三菩提心：『善男子！汝今莫觀久遠，當離心覺，為諸眾生起大悲心。』爾時，梵志即為持力捷疾，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，寶海梵志一千摩納，惟除一人，悉共讀誦比陀外典，皆已勸化於阿耨多羅三藐三菩提，如拘留孫、迦那伽牟尼、迦葉、彌勒。其第五者，名師子光明，亦如是。其千人中，惟除一人，其餘皆願於賢劫中成阿耨多羅三藐三菩提，於其眾中最下小者，名持力捷疾，寶海梵志復教令發阿耨多羅三藐三菩提心：『善男子！汝今莫觀久遠，當離心覺，為諸眾生起大悲心。』爾時，梵志即為持力捷疾，而說偈言：

「『陰界諸入， 所攝眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『陰界諸入， 所攝眾生，

畏老病死， 墮於愛海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畏老病死， 墮於愛海，

閉在三有， 可畏獄中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 閉在三有， 可畏獄中，

飲煩惱毒， 互相侵害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 飲煩惱毒， 互相侵害。

長夜墮在， 苦惱海中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長夜墮在， 苦惱海中，

癡盲無目， 失於正道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 癡盲無目， 失於正道，

久處生死， 機關所覆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 久處生死， 機關所覆，

三有眾生， 諸苦熾然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三有眾生， 諸苦熾然。

以離正見， 安住邪見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以離正見， 安住邪見，

周迴生死， 五道之中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 周迴生死， 五道之中，

不得休息， 譬如車輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不得休息， 譬如車輪。

有諸眾生， 失於法眼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有諸眾生， 失於法眼，

盲無所覩， 又無救護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盲無所覩， 又無救護。

汝應修集， 無量智慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝應修集， 無量智慧，

令離癡惑， 使發菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令離癡惑， 使發菩提，

應與眾生， 作善知識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應與眾生， 作善知識，

為燒愛結， 解煩惱縛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為燒愛結， 解煩惱縛，

應為是等， 發菩提心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應為是等， 發菩提心。

失法眼者， 為癡所覆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失法眼者， 為癡所覆，

為離癡故， 應與勝道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為離癡故， 應與勝道，

生死有獄， 大火熾然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死有獄， 大火熾然，

與法甘露， 令其充足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與法甘露， 令其充足。

汝今速往， 至於佛所， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝今速往， 至於佛所，

頭頂禮足， 作大利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頭頂禮足， 作大利益。

當於佛所， 發妙勝願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當於佛所， 發妙勝願，

所願勝妙， 善持念之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所願勝妙， 善持念之。

汝當來世， 調御天人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝當來世， 調御天人，

亦當願施， 眾生無畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦當願施， 眾生無畏，

拔濟一切， 悉令解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拔濟一切， 悉令解脫，

亦令具足， 根力覺道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦令具足， 根力覺道，

雨大法雨， 施智慧水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雨大法雨， 施智慧水，

滅諸眾生， 苦惱之火。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅諸眾生， 苦惱之火。』

「善男子！爾時，持力捷疾作如是言：『尊者！我今所願，不求生死果報，不求聲聞、辟支佛乘；我今惟求無上大乘，待時待處，待調伏眾生，待發善願，我今思惟如是等事。尊者！且待須臾，聽我師子吼。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，持力捷疾作如是言：『尊者！我今所願，不求生死果報，不求聲聞、辟支佛乘；我今惟求無上大乘，待時待處，待調伏眾生，待發善願，我今思惟如是等事。尊者！且待須臾，聽我師子吼。』

「時，善男子！爾時，寶海梵志漸漸却行，有侍者五人，一名手龍，二名陸龍，三名水龍，四名虛空龍，五名妙音龍，而告之曰：『汝等今者可發阿耨多羅三藐三菩提心。』五人報曰：『尊者！我等空無所有，無以供養佛及眾僧。未種善根，云何得發阿耨多羅三藐三菩提心？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，善男子！爾時，寶海梵志漸漸却行，有侍者五人，一名手龍，二名陸龍，三名水龍，四名虛空龍，五名妙音龍，而告之曰：『汝等今者可發阿耨多羅三藐三菩提心。』五人報曰：『尊者！我等空無所有，無以供養佛及眾僧。未種善根，云何得發阿耨多羅三藐三菩提心？』

「善男子！爾時，梵志以左耳中所著寶環持與手龍，右耳寶環持與陸龍，所坐寶床持與水龍，所用寶杖與虛空龍，純金澡罐與妙音龍。如是與已復作是言：『童子！汝今可持此物供養佛及眾僧，發阿耨多羅三藐三菩提心。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，梵志以左耳中所著寶環持與手龍，右耳寶環持與陸龍，所坐寶床持與水龍，所用寶杖與虛空龍，純金澡罐與妙音龍。如是與已復作是言：『童子！汝今可持此物供養佛及眾僧，發阿耨多羅三藐三菩提心。』