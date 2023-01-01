悲華經卷第四北涼天竺三藏曇無讖譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悲華經卷第四北涼天竺三藏曇無讖譯

諸菩薩本授記品第四之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩本授記品第四之二

「善男子！爾時，寶海梵志白第四王子能伽奴言，乃至發願亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，寶海梵志白第四王子能伽奴言，乃至發願亦復如是。

「爾時，佛告阿伽那言：『善哉！善哉！善男子！汝行菩薩道時，以金剛慧破無量無邊眾生諸煩惱山，大作佛事，然後乃成阿耨多羅三藐三菩提。善男子！是故號汝為金剛智慧光明功德。』爾時，佛告金剛智慧光明功德菩薩：『善男子！汝於來世過一恒河沙等阿僧祇劫，入第二恒河沙等阿僧祇劫，於此東方過十恒河沙等世界中微塵數等世界，有世界名曰不眴。善男子！汝於是中當得作佛，號曰普賢如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。其佛世界所有莊嚴，如汝所願悉皆具足。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，佛告阿伽那言：『善哉！善哉！善男子！汝行菩薩道時，以金剛慧破無量無邊眾生諸煩惱山，大作佛事，然後乃成阿耨多羅三藐三菩提。善男子！是故號汝為金剛智慧光明功德。』爾時，佛告金剛智慧光明功德菩薩：『善男子！汝於來世過一恒河沙等阿僧祇劫，入第二恒河沙等阿僧祇劫，於此東方過十恒河沙等世界中微塵數等世界，有世界名曰不眴。善男子！汝於是中當得作佛，號曰普賢如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。其佛世界所有莊嚴，如汝所願悉皆具足。』

「善男子！寶藏如來授金剛智慧光明功德菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提記，時虛空中有無量無邊百千億那由他天，而讚歎言：『善哉！善哉！』雨牛頭栴檀阿伽流香、多伽流香、多摩羅跋并及末香，而以供養。爾時，金剛智慧光明功德菩薩白佛言：『世尊！若我所願成就得己利者，我今敬禮諸佛世尊。惟願十方如恒河沙等世界滿中諸天微妙好香眾生之類，或在地獄、畜生、餓鬼、天上、人中，若聞是香，所有身心苦惱之疾悉得遠離。』如是頭面到地。善男子！爾時，金剛智慧光明功德菩薩作是言已，即頭面禮佛。爾時，十方如恒河沙等世界，周遍悉有微妙之香，眾生聞者皆得遠離身心苦惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！寶藏如來授金剛智慧光明功德菩薩摩訶薩阿耨多羅三藐三菩提記，時虛空中有無量無邊百千億那由他天，而讚歎言：『善哉！善哉！』雨牛頭栴檀阿伽流香、多伽流香、多摩羅跋并及末香，而以供養。爾時，金剛智慧光明功德菩薩白佛言：『世尊！若我所願成就得己利者，我今敬禮諸佛世尊。惟願十方如恒河沙等世界滿中諸天微妙好香眾生之類，或在地獄、畜生、餓鬼、天上、人中，若聞是香，所有身心苦惱之疾悉得遠離。』如是頭面到地。善男子！爾時，金剛智慧光明功德菩薩作是言已，即頭面禮佛。爾時，十方如恒河沙等世界，周遍悉有微妙之香，眾生聞者皆得遠離身心苦惱。

「爾時，寶藏如來即為金剛智慧光明功德菩薩而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，寶藏如來即為金剛智慧光明功德菩薩而說偈言：

「『金剛慧能破， 汝今可還起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『金剛慧能破， 汝今可還起，

十方佛世界， 周遍有妙香， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方佛世界， 周遍有妙香，

與無量眾生， 安樂及歡喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與無量眾生， 安樂及歡喜，

當來得成佛， 無上世間解。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當來得成佛， 無上世間解。』

「善男子！爾時，金剛智慧光明功德菩薩聞是偈已，其心歡喜，即起合掌，前禮佛足，去佛不遠，復坐聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，金剛智慧光明功德菩薩聞是偈已，其心歡喜，即起合掌，前禮佛足，去佛不遠，復坐聽法。

「善男子！爾時，寶海梵志復白第五王子無所畏言，乃至發心亦復如是。爾時，王子答梵志言：『我今所願，不欲於此不淨世界成阿耨多羅三藐三菩提。願成佛時，世界之中無有地獄、畜生、餓鬼，其地純以紺琉璃寶，廣說皆如蓮華世界所有莊嚴。』爾時，無畏王子手持蓮華上寶藏佛，作如是言：『世尊！若我所願成就得己利者，以佛力故，今在佛前，願我當得悉見種種莊嚴三昧。復願天雨種種蓮華大如車輪，遍滿十方如恒河沙世界微塵數等諸佛國土，亦令我等皆遙見之。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，寶海梵志復白第五王子無所畏言，乃至發心亦復如是。爾時，王子答梵志言：『我今所願，不欲於此不淨世界成阿耨多羅三藐三菩提。願成佛時，世界之中無有地獄、畜生、餓鬼，其地純以紺琉璃寶，廣說皆如蓮華世界所有莊嚴。』爾時，無畏王子手持蓮華上寶藏佛，作如是言：『世尊！若我所願成就得己利者，以佛力故，今在佛前，願我當得悉見種種莊嚴三昧。復願天雨種種蓮華大如車輪，遍滿十方如恒河沙世界微塵數等諸佛國土，亦令我等皆遙見之。』

「善男子！無畏王子說是言已，以佛力故，尋時即得悉見種種莊嚴三昧，天雨種種無量蓮花大如車輪，遍滿十方如恒河沙等世界微塵等諸佛國土，一切大眾皆得遙見，見是事已，得歡喜樂。爾時，佛告無畏王子：『善男子！乃能作是甚深微妙之大願也，取嚴淨佛土，復能疾得悉見種種莊嚴三昧，願不虛故，天雨如是無量蓮華。』『世尊！若我所願成就得己利者，願此諸華悉住於空，不復墮落。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！無畏王子說是言已，以佛力故，尋時即得悉見種種莊嚴三昧，天雨種種無量蓮花大如車輪，遍滿十方如恒河沙等世界微塵等諸佛國土，一切大眾皆得遙見，見是事已，得歡喜樂。爾時，佛告無畏王子：『善男子！乃能作是甚深微妙之大願也，取嚴淨佛土，復能疾得悉見種種莊嚴三昧，願不虛故，天雨如是無量蓮華。』『世尊！若我所願成就得己利者，願此諸華悉住於空，不復墮落。』

「時寶藏佛告無畏王子言：『善男子！汝今速疾以諸蓮華印於虛空，是故號汝為虛空印。』爾時，佛告虛空印菩薩：『善男子！汝於來世過一恒河沙等阿僧祇劫，入第二恒河沙等阿僧祇劫，於東南方去此佛土百千萬億恒河沙等世界，彼有世界名曰蓮華，汝於是中當成阿耨多羅三藐三菩提，號蓮華尊如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，所有大眾純諸菩薩摩訶薩等，其數無量不可稱計。其佛壽命無量無邊，所願具足悉皆成就。』爾時，虛空印菩薩摩訶薩頭面禮於寶藏如來，即起合掌，去佛不遠，復坐聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時寶藏佛告無畏王子言：『善男子！汝今速疾以諸蓮華印於虛空，是故號汝為虛空印。』爾時，佛告虛空印菩薩：『善男子！汝於來世過一恒河沙等阿僧祇劫，入第二恒河沙等阿僧祇劫，於東南方去此佛土百千萬億恒河沙等世界，彼有世界名曰蓮華，汝於是中當成阿耨多羅三藐三菩提，號蓮華尊如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，所有大眾純諸菩薩摩訶薩等，其數無量不可稱計。其佛壽命無量無邊，所願具足悉皆成就。』爾時，虛空印菩薩摩訶薩頭面禮於寶藏如來，即起合掌，去佛不遠，復坐聽法。

「爾時，世尊為虛空印而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，世尊為虛空印而說偈言：

「『善男子當知， 有人作己利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『善男子當知， 有人作己利，

能斷煩惱結， 常令得寂靜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能斷煩惱結， 常令得寂靜，

所受持功德， 數如恒河沙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所受持功德， 數如恒河沙，

世界微塵等， 成就而不失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世界微塵等， 成就而不失。

汝於當來世， 成就無上道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝於當來世， 成就無上道，

亦如過去佛， 等無有差別。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦如過去佛， 等無有差別。』

「善男子！虛空印菩薩聞是偈已，心生歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！虛空印菩薩聞是偈已，心生歡喜。

「善男子！爾時，寶海梵志白第六王子虛空言，乃至發心亦復如是。爾時，王子菴婆羅白佛言：『世尊！我今所願不欲於此不淨世界成阿耨多羅三藐三菩提，略說如虛空印所願。世尊！若我所願成就得己利者，願令十方如恒河沙等世界之中，自然而有七寶妙蓋，在上虛空羅列而住，純金為網，以覆其上，七寶為鈴，垂以莊嚴，其蓋寶鈴，常出佛聲、法聲、比丘僧聲、六波羅蜜及六神通、十力、無畏如是等聲，世界眾生聞者，尋發阿耨多羅三藐三菩提心，已發心者即得不退轉，寶鈴所出佛法僧聲，乃至無所畏聲，悉聞十方世界虛空，以佛力故，乃得自聞。世尊！若我所願成就得己利者，願我今者得知日三昧，以三昧力故，增益一切諸善根本，得三昧已，惟願諸佛與我授阿耨多羅三藐三菩提記。』是時王子說是語已，以佛力故，即得知日三昧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，寶海梵志白第六王子虛空言，乃至發心亦復如是。爾時，王子菴婆羅白佛言：『世尊！我今所願不欲於此不淨世界成阿耨多羅三藐三菩提，略說如虛空印所願。世尊！若我所願成就得己利者，願令十方如恒河沙等世界之中，自然而有七寶妙蓋，在上虛空羅列而住，純金為網，以覆其上，七寶為鈴，垂以莊嚴，其蓋寶鈴，常出佛聲、法聲、比丘僧聲、六波羅蜜及六神通、十力、無畏如是等聲，世界眾生聞者，尋發阿耨多羅三藐三菩提心，已發心者即得不退轉，寶鈴所出佛法僧聲，乃至無所畏聲，悉聞十方世界虛空，以佛力故，乃得自聞。世尊！若我所願成就得己利者，願我今者得知日三昧，以三昧力故，增益一切諸善根本，得三昧已，惟願諸佛與我授阿耨多羅三藐三菩提記。』是時王子說是語已，以佛力故，即得知日三昧。

「爾時，世尊讚王子言：『善哉！善哉！善男子！汝所願者甚深甚深，以甚深功德因緣故，尋時十方如恒河沙諸世界中，自然而有七寶妙蓋，於上虛空羅列而住，純金為網，以覆其上，七寶為鈴，悉以莊嚴，其鈴常出佛法僧聲乃至無所畏聲。爾時，有百千億那由他眾生，聞是聲已，尋發阿耨多羅三藐三菩提心，是故號汝為虛空日光明。』爾時，佛告虛空日光明菩薩摩訶薩：『汝於來世當成阿耨多羅三藐三菩提，過一恒河沙阿僧祇劫，入第二恒河沙等阿僧祇劫，東方去此二恒河沙等佛剎，有世界名曰日月，汝於是中當成阿耨多羅三藐三菩提，號法自在豐王如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』爾時，虛空日光明菩薩聞是記已，即禮佛足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，世尊讚王子言：『善哉！善哉！善男子！汝所願者甚深甚深，以甚深功德因緣故，尋時十方如恒河沙諸世界中，自然而有七寶妙蓋，於上虛空羅列而住，純金為網，以覆其上，七寶為鈴，悉以莊嚴，其鈴常出佛法僧聲乃至無所畏聲。爾時，有百千億那由他眾生，聞是聲已，尋發阿耨多羅三藐三菩提心，是故號汝為虛空日光明。』爾時，佛告虛空日光明菩薩摩訶薩：『汝於來世當成阿耨多羅三藐三菩提，過一恒河沙阿僧祇劫，入第二恒河沙等阿僧祇劫，東方去此二恒河沙等佛剎，有世界名曰日月，汝於是中當成阿耨多羅三藐三菩提，號法自在豐王如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』爾時，虛空日光明菩薩聞是記已，即禮佛足。

「爾時，世尊為虛空日光明而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，世尊為虛空日光明而說偈言：

「『善男子今起， 善哉自調御， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『善男子今起， 善哉自調御，

以淳淑大悲， 於一切眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以淳淑大悲， 於一切眾生，

度脫令斷苦， 畢竟住彼岸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度脫令斷苦， 畢竟住彼岸，

智慧善分別， 令到無上道。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智慧善分別， 令到無上道。』

「善男子！爾時，虛空日光明菩薩聞是偈已，其心歡喜，即起合掌，前禮佛足，去佛不遠，復坐聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，虛空日光明菩薩聞是偈已，其心歡喜，即起合掌，前禮佛足，去佛不遠，復坐聽法。

「爾時，寶海梵志復白第七王子善臂言，乃至發心亦復如是。爾時，王子白佛言：『我今所願，不欲於此不淨世界成阿耨多羅三藐三菩提，願我來世所有世界，無有地獄、畜生、餓鬼、女人名字及以胎生、須彌諸山、大小鐵圍、山陵堆阜、石沙穢惡、荊棘惡風、木樹叢林、大海江河、日月晝夜、闇冥臭處，眾生等類無有便利涕唾污垢，身心不受諸不樂事。馬瑙為地無諸塵土，純有百千無量珍寶而莊嚴之，無有諸草，唯有好妙曼陀羅華，種種寶樹以為挍飾。其寶樹下，有妙寶蓋，復有種種寶衣華鬘，諸寶瓔珞香華伎樂，諸寶器物諸寶妙華，以如是等挍飾其樹。世界之中無有晝夜，以華開合而知時節。諸菩薩等在金華中自然出生，既得生已，皆得悉見種種莊嚴三昧，以三昧力故，得見十方如微塵等諸世界中現在諸佛。於此三昧，一念之頃具足六通：以天耳故，悉聞十方如微塵等世界現在諸佛說法音聲；以宿命智，知過去世如一佛土微塵等劫宿世之事；以天眼故，悉見十方諸佛世界種種莊嚴；以他心智故，於一念中，得知如一佛世界微塵數等世界眾生心之所念，乃至成阿耨多羅三藐三菩提，終不失是三昧。清旦之時，四方有風柔軟清淨，吹微妙香及散諸華，以風力故，諸菩薩等從三昧起，三昧起已，即得如是如意通力。以是力故，於一念頃能到十方，一一方面如一佛土微塵數等諸佛世界，供養現在諸佛世尊，請受妙法，即一念中，還至本土無有罣閡。諸菩薩等在曼陀羅華、摩訶曼陀羅華華臺之中，結加趺坐思惟法門，所謂欲得見我所在方面，隨身所向，悉令得見；若於深法有疑滯者，以見我故，尋得除滅；若有問義，欲聽法者，以見我故，即得深解無有狐疑。所有菩薩深解無我及無我所，是故能捨身根、命根，一切必定不退於阿耨多羅三藐三菩提。世界無有一切不善之名，亦無受戒、破戒之名、毀戒、悔過。一切眾生，其身皆有三十二相，得那羅延力，乃至成阿耨多羅三藐三菩提，無有一人六根毀缺不完具者。所有眾生即於生已，鬚髮自落，服三法衣，得善分別三昧，乃至阿耨多羅三藐三菩提終不中失。諸眾生等，悉得和合一切善根，無有一人為老病所苦。若諸菩薩命終之時，結加趺坐，入於火定，自燒其身，燒其身已，四方清風來吹其身，舍利散在諸方無佛世界，尋時變作摩尼寶珠，如轉輪聖王所有寶珠。若有眾生見觸之者，悉令不墮三惡道中，乃至涅槃不受諸苦，即得捨身生於他方現在佛所，諮受妙法，發阿耨多羅三藐三菩提心便不退轉。所有眾生若命終時，其心在定無有散亂，不受諸苦愛別離等。命終之後，不墮八難無佛之世， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，寶海梵志復白第七王子善臂言，乃至發心亦復如是。爾時，王子白佛言：『我今所願，不欲於此不淨世界成阿耨多羅三藐三菩提，願我來世所有世界，無有地獄、畜生、餓鬼、女人名字及以胎生、須彌諸山、大小鐵圍、山陵堆阜、石沙穢惡、荊棘惡風、木樹叢林、大海江河、日月晝夜、闇冥臭處，眾生等類無有便利涕唾污垢，身心不受諸不樂事。馬瑙為地無諸塵土，純有百千無量珍寶而莊嚴之，無有諸草，唯有好妙曼陀羅華，種種寶樹以為挍飾。其寶樹下，有妙寶蓋，復有種種寶衣華鬘，諸寶瓔珞香華伎樂，諸寶器物諸寶妙華，以如是等挍飾其樹。世界之中無有晝夜，以華開合而知時節。諸菩薩等在金華中自然出生，既得生已，皆得悉見種種莊嚴三昧，以三昧力故，得見十方如微塵等諸世界中現在諸佛。於此三昧，一念之頃具足六通：以天耳故，悉聞十方如微塵等世界現在諸佛說法音聲；以宿命智，知過去世如一佛土微塵等劫宿世之事；以天眼故，悉見十方諸佛世界種種莊嚴；以他心智故，於一念中，得知如一佛世界微塵數等世界眾生心之所念，乃至成阿耨多羅三藐三菩提，終不失是三昧。清旦之時，四方有風柔軟清淨，吹微妙香及散諸華，以風力故，諸菩薩等從三昧起，三昧起已，即得如是如意通力。以是力故，於一念頃能到十方，一一方面如一佛土微塵數等諸佛世界，供養現在諸佛世尊，請受妙法，即一念中，還至本土無有罣閡。諸菩薩等在曼陀羅華、摩訶曼陀羅華華臺之中，結加趺坐思惟法門，所謂欲得見我所在方面，隨身所向，悉令得見；若於深法有疑滯者，以見我故，尋得除滅；若有問義，欲聽法者，以見我故，即得深解無有狐疑。所有菩薩深解無我及無我所，是故能捨身根、命根，一切必定不退於阿耨多羅三藐三菩提。世界無有一切不善之名，亦無受戒、破戒之名、毀戒、悔過。一切眾生，其身皆有三十二相，得那羅延力，乃至成阿耨多羅三藐三菩提，無有一人六根毀缺不完具者。所有眾生即於生已，鬚髮自落，服三法衣，得善分別三昧，乃至阿耨多羅三藐三菩提終不中失。諸眾生等，悉得和合一切善根，無有一人為老病所苦。若諸菩薩命終之時，結加趺坐，入於火定，自燒其身，燒其身已，四方清風來吹其身，舍利散在諸方無佛世界，尋時變作摩尼寶珠，如轉輪聖王所有寶珠。若有眾生見觸之者，悉令不墮三惡道中，乃至涅槃不受諸苦，即得捨身生於他方現在佛所，諮受妙法，發阿耨多羅三藐三菩提心便不退轉。所有眾生若命終時，其心在定無有散亂，不受諸苦愛別離等。命終之後，不墮八難無佛之世，

乃至成阿耨多羅三藐三菩提，常得見佛，諮受妙法，供養眾僧。一切眾生離於貪欲、瞋恚、愚癡、恩愛、嫉妬、無明、憍慢。世界無有聲聞、緣覺，所有大眾純諸菩薩摩訶薩等充滿其國，其心柔軟，無有愛濁，堅固不退於阿耨多羅三藐三菩提得諸三昧。世界純有清淨光明，十方如微塵等諸佛世界，悉皆得聞我之世界。我界所有微妙之香，悉遍十方如微塵等諸佛世界，我界眾生常得快樂，未曾聞有受苦之聲。世尊！我行菩薩道時不作齊限，我今要當莊嚴如是清淨佛土，眾生之類皆使清淨遍滿其國，然後乃成阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至成阿耨多羅三藐三菩提，常得見佛，諮受妙法，供養眾僧。一切眾生離於貪欲、瞋恚、愚癡、恩愛、嫉妬、無明、憍慢。世界無有聲聞、緣覺，所有大眾純諸菩薩摩訶薩等充滿其國，其心柔軟，無有愛濁，堅固不退於阿耨多羅三藐三菩提得諸三昧。世界純有清淨光明，十方如微塵等諸佛世界，悉皆得聞我之世界。我界所有微妙之香，悉遍十方如微塵等諸佛世界，我界眾生常得快樂，未曾聞有受苦之聲。世尊！我行菩薩道時不作齊限，我今要當莊嚴如是清淨佛土，眾生之類皆使清淨遍滿其國，然後乃成阿耨多羅三藐三菩提。

「『世尊！我成阿耨多羅三藐三菩提，當出無量無邊光明照於十方，如千佛剎微塵數等諸佛世界，令彼眾生悉遙見我三十二相，即時得斷貪欲、瞋恚、愚癡、嫉妬、無明、憍慢一切煩惱，發阿耨多羅三藐三菩提心，如其所求得陀羅尼三昧忍辱。以見我故，寒冰地獄所有眾生悉得熅樂，譬如菩薩入第二禪。以見我故，身心受於第一妙樂，發阿耨多羅三藐三菩提心，若其命終，要當生我佛之世界，生已即得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提；熱地獄等、畜生、餓鬼亦復如是。諸天所見光明一倍。令我壽命無量無邊無能數者，除一切智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！我成阿耨多羅三藐三菩提，當出無量無邊光明照於十方，如千佛剎微塵數等諸佛世界，令彼眾生悉遙見我三十二相，即時得斷貪欲、瞋恚、愚癡、嫉妬、無明、憍慢一切煩惱，發阿耨多羅三藐三菩提心，如其所求得陀羅尼三昧忍辱。以見我故，寒冰地獄所有眾生悉得熅樂，譬如菩薩入第二禪。以見我故，身心受於第一妙樂，發阿耨多羅三藐三菩提心，若其命終，要當生我佛之世界，生已即得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提；熱地獄等、畜生、餓鬼亦復如是。諸天所見光明一倍。令我壽命無量無邊無能數者，除一切智。

「『世尊！我成阿耨多羅三藐三菩提已，令十方無量無邊阿僧祇世界現在諸佛稱讚於我，其餘眾生若得聞是稱讚我聲，願作善根速生我國，命終之後必生我國，唯除五逆、毀壞正法、誹謗聖人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！我成阿耨多羅三藐三菩提已，令十方無量無邊阿僧祇世界現在諸佛稱讚於我，其餘眾生若得聞是稱讚我聲，願作善根速生我國，命終之後必生我國，唯除五逆、毀壞正法、誹謗聖人。

「『世尊！我成阿耨多羅三藐三菩提已，十方無量無邊阿僧祇世界中所有眾生，若聞我聲，發願欲生我世界者，是諸眾生臨命終時，悉令見我與諸大眾前後圍遶，我於爾時入無翳三昧，以三昧力故，現在其前而為說法，以聞法故，尋得斷除一切苦惱，心大歡喜，其心喜故，得寶冥三昧，以三昧力故，令心得念及無生忍，命終之後必生我界。若餘世界諸眾生等無有七財，不欲修集行於三乘，不欲生於人天中者，亦不修行一切善根及三福處，非法行污、愛著惡欲、專行邪見，如是眾生，願我入於無燋惱三昧，以三昧力故，彼諸眾生若命終時，我與大眾而住其前為說妙法，復為示現佛土所有，又勸令發阿耨多羅三藐三菩提心，眾生聞已，即於我所，心生深信，歡喜安樂，尋發阿耨多羅三藐三菩提心，令彼眾生得斷苦惱，斷苦惱已，便得日燈光明三昧，斷於癡闇，命終之後，尋生我界。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！我成阿耨多羅三藐三菩提已，十方無量無邊阿僧祇世界中所有眾生，若聞我聲，發願欲生我世界者，是諸眾生臨命終時，悉令見我與諸大眾前後圍遶，我於爾時入無翳三昧，以三昧力故，現在其前而為說法，以聞法故，尋得斷除一切苦惱，心大歡喜，其心喜故，得寶冥三昧，以三昧力故，令心得念及無生忍，命終之後必生我界。若餘世界諸眾生等無有七財，不欲修集行於三乘，不欲生於人天中者，亦不修行一切善根及三福處，非法行污、愛著惡欲、專行邪見，如是眾生，願我入於無燋惱三昧，以三昧力故，彼諸眾生若命終時，我與大眾而住其前為說妙法，復為示現佛土所有，又勸令發阿耨多羅三藐三菩提心，眾生聞已，即於我所，心生深信，歡喜安樂，尋發阿耨多羅三藐三菩提心，令彼眾生得斷苦惱，斷苦惱已，便得日燈光明三昧，斷於癡闇，命終之後，尋生我界。』

「爾時，寶藏如來讚言：『善哉！善哉！汝今乃能作微妙之大願也。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，寶藏如來讚言：『善哉！善哉！汝今乃能作微妙之大願也。』

「『世尊！若我所願成就得己利者，願令十方如微塵等諸佛世界，悉雨憂陀羅婆羅香、并栴檀香、牛頭栴檀香、種種末香。若有眾生在在處處聞是香者，悉發阿耨多羅三藐三菩提心。令我今者得金剛願三昧，以三昧力故，悉得遙見諸世界中所雨諸香。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！若我所願成就得己利者，願令十方如微塵等諸佛世界，悉雨憂陀羅婆羅香、并栴檀香、牛頭栴檀香、種種末香。若有眾生在在處處聞是香者，悉發阿耨多羅三藐三菩提心。令我今者得金剛願三昧，以三昧力故，悉得遙見諸世界中所雨諸香。』

「善男子！爾時王子說是言已，尋得三昧，自見十方如微塵數等諸佛世界，所有諸香憂陀羅婆羅香、牛頭栴檀、種種末香，及見一一方面有不可計諸眾生等，恭敬叉手，發阿耨多羅三藐三菩提心。寶藏如來告王子言：『善男子！汝之所願已得成就，天雨種種諸微妙香已，有不可計眾生，恭敬叉手，發阿耨多羅三藐三菩提心，是故號汝為師子香。汝於來世過一恒河沙等阿僧祇劫，入第二恒河沙等阿僧祇劫，上方去此四十二恒河沙世界微塵數等諸佛世界，有世界名青香光明無垢，汝於彼土當得成阿耨多羅三藐三菩提，號光明無垢堅香豐王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』善男子！爾時，師子香菩薩禮寶藏如來頭面著地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時王子說是言已，尋得三昧，自見十方如微塵數等諸佛世界，所有諸香憂陀羅婆羅香、牛頭栴檀、種種末香，及見一一方面有不可計諸眾生等，恭敬叉手，發阿耨多羅三藐三菩提心。寶藏如來告王子言：『善男子！汝之所願已得成就，天雨種種諸微妙香已，有不可計眾生，恭敬叉手，發阿耨多羅三藐三菩提心，是故號汝為師子香。汝於來世過一恒河沙等阿僧祇劫，入第二恒河沙等阿僧祇劫，上方去此四十二恒河沙世界微塵數等諸佛世界，有世界名青香光明無垢，汝於彼土當得成阿耨多羅三藐三菩提，號光明無垢堅香豐王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』善男子！爾時，師子香菩薩禮寶藏如來頭面著地。

「爾時，如來為師子香菩薩而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，如來為師子香菩薩而說偈言：

「『天人師起， 受諸供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『天人師起， 受諸供養，

度脫生死， 令離苦惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度脫生死， 令離苦惱，

斷諸結縛， 及諸煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷諸結縛， 及諸煩惱，

來世當作， 天人之尊。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來世當作， 天人之尊。』

「善男子！爾時，師子香菩薩聞是偈已，心大歡喜，即起合掌，去佛不遠，復坐聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，師子香菩薩聞是偈已，心大歡喜，即起合掌，去佛不遠，復坐聽法。

「善男子！爾時，寶海梵志復白第八王子泯圖言，乃至發心亦復如是。爾時，王子前白佛言：『世尊！我今所願，要當於是不淨世界修菩薩道，復當修治莊嚴十千不淨世界，令其嚴淨如青香光明無垢世界，亦當教化無量菩薩，令心清淨無有垢穢，皆趣大乘，悉使充滿我之世界，然後我當成阿耨多羅三藐三菩提。世尊！願我修行菩薩道時，要當勝於餘諸菩薩。世尊！我已於七歲之中，端坐思惟諸佛菩薩清淨功德，及種種莊嚴佛土功德，是時，即得悉見種種莊嚴三昧等萬一千菩薩三昧增進修行。世尊！若未來諸菩薩等行菩薩道時，亦願悉得如是三昧。世尊！願我得出離三世勝幢三昧，以三昧力故，悉見十方無量無邊諸佛世界，在在處處現在諸佛，出離三世，為諸眾生說於正法。世尊！願我得不退三昧，以三昧力故，於一念中，悉見如微塵等諸佛菩薩及諸聲聞恭敬圍遶，願我於此一一佛所，得無依止三昧，以三昧力故，作變化身，一時遍至如一佛界微塵數等諸如來所，供養禮拜，願我一一身以種種無上珍寶、華香、塗香、末香、妙勝伎樂種種莊嚴，供養一一諸佛。世尊！願我一一身於一一佛所，如大海水渧等劫行菩薩道。願我得一切身變化三昧，以三昧力故，於一念中在一一佛前，知如一佛土微塵數等諸佛世界。世尊！願我得功德力三昧，以三昧力故於一一佛前，遍到如一佛土微塵數等諸世尊所，以微妙讚歎讚歎諸佛。世尊！願我得不眴三昧，以三昧力故，於一念中，悉見諸佛遍滿十方無量無邊世界之中。世尊！願我得無諍三昧，以三昧力故，於一念中，悉見過去未來現在諸佛所有淨妙世界。世尊！願我得首楞嚴三昧，以三昧力故，化作地獄之身入地獄中，與地獄眾生說微妙法，勸令發阿耨多羅三藐三菩提心；彼諸眾生聞是法已，尋發無上菩提之心，即便命終生於人中，隨所生處，常得值佛，隨所值佛，而得聽法，聽受法已，即得住於不退轉地。乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等、天、龍、鬼神、夜叉、羅剎、毘舍遮、富單那、伽吒富單那、屠殺、魁膾、商賈、婬女、畜生、餓鬼，如是等眾亦復如是，皆令發阿耨多羅三藐三菩提心。有諸眾生隨所生處得諸色像，我分之身如業所作，隨受苦樂及諸工巧，願我變化作如是身，隨其所作而教化之。世尊！若有眾生各各異音，願我隨其種種音聲，而為說法各令歡喜，因其歡喜勸發安止，令其不退於阿耨多羅三藐三菩提。世尊！我要當教十千佛土所有眾生，令心清淨，無有行業煩惱諸毒，乃至不令一人屬於四魔，何況多也。若我莊嚴十千佛土如是清淨，如光明無垢尊香王佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，寶海梵志復白第八王子泯圖言，乃至發心亦復如是。爾時，王子前白佛言：『世尊！我今所願，要當於是不淨世界修菩薩道，復當修治莊嚴十千不淨世界，令其嚴淨如青香光明無垢世界，亦當教化無量菩薩，令心清淨無有垢穢，皆趣大乘，悉使充滿我之世界，然後我當成阿耨多羅三藐三菩提。世尊！願我修行菩薩道時，要當勝於餘諸菩薩。世尊！我已於七歲之中，端坐思惟諸佛菩薩清淨功德，及種種莊嚴佛土功德，是時，即得悉見種種莊嚴三昧等萬一千菩薩三昧增進修行。世尊！若未來諸菩薩等行菩薩道時，亦願悉得如是三昧。世尊！願我得出離三世勝幢三昧，以三昧力故，悉見十方無量無邊諸佛世界，在在處處現在諸佛，出離三世，為諸眾生說於正法。世尊！願我得不退三昧，以三昧力故，於一念中，悉見如微塵等諸佛菩薩及諸聲聞恭敬圍遶，願我於此一一佛所，得無依止三昧，以三昧力故，作變化身，一時遍至如一佛界微塵數等諸如來所，供養禮拜，願我一一身以種種無上珍寶、華香、塗香、末香、妙勝伎樂種種莊嚴，供養一一諸佛。世尊！願我一一身於一一佛所，如大海水渧等劫行菩薩道。願我得一切身變化三昧，以三昧力故，於一念中在一一佛前，知如一佛土微塵數等諸佛世界。世尊！願我得功德力三昧，以三昧力故於一一佛前，遍到如一佛土微塵數等諸世尊所，以微妙讚歎讚歎諸佛。世尊！願我得不眴三昧，以三昧力故，於一念中，悉見諸佛遍滿十方無量無邊世界之中。世尊！願我得無諍三昧，以三昧力故，於一念中，悉見過去未來現在諸佛所有淨妙世界。世尊！願我得首楞嚴三昧，以三昧力故，化作地獄之身入地獄中，與地獄眾生說微妙法，勸令發阿耨多羅三藐三菩提心；彼諸眾生聞是法已，尋發無上菩提之心，即便命終生於人中，隨所生處，常得值佛，隨所值佛，而得聽法，聽受法已，即得住於不退轉地。乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等、天、龍、鬼神、夜叉、羅剎、毘舍遮、富單那、伽吒富單那、屠殺、魁膾、商賈、婬女、畜生、餓鬼，如是等眾亦復如是，皆令發阿耨多羅三藐三菩提心。有諸眾生隨所生處得諸色像，我分之身如業所作，隨受苦樂及諸工巧，願我變化作如是身，隨其所作而教化之。世尊！若有眾生各各異音，願我隨其種種音聲，而為說法各令歡喜，因其歡喜勸發安止，令其不退於阿耨多羅三藐三菩提。世尊！我要當教十千佛土所有眾生，令心清淨，無有行業煩惱諸毒，乃至不令一人屬於四魔，何況多也。若我莊嚴十千佛土如是清淨，如光明無垢尊香王佛

青香光明無垢世界，所有種種微妙莊嚴，然後我身及諸眷屬，乃當如彼師子香菩薩之所願也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 青香光明無垢世界，所有種種微妙莊嚴，然後我身及諸眷屬，乃當如彼師子香菩薩之所願也。

「『世尊！若我所願成就得己利者，當令十千諸佛世界所有眾生斷諸苦惱，得柔軟心，得調伏心，各各自於四天下界，見佛世尊現在說法，一切眾生自然而得種種珍寶、華香、末香及以塗香，種種衣服，種種幢幡，各各以用供養於佛，供養佛已，悉發無上菩提之心。世尊！我等今者以悉得見種種莊嚴三昧力故，皆得遙見如是諸事。』作是語已，尋如所願，悉得見之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！若我所願成就得己利者，當令十千諸佛世界所有眾生斷諸苦惱，得柔軟心，得調伏心，各各自於四天下界，見佛世尊現在說法，一切眾生自然而得種種珍寶、華香、末香及以塗香，種種衣服，種種幢幡，各各以用供養於佛，供養佛已，悉發無上菩提之心。世尊！我等今者以悉得見種種莊嚴三昧力故，皆得遙見如是諸事。』作是語已，尋如所願，悉得見之。

「爾時，世尊讚阿彌具言：『善哉！善哉！善男子！汝今世界周匝四面一萬佛土清淨莊嚴，於未來世，復當教化無量眾生令心清淨，復當供養無量無邊諸佛世尊。善男子！以是緣故，今改汝字名為普賢，於未來世過一恒河沙等阿僧祇劫，入第二恒河沙等阿僧祇劫，末後分中於北方界，去此世界過六十恒河沙等佛土，有世界名知水善淨功德，汝當於中成阿耨多羅三藐三菩提，號智剛吼自在相王如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』善男子！爾時，普賢菩薩摩訶薩頭面著地禮寶藏佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，世尊讚阿彌具言：『善哉！善哉！善男子！汝今世界周匝四面一萬佛土清淨莊嚴，於未來世，復當教化無量眾生令心清淨，復當供養無量無邊諸佛世尊。善男子！以是緣故，今改汝字名為普賢，於未來世過一恒河沙等阿僧祇劫，入第二恒河沙等阿僧祇劫，末後分中於北方界，去此世界過六十恒河沙等佛土，有世界名知水善淨功德，汝當於中成阿耨多羅三藐三菩提，號智剛吼自在相王如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』善男子！爾時，普賢菩薩摩訶薩頭面著地禮寶藏佛。

「爾時，如來即為普賢菩薩而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，如來即為普賢菩薩而說偈言：

「『汝起善導師， 已得如所願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『汝起善導師， 已得如所願，

善能調眾生， 皆令得一心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善能調眾生， 皆令得一心，

度於煩惱河， 及脫諸惡法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度於煩惱河， 及脫諸惡法，

來世作燈明， 諸天世人師。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來世作燈明， 諸天世人師。』

「善男子！爾時，會中有十千人心生懈怠，異口同音作如是言：『世尊！我等來世即於如是嚴淨佛土，成阿耨多羅三藐三菩提，所謂普賢菩薩所修清淨諸世界也。世尊！我等要當具足修六波羅蜜，以具足六波羅蜜故，各各於諸佛土成阿耨多羅三藐三菩提。』善男子！爾時，寶藏如來即便為是十千人等，授阿耨多羅三藐三菩提記：『善男子！普賢菩薩成阿耨多羅三藐三菩提時，汝等當於普賢菩薩所修清淨萬佛土中，一時成阿耨多羅三藐三菩提，有一千佛同號智熾尊音王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。復有千佛同號增相尊音王，復有千佛同號善無垢尊音王，復有千佛同號離怖畏尊音王，復有千佛同號善無垢光尊音王，復有千五百佛同號日音王，復有五百佛同號日寶藏尊王，復有五佛同號樂音尊王，復有二佛同號日光明，復有四佛同號龍自在，復有八佛同號離恐怖稱王光明，復有十佛同號離音光明，復有八佛同號音聲稱，復有十一佛同號顯露法音，復有九佛同號功德法稱王，復有二十佛同號不可思議王，復有四十佛同號寶幢光明尊王，復有一佛號覺知尊想王，復有七佛同號不可思議音，復有三佛同號智藏，復有十五佛同號智山幢，復有五十佛同號智海王，復有三十佛同號大力尊音王，復有二佛同號山功德劫，復有八十佛同號清淨智勤，復有九十佛同號尊相種王，復有百佛同號善智無垢雷音尊王，復有八十佛同號勝尊大海功德智山力王，復有四十佛同號無上菩提尊王，復有二佛同號智覺山華王，復有二佛同號功德山智覺，復有三佛同號金剛師子，復有二佛同號持戒光明，復有二佛同號示現增益，復有一佛號無量光明，復有三佛同號師子遊戲，復有二佛同號無盡智山，復有二佛同號寶光明，復有二佛同號無垢智慧，復有九佛同號智慧光明，復有二佛同號師子稱，復有二佛同號功德通王，復有二佛同號雨法華，復有一佛號造光明，復有一佛號增益山王，復有一佛號出法無垢王，復有一佛號香尊王，復有一佛號無垢目，復有一佛號大寶藏，復有一佛號力無障閡王，復有一佛號自知功德力，復有一佛號衣服知足，復有一佛號得自在，復有一佛號無障閡利益，復有一佛號智慧藏，復有一佛號大山王，復有一佛號曰力藏，復有一佛號求功德，復有一佛號華幢枝，復有一佛號眾光明，復有一佛號無癡功德王，復有一佛號金剛上，復有一佛號曰法相，復有一佛號尊音王，復有一佛號堅持金剛，復有一佛號珍寶自在王，復有一佛號堅自然幢，復有一佛號山劫，復有一佛號雨娛樂，復有一佛號增益善法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，會中有十千人心生懈怠，異口同音作如是言：『世尊！我等來世即於如是嚴淨佛土，成阿耨多羅三藐三菩提，所謂普賢菩薩所修清淨諸世界也。世尊！我等要當具足修六波羅蜜，以具足六波羅蜜故，各各於諸佛土成阿耨多羅三藐三菩提。』善男子！爾時，寶藏如來即便為是十千人等，授阿耨多羅三藐三菩提記：『善男子！普賢菩薩成阿耨多羅三藐三菩提時，汝等當於普賢菩薩所修清淨萬佛土中，一時成阿耨多羅三藐三菩提，有一千佛同號智熾尊音王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。復有千佛同號增相尊音王，復有千佛同號善無垢尊音王，復有千佛同號離怖畏尊音王，復有千佛同號善無垢光尊音王，復有千五百佛同號日音王，復有五百佛同號日寶藏尊王，復有五佛同號樂音尊王，復有二佛同號日光明，復有四佛同號龍自在，復有八佛同號離恐怖稱王光明，復有十佛同號離音光明，復有八佛同號音聲稱，復有十一佛同號顯露法音，復有九佛同號功德法稱王，復有二十佛同號不可思議王，復有四十佛同號寶幢光明尊王，復有一佛號覺知尊想王，復有七佛同號不可思議音，復有三佛同號智藏，復有十五佛同號智山幢，復有五十佛同號智海王，復有三十佛同號大力尊音王，復有二佛同號山功德劫，復有八十佛同號清淨智勤，復有九十佛同號尊相種王，復有百佛同號善智無垢雷音尊王，復有八十佛同號勝尊大海功德智山力王，復有四十佛同號無上菩提尊王，復有二佛同號智覺山華王，復有二佛同號功德山智覺，復有三佛同號金剛師子，復有二佛同號持戒光明，復有二佛同號示現增益，復有一佛號無量光明，復有三佛同號師子遊戲，復有二佛同號無盡智山，復有二佛同號寶光明，復有二佛同號無垢智慧，復有九佛同號智慧光明，復有二佛同號師子稱，復有二佛同號功德通王，復有二佛同號雨法華，復有一佛號造光明，復有一佛號增益山王，復有一佛號出法無垢王，復有一佛號香尊王，復有一佛號無垢目，復有一佛號大寶藏，復有一佛號力無障閡王，復有一佛號自知功德力，復有一佛號衣服知足，復有一佛號得自在，復有一佛號無障閡利益，復有一佛號智慧藏，復有一佛號大山王，復有一佛號曰力藏，復有一佛號求功德，復有一佛號華幢枝，復有一佛號眾光明，復有一佛號無癡功德王，復有一佛號金剛上，復有一佛號曰法相，復有一佛號尊音王，復有一佛號堅持金剛，復有一佛號珍寶自在王，復有一佛號堅自然幢，復有一佛號山劫，復有一佛號雨娛樂，復有一佛號增益善法，

復有一佛號娑羅王，復有二佛同號功德遍滿大海功德王，復有一佛號智慧和合，復有一佛號智熾，復有一佛號華眾，復有一佛號世間尊，復有一佛號優曇鉢華幢，復有一佛號法幢自在王，復有一佛號栴檀王，復有一佛號善住，復有一佛號精進力，復有一佛號幢等光明，復有一佛號曰智步，復有一佛號曰海幢，復有一佛號滅法稱，復有一佛號壞魔王，復有一佛號眾光明，復有一佛號出智光明，復有一佛號曰慧燈，復有一佛號安隱王，復有一佛號曰智音，復有一佛號幢攝取，復有一佛號天金剛，復有一佛號種種莊嚴王，復有一佛號無勝智，復有一佛號善住意，復有一佛號月王，復有一佛號無勝步自在王，復有一佛號娑憐陀王，復有八十佛同號師子步王，復有五十佛同號那羅延無勝藏，復有七十佛同號聚集珍寶功德，復有三十佛同號光明藏，復有二十佛同號分別星宿稱王，復有二佛同號功德力娑羅王，復有九十佛同號微妙音，復有一佛號曰梵增，復有一佛號提頭賴吒王，復有千佛同號蓮華香擇稱尊王，復有六十佛同號光明熾渚王，復有三十佛同號蓮華香力增，復有二佛同號無量功德大海智增，復有一佛號閻浮陰，復有一百二佛同號功德山幢，復有一佛號師子相，復有一百一佛同號龍雷尊華光明王，復有一佛號善趣種無我甘露功德王劫，復有千佛同號離法智龍王解脫覺世界海眼山王，皆有十號如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。如是等佛，同共一日一時，各各於諸世界成阿耨多羅三藐三菩提，壽命各十中劫，卿等涅槃亦同一日，般涅槃已，所有正法七日即滅。』善男子！爾時，十千人向寶藏佛頭面作禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有一佛號娑羅王，復有二佛同號功德遍滿大海功德王，復有一佛號智慧和合，復有一佛號智熾，復有一佛號華眾，復有一佛號世間尊，復有一佛號優曇鉢華幢，復有一佛號法幢自在王，復有一佛號栴檀王，復有一佛號善住，復有一佛號精進力，復有一佛號幢等光明，復有一佛號曰智步，復有一佛號曰海幢，復有一佛號滅法稱，復有一佛號壞魔王，復有一佛號眾光明，復有一佛號出智光明，復有一佛號曰慧燈，復有一佛號安隱王，復有一佛號曰智音，復有一佛號幢攝取，復有一佛號天金剛，復有一佛號種種莊嚴王，復有一佛號無勝智，復有一佛號善住意，復有一佛號月王，復有一佛號無勝步自在王，復有一佛號娑憐陀王，復有八十佛同號師子步王，復有五十佛同號那羅延無勝藏，復有七十佛同號聚集珍寶功德，復有三十佛同號光明藏，復有二十佛同號分別星宿稱王，復有二佛同號功德力娑羅王，復有九十佛同號微妙音，復有一佛號曰梵增，復有一佛號提頭賴吒王，復有千佛同號蓮華香擇稱尊王，復有六十佛同號光明熾渚王，復有三十佛同號蓮華香力增，復有二佛同號無量功德大海智增，復有一佛號閻浮陰，復有一百二佛同號功德山幢，復有一佛號師子相，復有一百一佛同號龍雷尊華光明王，復有一佛號善趣種無我甘露功德王劫，復有千佛同號離法智龍王解脫覺世界海眼山王，皆有十號如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。如是等佛，同共一日一時，各各於諸世界成阿耨多羅三藐三菩提，壽命各十中劫，卿等涅槃亦同一日，般涅槃已，所有正法七日即滅。』善男子！爾時，十千人向寶藏佛頭面作禮。

「爾時，世尊為十千人而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，世尊為十千人而說偈言：

「『龍王汝起， 堅固自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『龍王汝起， 堅固自在，

無上善願， 清淨和合， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無上善願， 清淨和合，

卿等用意， 疾如猛風， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 卿等用意， 疾如猛風，

精勤修學， 六波羅蜜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 精勤修學， 六波羅蜜，

來世必成， 天人之尊。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來世必成， 天人之尊。』

「善男子！爾時，十千人聞是偈已，心生歡喜，即起合掌，前禮佛足，去佛不遠，復坐聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，十千人聞是偈已，心生歡喜，即起合掌，前禮佛足，去佛不遠，復坐聽法。

「善男子！爾時，寶海梵志復白第九王子蜜蘇言，乃至發心亦復如是。爾時，王子前白佛言：『世尊！我行菩薩道時，願十方如恒河沙等世界所有現在諸佛為我作證，今於佛前發阿耨多羅三藐三菩提心。世尊！願我行菩薩道時，乃至成佛，於其中間不生悔心，乃至成佛，常住一心，無有退轉，如說而行，如行而說，乃至無有一人來惱我心，更不求於聲聞、緣覺，不起婬欲、惡想之心，其心不與睡眠、憍慢、疑悔等共，亦復不生貪婬、殺盜、妄言、兩舌、惡口、綺語、貪恚、邪見、嫉妬、慢法、欺誑之心。我修菩薩道，乃至成阿耨多羅三藐三菩提，中間不生如是等法，乃至成阿耨多羅三藐三菩提行時，步步心心數法常念諸佛，得見諸佛，諮受妙法，供養眾僧，於諸生處常願出家，當出家時，即得成就糞掃三衣，常在樹下獨坐思惟，住阿蘭若，常行乞食，不求利養，行於知足，常講說法，成就無量無障閡辯，不犯大罪。不以我相為女人說法，若說法時，恒以空相，其心常念空無之法，拱手端坐，亦不露齒。若有學習大乘之人而於其所起世尊想，恭敬供養，所聞法處亦起佛想，於諸沙門婆羅門中，故生恭敬、供養、尊重，除佛世尊。於諸眾中，不生分別此是福田、此非福田而行布施，願我不於法施人所生嫉妬心。若有眾生應被刑戮，願我捨命以救護之。若有眾生犯於諸罪，願我以力言說錢財，而拔濟之，令得解脫。若有在家出家之人有諸罪過，願不發露顯現於人，於諸利養名譽等中而常遠離，如避火坑、刀劒毒樹。世尊！若我此願，乃至成阿耨多羅三藐三菩提已，悉得成就，如今佛前之所願者，令我兩手自然而有千輻天輪，所得光明如火猛焰。』善男子！是時王子說是語已，其兩手中即尋各有一千輻輪，如說而得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，寶海梵志復白第九王子蜜蘇言，乃至發心亦復如是。爾時，王子前白佛言：『世尊！我行菩薩道時，願十方如恒河沙等世界所有現在諸佛為我作證，今於佛前發阿耨多羅三藐三菩提心。世尊！願我行菩薩道時，乃至成佛，於其中間不生悔心，乃至成佛，常住一心，無有退轉，如說而行，如行而說，乃至無有一人來惱我心，更不求於聲聞、緣覺，不起婬欲、惡想之心，其心不與睡眠、憍慢、疑悔等共，亦復不生貪婬、殺盜、妄言、兩舌、惡口、綺語、貪恚、邪見、嫉妬、慢法、欺誑之心。我修菩薩道，乃至成阿耨多羅三藐三菩提，中間不生如是等法，乃至成阿耨多羅三藐三菩提行時，步步心心數法常念諸佛，得見諸佛，諮受妙法，供養眾僧，於諸生處常願出家，當出家時，即得成就糞掃三衣，常在樹下獨坐思惟，住阿蘭若，常行乞食，不求利養，行於知足，常講說法，成就無量無障閡辯，不犯大罪。不以我相為女人說法，若說法時，恒以空相，其心常念空無之法，拱手端坐，亦不露齒。若有學習大乘之人而於其所起世尊想，恭敬供養，所聞法處亦起佛想，於諸沙門婆羅門中，故生恭敬、供養、尊重，除佛世尊。於諸眾中，不生分別此是福田、此非福田而行布施，願我不於法施人所生嫉妬心。若有眾生應被刑戮，願我捨命以救護之。若有眾生犯於諸罪，願我以力言說錢財，而拔濟之，令得解脫。若有在家出家之人有諸罪過，願不發露顯現於人，於諸利養名譽等中而常遠離，如避火坑、刀劒毒樹。世尊！若我此願，乃至成阿耨多羅三藐三菩提已，悉得成就，如今佛前之所願者，令我兩手自然而有千輻天輪，所得光明如火猛焰。』善男子！是時王子說是語已，其兩手中即尋各有一千輻輪，如說而得。

「『世尊！若我所願成就逮得己利，成阿耨多羅三藐三菩提者，我今遣此千輻天輪，至於無佛五濁世界，是輪當作如是大聲遍滿佛土，如難陀龍王、優波難陀龍王，作大音聲遍滿世界，其輪音聲亦復如是，所謂菩薩受記音聲、不失專念智慧之聲、修學空法諸佛所有法藏之聲，若有眾生在在處處聞是法聲，即時得斷貪欲、瞋恚、愚癡、憍慢、慳悋、嫉妬，而得寂靜思惟諸佛甚深智慧，發阿耨多羅三藐三菩提心。』善男子！爾時，王子即遣二輪，譬如諸佛神足捷疾，其輪去疾亦復如是，遍至十方無佛惡世，為諸眾生出諸菩薩受記音聲、不失專念智慧之聲、修學空法諸佛所有法藏之聲，在在處處諸眾生等聞是法音，即便得斷貪欲、瞋恚、愚癡、憍慢、慳悋、嫉妬，而得寂靜思惟諸佛甚深智慧，發阿耨多羅三藐三菩提心，其輪須臾還來在此王子前住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！若我所願成就逮得己利，成阿耨多羅三藐三菩提者，我今遣此千輻天輪，至於無佛五濁世界，是輪當作如是大聲遍滿佛土，如難陀龍王、優波難陀龍王，作大音聲遍滿世界，其輪音聲亦復如是，所謂菩薩受記音聲、不失專念智慧之聲、修學空法諸佛所有法藏之聲，若有眾生在在處處聞是法聲，即時得斷貪欲、瞋恚、愚癡、憍慢、慳悋、嫉妬，而得寂靜思惟諸佛甚深智慧，發阿耨多羅三藐三菩提心。』善男子！爾時，王子即遣二輪，譬如諸佛神足捷疾，其輪去疾亦復如是，遍至十方無佛惡世，為諸眾生出諸菩薩受記音聲、不失專念智慧之聲、修學空法諸佛所有法藏之聲，在在處處諸眾生等聞是法音，即便得斷貪欲、瞋恚、愚癡、憍慢、慳悋、嫉妬，而得寂靜思惟諸佛甚深智慧，發阿耨多羅三藐三菩提心，其輪須臾還來在此王子前住。

「善男子！爾時，寶藏如來讚王子言：『善哉！善哉！善男子！汝行菩薩道所發善願無上最妙，遣此天輪至於無佛五濁之世，令無量無邊阿僧祇億百千眾生，安止住於無穢濁心，心無惱害，勸化發於阿耨多羅三藐三菩提，以是故今改汝名為阿閦，於未來世當為世尊，汝今當於佛前，如心所喜，願取種種莊嚴佛土。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，寶藏如來讚王子言：『善哉！善哉！善男子！汝行菩薩道所發善願無上最妙，遣此天輪至於無佛五濁之世，令無量無邊阿僧祇億百千眾生，安止住於無穢濁心，心無惱害，勸化發於阿耨多羅三藐三菩提，以是故今改汝名為阿閦，於未來世當為世尊，汝今當於佛前，如心所喜，願取種種莊嚴佛土。』

「爾時阿閦白佛言：『世尊！我今所願如是種種莊嚴佛土，令我世界純金為地，地平如掌，多有種種諸天妙寶遍滿其國，無有山陵、垖阜、土沙、礫石、荊蕀之屬，其地柔軟，譬如天衣，行時足下蹈入四寸，舉足還復。無有地獄、畜生、餓鬼，不淨臭穢，純有諸天微妙上香，及曼陀羅、摩訶曼陀羅華遍滿其國。所有眾生無有老病，各各自在不相畏怖，常不惱他，命不中殀。臨捨命時，心無悔恨，其心決定，無有錯亂，繫念思惟諸佛如來。若命終已，不墮惡道，不生無佛五濁惡世，乃至成阿耨多羅三藐三菩提，常得見佛，諮受妙法，供養眾僧。所有眾生，薄婬怒癡，皆行十善。世界無有種種工巧，無有犯罪及犯罪名，亦無天魔諸留難事，眾生受形無有惡色，亦不分別尊卑高下，一切眾生深解無我及無我所，聲聞、菩薩乃至夢中不失不淨，眾生常樂求法聽法，無有一人生於倒見，亦無外道。眾生無有身心疲極，皆得五通，無有飢渴、諸苦惱事，隨所喜樂，種種食飲，即有寶器自然在手，有種種食，猶如欲界所有諸天。無有涕唾、便利之患痰癊汗淚，亦無寒熱，常有柔軟香風觸身，此風香氣微妙具足，薰諸天人不須餘香，如是香風隨諸天人，所求冷溫皆使滿足。又復有求優鉢羅華香風，又復有求優陀娑羅香風，有求沈水香風，有求多伽羅香風，有求阿伽羅香風，有求種種香風，如所悕望於發心時皆得成就，除五濁世。願我國土有七寶樓，其寶樓中敷七寶床，茵蓐丹枕細滑柔軟猶如天衣，眾生處此寶樓床㯓皆悉歡樂。其樓四邊有好池水，其水具足有八功德，眾生隨意而取用之。其國多有金多羅樹，種種華果妙香具足，上妙寶衣、種種寶蓋、真珠瓔珞而以莊嚴，諸眾生等隨意所憙，妙寶衣服即於樹上自恣取著，華果香等亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時阿閦白佛言：『世尊！我今所願如是種種莊嚴佛土，令我世界純金為地，地平如掌，多有種種諸天妙寶遍滿其國，無有山陵、垖阜、土沙、礫石、荊蕀之屬，其地柔軟，譬如天衣，行時足下蹈入四寸，舉足還復。無有地獄、畜生、餓鬼，不淨臭穢，純有諸天微妙上香，及曼陀羅、摩訶曼陀羅華遍滿其國。所有眾生無有老病，各各自在不相畏怖，常不惱他，命不中殀。臨捨命時，心無悔恨，其心決定，無有錯亂，繫念思惟諸佛如來。若命終已，不墮惡道，不生無佛五濁惡世，乃至成阿耨多羅三藐三菩提，常得見佛，諮受妙法，供養眾僧。所有眾生，薄婬怒癡，皆行十善。世界無有種種工巧，無有犯罪及犯罪名，亦無天魔諸留難事，眾生受形無有惡色，亦不分別尊卑高下，一切眾生深解無我及無我所，聲聞、菩薩乃至夢中不失不淨，眾生常樂求法聽法，無有一人生於倒見，亦無外道。眾生無有身心疲極，皆得五通，無有飢渴、諸苦惱事，隨所喜樂，種種食飲，即有寶器自然在手，有種種食，猶如欲界所有諸天。無有涕唾、便利之患痰癊汗淚，亦無寒熱，常有柔軟香風觸身，此風香氣微妙具足，薰諸天人不須餘香，如是香風隨諸天人，所求冷溫皆使滿足。又復有求優鉢羅華香風，又復有求優陀娑羅香風，有求沈水香風，有求多伽羅香風，有求阿伽羅香風，有求種種香風，如所悕望於發心時皆得成就，除五濁世。願我國土有七寶樓，其寶樓中敷七寶床，茵蓐丹枕細滑柔軟猶如天衣，眾生處此寶樓床㯓皆悉歡樂。其樓四邊有好池水，其水具足有八功德，眾生隨意而取用之。其國多有金多羅樹，種種華果妙香具足，上妙寶衣、種種寶蓋、真珠瓔珞而以莊嚴，諸眾生等隨意所憙，妙寶衣服即於樹上自恣取著，華果香等亦復如是。

「『世尊！願我菩提之樹純是七寶，高千由旬，樹莖周匝滿一由旬，枝葉縱廣滿千由旬，常有微風吹菩提樹，其樹則出六波羅蜜、根、力、覺道微妙之聲，若有眾生聞此妙聲，一切皆得離於欲心。所有女人成就一切諸妙功德，猶如兜術天上天女，無有婦人諸不淨事、兩舌、慳悋、嫉妬覆心；不與男子漏心交通，若諸男子發婬欲心，至女人所以愛心視，須臾之間便離欲心，自生厭離即便還去，尋得清淨無垢三昧。以三昧力故，於諸魔縛而得解脫，更不復生惡欲之心。如是女人，若見男子有愛欲心，便得妊身，亦得離於婬欲之想。當妊身時，若懷男女，身心無有諸苦惱事，常受快樂，如忉利天人身心所受上妙快樂。女人懷妊七日七夜，所受快樂亦復如是，亦如比丘入第二禪。處胎男女不為一切不淨所污，滿足七日即便出生，當其生時受諸快樂，有微妙音，女人產時，亦無諸苦，如是母子俱共入水洗浴其身。是時女人得如是念，以念力故，尋得離欲清淨三昧，以三昧力故，其心常定，於諸魔縛而得解脫。若有眾生宿業成就，應無量世作女人身，以定力故，得離女身乃至涅槃，一切女業永滅無餘，更不復受。或有眾生宿業成就，於無量億劫應處胞胎受苦惱者，願我成阿耨多羅三藐三菩提已，聞我名字即生歡喜，生歡喜已，尋便命終，處胎即生我之世界，尋於生已，所受胎分永盡無餘，乃至成阿耨多羅三藐三菩提更不受胎。或有眾生多善根者，尋便得來至我世界蓮華中生。或有眾生少善根者，要當處胎，或受女人而生我界，然後乃得永盡胎分。所有眾生一向純受微妙快樂，微風吹此金多羅樹出微妙聲，所謂苦、空、無我、無常等聲，聞是聲者，皆得光明三昧，以三昧力故，得諸空定甚深三昧，世界無有婬欲相聲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！願我菩提之樹純是七寶，高千由旬，樹莖周匝滿一由旬，枝葉縱廣滿千由旬，常有微風吹菩提樹，其樹則出六波羅蜜、根、力、覺道微妙之聲，若有眾生聞此妙聲，一切皆得離於欲心。所有女人成就一切諸妙功德，猶如兜術天上天女，無有婦人諸不淨事、兩舌、慳悋、嫉妬覆心；不與男子漏心交通，若諸男子發婬欲心，至女人所以愛心視，須臾之間便離欲心，自生厭離即便還去，尋得清淨無垢三昧。以三昧力故，於諸魔縛而得解脫，更不復生惡欲之心。如是女人，若見男子有愛欲心，便得妊身，亦得離於婬欲之想。當妊身時，若懷男女，身心無有諸苦惱事，常受快樂，如忉利天人身心所受上妙快樂。女人懷妊七日七夜，所受快樂亦復如是，亦如比丘入第二禪。處胎男女不為一切不淨所污，滿足七日即便出生，當其生時受諸快樂，有微妙音，女人產時，亦無諸苦，如是母子俱共入水洗浴其身。是時女人得如是念，以念力故，尋得離欲清淨三昧，以三昧力故，其心常定，於諸魔縛而得解脫。若有眾生宿業成就，應無量世作女人身，以定力故，得離女身乃至涅槃，一切女業永滅無餘，更不復受。或有眾生宿業成就，於無量億劫應處胞胎受苦惱者，願我成阿耨多羅三藐三菩提已，聞我名字即生歡喜，生歡喜已，尋便命終，處胎即生我之世界，尋於生已，所受胎分永盡無餘，乃至成阿耨多羅三藐三菩提更不受胎。或有眾生多善根者，尋便得來至我世界蓮華中生。或有眾生少善根者，要當處胎，或受女人而生我界，然後乃得永盡胎分。所有眾生一向純受微妙快樂，微風吹此金多羅樹出微妙聲，所謂苦、空、無我、無常等聲，聞是聲者，皆得光明三昧，以三昧力故，得諸空定甚深三昧，世界無有婬欲相聲。

「『世尊！我坐菩提樹下，於一念中成阿耨多羅三藐三菩提已，願我世界無有日月光明晝夜差別，除華開合。我成阿耨多羅三藐三菩提已，當以光明遍照三千大千世界，以光明力故，令諸眾生悉得天眼，以天眼故，得見十方無量無邊諸佛世界，在在處處諸佛世尊現在說法。世尊！我成阿耨多羅三藐三菩提已，說於正法令此音聲遍滿三千大千世界，眾生聞者得念佛三昧。眾生或有行住迴轉，隨所方面常得見我，若於諸法有疑滯處，以見我故，即得斷疑。世尊！我成阿耨多羅三藐三菩提已，十方無量無邊阿僧祇諸佛世界，在在處處所有眾生，若學聲聞、若學緣覺、若學大乘，聞我名者，命終要來生我世界，若聲聞人聞我法者，得八解脫阿羅漢果，學大乘人聞我法者，得深法忍陀羅尼門及諸三昧，不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，得無量聲聞以為眷屬，其數無邊無能數者，唯除諸佛。世尊！我成阿耨多羅三藐三菩提，隨所至方舉下足處，即有千葉金蓮華生，其華微妙有大光明，我當遣至無佛之處稱讚我名。若有眾生於此華中得聞稱讚我名字者，尋生歡喜種諸善根欲生我國，願命終時，悉皆來生。我諸大眾出家之人，遠離諂曲、妬嫉、姦欺、沙門之垢，尊重於法，於諸所須名稱利養，心不貴重，常樂苦、空、無常、無我，常勤精進，尊法依僧。若諸菩薩得不退者，皆悉令得就雨三昧，以三昧力故，為眾生說般若波羅蜜，令離生死乃至成佛，於其中間所可說法不忘不失。世尊！我成佛已，壽命住世十千大劫，般涅槃後，正法住世滿一千劫。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！我坐菩提樹下，於一念中成阿耨多羅三藐三菩提已，願我世界無有日月光明晝夜差別，除華開合。我成阿耨多羅三藐三菩提已，當以光明遍照三千大千世界，以光明力故，令諸眾生悉得天眼，以天眼故，得見十方無量無邊諸佛世界，在在處處諸佛世尊現在說法。世尊！我成阿耨多羅三藐三菩提已，說於正法令此音聲遍滿三千大千世界，眾生聞者得念佛三昧。眾生或有行住迴轉，隨所方面常得見我，若於諸法有疑滯處，以見我故，即得斷疑。世尊！我成阿耨多羅三藐三菩提已，十方無量無邊阿僧祇諸佛世界，在在處處所有眾生，若學聲聞、若學緣覺、若學大乘，聞我名者，命終要來生我世界，若聲聞人聞我法者，得八解脫阿羅漢果，學大乘人聞我法者，得深法忍陀羅尼門及諸三昧，不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，得無量聲聞以為眷屬，其數無邊無能數者，唯除諸佛。世尊！我成阿耨多羅三藐三菩提，隨所至方舉下足處，即有千葉金蓮華生，其華微妙有大光明，我當遣至無佛之處稱讚我名。若有眾生於此華中得聞稱讚我名字者，尋生歡喜種諸善根欲生我國，願命終時，悉皆來生。我諸大眾出家之人，遠離諂曲、妬嫉、姦欺、沙門之垢，尊重於法，於諸所須名稱利養，心不貴重，常樂苦、空、無常、無我，常勤精進，尊法依僧。若諸菩薩得不退者，皆悉令得就雨三昧，以三昧力故，為眾生說般若波羅蜜，令離生死乃至成佛，於其中間所可說法不忘不失。世尊！我成佛已，壽命住世十千大劫，般涅槃後，正法住世滿一千劫。』

「爾時，如來讚阿閦言：『善哉！善哉！善男子！汝今已取清淨世界，汝於來世過一恒河沙等阿僧祇劫，入第二恒河沙等阿僧祇劫，東方去此十佛世界，彼有世界名曰妙樂，所有莊嚴如汝所願，皆悉具足，汝於是中當成阿耨多羅三藐三菩提，猶號阿閦如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，如來讚阿閦言：『善哉！善哉！善男子！汝今已取清淨世界，汝於來世過一恒河沙等阿僧祇劫，入第二恒河沙等阿僧祇劫，東方去此十佛世界，彼有世界名曰妙樂，所有莊嚴如汝所願，皆悉具足，汝於是中當成阿耨多羅三藐三菩提，猶號阿閦如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』

「爾時，阿閦菩薩白佛言：『世尊！若我所願成就得己利者，一切世間陰、界、諸入所攝眾生皆得慈心，無怨賊想及諸穢濁，身心快樂猶如十住諸菩薩等，處蓮華上結加趺坐，三昧正受；以三昧力，令心無垢，是諸眾生身心快樂，亦復如是。我今頭面敬禮於佛，唯願此地有金色光。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，阿閦菩薩白佛言：『世尊！若我所願成就得己利者，一切世間陰、界、諸入所攝眾生皆得慈心，無怨賊想及諸穢濁，身心快樂猶如十住諸菩薩等，處蓮華上結加趺坐，三昧正受；以三昧力，令心無垢，是諸眾生身心快樂，亦復如是。我今頭面敬禮於佛，唯願此地有金色光。』

「善男子！爾時，阿閦菩薩以頭面敬禮佛足，是時一切無量眾生，身心即得受大快樂，其地亦有金色光明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，阿閦菩薩以頭面敬禮佛足，是時一切無量眾生，身心即得受大快樂，其地亦有金色光明。

「爾時，寶藏如來為阿閦菩薩而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，寶藏如來為阿閦菩薩而說偈言：

「『尊意且起， 汝今以令， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『尊意且起， 汝今以令，

一切眾心， 心無忿怒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾心， 心無忿怒，

復於眾生， 生大悲心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復於眾生， 生大悲心，

兩手各得， 天千輻輪， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兩手各得， 天千輻輪，

淨意當來， 為天人尊。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨意當來， 為天人尊。』

「善男子！爾時，阿閦菩薩聞是偈已，心大歡喜，即起合掌，前禮佛足，去佛不遠，復坐聽法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，阿閦菩薩聞是偈已，心大歡喜，即起合掌，前禮佛足，去佛不遠，復坐聽法。」