悲華經卷第三北涼天竺三藏曇無讖譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悲華經卷第三北涼天竺三藏曇無讖譯

大施品第三之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大施品第三之二

佛復告寂意：「善男子！爾時，梵志復作是念：『若我當來成阿耨多羅三藐三菩提，所願成就得己利者，次當教化大梵天王，發阿耨多羅三藐三菩提心。』時梵天王即知梵志心之所念，到梵志所，作如是言：『欲何所勅？』梵志問言：『汝是誰也？』梵王報言：『我是大梵天王。』梵志答言：『善來，天王！可還天上集會諸天，汝持我言：「閻浮提內有大梵志，名曰寶海，於七歲中請佛世尊及無量僧，奉諸所安，卿等今者於此福德應生隨喜，生隨喜已，發心迴向阿耨多羅三藐三菩提。」』爾時，梵王聞是教已，尋還天上聚集諸梵，而告之言：『卿等當知，閻浮提內有轉輪聖王名無諍念，有大梵志名曰寶海，即其聖王之大臣也，請佛世尊及無量僧，終竟七歲奉諸所安。卿等以是善根應生隨喜，生隨喜已，發心迴向阿耨多羅三藐三菩提，當令寶海得如所願。』善男子！爾時，百千無量億那由他諸梵天子，恭敬叉手作如是言：『我等今者，於是善根生隨喜心，以是隨喜故，悉令我等一切皆得成阿耨多羅三藐三菩提。』復更告言：『卿等今當至閻浮提，見寶藏佛及比丘僧，禮拜、圍遶、恭敬、供養、尊重、讚歎。』善男子！時梵天王與百千無量億那由他諸梵天子，前後圍遶來至佛所，頭面禮佛足及比丘僧，聽受妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛復告寂意：「善男子！爾時，梵志復作是念：『若我當來成阿耨多羅三藐三菩提，所願成就得己利者，次當教化大梵天王，發阿耨多羅三藐三菩提心。』時梵天王即知梵志心之所念，到梵志所，作如是言：『欲何所勅？』梵志問言：『汝是誰也？』梵王報言：『我是大梵天王。』梵志答言：『善來，天王！可還天上集會諸天，汝持我言：「閻浮提內有大梵志，名曰寶海，於七歲中請佛世尊及無量僧，奉諸所安，卿等今者於此福德應生隨喜，生隨喜已，發心迴向阿耨多羅三藐三菩提。」』爾時，梵王聞是教已，尋還天上聚集諸梵，而告之言：『卿等當知，閻浮提內有轉輪聖王名無諍念，有大梵志名曰寶海，即其聖王之大臣也，請佛世尊及無量僧，終竟七歲奉諸所安。卿等以是善根應生隨喜，生隨喜已，發心迴向阿耨多羅三藐三菩提，當令寶海得如所願。』善男子！爾時，百千無量億那由他諸梵天子，恭敬叉手作如是言：『我等今者，於是善根生隨喜心，以是隨喜故，悉令我等一切皆得成阿耨多羅三藐三菩提。』復更告言：『卿等今當至閻浮提，見寶藏佛及比丘僧，禮拜、圍遶、恭敬、供養、尊重、讚歎。』善男子！時梵天王與百千無量億那由他諸梵天子，前後圍遶來至佛所，頭面禮佛足及比丘僧，聽受妙法。

「善男子！爾時，梵志復作是念：『復當教化第二天下忉利天王、夜摩天王、兜術天王、化樂天王、他化自在天王。』以佛力故，即各來至是梵志所，各作是言：『欲何所勅？』梵志問言：『汝是誰也？』各各答言：『我是其餘忉利天王，乃至他化自在天王。』梵志報言：『汝等各還至所住處，汝持我言：「閻浮提內有轉輪王名無諍念，有大梵志名曰寶海，即其聖王之大臣也，終竟七歲供養如來及比丘僧。卿等以是善根應生隨喜，生隨喜已，發心迴向阿耨多羅三藐三菩提。」』忉利天王乃至他化自在天王，聞是語已，各各還至所住之處，即集會諸天而告之言：『卿等當知，閻浮提內有轉輪聖王名無諍念，有大梵志名曰寶海，即其聖王之大臣也，終竟七歲供養如來及比丘僧。卿等以是善根因緣故應生隨喜，生隨喜已，發心迴向阿耨多羅三藐三菩提。』善男子！時諸天眾恭敬叉手，作如是言：『我等今者於是善根生隨喜心，以隨喜故，悉令我等一切皆得成阿耨多羅三藐三菩提。』復更告言：『卿等今者當至佛所，見佛世尊及比丘僧，禮拜、圍遶、恭敬、供養、尊重、讚歎。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，梵志復作是念：『復當教化第二天下忉利天王、夜摩天王、兜術天王、化樂天王、他化自在天王。』以佛力故，即各來至是梵志所，各作是言：『欲何所勅？』梵志問言：『汝是誰也？』各各答言：『我是其餘忉利天王，乃至他化自在天王。』梵志報言：『汝等各還至所住處，汝持我言：「閻浮提內有轉輪王名無諍念，有大梵志名曰寶海，即其聖王之大臣也，終竟七歲供養如來及比丘僧。卿等以是善根應生隨喜，生隨喜已，發心迴向阿耨多羅三藐三菩提。」』忉利天王乃至他化自在天王，聞是語已，各各還至所住之處，即集會諸天而告之言：『卿等當知，閻浮提內有轉輪聖王名無諍念，有大梵志名曰寶海，即其聖王之大臣也，終竟七歲供養如來及比丘僧。卿等以是善根因緣故應生隨喜，生隨喜已，發心迴向阿耨多羅三藐三菩提。』善男子！時諸天眾恭敬叉手，作如是言：『我等今者於是善根生隨喜心，以隨喜故，悉令我等一切皆得成阿耨多羅三藐三菩提。』復更告言：『卿等今者當至佛所，見佛世尊及比丘僧，禮拜、圍遶、恭敬、供養、尊重、讚歎。』

「善男子！爾時忉利天王，乃至他化自在天王，各各悉與百千無量億那由他天子、天女、童男、童女，及餘眷屬，前後圍遶來至佛所，頂禮佛足及比丘僧，聽受妙法。第二天下五阿修羅王、天魔波旬、大梵天王亦復如是。第三、第四、第五，乃至三千大千佛之世界，百億忉利天、百億夜摩天、百億兜率天、百億化樂天、百億他化自在天、百億五阿修羅王、百億魔波旬、百億大梵天王，及無量億百千那由他眷屬，悉發阿耨多羅三藐三菩提心，以佛力故，皆共來到此四天下，至於佛所，頭面禮佛及比丘僧，聽受妙法。爾時，大眾悉皆遍滿此間，三千大千世界無空缺處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時忉利天王，乃至他化自在天王，各各悉與百千無量億那由他天子、天女、童男、童女，及餘眷屬，前後圍遶來至佛所，頂禮佛足及比丘僧，聽受妙法。第二天下五阿修羅王、天魔波旬、大梵天王亦復如是。第三、第四、第五，乃至三千大千佛之世界，百億忉利天、百億夜摩天、百億兜率天、百億化樂天、百億他化自在天、百億五阿修羅王、百億魔波旬、百億大梵天王，及無量億百千那由他眷屬，悉發阿耨多羅三藐三菩提心，以佛力故，皆共來到此四天下，至於佛所，頭面禮佛及比丘僧，聽受妙法。爾時，大眾悉皆遍滿此間，三千大千世界無空缺處。

「善男子！爾時，寶海梵志復作是念：『我今已得教化百億毘沙門天王乃至百億大梵天王，而我今者所有誓願已得自在。』復作是念：『若我來世必成阿耨多羅三藐三菩提，逮得己利所願成就者，願佛世尊為諸大眾，示現種種神足變化，以神力故，令此三千大千世界所有畜生、餓鬼、地獄及世人等，悉皆得離一切苦惱，純受諸樂。各於一一眾生之前，有一化佛勸彼眾生，令發阿耨多羅三藐三菩提心。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，寶海梵志復作是念：『我今已得教化百億毘沙門天王乃至百億大梵天王，而我今者所有誓願已得自在。』復作是念：『若我來世必成阿耨多羅三藐三菩提，逮得己利所願成就者，願佛世尊為諸大眾，示現種種神足變化，以神力故，令此三千大千世界所有畜生、餓鬼、地獄及世人等，悉皆得離一切苦惱，純受諸樂。各於一一眾生之前，有一化佛勸彼眾生，令發阿耨多羅三藐三菩提心。』

「善男子！爾時寶藏如來，尋知寶海心之所念，即時入於無熱三昧。爾時，世尊入是三昧已，示現如是神足變化，一一毛孔放於無量無邊光明，其光微妙，遍照三千大千世界及照地獄，氷凍眾生遇之則溫，熱惱眾生遇之則涼，飢渴眾生遇之則飽，受最妙樂。一一眾生，各於其前有一化佛，三十二相瓔珞其身，八十種好次第莊嚴。彼諸眾生受快樂已，作如是思惟：『我等何緣，得離苦惱，受是妙樂？』爾時，眾生見於化佛，三十二相而自瓔珞，八十種好次第莊嚴，見如是已，各作是言：『蒙是成就大悲者恩，令我得離一切苦惱，受於妙樂。』爾時，眾生以歡喜心瞻仰尊顏。爾時，化佛告諸眾生：『汝等皆應稱南無佛，發阿耨多羅三藐三菩提心，從是已後，更不受苦，常受第一最妙快樂。』彼諸眾生尋作是言：『南無世尊！發阿耨多羅三藐三菩提心。』以此善根斷一切惡，而於其中尋得命終，轉生人中。熱惱眾生，以蒙光故，尋得清涼，離飢渴苦，受諸妙樂，乃至生於人中。如地獄、畜生、餓鬼，人亦如是。其光遍照諸世界已，還遶佛身滿三匝已，從頂上入，是時即有無量無邊人、天、夜叉、阿修羅、乾闥婆、諸龍、羅剎，得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。復有不可計眾生，得陀羅尼三昧忍辱。爾時，閻浮人間無量諸天，為佛世尊及比丘僧，自以天上種種所有，莊挍嚴飾安周城外閻浮之園，如天莊嚴等無差別，是人復作是念：『我等今者當往觀之，并見如來及比丘僧，因聽受法。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時寶藏如來，尋知寶海心之所念，即時入於無熱三昧。爾時，世尊入是三昧已，示現如是神足變化，一一毛孔放於無量無邊光明，其光微妙，遍照三千大千世界及照地獄，氷凍眾生遇之則溫，熱惱眾生遇之則涼，飢渴眾生遇之則飽，受最妙樂。一一眾生，各於其前有一化佛，三十二相瓔珞其身，八十種好次第莊嚴。彼諸眾生受快樂已，作如是思惟：『我等何緣，得離苦惱，受是妙樂？』爾時，眾生見於化佛，三十二相而自瓔珞，八十種好次第莊嚴，見如是已，各作是言：『蒙是成就大悲者恩，令我得離一切苦惱，受於妙樂。』爾時，眾生以歡喜心瞻仰尊顏。爾時，化佛告諸眾生：『汝等皆應稱南無佛，發阿耨多羅三藐三菩提心，從是已後，更不受苦，常受第一最妙快樂。』彼諸眾生尋作是言：『南無世尊！發阿耨多羅三藐三菩提心。』以此善根斷一切惡，而於其中尋得命終，轉生人中。熱惱眾生，以蒙光故，尋得清涼，離飢渴苦，受諸妙樂，乃至生於人中。如地獄、畜生、餓鬼，人亦如是。其光遍照諸世界已，還遶佛身滿三匝已，從頂上入，是時即有無量無邊人、天、夜叉、阿修羅、乾闥婆、諸龍、羅剎，得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。復有不可計眾生，得陀羅尼三昧忍辱。爾時，閻浮人間無量諸天，為佛世尊及比丘僧，自以天上種種所有，莊挍嚴飾安周城外閻浮之園，如天莊嚴等無差別，是人復作是念：『我等今者當往觀之，并見如來及比丘僧，因聽受法。』

「善男子！爾時，日日常有百千無量億那由他男子、女人、童男、童女，來至佛所，頭面禮佛及比丘僧，右遶三匝，恭敬、供養、尊重、讚歎，并欲見此閻浮之園。其園門戶具足二萬，純七寶成，一一門前復敷五百七寶之床，有五百梵志各坐其上。若有眾生欲入是園，此諸梵志輙便勸化，令其畢定歸依三寶，發阿耨多羅三藐三菩提心，然後乃聽入此園中，見於世尊及比丘僧，禮拜、圍遶、恭敬、供養、尊重、讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，日日常有百千無量億那由他男子、女人、童男、童女，來至佛所，頭面禮佛及比丘僧，右遶三匝，恭敬、供養、尊重、讚歎，并欲見此閻浮之園。其園門戶具足二萬，純七寶成，一一門前復敷五百七寶之床，有五百梵志各坐其上。若有眾生欲入是園，此諸梵志輙便勸化，令其畢定歸依三寶，發阿耨多羅三藐三菩提心，然後乃聽入此園中，見於世尊及比丘僧，禮拜、圍遶、恭敬、供養、尊重、讚歎。

「善男子！爾時，梵志於七歲中教化不可計天，令其畢定住於阿耨多羅三藐三菩提。復令不可計龍、阿修羅、乾闥婆、羅剎、拘槃、茶毘、舍遮、餓鬼、畜生、地獄及人，畢定住於阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，梵志於七歲中教化不可計天，令其畢定住於阿耨多羅三藐三菩提。復令不可計龍、阿修羅、乾闥婆、羅剎、拘槃、茶毘、舍遮、餓鬼、畜生、地獄及人，畢定住於阿耨多羅三藐三菩提。

「善男子！爾時，梵志過七歲已，以八萬四千金輪，惟除天輪，八萬四千白象七寶莊嚴，惟除象寶，乃至八萬四千種種諸樂，如是等物，欲以奉獻佛及眾僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，梵志過七歲已，以八萬四千金輪，惟除天輪，八萬四千白象七寶莊嚴，惟除象寶，乃至八萬四千種種諸樂，如是等物，欲以奉獻佛及眾僧。

「爾時，轉輪聖王於七歲中，心無欲欲、無瞋恚欲、無愚癡欲、無憍慢欲、無國土欲、無兒息欲、無玉女欲、無食飲欲、無衣服欲、無華香欲、無車乘欲、無睡眠欲、無想樂欲、無有我欲、無有他欲，如是七歲，乃至無有一欲之心，常坐不臥，無晝夜想、無疲極想、亦復無聲、香、味、觸想。而於其中，常見十方一一方面如萬佛土，微塵數等諸佛世界清淨莊嚴，不見須彌及諸小山、大小鐵圍二山中間幽冥之處，日月星辰、諸天宮殿。其所見者，惟見清淨莊嚴佛土。見是事已，隨願取之。如轉輪聖王於七歲中得受快樂，見於清淨種種莊嚴諸佛世界，願取上妙清淨佛土。轉輪聖王太子不眴，乃至千子八萬四千諸小王等，及九萬二千億眾生等，各七歲中心無欲欲，乃至無有香、味、觸想，各於靜處入定思惟，亦得見於十方世界一一方面如萬佛土，微塵數等諸佛世界所有莊嚴，不見須彌及諸小山、大小鐵圍、二山中間幽冥之處，日月星辰、諸天宮殿。其所見者，惟見清淨莊嚴佛土。如其所見，隨而取之。如是一切諸大眾等，於七歲中各得修行種種法門，或願清淨佛土，或願不淨佛土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，轉輪聖王於七歲中，心無欲欲、無瞋恚欲、無愚癡欲、無憍慢欲、無國土欲、無兒息欲、無玉女欲、無食飲欲、無衣服欲、無華香欲、無車乘欲、無睡眠欲、無想樂欲、無有我欲、無有他欲，如是七歲，乃至無有一欲之心，常坐不臥，無晝夜想、無疲極想、亦復無聲、香、味、觸想。而於其中，常見十方一一方面如萬佛土，微塵數等諸佛世界清淨莊嚴，不見須彌及諸小山、大小鐵圍二山中間幽冥之處，日月星辰、諸天宮殿。其所見者，惟見清淨莊嚴佛土。見是事已，隨願取之。如轉輪聖王於七歲中得受快樂，見於清淨種種莊嚴諸佛世界，願取上妙清淨佛土。轉輪聖王太子不眴，乃至千子八萬四千諸小王等，及九萬二千億眾生等，各七歲中心無欲欲，乃至無有香、味、觸想，各於靜處入定思惟，亦得見於十方世界一一方面如萬佛土，微塵數等諸佛世界所有莊嚴，不見須彌及諸小山、大小鐵圍、二山中間幽冥之處，日月星辰、諸天宮殿。其所見者，惟見清淨莊嚴佛土。如其所見，隨而取之。如是一切諸大眾等，於七歲中各得修行種種法門，或願清淨佛土，或願不淨佛土。

「善男子！爾時梵志過七歲已，持諸七寶，奉獻於佛及比丘僧，向佛合掌前白佛言：『世尊！我已勸化轉輪聖王，發阿耨多羅三藐三菩提心，還至住處靜坐思惟，乃至不聽一人令入。我復勸化其王千子，發阿耨多羅三藐三菩提心，是諸王子亦各還至所住之處，靜坐思惟，乃至不聽一人令入。八萬四千小王、九萬二千億眾生等，亦發阿耨多羅三藐三菩提心，各在靜處，端坐思惟，乃至不聽一人令入。世尊！今當令是轉輪王等，從三昧起來至佛所，及我先所教化令發阿耨多羅三藐三菩提心者，悉令集此佛世尊所，一心端坐受於清淨佛之世界，不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，從佛授記已，當取國土及名姓字。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時梵志過七歲已，持諸七寶，奉獻於佛及比丘僧，向佛合掌前白佛言：『世尊！我已勸化轉輪聖王，發阿耨多羅三藐三菩提心，還至住處靜坐思惟，乃至不聽一人令入。我復勸化其王千子，發阿耨多羅三藐三菩提心，是諸王子亦各還至所住之處，靜坐思惟，乃至不聽一人令入。八萬四千小王、九萬二千億眾生等，亦發阿耨多羅三藐三菩提心，各在靜處，端坐思惟，乃至不聽一人令入。世尊！今當令是轉輪王等，從三昧起來至佛所，及我先所教化令發阿耨多羅三藐三菩提心者，悉令集此佛世尊所，一心端坐受於清淨佛之世界，不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，從佛授記已，當取國土及名姓字。』

「善男子！爾時，寶藏如來即入三昧王三昧，入是三昧已，於其口中出種種色光，青、黃、赤、白、紫，如轉輪王在定中者，各於其前有化梵王，作如是言：『汝等今者可從定起至於佛所，見佛世尊及比丘僧，禮拜、圍遶、恭敬、供養、尊重、讚歎。汝等當知，寶海梵志於七歲中作法會竟，今佛世尊復當遊行諸餘國土。』時轉輪王等，聞是言已，尋從定起。爾時，諸天在虛空中作諸伎樂，是時聖王即便嚴駕，與其千子、八萬四千諸小王等，九萬二千億人，前後導從出安周羅城向閻浮園，既到園外如法下車，步至佛所，頭面禮佛及比丘僧，却坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，寶藏如來即入三昧王三昧，入是三昧已，於其口中出種種色光，青、黃、赤、白、紫，如轉輪王在定中者，各於其前有化梵王，作如是言：『汝等今者可從定起至於佛所，見佛世尊及比丘僧，禮拜、圍遶、恭敬、供養、尊重、讚歎。汝等當知，寶海梵志於七歲中作法會竟，今佛世尊復當遊行諸餘國土。』時轉輪王等，聞是言已，尋從定起。爾時，諸天在虛空中作諸伎樂，是時聖王即便嚴駕，與其千子、八萬四千諸小王等，九萬二千億人，前後導從出安周羅城向閻浮園，既到園外如法下車，步至佛所，頭面禮佛及比丘僧，却坐一面。

「善男子！爾時，梵志白聖王言：『惟願大王，持此寶物，并及大王先於三月，供養如來及比丘僧，種種珍寶八萬四千，安周羅城。如是福德，今應迴向阿耨多羅三藐三菩提。』其王千子、八萬四千諸小王等，九萬二千億人，皆悉教令迴向阿耨多羅三藐三菩提。復作是言：『大王當知，以此布施，不應求於忉利天王、大梵天王。何以故？王今福報所有珍寶，皆是無常、無決定相，猶如疾風，是故應當以此布施所得果報，令心自在，速成阿耨多羅三藐三菩提，度脫無量無邊眾生令入涅槃。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，梵志白聖王言：『惟願大王，持此寶物，并及大王先於三月，供養如來及比丘僧，種種珍寶八萬四千，安周羅城。如是福德，今應迴向阿耨多羅三藐三菩提。』其王千子、八萬四千諸小王等，九萬二千億人，皆悉教令迴向阿耨多羅三藐三菩提。復作是言：『大王當知，以此布施，不應求於忉利天王、大梵天王。何以故？王今福報所有珍寶，皆是無常、無決定相，猶如疾風，是故應當以此布施所得果報，令心自在，速成阿耨多羅三藐三菩提，度脫無量無邊眾生令入涅槃。』

悲華經諸菩薩本授記品第四之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悲華經諸菩薩本授記品第四之一

「爾時，寶藏如來復作是念：『如是等無量眾生，已不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，我今當與各各授記，并為示現種種佛土。』爾時，世尊即入三昧，其三昧名不失菩提心。以三昧力故，放大光明，遍照無量無邊世界，皆悉令是轉輪聖王，及無量眾生等，見無邊諸佛世界。爾時，十方無量無邊諸餘世界，其中各各有大菩薩，蒙佛光故，以佛力故，各各悉來至於佛所，以己所得神足變化，供養於佛及比丘僧，頭面禮足，右遶三匝，坐於佛前，欲聽如來為諸菩薩受佛記莂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，寶藏如來復作是念：『如是等無量眾生，已不退轉於阿耨多羅三藐三菩提，我今當與各各授記，并為示現種種佛土。』爾時，世尊即入三昧，其三昧名不失菩提心。以三昧力故，放大光明，遍照無量無邊世界，皆悉令是轉輪聖王，及無量眾生等，見無邊諸佛世界。爾時，十方無量無邊諸餘世界，其中各各有大菩薩，蒙佛光故，以佛力故，各各悉來至於佛所，以己所得神足變化，供養於佛及比丘僧，頭面禮足，右遶三匝，坐於佛前，欲聽如來為諸菩薩受佛記莂。

「善男子！爾時，寶海梵志復白聖王：『大王！今可先發誓願取妙佛土。』善男子！爾時聖王聞是語已，即起合掌，長跪向佛，前白佛言：『世尊！我今真實欲得菩提，如我先於三月之中以諸所須，供養於佛及比丘僧，如是善根，我今迴向阿耨多羅三藐三菩提，終不願取不淨佛土。世尊！我先已於七歲之中，端坐思惟種種莊嚴清淨佛土。世尊！我今發願：「令我得成阿耨多羅三藐三菩提，時世界之中無有地獄、畜生、餓鬼。一切眾生命終之後，令不墮於三惡道中。世界眾生皆作金色，人天無別，皆得六通：以宿命通，乃至得知百千萬億那由他劫宿世之事；以清淨天眼，悉見百千億那由他十方世界，亦見其中在在處處現在諸佛說微妙法；以清淨天耳，悉聞百千億那由他十方世界現在諸佛說法之聲；以他心智故，知無量無邊億那由他十方世界眾生之心；以如意通故，於一念中，遍於百千億那由他諸佛世界，周旋往返，令是眾生悉解無我及無我所，皆得不退於阿耨多羅三藐三菩提。願我世界無有女人及其名字，一切眾生，等一化生，壽命無量，除其誓願。無有一切不善之名，世界清淨，無有臭穢，常有諸天微妙之香，皆悉充滿。一切眾生皆悉成就三十二相，而各瓔珞。所有菩薩皆是一生，除其誓願。願我世界所有眾生，於一食頃，以佛力故，遍至無量無邊世界，見現在佛，禮拜、圍遶，以其所得神足變化供養於佛，即於食頃還至本土而常講說佛之法藏，身得大力如那羅延。世界所有莊嚴之事，乃至得天眼者不能盡說。所有眾生皆得四辯，一一菩薩所坐之樹，枝葉遍滿一萬由旬。世界常有淨妙光明，悉令他方無量佛土種種莊嚴而於中現。所有眾生乃至成阿耨多羅三藐三菩提，不行不淨，常為其餘一切諸天、人及非人之所恭敬、供養、尊重，乃至成阿耨多羅三藐三菩提。而於其中常得六根清淨，即於生時得無漏喜受於快樂，自然成就一切善根。尋於生時著新袈裟便得三昧，其三昧名善分別，以三昧力，遍至無量諸佛世界，見現在佛，禮拜、圍遶、恭敬、供養、尊重、讚歎，乃至成阿耨多羅三藐三菩提，於此三昧無有退失。所有菩薩如其所願，各自莊嚴修淨妙土，於七寶樹中悉皆遙見諸佛世界一切眾生，尋於生時得遍至三昧，以三昧力故，常見十方無量無邊諸世界中現在諸佛，乃至成阿耨多羅三藐三菩提終不退失。願令我界所有眾生，皆得宮殿、衣服、瓔珞，種種莊嚴，猶如第六化自在天。世界無有山陵、垖阜、大小鐵圍、須彌、大海，亦無陰蓋，及諸障閡、煩惱之聲，無三惡道八難之名、無有受苦之名，及不苦不樂名。」世尊！我今所願如 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，寶海梵志復白聖王：『大王！今可先發誓願取妙佛土。』善男子！爾時聖王聞是語已，即起合掌，長跪向佛，前白佛言：『世尊！我今真實欲得菩提，如我先於三月之中以諸所須，供養於佛及比丘僧，如是善根，我今迴向阿耨多羅三藐三菩提，終不願取不淨佛土。世尊！我先已於七歲之中，端坐思惟種種莊嚴清淨佛土。世尊！我今發願：「令我得成阿耨多羅三藐三菩提，時世界之中無有地獄、畜生、餓鬼。一切眾生命終之後，令不墮於三惡道中。世界眾生皆作金色，人天無別，皆得六通：以宿命通，乃至得知百千萬億那由他劫宿世之事；以清淨天眼，悉見百千億那由他十方世界，亦見其中在在處處現在諸佛說微妙法；以清淨天耳，悉聞百千億那由他十方世界現在諸佛說法之聲；以他心智故，知無量無邊億那由他十方世界眾生之心；以如意通故，於一念中，遍於百千億那由他諸佛世界，周旋往返，令是眾生悉解無我及無我所，皆得不退於阿耨多羅三藐三菩提。願我世界無有女人及其名字，一切眾生，等一化生，壽命無量，除其誓願。無有一切不善之名，世界清淨，無有臭穢，常有諸天微妙之香，皆悉充滿。一切眾生皆悉成就三十二相，而各瓔珞。所有菩薩皆是一生，除其誓願。願我世界所有眾生，於一食頃，以佛力故，遍至無量無邊世界，見現在佛，禮拜、圍遶，以其所得神足變化供養於佛，即於食頃還至本土而常講說佛之法藏，身得大力如那羅延。世界所有莊嚴之事，乃至得天眼者不能盡說。所有眾生皆得四辯，一一菩薩所坐之樹，枝葉遍滿一萬由旬。世界常有淨妙光明，悉令他方無量佛土種種莊嚴而於中現。所有眾生乃至成阿耨多羅三藐三菩提，不行不淨，常為其餘一切諸天、人及非人之所恭敬、供養、尊重，乃至成阿耨多羅三藐三菩提。而於其中常得六根清淨，即於生時得無漏喜受於快樂，自然成就一切善根。尋於生時著新袈裟便得三昧，其三昧名善分別，以三昧力，遍至無量諸佛世界，見現在佛，禮拜、圍遶、恭敬、供養、尊重、讚歎，乃至成阿耨多羅三藐三菩提，於此三昧無有退失。所有菩薩如其所願，各自莊嚴修淨妙土，於七寶樹中悉皆遙見諸佛世界一切眾生，尋於生時得遍至三昧，以三昧力故，常見十方無量無邊諸世界中現在諸佛，乃至成阿耨多羅三藐三菩提終不退失。願令我界所有眾生，皆得宮殿、衣服、瓔珞，種種莊嚴，猶如第六化自在天。世界無有山陵、垖阜、大小鐵圍、須彌、大海，亦無陰蓋，及諸障閡、煩惱之聲，無三惡道八難之名、無有受苦之名，及不苦不樂名。」世尊！我今所願如

是。欲得如是嚴淨佛土。世尊！我於來世便當久久行菩薩道，要得成就如是清淨佛土。世尊！我於來世作是希有事已，然後乃成阿耨多羅三藐三菩提。世尊！我成阿耨多羅三藐三菩提時，菩提樹縱廣正等一萬由旬。於此樹下坐道場時，於一念中成阿耨多羅三藐三菩提。成阿耨多羅三藐三菩提已，光明照於無量無邊百千億那由他諸佛世界。令我壽命無量無邊百千億那由他劫，無能知者，除一切智。令我世界無有聲聞、辟支佛乘，所有大眾純諸菩薩，無量無邊無能數者，除一切智。願我成阿耨多羅三藐三菩提已，令十方諸佛稱揚讚歎我之名字。願我成阿耨多羅三藐三菩提已，無量無邊阿僧祇餘佛世界，所有眾生聞我名者，修諸善本，欲生我界，願其捨命之後必定得生，惟除五逆、誹謗聖人、廢壞正法。願我成阿耨多羅三藐三菩提已，其餘無量無邊阿僧祇諸佛世界所有眾生，若發阿耨多羅三藐三菩提，修諸菩提，欲生我界者，臨終之時，我時當與大眾圍遶現其人前，其人見我，即於我所，得心歡喜，以見我故，離諸障閡，即便捨身，來生我界。願我成阿耨多羅三藐三菩提已，諸菩薩摩訶薩所未聞法，欲從我聞者，如其所願，悉令得聞。願我成阿耨多羅三藐三菩提已，其餘無量無邊阿僧祇世界，在在處處諸菩薩等，聞我名者，即得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。得第一忍、第二、第三，有願欲得陀羅尼及諸三昧者，如其所願，必定得之，乃至成阿耨多羅三藐三菩提無有退失。我滅度後，過諸算數劫已，有無量無邊阿僧祇世界，其中菩薩聞我名字，心得淨信，第一歡喜，悉禮拜我，歎未曾有：「是佛世尊為菩薩時，已作佛事，久久乃成阿耨多羅三藐三菩提。」彼諸菩薩得最第一信，心歡喜已，必定當得第一初忍、第二、第三。有願欲得陀羅尼門及諸三昧者，如其所願，悉皆得之，乃至成阿耨多羅三藐三菩提，無有退失。我成阿耨多羅三藐三菩提已，其餘無量無邊阿僧祇世界，有諸女人，聞我名者，即得第一信心歡喜，發阿耨多羅三藐三菩提心，乃至成佛，終不復受女人之身。願我滅度已，雖經無量無邊阿僧祇劫，有無量無邊阿僧祇佛剎，其中女人聞我名者，即得第一信心歡喜，發阿耨多羅三藐三菩提心，乃至成佛，終不復受女人之身。世尊！我之所願，如是佛土，如是眾生。世尊！若世界清淨、眾生如是者，然後乃成阿耨多羅三藐三菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是。欲得如是嚴淨佛土。世尊！我於來世便當久久行菩薩道，要得成就如是清淨佛土。世尊！我於來世作是希有事已，然後乃成阿耨多羅三藐三菩提。世尊！我成阿耨多羅三藐三菩提時，菩提樹縱廣正等一萬由旬。於此樹下坐道場時，於一念中成阿耨多羅三藐三菩提。成阿耨多羅三藐三菩提已，光明照於無量無邊百千億那由他諸佛世界。令我壽命無量無邊百千億那由他劫，無能知者，除一切智。令我世界無有聲聞、辟支佛乘，所有大眾純諸菩薩，無量無邊無能數者，除一切智。願我成阿耨多羅三藐三菩提已，令十方諸佛稱揚讚歎我之名字。願我成阿耨多羅三藐三菩提已，無量無邊阿僧祇餘佛世界，所有眾生聞我名者，修諸善本，欲生我界，願其捨命之後必定得生，惟除五逆、誹謗聖人、廢壞正法。願我成阿耨多羅三藐三菩提已，其餘無量無邊阿僧祇諸佛世界所有眾生，若發阿耨多羅三藐三菩提，修諸菩提，欲生我界者，臨終之時，我時當與大眾圍遶現其人前，其人見我，即於我所，得心歡喜，以見我故，離諸障閡，即便捨身，來生我界。願我成阿耨多羅三藐三菩提已，諸菩薩摩訶薩所未聞法，欲從我聞者，如其所願，悉令得聞。願我成阿耨多羅三藐三菩提已，其餘無量無邊阿僧祇世界，在在處處諸菩薩等，聞我名者，即得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提。得第一忍、第二、第三，有願欲得陀羅尼及諸三昧者，如其所願，必定得之，乃至成阿耨多羅三藐三菩提無有退失。我滅度後，過諸算數劫已，有無量無邊阿僧祇世界，其中菩薩聞我名字，心得淨信，第一歡喜，悉禮拜我，歎未曾有：「是佛世尊為菩薩時，已作佛事，久久乃成阿耨多羅三藐三菩提。」彼諸菩薩得最第一信，心歡喜已，必定當得第一初忍、第二、第三。有願欲得陀羅尼門及諸三昧者，如其所願，悉皆得之，乃至成阿耨多羅三藐三菩提，無有退失。我成阿耨多羅三藐三菩提已，其餘無量無邊阿僧祇世界，有諸女人，聞我名者，即得第一信心歡喜，發阿耨多羅三藐三菩提心，乃至成佛，終不復受女人之身。願我滅度已，雖經無量無邊阿僧祇劫，有無量無邊阿僧祇佛剎，其中女人聞我名者，即得第一信心歡喜，發阿耨多羅三藐三菩提心，乃至成佛，終不復受女人之身。世尊！我之所願，如是佛土，如是眾生。世尊！若世界清淨、眾生如是者，然後乃成阿耨多羅三藐三菩提。』

「善男子！爾時，寶藏如來語轉輪王言：『善哉！善哉！大王！今者所願甚深，已取淨土，是中眾生其心亦淨。大王！汝見西方過百千萬億佛土，有世界名尊善無垢，彼界有佛名尊音王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，今現在為諸菩薩說於正法。彼界無有聲聞、辟支佛名，亦無有說小乘法者，純一大乘清淨無雜。其中眾生等一化生，亦無女人及其名字。彼佛世界所有功德清淨莊嚴，悉如大王所願。無量種種莊嚴佛之世界等無差別，悉已攝取無量無邊調伏眾生。今改汝字為無量清淨。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，寶藏如來語轉輪王言：『善哉！善哉！大王！今者所願甚深，已取淨土，是中眾生其心亦淨。大王！汝見西方過百千萬億佛土，有世界名尊善無垢，彼界有佛名尊音王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，今現在為諸菩薩說於正法。彼界無有聲聞、辟支佛名，亦無有說小乘法者，純一大乘清淨無雜。其中眾生等一化生，亦無女人及其名字。彼佛世界所有功德清淨莊嚴，悉如大王所願。無量種種莊嚴佛之世界等無差別，悉已攝取無量無邊調伏眾生。今改汝字為無量清淨。』

「爾時，世尊便告無量清淨：『彼尊音王佛，過一中劫當般涅槃。般涅槃已，正法住世滿十中劫。正法滅已，過六十中劫。彼土轉名彌樓光明，當有如來出現於世，號不可思議功德王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，是佛猶如尊音王如來，世界莊嚴，如尊善無垢等無有異。其佛壽命六十中劫。佛滅度已，正法住世六十中劫。正法滅已，過千中劫，是時世界故名尊善無垢，復有佛出號寶光明如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。世界所有、壽命多少、正法住世，亦如不可思議功德王佛等無有異。正法滅已，是時世界轉名善堅，復有佛出，號寶尊音王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，世界莊嚴如前無異，佛壽三十五中劫。佛滅度後，正法住世滿七中劫，正法滅已，復有無量無邊諸佛次第出世，所有世界壽命正法悉亦如是。我今皆見如是諸佛始初成道及其滅度，是時世界常住不異無有成敗。大王！如是諸佛悉滅度已，復過一恒河沙等阿僧祇劫，入第二恒河沙等阿僧祇劫，是時世界轉名安樂，汝於是時當得作佛，號無量壽如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，世尊便告無量清淨：『彼尊音王佛，過一中劫當般涅槃。般涅槃已，正法住世滿十中劫。正法滅已，過六十中劫。彼土轉名彌樓光明，當有如來出現於世，號不可思議功德王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，是佛猶如尊音王如來，世界莊嚴，如尊善無垢等無有異。其佛壽命六十中劫。佛滅度已，正法住世六十中劫。正法滅已，過千中劫，是時世界故名尊善無垢，復有佛出號寶光明如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。世界所有、壽命多少、正法住世，亦如不可思議功德王佛等無有異。正法滅已，是時世界轉名善堅，復有佛出，號寶尊音王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，世界莊嚴如前無異，佛壽三十五中劫。佛滅度後，正法住世滿七中劫，正法滅已，復有無量無邊諸佛次第出世，所有世界壽命正法悉亦如是。我今皆見如是諸佛始初成道及其滅度，是時世界常住不異無有成敗。大王！如是諸佛悉滅度已，復過一恒河沙等阿僧祇劫，入第二恒河沙等阿僧祇劫，是時世界轉名安樂，汝於是時當得作佛，號無量壽如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。』

「是時，聖王聞是語已，前白佛言：『世尊！如是等輩，當成佛者，為在何處？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時，聖王聞是語已，前白佛言：『世尊！如是等輩，當成佛者，為在何處？』

「佛告大王：『如是菩薩今在此會，其數無量不可稱計，悉從十方餘佛世界而來集此，供養於我，聽受妙法。是諸菩薩，已從過去諸佛授阿耨多羅三藐三菩提記，復從現在十方諸佛授阿耨多羅三藐三菩提記，是故先成阿耨多羅三藐三菩提。大王！是諸菩薩，已曾供養無量無邊百千萬億那由他佛，種諸善根，修集智慧。大王！以是之故，是諸菩薩在於汝前，成阿耨多羅三藐三菩提。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛告大王：『如是菩薩今在此會，其數無量不可稱計，悉從十方餘佛世界而來集此，供養於我，聽受妙法。是諸菩薩，已從過去諸佛授阿耨多羅三藐三菩提記，復從現在十方諸佛授阿耨多羅三藐三菩提記，是故先成阿耨多羅三藐三菩提。大王！是諸菩薩，已曾供養無量無邊百千萬億那由他佛，種諸善根，修集智慧。大王！以是之故，是諸菩薩在於汝前，成阿耨多羅三藐三菩提。』

「時轉輪王復白佛言：『世尊！是寶海梵志，乃能勸我及諸眷屬發阿耨多羅三藐三菩提心。是梵志於未來世，為經幾時當成阿耨多羅三藐三菩提？』佛告大王：『是梵志成就大悲故，於未來世師子吼時，汝自知之。』時轉輪王復白佛言：『世尊！若我所願成就如佛所記者，我今頭面禮佛，當令十方如恒河沙等世界六種震動，其中諸佛亦當為我授阿耨多羅三藐三菩提記。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時轉輪王復白佛言：『世尊！是寶海梵志，乃能勸我及諸眷屬發阿耨多羅三藐三菩提心。是梵志於未來世，為經幾時當成阿耨多羅三藐三菩提？』佛告大王：『是梵志成就大悲故，於未來世師子吼時，汝自知之。』時轉輪王復白佛言：『世尊！若我所願成就如佛所記者，我今頭面禮佛，當令十方如恒河沙等世界六種震動，其中諸佛亦當為我授阿耨多羅三藐三菩提記。』

「善男子！爾時，無量淨王作是語已，尋於佛前，頭面著地。爾時，十方如恒河沙等諸佛世界六種震動，是中諸佛即與授記作如是言：『刪提嵐界善持劫中人壽八萬歲，有佛出世號曰寶藏，有轉輪聖王名無量淨，主四天下，三月供養寶藏如來及比丘僧，以是善根故，過一恒河沙等阿僧祇劫已，始入第二恒河沙阿僧祇劫，當得作佛，號無量壽，世界名安樂，常身光照縱廣周匝十方，各如恒河沙等諸佛世界。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，無量淨王作是語已，尋於佛前，頭面著地。爾時，十方如恒河沙等諸佛世界六種震動，是中諸佛即與授記作如是言：『刪提嵐界善持劫中人壽八萬歲，有佛出世號曰寶藏，有轉輪聖王名無量淨，主四天下，三月供養寶藏如來及比丘僧，以是善根故，過一恒河沙等阿僧祇劫已，始入第二恒河沙阿僧祇劫，當得作佛，號無量壽，世界名安樂，常身光照縱廣周匝十方，各如恒河沙等諸佛世界。』

「爾時，寶藏如來即為大王說此偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，寶藏如來即為大王說此偈言：

「『十方世界， 震動大地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『十方世界， 震動大地，

及餘山林， 如恒沙等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及餘山林， 如恒沙等。

汝今可起， 已得授記， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝今可起， 已得授記，

為天人尊， 勝法調御。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為天人尊， 勝法調御。』

「善男子！爾時，轉輪聖王聞是偈已，心生歡喜，即起合掌，前禮佛足，去佛不遠，復坐聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，轉輪聖王聞是偈已，心生歡喜，即起合掌，前禮佛足，去佛不遠，復坐聽法。

「善男子！爾時寶海梵志，復白聖王第一太子言：『善男子！持此寶物，并及先所於三月中供養如來及比丘僧種種珍寶，如是福德和合集聚，迴向阿耨多羅三藐三菩提。』復作是言：『善男子！以此所施，不應求於忉利天王、大梵天王。何以故？今者所有福報之物，皆是無常、無決定相，猶如疾風。是故應當以是布施所得果報，令心自在，速成阿耨多羅三藐三菩提，度脫無量無邊眾生令入涅槃。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時寶海梵志，復白聖王第一太子言：『善男子！持此寶物，并及先所於三月中供養如來及比丘僧種種珍寶，如是福德和合集聚，迴向阿耨多羅三藐三菩提。』復作是言：『善男子！以此所施，不應求於忉利天王、大梵天王。何以故？今者所有福報之物，皆是無常、無決定相，猶如疾風。是故應當以是布施所得果報，令心自在，速成阿耨多羅三藐三菩提，度脫無量無邊眾生令入涅槃。』

「是時太子聞是語已，答梵志言：『我今觀於地獄眾生多諸苦惱，人天之中或有垢心，以垢心故，數數墮於三惡道中。』復作是念：『是諸眾生以坐親近惡知識故，退失正法墮大闇處，盡諸善根，攝取種種諸邪見等，以覆其心，行於邪道。世尊！今我以大音聲告諸眾生，我之所有一切善根，盡迴向阿耨多羅三藐三菩提。願我行菩薩道時，若有眾生受諸苦惱、恐怖等事，退失正法，墮大闇處，憂愁孤窮、無有救護、無依無舍，若能念我、稱我名字，若其為我天耳所聞、天眼所見，是眾生等，若不得免斯苦惱者，我終不成阿耨多羅三藐三菩提。』復白佛言：『世尊！我今復當為眾生故，發上勝願。世尊！我今若能逮得己利者，願令轉輪聖王，過第一恒沙等阿僧祇劫已，始入第二恒沙等阿僧祇劫，是時世界名曰安樂，大王成佛號無量壽，世界莊嚴眾生清淨，作正法王，是佛世尊於無量劫作佛事已，所作已辦，入無餘涅槃，乃至正法住時，我於其中修菩薩道，即於是時能作佛事；是佛正法於初夜滅，即其後夜，成阿耨多羅三藐三菩提。』復白佛言：『惟願世尊為我授記，今我一心請於十方如恒河沙等現在諸佛，惟願各各為我授記。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是時太子聞是語已，答梵志言：『我今觀於地獄眾生多諸苦惱，人天之中或有垢心，以垢心故，數數墮於三惡道中。』復作是念：『是諸眾生以坐親近惡知識故，退失正法墮大闇處，盡諸善根，攝取種種諸邪見等，以覆其心，行於邪道。世尊！今我以大音聲告諸眾生，我之所有一切善根，盡迴向阿耨多羅三藐三菩提。願我行菩薩道時，若有眾生受諸苦惱、恐怖等事，退失正法，墮大闇處，憂愁孤窮、無有救護、無依無舍，若能念我、稱我名字，若其為我天耳所聞、天眼所見，是眾生等，若不得免斯苦惱者，我終不成阿耨多羅三藐三菩提。』復白佛言：『世尊！我今復當為眾生故，發上勝願。世尊！我今若能逮得己利者，願令轉輪聖王，過第一恒沙等阿僧祇劫已，始入第二恒沙等阿僧祇劫，是時世界名曰安樂，大王成佛號無量壽，世界莊嚴眾生清淨，作正法王，是佛世尊於無量劫作佛事已，所作已辦，入無餘涅槃，乃至正法住時，我於其中修菩薩道，即於是時能作佛事；是佛正法於初夜滅，即其後夜，成阿耨多羅三藐三菩提。』復白佛言：『惟願世尊為我授記，今我一心請於十方如恒河沙等現在諸佛，惟願各各為我授記。』

「善男子！爾時，寶藏佛尋為授記：『善男子！汝觀天人及三惡道一切眾生，生大悲心，欲斷眾生諸苦惱故，欲斷眾生諸煩惱故，欲令眾生住安樂故。善男子！今當字汝為觀世音。善男子！汝行菩薩道時，已有百千無量億那由他眾生得離苦惱，汝為菩薩時，已能大作佛事。善男子！無量壽佛般涅槃已，第二恒河沙等阿僧祇劫後分，初夜分中，正法滅盡，夜後分中，彼土轉名一切珍寶所成就世界，所有種種莊嚴無量無邊，安樂世界所不及也。善男子！汝於後夜種種莊嚴，在菩提樹下坐金剛座，於一念中間成阿耨多羅三藐三菩提，號遍出一切光明功德山王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，其佛壽命九十六億那由他百千劫，般涅槃已，正法住世六十三億劫。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，寶藏佛尋為授記：『善男子！汝觀天人及三惡道一切眾生，生大悲心，欲斷眾生諸苦惱故，欲斷眾生諸煩惱故，欲令眾生住安樂故。善男子！今當字汝為觀世音。善男子！汝行菩薩道時，已有百千無量億那由他眾生得離苦惱，汝為菩薩時，已能大作佛事。善男子！無量壽佛般涅槃已，第二恒河沙等阿僧祇劫後分，初夜分中，正法滅盡，夜後分中，彼土轉名一切珍寶所成就世界，所有種種莊嚴無量無邊，安樂世界所不及也。善男子！汝於後夜種種莊嚴，在菩提樹下坐金剛座，於一念中間成阿耨多羅三藐三菩提，號遍出一切光明功德山王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，其佛壽命九十六億那由他百千劫，般涅槃已，正法住世六十三億劫。』

「爾時，觀世音前白佛言：『若我所願得成就者，我今頭面敬禮佛時，當令十方如恒河沙等諸世界中現在諸佛，亦復各各為我授記，亦令十方如恒河沙等世界大地及諸山河六種震動，出種種音樂，一切眾生心得離欲。』善男子！爾時，觀世音菩薩尋禮寶藏如來，頭面著地。爾時，十方如恒河沙等世界，六種震動，一切山林悉出種種無量音樂，眾生聞已，即得離欲。其中諸佛皆與授記作如是言：『散提嵐界善持劫中，人壽八萬歲，時有佛出世，號曰寶藏，有轉輪聖王名無量淨，主四天下，其王太子名觀世音。三月供養寶藏如來及比丘僧，以是善根故，於第二恒河沙等阿僧祇劫後分之中，當得作佛，號遍出一切光明功德山王如來，世界名曰一切珍寶所成就也。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，觀世音前白佛言：『若我所願得成就者，我今頭面敬禮佛時，當令十方如恒河沙等諸世界中現在諸佛，亦復各各為我授記，亦令十方如恒河沙等世界大地及諸山河六種震動，出種種音樂，一切眾生心得離欲。』善男子！爾時，觀世音菩薩尋禮寶藏如來，頭面著地。爾時，十方如恒河沙等世界，六種震動，一切山林悉出種種無量音樂，眾生聞已，即得離欲。其中諸佛皆與授記作如是言：『散提嵐界善持劫中，人壽八萬歲，時有佛出世，號曰寶藏，有轉輪聖王名無量淨，主四天下，其王太子名觀世音。三月供養寶藏如來及比丘僧，以是善根故，於第二恒河沙等阿僧祇劫後分之中，當得作佛，號遍出一切光明功德山王如來，世界名曰一切珍寶所成就也。』

「爾時，寶藏如來為觀世音而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，寶藏如來為觀世音而說偈言：

「『大悲功德， 今應還起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『大悲功德， 今應還起，

地六種動， 及諸佛界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地六種動， 及諸佛界。

十方諸佛， 已授汝記， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸佛， 已授汝記，

當成為佛， 故應歡喜。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當成為佛， 故應歡喜。』

「善男子！爾時，太子觀世音聞是偈已，心生歡喜，即起合掌，前禮佛足，去佛不遠，復坐聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，太子觀世音聞是偈已，心生歡喜，即起合掌，前禮佛足，去佛不遠，復坐聽法。

「善男子！爾時，寶海梵志，復白第二王子尼摩言：『善男子！汝今所作福德清淨之業，為一切眾生得一切智故，應迴向阿耨多羅三藐三菩提。』善男子！爾時，王子在佛前坐，叉手白佛言：『世尊！如我先於三月之中，供養如來及比丘僧，并我所有身口意業清淨之行，如此福德，我今盡以迴向阿耨多羅三藐三菩提。不願不淨穢惡世界，令我國土及菩提樹，如觀世音所有世界種種莊嚴寶菩提樹，及成阿耨多羅三藐三菩提。復願遍出功德光明佛始初成道，我當先請轉於法輪，隨其說法所經時節，於其中間行菩薩道。是佛涅槃後，正法滅已，我於其後次第成於阿耨多羅三藐三菩提。我成佛時，所作佛事，世界所有種種莊嚴，般涅槃後正法住世，如是等事悉如彼佛等無有異。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，寶海梵志，復白第二王子尼摩言：『善男子！汝今所作福德清淨之業，為一切眾生得一切智故，應迴向阿耨多羅三藐三菩提。』善男子！爾時，王子在佛前坐，叉手白佛言：『世尊！如我先於三月之中，供養如來及比丘僧，并我所有身口意業清淨之行，如此福德，我今盡以迴向阿耨多羅三藐三菩提。不願不淨穢惡世界，令我國土及菩提樹，如觀世音所有世界種種莊嚴寶菩提樹，及成阿耨多羅三藐三菩提。復願遍出功德光明佛始初成道，我當先請轉於法輪，隨其說法所經時節，於其中間行菩薩道。是佛涅槃後，正法滅已，我於其後次第成於阿耨多羅三藐三菩提。我成佛時，所作佛事，世界所有種種莊嚴，般涅槃後正法住世，如是等事悉如彼佛等無有異。』

「爾時，佛告第二王子：『善男子！汝今所願最大世界，汝於來世當得如是大世界處，如汝所願。善男子！汝於來世當於如是最大世界成阿耨多羅三藐三菩提，號曰善住珍寶山王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。善男子！由汝願取大世界故，因字汝為得大勢。』爾時，得大勢前白佛言：『世尊！若我所願成就得己利者，我今敬禮於佛，當令十方如恒河沙等諸佛世界六種震動，雨須曼那華，其中現在諸佛各授我記。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，佛告第二王子：『善男子！汝今所願最大世界，汝於來世當得如是大世界處，如汝所願。善男子！汝於來世當於如是最大世界成阿耨多羅三藐三菩提，號曰善住珍寶山王如來、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊。善男子！由汝願取大世界故，因字汝為得大勢。』爾時，得大勢前白佛言：『世尊！若我所願成就得己利者，我今敬禮於佛，當令十方如恒河沙等諸佛世界六種震動，雨須曼那華，其中現在諸佛各授我記。』

「善男子！爾時，得大勢在於佛前，頭面著地，尋時十方如恒河沙等世界六種震動，天雨須曼那華，其中現在諸佛世尊各與授記。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，得大勢在於佛前，頭面著地，尋時十方如恒河沙等世界六種震動，天雨須曼那華，其中現在諸佛世尊各與授記。

「爾時，寶藏如來為得大勢而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，寶藏如來為得大勢而說偈言：

「『堅力功德， 今可還起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『堅力功德， 今可還起，

大地震動， 雨須曼華， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大地震動， 雨須曼華，

十方諸佛， 已授汝記， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸佛， 已授汝記，

當來得成， 人天梵尊。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當來得成， 人天梵尊。』

「善男子！爾時，得大勢聞是偈已，心生歡喜，即起合掌，前禮佛足，去佛不遠，復坐聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，得大勢聞是偈已，心生歡喜，即起合掌，前禮佛足，去佛不遠，復坐聽法。

「善男子！爾時寶海梵志，復白第三王子王眾言：『善男子！今汝所作福德之聚清淨之業，應為一切眾生得一切智故，迴向阿耨多羅三藐三菩提。』善男子！爾時，第三王子在佛前坐，叉手白佛言：『世尊！如我先於三月之中，供養如來及比丘僧，并我所有身口意業清淨之行，如是福德，今我盡以迴向阿耨多羅三藐三菩提。我今所願，不能於是不淨世界成阿耨多羅三藐三菩提，亦復不願速成阿耨多羅三藐三菩提。我行菩薩道時，願令我所化十方無量無邊諸佛世界所有眾生，發阿耨多羅三藐三菩提心，安止於阿耨多羅三藐三菩提心，勸化安止於六波羅蜜者，願令先我悉於十方一一方面，如恒河沙佛剎微塵數等諸佛世界成佛說法，令我爾時以清淨天眼悉遍見之。願我為菩薩時，能作如是無量佛事，我於來世行菩薩道無有齊限，我所教化諸眾生等，令其心淨猶如梵天，如是眾生生我界者，爾乃當成阿耨多羅三藐三菩提，以是等清淨莊嚴佛剎。願令三千大千世界恒河沙等十方佛土，為一佛剎，周匝世界有大寶牆七寶填廁，其牆高大至無色界，真紺琉璃以為其地，無諸塵土石沙穢惡荊蕀之屬，又無惡觸，亦無女人及其名字，一切眾生皆悉化生，不食揣食等，以法喜三昧為食，無有聲聞、辟支佛乘，純諸菩薩，離於貪欲瞋恚愚癡，皆修梵行、悉滿其國。當其生已，鬚髮自落，服三法衣，即於生已，便欲得食，尋有寶器，在右手中，自然而有上妙百味具足在鉢。時諸菩薩作是思惟：「我等不應噉是揣食，我今當持至於十方，供養諸佛及聲聞眾，并貧窮者；有諸餓鬼，受饑渴苦其身熾然，當至其所，而給足之；我等自應修行法喜三昧之食。」作是念已，得菩薩三昧，其三昧名不可思議行。得是三昧已，即得無閡神力，到於無量無邊世界現在佛所，供養諸佛及比丘僧，給施貧窮，下至餓鬼，作是施已，因為說法，尋於食時，周旋往返，還歸本土；衣服珍寶及所須物，供養諸佛，下至餓鬼，亦復如是，然後自用。願令我世界無有八難不善苦惱，亦無受戒、毀戒、懺悔及其名字。願我世界，常有無量種種珍寶以為廁填，珍寶衣樹十方世界，所未曾有，未曾見聞，乃至億歲說其名字猶不能盡。願我世界諸菩薩等，欲見金色隨意得見，欲見銀色亦隨意見，當見銀時不失金相，當見金時不失銀相，頗梨、琉璃、車𤦲、馬瑙及赤真珠，種種珍寶隨意得見，亦復如是；欲見阿竭琉香、多伽琉香、多摩羅跋栴檀沈水、及赤栴檀、牛頭栴檀，欲見純栴檀者，隨意得見，欲見沈水者，亦隨意見，當見沈水不失栴檀，當見栴檀不失沈水，餘亦如是，種種所願皆得成就。願 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時寶海梵志，復白第三王子王眾言：『善男子！今汝所作福德之聚清淨之業，應為一切眾生得一切智故，迴向阿耨多羅三藐三菩提。』善男子！爾時，第三王子在佛前坐，叉手白佛言：『世尊！如我先於三月之中，供養如來及比丘僧，并我所有身口意業清淨之行，如是福德，今我盡以迴向阿耨多羅三藐三菩提。我今所願，不能於是不淨世界成阿耨多羅三藐三菩提，亦復不願速成阿耨多羅三藐三菩提。我行菩薩道時，願令我所化十方無量無邊諸佛世界所有眾生，發阿耨多羅三藐三菩提心，安止於阿耨多羅三藐三菩提心，勸化安止於六波羅蜜者，願令先我悉於十方一一方面，如恒河沙佛剎微塵數等諸佛世界成佛說法，令我爾時以清淨天眼悉遍見之。願我為菩薩時，能作如是無量佛事，我於來世行菩薩道無有齊限，我所教化諸眾生等，令其心淨猶如梵天，如是眾生生我界者，爾乃當成阿耨多羅三藐三菩提，以是等清淨莊嚴佛剎。願令三千大千世界恒河沙等十方佛土，為一佛剎，周匝世界有大寶牆七寶填廁，其牆高大至無色界，真紺琉璃以為其地，無諸塵土石沙穢惡荊蕀之屬，又無惡觸，亦無女人及其名字，一切眾生皆悉化生，不食揣食等，以法喜三昧為食，無有聲聞、辟支佛乘，純諸菩薩，離於貪欲瞋恚愚癡，皆修梵行、悉滿其國。當其生已，鬚髮自落，服三法衣，即於生已，便欲得食，尋有寶器，在右手中，自然而有上妙百味具足在鉢。時諸菩薩作是思惟：「我等不應噉是揣食，我今當持至於十方，供養諸佛及聲聞眾，并貧窮者；有諸餓鬼，受饑渴苦其身熾然，當至其所，而給足之；我等自應修行法喜三昧之食。」作是念已，得菩薩三昧，其三昧名不可思議行。得是三昧已，即得無閡神力，到於無量無邊世界現在佛所，供養諸佛及比丘僧，給施貧窮，下至餓鬼，作是施已，因為說法，尋於食時，周旋往返，還歸本土；衣服珍寶及所須物，供養諸佛，下至餓鬼，亦復如是，然後自用。願令我世界無有八難不善苦惱，亦無受戒、毀戒、懺悔及其名字。願我世界，常有無量種種珍寶以為廁填，珍寶衣樹十方世界，所未曾有，未曾見聞，乃至億歲說其名字猶不能盡。願我世界諸菩薩等，欲見金色隨意得見，欲見銀色亦隨意見，當見銀時不失金相，當見金時不失銀相，頗梨、琉璃、車𤦲、馬瑙及赤真珠，種種珍寶隨意得見，亦復如是；欲見阿竭琉香、多伽琉香、多摩羅跋栴檀沈水、及赤栴檀、牛頭栴檀，欲見純栴檀者，隨意得見，欲見沈水者，亦隨意見，當見沈水不失栴檀，當見栴檀不失沈水，餘亦如是，種種所願皆得成就。願

我世界無有日月，諸菩薩等有大光明，如本所求自然而出，乃至能照百千萬億那由他世界，以光明故無有晝夜，眾華開敷即知晝分，眾華合時便知夜分，世界調適無有寒熱及老病死。若有一生菩薩，於餘方成阿耨多羅三藐三菩提者，即以此身處於他方兜術天宮命終作佛。若我成阿耨多羅三藐三菩提已，不於其界取般涅槃，若般涅槃時處在虛空。諸菩薩等所欲得者自然而有，其世界邊周匝常有百千億那由他自然音樂，此音樂中不出欲想之聲，常出六波羅蜜聲、佛聲、法聲、比丘僧聲、菩薩藏聲、甚深義聲，而諸菩薩於諸音聲隨其所解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我世界無有日月，諸菩薩等有大光明，如本所求自然而出，乃至能照百千萬億那由他世界，以光明故無有晝夜，眾華開敷即知晝分，眾華合時便知夜分，世界調適無有寒熱及老病死。若有一生菩薩，於餘方成阿耨多羅三藐三菩提者，即以此身處於他方兜術天宮命終作佛。若我成阿耨多羅三藐三菩提已，不於其界取般涅槃，若般涅槃時處在虛空。諸菩薩等所欲得者自然而有，其世界邊周匝常有百千億那由他自然音樂，此音樂中不出欲想之聲，常出六波羅蜜聲、佛聲、法聲、比丘僧聲、菩薩藏聲、甚深義聲，而諸菩薩於諸音聲隨其所解。

「『世尊！我行菩薩道時，如我所見百千億那由他阿僧祇諸佛世界種種莊嚴、種種瓔珞、種種相貌、種種住處、種種所願，令我世界悉皆成就如是等事所有莊嚴，惟除聲聞、辟支佛等，亦復無有五濁之世、三惡道等、須彌諸山、大小鐵圍、土沙、礫石、大海、林木，純有寶樹，過天所有更無餘華，惟有天上曼陀羅華、摩訶曼陀羅華，無諸臭穢，純有妙香，遍滿其國。諸菩薩等皆是一生，無有一人生於餘處，惟除他方當成佛者，處兜術天命終成阿耨多羅三藐三菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！我行菩薩道時，如我所見百千億那由他阿僧祇諸佛世界種種莊嚴、種種瓔珞、種種相貌、種種住處、種種所願，令我世界悉皆成就如是等事所有莊嚴，惟除聲聞、辟支佛等，亦復無有五濁之世、三惡道等、須彌諸山、大小鐵圍、土沙、礫石、大海、林木，純有寶樹，過天所有更無餘華，惟有天上曼陀羅華、摩訶曼陀羅華，無諸臭穢，純有妙香，遍滿其國。諸菩薩等皆是一生，無有一人生於餘處，惟除他方當成佛者，處兜術天命終成阿耨多羅三藐三菩提。

「『世尊！我行菩薩道時，無有齊限，要當成是微妙果報清淨佛土，一生菩薩充滿其中，是諸菩薩無有一人非我所教，初發阿耨多羅三藐三菩提心，安止六波羅蜜者，如是菩薩，皆是我初教發心，安止六波羅蜜，此散提嵐界，若入我界一切苦惱皆悉休息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！我行菩薩道時，無有齊限，要當成是微妙果報清淨佛土，一生菩薩充滿其中，是諸菩薩無有一人非我所教，初發阿耨多羅三藐三菩提心，安止六波羅蜜者，如是菩薩，皆是我初教發心，安止六波羅蜜，此散提嵐界，若入我界一切苦惱皆悉休息。

「『世尊！我行菩薩道時，要當成就如是等輩希有之事，然後於未來世乃成阿耨多羅三藐三菩提，願菩提樹名曰選擇見善珍寶，縱廣正等萬四天下，香氣光明遍於一十三千大千世界，菩提樹下以種種珍寶為金剛座，縱廣正等五四天下，其座名曰善擇寂滅智香等近，高萬四千由旬，我於此座結加趺坐，於一念中成阿耨多羅三藐三菩提，乃至般涅槃，常於道場菩提樹下，坐金剛座不解不壞，復當化作無量諸佛及菩薩眾，遣在其餘諸佛世界教化眾生，一一化佛，於一食頃為諸眾生說微妙法，即於食頃，令無量無邊眾生悉發阿耨多羅三藐三菩提心，尋發心已，即不退轉阿耨多羅三藐三菩提，如是化佛及菩薩眾，常作如是希有之事。我成阿耨多羅三藐三菩提已，願諸餘世界其中眾生悉見我身，若有眾生眼見我身三十二相、八十種好，悉令必定於阿耨多羅三藐三菩提，乃至涅槃不離見佛。願令我界所有眾生，六情完具無所缺少。若諸菩薩欲見我者，隨其所住，行來坐臥，悉得見之。是諸菩薩尋發心已，即時見我坐於道場菩提樹下，當見我時，先來所有於諸法相疑滯之處，我未為說便得除斷，亦得深解法相之義。願我當來壽命無量無能數者，除一切智，菩薩壽命亦復如是。我一念中成阿耨多羅三藐三菩提已，即一念中有無量菩薩，鬚髮自落，服三法衣，乃至涅槃，於其中間無有一人，長其鬚髮，著俗衣裳，一切皆著沙門之服。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『世尊！我行菩薩道時，要當成就如是等輩希有之事，然後於未來世乃成阿耨多羅三藐三菩提，願菩提樹名曰選擇見善珍寶，縱廣正等萬四天下，香氣光明遍於一十三千大千世界，菩提樹下以種種珍寶為金剛座，縱廣正等五四天下，其座名曰善擇寂滅智香等近，高萬四千由旬，我於此座結加趺坐，於一念中成阿耨多羅三藐三菩提，乃至般涅槃，常於道場菩提樹下，坐金剛座不解不壞，復當化作無量諸佛及菩薩眾，遣在其餘諸佛世界教化眾生，一一化佛，於一食頃為諸眾生說微妙法，即於食頃，令無量無邊眾生悉發阿耨多羅三藐三菩提心，尋發心已，即不退轉阿耨多羅三藐三菩提，如是化佛及菩薩眾，常作如是希有之事。我成阿耨多羅三藐三菩提已，願諸餘世界其中眾生悉見我身，若有眾生眼見我身三十二相、八十種好，悉令必定於阿耨多羅三藐三菩提，乃至涅槃不離見佛。願令我界所有眾生，六情完具無所缺少。若諸菩薩欲見我者，隨其所住，行來坐臥，悉得見之。是諸菩薩尋發心已，即時見我坐於道場菩提樹下，當見我時，先來所有於諸法相疑滯之處，我未為說便得除斷，亦得深解法相之義。願我當來壽命無量無能數者，除一切智，菩薩壽命亦復如是。我一念中成阿耨多羅三藐三菩提已，即一念中有無量菩薩，鬚髮自落，服三法衣，乃至涅槃，於其中間無有一人，長其鬚髮，著俗衣裳，一切皆著沙門之服。』

「爾時，佛告第三王子：『善男子！善哉！善哉！汝是純善大丈夫也。聰叡、善解、能作如是甚難大願。所作功德甚深甚深難可思議，微妙智慧之所為也。汝善男子！為眾生故，自發如是尊重之願取妙國土，以是故今號汝為文殊師利。於未來世過二恒河沙等無量無邊阿僧祇劫，入第三無量無邊阿僧祇劫，於此南方有佛世界，名曰清淨無垢寶寘，此散提嵐界亦入其中。彼世界中有種種莊嚴，汝於此中當成阿耨多羅三藐三菩提，號普現如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，諸菩薩眾皆悉清淨，汝之所願具足成就，如說而得。善男子！汝行菩薩道時，於無量億諸如來所種諸善根，是故一切眾生以汝為藥，汝心清淨能破煩惱，增諸善根。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，佛告第三王子：『善男子！善哉！善哉！汝是純善大丈夫也。聰叡、善解、能作如是甚難大願。所作功德甚深甚深難可思議，微妙智慧之所為也。汝善男子！為眾生故，自發如是尊重之願取妙國土，以是故今號汝為文殊師利。於未來世過二恒河沙等無量無邊阿僧祇劫，入第三無量無邊阿僧祇劫，於此南方有佛世界，名曰清淨無垢寶寘，此散提嵐界亦入其中。彼世界中有種種莊嚴，汝於此中當成阿耨多羅三藐三菩提，號普現如來、應、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛、世尊，諸菩薩眾皆悉清淨，汝之所願具足成就，如說而得。善男子！汝行菩薩道時，於無量億諸如來所種諸善根，是故一切眾生以汝為藥，汝心清淨能破煩惱，增諸善根。』

「爾時，文殊師利前白佛言：『世尊！若我所願成就，得己利者，惟願十方無量無邊阿僧祇世界，六種震動，其中諸佛現在說法與我受記，亦願一切眾生受歡喜樂，譬如菩薩入第二禪自在遊戲，天雨曼陀羅華，遍滿世界，華中常出佛聲、法聲、比丘僧聲、六波羅蜜、力、無所畏如是等聲。願我敬禮寶藏佛時，即出如是諸相貌等。』作是語已，尋時禮佛，頭面著地，即於是時，十方無量無邊阿僧祇世界六種震動，天於空中雨曼陀羅華，一切眾生受於喜樂，譬如菩薩入第二禪自在遊戲，諸菩薩等是時，惟聞佛聲、法聲、比丘僧聲、六波羅蜜、十力、無畏如是等聲。是時，他方諸菩薩等，見聞是事，怪未曾有，各白其佛言：『何因緣故有是瑞應？』諸佛各告諸菩薩言：『十方諸佛各各廣為文殊師利授阿耨多羅三藐三菩提記故，是其瑞應。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，文殊師利前白佛言：『世尊！若我所願成就，得己利者，惟願十方無量無邊阿僧祇世界，六種震動，其中諸佛現在說法與我受記，亦願一切眾生受歡喜樂，譬如菩薩入第二禪自在遊戲，天雨曼陀羅華，遍滿世界，華中常出佛聲、法聲、比丘僧聲、六波羅蜜、力、無所畏如是等聲。願我敬禮寶藏佛時，即出如是諸相貌等。』作是語已，尋時禮佛，頭面著地，即於是時，十方無量無邊阿僧祇世界六種震動，天於空中雨曼陀羅華，一切眾生受於喜樂，譬如菩薩入第二禪自在遊戲，諸菩薩等是時，惟聞佛聲、法聲、比丘僧聲、六波羅蜜、十力、無畏如是等聲。是時，他方諸菩薩等，見聞是事，怪未曾有，各白其佛言：『何因緣故有是瑞應？』諸佛各告諸菩薩言：『十方諸佛各各廣為文殊師利授阿耨多羅三藐三菩提記故，是其瑞應。』

「爾時寶藏如來為文殊師利而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時寶藏如來為文殊師利而說偈言：

「『勝意曠大， 今可還起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『勝意曠大， 今可還起，

十方諸佛， 已授汝記， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十方諸佛， 已授汝記，

當於來世， 成尊勝道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當於來世， 成尊勝道，

世界大地， 六種震動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世界大地， 六種震動，

眾生滿足， 受於快樂。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生滿足， 受於快樂。』

「善男子！爾時，文殊師利聞是偈已，心生歡喜，即起合掌，前禮佛足，去佛不遠，復坐聽法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「善男子！爾時，文殊師利聞是偈已，心生歡喜，即起合掌，前禮佛足，去佛不遠，復坐聽法。