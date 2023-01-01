佛說菩薩本行經卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說菩薩本行經卷下

失譯人名今附東晉錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯人名今附東晉錄

爾時，如來說是正真微妙語時，諸疫鬼輩皆走去向摩竭國，毘舍離國病盡除差。時，佛復還摩竭國中，疫鬼復還毘舍離國。爾時，世尊往來七返，即便說言：「我從無數劫以來，所作功德作大誓願，我今以此正真之行，除去一切眾生身病并除意病。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來說是正真微妙語時，諸疫鬼輩皆走去向摩竭國，毘舍離國病盡除差。時，佛復還摩竭國中，疫鬼復還毘舍離國。爾時，世尊往來七返，即便說言：「我從無數劫以來，所作功德作大誓願，我今以此正真之行，除去一切眾生身病并除意病。」

佛言：「我為尸毘王時，為一鴿故割其身肉，興立誓願除去一切眾生危嶮。摩訶薩埵太子時，為餓虎故放捨身命。舍尸王時，自以身肉供養病人經十二年。阿彌陀加良王時，病自合藥而欲服之。時有辟支佛病，與王同來從乞藥，王自不服，即便持藥施辟支佛，自作誓願，使一切病皆悉除愈。修陀素彌王時，百王臨死而濟其命，令迦摩沙颰王使入正見，十二年惡誓使得銷除。須大拏太子時，二兒及婦持用布施。摩休沙陀太子時，以藥除眾生病，復入大海得摩尼珠，復除眾生貧困。摩訶婆利王時，二十四日自以身肉以供病人。羼提婆羅仙人時，割截手足不起恚意。迦尸王時，人民疫病，王受八關齋，起大慈心念於眾生，人民病者皆悉除差。毘婆浮為解呪師時，人民疫病，以身血肉持用解除與鬼噉之，人民眾病皆悉除差。梵天王時，為一偈故自剝身皮而用寫經。毘楞竭梨王時，為一偈故於其身上而啄千釘。優多梨仙人時，為一偈故剝身皮為紙、折骨為筆、血用和墨。跋彌王時，國中人民盡有瘡病，王自行見毒樹，此毒樹葉墮於水中，人飲此水令人有病，即拔毒樹根株盡隨以火燒之，人民瘡病半得除差。其中故有不差者。王問醫言：『眾生瘡病何以不差？』醫答王言：『此瘡病重，當得魚肉食之乃差。』王聞其言，即到水邊上樹求願作魚：『今我以身除眾生病，持此功德用求佛道，普除一切眾生無量身病意病。審如所願，其有眾生食我肉者病盡除差。』即從樹上投身水中，便化成魚而有聲言：『其有病者來取我肉噉，病當除差。』人民聞聲，皆來取魚肉食之，病盡除愈。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「我為尸毘王時，為一鴿故割其身肉，興立誓願除去一切眾生危嶮。摩訶薩埵太子時，為餓虎故放捨身命。舍尸王時，自以身肉供養病人經十二年。阿彌陀加良王時，病自合藥而欲服之。時有辟支佛病，與王同來從乞藥，王自不服，即便持藥施辟支佛，自作誓願，使一切病皆悉除愈。修陀素彌王時，百王臨死而濟其命，令迦摩沙颰王使入正見，十二年惡誓使得銷除。須大拏太子時，二兒及婦持用布施。摩休沙陀太子時，以藥除眾生病，復入大海得摩尼珠，復除眾生貧困。摩訶婆利王時，二十四日自以身肉以供病人。羼提婆羅仙人時，割截手足不起恚意。迦尸王時，人民疫病，王受八關齋，起大慈心念於眾生，人民病者皆悉除差。毘婆浮為解呪師時，人民疫病，以身血肉持用解除與鬼噉之，人民眾病皆悉除差。梵天王時，為一偈故自剝身皮而用寫經。毘楞竭梨王時，為一偈故於其身上而啄千釘。優多梨仙人時，為一偈故剝身皮為紙、折骨為筆、血用和墨。跋彌王時，國中人民盡有瘡病，王自行見毒樹，此毒樹葉墮於水中，人飲此水令人有病，即拔毒樹根株盡隨以火燒之，人民瘡病半得除差。其中故有不差者。王問醫言：『眾生瘡病何以不差？』醫答王言：『此瘡病重，當得魚肉食之乃差。』王聞其言，即到水邊上樹求願作魚：『今我以身除眾生病，持此功德用求佛道，普除一切眾生無量身病意病。審如所願，其有眾生食我肉者病盡除差。』即從樹上投身水中，便化成魚而有聲言：『其有病者來取我肉噉，病當除差。』人民聞聲，皆來取魚肉食之，病盡除愈。」

於是世尊自說：「前世宿行所作，結於誓願今皆得之。今我以此正真之教，除去一切眾生災禍。」時，佛便自化身作兩頭，一頭看毘舍離國，一頭看摩竭國，疫鬼盡去還於大海，人民眾病皆悉除差。五穀豐熟人民安樂，以法廣化，并使意中諸欲之病，悉得清淨，立之於道，一切人民皆大歡喜。於是諸比丘異口同音讚歎：「如來無量功德，甚奇甚特不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊自說：「前世宿行所作，結於誓願今皆得之。今我以此正真之教，除去一切眾生災禍。」時，佛便自化身作兩頭，一頭看毘舍離國，一頭看摩竭國，疫鬼盡去還於大海，人民眾病皆悉除差。五穀豐熟人民安樂，以法廣化，并使意中諸欲之病，悉得清淨，立之於道，一切人民皆大歡喜。於是諸比丘異口同音讚歎：「如來無量功德，甚奇甚特不可思議。」

佛告諸比丘：「我不但今除眾生病飢渴之患，過去世時，亦復如是。乃往過去無數世時，此閻浮提有大國王名曰梵天，典閻浮提八萬四千諸小國王，有二萬夫人、婇女一萬，無有太子。晝夜愁憂，禱祠神祇，梵天天帝、摩訶霸梨天諸大神、日月天地，因乃得兒。時，子生皆端正殊好有大人相，名大自在天。為人慈仁聰明智慧，世之典籍星宿變運日月博蝕，一切技術莫不通達，復學醫術和合諸藥，宣令國中：『諸有病者悉來詣我，當給醫藥飲食占視。』人民聞令，諸有病者盡詣太子，國中大小皆悉歡喜莫不歎德，更不向餘醫輕慢餘醫；諸醫師輩盡皆瞋恚妬忌太子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘：「我不但今除眾生病飢渴之患，過去世時，亦復如是。乃往過去無數世時，此閻浮提有大國王名曰梵天，典閻浮提八萬四千諸小國王，有二萬夫人、婇女一萬，無有太子。晝夜愁憂，禱祠神祇，梵天天帝、摩訶霸梨天諸大神、日月天地，因乃得兒。時，子生皆端正殊好有大人相，名大自在天。為人慈仁聰明智慧，世之典籍星宿變運日月博蝕，一切技術莫不通達，復學醫術和合諸藥，宣令國中：『諸有病者悉來詣我，當給醫藥飲食占視。』人民聞令，諸有病者盡詣太子，國中大小皆悉歡喜莫不歎德，更不向餘醫輕慢餘醫；諸醫師輩盡皆瞋恚妬忌太子。

「當于是時，舉閻浮提人民疫病加復穀貴，集諸醫藥不能令差，人民死者日日甚多。王大愁憂，命召諸醫問其方藥。時，有一醫妬王太子者，心自念言：『今此太子是我怨家，今乃得便。』即白王言：『更有一方試盡推覓，王便可之。』即時便去，明日乃還，前白王言：『推得一方，若使大王得服之者，眾病必除。』王即告言：『須何等藥，便試說之？』醫答王言：『當得從生以來仁慈愍眾生未曾起於瞋恚意者，當用其血和藥服之，得其兩眼用解遣鬼，眾病乃差。』王即答言：『從生以來不起瞋恚，此實難有。此事甚難，不可得也。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當于是時，舉閻浮提人民疫病加復穀貴，集諸醫藥不能令差，人民死者日日甚多。王大愁憂，命召諸醫問其方藥。時，有一醫妬王太子者，心自念言：『今此太子是我怨家，今乃得便。』即白王言：『更有一方試盡推覓，王便可之。』即時便去，明日乃還，前白王言：『推得一方，若使大王得服之者，眾病必除。』王即告言：『須何等藥，便試說之？』醫答王言：『當得從生以來仁慈愍眾生未曾起於瞋恚意者，當用其血和藥服之，得其兩眼用解遣鬼，眾病乃差。』王即答言：『從生以來不起瞋恚，此實難有。此事甚難，不可得也。』

「太子聞之白父王言：『此事易耳，不為難得。』太子白王言：『我是父王之子，我從生以來不曾恚瞋加害於人，常慈愍一切初無惡相。我身非常而無堅固，不久會亦當死；唯願大王聽我為藥，除眾生病。』王便答言：『我無子息，禱祠諸天日月星辰四山五嶽，因乃得子。今寧亡身失國，終不聽汝。』太子便白父王言：『我求佛道，今我以血施與眾生，持此功德，佛諸經法盡當解了。我今以此肉眼施與眾生，以此功德，當得如來智慧之眼，當為一切而作正導。大王雖無太子，故得為王；若使國土無有人民，為誰作王？使諸人民眾病悉除，亦使父王無有憂愁。』王復悲泣答太子言：『今我寧棄國王位，可哀之子實不能捨。』於是太子長跪叉手，白父王言：『今我求於無上正真之道，若使愛惜臭穢之身，云何得解如來智慧深妙之法？云何當得一切慧眼？唯願父王莫得却我無上道心。』父王默然更無所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「太子聞之白父王言：『此事易耳，不為難得。』太子白王言：『我是父王之子，我從生以來不曾恚瞋加害於人，常慈愍一切初無惡相。我身非常而無堅固，不久會亦當死；唯願大王聽我為藥，除眾生病。』王便答言：『我無子息，禱祠諸天日月星辰四山五嶽，因乃得子。今寧亡身失國，終不聽汝。』太子便白父王言：『我求佛道，今我以血施與眾生，持此功德，佛諸經法盡當解了。我今以此肉眼施與眾生，以此功德，當得如來智慧之眼，當為一切而作正導。大王雖無太子，故得為王；若使國土無有人民，為誰作王？使諸人民眾病悉除，亦使父王無有憂愁。』王復悲泣答太子言：『今我寧棄國王位，可哀之子實不能捨。』於是太子長跪叉手，白父王言：『今我求於無上正真之道，若使愛惜臭穢之身，云何得解如來智慧深妙之法？云何當得一切慧眼？唯願父王莫得却我無上道心。』父王默然更無所說。

「醫白王言：『我試取血持用和藥與諸病人，若便得差乃出其眼，若不差者不須出眼。』於是太子刺臂出血，作誓願言：『我以此血除眾生病，持此功德用成無上正真之道，審成佛者，一切眾生服此藥者，病當除差。』便以血和藥與諸病人，病皆除愈。醫便白王：『其有病人服此藥者皆悉除差，目前現事可不信也。』時，閻浮提八萬四千諸小王臣民，聞大王太子自出其眼愍救一切，莫不悲泣，皆悉來集，長跪叉手白太子言：『唯願大王太子！我曹寧自放捨身命，不使太子毀其眼目。汝之慈愍一切眾生，不久成佛，願莫自毀壞其眼目。』於是太子諫謝諸王臣民：『今我以此血肉之眼除眾生病，持此功德用求佛道。我成佛時，當除汝等身病意病，莫得却我無上道心。』爾時，諸王一切臣民，聞是語已默然而住。於是太子便勅左右：『設施解具，欲挑其眼。』語左右人言：『誰能挑我眼者？』左右人民皆辭不能。時，醫妬太子者，答言：『我能。』太子歡喜，報言：『甚快！』持刀授之，語醫者言：『挑眼著我掌中。』便挑一眼著太子掌中。於是太子便立誓言：『今我以此肉眼施與眾生，不求轉輪聖王，不求魔王，不求梵王、色聲香味細滑之樂，持此功德，用求無上正真之道，使我得成一切智眼，普為十方無量眾生作大醫王，除去一切眾生身病意病，施眾生智慧之眼。』作是語已即便持眼著於案上：『審如我心所願者，一切眾生病皆除愈。』父母見之即便悶絕，良久乃穌；諸王臣民舉聲啼哭，動於天地宛轉自撲，或有迷悶絕者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「醫白王言：『我試取血持用和藥與諸病人，若便得差乃出其眼，若不差者不須出眼。』於是太子刺臂出血，作誓願言：『我以此血除眾生病，持此功德用成無上正真之道，審成佛者，一切眾生服此藥者，病當除差。』便以血和藥與諸病人，病皆除愈。醫便白王：『其有病人服此藥者皆悉除差，目前現事可不信也。』時，閻浮提八萬四千諸小王臣民，聞大王太子自出其眼愍救一切，莫不悲泣，皆悉來集，長跪叉手白太子言：『唯願大王太子！我曹寧自放捨身命，不使太子毀其眼目。汝之慈愍一切眾生，不久成佛，願莫自毀壞其眼目。』於是太子諫謝諸王臣民：『今我以此血肉之眼除眾生病，持此功德用求佛道。我成佛時，當除汝等身病意病，莫得却我無上道心。』爾時，諸王一切臣民，聞是語已默然而住。於是太子便勅左右：『設施解具，欲挑其眼。』語左右人言：『誰能挑我眼者？』左右人民皆辭不能。時，醫妬太子者，答言：『我能。』太子歡喜，報言：『甚快！』持刀授之，語醫者言：『挑眼著我掌中。』便挑一眼著太子掌中。於是太子便立誓言：『今我以此肉眼施與眾生，不求轉輪聖王，不求魔王，不求梵王、色聲香味細滑之樂，持此功德，用求無上正真之道，使我得成一切智眼，普為十方無量眾生作大醫王，除去一切眾生身病意病，施眾生智慧之眼。』作是語已即便持眼著於案上：『審如我心所願者，一切眾生病皆除愈。』父母見之即便悶絕，良久乃穌；諸王臣民舉聲啼哭，動於天地宛轉自撲，或有迷悶絕者。

「適欲舉刀更挑一眼，應時三千大千世界為大震動，三界諸天皆悉來下，見於菩薩為眾生故，自挑其眼而血流出，無數諸天皆悉悲泣淚如盛雨。時，天帝釋到太子前問太子言：『汝今慈愍為眾生故，不惜身命出其肉眼，如是勤苦實為甚難。所作功德欲求何等？求轉輪王、天帝、魔王、梵天？王子求何等願耶？』太子答言：『不求聖王、天帝、魔王、梵天王也，不求三界色聲香味細滑之樂，持此功德，用求無上正真之道，為十方一切眾生作大醫王，普除一切眾生身病意病，施與眾生智慧之眼，普離生死一切諸患。』時，天帝釋一切諸天讚言：『善哉善哉！甚快難及！如汝所願成佛不久。』時，天帝釋即取其眼，還用持著太子眼中，於時，太子眼即平復，絕更明好踰倍於前。無量諸天即以天花而散其上，莫不歡喜。父王及母、夫人婇女、諸王臣民，皆大歡喜踊躍無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「適欲舉刀更挑一眼，應時三千大千世界為大震動，三界諸天皆悉來下，見於菩薩為眾生故，自挑其眼而血流出，無數諸天皆悉悲泣淚如盛雨。時，天帝釋到太子前問太子言：『汝今慈愍為眾生故，不惜身命出其肉眼，如是勤苦實為甚難。所作功德欲求何等？求轉輪王、天帝、魔王、梵天？王子求何等願耶？』太子答言：『不求聖王、天帝、魔王、梵天王也，不求三界色聲香味細滑之樂，持此功德，用求無上正真之道，為十方一切眾生作大醫王，普除一切眾生身病意病，施與眾生智慧之眼，普離生死一切諸患。』時，天帝釋一切諸天讚言：『善哉善哉！甚快難及！如汝所願成佛不久。』時，天帝釋即取其眼，還用持著太子眼中，於時，太子眼即平復，絕更明好踰倍於前。無量諸天即以天花而散其上，莫不歡喜。父王及母、夫人婇女、諸王臣民，皆大歡喜踊躍無量。

「時，天帝釋敕比婆芩(丹嗒)摩大將軍，逐諸疫鬼盡還大海，一切病者皆悉除愈。天帝便雨種種飲食，次雨穀米，次雨衣服，次雨七寶，一切眾生病盡除差，皆悉飽滿無飢渴者，人民歡喜國遂興隆。却後數年父王命終，便登王位，坐於正殿七寶自至，為轉輪王主四天下，莫不蒙慶，所作功德現世獲之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，天帝釋敕比婆芩(丹嗒)摩大將軍，逐諸疫鬼盡還大海，一切病者皆悉除愈。天帝便雨種種飲食，次雨穀米，次雨衣服，次雨七寶，一切眾生病盡除差，皆悉飽滿無飢渴者，人民歡喜國遂興隆。却後數年父王命終，便登王位，坐於正殿七寶自至，為轉輪王主四天下，莫不蒙慶，所作功德現世獲之。」

佛告諸比丘：「爾時太子大自在天者，則我身是。爾時父王梵天者，則今父王白淨是。爾時母者，今我母摩耶是。爾時醫挑我眼者，今調達是。爾時閻浮提人民者，今毘舍離國、摩竭國人民是。而我爾時亦除其病飢渴之困，我今亦復除去眾生身病意病，亦使眾生普得慧眼立於道證。菩薩行檀波羅蜜，勤苦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘：「爾時太子大自在天者，則我身是。爾時父王梵天者，則今父王白淨是。爾時母者，今我母摩耶是。爾時醫挑我眼者，今調達是。爾時閻浮提人民者，今毘舍離國、摩竭國人民是。而我爾時亦除其病飢渴之困，我今亦復除去眾生身病意病，亦使眾生普得慧眼立於道證。菩薩行檀波羅蜜，勤苦如是。」

時，諸比丘聞佛所說，皆大歡喜，為佛作禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸比丘聞佛所說，皆大歡喜，為佛作禮。

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，佛與千二百五十沙門俱，欲入城分衛。其佛欲入城之時，五百天人先放香風，吹於道路及諸里巷，悉令清淨，不淨瑕穢糞除臭處自然入地，悉令道路淨潔。五百天人雨於香汁，道路街巷悉令潤澤，而散天花。國王臣民見其瑞應，知佛當來，悉捨所好諸事緣務，皆悉馳走來迎世尊。人民見佛，中有掃地者，散花者，燒香者，持衣布地者，中有解髮布地欲令佛蹈上而過者，以身投地四布令佛蹈上者，有持幡蓋者，有作伎樂者，一心叉手以清淨意而視佛；一切眾生各各種種恭敬世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，佛與千二百五十沙門俱，欲入城分衛。其佛欲入城之時，五百天人先放香風，吹於道路及諸里巷，悉令清淨，不淨瑕穢糞除臭處自然入地，悉令道路淨潔。五百天人雨於香汁，道路街巷悉令潤澤，而散天花。國王臣民見其瑞應，知佛當來，悉捨所好諸事緣務，皆悉馳走來迎世尊。人民見佛，中有掃地者，散花者，燒香者，持衣布地者，中有解髮布地欲令佛蹈上而過者，以身投地四布令佛蹈上者，有持幡蓋者，有作伎樂者，一心叉手以清淨意而視佛；一切眾生各各種種恭敬世尊。

時，有一婆羅門至為貧窮，無有花香供養之調，用自慚恥：「更無餘計，唯當一心淨意視佛。」即便恭肅敬意，以踊躍心叉手而住視於如來，以偈歎佛，而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，有一婆羅門至為貧窮，無有花香供養之調，用自慚恥：「更無餘計，唯當一心淨意視佛。」即便恭肅敬意，以踊躍心叉手而住視於如來，以偈歎佛，而說頌曰：

「表容紫金耀， 三十二相明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「表容紫金耀， 三十二相明，

一切眾生類， 覩者莫不歡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切眾生類， 覩者莫不歡。

見佛心踊躍， 憂愁皆銷除， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見佛心踊躍， 憂愁皆銷除，

永度生死海， 稽首禮大安。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永度生死海， 稽首禮大安。」

爾時，世尊欣然而笑，五色光從口中出，有千百奇，一一光頭出無數明，一一光端有七寶蓮花，一一花上皆有化佛遍照十方。下至諸大地獄，上至三十三天，遍照五道幽冥之處，極佛境界莫不大明，三千世界諸天人民，見佛光明莫不踊躍，各離宮殿捨其所樂，咸至佛所。聽說經法而得度者，見其光明而得度者，或聞化佛所說經法而得度者，或有尋光來至佛所而得度者。無量地獄拷治之處悉得休息，壽終之後盡得生天。一切畜生禽獸之處善心自生，慈心相向不相傷害，壽終之後亦得生天。餓鬼之中都悉自然得百味食，無有飢渴之想，歡喜踊躍無復慳心，壽終之後盡得生天。無量眾生，盲者得視，聾者得聽，瘂者能語，僂者得伸，拘躄能行，癃殘百病皆悉除愈，牢獄繫閉悉皆放解。當爾之時，大千世界諸天人民，一切大眾莫不歡喜，心皆清淨無復三垢，其中或有得生天者，得道迹者、往來者、不還者，得羅漢者，得辟支佛道者，有發無上正真道意者，或有堅住不退轉者，各各如是不可稱計。世尊光明照十方已，還遶身三匝從眉間入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊欣然而笑，五色光從口中出，有千百奇，一一光頭出無數明，一一光端有七寶蓮花，一一花上皆有化佛遍照十方。下至諸大地獄，上至三十三天，遍照五道幽冥之處，極佛境界莫不大明，三千世界諸天人民，見佛光明莫不踊躍，各離宮殿捨其所樂，咸至佛所。聽說經法而得度者，見其光明而得度者，或聞化佛所說經法而得度者，或有尋光來至佛所而得度者。無量地獄拷治之處悉得休息，壽終之後盡得生天。一切畜生禽獸之處善心自生，慈心相向不相傷害，壽終之後亦得生天。餓鬼之中都悉自然得百味食，無有飢渴之想，歡喜踊躍無復慳心，壽終之後盡得生天。無量眾生，盲者得視，聾者得聽，瘂者能語，僂者得伸，拘躄能行，癃殘百病皆悉除愈，牢獄繫閉悉皆放解。當爾之時，大千世界諸天人民，一切大眾莫不歡喜，心皆清淨無復三垢，其中或有得生天者，得道迹者、往來者、不還者，得羅漢者，得辟支佛道者，有發無上正真道意者，或有堅住不退轉者，各各如是不可稱計。世尊光明照十方已，還遶身三匝從眉間入。

於是阿難更整衣服，長跪叉手前白佛言：「世尊今笑必有所因，唯願說之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是阿難更整衣服，長跪叉手前白佛言：「世尊今笑必有所因，唯願說之。」

佛告阿難：「見此婆羅門不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「見此婆羅門不？」

阿難對曰：「唯然已見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難對曰：「唯然已見。」

佛告阿難：「此婆羅門以清淨心一偈歎佛，從是以後十三劫中，天上人中封授自然，常得端正言辭辯慧，人所讚歎，不墮三塗八難之處，却後皆當成辟支佛，名曰歡悅。」一切眾會聞佛所說，皆悉歡喜歌歎佛德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「此婆羅門以清淨心一偈歎佛，從是以後十三劫中，天上人中封授自然，常得端正言辭辯慧，人所讚歎，不墮三塗八難之處，却後皆當成辟支佛，名曰歡悅。」一切眾會聞佛所說，皆悉歡喜歌歎佛德。

阿難白佛言：「如來功德不可思議。此婆羅門一偈歎佛，所得功德不可限量，快乃如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「如來功德不可思議。此婆羅門一偈歎佛，所得功德不可限量，快乃如是。」

佛告阿難：「此婆羅門非但今日而讚歎我而得善利。乃往過去世，波羅奈國王名婆摩達多，而出遊獵，象兵馬兵車兵導從前後。遊獵於山得一白象，身白如雪光澤可愛而有六牙。王得此象大用歡喜，即付象師令使調之。于時，象師即著枷鞅靽大杖閉之。於時，其象悲泣淚出，不欲飲食經于七日。象師怖懅：『此王家象，若不飲食不久便死。』即白王言：『所得白象不肯飲食，悲泣淚出。』王聞其言即往看之。王問象言：『何以不食？』象便作人語而白王言：『我心愁憂，唯願大王當去我愁。』王復問言：『有何等愁？』象答王言：『我有父母，年老朽邁不能行來，更無供養者，唯我供養採取飲食。若我在此拘繫無供養者，便當俱歿。用為悲愁。大王若有大慈。放我使去，供養父母畢其年命，自當來還供養大王，不違此誓。』王聞其言愴然不樂，即讚歎言：『汝雖畜生修於人行，我雖為人作畜生行。』王即長跪解象令去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「此婆羅門非但今日而讚歎我而得善利。乃往過去世，波羅奈國王名婆摩達多，而出遊獵，象兵馬兵車兵導從前後。遊獵於山得一白象，身白如雪光澤可愛而有六牙。王得此象大用歡喜，即付象師令使調之。于時，象師即著枷鞅靽大杖閉之。於時，其象悲泣淚出，不欲飲食經于七日。象師怖懅：『此王家象，若不飲食不久便死。』即白王言：『所得白象不肯飲食，悲泣淚出。』王聞其言即往看之。王問象言：『何以不食？』象便作人語而白王言：『我心愁憂，唯願大王當去我愁。』王復問言：『有何等愁？』象答王言：『我有父母，年老朽邁不能行來，更無供養者，唯我供養採取飲食。若我在此拘繫無供養者，便當俱歿。用為悲愁。大王若有大慈。放我使去，供養父母畢其年命，自當來還供養大王，不違此誓。』王聞其言愴然不樂，即讚歎言：『汝雖畜生修於人行，我雖為人作畜生行。』王即長跪解象令去。

「時，象便去，供養父母經十二年，父母終亡，即便來還詣於王宮。王見象還益加歡喜，七寶莊嚴瓔珞其身。王欲出時，象在前導，王愛此象過踰太子，眾象中最，因名象幡。時，有貧婆羅門欲詣王乞，便問人言：『作何方便可得財賄？』有人語之：『王有白象甚為敬愛，汝若能歎此象者，乃可大得。』時，婆羅門伺王出時，在路傍住，即歎白象而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，象便去，供養父母經十二年，父母終亡，即便來還詣於王宮。王見象還益加歡喜，七寶莊嚴瓔珞其身。王欲出時，象在前導，王愛此象過踰太子，眾象中最，因名象幡。時，有貧婆羅門欲詣王乞，便問人言：『作何方便可得財賄？』有人語之：『王有白象甚為敬愛，汝若能歎此象者，乃可大得。』時，婆羅門伺王出時，在路傍住，即歎白象而說偈言：

「『汝身甚姝好， 猶若天帝象， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『汝身甚姝好， 猶若天帝象，

眾象相具足， 福德甚巍巍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾象相具足， 福德甚巍巍。

形影無雙比， 猶若白雪光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 形影無雙比， 猶若白雪光，

身體甚難及， 奇特不可量。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身體甚難及， 奇特不可量。』

「爾時，國王聞歎白象，大用歡喜，賜婆羅門金錢五百，便用致富。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，國王聞歎白象，大用歡喜，賜婆羅門金錢五百，便用致富。」

佛告阿難：「爾時象幡者，則我身是。時婆羅門者，今此婆羅門是。爾時歎我而得益利，用濟窮乏。今我成佛而復歎我，獲其福報不可限量，因得濟度生死之難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「爾時象幡者，則我身是。時婆羅門者，今此婆羅門是。爾時歎我而得益利，用濟窮乏。今我成佛而復歎我，獲其福報不可限量，因得濟度生死之難。」

阿難長跪前白佛言：「若使有人四句一頌讚歎如來，當得幾許功德之報？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難長跪前白佛言：「若使有人四句一頌讚歎如來，當得幾許功德之報？」

佛告阿難：「正使億百千那術無數眾生皆得人身，悉得成就辟支佛道，設使有人供養是等諸辟支佛，衣被飲食醫藥床臥敷具滿百歲中，其人功德寧為多不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「正使億百千那術無數眾生皆得人身，悉得成就辟支佛道，設使有人供養是等諸辟支佛，衣被飲食醫藥床臥敷具滿百歲中，其人功德寧為多不？」

阿難白佛言：「甚多甚多，不可計量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「甚多甚多，不可計量。」

「若使有人四句一偈，以歡喜心讚歎如來，所得功德，過於供養諸辟支佛得福德者，上百千萬倍億億無數倍，無以為喻。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若使有人四句一偈，以歡喜心讚歎如來，所得功德，過於供養諸辟支佛得福德者，上百千萬倍億億無數倍，無以為喻。」

賢者阿難、一切大會，聞佛所說、皆大歡喜，遶佛三匝頭面作禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢者阿難、一切大會，聞佛所說、皆大歡喜，遶佛三匝頭面作禮。

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在波羅奈國精舍中止。諸佛之法，晝三時、夜三時以正覺眼觀於眾生，誰應度者輙往度之。時，波羅奈王有輔相婆羅門，新取婦，甚為愛敬。其婦白夫：「與我一願。」輔相答曰：「欲求何等，恣隨汝意。」婦即報言：「聽我施佛及比丘僧，手自斟酌，聽說經法。」夫即可之：「從汝所欲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在波羅奈國精舍中止。諸佛之法，晝三時、夜三時以正覺眼觀於眾生，誰應度者輙往度之。時，波羅奈王有輔相婆羅門，新取婦，甚為愛敬。其婦白夫：「與我一願。」輔相答曰：「欲求何等，恣隨汝意。」婦即報言：「聽我施佛及比丘僧，手自斟酌，聽說經法。」夫即可之：「從汝所欲。」

爾時，世尊知其應度，明旦晨朝著衣持鉢往詣其家。輔相夫婦聞佛在外，歡喜踊躍即出奉迎，稽首佛足施設床座，請佛入坐供施甘饌。世尊食畢，輔相夫婦手自執水灌世尊手。於是如來洗手漱口已訖為說經法，讚施之德、持戒之福，天上人中封授自然，尊榮豪貴富樂無極。雖復高尊，諸欲自恣，不能得免三塗之苦。地獄之中火燒湯煑，刀山劍樹火車爐炭，刀鋸解析甚酷甚痛，不可具陳，餓鬼中苦，身瘦腹大咽細如針孔，骨節相敲共相切磨舉身火然，百千萬歲不聞水穀之名，飢渴甚困不可具說。畜生中苦，虎狼師子蛇蟒蝮蚖，更相殘害互相噉食，三塗之中惡心熾盛，無有善意大如毛髮，宛轉苦毒無有出期。唯捨諸欲，思惟正諦，爾乃得離眾苦毒耳。受三界身悉皆有苦，一切眾苦皆從習生，由習諸欲三毒之垢，諸行之報便有眾苦。斷絕三毒銷然諸欲則無諸行，眾行已盡則不受身，已無有身眾苦便滅。欲盡諸行一切縛者，唯當思惟八正之道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知其應度，明旦晨朝著衣持鉢往詣其家。輔相夫婦聞佛在外，歡喜踊躍即出奉迎，稽首佛足施設床座，請佛入坐供施甘饌。世尊食畢，輔相夫婦手自執水灌世尊手。於是如來洗手漱口已訖為說經法，讚施之德、持戒之福，天上人中封授自然，尊榮豪貴富樂無極。雖復高尊，諸欲自恣，不能得免三塗之苦。地獄之中火燒湯煑，刀山劍樹火車爐炭，刀鋸解析甚酷甚痛，不可具陳，餓鬼中苦，身瘦腹大咽細如針孔，骨節相敲共相切磨舉身火然，百千萬歲不聞水穀之名，飢渴甚困不可具說。畜生中苦，虎狼師子蛇蟒蝮蚖，更相殘害互相噉食，三塗之中惡心熾盛，無有善意大如毛髮，宛轉苦毒無有出期。唯捨諸欲，思惟正諦，爾乃得離眾苦毒耳。受三界身悉皆有苦，一切眾苦皆從習生，由習諸欲三毒之垢，諸行之報便有眾苦。斷絕三毒銷然諸欲則無諸行，眾行已盡則不受身，已無有身眾苦便滅。欲盡諸行一切縛者，唯當思惟八正之道。

佛為輔相夫婦說此法已，應時，夫婦歡喜踊躍入四正諦，即於佛前得須陀洹道。於是夫婦觀家如獄、見欲如火，不樂恩愛，長跪白佛：「願為沙門。」佛即可之。鬚髮自墮，法衣在身，其夫便成沙門，婦即成比丘尼，俱隨佛後到於精舍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為輔相夫婦說此法已，應時，夫婦歡喜踊躍入四正諦，即於佛前得須陀洹道。於是夫婦觀家如獄、見欲如火，不樂恩愛，長跪白佛：「願為沙門。」佛即可之。鬚髮自墮，法衣在身，其夫便成沙門，婦即成比丘尼，俱隨佛後到於精舍。

爾時，世尊重為說法，三十七品諸禪三昧。思惟意解諸欲永盡，俱成羅漢六通清徹。時，諸比丘讚歎如來神力智慧，并復讚歎二阿羅漢：「甚奇甚特！在於尊豪便能放捨尊貴榮祿，其婦少壯棄欲捨樂，甚為難及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊重為說法，三十七品諸禪三昧。思惟意解諸欲永盡，俱成羅漢六通清徹。時，諸比丘讚歎如來神力智慧，并復讚歎二阿羅漢：「甚奇甚特！在於尊豪便能放捨尊貴榮祿，其婦少壯棄欲捨樂，甚為難及。」

佛告諸比丘：「此阿羅漢，乃前世時亦有好心，今意亦好。乃往過去無量世時，波羅奈國婆羅摩達王，王有輔相名比豆梨，為人慈仁，聰明博達靡所不通，唯以十善而用教化，王及臣民莫不諮受，王甚敬愛。時，海龍王名波留尼，王有夫人名摩那斯，王甚愛敬。於時，龍王欲至天上會於釋所，龍王持婦囑宮中五百婇女，無得嬈惱觸誤其意。龍王去後，於時，夫人坐自思惟宿命之事，憶念前世為人之時，毀失禁戒今墮龍中，即便不樂悲泣淚出。諸侍女輩見其不樂，咸共問之：『何以不樂？』夫人答言：『憶念先世本為人時，坐犯禁戒，今作龍身，受此毒惡醜穢之形。用為不樂。』問諸侍女：『作何方便，得脫龍身生於天上？』諸侍女言：『以龍之形含毒熾盛，求脫龍身生於天上，甚難甚難！求索人身尚不可得，況生天上？』中有一女而便答言：『我曾聞於閻浮提波羅奈國婆羅達王有一輔相，至為慈仁智慧無比，一切經典靡不通達，生天人中五道所趣悉皆知之，五戒十善而用教化。能往問之，乃知生天所行之法脫龍之行。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘：「此阿羅漢，乃前世時亦有好心，今意亦好。乃往過去無量世時，波羅奈國婆羅摩達王，王有輔相名比豆梨，為人慈仁，聰明博達靡所不通，唯以十善而用教化，王及臣民莫不諮受，王甚敬愛。時，海龍王名波留尼，王有夫人名摩那斯，王甚愛敬。於時，龍王欲至天上會於釋所，龍王持婦囑宮中五百婇女，無得嬈惱觸誤其意。龍王去後，於時，夫人坐自思惟宿命之事，憶念前世為人之時，毀失禁戒今墮龍中，即便不樂悲泣淚出。諸侍女輩見其不樂，咸共問之：『何以不樂？』夫人答言：『憶念先世本為人時，坐犯禁戒，今作龍身，受此毒惡醜穢之形。用為不樂。』問諸侍女：『作何方便，得脫龍身生於天上？』諸侍女言：『以龍之形含毒熾盛，求脫龍身生於天上，甚難甚難！求索人身尚不可得，況生天上？』中有一女而便答言：『我曾聞於閻浮提波羅奈國婆羅達王有一輔相，至為慈仁智慧無比，一切經典靡不通達，生天人中五道所趣悉皆知之，五戒十善而用教化。能往問之，乃知生天所行之法脫龍之行。』

「龍王來還，見於夫人顏色不樂，即便問言：『何以不樂？』夫人答言：『閻浮提波羅奈國婆羅達王，有一輔相名比豆梨，至為慈仁憐愍眾生，智慧無比，一切經籍靡不通達，欲得此心而用食之，欲得其血而欲飲之，若得此者我愁乃除。』龍王答言：『莫得憂愁，我當求索。』於是龍王有親友夜叉，名曰不那奇，語夜叉言：『而我夫人聞閻浮提波羅奈國王有輔相名比豆梨，為人慈愍智慧第一，一切經籍莫不通暢，欲得此心并及其血而飲食之，為我索來。』持兩明珠而用與之，於是夜叉即便受教取明珠去，到閻浮提化作賈客，入波羅奈城捉摩尼珠，行人問之言：『汝持此珠欲賣之不？』答言：『不賣，欲用博戲。』即便白王：『外有賈客持二明珠，欲用博戲。』其王聞之大用歡喜，王自恃巧博必定得勝。王言：『將來。』即喚入宮。時，王問言：『欲願何等？』夜叉答言：『我得勝者，持比豆梨與我；王若得勝，此珠屬王。』王便可之。諸臣左右咸皆難之。王利明珠，自恃巧博我必得勝，不用臣語，即便共博。夜叉得勝，得比豆梨。於時，夜叉捉比豆梨徑飛虛空。王失比豆梨大用愁憂，諸臣皆言：『王行五事亡國失位：一者博戲，二者嗜酒，三者躭荒女色惑於音樂，四者好出遊獵，五者不用忠諫。行此五事，王不得久。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「龍王來還，見於夫人顏色不樂，即便問言：『何以不樂？』夫人答言：『閻浮提波羅奈國婆羅達王，有一輔相名比豆梨，至為慈仁憐愍眾生，智慧無比，一切經籍靡不通達，欲得此心而用食之，欲得其血而欲飲之，若得此者我愁乃除。』龍王答言：『莫得憂愁，我當求索。』於是龍王有親友夜叉，名曰不那奇，語夜叉言：『而我夫人聞閻浮提波羅奈國王有輔相名比豆梨，為人慈愍智慧第一，一切經籍莫不通暢，欲得此心并及其血而飲食之，為我索來。』持兩明珠而用與之，於是夜叉即便受教取明珠去，到閻浮提化作賈客，入波羅奈城捉摩尼珠，行人問之言：『汝持此珠欲賣之不？』答言：『不賣，欲用博戲。』即便白王：『外有賈客持二明珠，欲用博戲。』其王聞之大用歡喜，王自恃巧博必定得勝。王言：『將來。』即喚入宮。時，王問言：『欲願何等？』夜叉答言：『我得勝者，持比豆梨與我；王若得勝，此珠屬王。』王便可之。諸臣左右咸皆難之。王利明珠，自恃巧博我必得勝，不用臣語，即便共博。夜叉得勝，得比豆梨。於時，夜叉捉比豆梨徑飛虛空。王失比豆梨大用愁憂，諸臣皆言：『王行五事亡國失位：一者博戲，二者嗜酒，三者躭荒女色惑於音樂，四者好出遊獵，五者不用忠諫。行此五事，王不得久。』

「於是夜叉擔比豆梨，到於山間便欲殺之。時，比豆梨問夜叉言：『何以殺我？』夜叉答言：『龍王夫人聞汝聰明智慧第一，為人慈仁，欲得汝血并及其心。是以殺汝。』比豆梨言：『汝之愚癡不解意趣。聞我智慧欲得我血者，欲得我法；欲得我心者，而欲得我心中智慧。共往見之，欲須何等，我盡與之。』時，比豆梨即為夜叉說：『人作惡有五事：一者作事倉卒而不審諦，二者後常多悔，三者多懷瞋恚無有慈心，四者惡名遠聞人所憎嫉不欲見之，五者死墮地獄、畜生、餓鬼。修善之人有五事好。何等為五？一者所作審諦，以法自御而不卒暴，後無所悔；二者多慈愍心，無所加害；三者好名流布聲震四遠；四者人皆敬愛猶若師父；五者死生天上及與人中，快樂無極。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是夜叉擔比豆梨，到於山間便欲殺之。時，比豆梨問夜叉言：『何以殺我？』夜叉答言：『龍王夫人聞汝聰明智慧第一，為人慈仁，欲得汝血并及其心。是以殺汝。』比豆梨言：『汝之愚癡不解意趣。聞我智慧欲得我血者，欲得我法；欲得我心者，而欲得我心中智慧。共往見之，欲須何等，我盡與之。』時，比豆梨即為夜叉說：『人作惡有五事：一者作事倉卒而不審諦，二者後常多悔，三者多懷瞋恚無有慈心，四者惡名遠聞人所憎嫉不欲見之，五者死墮地獄、畜生、餓鬼。修善之人有五事好。何等為五？一者所作審諦，以法自御而不卒暴，後無所悔；二者多慈愍心，無所加害；三者好名流布聲震四遠；四者人皆敬愛猶若師父；五者死生天上及與人中，快樂無極。』

「於是夜叉聞其所說心即開解，頭面作禮稽首其足，即從比豆梨求受教誨。時，比豆梨為說十善生天之法。夜叉聞法，歡喜踊躍奉而行之。即將比豆梨至龍王所，夫人見比豆梨歡喜無量，頭面作禮稽首歸命，設施寶座供百味饌。於是比豆梨便為龍王及夫人，說於五道所行罪福：『攝身三惡，慈愍眾生無所傷害，除捨慳貪義讓不盜，觀欲瑕穢離於女色貞潔不婬；言常至誠無有虛欺，言常柔軟無麁獷辭，和其鬪諍不訟彼此，語則應律不加綺飾；心常慈忍不起瞋恚，見人快善代用歡喜無嫉妬心，一心奉信佛法聖眾及至真式，明了罪福意無狐疑。行此十善具足無缺，便得生天，七寶宮殿所欲自然。不殺、不盜、不婬、不欺、絕酒不醉，五事具足生於人中，國王大姓長者之家，尊榮豪貴富樂無極。無有慈心殘害眾生，強劫人財盜竊非道，婬犯他妻愛欲情態無有厭足；妄言，兩舌，惡口罵詈，瞋恚嫉妬；不孝父母，不信三尊，背正向邪；行此諸惡死入地獄，燒炙榜笞，萬毒皆更痛不可言。負債不償，借貸不歸，觝突無信，憍慢自大，謗毀三寶，死墮畜生，驢馬駱駝、猪羊狗犬、師子虎狼、蚖虵蝮蝎𮔋蜴及餘禽獸，更相殘害毒心熾盛，宛轉受苦無有出期。慳貪嫉妬，不肯布施不知衣食，不信三尊，慳火所燒，死墮餓鬼形體羸瘦，骨節相𢾊舉身火然，百千萬歲無有解時，晝夜飢渴初不曾聞水穀之名。唯行十善攝身口意，長得生天快樂無極。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是夜叉聞其所說心即開解，頭面作禮稽首其足，即從比豆梨求受教誨。時，比豆梨為說十善生天之法。夜叉聞法，歡喜踊躍奉而行之。即將比豆梨至龍王所，夫人見比豆梨歡喜無量，頭面作禮稽首歸命，設施寶座供百味饌。於是比豆梨便為龍王及夫人，說於五道所行罪福：『攝身三惡，慈愍眾生無所傷害，除捨慳貪義讓不盜，觀欲瑕穢離於女色貞潔不婬；言常至誠無有虛欺，言常柔軟無麁獷辭，和其鬪諍不訟彼此，語則應律不加綺飾；心常慈忍不起瞋恚，見人快善代用歡喜無嫉妬心，一心奉信佛法聖眾及至真式，明了罪福意無狐疑。行此十善具足無缺，便得生天，七寶宮殿所欲自然。不殺、不盜、不婬、不欺、絕酒不醉，五事具足生於人中，國王大姓長者之家，尊榮豪貴富樂無極。無有慈心殘害眾生，強劫人財盜竊非道，婬犯他妻愛欲情態無有厭足；妄言，兩舌，惡口罵詈，瞋恚嫉妬；不孝父母，不信三尊，背正向邪；行此諸惡死入地獄，燒炙榜笞，萬毒皆更痛不可言。負債不償，借貸不歸，觝突無信，憍慢自大，謗毀三寶，死墮畜生，驢馬駱駝、猪羊狗犬、師子虎狼、蚖虵蝮蝎𮔋蜴及餘禽獸，更相殘害毒心熾盛，宛轉受苦無有出期。慳貪嫉妬，不肯布施不知衣食，不信三尊，慳火所燒，死墮餓鬼形體羸瘦，骨節相𢾊舉身火然，百千萬歲無有解時，晝夜飢渴初不曾聞水穀之名。唯行十善攝身口意，長得生天快樂無極。』

「於是龍王及與夫人、一切諸龍、悚然心驚毛竪，皆奉十善攝身口意持八關齋，諸龍歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於是龍王及與夫人、一切諸龍、悚然心驚毛竪，皆奉十善攝身口意持八關齋，諸龍歡喜。

「當于是時，金翅鳥王欲來噉龍，盡其神力而不能近。於是諸龍甚自欣慶怪未曾有。龍王，夫人，大海諸龍、一切夜叉、盡奉十善，莫不歡喜作禮稽首。龍王即問比豆梨言：『大師欲還閻浮提不？』答言：『欲還。』於是龍王即以栴檀摩尼明珠，及諸妙寶貢上菩薩；夫人、婇女、一切諸龍及諸夜叉，各各奉上異妙珍奇，還送比豆梨至波羅奈，稽首作禮歡喜辭去。大海諸龍及諸夜叉，毒心銷滅死皆生天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當于是時，金翅鳥王欲來噉龍，盡其神力而不能近。於是諸龍甚自欣慶怪未曾有。龍王，夫人，大海諸龍、一切夜叉、盡奉十善，莫不歡喜作禮稽首。龍王即問比豆梨言：『大師欲還閻浮提不？』答言：『欲還。』於是龍王即以栴檀摩尼明珠，及諸妙寶貢上菩薩；夫人、婇女、一切諸龍及諸夜叉，各各奉上異妙珍奇，還送比豆梨至波羅奈，稽首作禮歡喜辭去。大海諸龍及諸夜叉，毒心銷滅死皆生天。

「婆羅達王及諸群臣、一切人民，還得覲見師比豆梨，皆大歡喜，頭面作禮問訊起居。時，比豆梨為王具說本末如是。王及臣民，莫不歡喜歎未曾有。於是比豆梨以摩尼珠舉著幢頭，至心求願，即雨七寶衣被飲食遍閻浮提，無量臣民皆悉豐樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「婆羅達王及諸群臣、一切人民，還得覲見師比豆梨，皆大歡喜，頭面作禮問訊起居。時，比豆梨為王具說本末如是。王及臣民，莫不歡喜歎未曾有。於是比豆梨以摩尼珠舉著幢頭，至心求願，即雨七寶衣被飲食遍閻浮提，無量臣民皆悉豐樂。

「時，天帝釋及與人王，大海龍王迦留金翅鳥王，各捨諸欲來在山澤，持齋坐禪自守身心，各各自言：『我得福多。』天王自言：『我捨天上諸欲之樂，今來在此攝身口意，我得福多。』人王復言：『我捨宮中諸欲之娛，來在此間守身口意，我得福多。』龍王復言：『我捨大海七寶宮殿諸欲之樂，今來在此守身口意，我得福多。』金翅鳥王亦復說言：『今此龍王是我之食，我今持齋攝身口意，無傷害心而不食之，我得福多。』於是四王各自歎說意不決了，便相謂言：『今當共往問師比豆梨。』即往比豆梨所，頭面作禮，各白如是：『誰得福多？』菩薩答言：『汝等各竪四幢幡，青色白色黃色赤色。』即便受教竪四幢幡。菩薩問言：『其影異耶？一種色乎？』四王答言：『幡色各異，其影一色而無有異。』菩薩答言：『汝等四王各捨所欲，而來在此持戒自守，所得功德皆悉同等而無差特，如四色幡其影一類而無有異。』於時，四王聞其所言，各各意解歡喜踊躍。時，天帝釋即以天上劫波育衣奉上菩薩。於時，人王即以雜妙之寶，上於菩薩。大海龍王即以髻中摩尼寶珠，以上菩薩。金翅鳥王天金𢂀飾以貢菩薩。於時，四王皆大歡喜作禮而去。時，閻浮提一切民人、龍及夜叉，盡行十善。當是之時，世有壽終者盡皆生天，無有墮於三塗中者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，天帝釋及與人王，大海龍王迦留金翅鳥王，各捨諸欲來在山澤，持齋坐禪自守身心，各各自言：『我得福多。』天王自言：『我捨天上諸欲之樂，今來在此攝身口意，我得福多。』人王復言：『我捨宮中諸欲之娛，來在此間守身口意，我得福多。』龍王復言：『我捨大海七寶宮殿諸欲之樂，今來在此守身口意，我得福多。』金翅鳥王亦復說言：『今此龍王是我之食，我今持齋攝身口意，無傷害心而不食之，我得福多。』於是四王各自歎說意不決了，便相謂言：『今當共往問師比豆梨。』即往比豆梨所，頭面作禮，各白如是：『誰得福多？』菩薩答言：『汝等各竪四幢幡，青色白色黃色赤色。』即便受教竪四幢幡。菩薩問言：『其影異耶？一種色乎？』四王答言：『幡色各異，其影一色而無有異。』菩薩答言：『汝等四王各捨所欲，而來在此持戒自守，所得功德皆悉同等而無差特，如四色幡其影一類而無有異。』於時，四王聞其所言，各各意解歡喜踊躍。時，天帝釋即以天上劫波育衣奉上菩薩。於時，人王即以雜妙之寶，上於菩薩。大海龍王即以髻中摩尼寶珠，以上菩薩。金翅鳥王天金𢂀飾以貢菩薩。於時，四王皆大歡喜作禮而去。時，閻浮提一切民人、龍及夜叉，盡行十善。當是之時，世有壽終者盡皆生天，無有墮於三塗中者。」

佛告諸比丘：「爾時國師比豆梨者，今我身是。爾時龍王波留尼者，今輔相是。龍王夫人摩那斯者，今此輔相婦是。昔為龍時，從我聞法歡喜入心，得脫龍身生於天上。今我得佛，從我聞法歡喜意解，即便出家思惟智慧，諸欲永盡俱得羅漢。過去世時其心亦好，至于今世其心亦好。」時，諸比丘聞佛所說，皆大歡喜，為佛作禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告諸比丘：「爾時國師比豆梨者，今我身是。爾時龍王波留尼者，今輔相是。龍王夫人摩那斯者，今此輔相婦是。昔為龍時，從我聞法歡喜入心，得脫龍身生於天上。今我得佛，從我聞法歡喜意解，即便出家思惟智慧，諸欲永盡俱得羅漢。過去世時其心亦好，至于今世其心亦好。」時，諸比丘聞佛所說，皆大歡喜，為佛作禮。