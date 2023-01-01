佛說菩薩本行經卷中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說菩薩本行經卷中

失譯人名今附東晉錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯人名今附東晉錄

昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時，有賢者名曰須達，居家貧窮無有財產，至信道德。往至佛所，頭面作禮稽首佛足，却坐一面聽說經法。佛問須達：「在家之士當行布施、不布施也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時，有賢者名曰須達，居家貧窮無有財產，至信道德。往至佛所，頭面作禮稽首佛足，却坐一面聽說經法。佛問須達：「在家之士當行布施、不布施也？」

須達白佛：「當行布施。多布施耶？小布施也？當以好意而布施耶？以不好意而布施乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須達白佛：「當行布施。多布施耶？小布施也？當以好意而布施耶？以不好意而布施乎？」

佛告須達：「夫於布施，所施雖多而獲報小；布施雖小而獲報多。何謂施多而獲報小？雖多布施，而無至心、無恭敬心，不大歡喜、貢高自大；所施之人，信邪倒見、非是正見，不得快士；所施雖多而獲報小。猶如耕田薄地之中，下種雖多，收實甚小。何謂施小而獲大福？所施雖小，歡喜與、淨潔心與、恭敬與、不望報與；所施之人，復得快士，佛及辟支佛、沙門四道，應正見者；所施雖小獲報弘大。猶如良田，所種雖小收實甚多。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須達：「夫於布施，所施雖多而獲報小；布施雖小而獲報多。何謂施多而獲報小？雖多布施，而無至心、無恭敬心，不大歡喜、貢高自大；所施之人，信邪倒見、非是正見，不得快士；所施雖多而獲報小。猶如耕田薄地之中，下種雖多，收實甚小。何謂施小而獲大福？所施雖小，歡喜與、淨潔心與、恭敬與、不望報與；所施之人，復得快士，佛及辟支佛、沙門四道，應正見者；所施雖小獲報弘大。猶如良田，所種雖小收實甚多。」

佛告須達：「吾自憶念過去世時，此閻浮提有轉輪王，名波陀颰寧，王有千子，主四天下，此閻浮提有八萬四千國。時，有一婆羅門名曰比藍，身體金色端正無比，聰明智慧，天地變運醫方鎮壓，上知天文，下察地理，中知人情，一切典籍靡不貫達，為人仁愛慈愍一切。王甚愛敬，八萬四千諸王及國人民，亦皆奉敬以為師主。比藍大師為是大王，非是波陀颰寧。何以故？波陀颰寧王治國正民，一一諮啟比藍大師，爾乃教化，諸王臣民莫不歡喜。於時，大王而從比藍啟受經典，亦復宣告八萬四千諸小國王、群臣太子、一切人民，皆從比藍諮受經典習學智慧。諸王臣民皆從比藍啟受經典，莫不歡喜，皆言：『此是梵天來化我等，為於好事。非是凡人。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須達：「吾自憶念過去世時，此閻浮提有轉輪王，名波陀颰寧，王有千子，主四天下，此閻浮提有八萬四千國。時，有一婆羅門名曰比藍，身體金色端正無比，聰明智慧，天地變運醫方鎮壓，上知天文，下察地理，中知人情，一切典籍靡不貫達，為人仁愛慈愍一切。王甚愛敬，八萬四千諸王及國人民，亦皆奉敬以為師主。比藍大師為是大王，非是波陀颰寧。何以故？波陀颰寧王治國正民，一一諮啟比藍大師，爾乃教化，諸王臣民莫不歡喜。於時，大王而從比藍啟受經典，亦復宣告八萬四千諸小國王、群臣太子、一切人民，皆從比藍諮受經典習學智慧。諸王臣民皆從比藍啟受經典，莫不歡喜，皆言：『此是梵天來化我等，為於好事。非是凡人。』

「於時，八萬四千諸王受學智慧，心意開解皆大歡喜。八萬四千諸小王人，持一白象金銀絞絡，駿馬一疋亦金銀絞絡，牛一頭亦金銀絞絡，妙女一人亦端正無比，七寶瓔珞服飾姝好，金鉢盛銀粟，銀鉢盛金粟，琉璃鉢盛金粟，頗梨鉢盛金粟，以金為車七寶莊飾，各各皆爾有八萬四千，以用貢上比藍大師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於時，八萬四千諸王受學智慧，心意開解皆大歡喜。八萬四千諸小王人，持一白象金銀絞絡，駿馬一疋亦金銀絞絡，牛一頭亦金銀絞絡，妙女一人亦端正無比，七寶瓔珞服飾姝好，金鉢盛銀粟，銀鉢盛金粟，琉璃鉢盛金粟，頗梨鉢盛金粟，以金為車七寶莊飾，各各皆爾有八萬四千，以用貢上比藍大師。

「爾時，大王波陀颰寧，聞諸小王貢遺比藍，大用歡喜：『我亦當復貢上比藍大師財寶。』即時，莊嚴八萬四千玉女之等，七寶珠璣服飾姝妙瓔珞其身，八萬四千白象純金絞絡飾，八萬四千疋馬亦金銀絞絡，八萬四千頭牛盡金莊校，八萬四千金鉢盛銀粟，八萬四千銀鉢盛金粟，八萬四千琉璃鉢盛金粟，八萬四千頗梨鉢盡盛金粟，八萬四千乘車盡金絞飾，用上比藍。比藍受已，念此財寶象馬車乘一切所有，皆悉非常而不堅固，白大王言：『財產所有皆悉非常摩滅之法，我不用之，意欲布施濟諸窮乏。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，大王波陀颰寧，聞諸小王貢遺比藍，大用歡喜：『我亦當復貢上比藍大師財寶。』即時，莊嚴八萬四千玉女之等，七寶珠璣服飾姝妙瓔珞其身，八萬四千白象純金絞絡飾，八萬四千疋馬亦金銀絞絡，八萬四千頭牛盡金莊校，八萬四千金鉢盛銀粟，八萬四千銀鉢盛金粟，八萬四千琉璃鉢盛金粟，八萬四千頗梨鉢盡盛金粟，八萬四千乘車盡金絞飾，用上比藍。比藍受已，念此財寶象馬車乘一切所有，皆悉非常而不堅固，白大王言：『財產所有皆悉非常摩滅之法，我不用之，意欲布施濟諸窮乏。』

「王聞其言大用歡喜，告勅群臣擊鼓宣令：『閻浮提內，貧窮孤老、婆羅門梵志皆悉來集，比藍即設大檀。』人民聞令雲興而集，強弱相扶皆悉來至。於時，比藍欲澡婆羅門手，傾於軍持而水不出，大用愁憂。『今我大祠將有何過？意不清淨？所施不好？以何等故而水不出？』即時，天人於虛空中語比藍言：『汝今布施大好無比，其心淨潔無能過者，汝之功德天下第一無過上者，但所施人盡是邪偽倒見之徒，非是清高快士之輩，而不堪任受汝澡敬，以是之故水不出耳。』於是比藍聞天人語，意便開解即作誓言：『今我所施用成無上正真之道，審如所願者，令我瀉水當墮我手中。』作誓願已訖，便傾澡瓶，水即來出自墮掌中。諸天空中讚言：『善哉善哉！如汝所願成佛不久。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王聞其言大用歡喜，告勅群臣擊鼓宣令：『閻浮提內，貧窮孤老、婆羅門梵志皆悉來集，比藍即設大檀。』人民聞令雲興而集，強弱相扶皆悉來至。於時，比藍欲澡婆羅門手，傾於軍持而水不出，大用愁憂。『今我大祠將有何過？意不清淨？所施不好？以何等故而水不出？』即時，天人於虛空中語比藍言：『汝今布施大好無比，其心淨潔無能過者，汝之功德天下第一無過上者，但所施人盡是邪偽倒見之徒，非是清高快士之輩，而不堪任受汝澡敬，以是之故水不出耳。』於是比藍聞天人語，意便開解即作誓言：『今我所施用成無上正真之道，審如所願者，令我瀉水當墮我手中。』作誓願已訖，便傾澡瓶，水即來出自墮掌中。諸天空中讚言：『善哉善哉！如汝所願成佛不久。』

「爾時，比藍布施貧乏，衣被飲食一切所須。十二年中，象馬珍寶玉女之等，盡用布施無所藏積。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，比藍布施貧乏，衣被飲食一切所須。十二年中，象馬珍寶玉女之等，盡用布施無所藏積。」

佛告須達：「爾時比藍婆羅門者，今我身是。而我爾時，所施亦好、其心亦好，受者不好，所施雖多獲報甚少。而今我法真妙清淨、弟子真正，所施雖少獲報甚多。於是比藍十二年中所作布施，及閻浮提一切人民行於布施，計其功德，不如布施一須陀洹人，其福甚多過出其上。設施百須陀洹并前比藍所施閻浮提人，所得福報，不如施一斯陀含人，其福甚多亦過其上。正使施百斯陀含、百須陀洹、及前比藍施閻浮提人，所得福報、不如施一阿那含人，其福倍多過出其上。施百阿那含人、百斯陀含、百須陀洹，并前比藍閻浮提人，所得福報，不如施一阿羅漢，其福甚多過出其上。正使施百羅漢、百阿那含、百斯陀含、百須陀洹，并前比藍閻浮提人，所施功德，不如施一辟支佛，其福甚多過出其上。正使布施百辟支佛、百阿羅漢、百阿那含、百斯陀含、百須陀洹，及前比藍施閻浮提人，所得功德，不如起塔、僧房精舍，衣被床臥飯食供養，過去當來今現在，四方眾僧沙門道士，給其所須，計其功德，過前所作功德者上。雖起塔僧房精舍，施辟支佛、阿羅漢、阿那含、斯陀含、須陀洹、并前比藍閻浮提人，所作布施福德，不如施佛一人，功德甚多不可復計。雖供養佛，起塔僧房精舍，及辟支佛、阿羅漢、阿那含、斯陀含、須陀洹，并前比藍閻浮提人，所施功德，不如有人一日之中受三自歸、八關齋，若持五戒，所得功德，踰過於前所施福德，百千萬倍不可為喻。復以持戒之福，并合集前一切施佛功德及辟支佛、四道之等，合前比藍閻浮提人所施福德，不如坐禪慈念眾生經一食之頃，所得功德，踰過於前百千萬倍。踰前比藍閻浮提人所作布施，及施四道、辟支佛，起塔僧伽藍，上至施佛，持戒坐禪慈念眾生，合集其德，不如聞法執在心懷，思惟四諦、非常苦空非身之法、泥洹寂滅，比前所作一切功德，最尊第一無有過上。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須達：「爾時比藍婆羅門者，今我身是。而我爾時，所施亦好、其心亦好，受者不好，所施雖多獲報甚少。而今我法真妙清淨、弟子真正，所施雖少獲報甚多。於是比藍十二年中所作布施，及閻浮提一切人民行於布施，計其功德，不如布施一須陀洹人，其福甚多過出其上。設施百須陀洹并前比藍所施閻浮提人，所得福報，不如施一斯陀含人，其福甚多亦過其上。正使施百斯陀含、百須陀洹、及前比藍施閻浮提人，所得福報、不如施一阿那含人，其福倍多過出其上。施百阿那含人、百斯陀含、百須陀洹，并前比藍閻浮提人，所得福報，不如施一阿羅漢，其福甚多過出其上。正使施百羅漢、百阿那含、百斯陀含、百須陀洹，并前比藍閻浮提人，所施功德，不如施一辟支佛，其福甚多過出其上。正使布施百辟支佛、百阿羅漢、百阿那含、百斯陀含、百須陀洹，及前比藍施閻浮提人，所得功德，不如起塔、僧房精舍，衣被床臥飯食供養，過去當來今現在，四方眾僧沙門道士，給其所須，計其功德，過前所作功德者上。雖起塔僧房精舍，施辟支佛、阿羅漢、阿那含、斯陀含、須陀洹、并前比藍閻浮提人，所作布施福德，不如施佛一人，功德甚多不可復計。雖供養佛，起塔僧房精舍，及辟支佛、阿羅漢、阿那含、斯陀含、須陀洹，并前比藍閻浮提人，所施功德，不如有人一日之中受三自歸、八關齋，若持五戒，所得功德，踰過於前所施福德，百千萬倍不可為喻。復以持戒之福，并合集前一切施佛功德及辟支佛、四道之等，合前比藍閻浮提人所施福德，不如坐禪慈念眾生經一食之頃，所得功德，踰過於前百千萬倍。踰前比藍閻浮提人所作布施，及施四道、辟支佛，起塔僧伽藍，上至施佛，持戒坐禪慈念眾生，合集其德，不如聞法執在心懷，思惟四諦、非常苦空非身之法、泥洹寂滅，比前所作一切功德，最尊第一無有過上。」

於是須達聞法踊躍無量，身心清淨得阿那含道。唯有五金錢，一日持一錢施佛，一錢施法，一錢施僧，一錢自食，一錢作本；日日如是，常有一錢在，終無有盡。即受五戒，長跪白佛言：「我今日欲心已斷，處在居家當云何也？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是須達聞法踊躍無量，身心清淨得阿那含道。唯有五金錢，一日持一錢施佛，一錢施法，一錢施僧，一錢自食，一錢作本；日日如是，常有一錢在，終無有盡。即受五戒，長跪白佛言：「我今日欲心已斷，處在居家當云何也？」

佛告須達：「如汝今日心意清淨無復愛欲，汝還歸家問諸婦女：『今我欲心已滅，汝等各從所樂。須夫婿者恣從所好，若欲在此當給衣食。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告須達：「如汝今日心意清淨無復愛欲，汝還歸家問諸婦女：『今我欲心已滅，汝等各從所樂。須夫婿者恣從所好，若欲在此當給衣食。』」

須達受教，為佛作禮，便還歸家問諸婦女：「我今愛欲都已永盡無復欲事，汝等若欲須夫婿者各隨所好，欲在此者供給衣食令無乏少。」諸婦女等各各從意隨其所樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須達受教，為佛作禮，便還歸家問諸婦女：「我今愛欲都已永盡無復欲事，汝等若欲須夫婿者各隨所好，欲在此者供給衣食令無乏少。」諸婦女等各各從意隨其所樂。

時，有一婦人，𭴥穀作麨，有䍧牴來抴𭴥麥，不可奈何，捉𢱦火杖用打䍧牴，杖頭有火著羊毛住，羊得火熱用揩象廐，象廐火然并燒王象，象身爛破便殺獼猴用拍象身。天於空中而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，有一婦人，𭴥穀作麨，有䍧牴來抴𭴥麥，不可奈何，捉𢱦火杖用打䍧牴，杖頭有火著羊毛住，羊得火熱用揩象廐，象廐火然并燒王象，象身爛破便殺獼猴用拍象身。天於空中而說偈言：

「瞋恚鬪諍邊， 不當於中止， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「瞋恚鬪諍邊， 不當於中止，

羯羠共相牴， 蠅蛾於中死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羯羠共相牴， 蠅蛾於中死。

婢共䍧牴鬪， 獼猴而坐死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婢共䍧牴鬪， 獼猴而坐死，

智者遠嫌疑， 莫與愚人止。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者遠嫌疑， 莫與愚人止。」

波斯匿王勅臣作限：「自今以去，夜不得燃火及於燈燭，其有犯者罰金千兩。」爾時，須達得道在家晝夜坐禪，初人定時，燃燈坐禪，夜半休息，鷄鳴復燃燈坐禪。伺捕得之，捉燈白王：「當輸罰負。」須達白王：「今我貧窮無百錢產，當用何等輸王罰負？」王瞋勅使閉著獄中：「即將須達付獄執守。」四天王見須達被閉在獄，初夜四天王來下語須達言：「我與汝錢用輸王罰，可得來出。」須達答言：「王自當歡喜意解，不須用錢。」為四天王而說經竟，天王便去。到中夜天帝釋復來下就而見之，須達為說法竟，帝釋便去。次到後夜梵天復下見於須達，便為說法，梵天復去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波斯匿王勅臣作限：「自今以去，夜不得燃火及於燈燭，其有犯者罰金千兩。」爾時，須達得道在家晝夜坐禪，初人定時，燃燈坐禪，夜半休息，鷄鳴復燃燈坐禪。伺捕得之，捉燈白王：「當輸罰負。」須達白王：「今我貧窮無百錢產，當用何等輸王罰負？」王瞋勅使閉著獄中：「即將須達付獄執守。」四天王見須達被閉在獄，初夜四天王來下語須達言：「我與汝錢用輸王罰，可得來出。」須達答言：「王自當歡喜意解，不須用錢。」為四天王而說經竟，天王便去。到中夜天帝釋復來下就而見之，須達為說法竟，帝釋便去。次到後夜梵天復下見於須達，便為說法，梵天復去。

時，王夜於觀上見獄上有火光，時，王明日即便遣人往語須達：「坐火被閉而無慚羞，續復燃火。」須達答言：「我不燃火，若燃火者當有烟灰表式。」復語須達：「初夜有四火，中夜有一火倍大前火，後夜復有一火遂倍於前；言不燃火，為是何等？」須達答言：「此非是火也。初夜四天王來下見我，中夜第二天帝來下見我，後夜第七梵天來下見我，是天身上光明之焰，非是火也。」使聞其語即往白王，王聞如是心驚毛竪。王言：「此人福德殊特乃爾，我今云何而毀辱之？」即勅吏言：「促放出去，勿使稽遲。」便放令去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，王夜於觀上見獄上有火光，時，王明日即便遣人往語須達：「坐火被閉而無慚羞，續復燃火。」須達答言：「我不燃火，若燃火者當有烟灰表式。」復語須達：「初夜有四火，中夜有一火倍大前火，後夜復有一火遂倍於前；言不燃火，為是何等？」須達答言：「此非是火也。初夜四天王來下見我，中夜第二天帝來下見我，後夜第七梵天來下見我，是天身上光明之焰，非是火也。」使聞其語即往白王，王聞如是心驚毛竪。王言：「此人福德殊特乃爾，我今云何而毀辱之？」即勅吏言：「促放出去，勿使稽遲。」便放令去。

須達得出往至佛所，頭面作禮却坐聽法。波斯匿王即便嚴駕尋至佛所，人民見王皆悉避坐而起，唯有須達心存法味，見王不起。王心微恨：「此是我民，懷於輕慢見我不起。」遂懷慍心。佛知其意，止不說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須達得出往至佛所，頭面作禮却坐聽法。波斯匿王即便嚴駕尋至佛所，人民見王皆悉避坐而起，唯有須達心存法味，見王不起。王心微恨：「此是我民，懷於輕慢見我不起。」遂懷慍心。佛知其意，止不說法。

王白佛言：「願說經法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王白佛言：「願說經法。」

佛告王言：「今非是時，為王說法。云何非時？人起瞋恚忿結不解，若起貪婬耽荒女色，憍貴自大無恭敬心；其心垢濁，聞於妙法而不能解，以是之故，今非是時，為王說法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告王言：「今非是時，為王說法。云何非時？人起瞋恚忿結不解，若起貪婬耽荒女色，憍貴自大無恭敬心；其心垢濁，聞於妙法而不能解，以是之故，今非是時，為王說法。」

王聞佛語意自念言：「坐此人故，令我今日有二折減，又起瞋恚不得聞法。」為佛作禮而去，出到於外勅語左右：「此人若出直斫頭取。」作是語已，應時，四面虎狼師子毒害之獸，悉來圍繞於王。王見如是，即大恐怖還至佛所。佛問大王：「何以來還？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王聞佛語意自念言：「坐此人故，令我今日有二折減，又起瞋恚不得聞法。」為佛作禮而去，出到於外勅語左右：「此人若出直斫頭取。」作是語已，應時，四面虎狼師子毒害之獸，悉來圍繞於王。王見如是，即大恐怖還至佛所。佛問大王：「何以來還？」

王白佛言：「見其如是恐怖來還。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王白佛言：「見其如是恐怖來還。」

佛告王曰：「識此人不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告王曰：「識此人不？」

王曰：「不識。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王曰：「不識。」

佛言：「此人以得阿那含道，坐起惡意向此人故，是使爾耳。若不還者，王必當危不得全濟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「此人以得阿那含道，坐起惡意向此人故，是使爾耳。若不還者，王必當危不得全濟。」

王聞佛語即大恐怖，即向須達懺悔作禮，羊皮四布於須達前。王言：「此是我民，而向屈辱實為甚難。」須達復言：「而我貧窮，行於布施亦復甚難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王聞佛語即大恐怖，即向須達懺悔作禮，羊皮四布於須達前。王言：「此是我民，而向屈辱實為甚難。」須達復言：「而我貧窮，行於布施亦復甚難。」

尸羅師質為國平正，為賊所捉。賊語之曰：「言不見我，我當放汝；不者殺汝。」尸羅師質意自念言：「今作妄語為非法事，若墮地獄誰當放我？」作是思惟便語賊言：「寧斫我頭終不妄語。」賊便放之。危害垂至，不犯妄語慎行正法實為甚難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尸羅師質為國平正，為賊所捉。賊語之曰：「言不見我，我當放汝；不者殺汝。」尸羅師質意自念言：「今作妄語為非法事，若墮地獄誰當放我？」作是思惟便語賊言：「寧斫我頭終不妄語。」賊便放之。危害垂至，不犯妄語慎行正法實為甚難。

復有天名曰尸迦梨，復自說：「我受八關齋，於高樓上臥。有天玉女來至我所，以持禁戒而不受之實為甚難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有天名曰尸迦梨，復自說：「我受八關齋，於高樓上臥。有天玉女來至我所，以持禁戒而不受之實為甚難。」

於是四人各各自說如是，即於佛前而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是四人各各自說如是，即於佛前而說頌曰：

「貧窮布施難， 豪貴忍辱難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「貧窮布施難， 豪貴忍辱難，

危嶮持戒難， 少壯捨欲難。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 危嶮持戒難， 少壯捨欲難。」

佛說偈已重說經法，王及臣民皆大歡喜，為佛作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說偈已重說經法，王及臣民皆大歡喜，為佛作禮而去。

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在羅閱祇比留畔迦蘭陀尼波僧伽藍，優連聚落有一泉水，中有毒龍名曰酸陀梨，甚大兇惡，放於雹霜，傷破五穀令不成熟，人民飢餓。時，有婆羅門，呪龍伏之令不雹霜，五穀熟成。經有年載，此婆羅門，遂便老耄呪術不行。爾時，有壯婆羅門，呪術流利舉聲誦呪，雲便解散令不雹霜，五穀豐熟。人民歡喜，語婆羅門：「在此住止，當共供給令不乏少。」婆羅門言：「可。」便住。於彼常共合斂，輸婆羅門不使有乏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在羅閱祇比留畔迦蘭陀尼波僧伽藍，優連聚落有一泉水，中有毒龍名曰酸陀梨，甚大兇惡，放於雹霜，傷破五穀令不成熟，人民飢餓。時，有婆羅門，呪龍伏之令不雹霜，五穀熟成。經有年載，此婆羅門，遂便老耄呪術不行。爾時，有壯婆羅門，呪術流利舉聲誦呪，雲便解散令不雹霜，五穀豐熟。人民歡喜，語婆羅門：「在此住止，當共供給令不乏少。」婆羅門言：「可。」便住。於彼常共合斂，輸婆羅門不使有乏。

自佛來入國廣說經法，人民大小咸受道化得道甚多。諸龍鬼神皆悉為善不作惡害，風雨時節五穀豐賤，更不供給婆羅門所須。婆羅門往從索之，諸人民輩逆更唾罵而不與之。時，婆羅門心起瞋恚：「蒙我恩力而得飽滿，反更調我。」欲得破滅人民國土，便問人言：「求心所願云何得之？」人語之言：「飯佛四尊弟子，必得從願如心所欲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自佛來入國廣說經法，人民大小咸受道化得道甚多。諸龍鬼神皆悉為善不作惡害，風雨時節五穀豐賤，更不供給婆羅門所須。婆羅門往從索之，諸人民輩逆更唾罵而不與之。時，婆羅門心起瞋恚：「蒙我恩力而得飽滿，反更調我。」欲得破滅人民國土，便問人言：「求心所願云何得之？」人語之言：「飯佛四尊弟子，必得從願如心所欲。」

時，婆羅門即設飯食，請大迦葉、舍利弗、目連、阿那律，飯是四尊至心作禮求心所願：「我今持此所作福德，願使我作大力毒龍破滅此國，必當使我得此所願。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，婆羅門即設飯食，請大迦葉、舍利弗、目連、阿那律，飯是四尊至心作禮求心所願：「我今持此所作福德，願使我作大力毒龍破滅此國，必當使我得此所願。」

時，舍利弗道眼觀之求何等願？知婆羅門心中所念願作毒龍欲滅此國。時，舍利弗語婆羅門：「莫作此願，用作龍蛇害惡身為？若欲求作轉輪聖王，若天帝釋、魔王、梵王，盡皆可得；用此惡身不好願為？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，舍利弗道眼觀之求何等願？知婆羅門心中所念願作毒龍欲滅此國。時，舍利弗語婆羅門：「莫作此願，用作龍蛇害惡身為？若欲求作轉輪聖王，若天帝釋、魔王、梵王，盡皆可得；用此惡身不好願為？」

時，婆羅門答舍利弗言：「久求此願適欲得此，不用餘願。」時，婆羅門舉手五指水即流出。時，舍利弗見其意堅，證現如此，默然而止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，婆羅門答舍利弗言：「久求此願適欲得此，不用餘願。」時，婆羅門舉手五指水即流出。時，舍利弗見其意堅，證現如此，默然而止。

時，婆羅門及婦、二兒俱願作龍，死受龍身，有大神力至為毒惡，便殺酸陀梨龍奪其處住，便放風雨大墮雹霜，傷殺五穀唯有草秸，因名其龍阿波羅利。婦名比壽尼，龍有二子，一名璣鄯尼，人民飢餓死者甚多，加復疫病死者無數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，婆羅門及婦、二兒俱願作龍，死受龍身，有大神力至為毒惡，便殺酸陀梨龍奪其處住，便放風雨大墮雹霜，傷殺五穀唯有草秸，因名其龍阿波羅利。婦名比壽尼，龍有二子，一名璣鄯尼，人民飢餓死者甚多，加復疫病死者無數。

時，阿闍世王往至佛所，頭面作禮長跪白佛：「國界人民為惡龍疫鬼所見傷害，死者無數，唯願世尊大慈大悲憐愍一切，唯見救護禳却災害。」佛即可之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，阿闍世王往至佛所，頭面作禮長跪白佛：「國界人民為惡龍疫鬼所見傷害，死者無數，唯願世尊大慈大悲憐愍一切，唯見救護禳却災害。」佛即可之。

爾時，世尊明日晨朝，著衣持鉢入城乞食，詣於龍泉食訖洗鉢，洗鉢之水澍於泉中。龍大瞋恚即便出水，吐於毒氣吐火向佛，佛身出水滅之；復雨大雹，在於虛空化成天花；復雨大石，化成琦飾；復雨刀劒，化成七寶；化現羅剎，佛復化現毘沙門王，羅剎便滅。龍復化作大象鼻捉利劒，佛即化作大師子王，象便滅去。適作龍像，佛復化作金翅鳥王，龍便突走。盡其神力不能害佛，突入泉中，密迹力士舉金剛杵打山，山壞半墮泉中。欲走來出，佛化泉水盡成大火。急欲突走，於是世尊蹈龍頂上，龍不得去。龍乃降伏，長跪白佛言：「世尊！今日特見苦酷。」佛告龍曰：「何以懷惡苦惱眾生？」龍便頭面作禮稽首佛足，長跪白佛言：「願見放捨，世尊所勅我當奉受。」佛告龍曰：「當受五戒為優婆塞。」龍及妻子盡受五戒為優婆塞，慈心行善不更霜雹，風雨時節五穀豐熟，諸疫鬼輩盡皆走去向毘舍離。摩竭國中人民飽滿，眾病除愈遂便安樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊明日晨朝，著衣持鉢入城乞食，詣於龍泉食訖洗鉢，洗鉢之水澍於泉中。龍大瞋恚即便出水，吐於毒氣吐火向佛，佛身出水滅之；復雨大雹，在於虛空化成天花；復雨大石，化成琦飾；復雨刀劒，化成七寶；化現羅剎，佛復化現毘沙門王，羅剎便滅。龍復化作大象鼻捉利劒，佛即化作大師子王，象便滅去。適作龍像，佛復化作金翅鳥王，龍便突走。盡其神力不能害佛，突入泉中，密迹力士舉金剛杵打山，山壞半墮泉中。欲走來出，佛化泉水盡成大火。急欲突走，於是世尊蹈龍頂上，龍不得去。龍乃降伏，長跪白佛言：「世尊！今日特見苦酷。」佛告龍曰：「何以懷惡苦惱眾生？」龍便頭面作禮稽首佛足，長跪白佛言：「願見放捨，世尊所勅我當奉受。」佛告龍曰：「當受五戒為優婆塞。」龍及妻子盡受五戒為優婆塞，慈心行善不更霜雹，風雨時節五穀豐熟，諸疫鬼輩盡皆走去向毘舍離。摩竭國中人民飽滿，眾病除愈遂便安樂。

毘舍離人民疫病死者甚多，聞摩竭國佛在其中降伏惡龍疫病消滅，毘舍離王即遣使者往至佛所。於是使者前至佛所，稽首佛足長跪白佛言：「王故遣我來，稽首問訊如來大聖！我國疫死者甚多，唯願世尊！大慈憐愍臨覆我國，勞屈光威望得全濟。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘舍離人民疫病死者甚多，聞摩竭國佛在其中降伏惡龍疫病消滅，毘舍離王即遣使者往至佛所。於是使者前至佛所，稽首佛足長跪白佛言：「王故遣我來，稽首問訊如來大聖！我國疫死者甚多，唯願世尊！大慈憐愍臨覆我國，勞屈光威望得全濟。」

毘舍離國與摩竭國素有怨嫌，阿闍世王聞毘舍離國疫鬼流行，大用歡喜。爾時，世尊告毘舍離使：「我以先受阿闍世王九十日請，而今未竟，汝自往語阿闍世王。」使白佛言：「二國素有怨嫌，我今往到必當見殺。」佛告使言：「汝但為佛作使，終無有能殺汝者也。」佛重告使言：「語阿闍世王：『殺父惡逆之罪，用向如來改悔故，在地獄中當受世間五百日罪，便當得脫。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘舍離國與摩竭國素有怨嫌，阿闍世王聞毘舍離國疫鬼流行，大用歡喜。爾時，世尊告毘舍離使：「我以先受阿闍世王九十日請，而今未竟，汝自往語阿闍世王。」使白佛言：「二國素有怨嫌，我今往到必當見殺。」佛告使言：「汝但為佛作使，終無有能殺汝者也。」佛重告使言：「語阿闍世王：『殺父惡逆之罪，用向如來改悔故，在地獄中當受世間五百日罪，便當得脫。』」

使即受教往詣王門，王及群臣聞毘舍離使在於門外，咸共瞋恚，皆共議言：「當截其頭、刓其耳鼻，碎其身骨當使如麪。」使入到殿前大唱聲言：「世尊遣我到大王邊。」聞是佛使，皆各歡喜。王問使言：「佛遣汝來，何所告勅？」使便答言：「佛謝大王。所作惡逆殺父之罪，用向如來懺悔之故，在於地獄當受世間五百日罪，便當得出。唯當自責改往修來，莫用愁憂。」王聞是語，歡喜踊躍不能自勝：「我造逆罪，在於地獄為有出期。」即遙向佛稽首作禮。王語使言：「汝能為我致此消息，快不可言。欲求何願，恣當與汝！」使白王言：「毘舍離國疫病流行，欲得請佛光臨國界望得全濟，唯願大王聽佛使去。」王即可之，便報使言：「語汝大王，我從城門到恒水邊，修治道路以花布地，羅列幢幡到恒水邊，舉國兵眾侍送世尊到恒水邊；汝亦當從毘舍離城平治道路而散花香，羅列幢幡到恒水邊，舉毘舍離臣民兵眾，盡來迎佛到恒水邊。若能爾者聽佛使去，不能爾者不放使去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 使即受教往詣王門，王及群臣聞毘舍離使在於門外，咸共瞋恚，皆共議言：「當截其頭、刓其耳鼻，碎其身骨當使如麪。」使入到殿前大唱聲言：「世尊遣我到大王邊。」聞是佛使，皆各歡喜。王問使言：「佛遣汝來，何所告勅？」使便答言：「佛謝大王。所作惡逆殺父之罪，用向如來懺悔之故，在於地獄當受世間五百日罪，便當得出。唯當自責改往修來，莫用愁憂。」王聞是語，歡喜踊躍不能自勝：「我造逆罪，在於地獄為有出期。」即遙向佛稽首作禮。王語使言：「汝能為我致此消息，快不可言。欲求何願，恣當與汝！」使白王言：「毘舍離國疫病流行，欲得請佛光臨國界望得全濟，唯願大王聽佛使去。」王即可之，便報使言：「語汝大王，我從城門到恒水邊，修治道路以花布地，羅列幢幡到恒水邊，舉國兵眾侍送世尊到恒水邊；汝亦當從毘舍離城平治道路而散花香，羅列幢幡到恒水邊，舉毘舍離臣民兵眾，盡來迎佛到恒水邊。若能爾者聽佛使去，不能爾者不放使去。」

毘舍離使聞王所使，歡喜踊躍，即便辭還到於佛所，頭面作禮白佛如是。佛即可之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毘舍離使聞王所使，歡喜踊躍，即便辭還到於佛所，頭面作禮白佛如是。佛即可之。

使便辭佛作禮而去，還毘舍離白王如是。王聞所言大用歡喜：「我曹國中亦須種福。」即便宣令平治道路，從於城門到恒水邊悉令清淨，布散諸花、燒眾名香、竪諸幢幡，毘舍離王舉國臣民，椎鍾鳴鼓作眾伎樂，到恒水邊迎佛世尊，持五百寶蓋貢上世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 使便辭佛作禮而去，還毘舍離白王如是。王聞所言大用歡喜：「我曹國中亦須種福。」即便宣令平治道路，從於城門到恒水邊悉令清淨，布散諸花、燒眾名香、竪諸幢幡，毘舍離王舉國臣民，椎鍾鳴鼓作眾伎樂，到恒水邊迎佛世尊，持五百寶蓋貢上世尊。

摩竭國王亦復宣令：「修治道路悉令清淨，布散花香、竪諸幢幡到恒水邊。」與諸臣民舉國兵眾，椎鍾鳴鼓作眾伎樂震動天地，持送世尊到恒水邊，以五百寶蓋奉上世尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 摩竭國王亦復宣令：「修治道路悉令清淨，布散花香、竪諸幢幡到恒水邊。」與諸臣民舉國兵眾，椎鍾鳴鼓作眾伎樂震動天地，持送世尊到恒水邊，以五百寶蓋奉上世尊。

四天王、忉利天王上至化應聲天王各各皆與無數諸天，各齎天上異妙珍琦、雜種花香、若干伎樂，持五百寶蓋來貢上世尊。第七梵天王上至首陀會天，是諸天王各與無數諸天子等，各齎天上雜妙香花若干伎樂，持五百寶蓋貢上世尊。毘摩毘羅阿須倫王，與無央數阿須倫民，持於眾寶雜種花香、若干伎樂，五百寶蓋來奉上佛。娑竭龍王與無數諸龍眷屬，各齎若干種香、作眾伎樂，五百寶蓋來奉上世尊。合三千蓋，唯留一蓋，餘蓋受之。所留一蓋者，持用覆護後諸弟子，令得供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四天王、忉利天王上至化應聲天王各各皆與無數諸天，各齎天上異妙珍琦、雜種花香、若干伎樂，持五百寶蓋來貢上世尊。第七梵天王上至首陀會天，是諸天王各與無數諸天子等，各齎天上雜妙香花若干伎樂，持五百寶蓋貢上世尊。毘摩毘羅阿須倫王，與無央數阿須倫民，持於眾寶雜種花香、若干伎樂，五百寶蓋來奉上佛。娑竭龍王與無數諸龍眷屬，各齎若干種香、作眾伎樂，五百寶蓋來奉上世尊。合三千蓋，唯留一蓋，餘蓋受之。所留一蓋者，持用覆護後諸弟子，令得供養。

當于爾時，諸天、人民、龍、阿須倫，不可稱計來至佛所，毘舍離王及諸臣民，皆言：「今佛當渡恒水，我曹當共作五百船使佛渡水。」摩竭國王及諸臣民，亦言：「今日佛當渡水，我曹亦當作五百船令佛渡水。」諸天亦各作五百寶船，諸阿須倫亦復共作五百寶船。于時，諸龍自共編身作五百橋，欲令世尊蹈上而渡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當于爾時，諸天、人民、龍、阿須倫，不可稱計來至佛所，毘舍離王及諸臣民，皆言：「今佛當渡恒水，我曹當共作五百船使佛渡水。」摩竭國王及諸臣民，亦言：「今日佛當渡水，我曹亦當作五百船令佛渡水。」諸天亦各作五百寶船，諸阿須倫亦復共作五百寶船。于時，諸龍自共編身作五百橋，欲令世尊蹈上而渡。

爾時，世尊見於諸天、一切人民、龍、阿須倫，各各歡喜有恭敬心，欲使眾生普得其福，即便化身遍諸船上；諸天，人民，龍，阿須倫，皆各自見如來世尊獨在我船不在餘船。於是如來渡水已竟，無數諸天畟塞虛空，散眾名花、燒異妙香、作諸伎樂，人及諸龍并阿須倫，皆亦如是散眾名華、燒眾雜香、作諸伎樂，娛樂世尊歡喜無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊見於諸天、一切人民、龍、阿須倫，各各歡喜有恭敬心，欲使眾生普得其福，即便化身遍諸船上；諸天，人民，龍，阿須倫，皆各自見如來世尊獨在我船不在餘船。於是如來渡水已竟，無數諸天畟塞虛空，散眾名花、燒異妙香、作諸伎樂，人及諸龍并阿須倫，皆亦如是散眾名華、燒眾雜香、作諸伎樂，娛樂世尊歡喜無量。

于時，如來觀於三界諸天人民，心懷歡喜踊躍無量供養如來，世尊將欲說於前世本所修行菩薩道時，即便微笑，五色光明從口中出，光有五分，一一光頭出無數明，一一光頭有寶蓮花，一一花上皆有化佛，一分光明上照欲界、色界、無色界。三界諸天見其光明，又覩化佛皆悉歡喜，各離欲樂、來詣化佛所聽說經法。無量諸天聞說經法歡喜踊躍，皆各得道迹、往來、不還、無著證者，發大道意入不退轉者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 于時，如來觀於三界諸天人民，心懷歡喜踊躍無量供養如來，世尊將欲說於前世本所修行菩薩道時，即便微笑，五色光明從口中出，光有五分，一一光頭出無數明，一一光頭有寶蓮花，一一花上皆有化佛，一分光明上照欲界、色界、無色界。三界諸天見其光明，又覩化佛皆悉歡喜，各離欲樂、來詣化佛所聽說經法。無量諸天聞說經法歡喜踊躍，皆各得道迹、往來、不還、無著證者，發大道意入不退轉者。

一分光明遍照三千大千世界在人道者，光明化佛彌滿世界，一切人民見其光明又覩化佛，瞋恚盛者忿意消滅皆發慈心，婬火盛者欲心消除觀其瑕穢，愚癡盲冥皆悉醒寤解四非常，牢獄繫閉悉皆放解，盲者得視，聾者得聽，啞者能語，拘躄者得手足，癃殘百病皆悉除愈。一切人民莫不歡喜，各離所樂來詣佛所。時諸化佛各各說法，心意開解，或得道迹、往來、不還、無著之果，發於無上正真道意，堅住大乘不退轉者，不可稱計。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一分光明遍照三千大千世界在人道者，光明化佛彌滿世界，一切人民見其光明又覩化佛，瞋恚盛者忿意消滅皆發慈心，婬火盛者欲心消除觀其瑕穢，愚癡盲冥皆悉醒寤解四非常，牢獄繫閉悉皆放解，盲者得視，聾者得聽，啞者能語，拘躄者得手足，癃殘百病皆悉除愈。一切人民莫不歡喜，各離所樂來詣佛所。時諸化佛各各說法，心意開解，或得道迹、往來、不還、無著之果，發於無上正真道意，堅住大乘不退轉者，不可稱計。

一分光明照於一切餓鬼境界，光明化佛悉遍餓鬼境界之處，諸餓鬼等見佛光明，自然飽滿無有飢渴，身心清淨無諸惱熱。聞其說法皆悉歡喜慳垢消滅，壽終之後皆得生天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一分光明照於一切餓鬼境界，光明化佛悉遍餓鬼境界之處，諸餓鬼等見佛光明，自然飽滿無有飢渴，身心清淨無諸惱熱。聞其說法皆悉歡喜慳垢消滅，壽終之後皆得生天。

一分光明照於大千畜生境界，一切禽獸見佛光明，皆悉歡喜善心自生。虎狼師子龍蛇毒惡之心皆悉消滅，慈心相向不相傷害，壽終之後皆生天上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一分光明照於大千畜生境界，一切禽獸見佛光明，皆悉歡喜善心自生。虎狼師子龍蛇毒惡之心皆悉消滅，慈心相向不相傷害，壽終之後皆生天上。

一分光明遍照大千地獄，鐵圍山間幽冥之處莫不明徹，一切地獄眾生之類見其光明，又覩化佛歡喜踊躍，火滅湯冷，拷治酷毒皆得休息，冰寒獄中自然熅煖。地獄眾生既得休息歡喜踊躍，諸化佛等各為說法，心開意解，即時壽終盡得生天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一分光明遍照大千地獄，鐵圍山間幽冥之處莫不明徹，一切地獄眾生之類見其光明，又覩化佛歡喜踊躍，火滅湯冷，拷治酷毒皆得休息，冰寒獄中自然熅煖。地獄眾生既得休息歡喜踊躍，諸化佛等各為說法，心開意解，即時壽終盡得生天。

當于是時，光明、化佛彌滿三千大千世界，五道眾生皆得度脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當于是時，光明、化佛彌滿三千大千世界，五道眾生皆得度脫。

凡於如來光明入處各有所應：欲說地獄事，光從足下入：欲說畜生事，光從足上入：欲說餓鬼事，光從脛踝入：欲說人道事，光從䏶入：欲說轉輪聖王事，光從臍入：欲說羅漢事，光從口入：欲說辟支佛事，光從眉間入：欲說菩薩事，光從頂入：欲說過去事，光從後入：欲說當來今現在事，光從前入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡於如來光明入處各有所應：欲說地獄事，光從足下入：欲說畜生事，光從足上入：欲說餓鬼事，光從脛踝入：欲說人道事，光從䏶入：欲說轉輪聖王事，光從臍入：欲說羅漢事，光從口入：欲說辟支佛事，光從眉間入：欲說菩薩事，光從頂入：欲說過去事，光從後入：欲說當來今現在事，光從前入。

爾時，世尊現大變化，光明普照十方世界，大千境界雨眾天花，無量伎樂不鼓自鳴，諸天人民一切大眾，莫不歡喜倍加踊躍。於是世尊還攝神足，光明便還遶佛三匝，光從後入。無量諸天一切大眾，異口同音讚歎：「如來功德巍巍難量，不可思議乃如是乎！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊現大變化，光明普照十方世界，大千境界雨眾天花，無量伎樂不鼓自鳴，諸天人民一切大眾，莫不歡喜倍加踊躍。於是世尊還攝神足，光明便還遶佛三匝，光從後入。無量諸天一切大眾，異口同音讚歎：「如來功德巍巍難量，不可思議乃如是乎！」

於是阿難長跪叉手，前白佛言：「佛不妄笑，笑必有因。今日世尊欣笑如是，將欲自說先世宿行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是阿難長跪叉手，前白佛言：「佛不妄笑，笑必有因。今日世尊欣笑如是，將欲自說先世宿行。」

佛告阿難及諸大眾：「乃昔過去久遠無量無數世時，此閻浮提有轉輪王，名修陀梨鄯寧，王四天下，此閻浮提八萬四千諸小國王，八萬四千城。王有七寶：一金輪寶，輪有千輻，縱廣四十里，周匝百二十里，王欲行時輪在前導，不賓伏者金輪自然在頭上旋，自然降伏不用兵仗。二摩尼珠寶，著於幢頭，晝夜常照千六百里。三白象寶，其象身體優脩姝好白如雪光，王乘其上自然飛行，一食之頃周四天下。四紺馬寶，朱色髦尾，王乘其上一食之頃遍四天下。五典兵臣，王意欲得百千萬兵，自然而至。六典藏臣，王意欲須金銀七寶衣被飲食，披其兩手七寶財產一切所須，隨意所欲從手中出而無有盡。七玉女寶，端正無比猶若天女，無有女人瑕穢之垢，身體香潔如優鉢花，王意欲得清涼之時，身自然冷，欲得溫時，身自然溫，聲如梵聲常能使王歡喜踊躍，名曰玉女寶。王有千子勇猛無比。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難及諸大眾：「乃昔過去久遠無量無數世時，此閻浮提有轉輪王，名修陀梨鄯寧，王四天下，此閻浮提八萬四千諸小國王，八萬四千城。王有七寶：一金輪寶，輪有千輻，縱廣四十里，周匝百二十里，王欲行時輪在前導，不賓伏者金輪自然在頭上旋，自然降伏不用兵仗。二摩尼珠寶，著於幢頭，晝夜常照千六百里。三白象寶，其象身體優脩姝好白如雪光，王乘其上自然飛行，一食之頃周四天下。四紺馬寶，朱色髦尾，王乘其上一食之頃遍四天下。五典兵臣，王意欲得百千萬兵，自然而至。六典藏臣，王意欲須金銀七寶衣被飲食，披其兩手七寶財產一切所須，隨意所欲從手中出而無有盡。七玉女寶，端正無比猶若天女，無有女人瑕穢之垢，身體香潔如優鉢花，王意欲得清涼之時，身自然冷，欲得溫時，身自然溫，聲如梵聲常能使王歡喜踊躍，名曰玉女寶。王有千子勇猛無比。

「王欲出時，七寶大蓋常在其頭上，七寶隨從，群臣無數導從前後，百千伎樂其音和雅，巍巍堂堂不可稱計。王千子中其最小者，見王如是，問其母言：『此何國王巍巍如是？』其母答言：『此是修陀梨鄯寧大轉輪王，主四天下，汝之父也。不識之耶？』太子報言：『我當何時，應得為王？』母復答言：『王有千子，汝第一小，不應得王。』太子復言：『若不應得為王者，何用在家作白衣為？』即便長跪白其母言：『願聽出家作沙門，詣山澤中學於仙道。』母即聽之，其母告言：『若汝思惟所得智慧，必還語我。』兒即許之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王欲出時，七寶大蓋常在其頭上，七寶隨從，群臣無數導從前後，百千伎樂其音和雅，巍巍堂堂不可稱計。王千子中其最小者，見王如是，問其母言：『此何國王巍巍如是？』其母答言：『此是修陀梨鄯寧大轉輪王，主四天下，汝之父也。不識之耶？』太子報言：『我當何時，應得為王？』母復答言：『王有千子，汝第一小，不應得王。』太子復言：『若不應得為王者，何用在家作白衣為？』即便長跪白其母言：『願聽出家作沙門，詣山澤中學於仙道。』母即聽之，其母告言：『若汝思惟所得智慧，必還語我。』兒即許之。

「即便剃頭而著袈裟，詣於山澤精進坐禪思惟智慧，內解五陰、外了萬物皆悉非常，一切受身眾苦之器，飛輪王帝豪儁世主三界尊榮，猶若幻化空無吾我，緣會則有緣離則無，皆從癡愛因有諸行，以有諸行受一切身，五道之分便有眾苦。若無癡愛則無諸行，以無諸行則無五道，以無五道則不受身，以無有身眾苦便滅。思惟如是，霍然意解成辟支佛，飛騰變化六通清徹無所罣礙。如其本誓便還見母，現其神足身昇虛空經行坐臥，身上出水、身下出火，身上出火、身下出水，分一身作百作千作萬無數，還合為一。其母見之歡喜踊躍頭面作禮。母復問言：『從何所而得飲食？』答言：『乞匃自存。』母復白言：『莫更乞食，當受我請。從今以往在此園中住，願當日日受我飲食，亦當使我得其福德。』時，辟支佛便受母請住於園中，其母日日自往飯之。於彼園中經涉數年，思惟身分瑕穢不淨，身為苦器何用此為？便捨身命入於泥洹而般泥洹。其母即便耶旬起塔花香供養。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「即便剃頭而著袈裟，詣於山澤精進坐禪思惟智慧，內解五陰、外了萬物皆悉非常，一切受身眾苦之器，飛輪王帝豪儁世主三界尊榮，猶若幻化空無吾我，緣會則有緣離則無，皆從癡愛因有諸行，以有諸行受一切身，五道之分便有眾苦。若無癡愛則無諸行，以無諸行則無五道，以無五道則不受身，以無有身眾苦便滅。思惟如是，霍然意解成辟支佛，飛騰變化六通清徹無所罣礙。如其本誓便還見母，現其神足身昇虛空經行坐臥，身上出水、身下出火，身上出火、身下出水，分一身作百作千作萬無數，還合為一。其母見之歡喜踊躍頭面作禮。母復問言：『從何所而得飲食？』答言：『乞匃自存。』母復白言：『莫更乞食，當受我請。從今以往在此園中住，願當日日受我飲食，亦當使我得其福德。』時，辟支佛便受母請住於園中，其母日日自往飯之。於彼園中經涉數年，思惟身分瑕穢不淨，身為苦器何用此為？便捨身命入於泥洹而般泥洹。其母即便耶旬起塔花香供養。

「王於異時，到此園中，見此塔即問左右：『而此園中素無是塔，誰起此塔？』辟支佛母即便白言：『是王太子之中第一小者。見王出時，而問我言：「是何大王巍巍如是？」我即答言：「修陀梨鄯寧轉輪聖王，是卿之父。」復問我言：「我當何時，應得為王？」我語之曰：「汝於千子第一最小，不應得王。」其子便言：「若使不得應作王者，何用在家作白衣為？」便辭我出家學道，我便聽之。我與共要：「若得道者必還見我。」剃除鬚髮著於袈裟，詣山澤中精進坐禪成辟支佛道。如其所誓便還見我。我即請之在此園中，日日供養飲食所須。經歷數年便般泥洹，在此耶旬起於塔廟。是其塔也。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王於異時，到此園中，見此塔即問左右：『而此園中素無是塔，誰起此塔？』辟支佛母即便白言：『是王太子之中第一小者。見王出時，而問我言：「是何大王巍巍如是？」我即答言：「修陀梨鄯寧轉輪聖王，是卿之父。」復問我言：「我當何時，應得為王？」我語之曰：「汝於千子第一最小，不應得王。」其子便言：「若使不得應作王者，何用在家作白衣為？」便辭我出家學道，我便聽之。我與共要：「若得道者必還見我。」剃除鬚髮著於袈裟，詣山澤中精進坐禪成辟支佛道。如其所誓便還見我。我即請之在此園中，日日供養飲食所須。經歷數年便般泥洹，在此耶旬起於塔廟。是其塔也。』

「王聞此語且悲且喜，答夫人言：『何不語我？我即當以轉輪王位而用與之，我不得聞大有折減。而今雖死，我以王位而用與之。』即脫天冠七寶拂飾王者威服，著於塔上，王大七寶蓋用覆塔上頭面作禮，花香供養伎樂娛樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王聞此語且悲且喜，答夫人言：『何不語我？我即當以轉輪王位而用與之，我不得聞大有折減。而今雖死，我以王位而用與之。』即脫天冠七寶拂飾王者威服，著於塔上，王大七寶蓋用覆塔上頭面作禮，花香供養伎樂娛樂。」

佛告阿難：「乃昔爾時，修陀梨鄯寧轉輪王者，今我身是。而我爾時，自我之子成辟支佛供養其塔，而以王位而用施之，大七寶蓋覆於塔上，因是功德無央數劫作轉輪王，主四天下，七寶隨從，常有三千七寶之蓋自然而至。無央數劫，或作天帝、或作梵王，至于今日。若我不取佛者，三千寶蓋常自然至無有窮盡。供養一辟支佛塔，受其功德不可窮盡，何況供養如來色身，及滅度後舍利起塔、作佛形像供養之者，計其功德過踰於彼，百千億倍，不可計倍，無以為喻。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「乃昔爾時，修陀梨鄯寧轉輪王者，今我身是。而我爾時，自我之子成辟支佛供養其塔，而以王位而用施之，大七寶蓋覆於塔上，因是功德無央數劫作轉輪王，主四天下，七寶隨從，常有三千七寶之蓋自然而至。無央數劫，或作天帝、或作梵王，至于今日。若我不取佛者，三千寶蓋常自然至無有窮盡。供養一辟支佛塔，受其功德不可窮盡，何況供養如來色身，及滅度後舍利起塔、作佛形像供養之者，計其功德過踰於彼，百千億倍，不可計倍，無以為喻。」

於時，大眾皆大歡喜心悅意解，應時有得須陀洹者，斯陀含者，阿那含者，阿羅漢者，或發無上正真道意者，或住立不退轉者，不可稱計。爾時，大眾皆大歡喜，遶佛三匝頭面作禮各還本所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時，大眾皆大歡喜心悅意解，應時有得須陀洹者，斯陀含者，阿那含者，阿羅漢者，或發無上正真道意者，或住立不退轉者，不可稱計。爾時，大眾皆大歡喜，遶佛三匝頭面作禮各還本所。

於是世尊進至毘舍離城，到門閫上，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是世尊進至毘舍離城，到門閫上，而說偈言：

「在地諸天神， 虛空住諸天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「在地諸天神， 虛空住諸天，

諸來在此者， 皆當發慈心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸來在此者， 皆當發慈心。

晝夜懷歡喜， 當隨正法言， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晝夜懷歡喜， 當隨正法言，

勿得懷害意， 嬈惱諸人民。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勿得懷害意， 嬈惱諸人民。」