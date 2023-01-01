佛說九橫經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說九橫經

後漢安息國三藏安世高譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢安息國三藏安世高譯

佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛便告比丘：「有九輩九因緣，命未盡便橫死：一者、為不應飯為飯，二者、為不量飯，三者、為不習飯飯，四者、為不出生，五者、為止熟，六者、為不持戒，七者、為近惡知識，八者、為入里不時不如法行，九者、為可避不避。如是為九因緣，人命為橫盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛便告比丘：「有九輩九因緣，命未盡便橫死：一者、為不應飯為飯，二者、為不量飯，三者、為不習飯飯，四者、為不出生，五者、為止熟，六者、為不持戒，七者、為近惡知識，八者、為入里不時不如法行，九者、為可避不避。如是為九因緣，人命為橫盡。

「一、不應飯者，名為不可意飯，亦為以飽，腹不停調。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一、不應飯者，名為不可意飯，亦為以飽，腹不停調。

「二、不量飯者，名為不知節度，多飯過足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二、不量飯者，名為不知節度，多飯過足。

「三、不習飯者，名為不知時冬夏，為至他國郡，不知俗宜，不能消飯，食未習故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「三、不習飯者，名為不知時冬夏，為至他國郡，不知俗宜，不能消飯，食未習故。

「四、不出生者，名為飯物未消，復上飯，不服藥吐下，不時消。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「四、不出生者，名為飯物未消，復上飯，不服藥吐下，不時消。

「五、為止熟者，名為大便、小便來時，不即時行，噫、吐、啑、下風來時制。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五、為止熟者，名為大便、小便來時，不即時行，噫、吐、啑、下風來時制。

「六、不持戒者，名為犯五戒——殺、盜、犯他人婦、兩舌、飲酒——亦有餘戒，以犯便入縣官，或絃死，或捶杖、利刃所斫刺，或辜飢渴而終；或以得脫，從怨家得手死，或驚怖念罪憂死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「六、不持戒者，名為犯五戒——殺、盜、犯他人婦、兩舌、飲酒——亦有餘戒，以犯便入縣官，或絃死，或捶杖、利刃所斫刺，或辜飢渴而終；或以得脫，從怨家得手死，或驚怖念罪憂死。

「七、為近惡知識者，名為惡知識已作惡，便反坐。何以故坐？不離惡知識故，不覺善惡，不計惡知識惡態，不思惡知識惡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「七、為近惡知識者，名為惡知識已作惡，便反坐。何以故坐？不離惡知識故，不覺善惡，不計惡知識惡態，不思惡知識惡。

「八、為入里不時者，名為冥行，亦里有諍時行，亦里有縣官長吏追捕不避，不如法行者，入里妄入他家舍中，妄見不可見，妄聽不可聽，妄犯不可犯，妄說不可說，妄憂不可憂，妄索不可索。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「八、為入里不時者，名為冥行，亦里有諍時行，亦里有縣官長吏追捕不避，不如法行者，入里妄入他家舍中，妄見不可見，妄聽不可聽，妄犯不可犯，妄說不可說，妄憂不可憂，妄索不可索。

「九、為可避不避者，名為當避弊象、弊馬、牛犇、車、蛇虺、坑井、水火、拔刀醉人、惡人，亦餘若干惡。如是為九因緣輩人命未盡當坐是盡，慧人當識當避是因緣，以避乃得兩福：一者、得長壽；二者、以長壽乃得聞道，好語言亦能行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「九、為可避不避者，名為當避弊象、弊馬、牛犇、車、蛇虺、坑井、水火、拔刀醉人、惡人，亦餘若干惡。如是為九因緣輩人命未盡當坐是盡，慧人當識當避是因緣，以避乃得兩福：一者、得長壽；二者、以長壽乃得聞道，好語言亦能行。」

諸比丘歡喜受行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘歡喜受行。