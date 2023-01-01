佛說阿難同學經(出增一阿含經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說阿難同學經(出增一阿含經)

後漢安息國三藏安世高譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢安息國三藏安世高譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園。爾時，舍衛城有比丘名掘多，是尊者阿難少小同學，甚愛敬念、親昵，未曾恚怒，然不樂修梵行，欲得捨戒還為白衣。是時阿難，至世尊所，到已頭面禮足，在一面立。時阿難白世尊言：「於此舍衛城，有比丘名曰掘多，是我少小同學，不堪任修梵行，欲捨戒還為白衣。願世尊與掘多比丘說法，使於此現法中清淨修梵行！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園。爾時，舍衛城有比丘名掘多，是尊者阿難少小同學，甚愛敬念、親昵，未曾恚怒，然不樂修梵行，欲得捨戒還為白衣。是時阿難，至世尊所，到已頭面禮足，在一面立。時阿難白世尊言：「於此舍衛城，有比丘名曰掘多，是我少小同學，不堪任修梵行，欲捨戒還為白衣。願世尊與掘多比丘說法，使於此現法中清淨修梵行！」

時，世尊告阿難：「阿難！汝自往詣彼掘多比丘所。」對曰：「如是。世尊！」阿難從佛受教，便至掘多比丘所。「世尊呼？」對曰：「如是。」時，掘多比丘從阿難教，至世尊所，到已頭面禮足，在一面坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，世尊告阿難：「阿難！汝自往詣彼掘多比丘所。」對曰：「如是。世尊！」阿難從佛受教，便至掘多比丘所。「世尊呼？」對曰：「如是。」時，掘多比丘從阿難教，至世尊所，到已頭面禮足，在一面坐。

時，世尊告掘多比丘言：「云何比丘汝審不樂修梵行，欲捨禁戒還為白衣耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，世尊告掘多比丘言：「云何比丘汝審不樂修梵行，欲捨禁戒還為白衣耶？」

比丘報言：「審然，世尊！所以然者？身熾盛意亦熾盛，不堪任清淨修梵行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘報言：「審然，世尊！所以然者？身熾盛意亦熾盛，不堪任清淨修梵行。」

世尊告曰：「比丘！女人有五穢行。云何為五？比丘！女人臭穢，言語麁獷，無反復心，猶如蚖虵常懷毒垢；此女人，增益魔眾，難得解脫，亦如鈎鎖。女人不可親近，猶如雜毒不可食；女人不可消，亦如金剛壞敗人身；比丘！亦如火炎，猶彼阿鼻泥黎。比丘！女人不可觀察，猶彼臭糞；比丘！女人不可聽聞，猶如死嚮；比丘！女人如牢獄，猶如鞞摩質多牢獄(阿須繫輪)；比丘！女人是怨家，亦如蚖虵，比丘當遠離，猶惡知識；比丘！女人為恐怖，猶賊村落。比丘！人身難得，猶優曇鉢花；比丘！人身甚難得，猶彼板一孔，推著水中數萬歲乃值其孔。比丘！時亦難遇，除其八時。汝比丘已得人身，皆是本行所造。比丘！佛世尊出世甚難遇，猶如石女無子；比丘！如來出世甚難遇，亦如優曇鉢花。比丘！已得人身，已得受具足戒，亦得入眾，猶彼蒙尊國王，亦為人說法，休息止觀至涅槃界，至彼處，如來善說此法。汝比丘淨修梵行，當盡苦原。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「比丘！女人有五穢行。云何為五？比丘！女人臭穢，言語麁獷，無反復心，猶如蚖虵常懷毒垢；此女人，增益魔眾，難得解脫，亦如鈎鎖。女人不可親近，猶如雜毒不可食；女人不可消，亦如金剛壞敗人身；比丘！亦如火炎，猶彼阿鼻泥黎。比丘！女人不可觀察，猶彼臭糞；比丘！女人不可聽聞，猶如死嚮；比丘！女人如牢獄，猶如鞞摩質多牢獄(阿須繫輪)；比丘！女人是怨家，亦如蚖虵，比丘當遠離，猶惡知識；比丘！女人為恐怖，猶賊村落。比丘！人身難得，猶優曇鉢花；比丘！人身甚難得，猶彼板一孔，推著水中數萬歲乃值其孔。比丘！時亦難遇，除其八時。汝比丘已得人身，皆是本行所造。比丘！佛世尊出世甚難遇，猶如石女無子；比丘！如來出世甚難遇，亦如優曇鉢花。比丘！已得人身，已得受具足戒，亦得入眾，猶彼蒙尊國王，亦為人說法，休息止觀至涅槃界，至彼處，如來善說此法。汝比丘淨修梵行，當盡苦原。」

時，彼比丘從佛受是教誡，即從坐上，無有塵垢，得法眼淨。時，彼比丘即從坐起，頭面禮世尊足，便退而去。爾時，彼比丘聞世尊說是教誡，在一閑靜處而自娛樂。已在閑靜處，而自娛樂，所以，族姓子剃除鬚髮，著袈裟衣，於如來所修無上梵行，盡生死原，梵行已立，所作已辦，更不復受母胎。是時，彼比丘即成阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，彼比丘從佛受是教誡，即從坐上，無有塵垢，得法眼淨。時，彼比丘即從坐起，頭面禮世尊足，便退而去。爾時，彼比丘聞世尊說是教誡，在一閑靜處而自娛樂。已在閑靜處，而自娛樂，所以，族姓子剃除鬚髮，著袈裟衣，於如來所修無上梵行，盡生死原，梵行已立，所作已辦，更不復受母胎。是時，彼比丘即成阿羅漢。

時，尊者掘多至世尊所，到已頭面禮足，在一面坐。時，尊者掘多白世尊言：「世尊！所教誡今已還覺，願世尊聽般涅槃！」時，世尊默然不對。尊者掘多比丘再三白世尊言：「世尊！所教今已還覺，願世尊聽般涅槃！」時，世尊告曰：「比丘！今正是時。」彼比丘即從坐起，頭面禮足，繞世尊三匝，便退而去，還詣己房。到已除去坐具，於露地布坐具，便昇虛空，現若干變化：或化一身為若干身，或化若干身為一身；或為石鐵，或為金剛，或為牆壁城郭，或為高山石壁，皆過無礙，出沒於地，譬如流水而無罣礙；結加趺坐，滿虛空中，譬如大火炎，亦如飛鳥，猶如此日月，有大威神，有大力勢；以手摩抆，化身至梵天，於虛空中，坐臥經行，或現煙炎，身下出煙身上出火，身上出煙身下出火，左出煙右出火，右出煙左出火，前出煙後出炎，後出煙前出炎，舉身出煙，舉身出炎，舉身出火。時，彼比丘還斂神足，身就獨坐，結加趺坐，直身正意，繫念在前，便入初禪。從初禪起，入第二禪，從二禪起，入第三禪，從三禪起，入第四禪，從第四禪起，入空處，從空處起，入識處，從識處起，入不用處，從不用處起，入有想無想，從有想無想起，入想知滅三昧；從想知滅三昧起，入有想、無想、不用處、識處空處、四禪、三禪、二禪、初禪；復從初禪起，入第二禪、第三禪。時，尊者掘多從第四禪起，便捨身壽，於無餘涅槃界便般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，尊者掘多至世尊所，到已頭面禮足，在一面坐。時，尊者掘多白世尊言：「世尊！所教誡今已還覺，願世尊聽般涅槃！」時，世尊默然不對。尊者掘多比丘再三白世尊言：「世尊！所教今已還覺，願世尊聽般涅槃！」時，世尊告曰：「比丘！今正是時。」彼比丘即從坐起，頭面禮足，繞世尊三匝，便退而去，還詣己房。到已除去坐具，於露地布坐具，便昇虛空，現若干變化：或化一身為若干身，或化若干身為一身；或為石鐵，或為金剛，或為牆壁城郭，或為高山石壁，皆過無礙，出沒於地，譬如流水而無罣礙；結加趺坐，滿虛空中，譬如大火炎，亦如飛鳥，猶如此日月，有大威神，有大力勢；以手摩抆，化身至梵天，於虛空中，坐臥經行，或現煙炎，身下出煙身上出火，身上出煙身下出火，左出煙右出火，右出煙左出火，前出煙後出炎，後出煙前出炎，舉身出煙，舉身出炎，舉身出火。時，彼比丘還斂神足，身就獨坐，結加趺坐，直身正意，繫念在前，便入初禪。從初禪起，入第二禪，從二禪起，入第三禪，從三禪起，入第四禪，從第四禪起，入空處，從空處起，入識處，從識處起，入不用處，從不用處起，入有想無想，從有想無想起，入想知滅三昧；從想知滅三昧起，入有想、無想、不用處、識處空處、四禪、三禪、二禪、初禪；復從初禪起，入第二禪、第三禪。時，尊者掘多從第四禪起，便捨身壽，於無餘涅槃界便般涅槃。

時，阿難供養尊者掘多舍利，至世尊所，到已頭面禮足，在一面立。時阿難白世尊言：「彼掘多比丘者，從如來受教誡，在閑靜處而自娛樂，所以，族姓子剃除鬚髮，著三法衣，已信堅固，出家學道，修無上梵行，盡生死原，梵行已立，所作已辦，更不受母胎。世尊！彼尊者掘多已般涅槃。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，阿難供養尊者掘多舍利，至世尊所，到已頭面禮足，在一面立。時阿難白世尊言：「彼掘多比丘者，從如來受教誡，在閑靜處而自娛樂，所以，族姓子剃除鬚髮，著三法衣，已信堅固，出家學道，修無上梵行，盡生死原，梵行已立，所作已辦，更不受母胎。世尊！彼尊者掘多已般涅槃。」

世尊告曰：「甚奇，甚特！阿難！佛世尊成就無量智慧，能使掘多比丘濟生死淵。此，阿難！如來所行已足，況度無數百千眾生濟生死淵及餘當拔濟者？是故，阿難！當發茲意於佛、於法、於眾。如是，阿難！當作是學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「甚奇，甚特！阿難！佛世尊成就無量智慧，能使掘多比丘濟生死淵。此，阿難！如來所行已足，況度無數百千眾生濟生死淵及餘當拔濟者？是故，阿難！當發茲意於佛、於法、於眾。如是，阿難！當作是學。」

是時，尊者阿難聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，尊者阿難聞佛所說，歡喜奉行。