國王不梨先泥十夢經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 國王不梨先泥十夢經

東晉西域沙門竺曇無蘭譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉西域沙門竺曇無蘭譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時，國王不梨先泥，夜臥夢見十事。何等十事？一者夢見三瓶併，兩邊瓶滿氣出相交往來，不入中央空瓶中。二者夢見馬口食，尻亦食。三者夢見小樹生華。四者夢見小樹生果。五者夢見一人索繩，人後有羊，羊主食繩。六者夢見狐坐於金床上，於金器中食。七者夢見大牛還從犢子飲乳。八者夢見四牛從四面鳴來相趍欲鬪，當合未合不知牛處。九者夢見大陂水，中央濁四邊清。十者夢見大谿水流正赤。王夢見是事已即寤，大恐亡其國及身妻子。王明日即召公卿大臣及諸道人曉解夢者，問言：「昨夜臥夢，見十事如是，夢即寤，恐怖意中不樂，誰能解夢者？」諸道人中有一婆羅門言：「我能為王解之，恐王聞者愁憂不樂。」王言：「如卿所覩便說之，勿有所諱。」婆羅門言：「王夢者皆各惡非吉事，當取所重愛夫人、太子及身邊親近侍人奴婢，皆殺以祠天，王可得無他；王有臥具及著身珍寶好物，皆當燒以祠天，如是者王身可得無他。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時，國王不梨先泥，夜臥夢見十事。何等十事？一者夢見三瓶併，兩邊瓶滿氣出相交往來，不入中央空瓶中。二者夢見馬口食，尻亦食。三者夢見小樹生華。四者夢見小樹生果。五者夢見一人索繩，人後有羊，羊主食繩。六者夢見狐坐於金床上，於金器中食。七者夢見大牛還從犢子飲乳。八者夢見四牛從四面鳴來相趍欲鬪，當合未合不知牛處。九者夢見大陂水，中央濁四邊清。十者夢見大谿水流正赤。王夢見是事已即寤，大恐亡其國及身妻子。王明日即召公卿大臣及諸道人曉解夢者，問言：「昨夜臥夢，見十事如是，夢即寤，恐怖意中不樂，誰能解夢者？」諸道人中有一婆羅門言：「我能為王解之，恐王聞者愁憂不樂。」王言：「如卿所覩便說之，勿有所諱。」婆羅門言：「王夢者皆各惡非吉事，當取所重愛夫人、太子及身邊親近侍人奴婢，皆殺以祠天，王可得無他；王有臥具及著身珍寶好物，皆當燒以祠天，如是者王身可得無他。」

王聞婆羅門解夢如是，王即大愁憂不樂，却入齋房思念是事。王有正夫人名摩尼，到王所問王言：「何為入齋房愁憂不樂，我身將有過失於王耶？」王言：「汝無過於我，自愁憂耳。」夫人復問：「王用何等故愁憂？」王言：「汝莫問我，聞者令汝不樂。」夫人復言：「我是王身半，設有善惡王當語我，云何不相語耶？」王便為夫人說：「我昨夜夢見十事，夢已即寤，我大愁憂恐怖，恐亡我國及身妻子。我召群臣公卿諸道人，為說所夢十事，有婆羅門為我解夢言：『當取所愛重夫人、太子及邊親近侍從人奴婢及白象名馬，皆殺以祠天，及所臥具著身珍寶皆燒祠天，王身乃可得無他。』我用是故愁憂不樂耳。」夫人言：「王莫愁憂！如人買金磨石好醜善惡其色自見於石上，今佛近在精舍去國不遠，何以不往問夢意？如佛所解當隨之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王聞婆羅門解夢如是，王即大愁憂不樂，却入齋房思念是事。王有正夫人名摩尼，到王所問王言：「何為入齋房愁憂不樂，我身將有過失於王耶？」王言：「汝無過於我，自愁憂耳。」夫人復問：「王用何等故愁憂？」王言：「汝莫問我，聞者令汝不樂。」夫人復言：「我是王身半，設有善惡王當語我，云何不相語耶？」王便為夫人說：「我昨夜夢見十事，夢已即寤，我大愁憂恐怖，恐亡我國及身妻子。我召群臣公卿諸道人，為說所夢十事，有婆羅門為我解夢言：『當取所愛重夫人、太子及邊親近侍從人奴婢及白象名馬，皆殺以祠天，及所臥具著身珍寶皆燒祠天，王身乃可得無他。』我用是故愁憂不樂耳。」夫人言：「王莫愁憂！如人買金磨石好醜善惡其色自見於石上，今佛近在精舍去國不遠，何以不往問夢意？如佛所解當隨之。」

王即勅左右群臣，嚴駕而出，到佛所徐步徑，王下車前到佛所，以頭面著佛足，却坐白佛言：「我昨夜夢見十事：一者夢見三瓶併，兩邊瓶滿氣相交往來，不入中央空瓶中。二者夢見馬口食，尻亦食。三者夢見小樹生華。四者夢見小樹生果。五者夢見一人索繩，人後有羊，羊主食繩。六者夢見狐坐於金床上，於金器中食。七者夢見大牛還從犢子乳。八者夢見四牛從四面鳴來相趍欲鬪，當合不合不知牛處。九者夢見大陂水，中央濁四邊清。十者夢見谿水流正赤。我所夢如是，寤即恐怖，恐亡我國及身妻子，唯佛為解所夢十事，願聞教誡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王即勅左右群臣，嚴駕而出，到佛所徐步徑，王下車前到佛所，以頭面著佛足，却坐白佛言：「我昨夜夢見十事：一者夢見三瓶併，兩邊瓶滿氣相交往來，不入中央空瓶中。二者夢見馬口食，尻亦食。三者夢見小樹生華。四者夢見小樹生果。五者夢見一人索繩，人後有羊，羊主食繩。六者夢見狐坐於金床上，於金器中食。七者夢見大牛還從犢子乳。八者夢見四牛從四面鳴來相趍欲鬪，當合不合不知牛處。九者夢見大陂水，中央濁四邊清。十者夢見谿水流正赤。我所夢如是，寤即恐怖，恐亡我國及身妻子，唯佛為解所夢十事，願聞教誡。」

佛言：「王莫愁！王夢者皆無他，王所夢迺為後世當來之事，非今世。」佛言：「後世人當不畏法禁，婬妷貪利嫉姤不知厭足，少義理無慈心，喜怒不知慚愧。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「王莫愁！王夢者皆無他，王所夢迺為後世當來之事，非今世。」佛言：「後世人當不畏法禁，婬妷貪利嫉姤不知厭足，少義理無慈心，喜怒不知慚愧。」

佛言：「第一、夢見三瓶併，兩邊瓶滿氣出相交往來，不入中央空瓶中者，後世人豪貴者，自相追隨不視貧者，王夢見三瓶併，正謂是耳。王莫恐莫恐！於王國於太子於夫人皆無他。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「第一、夢見三瓶併，兩邊瓶滿氣出相交往來，不入中央空瓶中者，後世人豪貴者，自相追隨不視貧者，王夢見三瓶併，正謂是耳。王莫恐莫恐！於王國於太子於夫人皆無他。」

佛言：「第二、王夢見馬口食，尻亦食者，後世人作帝王及大臣，廩食縣官俸祿復採萬民，不知厭足，王夢見馬口食尻亦食，正謂是耳。王莫恐莫恐！於王國於太子於夫人皆無他。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「第二、王夢見馬口食，尻亦食者，後世人作帝王及大臣，廩食縣官俸祿復採萬民，不知厭足，王夢見馬口食尻亦食，正謂是耳。王莫恐莫恐！於王國於太子於夫人皆無他。」

佛言：「第三、夢見小樹生花者，後世人年未滿三十而頭生白髮，貪婬多欲年少強老，王夢見小樹生花者，正謂是耳。王莫恐莫恐！於王國於太子於夫人皆無他也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「第三、夢見小樹生花者，後世人年未滿三十而頭生白髮，貪婬多欲年少強老，王夢見小樹生花者，正謂是耳。王莫恐莫恐！於王國於太子於夫人皆無他也。」

佛言：「第四、王夢見小樹生菓者，後世女人年未滿十五，便行嫁抱兒而歸，不知慚愧，王夢見小樹生果，正謂是耳。王莫恐！於王國於太子於夫人皆無他。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「第四、王夢見小樹生菓者，後世女人年未滿十五，便行嫁抱兒而歸，不知慚愧，王夢見小樹生果，正謂是耳。王莫恐！於王國於太子於夫人皆無他。」

佛言：「第五、夢見一人索繩，人後有羊，羊主食繩者，後世人夫壻出行賈作，置婦於後，便與他家男子交通，食其財物，王夢見一人索繩者，正謂是耳。王莫恐！於王國於太子於夫人皆無他。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「第五、夢見一人索繩，人後有羊，羊主食繩者，後世人夫壻出行賈作，置婦於後，便與他家男子交通，食其財物，王夢見一人索繩者，正謂是耳。王莫恐！於王國於太子於夫人皆無他。」

佛言：「第六、王夢見狐坐金床上，於金器中食者，後世人下賤更尊貴有財產，眾人敬畏之，公侯子孫更貧賤，處於下坐飲食在後，王夢見狐坐金床上於金器中食，正謂是耳。王莫恐！於王國於太子於夫人皆無他。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「第六、王夢見狐坐金床上，於金器中食者，後世人下賤更尊貴有財產，眾人敬畏之，公侯子孫更貧賤，處於下坐飲食在後，王夢見狐坐金床上於金器中食，正謂是耳。王莫恐！於王國於太子於夫人皆無他。」

佛言：「第七、王夢見大牛還從犢子乳者，後世人無有禮義，母反為女作媒，誘恤他家男子與女交通，賣女求財物以自供給，不知慚愧，王夢見大牛還從犢子乳者，正謂是耳。王莫恐！於王國於太子於夫人皆無他。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「第七、王夢見大牛還從犢子乳者，後世人無有禮義，母反為女作媒，誘恤他家男子與女交通，賣女求財物以自供給，不知慚愧，王夢見大牛還從犢子乳者，正謂是耳。王莫恐！於王國於太子於夫人皆無他。」

佛言：「第八、夢見四牛從四面鳴來相趍欲鬪，當合未合不知牛處者，後世帝王長吏及人民，皆無至誠之心，更欺詐愚癡瞋恚不敬天地，用是故雨澤不時，長吏人民請禱求雨，天當四面起雲雷電有聲，長吏人民咸言當雨，須臾之間雲散雨去為不墮。所以者何？帝王長吏人民，無有忠正慈仁故。王夢見四牛鳴來相趍，當合未合不知牛處者，正謂此耳。王莫恐！於王國於太子於夫人皆無他。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「第八、夢見四牛從四面鳴來相趍欲鬪，當合未合不知牛處者，後世帝王長吏及人民，皆無至誠之心，更欺詐愚癡瞋恚不敬天地，用是故雨澤不時，長吏人民請禱求雨，天當四面起雲雷電有聲，長吏人民咸言當雨，須臾之間雲散雨去為不墮。所以者何？帝王長吏人民，無有忠正慈仁故。王夢見四牛鳴來相趍，當合未合不知牛處者，正謂此耳。王莫恐！於王國於太子於夫人皆無他。」

佛言：「第九、王夢見大陂水，中央濁四邊清者，後世中國當擾亂治行不平，人民不孝父母不敬長老，邊國面當平清，人民和睦孝順二親，王夢見大陂水中央濁四邊清者，正謂是耳。王莫恐！於王國於太子於夫人皆無他。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「第九、王夢見大陂水，中央濁四邊清者，後世中國當擾亂治行不平，人民不孝父母不敬長老，邊國面當平清，人民和睦孝順二親，王夢見大陂水中央濁四邊清者，正謂是耳。王莫恐！於王國於太子於夫人皆無他。」

佛言：「第十、王夢見大谿水流正赤者，後世諸國當忿爭，興軍聚眾更相攻伐，當作車兵步兵騎兵共鬪，相殺傷不可稱數，死者於路血流正赤，王夢見大谿水流正赤，正謂是耳。王莫恐！於王國於太子於夫人皆無他。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「第十、王夢見大谿水流正赤者，後世諸國當忿爭，興軍聚眾更相攻伐，當作車兵步兵騎兵共鬪，相殺傷不可稱數，死者於路血流正赤，王夢見大谿水流正赤，正謂是耳。王莫恐！於王國於太子於夫人皆無他。」

佛言：「王夢見者，皆為後世當來之事，非今世事，王莫恐愁憂也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「王夢見者，皆為後世當來之事，非今世事，王莫恐愁憂也。」

王即長跪言：「得佛教，心即歡喜，譬如人持小器盛膏，膏多器小，更求大器盛之，安隱不復恐，今我受佛恩得安隱。」王即為佛作禮，還歸宮中重賜正夫人，皆奪諸大臣俸祿。王言：「我從今以後不信諸異道人及婆羅門所語。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王即長跪言：「得佛教，心即歡喜，譬如人持小器盛膏，膏多器小，更求大器盛之，安隱不復恐，今我受佛恩得安隱。」王即為佛作禮，還歸宮中重賜正夫人，皆奪諸大臣俸祿。王言：「我從今以後不信諸異道人及婆羅門所語。」