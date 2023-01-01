佛說舍衛國王十夢經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說舍衛國王十夢經

附西晉錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 附西晉錄

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在舍衛國精舍，時有國王名波斯匿，夜夢十事：一者、三釜羅，兩邊釜沸氣交往來，不入中央空釜中。二者、王夢見馬口亦食，尻亦食。三者、見大樹生花。四者、見小樹生菓。五者、見一人切繩，人後有羊，羊主食繩。六者、見胡虜坐金銀床上以食金銀器。七者、見大牛母還從犢子𡂡乳。八者、見群牛從四面鳴走來相趍欲鬪，當合未合不知牛處。九者、見大陂池水，中央濁四邊清。十者、見谿水正赤。王夢即覺，恐怖畏亡國及身。明日即召左右群臣及諸異道人：「我昨夜夢見十事，誰能解之？」有異道人言：「吾能解之，恐王聞之即不樂耳。」王言：「便說，如卿所知。」異道人言：「王當亡國及身。」王大驚怖不厭不，異道人言：「可厭，當殺太子及所重夫人，及其庫藏皆燒用祠天，王能爾者可得無他。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國精舍，時有國王名波斯匿，夜夢十事：一者、三釜羅，兩邊釜沸氣交往來，不入中央空釜中。二者、王夢見馬口亦食，尻亦食。三者、見大樹生花。四者、見小樹生菓。五者、見一人切繩，人後有羊，羊主食繩。六者、見胡虜坐金銀床上以食金銀器。七者、見大牛母還從犢子𡂡乳。八者、見群牛從四面鳴走來相趍欲鬪，當合未合不知牛處。九者、見大陂池水，中央濁四邊清。十者、見谿水正赤。王夢即覺，恐怖畏亡國及身。明日即召左右群臣及諸異道人：「我昨夜夢見十事，誰能解之？」有異道人言：「吾能解之，恐王聞之即不樂耳。」王言：「便說，如卿所知。」異道人言：「王當亡國及身。」王大驚怖不厭不，異道人言：「可厭，當殺太子及所重夫人，及其庫藏皆燒用祠天，王能爾者可得無他。」

王聞道人語，愁怪驚愕憂亦不樂，却入齋室思惟是事。王有夫人名曰摩利，就到齋室中問：「王何以晝入齋室，顏色不和憂乃爾，誰有過於王？」王對曰：「汝莫問是事，但汝怖怯耳，非汝所知。」夫人說言：「我是王之體，給緩當相告言。」王便為夫人說言：「我昨夜夢見十事，吾問道人解夢如是，甚惶怖，不知何告？」夫人言：「莫愁憂也，譬如有人買金，磨著石上好惡自見，今佛近在精舍，可往問佛，災怪悉可知矣。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王聞道人語，愁怪驚愕憂亦不樂，却入齋室思惟是事。王有夫人名曰摩利，就到齋室中問：「王何以晝入齋室，顏色不和憂乃爾，誰有過於王？」王對曰：「汝莫問是事，但汝怖怯耳，非汝所知。」夫人說言：「我是王之體，給緩當相告言。」王便為夫人說言：「我昨夜夢見十事，吾問道人解夢如是，甚惶怖，不知何告？」夫人言：「莫愁憂也，譬如有人買金，磨著石上好惡自見，今佛近在精舍，可往問佛，災怪悉可知矣。」

王明日即召左右賢臣數千餘人，來詣佛所稽首佛足，王言：「我昨夜所夢十事，願佛為我解說之。」佛告王言：「慎莫愁憂也！王所夢者乃是後世變現耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王明日即召左右賢臣數千餘人，來詣佛所稽首佛足，王言：「我昨夜所夢十事，願佛為我解說之。」佛告王言：「慎莫愁憂也！王所夢者乃是後世變現耳。」

佛言：「王夢見三釜羅，兩邊釜沸氣交往來，不入中央空釜中者，後世人不復供給貧窮親里及諸孤獨，兩富自相饋遺，王夢見是一事者，正為是耳。王夢見馬口亦食，尻亦食者，後世大臣長吏，廩食於官復食於民，曲直者亦食，王夢見二事者，正為是耳。王夢見大樹生花者，後世人年未滿三十，頭當生白髮，王夢見三事者，正為是耳。王夢見小樹生菓者，後世女人年未滿十五當行嫁抱兒，不知慚耻，王夢見四事者，正為是耳。王夢見一人切繩，人後有羊，羊主食繩者，後世女人，夫當從役若行賈販，婦在其後將男子與共同房，食噉夫財，王夢見五事者，正為是耳。王夢胡虜好金銀床上以食金銀器者，後世人貴者當賤，賤者當貴，在上坐食食飲重味，君子食糟糠，小人食粳糧，王夢見六事者，正為是耳。王夢見大牛還從犢子𡂡乳者，後世人母當為女作媒，將他男子與女同房，母守門戶，撿取財物以自濟活，王夢見七事者，正為是耳。王夢見群牛從四面鳴走來相趣欲鬪，當合未合不知牛處者，後世貪淫多畜數婦，王及臣民長者皆大歡喜，當來今世當爾不爾，須臾之間雲便解散，爾時顧見其怪，欲令人畏天地之禁，解不復貪淫，守妻慈心除之妻害，王夢見八事者，正為是耳。王夢見大陂池水，中央濁四邊清者，後世人在國中不敬長老，當敬邊國少年，王夢見九事者，正為是耳。王夢見大谿峪水正赤者，後世人大臣長吏，所欲不知止足，興兵聚眾更相攻伐，當殺人民流血正赤，王夢見十事者，正為是耳。王莫恐莫恐！於國於身妻子皆無他，是夢者皆為後世方來之事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「王夢見三釜羅，兩邊釜沸氣交往來，不入中央空釜中者，後世人不復供給貧窮親里及諸孤獨，兩富自相饋遺，王夢見是一事者，正為是耳。王夢見馬口亦食，尻亦食者，後世大臣長吏，廩食於官復食於民，曲直者亦食，王夢見二事者，正為是耳。王夢見大樹生花者，後世人年未滿三十，頭當生白髮，王夢見三事者，正為是耳。王夢見小樹生菓者，後世女人年未滿十五當行嫁抱兒，不知慚耻，王夢見四事者，正為是耳。王夢見一人切繩，人後有羊，羊主食繩者，後世女人，夫當從役若行賈販，婦在其後將男子與共同房，食噉夫財，王夢見五事者，正為是耳。王夢胡虜好金銀床上以食金銀器者，後世人貴者當賤，賤者當貴，在上坐食食飲重味，君子食糟糠，小人食粳糧，王夢見六事者，正為是耳。王夢見大牛還從犢子𡂡乳者，後世人母當為女作媒，將他男子與女同房，母守門戶，撿取財物以自濟活，王夢見七事者，正為是耳。王夢見群牛從四面鳴走來相趣欲鬪，當合未合不知牛處者，後世貪淫多畜數婦，王及臣民長者皆大歡喜，當來今世當爾不爾，須臾之間雲便解散，爾時顧見其怪，欲令人畏天地之禁，解不復貪淫，守妻慈心除之妻害，王夢見八事者，正為是耳。王夢見大陂池水，中央濁四邊清者，後世人在國中不敬長老，當敬邊國少年，王夢見九事者，正為是耳。王夢見大谿峪水正赤者，後世人大臣長吏，所欲不知止足，興兵聚眾更相攻伐，當殺人民流血正赤，王夢見十事者，正為是耳。王莫恐莫恐！於國於身妻子皆無他，是夢者皆為後世方來之事。」

王即長跪言：「得佛教，心即懽喜，如人持小器受膏，膏多器小更求大器，得大器更受之，即安隱不恐。」王即稽首再拜，前以頭面著佛足而去。還歸於宮，重賜正夫人，皆奪諸公大臣俸祿，不復信諸婆羅門語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王即長跪言：「得佛教，心即懽喜，如人持小器受膏，膏多器小更求大器，得大器更受之，即安隱不恐。」王即稽首再拜，前以頭面著佛足而去。還歸於宮，重賜正夫人，皆奪諸公大臣俸祿，不復信諸婆羅門語。