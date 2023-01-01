舍衛國王夢見十事經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍衛國王夢見十事經

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佛在舍衛祇桓阿難邠坻阿藍。時，國王波斯匿夜臥夢見十事。何謂為十事？一者見三瓶併，兩邊滿中央空，兩瓶滿沸氣交往來，不入空瓶中。二者見馬口亦食，尻亦食。三者見小樹生華。四者見小樹生實。五者見一人切繩，人後有羊主食繩。六者見狐坐於好床，食以金器。七者見大牛還從小犢子乳。八者見四牛從四面鳴來相趣欲鬪，當合未合不知牛處。九者見大陂水，中央濁四邊清。十者見溪水流正赤。王夢已即覺，王大惶怖，恐亡其國軀。明日王即召公卿大臣及明道知解夢者婆羅門，皆到王前，王即為說夜夢十事，誰能解者？諸能解夢者即言：「我能解之，恐王聞之不樂。」王言：「便說之，如卿所知。」婆羅門即為王說之言：「當殺王太子以祠天王，重夫人當殺以祠天王，邊傍侍奴婢當殺以祠天王，所有白象當殺以祠天王，所重好馬當殺以祠天王，所可臥具及著身珍寶好物，皆當燒用祠天王，此王身乃無他。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛在舍衛祇桓阿難邠坻阿藍。時，國王波斯匿夜臥夢見十事。何謂為十事？一者見三瓶併，兩邊滿中央空，兩瓶滿沸氣交往來，不入空瓶中。二者見馬口亦食，尻亦食。三者見小樹生華。四者見小樹生實。五者見一人切繩，人後有羊主食繩。六者見狐坐於好床，食以金器。七者見大牛還從小犢子乳。八者見四牛從四面鳴來相趣欲鬪，當合未合不知牛處。九者見大陂水，中央濁四邊清。十者見溪水流正赤。王夢已即覺，王大惶怖，恐亡其國軀。明日王即召公卿大臣及明道知解夢者婆羅門，皆到王前，王即為說夜夢十事，誰能解者？諸能解夢者即言：「我能解之，恐王聞之不樂。」王言：「便說之，如卿所知。」婆羅門即為王說之言：「當殺王太子以祠天王，重夫人當殺以祠天王，邊傍侍奴婢當殺以祠天王，所有白象當殺以祠天王，所重好馬當殺以祠天王，所可臥具及著身珍寶好物，皆當燒用祠天王，此王身乃無他。」

王聞婆羅門解夢如是，王即大愁憂，却入齋室思念。是王有一夫人名摩利，就到王所齋室問：「王何為入齋室愁憂，我身將有過失？」王即言：「若莫問，儻聞者令若愁。」夫人即復問：「何因緣愁？」王言：「不須復問，聞者令若憂。」夫人復言：「我是王身半也，王有急緩當以告我。」王即為說之言：「我昨日夜夢見十事。一者見三瓶，兩邊滿中央空，兩瓶滿沸氣交往來，不入空瓶中。二者見馬口亦食，尻亦食。三者見小樹生華。四者見小樹生實。五者見一人切繩，人後有羊主食繩。六者見狐坐好床，食以金器。七者見大牛還從小犢子乳。八者見四牛從四面鳴來相趣欲鬪，當合未合不知牛處。九者見大陂水，中央濁四邊清。十者見大溪水流正赤。夢已即覺惶怖，夢如是，恐亡我國、恐亡我子、恐亡我國中人民。反明日我即召公卿大臣諸婆羅門能解夢者，為說夢如是，婆羅門解夢言：『王所愛者，皆當以祠天用。』是故憂愁。」夫人言：「王莫愁憂！人行買金，以金磨石好惡其色見石上，今佛在祇桓阿難邠坻阿藍，可往問佛夢意，如佛解者當隨佛語。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王聞婆羅門解夢如是，王即大愁憂，却入齋室思念。是王有一夫人名摩利，就到王所齋室問：「王何為入齋室愁憂，我身將有過失？」王即言：「若莫問，儻聞者令若愁。」夫人即復問：「何因緣愁？」王言：「不須復問，聞者令若憂。」夫人復言：「我是王身半也，王有急緩當以告我。」王即為說之言：「我昨日夜夢見十事。一者見三瓶，兩邊滿中央空，兩瓶滿沸氣交往來，不入空瓶中。二者見馬口亦食，尻亦食。三者見小樹生華。四者見小樹生實。五者見一人切繩，人後有羊主食繩。六者見狐坐好床，食以金器。七者見大牛還從小犢子乳。八者見四牛從四面鳴來相趣欲鬪，當合未合不知牛處。九者見大陂水，中央濁四邊清。十者見大溪水流正赤。夢已即覺惶怖，夢如是，恐亡我國、恐亡我子、恐亡我國中人民。反明日我即召公卿大臣諸婆羅門能解夢者，為說夢如是，婆羅門解夢言：『王所愛者，皆當以祠天用。』是故憂愁。」夫人言：「王莫愁憂！人行買金，以金磨石好惡其色見石上，今佛在祇桓阿難邠坻阿藍，可往問佛夢意，如佛解者當隨佛語。」

王即勅左右車騎，車騎已嚴，王即乘高蓋車，車名婆羅延。時車騎數千即從舍衛，到祇桓阿難邠坻阿藍徐步徑，即下車步到佛所。見佛前以頭面著佛足，乃坐白佛言：「我昨日夜夢見十事。一者見三瓶併，兩邊滿中央空，兩瓶滿沸氣交往來，不入空瓶中。二者見馬口亦食，尻亦食。三者見小樹生華。四者見小樹生實。五者見一人切繩，人後有羊主食繩。六者見狐坐於好床，食以金器。七者見大牛還從小犢子乳。八者見四牛從四面鳴來相趣欲鬪，當合未合不知牛處。九者見大陂水，中央濁四邊清。十者見大溪水流正赤。我夢如是，覺即怖𭞚，恐亡我國、恐亡我子、恐亡我國中人民。」反王言：「願佛為我解是十事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王即勅左右車騎，車騎已嚴，王即乘高蓋車，車名婆羅延。時車騎數千即從舍衛，到祇桓阿難邠坻阿藍徐步徑，即下車步到佛所。見佛前以頭面著佛足，乃坐白佛言：「我昨日夜夢見十事。一者見三瓶併，兩邊滿中央空，兩瓶滿沸氣交往來，不入空瓶中。二者見馬口亦食，尻亦食。三者見小樹生華。四者見小樹生實。五者見一人切繩，人後有羊主食繩。六者見狐坐於好床，食以金器。七者見大牛還從小犢子乳。八者見四牛從四面鳴來相趣欲鬪，當合未合不知牛處。九者見大陂水，中央濁四邊清。十者見大溪水流正赤。我夢如是，覺即怖𭞚，恐亡我國、恐亡我子、恐亡我國中人民。」反王言：「願佛為我解是十事。」

佛即告王言：「莫恐莫恐！所夢者無他，於王身無惡，於國亦無惡，於大子亦無惡，於夫人亦無惡。王所夢者，皆為後世施耳。後世人不畏法，皆淫泆皆貪，一妻不厭足，數怒愚癡不知慚愧。王夢見三瓶併，兩邊滿中央空，兩瓶滿沸氣交往來，不入空瓶中者，後世人當不給視貧窮，近親兩富自相饋遺，王夢見一事者，正為是耳。王莫恐莫恐！於國於身妻子皆無他。王夢見馬口亦食，尻亦食者，後世大臣當廩食於官，復食於民，王夢見二事者，但為是耳。王莫恐莫恐！於國於身妻子皆無他。王夢見小樹生華者，後世人年未滿三十，當頭生白髮，王夢見三事者，正為是耳。王莫恐莫恐！於國於身妻子皆無他。王夢見小樹生實者，後世女人年少當行嫁抱子，不知慚愧，王夢見四事者，正為是耳。王莫恐莫恐！於國於身妻子皆無他。王夢見一人切繩，人後有羊主食繩者，後世人當行出賈留婦於家，婦當私與男子共栖宿，王夢見五事者，正為是耳。王莫恐莫恐！於國於身妻子皆無他。王夢見狐坐於好床，食以金器者，後世賤人當有財富者，當在上坐食飲極味，王夢見六事者，正為是耳。王莫恐莫恐！於國於身妻子皆無他。王夢見大牛還從小犢子乳者，後世人母當為女作媒，將他人男子與女共房，母當主守門，持女婬錢用自給活，王夢見七事者，正為是耳。王莫恐莫恐！於國於身妻子皆無他。王夢見四牛從四面鳴來相趣欲鬪，當合未合不知牛處者，後世人大臣當不畏天，淫泆貪，一妻不厭足，數怒愚癡不知慚愧不畏上下；雨師不為時節，帝王長吏人民皆當請雨，雨師見帝王長吏人民施行如是故四面起雲，帝王長吏皆喜言：『雲已四面起，今當雨。』須臾間雲各自散去。雨師故見怪，欲使帝王長吏人民畏天地，不淫泆不貪，守一妻，慈心莫怒，王夢見八事者，正為是耳。王莫恐莫恐！於國於身妻子皆無他。王夢見大陂水，中央濁四邊清者，後世人民在閻浮利內者，當不孝父母不敬長老，無反復不顧後，邊國當孝父母敬長老有反復，王夢見九事者，正為是耳。王莫恐莫恐！於國於身妻子皆無他。王夢見大陂水正赤者，後世諸王當不厭其國興師，人民起兵共鬪，當作車兵馬兵步兵，當以車兵相殺、馬兵相殺、步兵相殺，血流正赤，王夢見十事者，正為是耳。王莫恐莫恐！於國於身妻子皆無他。是夢者皆為後世方來之事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛即告王言：「莫恐莫恐！所夢者無他，於王身無惡，於國亦無惡，於大子亦無惡，於夫人亦無惡。王所夢者，皆為後世施耳。後世人不畏法，皆淫泆皆貪，一妻不厭足，數怒愚癡不知慚愧。王夢見三瓶併，兩邊滿中央空，兩瓶滿沸氣交往來，不入空瓶中者，後世人當不給視貧窮，近親兩富自相饋遺，王夢見一事者，正為是耳。王莫恐莫恐！於國於身妻子皆無他。王夢見馬口亦食，尻亦食者，後世大臣當廩食於官，復食於民，王夢見二事者，但為是耳。王莫恐莫恐！於國於身妻子皆無他。王夢見小樹生華者，後世人年未滿三十，當頭生白髮，王夢見三事者，正為是耳。王莫恐莫恐！於國於身妻子皆無他。王夢見小樹生實者，後世女人年少當行嫁抱子，不知慚愧，王夢見四事者，正為是耳。王莫恐莫恐！於國於身妻子皆無他。王夢見一人切繩，人後有羊主食繩者，後世人當行出賈留婦於家，婦當私與男子共栖宿，王夢見五事者，正為是耳。王莫恐莫恐！於國於身妻子皆無他。王夢見狐坐於好床，食以金器者，後世賤人當有財富者，當在上坐食飲極味，王夢見六事者，正為是耳。王莫恐莫恐！於國於身妻子皆無他。王夢見大牛還從小犢子乳者，後世人母當為女作媒，將他人男子與女共房，母當主守門，持女婬錢用自給活，王夢見七事者，正為是耳。王莫恐莫恐！於國於身妻子皆無他。王夢見四牛從四面鳴來相趣欲鬪，當合未合不知牛處者，後世人大臣當不畏天，淫泆貪，一妻不厭足，數怒愚癡不知慚愧不畏上下；雨師不為時節，帝王長吏人民皆當請雨，雨師見帝王長吏人民施行如是故四面起雲，帝王長吏皆喜言：『雲已四面起，今當雨。』須臾間雲各自散去。雨師故見怪，欲使帝王長吏人民畏天地，不淫泆不貪，守一妻，慈心莫怒，王夢見八事者，正為是耳。王莫恐莫恐！於國於身妻子皆無他。王夢見大陂水，中央濁四邊清者，後世人民在閻浮利內者，當不孝父母不敬長老，無反復不顧後，邊國當孝父母敬長老有反復，王夢見九事者，正為是耳。王莫恐莫恐！於國於身妻子皆無他。王夢見大陂水正赤者，後世諸王當不厭其國興師，人民起兵共鬪，當作車兵馬兵步兵，當以車兵相殺、馬兵相殺、步兵相殺，血流正赤，王夢見十事者，正為是耳。王莫恐莫恐！於國於身妻子皆無他。是夢者皆為後世方來之事。」

王即長跪言：「得佛教心即歡喜，如人持小器受膏，膏多器小更求大器，得大器更受之，即安隱不恐。」王即稽首再拜，前以頭面著佛足而去。還歸於宮重賜正夫人，皆奪諸公大臣俸祿，不復信諸婆羅門語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王即長跪言：「得佛教心即歡喜，如人持小器受膏，膏多器小更求大器，得大器更受之，即安隱不恐。」王即稽首再拜，前以頭面著佛足而去。還歸於宮重賜正夫人，皆奪諸公大臣俸祿，不復信諸婆羅門語。

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