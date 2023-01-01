佛說大愛道般泥洹經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說大愛道般泥洹經

西晉河內沙門白法祖譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉河內沙門白法祖譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在墮舍利國，行在獼猴水拘羅曷講堂。是時，摩訶卑耶和題俱曇彌，行在墮舍利國，與五百比丘尼俱，皆是阿羅漢，皆為大神足，為諄那須、摩訶離、惟讖彌、優波羅洹、卑耶俱曇彌，是輩長年比丘尼大弟子，行在墮舍利王國比丘尼精舍。是時摩訶卑耶和題俱曇彌，自意覺念言：「我不忍見佛般泥洹，并阿難、舍利弗、目揵連是賢者輩，我先捨壽命行取泥洹去。」是時佛即已覺知，便語阿難：「是間摩訶卑耶和題俱曇彌自念言：『我不忍見佛般泥洹，并阿難、舍利弗、目乾連是賢者輩，我先捨壽行取泥洹去。』是五百比丘尼，自意覺捨一切苦，我不忍見佛般泥洹，并賢者阿難、舍利弗、目乾連是賢者輩，我輩亦當捨壽行取泥洹去。」佛說如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在墮舍利國，行在獼猴水拘羅曷講堂。是時，摩訶卑耶和題俱曇彌，行在墮舍利國，與五百比丘尼俱，皆是阿羅漢，皆為大神足，為諄那須、摩訶離、惟讖彌、優波羅洹、卑耶俱曇彌，是輩長年比丘尼大弟子，行在墮舍利王國比丘尼精舍。是時摩訶卑耶和題俱曇彌，自意覺念言：「我不忍見佛般泥洹，并阿難、舍利弗、目揵連是賢者輩，我先捨壽命行取泥洹去。」是時佛即已覺知，便語阿難：「是間摩訶卑耶和題俱曇彌自念言：『我不忍見佛般泥洹，并阿難、舍利弗、目乾連是賢者輩，我先捨壽行取泥洹去。』是五百比丘尼，自意覺捨一切苦，我不忍見佛般泥洹，并賢者阿難、舍利弗、目乾連是賢者輩，我輩亦當捨壽行取泥洹去。」佛說如是。

阿難白佛言：「是故我身不能自勝，諸方不能分別，所聞法不能自識。所以者何？聞摩訶卑耶和題俱曇彌當般泥洹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「是故我身不能自勝，諸方不能分別，所聞法不能自識。所以者何？聞摩訶卑耶和題俱曇彌當般泥洹。」

佛便告賢者阿難：「如是阿難！汝自意念：摩訶卑耶和題俱曇彌，持精進種般泥洹耶，并定種、慈種、解種、度知見種所法，我自知證覺者，若四意止、若四意斷、若四神足、若五根、若五力、七覺意、若八慧道行，汝恐摩訶卑耶和題俱曇彌，持是法去耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛便告賢者阿難：「如是阿難！汝自意念：摩訶卑耶和題俱曇彌，持精進種般泥洹耶，并定種、慈種、解種、度知見種所法，我自知證覺者，若四意止、若四意斷、若四神足、若五根、若五力、七覺意、若八慧道行，汝恐摩訶卑耶和題俱曇彌，持是法去耶？」

佛說是竟已，阿難白言：「摩訶卑耶和題俱曇彌，終不能持清淨種般泥洹去，亦不能持定種，亦不能持慧種，亦不能持解種，亦不能持慧見知種，終不能持覺種。佛自慧所覺知法，若四意止、若四意斷、若四神足、若五根、若五力、若七覺意，若八慧道行，終不能持是法般泥洹。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是竟已，阿難白言：「摩訶卑耶和題俱曇彌，終不能持清淨種般泥洹去，亦不能持定種，亦不能持慧種，亦不能持解種，亦不能持慧見知種，終不能持覺種。佛自慧所覺知法，若四意止、若四意斷、若四神足、若五根、若五力、若七覺意，若八慧道行，終不能持是法般泥洹。」

阿難言：「我自念摩訶卑耶和題俱曇彌於佛有阜恩，佛母壽終時，摩訶卑耶和題俱曇彌乳養長大佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難言：「我自念摩訶卑耶和題俱曇彌於佛有阜恩，佛母壽終時，摩訶卑耶和題俱曇彌乳養長大佛。」

佛言：「阿難！有是。摩訶卑耶和題俱曇彌，於我有阜恩，我母壽終時乳養長大我。」佛言：「阿難！我亦於摩訶卑耶和題俱曇彌有恩無量。所以者何？摩訶卑耶和題俱曇彌從我因緣，自歸佛，自歸法，自歸比丘僧，自歸習道盡，亦不復疑佛，亦不復疑法，亦不復疑比丘僧，亦不復疑習道盡，皆已了知。若人，阿難！能教人自歸佛者、自歸法者、自歸比丘僧者，自歸習道盡者，受者盡壽命者，遷事所受歸教，施與衣食臥具醫藥，所索不逆，盡壽命如是，尚未能為報師恩。」佛言：「是故阿難！我於摩訶卑耶和題俱曇彌，有阜恩無量。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「阿難！有是。摩訶卑耶和題俱曇彌，於我有阜恩，我母壽終時乳養長大我。」佛言：「阿難！我亦於摩訶卑耶和題俱曇彌有恩無量。所以者何？摩訶卑耶和題俱曇彌從我因緣，自歸佛，自歸法，自歸比丘僧，自歸習道盡，亦不復疑佛，亦不復疑法，亦不復疑比丘僧，亦不復疑習道盡，皆已了知。若人，阿難！能教人自歸佛者、自歸法者、自歸比丘僧者，自歸習道盡者，受者盡壽命者，遷事所受歸教，施與衣食臥具醫藥，所索不逆，盡壽命如是，尚未能為報師恩。」佛言：「是故阿難！我於摩訶卑耶和題俱曇彌，有阜恩無量。」

是時摩訶卑耶和題俱曇彌，并五百比丘尼，便俱出墮舍利國到大樹間，至佛所以頭面禮佛足却住一處，是五百比丘尼亦復禮佛住一處。摩訶卑耶和題俱曇彌便叉手白佛言：「我不能忍見佛般泥洹，并阿難、舍利弗羅、目乾連是賢者輩比丘，我欲先捨壽行取泥洹去。」以白如是，佛受摩訶卑耶和題俱曇彌所白默然。摩訶卑耶和題俱曇彌便以手摩佛足言：「我今日最後見世間依者，最後見世間明者，最後見世間無上者，從今以後不復見三界中尊者。」已為佛作禮却坐一處。是五百比丘尼亦復叉手，白佛如是：「我輩不忍見佛般泥洹，并賢者阿難、舍利弗羅、目乾連賢者比丘輩，我輩欲捨壽行取泥洹去。」五百比丘尼白如是，佛默然受五百比丘尼所白。五百比丘尼便頭面禮佛足言：「我輩最後見世間依者，最後見世間明者，最後見世間無上者，從今以後不復見三界中尊者。」已說如是各還就座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時摩訶卑耶和題俱曇彌，并五百比丘尼，便俱出墮舍利國到大樹間，至佛所以頭面禮佛足却住一處，是五百比丘尼亦復禮佛住一處。摩訶卑耶和題俱曇彌便叉手白佛言：「我不能忍見佛般泥洹，并阿難、舍利弗羅、目乾連是賢者輩比丘，我欲先捨壽行取泥洹去。」以白如是，佛受摩訶卑耶和題俱曇彌所白默然。摩訶卑耶和題俱曇彌便以手摩佛足言：「我今日最後見世間依者，最後見世間明者，最後見世間無上者，從今以後不復見三界中尊者。」已為佛作禮却坐一處。是五百比丘尼亦復叉手，白佛如是：「我輩不忍見佛般泥洹，并賢者阿難、舍利弗羅、目乾連賢者比丘輩，我輩欲捨壽行取泥洹去。」五百比丘尼白如是，佛默然受五百比丘尼所白。五百比丘尼便頭面禮佛足言：「我輩最後見世間依者，最後見世間明者，最後見世間無上者，從今以後不復見三界中尊者。」已說如是各還就座。

佛為摩訶卑耶和題俱曇彌并五百比丘尼，說若干品法已訖，皆歡喜起坐，皆為佛作禮繞佛三匝，頭面著地還到墮舍利國，入王園比丘尼精舍，便從一處布五百座，摩訶卑耶和題俱曇彌，并五百比丘尼各就座。是時摩訶卑耶和題俱曇彌，便自現神足從坐中沒身去，從東方出，在虛空中，上一樹間上至七樹間，自現四神足，於虛空上經行；已經行便住，已住便坐，已坐便臥，已臥便自身出五色火，上身出五色火，下身出水，下身出五色火，上身出水；如是從東方沒出西方，從南方沒出北方，便從七樹間下至地變化現神足如於上，時便滅神足取泥洹去。是時五百比丘尼便皆於坐中沒身，從東方出，在虛空中，上一樹間上至七樹間，自現四品神足，於虛空中經行；已經行便住，已住便坐，已坐便臥，已臥便自身出五色火，上身出五色火，下身出水，下身出五色火，上身出水；如是從東方沒出西方，從南方沒出北方，便從七樹間下至地，變化現神足如於上，時便滅神足取泥洹去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為摩訶卑耶和題俱曇彌并五百比丘尼，說若干品法已訖，皆歡喜起坐，皆為佛作禮繞佛三匝，頭面著地還到墮舍利國，入王園比丘尼精舍，便從一處布五百座，摩訶卑耶和題俱曇彌，并五百比丘尼各就座。是時摩訶卑耶和題俱曇彌，便自現神足從坐中沒身去，從東方出，在虛空中，上一樹間上至七樹間，自現四神足，於虛空上經行；已經行便住，已住便坐，已坐便臥，已臥便自身出五色火，上身出五色火，下身出水，下身出五色火，上身出水；如是從東方沒出西方，從南方沒出北方，便從七樹間下至地變化現神足如於上，時便滅神足取泥洹去。是時五百比丘尼便皆於坐中沒身，從東方出，在虛空中，上一樹間上至七樹間，自現四品神足，於虛空中經行；已經行便住，已住便坐，已坐便臥，已臥便自身出五色火，上身出五色火，下身出水，下身出五色火，上身出水；如是從東方沒出西方，從南方沒出北方，便從七樹間下至地，變化現神足如於上，時便滅神足取泥洹去。

是時，佛告賢者阿難：「汝行明日平旦入惟舍利國到耶陀迦羅越舍，已到便告耶陀迦羅越，佛母般泥洹，并五百比丘尼，佛勸令迦羅越作五百輿床、五百瓶麻油、五百分香、五百分薪，若干種花香、若干種伎樂，持到王園比丘尼精舍。所以者何？佛母般泥洹并五百比丘尼，皆是阿羅漢皆大神足，功德已滿，當好葬之。」佛語阿難：「告迦羅越，佛勸如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，佛告賢者阿難：「汝行明日平旦入惟舍利國到耶陀迦羅越舍，已到便告耶陀迦羅越，佛母般泥洹，并五百比丘尼，佛勸令迦羅越作五百輿床、五百瓶麻油、五百分香、五百分薪，若干種花香、若干種伎樂，持到王園比丘尼精舍。所以者何？佛母般泥洹并五百比丘尼，皆是阿羅漢皆大神足，功德已滿，當好葬之。」佛語阿難：「告迦羅越，佛勸如是。」

阿難聞佛言，唯然即起持頭面禮佛足，即以平旦入惟舍利國，至耶陀迦羅越所，至已告守門者：「令入白迦羅越，阿難在外。」守門者聞阿難言，即入白如是。時耶陀迦羅越在高樓上，與妓女共相娛樂，聞門者言如是，即恐怖衣毛皆竪，即下樓出與阿難相見，即持頭面著賢者阿難足下為禮，白賢者阿難：「是非恒亦非小事。所以者何？賢者來入國一何早耶？」耶陀迦羅越言：「已意何？」阿難即報言：「佛使我來，欲勸令迦羅越，作五百輿床、五百麻油瓶、五百分香、五百分薪，若干種好香花、若干種伎樂，持到王園比丘尼精舍。所以者何？佛母般泥洹并五百比丘尼，皆是阿羅漢皆大神足，功德已滿，當好葬之。佛勸迦羅越如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難聞佛言，唯然即起持頭面禮佛足，即以平旦入惟舍利國，至耶陀迦羅越所，至已告守門者：「令入白迦羅越，阿難在外。」守門者聞阿難言，即入白如是。時耶陀迦羅越在高樓上，與妓女共相娛樂，聞門者言如是，即恐怖衣毛皆竪，即下樓出與阿難相見，即持頭面著賢者阿難足下為禮，白賢者阿難：「是非恒亦非小事。所以者何？賢者來入國一何早耶？」耶陀迦羅越言：「已意何？」阿難即報言：「佛使我來，欲勸令迦羅越，作五百輿床、五百麻油瓶、五百分香、五百分薪，若干種好香花、若干種伎樂，持到王園比丘尼精舍。所以者何？佛母般泥洹并五百比丘尼，皆是阿羅漢皆大神足，功德已滿，當好葬之。佛勸迦羅越如是。」

迦羅越聞阿難言如是，即惛擗地言：「賢者阿難！我人有何等過於比丘尼？比丘尼有何恨我人？所般泥洹不告我人？賢者阿難！從今以後，行室當空，諸座亦當空，經行處亦當空，四徼道頭里巷皆當空，惟舍利國已為空。賢者阿難！從今以後，不復見比丘尼行分越入惟舍利國，是痛何甚！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迦羅越聞阿難言如是，即惛擗地言：「賢者阿難！我人有何等過於比丘尼？比丘尼有何恨我人？所般泥洹不告我人？賢者阿難！從今以後，行室當空，諸座亦當空，經行處亦當空，四徼道頭里巷皆當空，惟舍利國已為空。賢者阿難！從今以後，不復見比丘尼行分越入惟舍利國，是痛何甚！」

耶陀迦羅越言已竟，阿難即告迦羅越言：「佛本自說言，一切恩愛皆當別離消散，各自異處各自異行，所生所至所想，各自有行，各自有因緣，會當滅盡會當別離，欲令不別離者終不可得，慧人但當護法行。」是時賢者阿難，為迦羅越引若干經，要持解迦羅越意，欲勸迦羅越意，已解已喜已勸，便到惟舍利國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 耶陀迦羅越言已竟，阿難即告迦羅越言：「佛本自說言，一切恩愛皆當別離消散，各自異處各自異行，所生所至所想，各自有行，各自有因緣，會當滅盡會當別離，欲令不別離者終不可得，慧人但當護法行。」是時賢者阿難，為迦羅越引若干經，要持解迦羅越意，欲勸迦羅越意，已解已喜已勸，便到惟舍利國。

披羅門迦羅越異因緣，在講堂聚會，便賢者阿難，以到就座已坐，便告惟舍利國披羅門迦羅越：「卿輩作五百輿床、五百麻油瓶、五百分香、五百分薪，若干種好香華、若干種妓樂，持到王園比丘尼精舍。所以者何？佛母般泥洹并五百比丘尼，皆是阿羅漢皆大神足，功德已滿，當好葬之。佛勸眾披羅門迦羅越如是。」惟舍利國披羅門迦羅越，即便擗地告賢者阿難：「我人有何等過於比丘尼？比丘尼有何恨我人輩？持何等失比丘尼意，般泥洹不告我人？賢者阿難！從今以後，行室皆當空，諸座皆當空，四徼道頭里巷皆當空，惟舍利國以為空。從今以後，終不復見比丘尼入惟舍利國行分越。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 披羅門迦羅越異因緣，在講堂聚會，便賢者阿難，以到就座已坐，便告惟舍利國披羅門迦羅越：「卿輩作五百輿床、五百麻油瓶、五百分香、五百分薪，若干種好香華、若干種妓樂，持到王園比丘尼精舍。所以者何？佛母般泥洹并五百比丘尼，皆是阿羅漢皆大神足，功德已滿，當好葬之。佛勸眾披羅門迦羅越如是。」惟舍利國披羅門迦羅越，即便擗地告賢者阿難：「我人有何等過於比丘尼？比丘尼有何恨我人輩？持何等失比丘尼意，般泥洹不告我人？賢者阿難！從今以後，行室皆當空，諸座皆當空，四徼道頭里巷皆當空，惟舍利國以為空。從今以後，終不復見比丘尼入惟舍利國行分越。」

是時，賢者阿難告惟舍利國披羅門迦羅越：「佛先自說，一切恩愛皆當別離消散，各自異處各自異行，所生所至所想，各自有行，各自有因緣，會當別離，欲令不別離終不可得，慧人但當護法行。」是時，賢者阿難，為惟舍利國披羅門迦羅越，引若干經要持解披羅門迦羅越意，喜披羅門迦羅越意，勸披羅門迦羅越意，已解已喜已勸，賢者阿難，便起坐到佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，賢者阿難告惟舍利國披羅門迦羅越：「佛先自說，一切恩愛皆當別離消散，各自異處各自異行，所生所至所想，各自有行，各自有因緣，會當別離，欲令不別離終不可得，慧人但當護法行。」是時，賢者阿難，為惟舍利國披羅門迦羅越，引若干經要持解披羅門迦羅越意，喜披羅門迦羅越意，勸披羅門迦羅越意，已解已喜已勸，賢者阿難，便起坐到佛所。

是時耶陀迦羅越，并五百披羅門迦羅越，持五百輿床、五百麻油瓶、五百分薪、五百分香，若干種好香華妓樂，到王園比丘尼精舍，已到是時王園比丘尼精舍門閉，耶陀迦羅越便告一人言：「來，汝上一人肩上，度垣牆入園開門。」是人受迦羅越言，上一人肩上度垣牆即開門。耶游陀迦羅越及五百披羅門，俱入王園比丘尼精舍。是時五百比丘尼共有六沙彌利，是六沙彌利告耶游陀迦羅越言：「賢者迦羅越！莫得嬈是五百比丘尼也。所以者何？皆是已得定意坐者。」是時，迦羅越告六沙彌利言：「是五百比丘尼，不為定意生，已捨壽命行取泥洹。」是時，六沙彌利聞是語即惛擗地言：「誰當復教誡我人者耶？誰當復諫數我人，當持衣鉢隨誰後耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時耶陀迦羅越，并五百披羅門迦羅越，持五百輿床、五百麻油瓶、五百分薪、五百分香，若干種好香華妓樂，到王園比丘尼精舍，已到是時王園比丘尼精舍門閉，耶陀迦羅越便告一人言：「來，汝上一人肩上，度垣牆入園開門。」是人受迦羅越言，上一人肩上度垣牆即開門。耶游陀迦羅越及五百披羅門，俱入王園比丘尼精舍。是時五百比丘尼共有六沙彌利，是六沙彌利告耶游陀迦羅越言：「賢者迦羅越！莫得嬈是五百比丘尼也。所以者何？皆是已得定意坐者。」是時，迦羅越告六沙彌利言：「是五百比丘尼，不為定意生，已捨壽命行取泥洹。」是時，六沙彌利聞是語即惛擗地言：「誰當復教誡我人者耶？誰當復諫數我人，當持衣鉢隨誰後耶？」

是時，迦羅越告賢者六沙彌利言：「佛先自說，一切恩愛皆當別離。賢者沙彌利莫愁憂，但當勤行增精進。」是時，迦羅越取摩訶卑耶和題俱曇彌舍利，持若干種香花妓樂，恭敬撿取舍利著金床上，并五百比丘尼舍利亦如是，便耶游陀迦羅越，并五百披羅門迦羅越，俱取摩訶卑耶和題俱曇彌，并五百比丘尼舍利到佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，迦羅越告賢者六沙彌利言：「佛先自說，一切恩愛皆當別離。賢者沙彌利莫愁憂，但當勤行增精進。」是時，迦羅越取摩訶卑耶和題俱曇彌舍利，持若干種香花妓樂，恭敬撿取舍利著金床上，并五百比丘尼舍利亦如是，便耶游陀迦羅越，并五百披羅門迦羅越，俱取摩訶卑耶和題俱曇彌，并五百比丘尼舍利到佛所。

是時，佛告賢者舍利弗羅：「汝來！正東向叉手，下右膝著地，說如是：『有在東方直信者直業者，三神六智大神足功德已滿者，皆來到是間。所以者何？佛母般泥洹并五百比丘尼已般泥洹，皆是阿羅漢皆大神足，功德已滿，當共好葬之。』南方亦爾西方亦爾，北方亦爾，東方亦爾。」賢者舍利弗羅受語，即東向、南向、西向、北向請諸阿羅漢。即時東方有三百五十阿羅漢來，南方亦爾，西方亦爾，北方亦爾，合千阿羅漢在佛前。佛便與千比丘僧俱，到摩訶卑耶和題俱曇彌舍利所，佛便坐，千比丘皆就座。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，佛告賢者舍利弗羅：「汝來！正東向叉手，下右膝著地，說如是：『有在東方直信者直業者，三神六智大神足功德已滿者，皆來到是間。所以者何？佛母般泥洹并五百比丘尼已般泥洹，皆是阿羅漢皆大神足，功德已滿，當共好葬之。』南方亦爾西方亦爾，北方亦爾，東方亦爾。」賢者舍利弗羅受語，即東向、南向、西向、北向請諸阿羅漢。即時東方有三百五十阿羅漢來，南方亦爾，西方亦爾，北方亦爾，合千阿羅漢在佛前。佛便與千比丘僧俱，到摩訶卑耶和題俱曇彌舍利所，佛便坐，千比丘皆就座。

是時，佛便告賢者阿難：「汝起，取摩訶卑耶和題俱曇彌舍利，以鉢盛之，持來著我手中。」阿難言：「唯然。」便起坐取摩訶卑耶和題俱曇彌舍利，著鉢中持授佛，佛即以兩手受之。摩訶卑耶和題俱曇彌舍利已受，佛便告眾比丘僧：「是母人聚舍利也，本是惡身急弊卒暴輕心數轉嫉妬，摩訶卑耶和題俱曇彌，已捨母人聚身，男子所應得者摩訶卑耶和題為已得也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，佛便告賢者阿難：「汝起，取摩訶卑耶和題俱曇彌舍利，以鉢盛之，持來著我手中。」阿難言：「唯然。」便起坐取摩訶卑耶和題俱曇彌舍利，著鉢中持授佛，佛即以兩手受之。摩訶卑耶和題俱曇彌舍利已受，佛便告眾比丘僧：「是母人聚舍利也，本是惡身急弊卒暴輕心數轉嫉妬，摩訶卑耶和題俱曇彌，已捨母人聚身，男子所應得者摩訶卑耶和題為已得也。」

是時佛令耶游陀迦羅越眾比丘僧，共為摩訶卑耶和題俱曇彌并五百比丘尼起塔，已起塔及惟舍利國人民及諸天人，皆共事摩訶卑耶和題俱曇彌并五百比丘尼塔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時佛令耶游陀迦羅越眾比丘僧，共為摩訶卑耶和題俱曇彌并五百比丘尼起塔，已起塔及惟舍利國人民及諸天人，皆共事摩訶卑耶和題俱曇彌并五百比丘尼塔。

佛說如是，諸比丘皆歡喜，起前為佛作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是，諸比丘皆歡喜，起前為佛作禮而去。