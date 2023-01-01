玉耶女經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 玉耶女經

失譯人名今附西晉錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯人名今附西晉錄

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，為諸四輩弟子說經。是時，國中給孤獨家為子娶婦，得長者女名曰玉耶，端正殊特，不以婦禮，輕慢公姑及以夫婿。給孤獨長者夫婦議言：「是婦不順，當云何教？若加杖捶，非善法也；設不教訶，其罪日增。」長者議曰：「惟佛能化。」明旦嚴服往詣佛所，稽首禮足前白佛言：「我為子娶婦得長者女，甚大憍慢不以婦禮，惟願世尊，哀愍我等并諸弟子，明日勸請，到舍說經令心開解。」佛即受請，長者歡喜禮佛而歸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，為諸四輩弟子說經。是時，國中給孤獨家為子娶婦，得長者女名曰玉耶，端正殊特，不以婦禮，輕慢公姑及以夫婿。給孤獨長者夫婦議言：「是婦不順，當云何教？若加杖捶，非善法也；設不教訶，其罪日增。」長者議曰：「惟佛能化。」明旦嚴服往詣佛所，稽首禮足前白佛言：「我為子娶婦得長者女，甚大憍慢不以婦禮，惟願世尊，哀愍我等并諸弟子，明日勸請，到舍說經令心開解。」佛即受請，長者歡喜禮佛而歸。

長者到舍廣設調度嚴飾床座，明旦佛來到長者舍，長者欣慶請如來入舍，眾坐已定，皆各禮佛却住一面，佛飯食訖并為說經，惟有玉耶憍慢不出。佛念愍之放大神力，變長者家皆化作水精色，內外相照無有障礙。玉耶見佛三十二相、八十種好，衣毛為竪戰慄惶怖，即出禮佛却住一面，合掌低頭默無所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者到舍廣設調度嚴飾床座，明旦佛來到長者舍，長者欣慶請如來入舍，眾坐已定，皆各禮佛却住一面，佛飯食訖并為說經，惟有玉耶憍慢不出。佛念愍之放大神力，變長者家皆化作水精色，內外相照無有障礙。玉耶見佛三十二相、八十種好，衣毛為竪戰慄惶怖，即出禮佛却住一面，合掌低頭默無所說。

佛語玉耶：「女人不以面貌端正，不順夫婿非為端正，心端行正是為端正。女人身中有十惡事，不自覺知。何等十惡？一者託生父母甚難養育，二者懷妊憂愁，三者初生父母不喜，四者養育無味，五者父母隨逐不離時宜，六者處處畏人，七者常憂嫁之，八者生已父母離別，九者常畏夫婿，十者不得自在，是名十惡也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語玉耶：「女人不以面貌端正，不順夫婿非為端正，心端行正是為端正。女人身中有十惡事，不自覺知。何等十惡？一者託生父母甚難養育，二者懷妊憂愁，三者初生父母不喜，四者養育無味，五者父母隨逐不離時宜，六者處處畏人，七者常憂嫁之，八者生已父母離別，九者常畏夫婿，十者不得自在，是名十惡也。」

玉耶惶怖白佛言：「世尊！願佛教我婦人之禮，其事云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 玉耶惶怖白佛言：「世尊！願佛教我婦人之禮，其事云何？」

佛語玉耶：「婦事夫婿公姑大長，有五善三惡。何等五善？一者後臥早起美食先進，二者撾罵不得懷恚，三者一心向夫不得邪婬，四者願夫長壽以身奉使，五者夫婿遠行整理家中無有二心，是為五善。何等三惡？一者輕慢夫婿不順大長，美食自噉，未冥早臥日出不起，夫婿教訶瞋目怒應。二者見夫不歡心常敗壞，念他男子好。三者願夫早死更嫁，是為三惡。」玉耶默然無言可答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語玉耶：「婦事夫婿公姑大長，有五善三惡。何等五善？一者後臥早起美食先進，二者撾罵不得懷恚，三者一心向夫不得邪婬，四者願夫長壽以身奉使，五者夫婿遠行整理家中無有二心，是為五善。何等三惡？一者輕慢夫婿不順大長，美食自噉，未冥早臥日出不起，夫婿教訶瞋目怒應。二者見夫不歡心常敗壞，念他男子好。三者願夫早死更嫁，是為三惡。」玉耶默然無言可答。

佛語玉耶：「世間下有七輩婦，為汝說之一心善聽。一者母婦，二者妹婦，三者知識婦，四者婦婦，五者婢婦，六者怨家婦，七者奪命婦。汝今解不？」玉耶答言：「不及此義。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語玉耶：「世間下有七輩婦，為汝說之一心善聽。一者母婦，二者妹婦，三者知識婦，四者婦婦，五者婢婦，六者怨家婦，七者奪命婦。汝今解不？」玉耶答言：「不及此義。」

佛言：「善聽，吾今解之。何等母婦？愛念夫主，如母愛子，晝夜長養，不失時宜，心常憐念，無有厭患，念夫如子，是為母婦。何等妹婦？承事夫壻，盡其敬誠，如兄如弟，同氣分形，骨血至親，無有二情，尊之重之，如妹事兄，是為妹婦。何等知識婦？奉事夫婿，敬順懇至，依依戀戀，不能相遠，私密之事，常相告示，行無違失，善事相教，使益明慧，相親相愛，欲令度世，如善知識，是為知識婦。何等婦婦？供養大人，竭情盡行，無有一二，淨修婦禮，終不廢闕，進不犯義，退不失禮，常和為貴，是名婦婦。何等婢婦？心常畏忌，不敢自慢，忠孝盡節，口不麁言，身不放逸，以禮自防，如民奉王，夫婿敬幸，不得憍慢，若得杖捶，敬承奉受，及見罵辱，默然無辭，甘身苦樂，無有二心，募修婦道，不擇衣食，事夫如事大家，是名婢婦。何等怨家婦？見夫不歡，恒懷瞋恚，晝夜求願，欲得遠離，雖為夫婦，心常如寄，亂頭勤臥，無有畏避，不作生活，養育兒子，身行婬蕩，不知羞恥，陷入罪法，毀辱親里，夫婿相憎，呪欲令死，是名怨家婦。何等奪命婦？晝夜不眠，毒心伺之，作何方便，得遠離之，欲與毒藥，恐人覺之，心外情通，雇人害之，復遣傍夫，伺而賊之，夫死更嫁，適我願之，是名奪命婦。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善聽，吾今解之。何等母婦？愛念夫主，如母愛子，晝夜長養，不失時宜，心常憐念，無有厭患，念夫如子，是為母婦。何等妹婦？承事夫壻，盡其敬誠，如兄如弟，同氣分形，骨血至親，無有二情，尊之重之，如妹事兄，是為妹婦。何等知識婦？奉事夫婿，敬順懇至，依依戀戀，不能相遠，私密之事，常相告示，行無違失，善事相教，使益明慧，相親相愛，欲令度世，如善知識，是為知識婦。何等婦婦？供養大人，竭情盡行，無有一二，淨修婦禮，終不廢闕，進不犯義，退不失禮，常和為貴，是名婦婦。何等婢婦？心常畏忌，不敢自慢，忠孝盡節，口不麁言，身不放逸，以禮自防，如民奉王，夫婿敬幸，不得憍慢，若得杖捶，敬承奉受，及見罵辱，默然無辭，甘身苦樂，無有二心，募修婦道，不擇衣食，事夫如事大家，是名婢婦。何等怨家婦？見夫不歡，恒懷瞋恚，晝夜求願，欲得遠離，雖為夫婦，心常如寄，亂頭勤臥，無有畏避，不作生活，養育兒子，身行婬蕩，不知羞恥，陷入罪法，毀辱親里，夫婿相憎，呪欲令死，是名怨家婦。何等奪命婦？晝夜不眠，毒心伺之，作何方便，得遠離之，欲與毒藥，恐人覺之，心外情通，雇人害之，復遣傍夫，伺而賊之，夫死更嫁，適我願之，是名奪命婦。」

佛語玉耶：「其有善婦者當有顯名，宗親九族并蒙其榮，天龍鬼神擁護其形，使不枉橫、財寶日生，萬分之後願願不違上生天上，宮殿浴池在所自然天人樂之，天上壽盡還生世間，常為富貴侯王子孫，端正姝好人所奉尊。其惡婦者當得惡名，今現在身不得安寧，數為鬼神在於家庭，起病發禍求及神明，會當歸死不得長生，惡夢恐怖所願不成，多逢災橫水火日驚，萬分之後魂神受形，死入地獄餓鬼畜生，其身矬短咽如針釘，身臥鐵床數千萬劫，受罪畢訖還生惡家，貧窮裸露無絲無麻，孜孜急急共相鞭撾，從生至死無有榮華，作善得善作惡自遮，善惡如此非是虛也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語玉耶：「其有善婦者當有顯名，宗親九族并蒙其榮，天龍鬼神擁護其形，使不枉橫、財寶日生，萬分之後願願不違上生天上，宮殿浴池在所自然天人樂之，天上壽盡還生世間，常為富貴侯王子孫，端正姝好人所奉尊。其惡婦者當得惡名，今現在身不得安寧，數為鬼神在於家庭，起病發禍求及神明，會當歸死不得長生，惡夢恐怖所願不成，多逢災橫水火日驚，萬分之後魂神受形，死入地獄餓鬼畜生，其身矬短咽如針釘，身臥鐵床數千萬劫，受罪畢訖還生惡家，貧窮裸露無絲無麻，孜孜急急共相鞭撾，從生至死無有榮華，作善得善作惡自遮，善惡如此非是虛也。」

佛語玉耶：「此是七輩婦，汝用何行？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語玉耶：「此是七輩婦，汝用何行？」

玉耶流淚前白佛言：「我本愚癡不順夫尊，自今已後當如婢婦，盡我命壽不敢憍慢。」即前長跪求受十戒三自歸命，歸佛歸法歸比丘僧。一不殺生，二不偷盜，三不婬佚，四不妄語，五不飲酒，六不惡口，七不綺語，八不嫉妬，九不瞋恚，十者信善得善，是名十戒，此優婆夷所行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 玉耶流淚前白佛言：「我本愚癡不順夫尊，自今已後當如婢婦，盡我命壽不敢憍慢。」即前長跪求受十戒三自歸命，歸佛歸法歸比丘僧。一不殺生，二不偷盜，三不婬佚，四不妄語，五不飲酒，六不惡口，七不綺語，八不嫉妬，九不瞋恚，十者信善得善，是名十戒，此優婆夷所行。

佛說經竟，及諸弟子皆各欲還，給孤獨長者眷屬歡喜禮佛而退。玉耶長跪重白佛言：「我本愚癡憍慢夫婿，今蒙世尊化導，我等令心開解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說經竟，及諸弟子皆各欲還，給孤獨長者眷屬歡喜禮佛而退。玉耶長跪重白佛言：「我本愚癡憍慢夫婿，今蒙世尊化導，我等令心開解。」

佛語玉耶：「自今已後擁護汝家。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語玉耶：「自今已後擁護汝家。」

玉耶言：「諾！受佛言教不敢有違。」稽首禮足受退還歸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 玉耶言：「諾！受佛言教不敢有違。」稽首禮足受退還歸。