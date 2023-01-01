佛說玉耶女經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說玉耶女經

失譯人名附西晉錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯人名附西晉錄

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時，長者給孤獨，為子取婦，得豪貴長者家女，端正無雙，憍豪慠慢，不以婦禮承事姑嫜、夫主。給孤獨家議曰：「其婦憍慢，當以何法而教訓之？若以杖捶，非善法也；若無訓教，其罪日增。長者！唯佛大聖善能教訓，辦供設齋食，明日請佛。」佛即受請。明日佛來將諸徒眾，給孤獨家盡出禮佛，玉耶不出。佛即放大光明紫磨金色，照玉耶室內，佛現三十二相、八十種好，玉耶見佛光明相貌，即大驚怖，生畏懼心便出禮佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時，長者給孤獨，為子取婦，得豪貴長者家女，端正無雙，憍豪慠慢，不以婦禮承事姑嫜、夫主。給孤獨家議曰：「其婦憍慢，當以何法而教訓之？若以杖捶，非善法也；若無訓教，其罪日增。長者！唯佛大聖善能教訓，辦供設齋食，明日請佛。」佛即受請。明日佛來將諸徒眾，給孤獨家盡出禮佛，玉耶不出。佛即放大光明紫磨金色，照玉耶室內，佛現三十二相、八十種好，玉耶見佛光明相貌，即大驚怖，生畏懼心便出禮佛。

佛告玉耶：「女人之法，不當以倚端正而生憍慢，形貌端正，非為端正，唯心行端正，人所愛敬，是為端正，不得以倚面貌端正憍慢自恣，後生卑賤為人走使。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告玉耶：「女人之法，不當以倚端正而生憍慢，形貌端正，非為端正，唯心行端正，人所愛敬，是為端正，不得以倚面貌端正憍慢自恣，後生卑賤為人走使。」

佛告玉耶：「女人之法，有三鄣十惡，不自覺知？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告玉耶：「女人之法，有三鄣十惡，不自覺知？」

玉耶白佛：「何等三鄣十惡？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 玉耶白佛：「何等三鄣十惡？」

佛告玉耶：「一者小時父母所鄣，二者出嫁夫主所鄣，三者老時兒子所鄣，是為三鄣。何等十惡？一者生時父母不憙。二者養育無味。三者常憂嫁娶失禮。四者處處畏人。五者與父母別離。六者倚他門戶。七者懷妊甚難。八者產生時難。九者常畏夫主。十者恒不得自在，是為十惡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告玉耶：「一者小時父母所鄣，二者出嫁夫主所鄣，三者老時兒子所鄣，是為三鄣。何等十惡？一者生時父母不憙。二者養育無味。三者常憂嫁娶失禮。四者處處畏人。五者與父母別離。六者倚他門戶。七者懷妊甚難。八者產生時難。九者常畏夫主。十者恒不得自在，是為十惡。」

玉耶聞佛說三鄣十惡，身心戰悚，白佛言：「唯願世尊，教我作婦之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 玉耶聞佛說三鄣十惡，身心戰悚，白佛言：「唯願世尊，教我作婦之法。」

佛告玉耶：「作婦之法，當有五等。何謂為五？一如母婦，二如臣婦，三如妹婦，四者婢婦，五者夫婦。何謂母婦？愛夫如子故，名母婦。何謂臣婦？事夫如君故，名臣婦。何謂妹婦？事夫如兄故，名妹婦。何謂婢婦？事夫如妾故，名婢婦。何謂夫婦？背親向踈永離所生，恩愛親昵同心異形，尊奉敬慎無憍慢情，善事內外家殷豐盈，待接賓客稱揚善名，是為夫婦之道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告玉耶：「作婦之法，當有五等。何謂為五？一如母婦，二如臣婦，三如妹婦，四者婢婦，五者夫婦。何謂母婦？愛夫如子故，名母婦。何謂臣婦？事夫如君故，名臣婦。何謂妹婦？事夫如兄故，名妹婦。何謂婢婦？事夫如妾故，名婢婦。何謂夫婦？背親向踈永離所生，恩愛親昵同心異形，尊奉敬慎無憍慢情，善事內外家殷豐盈，待接賓客稱揚善名，是為夫婦之道。」

佛告玉耶：「奉事姑嫜夫主，亦有五善三惡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告玉耶：「奉事姑嫜夫主，亦有五善三惡。」

玉耶白佛：「何等五善三惡？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 玉耶白佛：「何等五善三惡？」

佛告玉耶言：「一者晚眠早起修治家事，所有美膳莫自向口，先進姑嫜、夫主。二者看視家物，莫令漏失。三者慎其口語忍辱少瞋。四者矜莊誡慎，恒恐不及。五者一心恭孝姑嫜夫主，使有善名，親族歡喜為人所譽，是為五善。何者三惡？一者未冥早眠日出不起，夫主訶瞋反見嫌罵。二者好食自噉，惡食便與姑嫜夫主，姦色欺詐妖邪萬端。三者不念生活，遊冶世間，道他好醜求人長短，鬪亂口舌，親族憎嫉，為人所賤，是為三惡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告玉耶言：「一者晚眠早起修治家事，所有美膳莫自向口，先進姑嫜、夫主。二者看視家物，莫令漏失。三者慎其口語忍辱少瞋。四者矜莊誡慎，恒恐不及。五者一心恭孝姑嫜夫主，使有善名，親族歡喜為人所譽，是為五善。何者三惡？一者未冥早眠日出不起，夫主訶瞋反見嫌罵。二者好食自噉，惡食便與姑嫜夫主，姦色欺詐妖邪萬端。三者不念生活，遊冶世間，道他好醜求人長短，鬪亂口舌，親族憎嫉，為人所賤，是為三惡。」

玉耶聞佛說五善三惡，信敬歡喜心生慚愧，白佛言：「弟子愚癡，未見佛時，未聞法時，施自𠎝咎無量，及諸障礙不自覺知；今得聞說，開悟意解，乃知先來所行為非，自今已去，改往修來順尊所說，不復敢違。唯願聖尊，慈愍救濟聽我懺悔，得除𠎝咎，受我五戒得為弟子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 玉耶聞佛說五善三惡，信敬歡喜心生慚愧，白佛言：「弟子愚癡，未見佛時，未聞法時，施自𠎝咎無量，及諸障礙不自覺知；今得聞說，開悟意解，乃知先來所行為非，自今已去，改往修來順尊所說，不復敢違。唯願聖尊，慈愍救濟聽我懺悔，得除𠎝咎，受我五戒得為弟子。」

佛言：「善哉！玉耶！聽汝懺悔，莫復更作，垂賜戒法敬奉修行。」佛言：「諦聽善思念之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉！玉耶！聽汝懺悔，莫復更作，垂賜戒法敬奉修行。」佛言：「諦聽善思念之。」

玉耶言：「唯然世尊！願樂受持。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 玉耶言：「唯然世尊！願樂受持。」

佛告玉耶：「持一戒者，身手不殺恩及群生。持二戒者，清淨仁讓不盜，減己濟眾。持三戒者，貞潔不婬行無沾污。持四戒者，不得妄語乃至戲笑。持五戒者，遠酒不飲不犯眾惡。護持禁戒，如救頭然；自觀身形不得久住，危命如電速，如風過庭；少壯必衰，莫恃姿容，當勤精進棄捨世榮，如菩薩法。汝今修行，可得至佛，佛道不可不學，經不可不聽。吾今得佛，稱善所致大乘教，無男無女，樂聞法者，隨願所得。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告玉耶：「持一戒者，身手不殺恩及群生。持二戒者，清淨仁讓不盜，減己濟眾。持三戒者，貞潔不婬行無沾污。持四戒者，不得妄語乃至戲笑。持五戒者，遠酒不飲不犯眾惡。護持禁戒，如救頭然；自觀身形不得久住，危命如電速，如風過庭；少壯必衰，莫恃姿容，當勤精進棄捨世榮，如菩薩法。汝今修行，可得至佛，佛道不可不學，經不可不聽。吾今得佛，稱善所致大乘教，無男無女，樂聞法者，隨願所得。」

玉耶白佛言：「世尊！其善婦者，當得何榮？其惡婦者，當得何咎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 玉耶白佛言：「世尊！其善婦者，當得何榮？其惡婦者，當得何咎？」

佛告玉耶：「其善婦者，現世榮譽親族敬念，受福生天，天上壽盡還生世間，王侯子孫在所生處，一切尊敬。其惡婦者，是人憎嫉無不厭患，欲令早死，命終當墮地獄畜生奴婢，展轉其中無有出期。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告玉耶：「其善婦者，現世榮譽親族敬念，受福生天，天上壽盡還生世間，王侯子孫在所生處，一切尊敬。其惡婦者，是人憎嫉無不厭患，欲令早死，命終當墮地獄畜生奴婢，展轉其中無有出期。」

玉耶聞說善惡婦法，心生畏懼，懇惻修行即得道跡，彫刻、錦繡、作珠寶帳，懸繒幡蓋、燒眾名香，遶塔歌唄聲徹十方，見者隨喜稽首廟堂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 玉耶聞說善惡婦法，心生畏懼，懇惻修行即得道跡，彫刻、錦繡、作珠寶帳，懸繒幡蓋、燒眾名香，遶塔歌唄聲徹十方，見者隨喜稽首廟堂。

阿難白佛言：「當何名此經？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「當何名此經？」

佛言：「此經名教化女人，名玉耶經。若女人得聞此經，受持讀誦如法修行，捨是女身不得更受。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「此經名教化女人，名玉耶經。若女人得聞此經，受持讀誦如法修行，捨是女身不得更受。」

說是經時，大眾歡喜，作禮奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是經時，大眾歡喜，作禮奉行。