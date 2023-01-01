阿那邠邸化七子經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿那邠邸化七子經

後漢安息國三藏安世高譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢安息國三藏安世高譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，婆伽婆在舍衛祇樹給孤獨園。爾時，阿那邠邸有七子，無篤信於佛法眾，彼不歸命佛、歸命法、歸命比丘僧，亦不改殺生，亦不改不與取，亦不改他婬，亦不改妄語，亦不改飲酒。爾時，阿那邠邸長者告彼七子言：「汝等今可自歸命佛、歸命法、歸命比丘僧，亦莫殺生，莫不與取，莫他妻婬，莫妄語，莫飲酒，皆悉莫犯。」彼子作是語：「我不堪任歸命佛、歸命法、歸命比丘僧，莫殺、亦不與取、他婬、妄語、飲酒，皆不堪任。」阿那邠邸長者言：「我當賜汝千兩金，汝等可歸命佛、歸命法、歸命比丘僧，改莫殺生、不與取、他婬、妄語、飲酒，皆悉改之。」爾時，七子已得千兩金，便歸命佛、歸命法、歸命比丘僧，改不殺生、不盜、不他婬、不妄語、不飲酒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，婆伽婆在舍衛祇樹給孤獨園。爾時，阿那邠邸有七子，無篤信於佛法眾，彼不歸命佛、歸命法、歸命比丘僧，亦不改殺生，亦不改不與取，亦不改他婬，亦不改妄語，亦不改飲酒。爾時，阿那邠邸長者告彼七子言：「汝等今可自歸命佛、歸命法、歸命比丘僧，亦莫殺生，莫不與取，莫他妻婬，莫妄語，莫飲酒，皆悉莫犯。」彼子作是語：「我不堪任歸命佛、歸命法、歸命比丘僧，莫殺、亦不與取、他婬、妄語、飲酒，皆不堪任。」阿那邠邸長者言：「我當賜汝千兩金，汝等可歸命佛、歸命法、歸命比丘僧，改莫殺生、不與取、他婬、妄語、飲酒，皆悉改之。」爾時，七子已得千兩金，便歸命佛、歸命法、歸命比丘僧，改不殺生、不盜、不他婬、不妄語、不飲酒。

時阿那邠邸長者，與彼七子各賜千兩金已，授三自歸、受五戒，便往園至世尊所，頭面禮足在一面坐。時阿那邠邸白世尊言：「我於此間有七子，無篤信意，亦無歡喜心於佛法眾，不自歸命佛、歸命法、歸命比丘僧，亦不改殺生，不改盜，不改他婬，不改妄語，不改飲酒。世尊！時七子各各賜千兩金，便使歸命佛、歸命法、歸命比丘僧，而授五戒。云何世尊？彼七子頗有福善諸功德，使後有所獲不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時阿那邠邸長者，與彼七子各賜千兩金已，授三自歸、受五戒，便往園至世尊所，頭面禮足在一面坐。時阿那邠邸白世尊言：「我於此間有七子，無篤信意，亦無歡喜心於佛法眾，不自歸命佛、歸命法、歸命比丘僧，亦不改殺生，不改盜，不改他婬，不改妄語，不改飲酒。世尊！時七子各各賜千兩金，便使歸命佛、歸命法、歸命比丘僧，而授五戒。云何世尊？彼七子頗有福善諸功德，使後有所獲不？」

世尊告曰：「善哉善哉！長者！多饒益眾生，欲安隱眾生天人得安。長者！彼七子緣是功德，諸善功德皆悉具足，諦聽彼七子所因功德諸善所獲果報，我今當說。此北方有國，城名石室，國土豐熟人民熾盛，彼有伊羅波多羅藏，無數百千金銀、珍寶、車𤦲、馬瑙、真珠、琥珀、水精、瑠璃、及諸眾妙寶。彼揵陀賴國人，七歲中七月七日，或以裓盛抱戴，隨其所欲皆悉費用，然彼伊羅鉢多羅藏無所減少。若復長者！彼七子及此伊羅鉢多羅大寶藏，彼七千兩金，百倍、千倍、百千倍、無數倍，皆悉不及汝七子所獲功德。長者！復有國名迦陵𤦲，有城名蜜絺羅，穀米豐熟人民熾盛，彼有寶藏名般籌，無數珍寶金銀、車𤦲、馬瑙、真珠、水精、琉璃、珊瑚、琥珀，乃至迦陵𤦲國人民，七歲七月七日中，隨意所欲擔負多少，無所減少，然彼迦陵𤦲國有所減少。若復長者七子，所有七千兩金，及般籌大寶藏，於彼七千兩金，百倍、千倍、百千倍、無數倍，皆悉不及七子七千兩金，所獲功德而無與等。復有長者！鞞提師國，城名須賴吒，賓伽羅大寶藏，無數百千珍寶藏，金銀、車𤦲、馬瑙、真珠、琥珀、水精、琉璃，於彼鞞提師國，七歲七月七日中，隨其所欲擔負多少，皆負持去，於彼賓迦羅寶藏無所減少。若復長者七子七千兩金，及賓迦羅寶藏，此七子七千兩金，百倍、千倍、百千倍、無數倍，皆悉不及七子所獲功德，不可稱計。復有長者！加尸國波羅奈城，彼有藏名蠰伽(龍名)，無數金銀、珍寶、車𤦲、馬碯、水精、琉璃、真珠、琥珀，彼七子七千兩金，及此蠰伽大寶藏，彼七子七千兩金所獲功德，百倍、千倍、百千倍、無數倍不如也。長者！置此乾陀越國人，捨此迦陵𤦲人，捨此鞞提施人，捨此迦尸人，猶如此閻浮提十六大國男女大小，彼盡隨其所欲擔負取此四大寶藏，金銀、珍寶、車𤦲、馬瑙、真珠、琥珀、水精、瑠璃，彼於七歲七月七日中，隨其所欲皆悉擔負持去，彼四大藏無所減少。長者！彼七子七千兩金，及此四大寶藏，百倍、千倍、百千倍、無數倍皆悉不及。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「善哉善哉！長者！多饒益眾生，欲安隱眾生天人得安。長者！彼七子緣是功德，諸善功德皆悉具足，諦聽彼七子所因功德諸善所獲果報，我今當說。此北方有國，城名石室，國土豐熟人民熾盛，彼有伊羅波多羅藏，無數百千金銀、珍寶、車𤦲、馬瑙、真珠、琥珀、水精、瑠璃、及諸眾妙寶。彼揵陀賴國人，七歲中七月七日，或以裓盛抱戴，隨其所欲皆悉費用，然彼伊羅鉢多羅藏無所減少。若復長者！彼七子及此伊羅鉢多羅大寶藏，彼七千兩金，百倍、千倍、百千倍、無數倍，皆悉不及汝七子所獲功德。長者！復有國名迦陵𤦲，有城名蜜絺羅，穀米豐熟人民熾盛，彼有寶藏名般籌，無數珍寶金銀、車𤦲、馬瑙、真珠、水精、琉璃、珊瑚、琥珀，乃至迦陵𤦲國人民，七歲七月七日中，隨意所欲擔負多少，無所減少，然彼迦陵𤦲國有所減少。若復長者七子，所有七千兩金，及般籌大寶藏，於彼七千兩金，百倍、千倍、百千倍、無數倍，皆悉不及七子七千兩金，所獲功德而無與等。復有長者！鞞提師國，城名須賴吒，賓伽羅大寶藏，無數百千珍寶藏，金銀、車𤦲、馬瑙、真珠、琥珀、水精、琉璃，於彼鞞提師國，七歲七月七日中，隨其所欲擔負多少，皆負持去，於彼賓迦羅寶藏無所減少。若復長者七子七千兩金，及賓迦羅寶藏，此七子七千兩金，百倍、千倍、百千倍、無數倍，皆悉不及七子所獲功德，不可稱計。復有長者！加尸國波羅奈城，彼有藏名蠰伽(龍名)，無數金銀、珍寶、車𤦲、馬碯、水精、琉璃、真珠、琥珀，彼七子七千兩金，及此蠰伽大寶藏，彼七子七千兩金所獲功德，百倍、千倍、百千倍、無數倍不如也。長者！置此乾陀越國人，捨此迦陵𤦲人，捨此鞞提施人，捨此迦尸人，猶如此閻浮提十六大國男女大小，彼盡隨其所欲擔負取此四大寶藏，金銀、珍寶、車𤦲、馬瑙、真珠、琥珀、水精、瑠璃，彼於七歲七月七日中，隨其所欲皆悉擔負持去，彼四大藏無所減少。長者！彼七子七千兩金，及此四大寶藏，百倍、千倍、百千倍、無數倍皆悉不及。」

是時世尊，便說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時世尊，便說偈言：

「伊羅鉢乾陀， 蜜絺及般籌， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「伊羅鉢乾陀， 蜜絺及般籌，

賓伽及須賴， 蠰伽波羅奈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賓伽及須賴， 蠰伽波羅奈。

如此四寶藏， 種種珍寶滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此四寶藏， 種種珍寶滿，

無數不相及， 所作功德果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無數不相及， 所作功德果。」

爾時，世尊與阿那邠邸，說微妙法勸令歡喜。時阿那邠邸長者，已從如來聞微妙法，即從座起偏露右肩右膝著地，叉手向佛白世尊言：「願世尊，當受我請及比丘僧，欲設甘露飲食，為彼七子故。」時世尊默然受阿那邠邸請。時阿那邠邸已見世尊默然受請，頭面禮足便退而去，還家即其日，施設甘露飲食，施設甘饌飲食已即敷坐具，為佛比丘僧故而白時到，「今正是時，願世尊臨顧。」是時世尊知時已到，便著衣持鉢，比丘僧前後圍繞，入舍衛城詣阿那邠邸家，即就座坐及比丘僧。時，阿那邠邸長者及七子便至世尊所，頭面禮足在一面坐，時，阿那邠邸長者白世尊言：「我有此七子，各賜千兩金，使自歸命佛、歸命法、歸命比丘僧，使受五戒。今願世尊，與此等說法，使我等七子，於如來所使逮等見。」時，世尊告阿那邠邸長者言：「如是長者！如是長者！」時阿那邠邸長者，見佛比丘僧坐定，及七子以甘饌飲食而供養之。時阿那邠邸長者及七子，甘饌飲食飯佛比丘僧，見世尊食竟除去鉢，時，阿那邠邸長者便至世尊所，頭面禮足在一面坐。時彼七子，如來與說微妙法，而世尊知阿那邠邸七子至心聽法，諸佛世尊常應所說法苦習盡道，時世尊與彼阿那邠邸長者七子，說如是法，各於坐上諸塵垢盡，無有瑕穢得法眼生。彼已見法，逮得深法無有狐疑，亦無猶預想得無所畏，以解了如來深法，自歸命佛、歸命法、歸命眾，而受五戒。時世尊與阿那邠邸長者及七子，復重說法已，便從座起而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊與阿那邠邸，說微妙法勸令歡喜。時阿那邠邸長者，已從如來聞微妙法，即從座起偏露右肩右膝著地，叉手向佛白世尊言：「願世尊，當受我請及比丘僧，欲設甘露飲食，為彼七子故。」時世尊默然受阿那邠邸請。時阿那邠邸已見世尊默然受請，頭面禮足便退而去，還家即其日，施設甘露飲食，施設甘饌飲食已即敷坐具，為佛比丘僧故而白時到，「今正是時，願世尊臨顧。」是時世尊知時已到，便著衣持鉢，比丘僧前後圍繞，入舍衛城詣阿那邠邸家，即就座坐及比丘僧。時，阿那邠邸長者及七子便至世尊所，頭面禮足在一面坐，時，阿那邠邸長者白世尊言：「我有此七子，各賜千兩金，使自歸命佛、歸命法、歸命比丘僧，使受五戒。今願世尊，與此等說法，使我等七子，於如來所使逮等見。」時，世尊告阿那邠邸長者言：「如是長者！如是長者！」時阿那邠邸長者，見佛比丘僧坐定，及七子以甘饌飲食而供養之。時阿那邠邸長者及七子，甘饌飲食飯佛比丘僧，見世尊食竟除去鉢，時，阿那邠邸長者便至世尊所，頭面禮足在一面坐。時彼七子，如來與說微妙法，而世尊知阿那邠邸七子至心聽法，諸佛世尊常應所說法苦習盡道，時世尊與彼阿那邠邸長者七子，說如是法，各於坐上諸塵垢盡，無有瑕穢得法眼生。彼已見法，逮得深法無有狐疑，亦無猶預想得無所畏，以解了如來深法，自歸命佛、歸命法、歸命眾，而受五戒。時世尊與阿那邠邸長者及七子，復重說法已，便從座起而去。

是時，阿那邠邸長者及彼七子，聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，阿那邠邸長者及彼七子，聞佛所說，歡喜奉行。