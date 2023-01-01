「諸比丘！彼提舍大泥犁，身出火焰長二十肘；諸比丘！瞿波犁大泥梨，身出火焰長三十肘；諸比丘！調達大泥犁，身出火焰長四十肘；末佉梨大泥梨身出火焰長六十肘。諸有人民，欲求安隱獲其義者，若三十大海水灌彼身上，彼海水盡火不滅，猶如融銅。若有人以二十渧水著彼融銅中，彼水渧速疾滅，彼提舍比丘亦復如是，火焰不滅。若復有人欲求安隱獲其義者，復以二十大海水灌其身上，彼水速盡。所以然者？彼提舍比丘愚人，遮比丘僧使一日不食，以此因緣，使提舍比丘入大地獄。諸有比丘，於瞿波離比丘，有一人起欲使安隱獲其義者，以三十大海水灌其身上，彼海水速盡。譬如二日所融銅；或有一人以三十渧水著融銅中，消盡無餘此亦如是。瞿波離比丘愚人，或有人起欲使獲安隱義者，以三十大海水灌其身上，彼大海水速盡。所以然者？彼瞿波離比丘愚人，謗舍利弗、目乾連比丘，身壞命終生三惡道，墮鉢頭摩地獄。以此因緣，瞿波離比丘入大泥梨。彼調達大泥梨，若復有人欲使獲安隱義者，復以四十大海水灌其身上，彼大海速盡彼火不滅。譬如三日融銅，若有人以四十渧水著融銅中，即時消盡無餘，此亦如是。調達愚人，若有人起欲使獲安隱義，以四十大海水灌其身上，彼大海水速盡，彼火不滅。所以然者？調達愚人欲害如來，殺阿羅漢比丘尼，壞亂比丘僧，身壞命終趣三惡道，生阿鼻地獄中，由此因緣，使彼調達比丘入大地獄，身出火焰長四十肘。諸有比丘，彼末佉梨大泥犁，若有一人起欲使獲安隱義，以六十大海水灌其身上，彼海水速盡，彼火不滅。譬如四日所融銅，若有人以六十渧水著融銅中，即時消盡無餘，彼末佉梨亦復如是。若有一人起欲使獲安隱義者，以六十大海水灌其身上，彼大海水速盡，此火不滅。所以然者？此末佉梨愚人，教受百拘梨人使行邪見，以此因緣，使末佉梨身出火焰長六十肘。如是，諸比丘！四大泥犁。」

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