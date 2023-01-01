佛說十一想思念如來經

一時，婆伽婆在羅閱城耆闍崛山中，與大比丘眾二百五十人俱。爾時，世尊告諸比丘：「當以十一想思念如來，已思念當發慈心於如來所。云何為十一？戒意清淨(一也)。威儀具足(二也)。諸根不錯(三也)。信意不亂(四也)。常有勇健意(五也)。若更苦樂不以為憂(六也)。意不忘失(七也)。止觀現在前(八也)。三昧意無休息(九也)。智慧意無量(十也)。觀佛無厭足(十一也)。如是比丘當以此十一想思念如來，已思念如來，當發慈心於如來所，是謂比丘於比丘中修行念佛。彼比丘已修行念佛，於二果當求一果，於現法中得自在，成無餘阿那含。」

订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，婆伽婆在羅閱城耆闍崛山中，與大比丘眾二百五十人俱。爾時，世尊告諸比丘：「當以十一想思念如來，已思念當發慈心於如來所。云何為十一？戒意清淨(一也)。威儀具足(二也)。諸根不錯(三也)。信意不亂(四也)。常有勇健意(五也)。若更苦樂不以為憂(六也)。意不忘失(七也)。止觀現在前(八也)。三昧意無休息(九也)。智慧意無量(十也)。觀佛無厭足(十一也)。如是比丘當以此十一想思念如來，已思念如來，當發慈心於如來所，是謂比丘於比丘中修行念佛。彼比丘已修行念佛，於二果當求一果，於現法中得自在，成無餘阿那含。」