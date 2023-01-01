佛說十一想思念如來經
劉宋 求那跋陀羅譯1卷CBETA T0138少于一千字 4 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說十一想思念如來經
佛說十一想思念如來經
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
宋天竺三藏求那跋陀羅譯
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
聞如是：
聞如是：
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
一時，婆伽婆在羅閱城耆闍崛山中，與大比丘眾二百五十人俱。爾時，世尊告諸比丘：「當以十一想思念如來，已思念當發慈心於如來所。云何為十一？戒意清淨(一也)。威儀具足(二也)。諸根不錯(三也)。信意不亂(四也)。常有勇健意(五也)。若更苦樂不以為憂(六也)。意不忘失(七也)。止觀現在前(八也)。三昧意無休息(九也)。智慧意無量(十也)。觀佛無厭足(十一也)。如是比丘當以此十一想思念如來，已思念如來，當發慈心於如來所，是謂比丘於比丘中修行念佛。彼比丘已修行念佛，於二果當求一果，於現法中得自在，成無餘阿那含。」
一時，婆伽婆在羅閱城耆闍崛山中，與大比丘眾二百五十人俱。爾時，世尊告諸比丘：「當以十一想思念如來，已思念當發慈心於如來所。云何為十一？戒意清淨(一也)。威儀具足(二也)。諸根不錯(三也)。信意不亂(四也)。常有勇健意(五也)。若更苦樂不以為憂(六也)。意不忘失(七也)。止觀現在前(八也)。三昧意無休息(九也)。智慧意無量(十也)。觀佛無厭足(十一也)。如是比丘當以此十一想思念如來，已思念如來，當發慈心於如來所，是謂比丘於比丘中修行念佛。彼比丘已修行念佛，於二果當求一果，於現法中得自在，成無餘阿那含。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
爾時，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
聞如是：
聞如是：
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
一時，婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園。是時，世尊告諸比丘：「若慈心解脫，親近廣布，修行以辦，獲使起善具足，便當有十一報、十一果。云何為十一？臥安、覺安、不見惡夢、天護、人愛、非人所敬、不毒、不兵、水火不喪、亦不加刑、身壞命終生善處梵天上。於諸善法速得捷疾，智能盡有漏行。比丘！慈心解脫，親近廣布，修行以辦，以獲便起善具足，當有此十一法。是故，諸比丘！當求方便慈心解脫，如是諸比丘當作是學。」
一時，婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園。是時，世尊告諸比丘：「若慈心解脫，親近廣布，修行以辦，獲使起善具足，便當有十一報、十一果。云何為十一？臥安、覺安、不見惡夢、天護、人愛、非人所敬、不毒、不兵、水火不喪、亦不加刑、身壞命終生善處梵天上。於諸善法速得捷疾，智能盡有漏行。比丘！慈心解脫，親近廣布，修行以辦，以獲便起善具足，當有此十一法。是故，諸比丘！當求方便慈心解脫，如是諸比丘當作是學。」
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
爾時，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
爾時，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
佛說十一想思念如來經
佛說十一想思念如來經
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话