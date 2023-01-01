舍利弗摩訶目連遊四衢經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗摩訶目連遊四衢經

後漢外國三藏康孟詳譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢外國三藏康孟詳譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，釋氏舍夷阿摩勒藥樹園。爾時，賢者舍利弗、摩訶目乾連比丘，遊行諸國經歷一年，與大比丘眾俱，比丘五百，還至藥樹，欲見世尊。是等來還，比丘眾多各共語言，各各著衣持鉢，其聲高大音響暢逸。佛以預知，問賢者阿難：「此何比丘？揚大音聲其響洋逸，如捕魚師揚聲驗逸？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，釋氏舍夷阿摩勒藥樹園。爾時，賢者舍利弗、摩訶目乾連比丘，遊行諸國經歷一年，與大比丘眾俱，比丘五百，還至藥樹，欲見世尊。是等來還，比丘眾多各共語言，各各著衣持鉢，其聲高大音響暢逸。佛以預知，問賢者阿難：「此何比丘？揚大音聲其響洋逸，如捕魚師揚聲驗逸？」

阿難白佛：「唯然世尊！舍利弗、目乾連，遊止諸國經歷一載，大比丘眾五百人俱至於藥樹，見諸比丘各各談語，著衣持鉢，語言聲高音響暢溢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛：「唯然世尊！舍利弗、目乾連，遊止諸國經歷一載，大比丘眾五百人俱至於藥樹，見諸比丘各各談語，著衣持鉢，語言聲高音響暢溢。」

佛語阿難：「勿令比丘來至吾許。」阿難白佛：「唯然。」奉命從座起，稽首佛足繞佛三匝而退，往詣舍利弗、目連比丘所，言語敘閙却住一面，謂賢者舍利弗、目連：「令餘比丘勿詣佛所，世尊有教。」舍利弗、目連聞阿難言，即從坐起往詣佛所，稽首足下繞佛三匝，速去衣鉢，出詣藥樹與比丘眾俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「勿令比丘來至吾許。」阿難白佛：「唯然。」奉命從座起，稽首佛足繞佛三匝而退，往詣舍利弗、目連比丘所，言語敘閙却住一面，謂賢者舍利弗、目連：「令餘比丘勿詣佛所，世尊有教。」舍利弗、目連聞阿難言，即從坐起往詣佛所，稽首足下繞佛三匝，速去衣鉢，出詣藥樹與比丘眾俱。

爾時，釋種諸優婆塞，悉聚會有所講一義，遙見舍利弗、大目連，比丘眾俱，著衣持鉢，晝日平旦詣於藥樹下，「五百比丘眾俱，吾等寧可往問起居。」時，諸釋種優婆塞眾，即起速往詣舍利弗目連所，前稽首足下却住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋種諸優婆塞，悉聚會有所講一義，遙見舍利弗、大目連，比丘眾俱，著衣持鉢，晝日平旦詣於藥樹下，「五百比丘眾俱，吾等寧可往問起居。」時，諸釋種優婆塞眾，即起速往詣舍利弗目連所，前稽首足下却住一面。

時，諸清信士問舍利弗、目連：「何故著衣持鉢，晝日而往於藥樹間？」舍利弗、目連答釋種清信士：「吾等遊諸國來還詣比丘眾，皆以疲倦今此露住。」諸清信士答曰：「唯諸賢者！吾等於斯具足施坐然燈為明，唯願屈神及比丘眾，若謂佛者乃可捨退。」賢者舍利弗、大目乾連，嘿然可之，尋往所施坐其床榻，則入其室與眾僧俱坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，諸清信士問舍利弗、目連：「何故著衣持鉢，晝日而往於藥樹間？」舍利弗、目連答釋種清信士：「吾等遊諸國來還詣比丘眾，皆以疲倦今此露住。」諸清信士答曰：「唯諸賢者！吾等於斯具足施坐然燈為明，唯願屈神及比丘眾，若謂佛者乃可捨退。」賢者舍利弗、大目乾連，嘿然可之，尋往所施坐其床榻，則入其室與眾僧俱坐。

爾時，釋種諸清信士，往詣佛所稽首足下叉手白佛：「我等請求世尊求哀安住，唯然大聖！信比丘眾。所以者何？於彼比丘諸漏盡者，已得羅漢所作已辦，吾不懷疑。此等比丘亦不猶豫，其有比丘幼小新學初出家者，入是法律未久，其心移易或能變異，譬如世間暴水卒來無所遮隔。如是世尊！新學比丘初出家者，入是法律未久，其心移易或能變異，不覲大聖恐改志行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，釋種諸清信士，往詣佛所稽首足下叉手白佛：「我等請求世尊求哀安住，唯然大聖！信比丘眾。所以者何？於彼比丘諸漏盡者，已得羅漢所作已辦，吾不懷疑。此等比丘亦不猶豫，其有比丘幼小新學初出家者，入是法律未久，其心移易或能變異，譬如世間暴水卒來無所遮隔。如是世尊！新學比丘初出家者，入是法律未久，其心移易或能變異，不覲大聖恐改志行。」

於時梵天忽然來下，即住佛前叉手白言：「我等請求世尊，求哀安住，唯然大聖！信比丘眾。所以者何？於眾比丘諸漏盡者，已得羅漢所作已辦，吾不疑。此等比丘亦不猶豫，其有比丘幼小新學初出家者，入是法律未久，其心移易或能變異。」佛即然可梵天王。賢者摩訶目乾連，天眼徹視遙見佛心可之，請求覩大聖德。如大枰閣若大講堂，淨潔塗治開諸軒窓，日東初出入于軒窓光照西壁，賢者目連天眼徹視，遙見世尊相好巍巍，時目乾連尋語比丘眾：「諸賢者！當起著衣持鉢，梵天請求諸幼小各詣。」比丘曰：「唯當受教。」速正衣服，隨舍利弗、大目連等往詣佛所，稽首足下退坐一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時梵天忽然來下，即住佛前叉手白言：「我等請求世尊，求哀安住，唯然大聖！信比丘眾。所以者何？於眾比丘諸漏盡者，已得羅漢所作已辦，吾不疑。此等比丘亦不猶豫，其有比丘幼小新學初出家者，入是法律未久，其心移易或能變異。」佛即然可梵天王。賢者摩訶目乾連，天眼徹視遙見佛心可之，請求覩大聖德。如大枰閣若大講堂，淨潔塗治開諸軒窓，日東初出入于軒窓光照西壁，賢者目連天眼徹視，遙見世尊相好巍巍，時目乾連尋語比丘眾：「諸賢者！當起著衣持鉢，梵天請求諸幼小各詣。」比丘曰：「唯當受教。」速正衣服，隨舍利弗、大目連等往詣佛所，稽首足下退坐一面。

於時，世尊告舍利弗：「吾亦前世供比丘眾，於心云何？」舍利弗，心自念言：「世尊宿世供比丘眾，於此大聖，比丘質朴，於求望知節行安常志精進，佛天中天則為法王，調諸不調然當受教，諸比丘眾舉動輕飄，今日大聖慈愍眾僧。」佛言：「善哉善哉！舍利弗！正當念此蠲除惡念。所以者何？誰為比丘眾去諸重擔？唯如來耳無所不住，及舍利弗、摩訶目乾連。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時，世尊告舍利弗：「吾亦前世供比丘眾，於心云何？」舍利弗，心自念言：「世尊宿世供比丘眾，於此大聖，比丘質朴，於求望知節行安常志精進，佛天中天則為法王，調諸不調然當受教，諸比丘眾舉動輕飄，今日大聖慈愍眾僧。」佛言：「善哉善哉！舍利弗！正當念此蠲除惡念。所以者何？誰為比丘眾去諸重擔？唯如來耳無所不住，及舍利弗、摩訶目乾連。」

時，佛告大目連曰：「於心云何？誰敬比丘眾？誰制比丘眾？」我心念言：「今佛世尊敬制比丘眾，唯然大聖！此比丘眾或有質朴少求知足，或不能者，自謂行安精進無懈，如來法王自應當然，吾亦如是。」佛言：「且止，勿有斯念！當更異念。所以者何？於是目連，誰能堪任去諸重擔？唯如來耳，及舍利弗、大目乾連。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，佛告大目連曰：「於心云何？誰敬比丘眾？誰制比丘眾？」我心念言：「今佛世尊敬制比丘眾，唯然大聖！此比丘眾或有質朴少求知足，或不能者，自謂行安精進無懈，如來法王自應當然，吾亦如是。」佛言：「且止，勿有斯念！當更異念。所以者何？於是目連，誰能堪任去諸重擔？唯如來耳，及舍利弗、大目乾連。

「以信渡流氾， 無放逸為船， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「以信渡流氾， 無放逸為船，

聖諦濟苦患， 智慧究竟渡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖諦濟苦患， 智慧究竟渡。」

佛分別是語時，六十比丘漏盡意解，無數比丘遠塵離垢，諸法眼生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛分別是語時，六十比丘漏盡意解，無數比丘遠塵離垢，諸法眼生。

佛說如是，諸比丘、清信士、天、龍、鬼神，莫不歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是，諸比丘、清信士、天、龍、鬼神，莫不歡喜。