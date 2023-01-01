佛說四未曾有法經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說四未曾有法經

西晉三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉三藏竺法護譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園。爾時，世尊告諸比丘：「轉輪聖王有此四未曾有法。云何為四？於是，轉輪聖王為人民類皆悉愛念，未曾傷害，譬如父子；轉輪聖王亦復如是，愛敬人民未曾有瞋怒向之，譬如父有一子，是謂轉輪聖王初未曾有法。或復轉輪聖王遊人民間，見皆歡喜如子親父，是謂轉輪聖王二未曾有法。復次，轉輪聖王住不遊行，時人民類其有覩者皆得歡喜，彼轉輪聖王與人民說法，其有聞者皆悉歡喜，時人民聞轉輪聖王說法，無有厭足，是謂轉輪聖王三未曾有法。復次轉輪聖王，坐不遊行，時人民類其有覩者皆悉歡喜，彼轉輪聖王教勅人民，此事可為、此不可為，此可親、此不可親，若為此事者長夜獲福無窮極、若為此事長夜受苦亦無休息，彼人民類聞轉輪聖王如此教勅喜無厭足，是謂轉輪聖王有此未曾有法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園。爾時，世尊告諸比丘：「轉輪聖王有此四未曾有法。云何為四？於是，轉輪聖王為人民類皆悉愛念，未曾傷害，譬如父子；轉輪聖王亦復如是，愛敬人民未曾有瞋怒向之，譬如父有一子，是謂轉輪聖王初未曾有法。或復轉輪聖王遊人民間，見皆歡喜如子親父，是謂轉輪聖王二未曾有法。復次，轉輪聖王住不遊行，時人民類其有覩者皆得歡喜，彼轉輪聖王與人民說法，其有聞者皆悉歡喜，時人民聞轉輪聖王說法，無有厭足，是謂轉輪聖王三未曾有法。復次轉輪聖王，坐不遊行，時人民類其有覩者皆悉歡喜，彼轉輪聖王教勅人民，此事可為、此不可為，此可親、此不可親，若為此事者長夜獲福無窮極、若為此事長夜受苦亦無休息，彼人民類聞轉輪聖王如此教勅喜無厭足，是謂轉輪聖王有此未曾有法。

「如是，阿難比丘亦有四未曾有法。云何為四？於是，阿難比丘若至比丘眾中，諸比丘見皆悉歡喜，彼阿難比丘為說法，其聞法者皆悉歡喜，諸比丘聞阿難所說無厭足，是謂阿難比丘第一未曾有法。若阿難比丘默然至比丘尼眾中，其有見者皆悉歡喜，彼阿難比丘為說法，其聞法者皆得歡喜，時比丘尼眾，聞阿難說法不知厭足，是謂阿難比丘第二未曾有法。若復阿難默然至優婆塞處，時優婆塞見皆歡喜，彼阿難比丘為說法，時優婆塞眾聞阿難所說無有厭足，是謂阿難比丘第三未曾有法。復次阿難比丘默然至優婆夷眾中，彼眾見者皆悉歡喜，彼阿難比丘為說法，優婆夷聞者無有厭足，是謂阿難比丘四未曾有法。」爾時，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是，阿難比丘亦有四未曾有法。云何為四？於是，阿難比丘若至比丘眾中，諸比丘見皆悉歡喜，彼阿難比丘為說法，其聞法者皆悉歡喜，諸比丘聞阿難所說無厭足，是謂阿難比丘第一未曾有法。若阿難比丘默然至比丘尼眾中，其有見者皆悉歡喜，彼阿難比丘為說法，其聞法者皆得歡喜，時比丘尼眾，聞阿難說法不知厭足，是謂阿難比丘第二未曾有法。若復阿難默然至優婆塞處，時優婆塞見皆歡喜，彼阿難比丘為說法，時優婆塞眾聞阿難所說無有厭足，是謂阿難比丘第三未曾有法。復次阿難比丘默然至優婆夷眾中，彼眾見者皆悉歡喜，彼阿難比丘為說法，優婆夷聞者無有厭足，是謂阿難比丘四未曾有法。」爾時，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。

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