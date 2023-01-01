佛說力士移山經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說力士移山經

西晉天竺三藏竺法護譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉天竺三藏竺法護譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛遊拘夷那竭國力士所生地大叢樹間，與比丘千二百五十人俱。臨滅度時，時國臣民皆出來會。佛問阿難：「斯國大眾何故雲集？」賢者阿難白世尊曰：「有大石山去此不遠，方六十丈高百二十丈，妨塞門途行者迴礙，五百力士同心議曰：『吾等膂力世稱希有，徒自畜養無益時用，當共徙之立功後代。』即便并勢齊聲唱叫，力盡自疲不得動搖，音震遐邇，是故𪏭民輻湊來觀。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛遊拘夷那竭國力士所生地大叢樹間，與比丘千二百五十人俱。臨滅度時，時國臣民皆出來會。佛問阿難：「斯國大眾何故雲集？」賢者阿難白世尊曰：「有大石山去此不遠，方六十丈高百二十丈，妨塞門途行者迴礙，五百力士同心議曰：『吾等膂力世稱希有，徒自畜養無益時用，當共徙之立功後代。』即便并勢齊聲唱叫，力盡自疲不得動搖，音震遐邇，是故𪏭民輻湊來觀。」

佛告阿難：「改正法服嚴行視之。」阿難受教，即從坐起稽首佛足，獨坐𢫌侍，在佛後翼從而進趣。諸大眾五百力士遙覩佛臻，金顏從容，威耀巍巍，端正殊妙，色像清淨，大士相好，莊嚴其身，降伏陰種，無有衰入，其心湛然，諸根寂定，和悅調隱，為天人最，洪焰暉赫，晃若寶山，如大炬明，炤燿幽冥，如大山崗，而有積雪，如日之光，昇于朝陽，如秋月盛，眾星特明，如轉輪王與諸寶臣四部眾俱，如樹花殖，暐曄繁茂，英豔無量，超出聖躬。五百力士無數之眾，瞻戴神變，莫不喜踊，善心荐發普而奉迎，五體自歸稽首足下，一心歸竦退住一面。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「改正法服嚴行視之。」阿難受教，即從坐起稽首佛足，獨坐𢫌侍，在佛後翼從而進趣。諸大眾五百力士遙覩佛臻，金顏從容，威耀巍巍，端正殊妙，色像清淨，大士相好，莊嚴其身，降伏陰種，無有衰入，其心湛然，諸根寂定，和悅調隱，為天人最，洪焰暉赫，晃若寶山，如大炬明，炤燿幽冥，如大山崗，而有積雪，如日之光，昇于朝陽，如秋月盛，眾星特明，如轉輪王與諸寶臣四部眾俱，如樹花殖，暐曄繁茂，英豔無量，超出聖躬。五百力士無數之眾，瞻戴神變，莫不喜踊，善心荐發普而奉迎，五體自歸稽首足下，一心歸竦退住一面。

於是，世尊問諸力士：「汝等何故體疲色顇？」答曰：「今此大石方六十丈高百二十丈，欲共舉移，始從一日勤身勠力，至于一月永不可動，慚恥無效取笑天下，是以疲竭姿色憔悴。」「此何所希冀？」力士答曰：「唯然大聖！我之福力莫能踰者，庶幾欲徙石光益於世，著名垂勳銘譽來裔，使王路平直荒域歸伏。」佛告力士：「明汝至愍意不堪任，吾為爾移遂汝本願，使汝戴功慎無愧懼。」力士歡喜啟曰：「敬從。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，世尊問諸力士：「汝等何故體疲色顇？」答曰：「今此大石方六十丈高百二十丈，欲共舉移，始從一日勤身勠力，至于一月永不可動，慚恥無效取笑天下，是以疲竭姿色憔悴。」「此何所希冀？」力士答曰：「唯然大聖！我之福力莫能踰者，庶幾欲徙石光益於世，著名垂勳銘譽來裔，使王路平直荒域歸伏。」佛告力士：「明汝至愍意不堪任，吾為爾移遂汝本願，使汝戴功慎無愧懼。」力士歡喜啟曰：「敬從。」

於時世尊更整法服，以右足大指，蹶舉山石挑至梵天，手右掌受，摶之三轉，置於虛空，去地四丈九尺，還著掌中，三指篾屑吹令銷瀃，應時三千大千世界六返震動。時諸力士，見佛神變威靈顯發，即懷惶怖衣毛為竪，白世尊曰：「此之舉指，為是大聖父母恩養乳哺力耶？神足智慧意行力乎？」答曰：「乳哺之勢，非餘力也。若吾建設神足之力，則能移此三千大千佛之世界，舉置殊異百千佛土，都不使人有往來想，不危眾生不害地蟲。」力士又問：「乳哺之力何所狀像？」世尊報曰：「凡牛之力百，當水牛力一；水牛力百，當青牛力一；青牛力百，當𤛆牛力一；𤛆牛力百，當竹牛力一；竹牛力百，當草象力一；草象力百，當凡象力一；凡象力百，當黑象力一；黑象力百，當白象力一；白象力百，當龍力一；龍力百，當可畏力士力一；可畏力士力百，當段力士力一；段力士力百，當崩墮力士力一；崩墮力士力百，當大破壞力士力一；大破壞力士力百，當半人乘力士力一；半人乘力士力百，當人乘力士力一；人乘力士力百，當大人乘力士力一；無央數不如如來、至真、等正覺乳哺之力。」佛告諸力士：「汝等當知，是為如來乳哺之力也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於時世尊更整法服，以右足大指，蹶舉山石挑至梵天，手右掌受，摶之三轉，置於虛空，去地四丈九尺，還著掌中，三指篾屑吹令銷瀃，應時三千大千世界六返震動。時諸力士，見佛神變威靈顯發，即懷惶怖衣毛為竪，白世尊曰：「此之舉指，為是大聖父母恩養乳哺力耶？神足智慧意行力乎？」答曰：「乳哺之勢，非餘力也。若吾建設神足之力，則能移此三千大千佛之世界，舉置殊異百千佛土，都不使人有往來想，不危眾生不害地蟲。」力士又問：「乳哺之力何所狀像？」世尊報曰：「凡牛之力百，當水牛力一；水牛力百，當青牛力一；青牛力百，當𤛆牛力一；𤛆牛力百，當竹牛力一；竹牛力百，當草象力一；草象力百，當凡象力一；凡象力百，當黑象力一；黑象力百，當白象力一；白象力百，當龍力一；龍力百，當可畏力士力一；可畏力士力百，當段力士力一；段力士力百，當崩墮力士力一；崩墮力士力百，當大破壞力士力一；大破壞力士力百，當半人乘力士力一；半人乘力士力百，當人乘力士力一；人乘力士力百，當大人乘力士力一；無央數不如如來、至真、等正覺乳哺之力。」佛告諸力士：「汝等當知，是為如來乳哺之力也。」

諸力士白世尊曰：「大聖已現乳哺之力，神足之力為云何乎？」佛告力士：「憶吾昔者與大目揵連俱遊諸國，時穀飢饉，諸比丘眾不得分衛。目揵連白佛：『穀米踊貴人民餒餓，今諸比丘分衛無獲，氣力衰減不能講誦，日日轉羸懼不全命。往古天地始成之時，地出自然甘露之味，食者康寧四大用安，後人福薄味沒于地。今欲反地出古之味，比丘國人普得救命，令得飽滿誦經念道。』佛告目連：『且止！假欲反地，地有蟲蛾蠕動之類必被危害，又眾人福薄，不應服食古之地味。』目連又曰：『我將諸比丘及飢羸民，詣欝單曰土，使就食自然粳米。』世尊告曰：『其有神足者能自致到，未得輕舉安能往乎？』目連答曰：『無神力者，我當扶接使往獲安。』目連之德威變若斯，計閻浮提廣長二十八萬里，其地上廣下狹；瞿耶尼域廣長三十二萬里，其地似半月形；弗于逮域廣長三十六萬里，其地正圓；欝單曰域廣長四十方里，其地正方；周迴遶山為四方域。滿中人民令得神足如大目連，一一充溢三千大千世界，不及如來神力，百倍、千倍、萬倍、億倍、巨億萬倍，計空不比無以為喻，是為如來神足力也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸力士白世尊曰：「大聖已現乳哺之力，神足之力為云何乎？」佛告力士：「憶吾昔者與大目揵連俱遊諸國，時穀飢饉，諸比丘眾不得分衛。目揵連白佛：『穀米踊貴人民餒餓，今諸比丘分衛無獲，氣力衰減不能講誦，日日轉羸懼不全命。往古天地始成之時，地出自然甘露之味，食者康寧四大用安，後人福薄味沒于地。今欲反地出古之味，比丘國人普得救命，令得飽滿誦經念道。』佛告目連：『且止！假欲反地，地有蟲蛾蠕動之類必被危害，又眾人福薄，不應服食古之地味。』目連又曰：『我將諸比丘及飢羸民，詣欝單曰土，使就食自然粳米。』世尊告曰：『其有神足者能自致到，未得輕舉安能往乎？』目連答曰：『無神力者，我當扶接使往獲安。』目連之德威變若斯，計閻浮提廣長二十八萬里，其地上廣下狹；瞿耶尼域廣長三十二萬里，其地似半月形；弗于逮域廣長三十六萬里，其地正圓；欝單曰域廣長四十方里，其地正方；周迴遶山為四方域。滿中人民令得神足如大目連，一一充溢三千大千世界，不及如來神力，百倍、千倍、萬倍、億倍、巨億萬倍，計空不比無以為喻，是為如來神足力也。」

力士又白：「大聖！已現乳哺、神足之力，願復示現智慧之力。」世尊告曰：「計大海深三百三十六萬里，廣長難限，須彌山王在大海中，高三百三十六萬里，根在海底亦三百三十六萬里，辟方亦爾。其大海水悉可飲盡令無有餘，舍利弗智慧不可測量，無能減者。使四方域滿中人民，皆令得智慧如舍利弗，一一充溢三千大千世界，不比如來智慧之力，百倍、千倍、萬倍、億倍、巨億萬倍，計空不比無以為喻，是為如來智慧力也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 力士又白：「大聖！已現乳哺、神足之力，願復示現智慧之力。」世尊告曰：「計大海深三百三十六萬里，廣長難限，須彌山王在大海中，高三百三十六萬里，根在海底亦三百三十六萬里，辟方亦爾。其大海水悉可飲盡令無有餘，舍利弗智慧不可測量，無能減者。使四方域滿中人民，皆令得智慧如舍利弗，一一充溢三千大千世界，不比如來智慧之力，百倍、千倍、萬倍、億倍、巨億萬倍，計空不比無以為喻，是為如來智慧力也。」

力士又白：「大聖！已現乳哺、神足、智慧之力，願復示現意行之力。」世尊告曰：「假使興雲充遍四域，及三千大千世界普大霖雨，所由來所經歷處，若莖節枝葉花實，若器中水山石草蘆，蚑行喘息人物之類，大大小小一一渧皆歸巨海，悉能分別追而名之，又皆識鍊旋而復之不差其本，如來意力悉知悉了無所罣礙，是為如來意行力也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 力士又白：「大聖！已現乳哺、神足、智慧之力，願復示現意行之力。」世尊告曰：「假使興雲充遍四域，及三千大千世界普大霖雨，所由來所經歷處，若莖節枝葉花實，若器中水山石草蘆，蚑行喘息人物之類，大大小小一一渧皆歸巨海，悉能分別追而名之，又皆識鍊旋而復之不差其本，如來意力悉知悉了無所罣礙，是為如來意行力也。」

力士又白：「大聖！已現乳哺、神足、智慧、意行之力，寧復有異超過此者乎？」世尊告曰：「如來乳哺之力，摩目乾連神足之力，舍利弗智慧之力，聲聞緣覺意行之力，不比如來十種之力廣遠難限。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 力士又白：「大聖！已現乳哺、神足、智慧、意行之力，寧復有異超過此者乎？」世尊告曰：「如來乳哺之力，摩目乾連神足之力，舍利弗智慧之力，聲聞緣覺意行之力，不比如來十種之力廣遠難限。」

力士問曰：「何謂十力？」世尊告曰：「悉見微妙遠近邪正，處處非處處，有限無限，明審如有則悉知之，是一力也。過去來今諸所報應經歷之處，明審如有則悉知之，是二力也。禪定正受三解脫門，明審如有則悉知之，是三力也。覩見眾生諸力心本本淨無所不了，明審如有則悉知之，是四力也。曉眾萌類若干種語，心念不同形貌各異，明審如有則悉知之，是五力也。分別羣𪏭雜種無量情態各異，明審如有則悉知之，是六力也。智慧如海言善無量，追識一切宿命所更，明審如有則悉知之，是七力也。曉了欲縛解縛之要，所在隨行應病授藥，天眼見人善惡終始殃福所歸，明審如有則悉知之，是八力也。道耳徹聽聞天人聲，蚑行喘息蠕動之音無所不了，明知如有則悉知之，是九力也。佛無諸漏終始永盡無復縛著，神真叡智自知見證，究暢道行可作能作無餘生死，覩十方人眾生根本無所不察，明審如有則悉知之，是為十力也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 力士問曰：「何謂十力？」世尊告曰：「悉見微妙遠近邪正，處處非處處，有限無限，明審如有則悉知之，是一力也。過去來今諸所報應經歷之處，明審如有則悉知之，是二力也。禪定正受三解脫門，明審如有則悉知之，是三力也。覩見眾生諸力心本本淨無所不了，明審如有則悉知之，是四力也。曉眾萌類若干種語，心念不同形貌各異，明審如有則悉知之，是五力也。分別羣𪏭雜種無量情態各異，明審如有則悉知之，是六力也。智慧如海言善無量，追識一切宿命所更，明審如有則悉知之，是七力也。曉了欲縛解縛之要，所在隨行應病授藥，天眼見人善惡終始殃福所歸，明審如有則悉知之，是八力也。道耳徹聽聞天人聲，蚑行喘息蠕動之音無所不了，明知如有則悉知之，是九力也。佛無諸漏終始永盡無復縛著，神真叡智自知見證，究暢道行可作能作無餘生死，覩十方人眾生根本無所不察，明審如有則悉知之，是為十力也。」

諸力士白世尊曰：「大聖！已現乳哺、神足、智慧、意行及十種力，寧有殊異復超諸力乎？」世尊告曰：「一切諸力雖為強盛，百倍千倍萬倍億倍，無常之力計為最勝多所消伏。所以者何？如來身者金剛之數，無常勝我當歸壞敗，吾今夜半，當於力士所生之地而取滅度，於四衢路供養舍利興建塔寺。所以者何？其四方人齎諸華香，跱立幢幡，懸繒鈴蓋，然燈奉進，一切皆就真妙之法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸力士白世尊曰：「大聖！已現乳哺、神足、智慧、意行及十種力，寧有殊異復超諸力乎？」世尊告曰：「一切諸力雖為強盛，百倍千倍萬倍億倍，無常之力計為最勝多所消伏。所以者何？如來身者金剛之數，無常勝我當歸壞敗，吾今夜半，當於力士所生之地而取滅度，於四衢路供養舍利興建塔寺。所以者何？其四方人齎諸華香，跱立幢幡，懸繒鈴蓋，然燈奉進，一切皆就真妙之法。」

佛於是頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於是頌曰：

「法起必歸盡， 興者當就衰， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「法起必歸盡， 興者當就衰，

萬物皆無常， 慮是乃為安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 萬物皆無常， 慮是乃為安。

得百千金山， 福祚難為喻， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得百千金山， 福祚難為喻，

不如供泥塔， 欣豫歸勝寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不如供泥塔， 欣豫歸勝寺。

獲寶百千藏， 福慶不可計， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 獲寶百千藏， 福慶不可計，

不如供泥塔， 喜踊歸勝寺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不如供泥塔， 喜踊歸勝寺。

設百千寶車， 載色如紫金， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設百千寶車， 載色如紫金，

不如供土寺， 踊躍歸命佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不如供土寺， 踊躍歸命佛。」

佛說是經時，諸力士眾五百人等，知世無常三界難怙，無一真諦唯道可依，貢高即除不計吾我，皆發無上正真道意，應時皆得立不退轉之地。有無央數百千天人，遠塵離垢，諸法法眼生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經時，諸力士眾五百人等，知世無常三界難怙，無一真諦唯道可依，貢高即除不計吾我，皆發無上正真道意，應時皆得立不退轉之地。有無央數百千天人，遠塵離垢，諸法法眼生。

佛說如是，莫不歡喜，各以頭面著地為佛作禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是，莫不歡喜，各以頭面著地為佛作禮。