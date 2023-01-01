佛說長者子六過出家經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說長者子六過出家經

宋沙門釋慧簡譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋沙門釋慧簡譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園。爾時，僧伽羅摩長者子，乃至六出家為道便，往至世尊所，頭面禮足在一面立。時僧伽羅摩長者子白世尊言：「願世尊聽出家學道，時僧伽羅摩得出家學道。」時，世尊告僧伽羅摩比丘：「汝當行二法。云何為二？止觀是也。」僧伽羅摩比丘白佛言：「甚解世尊！甚解如來！」世尊告曰：「我取要而說，云何言甚解耶？」僧伽羅摩白佛言：「止者諸結永息，觀者世尊，觀一切諸法。」世尊告曰：「善哉善哉！僧伽羅摩！我取要說法，能廣分別。」時僧伽羅摩即從佛受如此教，在閑靜處而思惟此義，在閑靜處思惟此義已，族姓子剃除鬚髮著三法衣，以信堅固出家學道，修無上梵行，盡生死原，梵行已立，所作已辦，更不復受母胞胎。時，尊者僧伽羅摩便成阿羅漢果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園。爾時，僧伽羅摩長者子，乃至六出家為道便，往至世尊所，頭面禮足在一面立。時僧伽羅摩長者子白世尊言：「願世尊聽出家學道，時僧伽羅摩得出家學道。」時，世尊告僧伽羅摩比丘：「汝當行二法。云何為二？止觀是也。」僧伽羅摩比丘白佛言：「甚解世尊！甚解如來！」世尊告曰：「我取要而說，云何言甚解耶？」僧伽羅摩白佛言：「止者諸結永息，觀者世尊，觀一切諸法。」世尊告曰：「善哉善哉！僧伽羅摩！我取要說法，能廣分別。」時僧伽羅摩即從佛受如此教，在閑靜處而思惟此義，在閑靜處思惟此義已，族姓子剃除鬚髮著三法衣，以信堅固出家學道，修無上梵行，盡生死原，梵行已立，所作已辦，更不復受母胞胎。時，尊者僧伽羅摩便成阿羅漢果。

時，僧伽羅摩未出家時有婦母在，聞女夫出家，僧伽羅摩長者子乃至七反，於如來所出家學道，更不習欲，捨家業僕從。時，僧伽羅摩婦母便將女詣僧伽羅摩比丘所，在前默然立，再三歎息，便作是語：「汝僧伽羅摩！無義無禮，不端思惟捨我女，於如來所出家學道，諸有舍衛城王及大臣長者婆羅門剎利，見我女者悉皆迷惑莫知所在，如常懷敬念願與居止，汝不思惟而棄我女。」時尊者僧伽羅摩便說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，僧伽羅摩未出家時有婦母在，聞女夫出家，僧伽羅摩長者子乃至七反，於如來所出家學道，更不習欲，捨家業僕從。時，僧伽羅摩婦母便將女詣僧伽羅摩比丘所，在前默然立，再三歎息，便作是語：「汝僧伽羅摩！無義無禮，不端思惟捨我女，於如來所出家學道，諸有舍衛城王及大臣長者婆羅門剎利，見我女者悉皆迷惑莫知所在，如常懷敬念願與居止，汝不思惟而棄我女。」時尊者僧伽羅摩便說偈言：

「此外更無要， 此外亦無比， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此外更無要， 此外亦無比，

此外更無觀， 善慮無過此。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此外更無觀， 善慮無過此。」

爾時，尊者僧伽羅摩婦母，語僧伽羅摩言：「我女意有何咎何過？乃使汝捐棄，於如來所出家學道？」時，尊者僧伽羅摩，便說偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者僧伽羅摩婦母，語僧伽羅摩言：「我女意有何咎何過？乃使汝捐棄，於如來所出家學道？」時，尊者僧伽羅摩，便說偈曰：

「惡口常誹謗， 嫉姤心懷姦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「惡口常誹謗， 嫉姤心懷姦，

瞋恚喜妄語， 如來說大惡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 瞋恚喜妄語， 如來說大惡。」

爾時，尊者僧伽羅摩婦及婦母，從頭至足皆悉觀，此比丘從足至頭亦復悉觀，我尊者僧伽羅摩足，便作是言：「願尊者，懺悔我愚癡所為亦不別真。」僧伽羅摩言：「願妹常安隱壽命延長。」時，僧伽羅摩婦便語母言：「僧伽羅摩稱我為妹，此必不復樂欲。」便語僧伽羅摩言：「願尊者僧伽羅摩，懺悔愚癡所為然不別真。」僧伽羅摩言：「願妹安隱壽命延長。」時，僧伽羅摩婦及婦母，頭面禮足繞三匝，再三歎息便退去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者僧伽羅摩婦及婦母，從頭至足皆悉觀，此比丘從足至頭亦復悉觀，我尊者僧伽羅摩足，便作是言：「願尊者，懺悔我愚癡所為亦不別真。」僧伽羅摩言：「願妹常安隱壽命延長。」時，僧伽羅摩婦便語母言：「僧伽羅摩稱我為妹，此必不復樂欲。」便語僧伽羅摩言：「願尊者僧伽羅摩，懺悔愚癡所為然不別真。」僧伽羅摩言：「願妹安隱壽命延長。」時，僧伽羅摩婦及婦母，頭面禮足繞三匝，再三歎息便退去。

時，尊者阿難，從舍衛城遙見尊者僧伽羅摩婦及婦母，見已便作是語：「諸妹見僧伽羅摩不耶？」僧伽羅摩婦對曰：「見僧伽羅摩亦與言語，然我願不果。」時，尊者阿難，默然而行。時尊者阿難還自詣房，收攝衣鉢澡手洗足，以尼師檀著肩上詣世尊所，頭面禮足在一面坐，須臾退坐以此因緣具白世尊。爾時，世尊便說偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，尊者阿難，從舍衛城遙見尊者僧伽羅摩婦及婦母，見已便作是語：「諸妹見僧伽羅摩不耶？」僧伽羅摩婦對曰：「見僧伽羅摩亦與言語，然我願不果。」時，尊者阿難，默然而行。時尊者阿難還自詣房，收攝衣鉢澡手洗足，以尼師檀著肩上詣世尊所，頭面禮足在一面坐，須臾退坐以此因緣具白世尊。爾時，世尊便說偈曰：

「腐樹求萌芽， 火中求水渧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「腐樹求萌芽， 火中求水渧，

水中而求火， 無欲而求欲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水中而求火， 無欲而求欲。」

爾時，世尊告諸比丘：「我聲聞中第一比丘能降伏魔，所謂僧伽羅摩比丘是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告諸比丘：「我聲聞中第一比丘能降伏魔，所謂僧伽羅摩比丘是。」

爾時，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。