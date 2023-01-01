佛說長者子六過出家經
劉宋 慧簡譯1卷CBETA T0134少于一千字 9 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說長者子六過出家經
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宋沙門釋慧簡譯
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聞如是：
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一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園。爾時，僧伽羅摩長者子，乃至六出家為道便，往至世尊所，頭面禮足在一面立。時僧伽羅摩長者子白世尊言：「願世尊聽出家學道，時僧伽羅摩得出家學道。」時，世尊告僧伽羅摩比丘：「汝當行二法。云何為二？止觀是也。」僧伽羅摩比丘白佛言：「甚解世尊！甚解如來！」世尊告曰：「我取要而說，云何言甚解耶？」僧伽羅摩白佛言：「止者諸結永息，觀者世尊，觀一切諸法。」世尊告曰：「善哉善哉！僧伽羅摩！我取要說法，能廣分別。」時僧伽羅摩即從佛受如此教，在閑靜處而思惟此義，在閑靜處思惟此義已，族姓子剃除鬚髮著三法衣，以信堅固出家學道，修無上梵行，盡生死原，梵行已立，所作已辦，更不復受母胞胎。時，尊者僧伽羅摩便成阿羅漢果。
一時婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園。爾時，僧伽羅摩長者子，乃至六出家為道便，往至世尊所，頭面禮足在一面立。時僧伽羅摩長者子白世尊言：「願世尊聽出家學道，時僧伽羅摩得出家學道。」時，世尊告僧伽羅摩比丘：「汝當行二法。云何為二？止觀是也。」僧伽羅摩比丘白佛言：「甚解世尊！甚解如來！」世尊告曰：「我取要而說，云何言甚解耶？」僧伽羅摩白佛言：「止者諸結永息，觀者世尊，觀一切諸法。」世尊告曰：「善哉善哉！僧伽羅摩！我取要說法，能廣分別。」時僧伽羅摩即從佛受如此教，在閑靜處而思惟此義，在閑靜處思惟此義已，族姓子剃除鬚髮著三法衣，以信堅固出家學道，修無上梵行，盡生死原，梵行已立，所作已辦，更不復受母胞胎。時，尊者僧伽羅摩便成阿羅漢果。
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時，僧伽羅摩未出家時有婦母在，聞女夫出家，僧伽羅摩長者子乃至七反，於如來所出家學道，更不習欲，捨家業僕從。時，僧伽羅摩婦母便將女詣僧伽羅摩比丘所，在前默然立，再三歎息，便作是語：「汝僧伽羅摩！無義無禮，不端思惟捨我女，於如來所出家學道，諸有舍衛城王及大臣長者婆羅門剎利，見我女者悉皆迷惑莫知所在，如常懷敬念願與居止，汝不思惟而棄我女。」時尊者僧伽羅摩便說偈言：
時，僧伽羅摩未出家時有婦母在，聞女夫出家，僧伽羅摩長者子乃至七反，於如來所出家學道，更不習欲，捨家業僕從。時，僧伽羅摩婦母便將女詣僧伽羅摩比丘所，在前默然立，再三歎息，便作是語：「汝僧伽羅摩！無義無禮，不端思惟捨我女，於如來所出家學道，諸有舍衛城王及大臣長者婆羅門剎利，見我女者悉皆迷惑莫知所在，如常懷敬念願與居止，汝不思惟而棄我女。」時尊者僧伽羅摩便說偈言：
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「此外更無要， 此外亦無比，
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此外更無觀， 善慮無過此。」
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爾時，尊者僧伽羅摩婦母，語僧伽羅摩言：「我女意有何咎何過？乃使汝捐棄，於如來所出家學道？」時，尊者僧伽羅摩，便說偈曰：
爾時，尊者僧伽羅摩婦母，語僧伽羅摩言：「我女意有何咎何過？乃使汝捐棄，於如來所出家學道？」時，尊者僧伽羅摩，便說偈曰：
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「惡口常誹謗， 嫉姤心懷姦，
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瞋恚喜妄語， 如來說大惡。」
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爾時，尊者僧伽羅摩婦及婦母，從頭至足皆悉觀，此比丘從足至頭亦復悉觀，我尊者僧伽羅摩足，便作是言：「願尊者，懺悔我愚癡所為亦不別真。」僧伽羅摩言：「願妹常安隱壽命延長。」時，僧伽羅摩婦便語母言：「僧伽羅摩稱我為妹，此必不復樂欲。」便語僧伽羅摩言：「願尊者僧伽羅摩，懺悔愚癡所為然不別真。」僧伽羅摩言：「願妹安隱壽命延長。」時，僧伽羅摩婦及婦母，頭面禮足繞三匝，再三歎息便退去。
爾時，尊者僧伽羅摩婦及婦母，從頭至足皆悉觀，此比丘從足至頭亦復悉觀，我尊者僧伽羅摩足，便作是言：「願尊者，懺悔我愚癡所為亦不別真。」僧伽羅摩言：「願妹常安隱壽命延長。」時，僧伽羅摩婦便語母言：「僧伽羅摩稱我為妹，此必不復樂欲。」便語僧伽羅摩言：「願尊者僧伽羅摩，懺悔愚癡所為然不別真。」僧伽羅摩言：「願妹安隱壽命延長。」時，僧伽羅摩婦及婦母，頭面禮足繞三匝，再三歎息便退去。
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時，尊者阿難，從舍衛城遙見尊者僧伽羅摩婦及婦母，見已便作是語：「諸妹見僧伽羅摩不耶？」僧伽羅摩婦對曰：「見僧伽羅摩亦與言語，然我願不果。」時，尊者阿難，默然而行。時尊者阿難還自詣房，收攝衣鉢澡手洗足，以尼師檀著肩上詣世尊所，頭面禮足在一面坐，須臾退坐以此因緣具白世尊。爾時，世尊便說偈曰：
時，尊者阿難，從舍衛城遙見尊者僧伽羅摩婦及婦母，見已便作是語：「諸妹見僧伽羅摩不耶？」僧伽羅摩婦對曰：「見僧伽羅摩亦與言語，然我願不果。」時，尊者阿難，默然而行。時尊者阿難還自詣房，收攝衣鉢澡手洗足，以尼師檀著肩上詣世尊所，頭面禮足在一面坐，須臾退坐以此因緣具白世尊。爾時，世尊便說偈曰：
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「腐樹求萌芽， 火中求水渧，
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水中而求火， 無欲而求欲。」
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爾時，世尊告諸比丘：「我聲聞中第一比丘能降伏魔，所謂僧伽羅摩比丘是。」
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爾時，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
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