頻毘娑羅王詣佛供養經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頻毘娑羅王詣佛供養經

西晉沙門釋法炬譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉沙門釋法炬譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園，與大比丘眾千二百五十人俱。為人敬仰悉來供養，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，大王大子群臣下至人民，悉來供養，具衣被、飲食、床臥、疾瘦醫藥。爾時，世尊名德遠聞，如是世尊、如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師、佛、世尊，為眾生說法，初善中善竟善，義甚深遠具諸梵行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園，與大比丘眾千二百五十人俱。為人敬仰悉來供養，比丘、比丘尼、優婆塞、優婆夷，大王大子群臣下至人民，悉來供養，具衣被、飲食、床臥、疾瘦醫藥。爾時，世尊名德遠聞，如是世尊、如來、至真、等正覺、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師、佛、世尊，為眾生說法，初善中善竟善，義甚深遠具諸梵行。

爾時，摩竭王頻毘娑羅告諸群臣：「汝等嚴駕羽葆車，所以然者？我欲往迦尸拘薩羅國，問訊世尊禮拜承事，世尊出世甚難，值亦甚難遇，如來時時出世，譬如優曇鉢華時乃出世，世尊亦復如是，亦甚難遇。」對曰：「如是大王！」爾時，群臣聞摩竭國王頻毘(顏色)娑羅(端正)教，便嚴駕羽葆車，往詣王頻毘娑羅所，便白王言：「車已嚴駕，今正是時。」爾時，摩竭王頻毘娑羅乘羽葆車，群臣人民前後圍遶，從羅閱城出，以王威力漸漸往詣迦尸拘薩羅，至舍衛城祇樹給孤獨園。乘車至城門從車下步，往詣祇桓至如來所，猶如剎利王捨五威儀，頭面禮世尊足，以手摩抆世尊足，自稱姓名：「我是摩竭國頻毘娑羅王中之王，是頻毘娑羅王。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，摩竭王頻毘娑羅告諸群臣：「汝等嚴駕羽葆車，所以然者？我欲往迦尸拘薩羅國，問訊世尊禮拜承事，世尊出世甚難，值亦甚難遇，如來時時出世，譬如優曇鉢華時乃出世，世尊亦復如是，亦甚難遇。」對曰：「如是大王！」爾時，群臣聞摩竭國王頻毘(顏色)娑羅(端正)教，便嚴駕羽葆車，往詣王頻毘娑羅所，便白王言：「車已嚴駕，今正是時。」爾時，摩竭王頻毘娑羅乘羽葆車，群臣人民前後圍遶，從羅閱城出，以王威力漸漸往詣迦尸拘薩羅，至舍衛城祇樹給孤獨園。乘車至城門從車下步，往詣祇桓至如來所，猶如剎利王捨五威儀，頭面禮世尊足，以手摩抆世尊足，自稱姓名：「我是摩竭國頻毘娑羅王中之王，是頻毘娑羅王。」

爾時，世尊告頻毘娑羅王：「汝是大王剎利豪族，我是釋子出家學道，於此色身眾德具足，乃屈大王至我所，問訊起居康強叉手承事。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告頻毘娑羅王：「汝是大王剎利豪族，我是釋子出家學道，於此色身眾德具足，乃屈大王至我所，問訊起居康強叉手承事。」

王白世尊曰：「蒙世尊恩，我亦見剎利有智慧多聞者，婆羅門有智慧者，長者有智慧者，沙門有智慧者，各共論義。我以此論盡往問沙門瞿曇，若彼沙門瞿曇答以此論者，我等以此論答；若瞿曇沙門不答此論者，亦當共論義，便往至世尊所。」爾時，世尊與說法，從世尊聞法，不復問論義，況當有所難？便歸命世尊、法、比丘僧，是謂世尊身有功德說微妙法知時之行。是時得等三歡喜，於世尊所復有恭敬，大聲聞眾行皆清白，戒成就，三昧成就，智慧成就，解脫成就，解脫見慧成就，所謂四雙八輩。是謂世尊聲聞眾可敬可貴為第一尊，是世間人民無上福田，是謂第三歡喜於三耶三佛所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王白世尊曰：「蒙世尊恩，我亦見剎利有智慧多聞者，婆羅門有智慧者，長者有智慧者，沙門有智慧者，各共論義。我以此論盡往問沙門瞿曇，若彼沙門瞿曇答以此論者，我等以此論答；若瞿曇沙門不答此論者，亦當共論義，便往至世尊所。」爾時，世尊與說法，從世尊聞法，不復問論義，況當有所難？便歸命世尊、法、比丘僧，是謂世尊身有功德說微妙法知時之行。是時得等三歡喜，於世尊所復有恭敬，大聲聞眾行皆清白，戒成就，三昧成就，智慧成就，解脫成就，解脫見慧成就，所謂四雙八輩。是謂世尊聲聞眾可敬可貴為第一尊，是世間人民無上福田，是謂第三歡喜於三耶三佛所。

爾時，摩竭國王頻毘娑羅，從佛聞微妙法，聞微妙法已白世尊言：「願如來，受我三月請，遊羅閱城，當供養衣被飲食床臥具病瘦醫藥及比丘僧。」爾時，世尊默然受頻毘娑羅王請。爾時，摩竭國王頻毘娑羅王，見世尊默然受請，便歡喜踊躍不能自勝，即從坐起頭面禮世尊足，右遶三匝便退而去，祇桓門乘羽葆車，還詣羅閱祇城自宮殿所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，摩竭國王頻毘娑羅，從佛聞微妙法，聞微妙法已白世尊言：「願如來，受我三月請，遊羅閱城，當供養衣被飲食床臥具病瘦醫藥及比丘僧。」爾時，世尊默然受頻毘娑羅王請。爾時，摩竭國王頻毘娑羅王，見世尊默然受請，便歡喜踊躍不能自勝，即從坐起頭面禮世尊足，右遶三匝便退而去，祇桓門乘羽葆車，還詣羅閱祇城自宮殿所。

爾時，摩竭國王頻毘娑羅，勅諸大臣人民：「卿等善聽！我欲請世尊於此三月及比丘僧，供養衣被飲食床臥具病瘦醫藥，汝等各相勸率。」答曰：「如是大王！」爾時，摩竭國王頻毘娑羅，在獨處坐便作是念：「我有資財能有所辦，欲盡形壽供養世尊衣被飲食床臥具病瘦醫藥及比丘僧，當率勸大臣人民。」爾時，摩竭國王頻毘娑羅，即日勸率諸大臣：「我向者在獨處坐便生是念：『我有資財能有所辦，欲盡形壽供養世尊，衣被飲食床臥具病瘦醫藥及比丘僧，我應勅群臣人民。』卿等！隨其種類請佛及比丘僧，汝等長夜受報無窮。」答曰：「如是大王！」群臣人民從王聞教已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，摩竭國王頻毘娑羅，勅諸大臣人民：「卿等善聽！我欲請世尊於此三月及比丘僧，供養衣被飲食床臥具病瘦醫藥，汝等各相勸率。」答曰：「如是大王！」爾時，摩竭國王頻毘娑羅，在獨處坐便作是念：「我有資財能有所辦，欲盡形壽供養世尊衣被飲食床臥具病瘦醫藥及比丘僧，當率勸大臣人民。」爾時，摩竭國王頻毘娑羅，即日勸率諸大臣：「我向者在獨處坐便生是念：『我有資財能有所辦，欲盡形壽供養世尊，衣被飲食床臥具病瘦醫藥及比丘僧，我應勅群臣人民。』卿等！隨其種類請佛及比丘僧，汝等長夜受報無窮。」答曰：「如是大王！」群臣人民從王聞教已。

爾時，世尊遊在舍衛城，便出人間遊行，與大比丘眾千二百五十人俱，漸往詣羅閱祇。爾時，世尊住竹林迦蘭檀園，與大比丘眾千二百五十人俱。爾時，摩竭國王頻毘娑羅，聞佛至羅閱祇城，住竹園迦蘭陀所，與大比丘眾千二百五十人俱。爾時，王頻毘娑羅勅諸群臣，速嚴駕羽葆車，往詣迦蘭陀所問訊世尊。爾時，群臣聞摩竭國頻毘娑羅勅，便往嚴駕羽葆車，白頻毘娑羅曰：「車已嚴駕，今正是時。」爾時，摩竭國王頻毘娑羅便乘羽葆車，群臣人民前後圍遶，以王威勢出羅閱城，往詣竹園迦蘭陀所，便下車步入迦蘭陀詣世尊所。猶如剎利王有五威儀，謂劍、金屣、蓋、天冠、珠柄拂，皆捨一面，頭面禮世尊足在一面坐。爾時，摩竭國王頻毘娑羅白世尊言：「自還國已來在獨處坐便生是念：『我典此國界所有資財能有所辦，欲盡形壽供養如來及比丘眾，衣被飲食床臥具病瘦醫藥，亦當勸率臣人民使得蒙度，使長夜得離三塗永處安隱。』」爾時，世尊告摩竭國王頻毘娑羅：「善哉善哉！大王！為眾生故發弘誓意，欲安隱眾生，義理深遠天人得安。」爾時，世尊為摩竭國王頻毘娑羅說微妙法，勸樂令聞皆令歡樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊遊在舍衛城，便出人間遊行，與大比丘眾千二百五十人俱，漸往詣羅閱祇。爾時，世尊住竹林迦蘭檀園，與大比丘眾千二百五十人俱。爾時，摩竭國王頻毘娑羅，聞佛至羅閱祇城，住竹園迦蘭陀所，與大比丘眾千二百五十人俱。爾時，王頻毘娑羅勅諸群臣，速嚴駕羽葆車，往詣迦蘭陀所問訊世尊。爾時，群臣聞摩竭國頻毘娑羅勅，便往嚴駕羽葆車，白頻毘娑羅曰：「車已嚴駕，今正是時。」爾時，摩竭國王頻毘娑羅便乘羽葆車，群臣人民前後圍遶，以王威勢出羅閱城，往詣竹園迦蘭陀所，便下車步入迦蘭陀詣世尊所。猶如剎利王有五威儀，謂劍、金屣、蓋、天冠、珠柄拂，皆捨一面，頭面禮世尊足在一面坐。爾時，摩竭國王頻毘娑羅白世尊言：「自還國已來在獨處坐便生是念：『我典此國界所有資財能有所辦，欲盡形壽供養如來及比丘眾，衣被飲食床臥具病瘦醫藥，亦當勸率臣人民使得蒙度，使長夜得離三塗永處安隱。』」爾時，世尊告摩竭國王頻毘娑羅：「善哉善哉！大王！為眾生故發弘誓意，欲安隱眾生，義理深遠天人得安。」爾時，世尊為摩竭國王頻毘娑羅說微妙法，勸樂令聞皆令歡樂。

爾時，摩竭國王頻毘娑羅，從佛聞微妙法發歡喜心，即從坐起禮世尊足，遶佛三匝即退而去，出迦蘭陀門還自乘車，詣羅閱城入自宮裏坐其殿上。即其日辦具甘饌飲食若干種味，即其日為佛比丘僧敷眾坐具，手執香鑪昇高樓上東向叉手，至心念世尊，亦自思惟今時已到，願世尊知時見顧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，摩竭國王頻毘娑羅，從佛聞微妙法發歡喜心，即從坐起禮世尊足，遶佛三匝即退而去，出迦蘭陀門還自乘車，詣羅閱城入自宮裏坐其殿上。即其日辦具甘饌飲食若干種味，即其日為佛比丘僧敷眾坐具，手執香鑪昇高樓上東向叉手，至心念世尊，亦自思惟今時已到，願世尊知時見顧。

爾時，世尊知時已到，便著衣持鉢，比丘僧前後圍遶，入羅閱城往詣摩竭國王頻毘娑羅宮。到已諸比丘僧各次第坐。爾時，摩竭國王頻毘娑羅，見佛比丘僧坐已定，自手執若干種甘饌飲食，飯佛及比丘僧，見世尊飯已攝鉢，更敷小床在如來前坐。爾時，世尊為摩竭國王頻毘娑羅，說微妙法漸漸共議。所謂論者，施論、戒論、生天論，欲穢濁漏為大苦，出家為要。爾時，世尊知王心歡喜不能自勝皆悉柔和，猶如諸如來所應說法，苦習盡道，爾時，世尊具為王說微妙法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊知時已到，便著衣持鉢，比丘僧前後圍遶，入羅閱城往詣摩竭國王頻毘娑羅宮。到已諸比丘僧各次第坐。爾時，摩竭國王頻毘娑羅，見佛比丘僧坐已定，自手執若干種甘饌飲食，飯佛及比丘僧，見世尊飯已攝鉢，更敷小床在如來前坐。爾時，世尊為摩竭國王頻毘娑羅，說微妙法漸漸共議。所謂論者，施論、戒論、生天論，欲穢濁漏為大苦，出家為要。爾時，世尊知王心歡喜不能自勝皆悉柔和，猶如諸如來所應說法，苦習盡道，爾時，世尊具為王說微妙法。

爾時，二百五十婇女，即於坐上逮法眼淨，彼已見法得法，選擇諸法奉持諸法，無疑猶豫希望已斷，得無所畏及所應學法，歸依佛法眾受持五戒。爾時，世尊見王頻毘娑羅聞微妙法歡喜奉持。爾時，世尊便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，二百五十婇女，即於坐上逮法眼淨，彼已見法得法，選擇諸法奉持諸法，無疑猶豫希望已斷，得無所畏及所應學法，歸依佛法眾受持五戒。爾時，世尊見王頻毘娑羅聞微妙法歡喜奉持。爾時，世尊便說此偈：

「祠火最為首， 詩頌亦為首， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「祠火最為首， 詩頌亦為首，

王為人中首， 眾流海為首。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王為人中首， 眾流海為首。

眾星月為首， 光明日為首， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾星月為首， 光明日為首，

上下及四方， 諸所生品物。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上下及四方， 諸所生品物。

天上及世間， 佛最無有上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天上及世間， 佛最無有上，

欲求種德者， 當求於三佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲求種德者， 當求於三佛。」

爾時，世尊以此偈為王說，即從坐起便退還去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以此偈為王說，即從坐起便退還去。

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