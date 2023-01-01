施食獲五福報經(亦名佛說施色力經) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施食獲五福報經(亦名佛說施色力經)

失譯人名今附東晉錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯人名今附東晉錄

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛遊舍衛國祇樹給孤獨園。是時，佛告諸比丘眾：「當知食以節受而名損。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛遊舍衛國祇樹給孤獨園。是時，佛告諸比丘眾：「當知食以節受而名損。」

佛言：「人持飯食施人，有五福德，智者消息意度弘廓，則有五福德道。何謂為五？一曰施命，二曰施色，三曰施力，四曰施安，五曰施辯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「人持飯食施人，有五福德，智者消息意度弘廓，則有五福德道。何謂為五？一曰施命，二曰施色，三曰施力，四曰施安，五曰施辯。

「何謂施命？一切眾生依食而立身命，不得飯食不過七日奄忽壽終，是故施食者則施命也。其施命者，世世長壽生天世間，命不中夭，衣食自然財富無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂施命？一切眾生依食而立身命，不得飯食不過七日奄忽壽終，是故施食者則施命也。其施命者，世世長壽生天世間，命不中夭，衣食自然財富無量。

「何謂施色？得施食者顏色光澤，不得食時忿無潤形，面目燋悴不可顯示，是故施食者則施顏色。其施色者，世世端正生天世間，姿貌煒煒世之希有，見莫不觀稽首為禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂施色？得施食者顏色光澤，不得食時忿無潤形，面目燋悴不可顯示，是故施食者則施顏色。其施色者，世世端正生天世間，姿貌煒煒世之希有，見莫不觀稽首為禮。

「何者施力？人得飯食氣力強盛，舉動進止不以為難，不得食者飢渴熱惱氣息虛羸，是故施食則施力也。其施力者，世世多力，生天世間力無等雙，出入進止而不衰耗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何者施力？人得飯食氣力強盛，舉動進止不以為難，不得食者飢渴熱惱氣息虛羸，是故施食則施力也。其施力者，世世多力，生天世間力無等雙，出入進止而不衰耗。

「何謂施安？人得飯食，身為安隱不以為患，不得食者，心愁身危坐起無賴不能自定，是故施食，則施安也。其施安者，世世無患心安身強，生天世間不受眾殃，所可至到常遇賢良，財富無數不中夭傷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂施安？人得飯食，身為安隱不以為患，不得食者，心愁身危坐起無賴不能自定，是故施食，則施安也。其施安者，世世無患心安身強，生天世間不受眾殃，所可至到常遇賢良，財富無數不中夭傷。

「何謂施辯？得施食者，氣充意強言語通利，不得食者身劣意弱，不得說事口難發言，是故施食則施辯才。其施辯者，世世聰明生天世間，言辭辯慧口辯流利無一瑕穢，聞者喜悅莫不戴仰。是五福德施。若發道意施於一切，既得此福，所生之處常見現在佛諮受深法，四等、四恩，六度無極、三十七品，法身現相壽命無窮相好分明，三十二相，致十種力以成佛道，為立大安普濟危厄，智慧辯才出萬億音度脫十方。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂施辯？得施食者，氣充意強言語通利，不得食者身劣意弱，不得說事口難發言，是故施食則施辯才。其施辯者，世世聰明生天世間，言辭辯慧口辯流利無一瑕穢，聞者喜悅莫不戴仰。是五福德施。若發道意施於一切，既得此福，所生之處常見現在佛諮受深法，四等、四恩，六度無極、三十七品，法身現相壽命無窮相好分明，三十二相，致十種力以成佛道，為立大安普濟危厄，智慧辯才出萬億音度脫十方。」

佛說是經時，諸比丘眾、天龍鬼神、四部弟子，莫不歡喜，作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是經時，諸比丘眾、天龍鬼神、四部弟子，莫不歡喜，作禮而去。