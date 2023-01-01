佛說食施獲五福報經
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向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說食施獲五福報經
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失譯人名今附東晉錄
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聞如是：
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一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告諸比丘：「當知食以節度，受而不損。」
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佛言：「人持飯食施人，有五福德令人得道，智者消息意度弘廓，則獲五福。何等為五？一曰施命，二曰施色，三曰施力，四曰施安，五曰施辯。
佛言：「人持飯食施人，有五福德令人得道，智者消息意度弘廓，則獲五福。何等為五？一曰施命，二曰施色，三曰施力，四曰施安，五曰施辯。
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「何謂施命？人不得食時，顏色燋悴不可顯示，不過七日奄忽壽終，是故智者則為施食，其施食者則為施命。其施命者，世世長壽生天世間，壽命延長而不夭傷，自然福報財富無量，是為施命。
「何謂施命？人不得食時，顏色燋悴不可顯示，不過七日奄忽壽終，是故智者則為施食，其施食者則為施命。其施命者，世世長壽生天世間，壽命延長而不夭傷，自然福報財富無量，是為施命。
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「何謂施色？人不得食時，顏色憔悴不可顯示，是故智者則為施食，其施食者則為施色。其施色者，世世端正生天世間，顏華煒曄人見歡喜稽首作禮，是為施色。
「何謂施色？人不得食時，顏色憔悴不可顯示，是故智者則為施食，其施食者則為施色。其施色者，世世端正生天世間，顏華煒曄人見歡喜稽首作禮，是為施色。
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「何謂施力？人不得食時，身羸意弱所作不能，是故智者則為施食，其施食者則為施力。其施力者，世世多力，生天人間力無等雙，出入進止力不耗減，是為施力。
「何謂施力？人不得食時，身羸意弱所作不能，是故智者則為施食，其施食者則為施力。其施力者，世世多力，生天人間力無等雙，出入進止力不耗減，是為施力。
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「何謂施安？人不得食時，心愁身危坐起不定不能自安，是故智者則為施食，其施食者則為施安。其施安者，世世安隱，生天人間不遇眾殃，其所到處常遇賢良，財富無量不中夭傷，是為施安。
「何謂施安？人不得食時，心愁身危坐起不定不能自安，是故智者則為施食，其施食者則為施安。其施安者，世世安隱，生天人間不遇眾殃，其所到處常遇賢良，財富無量不中夭傷，是為施安。
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「何謂施辯？人不得食時，身羸意弱口不能言，是故智者則為施食，其施食者則為施辯。其施辯者，世世聰明，口說流利無所躓礙，慧辯通達，生天世間，聞者歡喜靡不稽首聽採法言。是為五福施食之報。」
「何謂施辯？人不得食時，身羸意弱口不能言，是故智者則為施食，其施食者則為施辯。其施辯者，世世聰明，口說流利無所躓礙，慧辯通達，生天世間，聞者歡喜靡不稽首聽採法言。是為五福施食之報。」
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佛言：「若族姓子、族姓女，若發道意，施一切飲食衣被，在所生處見現在佛諮受三法，四意三脫致十種力，三十二相八十種好，進止十方猶如日出，暉暉有光遍照十方教化一切，般泥洹後經法續現，奉之得度與佛無二。」
佛言：「若族姓子、族姓女，若發道意，施一切飲食衣被，在所生處見現在佛諮受三法，四意三脫致十種力，三十二相八十種好，進止十方猶如日出，暉暉有光遍照十方教化一切，般泥洹後經法續現，奉之得度與佛無二。」
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佛說是時，天龍鬼神、世間人民，帝主大臣、四輩弟子，靡不歡喜，為佛作禮。
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