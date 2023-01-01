佛說食施獲五福報經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說食施獲五福報經

失譯人名今附東晉錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯人名今附東晉錄

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告諸比丘：「當知食以節度，受而不損。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告諸比丘：「當知食以節度，受而不損。」

佛言：「人持飯食施人，有五福德令人得道，智者消息意度弘廓，則獲五福。何等為五？一曰施命，二曰施色，三曰施力，四曰施安，五曰施辯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「人持飯食施人，有五福德令人得道，智者消息意度弘廓，則獲五福。何等為五？一曰施命，二曰施色，三曰施力，四曰施安，五曰施辯。

「何謂施命？人不得食時，顏色燋悴不可顯示，不過七日奄忽壽終，是故智者則為施食，其施食者則為施命。其施命者，世世長壽生天世間，壽命延長而不夭傷，自然福報財富無量，是為施命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂施命？人不得食時，顏色燋悴不可顯示，不過七日奄忽壽終，是故智者則為施食，其施食者則為施命。其施命者，世世長壽生天世間，壽命延長而不夭傷，自然福報財富無量，是為施命。

「何謂施色？人不得食時，顏色憔悴不可顯示，是故智者則為施食，其施食者則為施色。其施色者，世世端正生天世間，顏華煒曄人見歡喜稽首作禮，是為施色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂施色？人不得食時，顏色憔悴不可顯示，是故智者則為施食，其施食者則為施色。其施色者，世世端正生天世間，顏華煒曄人見歡喜稽首作禮，是為施色。

「何謂施力？人不得食時，身羸意弱所作不能，是故智者則為施食，其施食者則為施力。其施力者，世世多力，生天人間力無等雙，出入進止力不耗減，是為施力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂施力？人不得食時，身羸意弱所作不能，是故智者則為施食，其施食者則為施力。其施力者，世世多力，生天人間力無等雙，出入進止力不耗減，是為施力。

「何謂施安？人不得食時，心愁身危坐起不定不能自安，是故智者則為施食，其施食者則為施安。其施安者，世世安隱，生天人間不遇眾殃，其所到處常遇賢良，財富無量不中夭傷，是為施安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂施安？人不得食時，心愁身危坐起不定不能自安，是故智者則為施食，其施食者則為施安。其施安者，世世安隱，生天人間不遇眾殃，其所到處常遇賢良，財富無量不中夭傷，是為施安。

「何謂施辯？人不得食時，身羸意弱口不能言，是故智者則為施食，其施食者則為施辯。其施辯者，世世聰明，口說流利無所躓礙，慧辯通達，生天世間，聞者歡喜靡不稽首聽採法言。是為五福施食之報。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何謂施辯？人不得食時，身羸意弱口不能言，是故智者則為施食，其施食者則為施辯。其施辯者，世世聰明，口說流利無所躓礙，慧辯通達，生天世間，聞者歡喜靡不稽首聽採法言。是為五福施食之報。」

佛言：「若族姓子、族姓女，若發道意，施一切飲食衣被，在所生處見現在佛諮受三法，四意三脫致十種力，三十二相八十種好，進止十方猶如日出，暉暉有光遍照十方教化一切，般泥洹後經法續現，奉之得度與佛無二。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若族姓子、族姓女，若發道意，施一切飲食衣被，在所生處見現在佛諮受三法，四意三脫致十種力，三十二相八十種好，進止十方猶如日出，暉暉有光遍照十方教化一切，般泥洹後經法續現，奉之得度與佛無二。」

佛說是時，天龍鬼神、世間人民，帝主大臣、四輩弟子，靡不歡喜，為佛作禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是時，天龍鬼神、世間人民，帝主大臣、四輩弟子，靡不歡喜，為佛作禮。