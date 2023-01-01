一時，婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園。爾時，世尊告諸比丘：「昔有四婆羅門仙人，精進修善法五通，常恐畏死。時，四婆羅門仙人，精進修善法五通，便作是念：『我等當住何處永存在世？』時，彼有一婆羅門，精進修善法，有大神力五通，便入空中，『於中則無有死。』彼入空者便命過。第二婆羅門，精進修善法五通，畏死便入大海中，『我於海中則無有死。』彼即於海中命過。第三婆羅門，精進修善法，有大威勢五通，畏死便入山腹，即於彼命終。彼第四婆羅門，精進修善法五通，有大威勢，畏死便入地，『我於彼當脫不死。』便於地命過。

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