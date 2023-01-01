佛說給孤長者女得度因緣經

佛說給孤長者女得度因緣經卷中 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說給孤長者女得度因緣經卷中

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

復次，尊者大迦葉化大金山其色晃耀，復有種種樹林飛鳥周匝圍繞，而此尊者處于山頂現是神通，從空而來三繞彼城，次從空下入長者舍。爾時，長者見是相已，問善無毒女言：「今此所來處金山頂，現如是相入此舍者，是汝師邪？」女即答言：「此非我師，是佛弟子名大迦葉。此人未出家時其家大富，金銀珍寶其數無量，有百千種上妙衣服，眷屬熾盛人所瞻敬。此人厭捨如是富貴等事，出家修道而獲果證。又此尊者常止一處，常持一衣少欲知足，而能攝餘貪愛眾生。又此尊者，佛於一時分半座令坐，佛說此人修頭陀行中最為第一。是此尊者次第而來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，尊者大迦葉化大金山其色晃耀，復有種種樹林飛鳥周匝圍繞，而此尊者處于山頂現是神通，從空而來三繞彼城，次從空下入長者舍。爾時，長者見是相已，問善無毒女言：「今此所來處金山頂，現如是相入此舍者，是汝師邪？」女即答言：「此非我師，是佛弟子名大迦葉。此人未出家時其家大富，金銀珍寶其數無量，有百千種上妙衣服，眷屬熾盛人所瞻敬。此人厭捨如是富貴等事，出家修道而獲果證。又此尊者常止一處，常持一衣少欲知足，而能攝餘貪愛眾生。又此尊者，佛於一時分半座令坐，佛說此人修頭陀行中最為第一。是此尊者次第而來。」

復次，尊者大目乾連自然相好端嚴殊特，化大龍車安處其上，現是神通從空而來，三繞彼城次從空下入長者舍。爾時，長者見是相已，問善無毒女言：「今此所來乘大龍車，現如是相入此舍者，是汝師邪？」女即答言：「此非我師，是佛弟子名大目乾連。此人有大神通，於一時中在妙高山頂，降伏難陀、烏波難陀二龍王，彼帝釋天主所住宮殿，周千由旬高二由旬半，有八萬四千寶柱種種嚴飾，此人於彼動一足指，而能令彼帝釋宮殿皆悉震動。又復一時佛在吠蘭帝聚落，告諸苾芻言：『今此聚落有飢饉相，而諸苾芻乞食難得。』時此尊者大目乾連聞佛語已，不離佛會，即時轉此大地置於下方世界，取彼世界一切所可食物，安此大地悉令增長，以神通力於上下方如是作已，而此大地還復如故，令諸眾生遠離飢饉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，尊者大目乾連自然相好端嚴殊特，化大龍車安處其上，現是神通從空而來，三繞彼城次從空下入長者舍。爾時，長者見是相已，問善無毒女言：「今此所來乘大龍車，現如是相入此舍者，是汝師邪？」女即答言：「此非我師，是佛弟子名大目乾連。此人有大神通，於一時中在妙高山頂，降伏難陀、烏波難陀二龍王，彼帝釋天主所住宮殿，周千由旬高二由旬半，有八萬四千寶柱種種嚴飾，此人於彼動一足指，而能令彼帝釋宮殿皆悉震動。又復一時佛在吠蘭帝聚落，告諸苾芻言：『今此聚落有飢饉相，而諸苾芻乞食難得。』時此尊者大目乾連聞佛語已，不離佛會，即時轉此大地置於下方世界，取彼世界一切所可食物，安此大地悉令增長，以神通力於上下方如是作已，而此大地還復如故，令諸眾生遠離飢饉。

「佛言：『大目乾連！而此大地轉時，所有眾生當復何能得安隱邪？』大目乾連白佛言：『我左手持眾生，右手轉大地，大地雖轉，是諸眾生，宛然安隱不知所轉。』佛言：『大目乾連！如是轉時汝作何想？』大目乾連白佛言：『如我意者，譬如力士轉芭蕉葉而不為難，我轉大地亦復如是。』佛言：『大目乾連！善哉善哉！汝能起是神通方便。』長者！佛說此人神通第一。是此尊者次第而來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛言：『大目乾連！而此大地轉時，所有眾生當復何能得安隱邪？』大目乾連白佛言：『我左手持眾生，右手轉大地，大地雖轉，是諸眾生，宛然安隱不知所轉。』佛言：『大目乾連！如是轉時汝作何想？』大目乾連白佛言：『如我意者，譬如力士轉芭蕉葉而不為難，我轉大地亦復如是。』佛言：『大目乾連！善哉善哉！汝能起是神通方便。』長者！佛說此人神通第一。是此尊者次第而來。」

復次，尊者摩訶迦旃延化水精樓閣，有種種寶柱及眾寶網真珠瓔珞，間錯垂布廣大嚴飾，於樓閣中結跏趺坐，現是神通從空而來，三繞彼城次從空下入長者舍。爾時，長者見是相已，問善無毒女言：「今此所來眾寶莊嚴水精樓閣，於其中間結跏趺坐，現如是相入此舍者，是汝師邪？」女即答言：「此非我師，是佛弟子名摩訶迦旃延。此人善能分別經典句義，佛說此人於經典中議論第一。是此尊者次第而來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，尊者摩訶迦旃延化水精樓閣，有種種寶柱及眾寶網真珠瓔珞，間錯垂布廣大嚴飾，於樓閣中結跏趺坐，現是神通從空而來，三繞彼城次從空下入長者舍。爾時，長者見是相已，問善無毒女言：「今此所來眾寶莊嚴水精樓閣，於其中間結跏趺坐，現如是相入此舍者，是汝師邪？」女即答言：「此非我師，是佛弟子名摩訶迦旃延。此人善能分別經典句義，佛說此人於經典中議論第一。是此尊者次第而來。」

復次，尊者摩訶俱絺羅化大牛車安處其上，現是神通從空而來三繞彼城，次從空下入長者舍。爾時，長者見是相已，問善無毒女言：「今此所來乘大牛車，現如是相入此舍者，是汝師邪？」女即答言：「此非我師，是佛弟子名摩訶俱絺羅。此人威儀詳審諸根調寂，初出家已自然純熟如八十臘者，了知梵行如久修習。佛說此人少欲第一。是此尊者次第而來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，尊者摩訶俱絺羅化大牛車安處其上，現是神通從空而來三繞彼城，次從空下入長者舍。爾時，長者見是相已，問善無毒女言：「今此所來乘大牛車，現如是相入此舍者，是汝師邪？」女即答言：「此非我師，是佛弟子名摩訶俱絺羅。此人威儀詳審諸根調寂，初出家已自然純熟如八十臘者，了知梵行如久修習。佛說此人少欲第一。是此尊者次第而來。」

復次，尊者優波離化金多羅樹林，妙色華果皆悉具足，有俱枳羅、舍利囉等種種異鳥遊集其上，出眾微妙可愛音聲，而此尊者，林中現身起是神通，從空而來三繞彼城，次從空下入長者舍。爾時，長者見是相已，問善無毒女言：「今此所來金多羅樹林，林中現身起如是相入此舍者，是汝師邪？」女即答言：「此非我師，是佛弟子名優波離。此人善持律行家族大富，昔未出家時有五百釋種童子各樂出家，以種種寶莊嚴其身，來詣優波離前，各脫所嚴種種寶具積置一處，各作是言：『我等捨此而求出家。』時優波離見是相已即自思惟：『此諸童子色相端嚴家族富盛，皆能棄捨而求出家，我今何故愛樂嚴飾不自覺了？』如是念已，以此因緣亦復棄捨莊嚴等事投佛出家，最先證得阿羅漢果。佛說此人持律第一。是此尊者次第而來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，尊者優波離化金多羅樹林，妙色華果皆悉具足，有俱枳羅、舍利囉等種種異鳥遊集其上，出眾微妙可愛音聲，而此尊者，林中現身起是神通，從空而來三繞彼城，次從空下入長者舍。爾時，長者見是相已，問善無毒女言：「今此所來金多羅樹林，林中現身起如是相入此舍者，是汝師邪？」女即答言：「此非我師，是佛弟子名優波離。此人善持律行家族大富，昔未出家時有五百釋種童子各樂出家，以種種寶莊嚴其身，來詣優波離前，各脫所嚴種種寶具積置一處，各作是言：『我等捨此而求出家。』時優波離見是相已即自思惟：『此諸童子色相端嚴家族富盛，皆能棄捨而求出家，我今何故愛樂嚴飾不自覺了？』如是念已，以此因緣亦復棄捨莊嚴等事投佛出家，最先證得阿羅漢果。佛說此人持律第一。是此尊者次第而來。」

復次，尊者馬勝，威儀詳審諸相寂靜，執持應器從空而來三繞彼城，次從空下入長者舍。爾時，長者見是相已，問善無毒女言：「今此所來威儀詳審諸相寂靜，執持應器現如是相入此舍者，是汝師邪？」女即答言：「此非我師，是佛弟子名曰馬勝。此人出家已後，威儀詳審諸相寂靜，能降醉象而獲果證。此人一時為舍利子，說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，尊者馬勝，威儀詳審諸相寂靜，執持應器從空而來三繞彼城，次從空下入長者舍。爾時，長者見是相已，問善無毒女言：「今此所來威儀詳審諸相寂靜，執持應器現如是相入此舍者，是汝師邪？」女即答言：「此非我師，是佛弟子名曰馬勝。此人出家已後，威儀詳審諸相寂靜，能降醉象而獲果證。此人一時為舍利子，說伽陀曰：

「『由彼煩惱業， 為因而起作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『由彼煩惱業， 為因而起作，

是故於世間， 隨轉無窮盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故於世間， 隨轉無窮盡。

若煩惱業因， 是二不轉者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若煩惱業因， 是二不轉者，

即出離世間， 人中尊所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即出離世間， 人中尊所說。

若彼生與老， 二法而不行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若彼生與老， 二法而不行，

是故於世間， 決定無有苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故於世間， 決定無有苦。

彼當得解脫， 此最上正語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼當得解脫， 此最上正語，

大沙門牛王， 了已故宣說。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大沙門牛王， 了已故宣說。』

「時，舍利子暫得聞說是伽陀已，即解其義，乃於言下證須陀洹果。佛說此尊者馬勝威儀第一。是此尊者次第而來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「時，舍利子暫得聞說是伽陀已，即解其義，乃於言下證須陀洹果。佛說此尊者馬勝威儀第一。是此尊者次第而來。」

復次，尊者滿慈子化金蓮華，其華千葉，葉如車輪，瑠璃為莖金剛為鬚，如是莊嚴色光晃耀，而此尊者處蓮華上現是神通，從空而來三繞彼城，次從空下入長者舍。爾時，長者見是相已，問善無毒女言：「今此所來處于千葉金蓮華上色光晃耀，現如是相入此舍者，是汝師邪？」女即答言：「此非我師，是佛弟子名滿慈子。此人善能宣說正法，佛說此人於說法人中而為第一。是此尊者次第而來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，尊者滿慈子化金蓮華，其華千葉，葉如車輪，瑠璃為莖金剛為鬚，如是莊嚴色光晃耀，而此尊者處蓮華上現是神通，從空而來三繞彼城，次從空下入長者舍。爾時，長者見是相已，問善無毒女言：「今此所來處于千葉金蓮華上色光晃耀，現如是相入此舍者，是汝師邪？」女即答言：「此非我師，是佛弟子名滿慈子。此人善能宣說正法，佛說此人於說法人中而為第一。是此尊者次第而來。」

復次，尊者多財子化一大山四寶莊嚴，殊妙幢幡種種寶鈴皆悉具足，風吹和鳴聞者愛樂，而此尊者處山頂上現是神通，從空而來三繞彼城，次從空下入長者舍。爾時，長者見是相已，問善無毒女言：「今此所來處寶山頂現如是相，入此舍者是汝師邪？」女即答言：「此非我師，是佛弟子名多財子。家族富盛一切受用皆悉具足，常時安置坐臥床榻清淨嚴飾，以備四方往來僧眾，隨其所應須者供給。佛說此人於受用福中自在第一。是此尊者次第而來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，尊者多財子化一大山四寶莊嚴，殊妙幢幡種種寶鈴皆悉具足，風吹和鳴聞者愛樂，而此尊者處山頂上現是神通，從空而來三繞彼城，次從空下入長者舍。爾時，長者見是相已，問善無毒女言：「今此所來處寶山頂現如是相，入此舍者是汝師邪？」女即答言：「此非我師，是佛弟子名多財子。家族富盛一切受用皆悉具足，常時安置坐臥床榻清淨嚴飾，以備四方往來僧眾，隨其所應須者供給。佛說此人於受用福中自在第一。是此尊者次第而來。」

復次，尊者阿泥嚕馱化一金殿瑠璃間飾，及種種寶交絡垂布，莊嚴妙好，於其殿上有師子座，而此尊者處于座上，現是神通從空而來三繞彼城，次從空下入長者舍。爾時，長者見是相已，問善無毒女言：「今此所來有大金殿瑠璃間飾，於其殿上處師子座，現如是相入此舍者，是汝師邪？」女即答言：「此非我師，是佛弟子名阿泥嚕馱。此人曾於多劫之前發清淨心，以一摶食施於緣覺，由此善根七返人間作轉輪王，又復七返作三十三天主，如是業餘生大富族，有百千萬金銀珍寶廣大熾盛，皆能棄捨出家修道。出家已後，亦復具足飯食衣服臥具醫藥一切如意，淨修梵行而獲果證，復以因緣得淨天眼。佛說此人天眼第一。是此尊者次第而來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，尊者阿泥嚕馱化一金殿瑠璃間飾，及種種寶交絡垂布，莊嚴妙好，於其殿上有師子座，而此尊者處于座上，現是神通從空而來三繞彼城，次從空下入長者舍。爾時，長者見是相已，問善無毒女言：「今此所來有大金殿瑠璃間飾，於其殿上處師子座，現如是相入此舍者，是汝師邪？」女即答言：「此非我師，是佛弟子名阿泥嚕馱。此人曾於多劫之前發清淨心，以一摶食施於緣覺，由此善根七返人間作轉輪王，又復七返作三十三天主，如是業餘生大富族，有百千萬金銀珍寶廣大熾盛，皆能棄捨出家修道。出家已後，亦復具足飯食衣服臥具醫藥一切如意，淨修梵行而獲果證，復以因緣得淨天眼。佛說此人天眼第一。是此尊者次第而來。」

復次，尊者聞俱胝化眾華座處于座上，現是神通從空而來三繞彼城，次從空下入長者舍。爾時，長者見是相已，問善無毒女言：「今此所來處眾華座現如是相，入此舍者是汝師邪？」女即答言：「此非我師，是佛弟子名聞俱胝，是大富長者子。此人生時父母歡喜，互相謂言：『我家富盛生福德子，宜應廣出珍寶示富貴相。』如是議已，即出庫藏種種異寶，召彼所有諸識寶者。長者謂言：『汝等當定我此眾寶價直幾何？』諸人答言：『今此珍寶最上殊異，莫知其價。』長者即言：『價直俱胝。』諸人復言：『長者所有此一一寶，價直俱胝邪？』長者答言：『如是如是。』諸人讚言：『長者大富無有等者。』爾時，長者即作是言：『我此生子當立何名？』有人謂言：『童子生時聞說珍寶價直俱胝。』長者即如其言，乃為子立聞俱胝名。佛說此人離塵第一。是此尊者次第而來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，尊者聞俱胝化眾華座處于座上，現是神通從空而來三繞彼城，次從空下入長者舍。爾時，長者見是相已，問善無毒女言：「今此所來處眾華座現如是相，入此舍者是汝師邪？」女即答言：「此非我師，是佛弟子名聞俱胝，是大富長者子。此人生時父母歡喜，互相謂言：『我家富盛生福德子，宜應廣出珍寶示富貴相。』如是議已，即出庫藏種種異寶，召彼所有諸識寶者。長者謂言：『汝等當定我此眾寶價直幾何？』諸人答言：『今此珍寶最上殊異，莫知其價。』長者即言：『價直俱胝。』諸人復言：『長者所有此一一寶，價直俱胝邪？』長者答言：『如是如是。』諸人讚言：『長者大富無有等者。』爾時，長者即作是言：『我此生子當立何名？』有人謂言：『童子生時聞說珍寶價直俱胝。』長者即如其言，乃為子立聞俱胝名。佛說此人離塵第一。是此尊者次第而來。」

復次，尊者樹提迦化孔雀車安處其上，現是神通從空而來三繞彼城，次從空下入長者舍。爾時，長者見是相已，問善無毒女言：「今此所來乘孔雀車現如是相，入此舍者是汝師邪？」女即答言：「此非我師，是佛弟子名樹提迦。此人未出家時，在王舍城為大富長者，現於人中受天勝福，於自舍中以上妙細㲲，而為淨巾常所受用。乃於一時以其淨巾向日而曝，忽為大風飄至頻婆娑羅王殿前。時頻婆娑羅王見是淨巾忽在其前，問侍臣言：『今此柔軟上妙細㲲世無等比，我自處王位而未曾見，從何所來，汝等知不？』侍臣白言：『大王當知！王此城中有大富長者名樹提迦，佛說此人現於人中受天勝福。臣等意謂是彼長者家中所有，王當詔問必知其實。』爾時，彼王即詔長者來至其前，王乃次第詢問其故，樹提迦言：『今此細㲲是臣家中所用淨巾，適乃向日而曝風飄至此，其事如實，願王放罪。』王言：『我非見罪，但為聞汝受天勝福，其事實邪？』樹提迦言：『如是，如是。』王言：『樹提迦！我欲往汝舍中暫一觀視。』樹提迦言：『大王！我是王民為王所統，若幸小舍深自忻慶。』王言：『汝可先還辦造飲食，我當後至。』樹提迦言：『若受天勝福者，不假力營飲食自辦，願王今往。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，尊者樹提迦化孔雀車安處其上，現是神通從空而來三繞彼城，次從空下入長者舍。爾時，長者見是相已，問善無毒女言：「今此所來乘孔雀車現如是相，入此舍者是汝師邪？」女即答言：「此非我師，是佛弟子名樹提迦。此人未出家時，在王舍城為大富長者，現於人中受天勝福，於自舍中以上妙細㲲，而為淨巾常所受用。乃於一時以其淨巾向日而曝，忽為大風飄至頻婆娑羅王殿前。時頻婆娑羅王見是淨巾忽在其前，問侍臣言：『今此柔軟上妙細㲲世無等比，我自處王位而未曾見，從何所來，汝等知不？』侍臣白言：『大王當知！王此城中有大富長者名樹提迦，佛說此人現於人中受天勝福。臣等意謂是彼長者家中所有，王當詔問必知其實。』爾時，彼王即詔長者來至其前，王乃次第詢問其故，樹提迦言：『今此細㲲是臣家中所用淨巾，適乃向日而曝風飄至此，其事如實，願王放罪。』王言：『我非見罪，但為聞汝受天勝福，其事實邪？』樹提迦言：『如是，如是。』王言：『樹提迦！我欲往汝舍中暫一觀視。』樹提迦言：『大王！我是王民為王所統，若幸小舍深自忻慶。』王言：『汝可先還辦造飲食，我當後至。』樹提迦言：『若受天勝福者，不假力營飲食自辦，願王今往。』

「爾時，頻婆娑羅王即與臣從圍繞，出詣樹提迦長者舍，長者前行為王引導。時王至於長者舍門，見守門婢色相端嚴妙寶莊飾，王意謂是長者之妻，王乃小住而不前進。樹提迦言：『大王！何故住而不進？』王言：『樹提迦！汝妻在此，我故小住。』樹提迦言：『此非臣妻，是守門婢。』王乃漸行至中門外，亦同前見又復小住，樹提迦言：『王復何故住而不進？』爾時，大王亦同前答，樹提迦言：『此非臣妻，亦是守門之婢。』王即入彼中門見摩尼寶地，光明瑩徹有蟲魚等相，王意謂是池沼，亦復小住而未敢進，樹提迦言：『大王！何故復不前進？』王言：『此處有水故我不進。』樹提迦言：『此非是水，是摩尼寶所成之地。』王復謂言：『若是寶地，何故有諸蟲魚而在其中？』樹提迦言：『非實蟲魚，但是摩尼寶光映照故爾。』爾時，大王雖聞是說猶故未信，即於自手而取指鐶，順擲其地鐶擊地聲，方乃信是摩尼寶地。時頻婆娑羅王即入其舍處師子座，樹提迦長者侍立一面，時長者妻即出王前，致拜伸敬而忽淚下退立一面。王言：『長者！汝妻何故見王垂淚？』樹提迦言：『小臣之妻得拜王前，心生大喜何敢垂淚？但以王所著衣有木煙氣，煙薰目故不覺淚垂。是故大王！受天勝福者，所欲飲食不須煙火，有如意寶自然能出。』王言：『善哉！是事希有。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，頻婆娑羅王即與臣從圍繞，出詣樹提迦長者舍，長者前行為王引導。時王至於長者舍門，見守門婢色相端嚴妙寶莊飾，王意謂是長者之妻，王乃小住而不前進。樹提迦言：『大王！何故住而不進？』王言：『樹提迦！汝妻在此，我故小住。』樹提迦言：『此非臣妻，是守門婢。』王乃漸行至中門外，亦同前見又復小住，樹提迦言：『王復何故住而不進？』爾時，大王亦同前答，樹提迦言：『此非臣妻，亦是守門之婢。』王即入彼中門見摩尼寶地，光明瑩徹有蟲魚等相，王意謂是池沼，亦復小住而未敢進，樹提迦言：『大王！何故復不前進？』王言：『此處有水故我不進。』樹提迦言：『此非是水，是摩尼寶所成之地。』王復謂言：『若是寶地，何故有諸蟲魚而在其中？』樹提迦言：『非實蟲魚，但是摩尼寶光映照故爾。』爾時，大王雖聞是說猶故未信，即於自手而取指鐶，順擲其地鐶擊地聲，方乃信是摩尼寶地。時頻婆娑羅王即入其舍處師子座，樹提迦長者侍立一面，時長者妻即出王前，致拜伸敬而忽淚下退立一面。王言：『長者！汝妻何故見王垂淚？』樹提迦言：『小臣之妻得拜王前，心生大喜何敢垂淚？但以王所著衣有木煙氣，煙薰目故不覺淚垂。是故大王！受天勝福者，所欲飲食不須煙火，有如意寶自然能出。』王言：『善哉！是事希有。』

「爾時，頻婆娑羅王於樹提迦長者舍，飯食訖已，住彼舍中但貪觀視忘還王宮。時諸近臣咸作是念：『我王住此豈非久邪？若未還宮，於國政事恐有所廢。』作是念已俱白王言：『大王！住此無至久時，願速還宮，於國政事恐有所廢。』王謂諸臣言：『我住於此始經一日，於國政事亦未久廢。』時樹提迦長者即白王言：『王住小舍已經七日。』爾時，大王謂長者言：『我住汝舍早經七日，其事實不？其事實不？』樹提迦言：『實爾大王！實爾大王！臣於王前何敢妄說？』王復問言：『汝此舍中當觀何相而知晝夜？』樹提迦言：『有華開合以分晝夜；有摩尼寶光明熾盛不熾盛時，以分晝夜；有諸異鳥自然和鳴不和鳴時，以分晝夜。大王當知，若華開時乃知是晝，若華合時乃知是夜；若摩尼寶光明熾盛，此知是晝，若摩尼寶光明不熾盛，此知是夜；異鳥和鳴而知是晝，彼寂無聲而知是夜。大王！我舍即以如是等相而分晝夜。』爾時，頻婆娑羅王謂樹提迦長者言：『希有希有！佛語諦誠而無虛妄，佛說汝於人中受天勝福，今我所見其事如是。』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，頻婆娑羅王於樹提迦長者舍，飯食訖已，住彼舍中但貪觀視忘還王宮。時諸近臣咸作是念：『我王住此豈非久邪？若未還宮，於國政事恐有所廢。』作是念已俱白王言：『大王！住此無至久時，願速還宮，於國政事恐有所廢。』王謂諸臣言：『我住於此始經一日，於國政事亦未久廢。』時樹提迦長者即白王言：『王住小舍已經七日。』爾時，大王謂長者言：『我住汝舍早經七日，其事實不？其事實不？』樹提迦言：『實爾大王！實爾大王！臣於王前何敢妄說？』王復問言：『汝此舍中當觀何相而知晝夜？』樹提迦言：『有華開合以分晝夜；有摩尼寶光明熾盛不熾盛時，以分晝夜；有諸異鳥自然和鳴不和鳴時，以分晝夜。大王當知，若華開時乃知是晝，若華合時乃知是夜；若摩尼寶光明熾盛，此知是晝，若摩尼寶光明不熾盛，此知是夜；異鳥和鳴而知是晝，彼寂無聲而知是夜。大王！我舍即以如是等相而分晝夜。』爾時，頻婆娑羅王謂樹提迦長者言：『希有希有！佛語諦誠而無虛妄，佛說汝於人中受天勝福，今我所見其事如是。』

「爾時，頻婆娑羅王作是語已，出長者舍還復王宮。謨尸羅長者！是故當知此人有如是等天人勝福，悉能棄捨出家修道，證阿羅漢果。佛說此人受天勝福而為第一。是此尊者次第而來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，頻婆娑羅王作是語已，出長者舍還復王宮。謨尸羅長者！是故當知此人有如是等天人勝福，悉能棄捨出家修道，證阿羅漢果。佛說此人受天勝福而為第一。是此尊者次第而來。」