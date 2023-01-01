佛說給孤長者女得度因緣經

佛說給孤長者女得度因緣經卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說給孤長者女得度因緣經卷上

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大聲聞眾俱。而彼給孤獨長者具大福德，妻子奴婢眷屬熾盛，富饒自在廣積財寶其數無量，與毘沙門天王等無有異。而彼長者與諸眷屬，常共圍繞嬉戲娛樂，忽於一時其妻懷妊，經於九月生一童女，上色端嚴殊妙無比，身諸相分上下圓滿，人所瞻者無不愛樂。其女生已，而有種種吉祥善相，以是因緣，父為立名，號善無毒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大聲聞眾俱。而彼給孤獨長者具大福德，妻子奴婢眷屬熾盛，富饒自在廣積財寶其數無量，與毘沙門天王等無有異。而彼長者與諸眷屬，常共圍繞嬉戲娛樂，忽於一時其妻懷妊，經於九月生一童女，上色端嚴殊妙無比，身諸相分上下圓滿，人所瞻者無不愛樂。其女生已，而有種種吉祥善相，以是因緣，父為立名，號善無毒。

復次，去此舍衛國一百六十由旬，有一大城名曰福增，彼有長者名謨尸羅，亦具大福德，妻子奴婢眷屬熾盛，富饒自在廣積財寶其數無量，與毘沙門天王等無有異。而彼長者有一童子名曰牛授，上色端嚴殊妙無比，人所瞻者無不愛樂。然其長者及長者子俱事外道，於諸外道深生敬信，即不能知有佛世尊最上最勝，世尊所有最上法門亦復不聞，神通變化殊勝事業昔所未見。是諸外道散居異處，或在遨哩迦聚落，或在福增大城，或在作賢大城。是時有一外道，先在福增城中，來詣牛授童子所，謂童子言：「汝今何故而不納妻？」牛授答言：「世間若有色相端嚴與我等者，我當娶彼。」時外道言：「童子當知，舍衛國中給孤獨長者有一童女，上色端嚴殊妙無比，人所瞻者無不愛樂，汝今宜應求彼為妻。」牛授聞已心生歡喜，即如其言，易自常服著外道衣，持鉢往詣舍衛國中。到已次第持鉢乞食，至給孤獨長者住舍門外。時，善無毒女聞乞食聲，即持飲食出行布施。其女出已，時牛授童子，得覩其相即生愛樂。彼善無毒女，以宿因緣力亦相顧視。然彼善無毒女，見牛授童子是外道相，即時微笑作是告言：「汝是不正知者，外道異學，何故住此持鉢乞食？」牛授童子聞是語已，亦復微笑不取其食離舍而去，還歸福增城中，白父母言：「父母當知，舍衛國中給孤獨長者有一童女名善無毒，願今與我求彼為妻。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，去此舍衛國一百六十由旬，有一大城名曰福增，彼有長者名謨尸羅，亦具大福德，妻子奴婢眷屬熾盛，富饒自在廣積財寶其數無量，與毘沙門天王等無有異。而彼長者有一童子名曰牛授，上色端嚴殊妙無比，人所瞻者無不愛樂。然其長者及長者子俱事外道，於諸外道深生敬信，即不能知有佛世尊最上最勝，世尊所有最上法門亦復不聞，神通變化殊勝事業昔所未見。是諸外道散居異處，或在遨哩迦聚落，或在福增大城，或在作賢大城。是時有一外道，先在福增城中，來詣牛授童子所，謂童子言：「汝今何故而不納妻？」牛授答言：「世間若有色相端嚴與我等者，我當娶彼。」時外道言：「童子當知，舍衛國中給孤獨長者有一童女，上色端嚴殊妙無比，人所瞻者無不愛樂，汝今宜應求彼為妻。」牛授聞已心生歡喜，即如其言，易自常服著外道衣，持鉢往詣舍衛國中。到已次第持鉢乞食，至給孤獨長者住舍門外。時，善無毒女聞乞食聲，即持飲食出行布施。其女出已，時牛授童子，得覩其相即生愛樂。彼善無毒女，以宿因緣力亦相顧視。然彼善無毒女，見牛授童子是外道相，即時微笑作是告言：「汝是不正知者，外道異學，何故住此持鉢乞食？」牛授童子聞是語已，亦復微笑不取其食離舍而去，還歸福增城中，白父母言：「父母當知，舍衛國中給孤獨長者有一童女名善無毒，願今與我求彼為妻。」

爾時，謨尸羅長者聞是語已，即詣舍衛國中給孤獨長者所，具以此緣而相告語。給孤獨長者言：「我雖相許，然當俟我問佛世尊，佛若聽許斯為甚善。」時給孤獨長者即自往詣佛世尊所，禮佛足已具陳上事，佛言：「長者！汝女不應剃髮出家，當聽往彼乃為甚善，彼女若至福增城中，而能廣大施作佛事最上吉祥。」是時給孤獨長者，即如佛勅還自舍中，乃出種種珍寶等物，備諸所用依世法儀，以善無毒女，適牛授童子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，謨尸羅長者聞是語已，即詣舍衛國中給孤獨長者所，具以此緣而相告語。給孤獨長者言：「我雖相許，然當俟我問佛世尊，佛若聽許斯為甚善。」時給孤獨長者即自往詣佛世尊所，禮佛足已具陳上事，佛言：「長者！汝女不應剃髮出家，當聽往彼乃為甚善，彼女若至福增城中，而能廣大施作佛事最上吉祥。」是時給孤獨長者，即如佛勅還自舍中，乃出種種珍寶等物，備諸所用依世法儀，以善無毒女，適牛授童子。

乃至後時彼謨尸羅長者，於自舍中飯諸外道，長者即謂善無毒言：「童女！可來隨喜布施。」彼善無毒女，先所不知飯諸外道，聞長者語已，謂是佛諸弟子，舍利子、大目乾連、阿難等，至此受食，即時踊躍歡喜而出，乃見諸外道異學，相貌醜惡如迦迦色，著弊垢衣身體臭穢，裸形無恥復如餓鬼，見是相已，心生忿恚一面而住。時長者言：「童女何故心生退屈？」女即答言：「我非退屈，然今長者所作施會，若能供養諸聖眾者，當獲勝福。云何供養此諸外道作罪業者，得何等利？」長者聞已驚而問言：「童女！世間寧有最勝導師過於此者？」彼女答言：「長者善聽！舍衛國中有一大園我父所造，有佛世尊現止其中。佛世尊者最上最勝，是我之師。父母清淨氏族高勝，姓剎帝利金輪王種，捨輪王位出家修道，厭彼世間富貴等事，歷修眾行菩提樹下降魔成佛，諸根相好端嚴具足，現少年相勝妙無比，遊戲神通自在無礙，面現喜輪而為莊嚴，於一切處所作相應。又復三十二大人相、八十種隨形好，一一具足，身諸相分圓光普照，頂有光明如千日輪，廣大熾盛最勝嚴飾普遍賢善，巍巍無動如寶山現，一切眾生見者愛樂，瞻佛相好心無厭足。為諸聲聞隨應說法，一一分別，此是因緣此非因緣，是出離道非出離道，是所應行非所應行，是神通事非神通事，是世間慧是諸佛慧。又復世尊善巧方便隨所宣說，皆以最上法語而攝他語，諸有所說悉為利他，此是善惡業，世尊如實說，此是所作行，世尊如實說，此是先所說此是後所說，世尊一一如實分別。佛說法時面目熙怡，遠離顰蹙常出柔軟語，順善語，甘美語，可愛語，巧妙語，安慰語，起諸方便隨應說法，悲愍利樂一切眾生，使諸眾生皆悉調伏。又復世尊為諸聲聞一一分別，是聖人法是異道法，是離塵法是無等法，令諸聲聞如其所應如理修習，得戒具足，定具足，慧具足，解脫具足，解脫知見具足。又復世尊隨往一切聚落方處，若行若止不為一切人非人等而能嬈害，於一切時常以天眼見諸色相，常以天耳聞諸音聲，智慧光明廣大照耀，若時若非時，常安住正念。當知佛世尊有如是功德，此名世間最勝導師。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃至後時彼謨尸羅長者，於自舍中飯諸外道，長者即謂善無毒言：「童女！可來隨喜布施。」彼善無毒女，先所不知飯諸外道，聞長者語已，謂是佛諸弟子，舍利子、大目乾連、阿難等，至此受食，即時踊躍歡喜而出，乃見諸外道異學，相貌醜惡如迦迦色，著弊垢衣身體臭穢，裸形無恥復如餓鬼，見是相已，心生忿恚一面而住。時長者言：「童女何故心生退屈？」女即答言：「我非退屈，然今長者所作施會，若能供養諸聖眾者，當獲勝福。云何供養此諸外道作罪業者，得何等利？」長者聞已驚而問言：「童女！世間寧有最勝導師過於此者？」彼女答言：「長者善聽！舍衛國中有一大園我父所造，有佛世尊現止其中。佛世尊者最上最勝，是我之師。父母清淨氏族高勝，姓剎帝利金輪王種，捨輪王位出家修道，厭彼世間富貴等事，歷修眾行菩提樹下降魔成佛，諸根相好端嚴具足，現少年相勝妙無比，遊戲神通自在無礙，面現喜輪而為莊嚴，於一切處所作相應。又復三十二大人相、八十種隨形好，一一具足，身諸相分圓光普照，頂有光明如千日輪，廣大熾盛最勝嚴飾普遍賢善，巍巍無動如寶山現，一切眾生見者愛樂，瞻佛相好心無厭足。為諸聲聞隨應說法，一一分別，此是因緣此非因緣，是出離道非出離道，是所應行非所應行，是神通事非神通事，是世間慧是諸佛慧。又復世尊善巧方便隨所宣說，皆以最上法語而攝他語，諸有所說悉為利他，此是善惡業，世尊如實說，此是所作行，世尊如實說，此是先所說此是後所說，世尊一一如實分別。佛說法時面目熙怡，遠離顰蹙常出柔軟語，順善語，甘美語，可愛語，巧妙語，安慰語，起諸方便隨應說法，悲愍利樂一切眾生，使諸眾生皆悉調伏。又復世尊為諸聲聞一一分別，是聖人法是異道法，是離塵法是無等法，令諸聲聞如其所應如理修習，得戒具足，定具足，慧具足，解脫具足，解脫知見具足。又復世尊隨往一切聚落方處，若行若止不為一切人非人等而能嬈害，於一切時常以天眼見諸色相，常以天耳聞諸音聲，智慧光明廣大照耀，若時若非時，常安住正念。當知佛世尊有如是功德，此名世間最勝導師。」

爾時，謨尸羅長者舍所集外道眾中，有善根成熟者，聞佛功德毛髮竪立涕淚悲泣，於佛世尊起清淨心深生敬信，即作是言：「我等願當投佛出家。」時謨尸羅長者，聞善無毒女說佛功德，於佛世尊即生淨信，謂童女言：「汝今可能令我得見佛世尊不？」彼女答言：「若欲見佛世尊及聖眾者，即當辦造最上飲食而為供養。」是時，長者即語其妻令辦飲食，妻乃答言：「善哉長者飲食已辦。」長者謂童女言：「我不解法，汝當請佛。」彼善無毒女即以妙華作曼拏羅向佛世尊所住方處，遙伸禮敬燒眾名香散諸妙華，一心合掌請佛世尊，作如是言：「佛是一切智具大悲者，隨諸眾生所可樂見皆令如意，今此謨尸羅長者與諸眷屬，發清淨心樂見世尊，於自住舍已辦種種上味飲食欲伸供養，世間導師及諸聖眾我今召請，唯願世尊，廣為悲愍利樂眾生，哀受所請至長者舍。」是時童女所散妙華，以佛威神力故，於虛空中猶如鵝王，徐徐而下至舍衛國祇樹給孤獨園佛世尊前，其香如雲最上微妙，結成樓閣旋轉空中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，謨尸羅長者舍所集外道眾中，有善根成熟者，聞佛功德毛髮竪立涕淚悲泣，於佛世尊起清淨心深生敬信，即作是言：「我等願當投佛出家。」時謨尸羅長者，聞善無毒女說佛功德，於佛世尊即生淨信，謂童女言：「汝今可能令我得見佛世尊不？」彼女答言：「若欲見佛世尊及聖眾者，即當辦造最上飲食而為供養。」是時，長者即語其妻令辦飲食，妻乃答言：「善哉長者飲食已辦。」長者謂童女言：「我不解法，汝當請佛。」彼善無毒女即以妙華作曼拏羅向佛世尊所住方處，遙伸禮敬燒眾名香散諸妙華，一心合掌請佛世尊，作如是言：「佛是一切智具大悲者，隨諸眾生所可樂見皆令如意，今此謨尸羅長者與諸眷屬，發清淨心樂見世尊，於自住舍已辦種種上味飲食欲伸供養，世間導師及諸聖眾我今召請，唯願世尊，廣為悲愍利樂眾生，哀受所請至長者舍。」是時童女所散妙華，以佛威神力故，於虛空中猶如鵝王，徐徐而下至舍衛國祇樹給孤獨園佛世尊前，其香如雲最上微妙，結成樓閣旋轉空中。

爾時，尊者阿難見是相已前白佛言：「世尊！今所現瑞，是何方來請佛之相？」佛言：「阿難！汝今當知去此舍衛國，一百六十由旬有一大城名曰福增，彼有長者名謨尸羅，而彼城中有諸外道今現集會。謨尸羅長者請佛及聲聞眾，我等當往，各現神變令彼外道發生淨信，已生信者使不退轉，我當於彼作大利樂，是彼所來請佛之相。汝今宜應鳴彼犍椎，集苾芻眾令自知時，各現神通當往受供。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者阿難見是相已前白佛言：「世尊！今所現瑞，是何方來請佛之相？」佛言：「阿難！汝今當知去此舍衛國，一百六十由旬有一大城名曰福增，彼有長者名謨尸羅，而彼城中有諸外道今現集會。謨尸羅長者請佛及聲聞眾，我等當往，各現神變令彼外道發生淨信，已生信者使不退轉，我當於彼作大利樂，是彼所來請佛之相。汝今宜應鳴彼犍椎，集苾芻眾令自知時，各現神通當往受供。」

爾時，尊者阿難受佛勅已，即鳴犍椎集苾芻眾，作是白言：「已得神通尊者諸阿羅漢諦聽佛勅，令諸苾芻當自知時，各現神通往福增城中，受謨尸羅長者供。而彼城中有諸外道今現集會，當令彼等發生淨信，已生信者使不退轉作大利樂。」尊者阿難如是白已，次乃行籌，諸阿羅漢各各受籌。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者阿難受佛勅已，即鳴犍椎集苾芻眾，作是白言：「已得神通尊者諸阿羅漢諦聽佛勅，令諸苾芻當自知時，各現神通往福增城中，受謨尸羅長者供。而彼城中有諸外道今現集會，當令彼等發生淨信，已生信者使不退轉作大利樂。」尊者阿難如是白已，次乃行籌，諸阿羅漢各各受籌。

是時有一苾芻，名崑努鉢陀那，為眾中上座，已證須陀洹果，然未得神通具足而亦受籌。時尊者阿難即作是言：「上座苾芻！今此舍衛國去彼福增城，一百六十由旬，佛勅各令現諸神變而可往彼。」時，上座苾芻聞此語已，便自棄置先所受籌，以清淨心如實而住，於剎那間即得阿羅漢果，還執其籌起六神通，譬如力士屈伸臂頃踊身空中，說伽陀曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時有一苾芻，名崑努鉢陀那，為眾中上座，已證須陀洹果，然未得神通具足而亦受籌。時尊者阿難即作是言：「上座苾芻！今此舍衛國去彼福增城，一百六十由旬，佛勅各令現諸神變而可往彼。」時，上座苾芻聞此語已，便自棄置先所受籌，以清淨心如實而住，於剎那間即得阿羅漢果，還執其籌起六神通，譬如力士屈伸臂頃踊身空中，說伽陀曰：

「不以色相為最上， 不以有力為所重， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不以色相為最上， 不以有力為所重，

離塵清淨乃莊嚴， 獲得六通皆具足。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離塵清淨乃莊嚴， 獲得六通皆具足。」

爾時，諸阿羅漢過是日已至明旦時，各各隨應現諸神變，次第而往福增城中謨尸羅長者舍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸阿羅漢過是日已至明旦時，各各隨應現諸神變，次第而往福增城中謨尸羅長者舍。

爾時，謨尸羅長者及妻眷屬，即以香水散灑其地，敷設最上莊嚴床座，安置種種上味飲食，所作已竟，長者及妻即出自舍住於門側，與善無毒女、牛授童子同俟佛降。爾時，長者作是思惟：「為佛來此受我供耶？為詣餘方而受供耶？」如是念已，向佛世尊所在方處瞻仰而住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，謨尸羅長者及妻眷屬，即以香水散灑其地，敷設最上莊嚴床座，安置種種上味飲食，所作已竟，長者及妻即出自舍住於門側，與善無毒女、牛授童子同俟佛降。爾時，長者作是思惟：「為佛來此受我供耶？為詣餘方而受供耶？」如是念已，向佛世尊所在方處瞻仰而住。

爾時，尊者阿惹憍陳如，以自神力化大蛇車，安處其上，復化微細天雨徐徐而下，雷電光明交映而出，現是神通三繞彼城，次從空下入長者舍。爾時，長者見是相已，問善無毒女言：「今此所來乘大蛇車，復有微細天雨徐徐而下，雷電光明交映而出，現如是相入此舍者，是汝師耶？」女即答言：「此非我師，是佛世尊最初度者，上首弟子名阿惹憍陳如。佛於波羅奈國鹿野園中初轉法輪，此人最先得聞法要而獲果證，佛說是人，於證涅槃中最上第一，是此尊者最先而來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者阿惹憍陳如，以自神力化大蛇車，安處其上，復化微細天雨徐徐而下，雷電光明交映而出，現是神通三繞彼城，次從空下入長者舍。爾時，長者見是相已，問善無毒女言：「今此所來乘大蛇車，復有微細天雨徐徐而下，雷電光明交映而出，現如是相入此舍者，是汝師耶？」女即答言：「此非我師，是佛世尊最初度者，上首弟子名阿惹憍陳如。佛於波羅奈國鹿野園中初轉法輪，此人最先得聞法要而獲果證，佛說是人，於證涅槃中最上第一，是此尊者最先而來。」

復次，尊者舍利子化師子車安處其上，現是神通三繞彼城，次從空下入長者舍。爾時，長者見是相已，問善無毒女言：「今此所來乘師子車，現如是相入此舍者，是汝師耶？」女即答言：「此非我師，是佛弟子名舍利子。此人在母胎時，其母自然智慧明利，善能論義攝伏閻浮提中一切論師。此子生已色相殊異，諸根調適智慧超絕，父母愛念，即為召諸相師，而令相此所生童子。時諸相師，但貪觀此童子色相廣大殊勝，忘不能答彼童子父母所問相事。是時父母即將童子，詣大婆羅門所求彼為相，婆羅門言：『汝此童子色相殊異，當於釋迦牟尼佛法中出家修道，斷盡煩惱證阿羅漢果，於諸聲聞弟子眾中，能隨如來轉正法輪。今此童子，若人暫得觀其面者，是人即得明記不忘，何況聽其說法語言？』彼婆羅門如是相已，後如其言出家證果。又佛說言：『正使以大海量滿中盛墨，須彌山量等其紙素，大地所有草木叢林取以為筆，令四大洲所有人眾經若干時，書此尊者舍利子廣大智慧，亦不能盡。又復普集一切有智慧人盡在一處，而此尊者所有智慧亦復過上。又復當知取要而言，唯除佛世尊，世間一切具智慧者，若比舍利子廣大智慧，於十六分中而不及一。』是故佛說此人於聲聞中智慧第一。是此尊者次第而來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次，尊者舍利子化師子車安處其上，現是神通三繞彼城，次從空下入長者舍。爾時，長者見是相已，問善無毒女言：「今此所來乘師子車，現如是相入此舍者，是汝師耶？」女即答言：「此非我師，是佛弟子名舍利子。此人在母胎時，其母自然智慧明利，善能論義攝伏閻浮提中一切論師。此子生已色相殊異，諸根調適智慧超絕，父母愛念，即為召諸相師，而令相此所生童子。時諸相師，但貪觀此童子色相廣大殊勝，忘不能答彼童子父母所問相事。是時父母即將童子，詣大婆羅門所求彼為相，婆羅門言：『汝此童子色相殊異，當於釋迦牟尼佛法中出家修道，斷盡煩惱證阿羅漢果，於諸聲聞弟子眾中，能隨如來轉正法輪。今此童子，若人暫得觀其面者，是人即得明記不忘，何況聽其說法語言？』彼婆羅門如是相已，後如其言出家證果。又佛說言：『正使以大海量滿中盛墨，須彌山量等其紙素，大地所有草木叢林取以為筆，令四大洲所有人眾經若干時，書此尊者舍利子廣大智慧，亦不能盡。又復普集一切有智慧人盡在一處，而此尊者所有智慧亦復過上。又復當知取要而言，唯除佛世尊，世間一切具智慧者，若比舍利子廣大智慧，於十六分中而不及一。』是故佛說此人於聲聞中智慧第一。是此尊者次第而來。」