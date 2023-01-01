佛說三摩竭經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說三摩竭經

吳天竺沙門竺律炎譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳天竺沙門竺律炎譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與千二百五十比丘、五百菩薩俱，帝王人民及諸天龍鬼神無復央數。爾時，有難國王名分陂檀，不信佛法但好外道，日於宮中飯諸尼揵萬餘人。難國王常喜貢高，自謂智慧無雙，以鐵鍱其腹，常恐智慧從腹橫出。王欲為其太子娶婦，即問左右群臣：「天下寧有智慧如我者不？若有者，我欲為子娶其女。」大臣便受王教，即遍至國中求索，了無有如王，亦自知國中無有，即更遣使者行到他國，求索智士女。爾時，使者即受王教，便至舍衛國，使者便問國中人民：「是國中寧有好道賢者不乎？」人答言：「有。」使者言：「姓字何等？」人報言：「字為佛。」使者言：「佛寧有女無？」人言：「佛者道人也，無有女。」使者言：「次復有誰人？」答言：「復有人字阿難邠坻，大賢善好道，有好女，國中第一。」使者言：「何用為第一？」國中人言：「曾與太子祇共請買園田八十頃持上佛，復以象負運黃金數千萬億持雇園田，不貪重寶但念為善耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與千二百五十比丘、五百菩薩俱，帝王人民及諸天龍鬼神無復央數。爾時，有難國王名分陂檀，不信佛法但好外道，日於宮中飯諸尼揵萬餘人。難國王常喜貢高，自謂智慧無雙，以鐵鍱其腹，常恐智慧從腹橫出。王欲為其太子娶婦，即問左右群臣：「天下寧有智慧如我者不？若有者，我欲為子娶其女。」大臣便受王教，即遍至國中求索，了無有如王，亦自知國中無有，即更遣使者行到他國，求索智士女。爾時，使者即受王教，便至舍衛國，使者便問國中人民：「是國中寧有好道賢者不乎？」人答言：「有。」使者言：「姓字何等？」人報言：「字為佛。」使者言：「佛寧有女無？」人言：「佛者道人也，無有女。」使者言：「次復有誰人？」答言：「復有人字阿難邠坻，大賢善好道，有好女，國中第一。」使者言：「何用為第一？」國中人言：「曾與太子祇共請買園田八十頃持上佛，復以象負運黃金數千萬億持雇園田，不貪重寶但念為善耳。」

使者聞國中人言，大歡喜，自知以得消息，即還本國白王言：「迺舍衛國中有賢善者大好道，字阿難邠坻。」難國王聞使者言，便作書即遣太子與群臣百官，嚴駕載珍寶，俱相隨到舍衛國，止頓太子著城外，使人便入城至阿難邠坻舍。時守門者，便入白阿難邠坻：「外有使者來。」阿難邠坻即自出應門，見使者黑醜如鬼，阿難邠坻大驚言：「汝何等人乎？」即答言：「我是難國王使者。」阿難邠坻言：「卿來欲何等求？」使者言：「我來宣傳教命，難國王雖不相見，遙相愛敬，人每往來歌歎卿功德無有量，聞君賢善大好道，有女，故來欲為太子求君女，王亦自有書相聞。」阿難邠坻即欲罵之，便自忍而不言，便呼前共坐，相問訊談語，使者便以書視之。阿難邠坻即讀書訖竟，答使者言：「我有大人當往報之，若聽我者，我當還語卿消息。」便留坐使者，阿難邠坻便到佛所，即前為佛作禮，却長跪叉手白佛言：「今難國王遣使者來到我家，其人狀類黑如鬼，辭言，欲為王太子求我女三摩竭，今當云何？」佛言：「與之。」阿難邠坻言：「使者黑如鬼，其王太子當何類？我復曾從佛聞，難國王但事諸尼揵，裸形無有衣被，狀類醜黑，驚怖我女耶？」佛言：「不也，與之，當知是因緣，三摩竭應當於裸形國度脫八萬人。」阿難邠坻不敢復問佛，心懷恨意，即還歸謂使者言：「卿奉王教命，故從遠來求索我女，大善，當相與。」使者聞阿難邠坻言，即還到城外至太子所，便與太子相隨來，到阿難邠坻舍。即從車上下，金銀及禮娉與阿難邠坻，便共請人客，飲食相娛樂七日訖竟，阿難邠坻遣送三摩竭，奴婢衣服及與珍寶無復央數，太子便載三摩竭去還歸本國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 使者聞國中人言，大歡喜，自知以得消息，即還本國白王言：「迺舍衛國中有賢善者大好道，字阿難邠坻。」難國王聞使者言，便作書即遣太子與群臣百官，嚴駕載珍寶，俱相隨到舍衛國，止頓太子著城外，使人便入城至阿難邠坻舍。時守門者，便入白阿難邠坻：「外有使者來。」阿難邠坻即自出應門，見使者黑醜如鬼，阿難邠坻大驚言：「汝何等人乎？」即答言：「我是難國王使者。」阿難邠坻言：「卿來欲何等求？」使者言：「我來宣傳教命，難國王雖不相見，遙相愛敬，人每往來歌歎卿功德無有量，聞君賢善大好道，有女，故來欲為太子求君女，王亦自有書相聞。」阿難邠坻即欲罵之，便自忍而不言，便呼前共坐，相問訊談語，使者便以書視之。阿難邠坻即讀書訖竟，答使者言：「我有大人當往報之，若聽我者，我當還語卿消息。」便留坐使者，阿難邠坻便到佛所，即前為佛作禮，却長跪叉手白佛言：「今難國王遣使者來到我家，其人狀類黑如鬼，辭言，欲為王太子求我女三摩竭，今當云何？」佛言：「與之。」阿難邠坻言：「使者黑如鬼，其王太子當何類？我復曾從佛聞，難國王但事諸尼揵，裸形無有衣被，狀類醜黑，驚怖我女耶？」佛言：「不也，與之，當知是因緣，三摩竭應當於裸形國度脫八萬人。」阿難邠坻不敢復問佛，心懷恨意，即還歸謂使者言：「卿奉王教命，故從遠來求索我女，大善，當相與。」使者聞阿難邠坻言，即還到城外至太子所，便與太子相隨來，到阿難邠坻舍。即從車上下，金銀及禮娉與阿難邠坻，便共請人客，飲食相娛樂七日訖竟，阿難邠坻遣送三摩竭，奴婢衣服及與珍寶無復央數，太子便載三摩竭去還歸本國。

爾時，難國王見子婦來歸即大歡喜，便請其師尼揵若陀弗及萬二千弟子，悉入宮飯之，難國王夫人及太子悉下飯具。爾時，呼三摩竭來出，欲令下飯分共禮諸師。三摩竭適至第三門中，遙見諸尼揵悉羅坐裸形無有衣被，三摩竭即大驚，是為狗畜生無有異，便兩手覆面遙唾之，即還入室不肯復出。諸尼揵皆瞋恚三摩竭所，即告王言：「從何得此熒惑不吉利之人在王宮？促遣令去，若不遣去者，當壞敗王國中。」諸尼揵不肯復飯食，即欲起去，王便辭謝諸師：「我當為大師遣去，明日不復令現於宮中。」諸尼揵及飯食訖便去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，難國王見子婦來歸即大歡喜，便請其師尼揵若陀弗及萬二千弟子，悉入宮飯之，難國王夫人及太子悉下飯具。爾時，呼三摩竭來出，欲令下飯分共禮諸師。三摩竭適至第三門中，遙見諸尼揵悉羅坐裸形無有衣被，三摩竭即大驚，是為狗畜生無有異，便兩手覆面遙唾之，即還入室不肯復出。諸尼揵皆瞋恚三摩竭所，即告王言：「從何得此熒惑不吉利之人在王宮？促遣令去，若不遣去者，當壞敗王國中。」諸尼揵不肯復飯食，即欲起去，王便辭謝諸師：「我當為大師遣去，明日不復令現於宮中。」諸尼揵及飯食訖便去。

即日太子自往至三摩竭所，三摩竭時大瞋恚，教婢令閉門，如是四五日，太子不敢復往。夫人即問太子：「何故不往？」太子默聲不言，夫人以知之，即自往到三摩竭所。「我為子娶若，今當承事我子，何故折辱我子？」三摩竭答言：「夫人子所事師及國中人民，皆如狗畜生無有異。」夫人聞之大慚愧，即還白王言：「大王！自用道智無雙，國中無有可王意者，王迺勞群臣八千里求婦。今婦無所畏難，折辱我子，復面罵我，言比狗畜生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即日太子自往至三摩竭所，三摩竭時大瞋恚，教婢令閉門，如是四五日，太子不敢復往。夫人即問太子：「何故不往？」太子默聲不言，夫人以知之，即自往到三摩竭所。「我為子娶若，今當承事我子，何故折辱我子？」三摩竭答言：「夫人子所事師及國中人民，皆如狗畜生無有異。」夫人聞之大慚愧，即還白王言：「大王！自用道智無雙，國中無有可王意者，王迺勞群臣八千里求婦。今婦無所畏難，折辱我子，復面罵我，言比狗畜生。」

王聞夫人言，即自往到三摩竭所。爾時，三摩竭大憍慢，不肯出為王作禮。王即遙問三摩竭：「我行八千里娶若，以賢善故。若間者既辱我師，今復面罵夫人及太子，豈有不可乎？」三摩竭報言：「然。大王師及夫人太子并其國中人民，皆如狗畜生無異。」王即驚言：「是小女子！今折辱我如是，我恐智從腹中橫出以鐵鍱我腹，我日飯諸道士萬餘人，誰能及我者？今汝交面相罵？」三摩竭言：「王國中人民所事師，常無有衣裳裸形相視，當有何等道？設使有道，尚不足以貴，何況無道？大王！雖日飯是輩萬餘人者，皆是我所不恭敬輩，常唾賤者。」爾時，難國王大窮，即自思惟：「當共誰議是事？」即自往到尼揵若陀弗所，前為師作禮白言：「我娶婦以於舍衛國得婦，間者無狀，既折辱大師，今復憍慢面罵我及夫人太子，比狗畜生。雖是婦，不以婦禮事我，今當云何？」師告王：「復往問之，言：『汝國中人民所事，何如我國中人民所事？』如何等言。王往，慎勿得瞋怒，徐問之，自當有語。」王即受教，如師所言，便至三摩竭所問言：「汝國中人民所事，何用勝我國中人民所事？」三摩竭言：「我國中人民所事最尊，男女皆有衣裳，尊卑異路，身體不相見。現有大小名佛，教授數千億萬人，皆令得度世泥洹道，入火不燒、入水不溺。能典攬三千大千日月、萬二千億天地，變化入無間出無孔，知當來過去今現在事，身有三十二相、八十種好，道德通達，諸天帝王人民雜會稽首來謁。」王聞三摩竭語，即大踊躍歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王聞夫人言，即自往到三摩竭所。爾時，三摩竭大憍慢，不肯出為王作禮。王即遙問三摩竭：「我行八千里娶若，以賢善故。若間者既辱我師，今復面罵夫人及太子，豈有不可乎？」三摩竭報言：「然。大王師及夫人太子并其國中人民，皆如狗畜生無異。」王即驚言：「是小女子！今折辱我如是，我恐智從腹中橫出以鐵鍱我腹，我日飯諸道士萬餘人，誰能及我者？今汝交面相罵？」三摩竭言：「王國中人民所事師，常無有衣裳裸形相視，當有何等道？設使有道，尚不足以貴，何況無道？大王！雖日飯是輩萬餘人者，皆是我所不恭敬輩，常唾賤者。」爾時，難國王大窮，即自思惟：「當共誰議是事？」即自往到尼揵若陀弗所，前為師作禮白言：「我娶婦以於舍衛國得婦，間者無狀，既折辱大師，今復憍慢面罵我及夫人太子，比狗畜生。雖是婦，不以婦禮事我，今當云何？」師告王：「復往問之，言：『汝國中人民所事，何如我國中人民所事？』如何等言。王往，慎勿得瞋怒，徐問之，自當有語。」王即受教，如師所言，便至三摩竭所問言：「汝國中人民所事，何用勝我國中人民所事？」三摩竭言：「我國中人民所事最尊，男女皆有衣裳，尊卑異路，身體不相見。現有大小名佛，教授數千億萬人，皆令得度世泥洹道，入火不燒、入水不溺。能典攬三千大千日月、萬二千億天地，變化入無間出無孔，知當來過去今現在事，身有三十二相、八十種好，道德通達，諸天帝王人民雜會稽首來謁。」王聞三摩竭語，即大踊躍歡喜。

爾時，難國王告三摩竭言：「汝所事佛，寧可得見不？」三摩竭言：「我能為大王遙請之，即可致。」王言：「大善！迺相去八千里，請佛當云何？」三摩竭言：「不須大王遣人請，但當至意遙燒香請也。佛神通照知人心中所念，王夫人及太子皆當隨我後。」三摩竭即自上高臺上，政服便向舍衛國長跪燒香，持頭面著地作禮言：「今難國王，不知天下有佛，當用一切人民故，哀悲諸懃苦，願佛明旦與諸比丘僧，勞屈尊神來到難國王所飯。」言適竟，香煙便達佛所，遶佛三匝於佛上化作香蓋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，難國王告三摩竭言：「汝所事佛，寧可得見不？」三摩竭言：「我能為大王遙請之，即可致。」王言：「大善！迺相去八千里，請佛當云何？」三摩竭言：「不須大王遣人請，但當至意遙燒香請也。佛神通照知人心中所念，王夫人及太子皆當隨我後。」三摩竭即自上高臺上，政服便向舍衛國長跪燒香，持頭面著地作禮言：「今難國王，不知天下有佛，當用一切人民故，哀悲諸懃苦，願佛明旦與諸比丘僧，勞屈尊神來到難國王所飯。」言適竟，香煙便達佛所，遶佛三匝於佛上化作香蓋。

佛時適為無數千人說法，爾時，阿難前長跪叉手白佛言：「是何等感應迺爾？願佛解說其意。」佛告阿難：「難國王及三摩竭，明旦當請佛及諸比丘僧。三摩竭有至心，欲令難國人民悉捨邪見、令向正道，香來至此請佛。」爾時，即告摩訶目揵連勅諸比丘僧，明旦當到難國三摩竭所食。摩訶目連受佛教，即宣語諸比丘：「明日當就請，勿得他餘行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時適為無數千人說法，爾時，阿難前長跪叉手白佛言：「是何等感應迺爾？願佛解說其意。」佛告阿難：「難國王及三摩竭，明旦當請佛及諸比丘僧。三摩竭有至心，欲令難國人民悉捨邪見、令向正道，香來至此請佛。」爾時，即告摩訶目揵連勅諸比丘僧，明旦當到難國三摩竭所食。摩訶目連受佛教，即宣語諸比丘：「明日當就請，勿得他餘行。」

於是三摩竭，皆令王、夫人、太子及諸婇女，齋戒燒香布坐席，設飯食具悉辦。三摩竭知佛當來，與王、夫人、太子、婇女及諸尼揵共住中庭。三摩竭告王、夫人、太子：「皆隨我後，今諸羅漢當先來至，佛最在後。卿曹慎莫驚怖，隨我所為。」三摩竭於是復長跪燒香言：「飯具已辦，願佛用時。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是三摩竭，皆令王、夫人、太子及諸婇女，齋戒燒香布坐席，設飯食具悉辦。三摩竭知佛當來，與王、夫人、太子、婇女及諸尼揵共住中庭。三摩竭告王、夫人、太子：「皆隨我後，今諸羅漢當先來至，佛最在後。卿曹慎莫驚怖，隨我所為。」三摩竭於是復長跪燒香言：「飯具已辦，願佛用時。」

佛知三摩竭心所念，即告諸比丘：「今日當到難國食，爾曹各以道變化自在所為。」諸比丘即受教，中有化作龍虎鳳凰、孔雀牛鳩鴿、百鳥梟獸交露帳者，諸眾僧悉在其中坐，各各皆不同。爾時，佛自坐師子交露帳中，即與千二百五十比丘、五百菩薩、諸天鬼神龍俱，從虛空中神足飛行。適至難國，佛便放光明，天地大震動，諸羅漢菩薩各悉作變化先來下，難國人民見此變化皆大驚怖。王問三摩竭言：「是佛不也？」答言：「非佛。」三摩竭告王：「勿恐，是諸弟子也。佛最在後，身中有三十二相、八十種好。」須臾之間佛俱從上來下，釋梵四天王在前導，諸天鼓琴作其倡伎而樂佛。三摩竭與王、夫人、太子，即持華香迎佛，前為佛作禮，便相將入宮即就座。諸菩薩、阿羅漢皆前坐，大小相次，三摩竭即令王、夫人、太子前行澡水，便下飯食具，國中人民來觀者甚眾多，王令大臣閉宮門。人民見王閉宮門，大瞋恚王所，各持斧欲破宮門。佛遙知之，言：「我所行化，皆欲令作善，今難國人民皆來觀，而王閉宮門也。」佛爾時，欲令一切人等見佛，即使宮門牆壁悉化作水精色，內外相見，難國人民見佛及諸菩薩、羅漢，皆大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛知三摩竭心所念，即告諸比丘：「今日當到難國食，爾曹各以道變化自在所為。」諸比丘即受教，中有化作龍虎鳳凰、孔雀牛鳩鴿、百鳥梟獸交露帳者，諸眾僧悉在其中坐，各各皆不同。爾時，佛自坐師子交露帳中，即與千二百五十比丘、五百菩薩、諸天鬼神龍俱，從虛空中神足飛行。適至難國，佛便放光明，天地大震動，諸羅漢菩薩各悉作變化先來下，難國人民見此變化皆大驚怖。王問三摩竭言：「是佛不也？」答言：「非佛。」三摩竭告王：「勿恐，是諸弟子也。佛最在後，身中有三十二相、八十種好。」須臾之間佛俱從上來下，釋梵四天王在前導，諸天鼓琴作其倡伎而樂佛。三摩竭與王、夫人、太子，即持華香迎佛，前為佛作禮，便相將入宮即就座。諸菩薩、阿羅漢皆前坐，大小相次，三摩竭即令王、夫人、太子前行澡水，便下飯食具，國中人民來觀者甚眾多，王令大臣閉宮門。人民見王閉宮門，大瞋恚王所，各持斧欲破宮門。佛遙知之，言：「我所行化，皆欲令作善，今難國人民皆來觀，而王閉宮門也。」佛爾時，欲令一切人等見佛，即使宮門牆壁悉化作水精色，內外相見，難國人民見佛及諸菩薩、羅漢，皆大歡喜。

爾時，佛有一羅漢名賓頭盧，時坐山上忽忘至難國，賓頭盧坐來久，適欲以針縫縷衣，以鍼刺地，縷與衣相連。是時佛已應難國王宮中坐已，賓頭盧即以神足飛行至難國，山便隨賓頭盧後。爾時，國中有一女人懷軀，見山來政黑恐墮其上，便大惶怖即墮軀。佛以遙知之，即令摩訶目連以神足飛行迎問：「賓頭盧！汝後何等？」賓頭盧即還顧見山，以手攬山擲故處八千里。爾時，賓頭盧即到前，為佛作禮却坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，佛有一羅漢名賓頭盧，時坐山上忽忘至難國，賓頭盧坐來久，適欲以針縫縷衣，以鍼刺地，縷與衣相連。是時佛已應難國王宮中坐已，賓頭盧即以神足飛行至難國，山便隨賓頭盧後。爾時，國中有一女人懷軀，見山來政黑恐墮其上，便大惶怖即墮軀。佛以遙知之，即令摩訶目連以神足飛行迎問：「賓頭盧！汝後何等？」賓頭盧即還顧見山，以手攬山擲故處八千里。爾時，賓頭盧即到前，為佛作禮却坐。

佛告賓頭盧：「我教天下人欲令悉度世，今汝既失期，復殺一人。人命至重，是我道所不喜。汝從今已後，不得復隨我食及與眾會。若當留住，後須彌勒佛出，迺般泥洹去耳。」賓頭盧聞佛說如是，即默然憂愁復自悔責，食訖便起前為作禮，及諸菩薩、阿羅漢共辭，便入山中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告賓頭盧：「我教天下人欲令悉度世，今汝既失期，復殺一人。人命至重，是我道所不喜。汝從今已後，不得復隨我食及與眾會。若當留住，後須彌勒佛出，迺般泥洹去耳。」賓頭盧聞佛說如是，即默然憂愁復自悔責，食訖便起前為作禮，及諸菩薩、阿羅漢共辭，便入山中。

爾時，難國王師尼揵若陀弗白佛言：「寧可共捔道不？若不如者當投著井中。」佛言：「大善！不須多言，三問不如者，當投著井中。」尼揵若陀弗言：「大善！」佛即問：「若誦經時云何？」尼揵若陀弗言：「我誦經時匍匐而行。」「匍匐而行是為狗，狗迺匍匐而行。」尼揵若陀弗便不如佛，諸弟子皆瞋，餘語為賜那正說是事也，悉還恚其師所，取師欲投著井中，師即大惶怖，以兩手拒地不肯入井中。佛言：「置之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，難國王師尼揵若陀弗白佛言：「寧可共捔道不？若不如者當投著井中。」佛言：「大善！不須多言，三問不如者，當投著井中。」尼揵若陀弗言：「大善！」佛即問：「若誦經時云何？」尼揵若陀弗言：「我誦經時匍匐而行。」「匍匐而行是為狗，狗迺匍匐而行。」尼揵若陀弗便不如佛，諸弟子皆瞋，餘語為賜那正說是事也，悉還恚其師所，取師欲投著井中，師即大惶怖，以兩手拒地不肯入井中。佛言：「置之。」

爾時，中庭自然有大火出，其焰上詣第七梵天，其火中自然有千葉蓮華，華上有五百梵天，皆叉手長跪問佛：「飯何等人得福多者？飯何等人得福少者？」佛答梵天言：「譬如以五種糓散著火中，為生不？」梵天言：「不生。」佛言：「難國王前後所飯諸尼揵，譬如五糓著火中，終不復生；今日飯佛及諸菩薩、羅漢，得福多無有量。譬如人有好地有好種，天復時雨，何憂不生？今佛是一切人福田，隨人所種必得其願。愚癡人喜教他為外道，是人命盡皆當墮太山地獄中甚懃苦，悔無所復及，前人坐之未出，後人復教作之，世間人愚癡，但更相欺調，是故不知真道。若有黠人當學正道，其道不生不老不病不死，是為泥洹大道。世間凡有九十六種道，皆不及佛道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，中庭自然有大火出，其焰上詣第七梵天，其火中自然有千葉蓮華，華上有五百梵天，皆叉手長跪問佛：「飯何等人得福多者？飯何等人得福少者？」佛答梵天言：「譬如以五種糓散著火中，為生不？」梵天言：「不生。」佛言：「難國王前後所飯諸尼揵，譬如五糓著火中，終不復生；今日飯佛及諸菩薩、羅漢，得福多無有量。譬如人有好地有好種，天復時雨，何憂不生？今佛是一切人福田，隨人所種必得其願。愚癡人喜教他為外道，是人命盡皆當墮太山地獄中甚懃苦，悔無所復及，前人坐之未出，後人復教作之，世間人愚癡，但更相欺調，是故不知真道。若有黠人當學正道，其道不生不老不病不死，是為泥洹大道。世間凡有九十六種道，皆不及佛道。」

佛言：「以一天下樹枝及與鳥毛，作筆書佛經，樹枝鳥毛悉皆可盡，佛智不可盡；大如須彌山墨磨研，四海水沾筆，須彌山墨、四海水皆可盡，佛智終不可盡。」五百梵天聞佛語，應時舉聲言：「善哉！審如佛所言。」於是五百梵天忽然不見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「以一天下樹枝及與鳥毛，作筆書佛經，樹枝鳥毛悉皆可盡，佛智不可盡；大如須彌山墨磨研，四海水沾筆，須彌山墨、四海水皆可盡，佛智終不可盡。」五百梵天聞佛語，應時舉聲言：「善哉！審如佛所言。」於是五百梵天忽然不見。

爾時，難國王眷屬三百人，千二百婇女，五百大臣，見佛變化，皆踊躍歡喜，悉發阿耨多羅三藐三菩提心。時二千婆羅門即除鬚髮皆作比丘，應時悉得羅漢道。萬二千尼揵應時悉解脫，中有得須陀洹道者，有得斯陀含道者，有得阿那含道者。國中細民復有六萬四千人，皆信向佛法。即受五戒悉為優婆塞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，難國王眷屬三百人，千二百婇女，五百大臣，見佛變化，皆踊躍歡喜，悉發阿耨多羅三藐三菩提心。時二千婆羅門即除鬚髮皆作比丘，應時悉得羅漢道。萬二千尼揵應時悉解脫，中有得須陀洹道者，有得斯陀含道者，有得阿那含道者。國中細民復有六萬四千人，皆信向佛法。即受五戒悉為優婆塞。

佛說經已，即與諸菩薩、阿羅漢俱現神足飛去。爾時，難國王及夫人、太子、群臣、人民，皆大歡喜，悉持頭著地，遙為佛作禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說經已，即與諸菩薩、阿羅漢俱現神足飛去。爾時，難國王及夫人、太子、群臣、人民，皆大歡喜，悉持頭著地，遙為佛作禮。