須摩提女經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須摩提女經

吳月支優婆塞支謙譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳月支優婆塞支謙譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，爾時，世尊與大比丘眾千二百五十人俱。爾時，有長者名阿那邠邸，饒財多寶金銀珍寶，硨磲、碼碯、真珠、琥珀、水精、瑠璃，象、馬、牛、羊、奴婢、僕從不可稱計。爾時，滿富城中有長者名滿財，亦饒財多寶，硨磲、碼碯、真珠、琥珀、水精、瑠璃，象、馬、牛、羊、奴婢、僕從不可復稱。是阿那邠邸長者，少小舊好共相愛敬未曾忘捨，然復阿那邠邸長者，恒有數千萬珍寶財貨，在彼滿富城中販賣，使滿財長者經紀將護；然滿財長者亦有數千萬珍寶財貨，在舍衛城中販賣，使阿那邠邸長者經紀將護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，爾時，世尊與大比丘眾千二百五十人俱。爾時，有長者名阿那邠邸，饒財多寶金銀珍寶，硨磲、碼碯、真珠、琥珀、水精、瑠璃，象、馬、牛、羊、奴婢、僕從不可稱計。爾時，滿富城中有長者名滿財，亦饒財多寶，硨磲、碼碯、真珠、琥珀、水精、瑠璃，象、馬、牛、羊、奴婢、僕從不可復稱。是阿那邠邸長者，少小舊好共相愛敬未曾忘捨，然復阿那邠邸長者，恒有數千萬珍寶財貨，在彼滿富城中販賣，使滿財長者經紀將護；然滿財長者亦有數千萬珍寶財貨，在舍衛城中販賣，使阿那邠邸長者經紀將護。

是時，阿那邠邸有女名修摩提，顏貌端正如桃華色世之希有。爾時，滿財長者有少事緣，到舍衛城往至阿那邠邸長者家，到已就坐。是時，修摩提女從靜室出，先拜跪父母，後復拜跪滿財長者，還入靜室。爾時，滿財長者見修摩提女，顏貌端正如桃華色世之希有，見已問阿那邠邸長者曰：「此是誰家女？」阿那邠邸報曰：「向見女者是我所生。」滿財長者曰：「我有小息未有婚對，可得𡣪貧家不？」是時阿那邠邸長者報曰：「事不宜爾。」滿財長者曰：「以何等故事不宜爾？為以姓望？為以財貨耶？」阿那邠邸長者報曰：「種姓財貨足相儔匹，但所事神祠與我不同。此女事佛，釋迦弟子，汝事外道異學，以是之故不赴來意。」時滿財長者曰：「我等所事自當別祀，此女所事別自供養。」阿那邠邸長者曰：「我女設當適汝家者，所出珍寶不可稱計，長者亦當出財寶不可稱計。」滿財長者曰：「汝今責幾許財寶？」阿那邠邸長者曰：「我今須六萬兩金。」是時滿財長者即與六萬兩金。時阿那邠邸長者復作是念：「我以方便前却，猶不能使止。」語彼長者曰：「設我嫁女，當往問佛，若世尊有所教勅，當奉行之。」是時阿那邠邸長者，假設事務如似小行即出門往，至世尊所頭面禮足在一面立。爾時，阿那邠邸長者白世尊曰：「修摩提女為滿富城中滿財長者所求，為可與？為不可與乎？」世尊告曰：「若當修摩提女適彼國者，多所饒益度脫人民不可稱量。」是時阿那邠邸長者復作是念：「世尊以方便知應適彼土。」是時，長者頭面禮足，繞佛三匝便退而去，還至家中供辦種種甘饌飲食與滿財長者。滿財長者曰：「我用此食為，但嫁女與我不耶？」阿那邠邸曰：「意欲爾者便可相從，却後十五日使兒至此。」作此語已便退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，阿那邠邸有女名修摩提，顏貌端正如桃華色世之希有。爾時，滿財長者有少事緣，到舍衛城往至阿那邠邸長者家，到已就坐。是時，修摩提女從靜室出，先拜跪父母，後復拜跪滿財長者，還入靜室。爾時，滿財長者見修摩提女，顏貌端正如桃華色世之希有，見已問阿那邠邸長者曰：「此是誰家女？」阿那邠邸報曰：「向見女者是我所生。」滿財長者曰：「我有小息未有婚對，可得𡣪貧家不？」是時阿那邠邸長者報曰：「事不宜爾。」滿財長者曰：「以何等故事不宜爾？為以姓望？為以財貨耶？」阿那邠邸長者報曰：「種姓財貨足相儔匹，但所事神祠與我不同。此女事佛，釋迦弟子，汝事外道異學，以是之故不赴來意。」時滿財長者曰：「我等所事自當別祀，此女所事別自供養。」阿那邠邸長者曰：「我女設當適汝家者，所出珍寶不可稱計，長者亦當出財寶不可稱計。」滿財長者曰：「汝今責幾許財寶？」阿那邠邸長者曰：「我今須六萬兩金。」是時滿財長者即與六萬兩金。時阿那邠邸長者復作是念：「我以方便前却，猶不能使止。」語彼長者曰：「設我嫁女，當往問佛，若世尊有所教勅，當奉行之。」是時阿那邠邸長者，假設事務如似小行即出門往，至世尊所頭面禮足在一面立。爾時，阿那邠邸長者白世尊曰：「修摩提女為滿富城中滿財長者所求，為可與？為不可與乎？」世尊告曰：「若當修摩提女適彼國者，多所饒益度脫人民不可稱量。」是時阿那邠邸長者復作是念：「世尊以方便知應適彼土。」是時，長者頭面禮足，繞佛三匝便退而去，還至家中供辦種種甘饌飲食與滿財長者。滿財長者曰：「我用此食為，但嫁女與我不耶？」阿那邠邸曰：「意欲爾者便可相從，却後十五日使兒至此。」作此語已便退而去。

是時，滿財長者辦具所須乘羽葆之車，從八十由延內來，阿那邠邸長者復莊飾已女，沐浴香熏乘羽葆之車，將此女往迎滿財長者男，中道相遇。時滿長財者得女，便將去滿富城中。爾時，滿富城中人民之類各作制限：「若此城中有女出適他國者，當重刑罰；若復他國娶婦將入國者，亦重刑罰。」爾時，彼國有六千梵志，國人所奉。制限有言：「設犯制者，當飯六千梵志。」爾時，長者自知犯制，即飯六千梵志。然梵志所食炙食猪肉，及猪肉羹、重釀之酒；又梵志所著衣服，或被白㲲成被毳衣，然彼梵志之法入國之時，以衣偏著右肩半身露見。爾時，長者即白：「時到，飲食已具。」是時六千梵志，皆偏著衣裳半身露見入長者家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，滿財長者辦具所須乘羽葆之車，從八十由延內來，阿那邠邸長者復莊飾已女，沐浴香熏乘羽葆之車，將此女往迎滿財長者男，中道相遇。時滿長財者得女，便將去滿富城中。爾時，滿富城中人民之類各作制限：「若此城中有女出適他國者，當重刑罰；若復他國娶婦將入國者，亦重刑罰。」爾時，彼國有六千梵志，國人所奉。制限有言：「設犯制者，當飯六千梵志。」爾時，長者自知犯制，即飯六千梵志。然梵志所食炙食猪肉，及猪肉羹、重釀之酒；又梵志所著衣服，或被白㲲成被毳衣，然彼梵志之法入國之時，以衣偏著右肩半身露見。爾時，長者即白：「時到，飲食已具。」是時六千梵志，皆偏著衣裳半身露見入長者家。

時長者見梵志來，膝行前迎恭敬作禮，最大梵志舉手稱善，前抱長者項往詣坐所，餘梵志者各隨次而坐。爾時，六千梵志坐已定訖，時長者語修摩提女曰：「汝自莊嚴向我等師作禮。」修摩提女報曰：「止止大家！我不堪任向裸人作禮。」長者曰：「此非裸人，非不有慚，但所著衣者是其法服。」修摩提女曰：「此無慚愧之人，皆共露形體在外，有何法服之用？長者願聽，世尊亦說有二事因緣世人所貴，所謂有慚有愧。若當無此二事者，則父母、兄弟、宗族、五親，尊卑高下則不可分別，如今鷄、犬、猪、羊、驢、騾之屬，皆共同類無有尊卑，以有此二法在世故，則有尊卑之序。然此等之人離此二法，以鷄犬猪羊驢騾同群，實不堪任向作禮拜。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時長者見梵志來，膝行前迎恭敬作禮，最大梵志舉手稱善，前抱長者項往詣坐所，餘梵志者各隨次而坐。爾時，六千梵志坐已定訖，時長者語修摩提女曰：「汝自莊嚴向我等師作禮。」修摩提女報曰：「止止大家！我不堪任向裸人作禮。」長者曰：「此非裸人，非不有慚，但所著衣者是其法服。」修摩提女曰：「此無慚愧之人，皆共露形體在外，有何法服之用？長者願聽，世尊亦說有二事因緣世人所貴，所謂有慚有愧。若當無此二事者，則父母、兄弟、宗族、五親，尊卑高下則不可分別，如今鷄、犬、猪、羊、驢、騾之屬，皆共同類無有尊卑，以有此二法在世故，則有尊卑之序。然此等之人離此二法，以鷄犬猪羊驢騾同群，實不堪任向作禮拜。」

時修摩提夫語其婦曰：「汝今可起向我等師作禮，此諸人皆是我所事之天。」修摩提女報曰：「且止族姓子！我不堪任向此無慚愧裸人作禮，我今是人向驢犬作禮。」夫復語曰：「止止！貴女勿作是言，自護汝口勿有所犯，此亦非驢非狂惑，但所著之衣正是法衣。」是時修摩提涕零悲泣，顏色變異並作是語：「我父母五親，寧形五刖斷其命根，終不墮邪見之中。」時六千梵志，各共高聲而作是說：「止止！長者！何故使此婢罵詈乃爾？若見請者時供辦飲食。」是時長者及修摩提夫，即辦豬肉、豬肉羹、重釀之酒，飯六千梵志皆使充足。諸梵志食已，少多論議，便起而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時修摩提夫語其婦曰：「汝今可起向我等師作禮，此諸人皆是我所事之天。」修摩提女報曰：「且止族姓子！我不堪任向此無慚愧裸人作禮，我今是人向驢犬作禮。」夫復語曰：「止止！貴女勿作是言，自護汝口勿有所犯，此亦非驢非狂惑，但所著之衣正是法衣。」是時修摩提涕零悲泣，顏色變異並作是語：「我父母五親，寧形五刖斷其命根，終不墮邪見之中。」時六千梵志，各共高聲而作是說：「止止！長者！何故使此婢罵詈乃爾？若見請者時供辦飲食。」是時長者及修摩提夫，即辦豬肉、豬肉羹、重釀之酒，飯六千梵志皆使充足。諸梵志食已，少多論議，便起而去。

是時，滿財長者在高樓上，煩冤愁惋獨坐思惟：「我今取此女來，便為破家，無異辱我門戶。」是時，有梵志名修跋，得五通亦得諸禪，然滿財長者所見貴重。時修跋梵志而作是念：「我與長者別來日久，今可往相見。」是時，梵志入滿富城往詣長者家，問守門者曰：「長者今為所在？」守門人報曰：「長者在樓上，極為愁憂大不可言。」時梵志徑上樓，與長者相見，梵志問長者曰：「何故愁憂乃至於斯？無縣官、盜賊、水火災變所侵枉乎？有非家中不和順耶？」長者報曰：「無有縣官、盜賊之變，但小家中事緣不遂。」梵志問曰：「願聞其狀，有何事緣？」長者報曰：「昨日為兒娶婦又犯國限，五親被辱請師在舍，將兒婦往禮拜而不從命。」梵志修跋報曰：「此女家者為在何國，近遠娉娶？」長者曰：「此女舍衛城中阿那邠邸女。」時，彼梵志修跋聞此語已，憐然驚怪兩手掩耳，而作是說：「咄咄長者！甚奇甚特！此女乃能故在，又不自殺、不投樓下，甚是大幸！所以然者？此女所事之師，皆是梵行之人，今日現在，甚奇甚特！」長者曰：「我聞汝語復欲嗤笑。所以然者？汝為外道異學，何故歎譽沙門釋種子行？此女所事之師，有何威德有何神變？」梵志報曰：「長者！欲聞此女師神德乎？我今粗說其源。」長者曰：「願聞其說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，滿財長者在高樓上，煩冤愁惋獨坐思惟：「我今取此女來，便為破家，無異辱我門戶。」是時，有梵志名修跋，得五通亦得諸禪，然滿財長者所見貴重。時修跋梵志而作是念：「我與長者別來日久，今可往相見。」是時，梵志入滿富城往詣長者家，問守門者曰：「長者今為所在？」守門人報曰：「長者在樓上，極為愁憂大不可言。」時梵志徑上樓，與長者相見，梵志問長者曰：「何故愁憂乃至於斯？無縣官、盜賊、水火災變所侵枉乎？有非家中不和順耶？」長者報曰：「無有縣官、盜賊之變，但小家中事緣不遂。」梵志問曰：「願聞其狀，有何事緣？」長者報曰：「昨日為兒娶婦又犯國限，五親被辱請師在舍，將兒婦往禮拜而不從命。」梵志修跋報曰：「此女家者為在何國，近遠娉娶？」長者曰：「此女舍衛城中阿那邠邸女。」時，彼梵志修跋聞此語已，憐然驚怪兩手掩耳，而作是說：「咄咄長者！甚奇甚特！此女乃能故在，又不自殺、不投樓下，甚是大幸！所以然者？此女所事之師，皆是梵行之人，今日現在，甚奇甚特！」長者曰：「我聞汝語復欲嗤笑。所以然者？汝為外道異學，何故歎譽沙門釋種子行？此女所事之師，有何威德有何神變？」梵志報曰：「長者！欲聞此女師神德乎？我今粗說其源。」長者曰：「願聞其說。」

梵志報曰：「我昔日詣雪山北人間乞食，得食已飛來詣阿耨達泉。時彼天龍鬼神遙見我來，皆獲持刀劍而來向我，並語我言：『修跋仙士！莫來止此泉邊，莫污辱此泉，設不隨我語者，正爾命根斷壞。』我聞此語，即離彼泉不遠而食。長者當知，此女所事之師，最小弟子名均頭沙彌，亦至雪山北乞食，飛來詣阿耨達泉，叉手淚塚間死人之衣血垢污染。是時阿耨達大神天龍鬼神，皆起前迎恭敬問訊：『善來人師！可就此坐。』時均頭沙彌往至泉水之處。又復長者，當泉水中央有純金之案，爾時，沙彌以此死人之衣，漬著水中却後坐食，食竟盪鉢，在金案上結跏趺坐，正身正意繫念在前便入初禪。從初禪起入第二禪，從第二禪起入第三禪，從第三禪起入第四禪，從第四禪起入空處，從空處起入識處，從識處起入不用處，從不用處起入有想無想處，從有想無想處起入滅盡三昧，從滅盡三昧起入焰光三昧，從焰光三昧起入水氣三昧，從水氣三昧起入焰光三昧，次復入滅盡三昧，次復入有想無想三昧，次復入不用處三昧，次復入識處三昧，次復入空處三昧，次復入四禪，次復入三禪，次復入二禪，次復入初禪，從初禪起而浣死人之衣。是時，天龍鬼神，或與蹋衣者，或以水澆者，或取水而飲者。爾時，浣衣已舉著空中而曝之，爾時，彼沙彌收攝衣已，便飛在空中還歸所在。長者當知，我爾時遙見而不得近，此女所事之師最小弟子有此神力，況復最大弟子有何可及乎？何況彼師如來、至真、等正覺，而可及乎？觀此義已而作是說，甚奇甚特！此女乃能而不自殺、不斷命根？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵志報曰：「我昔日詣雪山北人間乞食，得食已飛來詣阿耨達泉。時彼天龍鬼神遙見我來，皆獲持刀劍而來向我，並語我言：『修跋仙士！莫來止此泉邊，莫污辱此泉，設不隨我語者，正爾命根斷壞。』我聞此語，即離彼泉不遠而食。長者當知，此女所事之師，最小弟子名均頭沙彌，亦至雪山北乞食，飛來詣阿耨達泉，叉手淚塚間死人之衣血垢污染。是時阿耨達大神天龍鬼神，皆起前迎恭敬問訊：『善來人師！可就此坐。』時均頭沙彌往至泉水之處。又復長者，當泉水中央有純金之案，爾時，沙彌以此死人之衣，漬著水中却後坐食，食竟盪鉢，在金案上結跏趺坐，正身正意繫念在前便入初禪。從初禪起入第二禪，從第二禪起入第三禪，從第三禪起入第四禪，從第四禪起入空處，從空處起入識處，從識處起入不用處，從不用處起入有想無想處，從有想無想處起入滅盡三昧，從滅盡三昧起入焰光三昧，從焰光三昧起入水氣三昧，從水氣三昧起入焰光三昧，次復入滅盡三昧，次復入有想無想三昧，次復入不用處三昧，次復入識處三昧，次復入空處三昧，次復入四禪，次復入三禪，次復入二禪，次復入初禪，從初禪起而浣死人之衣。是時，天龍鬼神，或與蹋衣者，或以水澆者，或取水而飲者。爾時，浣衣已舉著空中而曝之，爾時，彼沙彌收攝衣已，便飛在空中還歸所在。長者當知，我爾時遙見而不得近，此女所事之師最小弟子有此神力，況復最大弟子有何可及乎？何況彼師如來、至真、等正覺，而可及乎？觀此義已而作是說，甚奇甚特！此女乃能而不自殺、不斷命根？」

是時長者語梵志曰：「我等可得見此女所事師乎？」梵志報曰：「可還問此女。」是時長者問須摩提女曰：「吾今欲得見汝所事師，能使來不乎？」時女聞已，歡喜踊躍不能自勝，而作是說：「願時辦具飲食，明日如來當來至此，及比丘僧。」長者報曰：「汝今自請吾不解法。」是時長者女沐浴身體，手執香火上高樓上，叉手向如來而作是說：「唯願世尊！當善觀察無能見頂者。然世尊，無事不知無事不察，女今在此困厄，唯世尊當善察。」又以此偈而頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時長者語梵志曰：「我等可得見此女所事師乎？」梵志報曰：「可還問此女。」是時長者問須摩提女曰：「吾今欲得見汝所事師，能使來不乎？」時女聞已，歡喜踊躍不能自勝，而作是說：「願時辦具飲食，明日如來當來至此，及比丘僧。」長者報曰：「汝今自請吾不解法。」是時長者女沐浴身體，手執香火上高樓上，叉手向如來而作是說：「唯願世尊！當善觀察無能見頂者。然世尊，無事不知無事不察，女今在此困厄，唯世尊當善察。」又以此偈而頌曰：

「觀世靡不周， 佛眼之所察， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「觀世靡不周， 佛眼之所察，

降鬼諸神王， 及降鬼子母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降鬼諸神王， 及降鬼子母。

如彼噉人鬼， 取人指作鬘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼噉人鬼， 取人指作鬘，

後復欲害母， 然佛取降之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後復欲害母， 然佛取降之。

又在羅閱城， 暴象欲來害， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又在羅閱城， 暴象欲來害，

且如自歸命， 諸天歎善哉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 且如自歸命， 諸天歎善哉。

復至烏持國， 復值惡龍王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復至烏持國， 復值惡龍王，

見密迹力士， 而龍自歸命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見密迹力士， 而龍自歸命。

諸變不可計， 皆使立正道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸變不可計， 皆使立正道，

我今復值厄， 唯願尊屈神。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今復值厄， 唯願尊屈神。」

爾時香如雲， 懸在虛空中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時香如雲， 懸在虛空中，

遍滿祇洹舍， 住在如來前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍滿祇洹舍， 住在如來前。

諸釋虛空中， 歡喜而禮佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸釋虛空中， 歡喜而禮佛，

又見香在前， 須摩提所請。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又見香在前， 須摩提所請。

雨諸種種華， 而不可稱量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雨諸種種華， 而不可稱量，

悉滿祇洹林， 如來笑放光。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉滿祇洹林， 如來笑放光。

爾時，阿難見祇洹中有此妙香，見已至世尊所，到已頭面禮足在一面立。爾時，阿難白世尊言：「唯願世尊！此是何等香遍滿祇洹精舍中？」世尊告曰：「此香是佛使，滿富城中須摩提女所請。汝今呼諸比丘盡集一處而行籌，作是告勅：『諸有比丘漏盡阿羅漢得神足者便取舍羅，明日當詣滿富城中，受須摩提請。』」阿難白佛：「如是。世尊！」是時阿難受佛教已，即集諸比丘在普會講堂而作是念：「諸有得道阿羅漢者須取舍羅，明當往受須摩提請。」當於爾時，眾僧上座名曰君頭波歎，得須陀洹，結使未盡不得神足，是時上座而作是念：「我今大眾之中最是上座，又結使未盡未得神足，我明日不能得至滿富城中食。然如來眾中最下坐者，名均頭沙彌，此有神足有大威力，得至彼受請，我今亦當往受彼請。」爾時，上座以心清淨，居在學地而受舍羅。爾時，世尊以天眼清淨見君頭波歎居在學地，而受舍羅得無學。爾時，世尊告諸比丘：「我弟子中第一受舍羅者，君頭波歎比丘是。」爾時，世尊告諸神足比丘：「大目犍連！大迦葉！阿那律！離越！須菩提！優毘迦葉！摩訶匹那！尊者羅云！均利半持！均頭沙彌！汝等以神足先往至彼城中。」諸比丘對曰：「如是世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿難見祇洹中有此妙香，見已至世尊所，到已頭面禮足在一面立。爾時，阿難白世尊言：「唯願世尊！此是何等香遍滿祇洹精舍中？」世尊告曰：「此香是佛使，滿富城中須摩提女所請。汝今呼諸比丘盡集一處而行籌，作是告勅：『諸有比丘漏盡阿羅漢得神足者便取舍羅，明日當詣滿富城中，受須摩提請。』」阿難白佛：「如是。世尊！」是時阿難受佛教已，即集諸比丘在普會講堂而作是念：「諸有得道阿羅漢者須取舍羅，明當往受須摩提請。」當於爾時，眾僧上座名曰君頭波歎，得須陀洹，結使未盡不得神足，是時上座而作是念：「我今大眾之中最是上座，又結使未盡未得神足，我明日不能得至滿富城中食。然如來眾中最下坐者，名均頭沙彌，此有神足有大威力，得至彼受請，我今亦當往受彼請。」爾時，上座以心清淨，居在學地而受舍羅。爾時，世尊以天眼清淨見君頭波歎居在學地，而受舍羅得無學。爾時，世尊告諸比丘：「我弟子中第一受舍羅者，君頭波歎比丘是。」爾時，世尊告諸神足比丘：「大目犍連！大迦葉！阿那律！離越！須菩提！優毘迦葉！摩訶匹那！尊者羅云！均利半持！均頭沙彌！汝等以神足先往至彼城中。」諸比丘對曰：「如是世尊！」

是時眾僧使人名曰乾荼，明日清且躬負大釜，飛在空中往至彼城。是時，彼長者及諸人民，上高樓上欲覲世尊，遙見使人負釜而來。時長者與女便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時眾僧使人名曰乾荼，明日清且躬負大釜，飛在空中往至彼城。是時，彼長者及諸人民，上高樓上欲覲世尊，遙見使人負釜而來。時長者與女便說此偈：

「白衣而長髮， 露身如疾風， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「白衣而長髮， 露身如疾風，

又復負大釜， 此是汝師耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復負大釜， 此是汝師耶？」

是時女復以偈報曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時女復以偈報曰：

「此非尊弟子， 如來之使人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此非尊弟子， 如來之使人，

三道具五通， 此人名乾荼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三道具五通， 此人名乾荼。」

爾時，乾荼使人繞城三匝往詣長者家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，乾荼使人繞城三匝往詣長者家。

是時，均頭沙彌化作五百華樹，色若干種皆悉敷析，其色甚好優鉢蓮華，如是之華不可計限，往詣彼城。是時，長者遙見沙彌來，復以此偈問曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，均頭沙彌化作五百華樹，色若干種皆悉敷析，其色甚好優鉢蓮華，如是之華不可計限，往詣彼城。是時，長者遙見沙彌來，復以此偈問曰：

「此華若干種， 盡在虛空中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此華若干種， 盡在虛空中，

又有神足人， 為是汝師乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又有神足人， 為是汝師乎？」

是時女復以偈報曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時女復以偈報曰：

「須跋前所說， 泉上沙彌者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「須跋前所說， 泉上沙彌者，

師名舍利弗， 是彼之弟子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 師名舍利弗， 是彼之弟子。」

是時均頭沙彌繞城三匝，往詣長者家。是時，尊者般特化作五百頭牛，衣毛皆青，在牛上結跏趺坐往詣彼城。是時長者遙見，復以此偈問女曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時均頭沙彌繞城三匝，往詣長者家。是時，尊者般特化作五百頭牛，衣毛皆青，在牛上結跏趺坐往詣彼城。是時長者遙見，復以此偈問女曰：

「此諸大群牛， 衣毛皆青色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此諸大群牛， 衣毛皆青色，

在上而獨坐， 此是汝師耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在上而獨坐， 此是汝師耶？」

女復以偈報曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女復以偈報曰：

「能化千比丘， 在耆城園中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「能化千比丘， 在耆城園中，

心神極為明， 此名為般特。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心神極為明， 此名為般特。」

爾時，尊者周利般特繞彼城三匝已往詣長者家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者周利般特繞彼城三匝已往詣長者家。

爾時，羅云復化作五百孔雀，色若干種，在上結跏趺坐往詣彼城。長者見已，復以此偈問女曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，羅云復化作五百孔雀，色若干種，在上結跏趺坐往詣彼城。長者見已，復以此偈問女曰：

「此五百孔雀， 其色甚為妙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此五百孔雀， 其色甚為妙，

如彼軍大將， 此是汝師耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼軍大將， 此是汝師耶？」

時女復以此偈報曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時女復以此偈報曰：

「如來說禁戒， 一切無所犯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來說禁戒， 一切無所犯，

於戒能護戒， 佛子羅云者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於戒能護戒， 佛子羅云者。」

是時羅云繞城三匝往詣長者家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時羅云繞城三匝往詣長者家。

是時，尊者迦匹那化作五百金翅鳥極為勇猛，在上結跏趺坐往詣彼城。時長者遙見已，復以此偈問女曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，尊者迦匹那化作五百金翅鳥極為勇猛，在上結跏趺坐往詣彼城。時長者遙見已，復以此偈問女曰：

「五百金翅鳥， 極為盛勇猛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「五百金翅鳥， 極為盛勇猛，

在上無所畏， 此是汝師耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在上無所畏， 此是汝師耶？」

時女以偈報曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時女以偈報曰：

「能行出入息， 迴轉心善行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「能行出入息， 迴轉心善行，

慧力極勇盛， 此名迦匹那。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慧力極勇盛， 此名迦匹那。」

時尊者迦匹那繞城三匝往詣長者家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時尊者迦匹那繞城三匝往詣長者家。

爾時，優毘迦葉化作五百龍皆有七頭，在上結跏趺坐往詣彼城。長者遙見已，復以此偈問女曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，優毘迦葉化作五百龍皆有七頭，在上結跏趺坐往詣彼城。長者遙見已，復以此偈問女曰：

「今此七頭龍， 威顏甚可畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今此七頭龍， 威顏甚可畏，

來者不可計， 此是汝師耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來者不可計， 此是汝師耶？」

時女報曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時女報曰：

「恒有千弟子， 神足化毘沙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「恒有千弟子， 神足化毘沙，

優毘迦葉者， 可謂此人是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 優毘迦葉者， 可謂此人是。」

時優毘迦葉繞城三匝往詣長者家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時優毘迦葉繞城三匝往詣長者家。

是時，尊者須菩提化作瑠璃山，入中結跏趺坐往詣彼城。爾時，長者遙見已，以偈問女曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，尊者須菩提化作瑠璃山，入中結跏趺坐往詣彼城。爾時，長者遙見已，以偈問女曰：

「此山極為妙， 盡作瑠璃色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此山極為妙， 盡作瑠璃色，

今在窟中坐， 此是汝師耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今在窟中坐， 此是汝師耶？」

時女復以此偈報曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時女復以此偈報曰：

「由本一施報， 今獲此功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「由本一施報， 今獲此功德，

已成良福田， 解空須菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已成良福田， 解空須菩提。」

爾時，須菩提繞城三匝往詣長者家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須菩提繞城三匝往詣長者家。

時尊者大迦旃延，復化作五百鵠，色皆純白，往詣彼城。是時長者遙見已，以此偈問女曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時尊者大迦旃延，復化作五百鵠，色皆純白，往詣彼城。是時長者遙見已，以此偈問女曰：

「今此五百鵠， 諸色皆純白， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今此五百鵠， 諸色皆純白，

盡滿虛空中， 此是汝師耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡滿虛空中， 此是汝師耶？」

時，女復以此偈報曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，女復以此偈報曰：

「佛經之所說， 分別其義句， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「佛經之所說， 分別其義句，

又演結使聚， 此名迦旃延。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又演結使聚， 此名迦旃延。」

是時，尊者大迦旃延繞彼城三匝往詣長者家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，尊者大迦旃延繞彼城三匝往詣長者家。

是時，離越化作五百虎，在上坐而往詣彼城。長者見已，以此偈問女曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，離越化作五百虎，在上坐而往詣彼城。長者見已，以此偈問女曰：

「今此五百虎， 衣毛甚悅懌， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「今此五百虎， 衣毛甚悅懌，

又在上坐者， 此是汝師耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又在上坐者， 此是汝師耶？」

時，女以偈報曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，女以偈報曰：

「昔在祇洹樹， 六年不移動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「昔在祇洹樹， 六年不移動，

坐禪最第一， 此名離越者。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 坐禪最第一， 此名離越者。」

是時，尊者離越繞城三匝往詣長者家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，尊者離越繞城三匝往詣長者家。

是時，尊者阿那律，化作五百師子極為勇猛，在上坐往詣彼城。是時長者見已，以偈問女曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，尊者阿那律，化作五百師子極為勇猛，在上坐往詣彼城。是時長者見已，以偈問女曰：

「此五百師子， 勇猛甚可畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此五百師子， 勇猛甚可畏，

在上而坐者， 此是汝師耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在上而坐者， 此是汝師耶？」

時女以偈報曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時女以偈報曰：

「生時地大動， 珍寶出於地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「生時地大動， 珍寶出於地，

清淨眼無垢， 佛弟阿那律。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨眼無垢， 佛弟阿那律。」

是時，阿那律繞城三匝往詣長者家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，阿那律繞城三匝往詣長者家。

是時，尊者大迦葉，化作五百匹馬，皆朱毛尾金銀交飾，在上坐並雨天華往詣彼城。長者遙見已，以偈問女曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，尊者大迦葉，化作五百匹馬，皆朱毛尾金銀交飾，在上坐並雨天華往詣彼城。長者遙見已，以偈問女曰：

「金馬朱毛尾， 其數有五百， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「金馬朱毛尾， 其數有五百，

為是轉輪王？ 為是汝師耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為是轉輪王？ 為是汝師耶？」

女復以偈報曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 女復以偈報曰：

「頭陀行第一， 恒愍貧窮者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「頭陀行第一， 恒愍貧窮者，

如來與半坐， 最大迦葉是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來與半坐， 最大迦葉是。」

是時，大迦葉繞城三匝往詣長者家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，大迦葉繞城三匝往詣長者家。

是時，尊者大目犍連，化作五百象，皆有六牙，七處平整金銀交飾，在上坐而來放大光明悉滿世界，詣城在虛空之中，作倡妓樂不可稱計，雨種種雜華，又虛空之中懸繒幡蓋極為奇妙。爾時，長者遙見已，以偈問女曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，尊者大目犍連，化作五百象，皆有六牙，七處平整金銀交飾，在上坐而來放大光明悉滿世界，詣城在虛空之中，作倡妓樂不可稱計，雨種種雜華，又虛空之中懸繒幡蓋極為奇妙。爾時，長者遙見已，以偈問女曰：

「白象有六牙， 在上如天王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「白象有六牙， 在上如天王，

今聞妓樂音， 是釋迦文耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今聞妓樂音， 是釋迦文耶？」

時女以偈報曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時女以偈報曰：

「在彼大山上， 降伏難陀龍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「在彼大山上， 降伏難陀龍，

神足第一者， 名曰大目連。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神足第一者， 名曰大目連。

我師故未來， 此是弟子眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我師故未來， 此是弟子眾，

聖師今當來， 光明靡不照。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖師今當來， 光明靡不照。」

是時，尊者大目犍連繞城三匝往詣長者家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，尊者大目犍連繞城三匝往詣長者家。

是時，世尊已知時到，披僧伽梨在虛空中去地七仞。是時，尊者阿若拘隣在如來右，舍利弗在如來左，爾時，阿難承佛威神，在如來後而在執拂，千二百弟子前後圍繞。如來最在中央，及諸神足弟子阿若拘隣化作月天子，舍利弗化作日天子，諸餘神足比丘或作釋提桓因，或化作梵天者，或化作提頭吒毘留勒形者，毘留波叉或作毘沙門形者領諸鬼神，或有作轉輪聖王形者；或有入火光三昧，或有入水精三昧，或有放光者，或有放煙作種種神足。是時，梵天王在如來右，釋提桓因在如來左，手執拂，密迹金剛力士在如來後，手執金剛杵，毘沙門天王手執七寶之蓋，處虛空中在如來上，恐有塵土坌如來身。是時，般遮旬手執瑠璃琴，歎如來功德，及諸天神悉虛空之中，作倡妓樂數千萬種，雨天雜華散如來上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，世尊已知時到，披僧伽梨在虛空中去地七仞。是時，尊者阿若拘隣在如來右，舍利弗在如來左，爾時，阿難承佛威神，在如來後而在執拂，千二百弟子前後圍繞。如來最在中央，及諸神足弟子阿若拘隣化作月天子，舍利弗化作日天子，諸餘神足比丘或作釋提桓因，或化作梵天者，或化作提頭吒毘留勒形者，毘留波叉或作毘沙門形者領諸鬼神，或有作轉輪聖王形者；或有入火光三昧，或有入水精三昧，或有放光者，或有放煙作種種神足。是時，梵天王在如來右，釋提桓因在如來左，手執拂，密迹金剛力士在如來後，手執金剛杵，毘沙門天王手執七寶之蓋，處虛空中在如來上，恐有塵土坌如來身。是時，般遮旬手執瑠璃琴，歎如來功德，及諸天神悉虛空之中，作倡妓樂數千萬種，雨天雜華散如來上。

是時，波斯匿王、阿那邠邸長者，及舍衛城內人民之類，皆見如來在虛空中去地七仞，見已皆懷歡喜踊躍不能自勝。是時，阿那邠邸長者，便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，波斯匿王、阿那邠邸長者，及舍衛城內人民之類，皆見如來在虛空中去地七仞，見已皆懷歡喜踊躍不能自勝。是時，阿那邠邸長者，便說此偈：

「如來實神妙， 愛民如赤子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來實神妙， 愛民如赤子，

快哉須摩提， 當受如來法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 快哉須摩提， 當受如來法。」

爾時，波斯匿王及阿那邠邸長者，散種種名香雜華，是時世尊將諸比丘眾前後圍遶，及諸神天不可稱計，如似鴈王在虛空中往詣彼城。是時，般遮旬以偈歎佛： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，波斯匿王及阿那邠邸長者，散種種名香雜華，是時世尊將諸比丘眾前後圍遶，及諸神天不可稱計，如似鴈王在虛空中往詣彼城。是時，般遮旬以偈歎佛：

「諸生結永盡， 意念不錯亂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸生結永盡， 意念不錯亂，

以無塵垢足， 入彼舊邦土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以無塵垢足， 入彼舊邦土。

心性極清淨， 斷魔邪惡念， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心性極清淨， 斷魔邪惡念，

功德如大海， 今入彼邦土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德如大海， 今入彼邦土。

顏貌甚殊特， 諸使永不起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顏貌甚殊特， 諸使永不起，

為彼不自處， 今入彼邦土。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為彼不自處， 今入彼邦土。

以度四流淵， 脫於生老死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以度四流淵， 脫於生老死，

以斷有根源， 今入彼邦土。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以斷有根源， 今入彼邦土。」

是時滿財長者，遙見世尊從遠而來，諸根憺怕世之希有，淨如天金，有三十二相八十種好莊嚴其身，猶須彌山出眾山上，亦如金聚放大光明。是時，長者，以偈問須摩提曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時滿財長者，遙見世尊從遠而來，諸根憺怕世之希有，淨如天金，有三十二相八十種好莊嚴其身，猶須彌山出眾山上，亦如金聚放大光明。是時，長者，以偈問須摩提曰：

「此是日光耶， 未曾見此容， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「此是日光耶， 未曾見此容，

數千萬億光， 未敢能熟視。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 數千萬億光， 未敢能熟視。」

是時須摩提女長跪叉手向如來，以此偈報長者曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時須摩提女長跪叉手向如來，以此偈報長者曰：

「非日非有日， 而放千種光， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「非日非有日， 而放千種光，

為一切眾生， 亦復是我師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為一切眾生， 亦復是我師。

皆共歎如來， 如前之所說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 皆共歎如來， 如前之所說，

今當獲大果， 勤加供養之。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今當獲大果， 勤加供養之。」

是時，滿財長者右膝著地，復以偈歎如來曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，滿財長者右膝著地，復以偈歎如來曰：

「自歸十力尊， 圓光金色體， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自歸十力尊， 圓光金色體，

天人所歎敬， 今日自歸命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天人所歎敬， 今日自歸命。

尊今是日王， 如月星中明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊今是日王， 如月星中明，

以度不度者， 今日自歸命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以度不度者， 今日自歸命。

尊如天帝像， 如梵行慈心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊如天帝像， 如梵行慈心，

自脫脫眾生， 今日自歸命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自脫脫眾生， 今日自歸命。

天世人中尊， 諸鬼神王上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天世人中尊， 諸鬼神王上，

降伏諸外道， 今日自歸命。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降伏諸外道， 今日自歸命。」

是時，須摩提女長跪叉手，歎世尊曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，須摩提女長跪叉手，歎世尊曰：

「自降能降他， 自止復止人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「自降能降他， 自止復止人，

以度度人民， 已解復脫人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以度度人民， 已解復脫人，

度岸使度岸， 自照照群萌， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 度岸使度岸， 自照照群萌，

靡不有度者， 除鬪無鬪訟， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 靡不有度者， 除鬪無鬪訟，

極自淨潔住， 心意不傾動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 極自淨潔住， 心意不傾動，

十力哀愍世， 重自頂禮敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十力哀愍世， 重自頂禮敬。

「有慈悲喜護之心，具空無相願，於欲界中最尊第一，天中之上七財具足，擁護天人自然梵生，亦無與等亦可不像貌，我今日歸命。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有慈悲喜護之心，具空無相願，於欲界中最尊第一，天中之上七財具足，擁護天人自然梵生，亦無與等亦可不像貌，我今日歸命。」

是時六千梵志，見世尊作如此神變，各各自相謂言：「我等可離此國更適他土，此沙門瞿曇已降此國中人民。」是時，六千梵志尋出國去，更不復入國，猶如師子獸王出於山谷，而觀四方復三鳴吼，方行而求。諸有獸蟲之類各奔所趣莫知所，如飛逝沈伏，若伏有力神象聞師子聲，各奔所趣不能自安。所以然者？由師子獸王極有威神故，此亦如是。彼六千梵志聞世尊音響之聲，各各馳走不得自寧。所以然者？由沙門瞿曇有威力故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時六千梵志，見世尊作如此神變，各各自相謂言：「我等可離此國更適他土，此沙門瞿曇已降此國中人民。」是時，六千梵志尋出國去，更不復入國，猶如師子獸王出於山谷，而觀四方復三鳴吼，方行而求。諸有獸蟲之類各奔所趣莫知所，如飛逝沈伏，若伏有力神象聞師子聲，各奔所趣不能自安。所以然者？由師子獸王極有威神故，此亦如是。彼六千梵志聞世尊音響之聲，各各馳走不得自寧。所以然者？由沙門瞿曇有威力故。

是時，世尊還捨神足，如常法則入滿富城中。是時，世尊足蹈門閾上，是時天地大動，諸尊神天散華供養。是時，人民見世尊容貌諸根寂靜，有三十二相、八十種好，而自莊嚴。人民之類便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，世尊還捨神足，如常法則入滿富城中。是時，世尊足蹈門閾上，是時天地大動，諸尊神天散華供養。是時，人民見世尊容貌諸根寂靜，有三十二相、八十種好，而自莊嚴。人民之類便說此偈：

「二足尊極妙， 梵志不敢當， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「二足尊極妙， 梵志不敢當，

無故事梵志， 失此人中尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無故事梵志， 失此人中尊。」

是時，世尊往詣長者家，就座而坐。爾時，彼國人民極為熾盛，時長者家有八萬四千人民之類，皆悉雲集，欲壞長者坊舍，方見世尊及比丘僧，爾時，世尊便作是念：「此人民之類必有所損，可作神力使舉國人民盡見我身及比丘僧。」爾時，世尊化長者屋舍，作瑠璃色內外相視，如似觀掌中珠。爾時，須摩提女前至佛所，頭面禮足悲喜交集，便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，世尊往詣長者家，就座而坐。爾時，彼國人民極為熾盛，時長者家有八萬四千人民之類，皆悉雲集，欲壞長者坊舍，方見世尊及比丘僧，爾時，世尊便作是念：「此人民之類必有所損，可作神力使舉國人民盡見我身及比丘僧。」爾時，世尊化長者屋舍，作瑠璃色內外相視，如似觀掌中珠。爾時，須摩提女前至佛所，頭面禮足悲喜交集，便說此偈：

「一切智慧具， 盡度一切法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切智慧具， 盡度一切法，

復斷欲愛網， 我今自歸命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復斷欲愛網， 我今自歸命。

寧使我父母， 而毀我雙目， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寧使我父母， 而毀我雙目，

不來適此間， 邪見五逆中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不來適此間， 邪見五逆中。

宿作何惡緣， 得來至此處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宿作何惡緣， 得來至此處，

如鳥入羅網， 願斷此疑結。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如鳥入羅網， 願斷此疑結。」

爾時，世尊復以偈報女曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復以偈報女曰：

「汝今快勿慮， 憺怕自開意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝今快勿慮， 憺怕自開意，

亦莫起想著， 如來今當演。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦莫起想著， 如來今當演。

汝本無罪緣， 得來至此間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝本無罪緣， 得來至此間，

願誓之果報， 欲度此眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願誓之果報， 欲度此眾生。

今當拔根源， 不墮三惡趣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今當拔根源， 不墮三惡趣，

數千眾生類， 汝前當得度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 數千眾生類， 汝前當得度。

今日當淨除， 使得智慧眼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今日當淨除， 使得智慧眼，

使天人民類， 汝見如觀珠。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 使天人民類， 汝見如觀珠。」

是時須摩提女聞此語已，歡喜踊躍不能自勝。是時，長者將已僕從，供給飲食種種甘饌，見世尊食已訖，行清淨水更取一小座，在如來前坐，及諸營從及八萬四千眾各各次第坐，或有自稱姓名而坐。爾時，世尊漸與彼長者及八萬四千人民之類，說於妙論，所謂論者，戒論、施論、生天之論，欲不淨想、漏為穢惡，出家為要。爾時，世尊以見長者及須摩提女八萬四千人民之類心開意解，諸佛世尊常所說法，苦集盡道，普與此眾生說之。彼各於座上諸塵垢盡得法眼淨，猶如極淨白㲲易染為色，此亦如是。滿財長者須摩提女，及八萬四千人民之類，諸塵垢盡得法眼淨，無復狐疑，得無所畏，皆歸三尊受持五戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時須摩提女聞此語已，歡喜踊躍不能自勝。是時，長者將已僕從，供給飲食種種甘饌，見世尊食已訖，行清淨水更取一小座，在如來前坐，及諸營從及八萬四千眾各各次第坐，或有自稱姓名而坐。爾時，世尊漸與彼長者及八萬四千人民之類，說於妙論，所謂論者，戒論、施論、生天之論，欲不淨想、漏為穢惡，出家為要。爾時，世尊以見長者及須摩提女八萬四千人民之類心開意解，諸佛世尊常所說法，苦集盡道，普與此眾生說之。彼各於座上諸塵垢盡得法眼淨，猶如極淨白㲲易染為色，此亦如是。滿財長者須摩提女，及八萬四千人民之類，諸塵垢盡得法眼淨，無復狐疑，得無所畏，皆歸三尊受持五戒。

是時，須摩提女即於佛前，而說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時，須摩提女即於佛前，而說此偈：

「如來耳清徹， 聞我遇此苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如來耳清徹， 聞我遇此苦，

降神至此化， 諸人得法眼。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 降神至此化， 諸人得法眼。」

爾時，世尊已說法訖，即從座起還詣所在。是時，諸比丘白佛言：「須摩提女本作何因緣生富貴家？復作何因緣墮此邪見之家？復作何善功德今得法眼淨？復作何功德使八萬四千人皆得法眼淨？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊已說法訖，即從座起還詣所在。是時，諸比丘白佛言：「須摩提女本作何因緣生富貴家？復作何因緣墮此邪見之家？復作何善功德今得法眼淨？復作何功德使八萬四千人皆得法眼淨？」

爾時，世尊告諸比丘：「過去久遠此賢劫中，有迦葉佛、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛、眾祐，在波羅㮈國界於中遊化，與大比丘眾二萬人俱。爾時，有王名曰哀愍，有女名須摩那，是時此女極有敬心，向迦葉如來奉持禁戒恒好布施，又四事供養。云何為四？一者施，二者愛敬，三者利人，四者等利。於迦葉如來所而誦法句，在高樓上高聲誦習，並作此願：『恒有此四愛之法，又於如來前而誦法句，其中設有毫釐之福者，所生之處不墮惡趣亦莫墮貧家，當來之世，亦當復值如此之尊，使我莫轉女人身，即於女身得法眼淨。』是時，城中人民之類，聞王女作如此誓願，皆共聚集，至王女所而作是說：『王女今日極為篤信作諸功德，四事不乏布施兼愛利人等利，復作誓願，使當來之世值如此之尊，若為我說法尋得法眼淨，今日王女已作誓願，并及我等國土人民同時得度。』時，王女報曰：『我持此功德并施汝等，設值如來說法者，同時度汝等。』比丘！豈有疑乎？莫作是觀。爾時哀愍王，今須達長者是；爾時王女者，今須摩提女是也；爾時國土人民之類，今八萬四千眾是。由彼誓願，今值我身聞法得道，及彼人民之類，盡作法眼淨。此是其義，當念奉行。所以然者？此四事者最是福田。若有比丘，親近四事便獲四諦，當求方便成四事法。如是諸比丘！當作是學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告諸比丘：「過去久遠此賢劫中，有迦葉佛、明行成為、善逝、世間解、無上士、道法御、天人師，號佛、眾祐，在波羅㮈國界於中遊化，與大比丘眾二萬人俱。爾時，有王名曰哀愍，有女名須摩那，是時此女極有敬心，向迦葉如來奉持禁戒恒好布施，又四事供養。云何為四？一者施，二者愛敬，三者利人，四者等利。於迦葉如來所而誦法句，在高樓上高聲誦習，並作此願：『恒有此四愛之法，又於如來前而誦法句，其中設有毫釐之福者，所生之處不墮惡趣亦莫墮貧家，當來之世，亦當復值如此之尊，使我莫轉女人身，即於女身得法眼淨。』是時，城中人民之類，聞王女作如此誓願，皆共聚集，至王女所而作是說：『王女今日極為篤信作諸功德，四事不乏布施兼愛利人等利，復作誓願，使當來之世值如此之尊，若為我說法尋得法眼淨，今日王女已作誓願，并及我等國土人民同時得度。』時，王女報曰：『我持此功德并施汝等，設值如來說法者，同時度汝等。』比丘！豈有疑乎？莫作是觀。爾時哀愍王，今須達長者是；爾時王女者，今須摩提女是也；爾時國土人民之類，今八萬四千眾是。由彼誓願，今值我身聞法得道，及彼人民之類，盡作法眼淨。此是其義，當念奉行。所以然者？此四事者最是福田。若有比丘，親近四事便獲四諦，當求方便成四事法。如是諸比丘！當作是學。」

爾時，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。