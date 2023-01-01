須摩提女經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須摩提女經

吳月氏優婆塞支謙譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 吳月氏優婆塞支謙譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在舍衛國王舍城中。有一長者，名阿那邠池，有一女名曰須摩提，此女久殖妙因，天殊奇特，受佛高行靜心玄室。爾時，滿富城中有滿財長者，遠涉諸國募求精婇，因入舍衛城與邠池相見，披釋曠永歡敘情至。爾時須摩提女，以公類同尊暫出敬拜，敷理光顏萬姿竝美，面如白月初圓，目如眾星夜朗。滿財語邠池言：「此女是誰家女？」邠池言：「此女正是我女。」滿財聞是，欣然自歎：「我相與少舊周旋義不容外，我有小兒始欲覔婇，未有定處，卿此小女可為婚匹。」邠池言：「事不宜爾。」滿財自怨：「何以故事不宜爾？為當門望不齊，為當居生不等？卿亦豪尊富貴，我亦豪尊富貴，何以故事不宜爾？」邠池復言：「我女長夜念佛奉持齋戒，卿家繼屬外神殺生血食，以是繼屬不同，事不宜爾。」滿財語邠池言：「卿家所事別自供養，我家所事別自供養，雖復所事不同，何妨人自私好？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國王舍城中。有一長者，名阿那邠池，有一女名曰須摩提，此女久殖妙因，天殊奇特，受佛高行靜心玄室。爾時，滿富城中有滿財長者，遠涉諸國募求精婇，因入舍衛城與邠池相見，披釋曠永歡敘情至。爾時須摩提女，以公類同尊暫出敬拜，敷理光顏萬姿竝美，面如白月初圓，目如眾星夜朗。滿財語邠池言：「此女是誰家女？」邠池言：「此女正是我女。」滿財聞是，欣然自歎：「我相與少舊周旋義不容外，我有小兒始欲覔婇，未有定處，卿此小女可為婚匹。」邠池言：「事不宜爾。」滿財自怨：「何以故事不宜爾？為當門望不齊，為當居生不等？卿亦豪尊富貴，我亦豪尊富貴，何以故事不宜爾？」邠池復言：「我女長夜念佛奉持齋戒，卿家繼屬外神殺生血食，以是繼屬不同，事不宜爾。」滿財語邠池言：「卿家所事別自供養，我家所事別自供養，雖復所事不同，何妨人自私好？」

爾時，邠池心不相與，苦相難却：「我索卿黃金萬斤，明珠百石，龍肝為禮貺，鳳膸為案具，若能爾者脫可相與。」滿財聞是驚憙誓言：「我能得備。」邠池復言：「我為戲耳，非是情實，要當問佛然後相與。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，邠池心不相與，苦相難却：「我索卿黃金萬斤，明珠百石，龍肝為禮貺，鳳膸為案具，若能爾者脫可相與。」滿財聞是驚憙誓言：「我能得備。」邠池復言：「我為戲耳，非是情實，要當問佛然後相與。」

邠池於是往問佛：「世尊！今須摩提女為滿富城中滿財長者所求為婚，為當可與？為當不可與？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邠池於是往問佛：「世尊！今須摩提女為滿富城中滿財長者所求為婚，為當可與？為當不可與？」

佛言：「若須摩提女嫁適彼國，當大度人民不可稱計。」邠池於是還語滿財言：「却後十五日備卿家禮法。」滿財聞是歡憙匍匐歸返。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若須摩提女嫁適彼國，當大度人民不可稱計。」邠池於是還語滿財言：「却後十五日備卿家禮法。」滿財聞是歡憙匍匐歸返。

爾時，滿富城、舍衛城相去三千二百里，滿財於中，引車萬乘，龍馬俠從，憧麾絙雲，聲鍾地震，婇女扶輪僮奴侍隔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，滿富城、舍衛城相去三千二百里，滿財於中，引車萬乘，龍馬俠從，憧麾絙雲，聲鍾地震，婇女扶輪僮奴侍隔。

爾時，阿那邠池，先與女造十二種寶車，先以赤蓮華𮆕內、摩尼覆外，黃金重布，白銀羅絡，琥珀揚班，珊瑚、琉璃、車𤦲，合雜馬瑙交間水精，鱗暉琉璃采飾，復以紫磨徘徊懸灑疊起，於是明明相發，光光相照，遠瞻者不覺東影西傾，近視者不覺雙目俱眩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，阿那邠池，先與女造十二種寶車，先以赤蓮華𮆕內、摩尼覆外，黃金重布，白銀羅絡，琥珀揚班，珊瑚、琉璃、車𤦲，合雜馬瑙交間水精，鱗暉琉璃采飾，復以紫磨徘徊懸灑疊起，於是明明相發，光光相照，遠瞻者不覺東影西傾，近視者不覺雙目俱眩。

爾時，滿富城中先有制法：「若此中有女嫁適彼國當重刑罰，若彼國索婦將來內入亦重刑罰。若犯制者，使供養六千梵志，兼可情意，梵志所食，䐗肉為羹，三釀為酒。」滿財自知犯制，大請群師寬庭列會，命須摩提女為諸師作禮。須摩提言：「我雖女人志剛不可屈，此梵志之徒無異牛犢，醜陋五形貪嗜美味無慚無恥，與畜生何別。我寧形毀五兀，不能為是作禮。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，滿富城中先有制法：「若此中有女嫁適彼國當重刑罰，若彼國索婦將來內入亦重刑罰。若犯制者，使供養六千梵志，兼可情意，梵志所食，䐗肉為羹，三釀為酒。」滿財自知犯制，大請群師寬庭列會，命須摩提女為諸師作禮。須摩提言：「我雖女人志剛不可屈，此梵志之徒無異牛犢，醜陋五形貪嗜美味無慚無恥，與畜生何別。我寧形毀五兀，不能為是作禮。」

爾時，六千梵志聞即同忿：「何處索民小家婢來罵辱我等？」於是散坐處處告集，剋日卜時欲來誅殺滿財并及五族。滿財於是自閉高樓稱天怨抂：「胡為索是損我五族。」以此為憂無方自釋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，六千梵志聞即同忿：「何處索民小家婢來罵辱我等？」於是散坐處處告集，剋日卜時欲來誅殺滿財并及五族。滿財於是自閉高樓稱天怨抂：「胡為索是損我五族。」以此為憂無方自釋。

爾時，須拔飛來樓上，見滿財憂悴語言：「卿為當盜賊所侵，為當死亡不埋，何故憂色乃爾？」滿財答言：「非是死亡盜賊，但自昨日為兒娶婦，毀辱諸師并及五族，以此為憂無方自釋。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須拔飛來樓上，見滿財憂悴語言：「卿為當盜賊所侵，為當死亡不埋，何故憂色乃爾？」滿財答言：「非是死亡盜賊，但自昨日為兒娶婦，毀辱諸師并及五族，以此為憂無方自釋。」

爾時，須拔語滿財言：「卿何處娶婦？」滿財答言：「舍衛城中阿那邠池女。」須拔聞是大驚大懼：「卿婦今來此中，我等將大遇也。」滿財問言：「君何以知之？」須拔報言：「我本共舍利弗最小沙彌，名字均頭，年始三四，到雪山北乞食，各得一鉢，我於是高飛來至阿耨池邊。爾時，池邊有天龍鬼神，遮護池水不聽我近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須拔語滿財言：「卿何處娶婦？」滿財答言：「舍衛城中阿那邠池女。」須拔聞是大驚大懼：「卿婦今來此中，我等將大遇也。」滿財問言：「君何以知之？」須拔報言：「我本共舍利弗最小沙彌，名字均頭，年始三四，到雪山北乞食，各得一鉢，我於是高飛來至阿耨池邊。爾時，池邊有天龍鬼神，遮護池水不聽我近。

「爾時，均頭沙彌亦復飛來，乃更歡喜稱言：『大善！』坐以金案奉修精竭，須臾之間，上越四空還復本處。此最小沙彌有此神德，何況所事大師？」滿財問言：「彼師可得見不？」須拔報言：「若欲見彼大師，當好求須摩提女。」於是滿財下樓敬意白須摩提女言：「汝今所事之師可得見不？」須摩提言：「若長者迴心倒意深自歸德，我當為長者香粉塗身登樓遠請。」爾時，須摩提女以香油塗身登高樓頭，遙白佛言：「世尊！女今在難，為眾邪所逼，願世尊大慈大悲救濟危厄。」於是，香氣如雲往到祇桓精舍。阿難見香非常所見，白佛言：「世尊！此香異香從何處來？」佛言：「此香是佛使之香，今須摩提女在滿富城中，為諸邪道所逼，今遣香來請我并及卿等。速鳴槌集眾普會堂上，語言：『今須摩提女在滿富城中，為眾邪道所逼，今遣香來請佛并及時眾，若有得神通變化者受籌，不得者默然。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時，均頭沙彌亦復飛來，乃更歡喜稱言：『大善！』坐以金案奉修精竭，須臾之間，上越四空還復本處。此最小沙彌有此神德，何況所事大師？」滿財問言：「彼師可得見不？」須拔報言：「若欲見彼大師，當好求須摩提女。」於是滿財下樓敬意白須摩提女言：「汝今所事之師可得見不？」須摩提言：「若長者迴心倒意深自歸德，我當為長者香粉塗身登樓遠請。」爾時，須摩提女以香油塗身登高樓頭，遙白佛言：「世尊！女今在難，為眾邪所逼，願世尊大慈大悲救濟危厄。」於是，香氣如雲往到祇桓精舍。阿難見香非常所見，白佛言：「世尊！此香異香從何處來？」佛言：「此香是佛使之香，今須摩提女在滿富城中，為諸邪道所逼，今遣香來請我并及卿等。速鳴槌集眾普會堂上，語言：『今須摩提女在滿富城中，為眾邪道所逼，今遣香來請佛并及時眾，若有得神通變化者受籌，不得者默然。』」

爾時，眾中有周利槃特伽、佛子羅云、須菩提、舍利弗、迦葉、目連等，未受具戒眾中有一均頭沙彌，於先受籌監拔聖路。阿難白佛言：「彼國之中必無大器熟食，遣乾緒負釜先路。」乾緒雖是使人，五通以備，背負萬斛大釜，手提百斛大杓，踊身高飛徑向彼國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，眾中有周利槃特伽、佛子羅云、須菩提、舍利弗、迦葉、目連等，未受具戒眾中有一均頭沙彌，於先受籌監拔聖路。阿難白佛言：「彼國之中必無大器熟食，遣乾緒負釜先路。」乾緒雖是使人，五通以備，背負萬斛大釜，手提百斛大杓，踊身高飛徑向彼國。

爾時，滿財樓頭遙見，語須摩提言：「我見一人背負千斛大釜，手提百斛大杓，從空中來，是汝師非？」須摩提言：「此非我師，此是眾僧中使人，名曰乾緒，世尊欲來，並使負釜先路。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，滿財樓頭遙見，語須摩提言：「我見一人背負千斛大釜，手提百斛大杓，從空中來，是汝師非？」須摩提言：「此非我師，此是眾僧中使人，名曰乾緒，世尊欲來，並使負釜先路。」

爾時，均頭沙彌次後化作五百華樹，人在其上結加趺坐，踊身高飛亦向彼國。滿財樓頭遙見，語須摩提言：「我見五百華樹，人在其上結加趺坐從虛空中來，是汝師非？」須摩提言：「此非我師，此是舍利弗最小沙彌，名字均頭。」周利槃特伽，次後化作五百師子，舉聲一喚飛落走伏，人在其上結加趺坐，踊身高飛徑向彼國。滿財樓頭遙見，問須摩提言：「我見五百師子舉聲一喚飛落走伏，人在其上結加趺坐從虛空中來，是汝師非？」「此非我師，此是如來弟子周利槃特伽。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，均頭沙彌次後化作五百華樹，人在其上結加趺坐，踊身高飛亦向彼國。滿財樓頭遙見，語須摩提言：「我見五百華樹，人在其上結加趺坐從虛空中來，是汝師非？」須摩提言：「此非我師，此是舍利弗最小沙彌，名字均頭。」周利槃特伽，次後化作五百師子，舉聲一喚飛落走伏，人在其上結加趺坐，踊身高飛徑向彼國。滿財樓頭遙見，問須摩提言：「我見五百師子舉聲一喚飛落走伏，人在其上結加趺坐從虛空中來，是汝師非？」「此非我師，此是如來弟子周利槃特伽。」

佛子羅云次後來，化作五百金翅鳥王，人在其上結加趺坐，踊身高飛徑向彼國。滿財樓頭遙見。問須摩提言：「我見五百金翅鳥王，人在其上結加趺坐從虛空中來，是汝師非？」須摩提女言：「此非我師，此是如來弟子佛子羅云。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛子羅云次後來，化作五百金翅鳥王，人在其上結加趺坐，踊身高飛徑向彼國。滿財樓頭遙見。問須摩提言：「我見五百金翅鳥王，人在其上結加趺坐從虛空中來，是汝師非？」須摩提女言：「此非我師，此是如來弟子佛子羅云。」

須菩提次後化作五百象王，齊有六牙，被以金鞍，人在其上結加趺坐，踊身騰虛空亦向彼國。滿財樓頭遙見，問須摩提言：「我見五百象王齊有六牙被以金鞍，人在其上結加趺坐從空中來，是汝師非？」「此非我師，此是如來弟子須菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 須菩提次後化作五百象王，齊有六牙，被以金鞍，人在其上結加趺坐，踊身騰虛空亦向彼國。滿財樓頭遙見，問須摩提言：「我見五百象王齊有六牙被以金鞍，人在其上結加趺坐從空中來，是汝師非？」「此非我師，此是如來弟子須菩提。」

目連次後來，化作七寶山，人在其上結加趺坐，踊身高飛徑向彼國。滿財樓頭遙見，問須摩提言：「我見七寶山，人在其上結加趺坐從虛空中來，是汝師非？」須摩提女言：「此非我師，此是如來弟子神足目連。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連次後來，化作七寶山，人在其上結加趺坐，踊身高飛徑向彼國。滿財樓頭遙見，問須摩提言：「我見七寶山，人在其上結加趺坐從虛空中來，是汝師非？」須摩提女言：「此非我師，此是如來弟子神足目連。」

上座大迦葉次後來，化作五百大龍，齊有七頭白日昇天，人在其上結加趺坐，踊身高飛徑向彼國。滿財樓頭遙見，問須摩提女言：「我見五百大龍齊有七頭，白日昇天從虛空中來，是汝師非？」須摩提言：「此非我師，此是如來弟子上座大迦葉。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上座大迦葉次後來，化作五百大龍，齊有七頭白日昇天，人在其上結加趺坐，踊身高飛徑向彼國。滿財樓頭遙見，問須摩提女言：「我見五百大龍齊有七頭，白日昇天從虛空中來，是汝師非？」須摩提言：「此非我師，此是如來弟子上座大迦葉。」

爾時，須摩提女即為長者，而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，須摩提女即為長者，而說偈言：

「我師今當來， 光明非此比， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我師今當來， 光明非此比，

長者一心念， 莫懷餘異想。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長者一心念， 莫懷餘異想。」

爾時，如來知眾生心至時運將會，身披僧伽梨，於虛空之中去地七多羅樹，身色紫金艶光騰赫。阿若車隣在如來左，舍利弗在如來右，阿難承佛威神復在如來左，自餘比丘或復現神變相百千萬種，彌塞虛空雲行到彼。阿若車隣化作月天子，舍利弗化作日天子，自餘比丘或復化作提頭賴吒，或復化作比樓勒叉，或復化作阿修羅王、乾闥婆王，嚴皷戒兵恒沙競起，阿須輪當東廂將軍作征魔侯，轉輪聖王當西廂將軍作定魔公，乾闥婆王手捉百億鬼兵，當後軍却邏，釋天王作外軍都錄，梵天王作中軍都錄，文殊師利與如來作匡部大臣都統內外，率齊眾軍一心同起，密迹力士手捉金剛杵，與如來作護持左右，天魔波旬手把琉璃琴讚揚大法，毘沙門王手捉七寶大蓋，最在如來上，自餘賢聖皆在虛空之中作唱伎樂。爾時，如來亦復現神變相，百千萬種聲鍾地震，當斯之時或復現神變相，或入火王三昧，揚烟走炎，或入水王三昧，飛沙騰浪，或復化作雷公睒電，或作飛霜起雹。當斯之時十方雲迴天地傾轉，百流西傾懸光東沒，聖能如是何往不服？爾時，六千外道高服神化，令須摩提女得法眼通朗，城中八萬四千人民俱時得道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來知眾生心至時運將會，身披僧伽梨，於虛空之中去地七多羅樹，身色紫金艶光騰赫。阿若車隣在如來左，舍利弗在如來右，阿難承佛威神復在如來左，自餘比丘或復現神變相百千萬種，彌塞虛空雲行到彼。阿若車隣化作月天子，舍利弗化作日天子，自餘比丘或復化作提頭賴吒，或復化作比樓勒叉，或復化作阿修羅王、乾闥婆王，嚴皷戒兵恒沙競起，阿須輪當東廂將軍作征魔侯，轉輪聖王當西廂將軍作定魔公，乾闥婆王手捉百億鬼兵，當後軍却邏，釋天王作外軍都錄，梵天王作中軍都錄，文殊師利與如來作匡部大臣都統內外，率齊眾軍一心同起，密迹力士手捉金剛杵，與如來作護持左右，天魔波旬手把琉璃琴讚揚大法，毘沙門王手捉七寶大蓋，最在如來上，自餘賢聖皆在虛空之中作唱伎樂。爾時，如來亦復現神變相，百千萬種聲鍾地震，當斯之時或復現神變相，或入火王三昧，揚烟走炎，或入水王三昧，飛沙騰浪，或復化作雷公睒電，或作飛霜起雹。當斯之時十方雲迴天地傾轉，百流西傾懸光東沒，聖能如是何往不服？爾時，六千外道高服神化，令須摩提女得法眼通朗，城中八萬四千人民俱時得道。

爾時，如來還攝聖眾到祇桓精舍，阿難長跪叉手前白佛言：「世尊！此須摩提女有何因緣，恒在大富家生，復當邪網道中，不轉女身今得法眼，城中人民皆悉得道？唯願世尊，說其往因。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，如來還攝聖眾到祇桓精舍，阿難長跪叉手前白佛言：「世尊！此須摩提女有何因緣，恒在大富家生，復當邪網道中，不轉女身今得法眼，城中人民皆悉得道？唯願世尊，說其往因。」

佛語阿難：「汝等諦聽諦聽，當為汝說。昔過去迦葉佛時，有一王女，在高樓頭遙發弘誓大願：『願我恒大富家生，生常值佛，布施眾生心不退轉，莫轉女身今得法眼，城中人民悉發弘誓。』崇集大齋積功累德，以此因緣今得值我兼度一切。爾時，阿難！將來大願不可不發，聞者不可不助。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語阿難：「汝等諦聽諦聽，當為汝說。昔過去迦葉佛時，有一王女，在高樓頭遙發弘誓大願：『願我恒大富家生，生常值佛，布施眾生心不退轉，莫轉女身今得法眼，城中人民悉發弘誓。』崇集大齋積功累德，以此因緣今得值我兼度一切。爾時，阿難！將來大願不可不發，聞者不可不助。

「爾時王女者，今須摩提女是；城中人民，今八萬四千人是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「爾時王女者，今須摩提女是；城中人民，今八萬四千人是。」

比丘僧、比丘尼、優婆塞、優婆夷，諸天龍王八部等，聞經歡喜，奉行作禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘僧、比丘尼、優婆塞、優婆夷，諸天龍王八部等，聞經歡喜，奉行作禮。