佛說四人出現世間經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說四人出現世間經

宋天竺沙門求那跋陀羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宋天竺沙門求那跋陀羅譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時婆伽婆，在舍衛城祇樹給孤獨園。爾時，王波斯匿乘羽䎂車群臣圍繞，出舍衛城，便往園中至世尊所，頭面禮足在一面坐，欲聽說法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時婆伽婆，在舍衛城祇樹給孤獨園。爾時，王波斯匿乘羽䎂車群臣圍繞，出舍衛城，便往園中至世尊所，頭面禮足在一面坐，欲聽說法。

時世尊告波斯匿王：「有四人出現世間。云何為四？或復有人先醜而後妙，或復有人先妙而後醜，或復有人先醜後醜，或復有人先妙後妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時世尊告波斯匿王：「有四人出現世間。云何為四？或復有人先醜而後妙，或復有人先妙而後醜，或復有人先醜後醜，或復有人先妙後妙。

「云何人先醜後妙？或復有人生卑賤家，若旃陀羅家，若魁膾家，若工巧家，若剔鬚髮家、貧窮家，無穀米處食不充口，雖復得食臭穢弊惡。生如此家，顏色醜弊，人不喜見為人輕蔑，身行善、口行善、意行善。彼已身修善行、口修善行、意修善行，若見沙門婆羅門已，便起謙卑意，承事恭敬不失時節。若見供養者，見已便歡喜踊躍，命終時生善處天上。譬如有人從地至小床，從小床至大床，從大床至馬，從馬至象，從象至大講堂，以是故我說此人先醜後妙。如是，彼人先醜後妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何人先醜後妙？或復有人生卑賤家，若旃陀羅家，若魁膾家，若工巧家，若剔鬚髮家、貧窮家，無穀米處食不充口，雖復得食臭穢弊惡。生如此家，顏色醜弊，人不喜見為人輕蔑，身行善、口行善、意行善。彼已身修善行、口修善行、意修善行，若見沙門婆羅門已，便起謙卑意，承事恭敬不失時節。若見供養者，見已便歡喜踊躍，命終時生善處天上。譬如有人從地至小床，從小床至大床，從大床至馬，從馬至象，從象至大講堂，以是故我說此人先醜後妙。如是，彼人先醜後妙。

「云何人先妙後醜？若有人生豪尊家，或剎利大姓家，婆羅門大姓家，或長者大姓家，或王家，或太子家，或大臣家及諸大家，顏色端正無有比，色如桃花。彼人便身行惡、口行惡、意行惡，彼若見沙門、婆羅門、諸長宿，彼見已無恭敬心亦不禮事，亦不與言論。彼若見供養者，見已便起嫉妬心，此是邪見、猶豫見所攝此便有邪見，無施亦無福亦無受者，亦無善惡行，亦無今世後世，無父無母，世無阿羅漢等修妙行者，疾得證通而娛樂中。彼以有此成就惡邪見，若命終時生三惡趣獄中，猶如彼人從講堂轉下至象項，從象至馬，從馬至大床，從大床至小床，從小床首足墮地，由是故我說彼人先妙後醜。如是，彼人先妙後醜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「云何人先妙後醜？若有人生豪尊家，或剎利大姓家，婆羅門大姓家，或長者大姓家，或王家，或太子家，或大臣家及諸大家，顏色端正無有比，色如桃花。彼人便身行惡、口行惡、意行惡，彼若見沙門、婆羅門、諸長宿，彼見已無恭敬心亦不禮事，亦不與言論。彼若見供養者，見已便起嫉妬心，此是邪見、猶豫見所攝此便有邪見，無施亦無福亦無受者，亦無善惡行，亦無今世後世，無父無母，世無阿羅漢等修妙行者，疾得證通而娛樂中。彼以有此成就惡邪見，若命終時生三惡趣獄中，猶如彼人從講堂轉下至象項，從象至馬，從馬至大床，從大床至小床，從小床首足墮地，由是故我說彼人先妙後醜。如是，彼人先妙後醜。

「彼云何人先醜後醜？或有人生卑賤家，或旃陀羅家，或魁膾家，或工巧家，或剔鬚髮家，及餘貧賤，無有飲食，雖復得食臭穢難嘗。生如此家，彼身行惡、口行惡、意行惡。彼已身行惡、口行惡、意行惡，若見沙門、婆羅門、諸尊長者，亦不恭敬亦不禮事，亦不與共言論，彼是邪見與猶豫見相應，彼便有是見，無施無福亦無受者，亦無善惡行報，亦無今世後世，無父無母，世無沙門婆羅門等行業者，無阿羅漢於今世後世疾得證通娛樂其中。彼與惡見相應，命終時生三趣入地獄中。譬如人從冥至冥，從暗至暗，由是故說此人先醜後醜。如是，彼人先醜後醜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼云何人先醜後醜？或有人生卑賤家，或旃陀羅家，或魁膾家，或工巧家，或剔鬚髮家，及餘貧賤，無有飲食，雖復得食臭穢難嘗。生如此家，彼身行惡、口行惡、意行惡。彼已身行惡、口行惡、意行惡，若見沙門、婆羅門、諸尊長者，亦不恭敬亦不禮事，亦不與共言論，彼是邪見與猶豫見相應，彼便有是見，無施無福亦無受者，亦無善惡行報，亦無今世後世，無父無母，世無沙門婆羅門等行業者，無阿羅漢於今世後世疾得證通娛樂其中。彼與惡見相應，命終時生三趣入地獄中。譬如人從冥至冥，從暗至暗，由是故說此人先醜後醜。如是，彼人先醜後醜。

「彼云何人先妙後妙？若有人生豪尊家，生剎利大姓家，或婆羅門大姓家，或長者大姓家，或王家，或太子家，大臣家，極富饒財多寶，彼人極端正無比，色如桃華。彼身修善行、口修善行、意修善行。彼身已修善行，口已修善行，意已修善行，彼若見沙門、婆羅門、諸尊長者，若見便恭敬禮事供養供給，若見有人來供養承事禮敬，便發歡喜，彼與等見相應無顛倒相。彼有是見，有施有福有受者，有善惡行，有今世後世，有父有母，世有沙門、婆羅門等修梵行者，阿羅漢於今世後世疾得證通娛樂其中。彼已成就善見，命終時生天上。譬如人從講堂至講堂，從觀至觀，遊一宮殿至一宮殿，由是故我說彼人先妙後妙。如是，彼人先妙後妙。如是，大王！有四人出現於世。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼云何人先妙後妙？若有人生豪尊家，生剎利大姓家，或婆羅門大姓家，或長者大姓家，或王家，或太子家，大臣家，極富饒財多寶，彼人極端正無比，色如桃華。彼身修善行、口修善行、意修善行。彼身已修善行，口已修善行，意已修善行，彼若見沙門、婆羅門、諸尊長者，若見便恭敬禮事供養供給，若見有人來供養承事禮敬，便發歡喜，彼與等見相應無顛倒相。彼有是見，有施有福有受者，有善惡行，有今世後世，有父有母，世有沙門、婆羅門等修梵行者，阿羅漢於今世後世疾得證通娛樂其中。彼已成就善見，命終時生天上。譬如人從講堂至講堂，從觀至觀，遊一宮殿至一宮殿，由是故我說彼人先妙後妙。如是，彼人先妙後妙。如是，大王！有四人出現於世。」

爾時世尊便說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊便說偈言：

「大王人貧賤， 得信好布施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大王人貧賤， 得信好布施，

見沙門梵志， 及諸乞求者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見沙門梵志， 及諸乞求者，

承事禮恭敬， 等修諸善業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 承事禮恭敬， 等修諸善業，

見施常歡喜， 乞者亦惠施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見施常歡喜， 乞者亦惠施，

是施微妙業， 更不受瑕穢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是施微妙業， 更不受瑕穢。

如是王此人， 彼臨命終時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是王此人， 彼臨命終時，

生三十三天， 先醜而後妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生三十三天， 先醜而後妙。

大王人有財， 無信懷嫉妬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王人有財， 無信懷嫉妬，

常欲行非行， 邪見無有師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常欲行非行， 邪見無有師，

見沙門梵志， 及諸乞求者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見沙門梵志， 及諸乞求者，

誹謗常罵詈， 慳貪如無財， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誹謗常罵詈， 慳貪如無財，

見施往遏絕， 乞者不惠施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見施往遏絕， 乞者不惠施，

彼命非妙業， 彼人受瑕穢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼命非妙業， 彼人受瑕穢。

如是王此人， 臨欲命終時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是王此人， 臨欲命終時，

必生入地獄， 先妙而後醜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 必生入地獄， 先妙而後醜。

大王人貧賤， 無信慳貪心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王人貧賤， 無信慳貪心，

常欲行非行， 邪見無有師， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常欲行非行， 邪見無有師，

見沙門梵志， 及諸乞求者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見沙門梵志， 及諸乞求者，

誹謗常罵詈， 慳貪言無財， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誹謗常罵詈， 慳貪言無財，

見施而遏絕， 乞者不惠施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見施而遏絕， 乞者不惠施，

彼命非妙業， 彼人受瑕穢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼命非妙業， 彼人受瑕穢。

如是王此人， 臨欲命終時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是王此人， 臨欲命終時，

必生入地獄， 先醜而後醜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 必生入地獄， 先醜而後醜。

大王人饒財， 好信常布施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大王人饒財， 好信常布施，

見沙門梵志， 及諸乞求者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見沙門梵志， 及諸乞求者，

承事禮恭敬， 等修諸善業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 承事禮恭敬， 等修諸善業，

見施常歡喜， 乞者亦惠施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見施常歡喜， 乞者亦惠施，

是世微妙業， 更不受瑕穢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是世微妙業， 更不受瑕穢。

如是王此人， 臨欲命終時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是王此人， 臨欲命終時，

生三十三天， 先妙而後妙。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生三十三天， 先妙而後妙。

「是故，大王！當作是學。如是，大王！當作是學，先妙而後妙，莫學先醜而後醜。如是，大王！當作是學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「是故，大王！當作是學。如是，大王！當作是學，先妙而後妙，莫學先醜而後醜。如是，大王！當作是學。」

爾時波斯匿王聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時波斯匿王聞佛所說，歡喜奉行。