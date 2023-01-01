佛說放牛經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說放牛經

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。是時，佛告諸比丘：「有十一法，放牛兒不知放牛便宜，不曉養牛。何等十一？一者放牛兒不知色，二者不知相，三者不知摩刷，四者不知護瘡，五者不知作烟，六者不知擇道行，七者不知愛牛，八者不知何道渡水，九者不知逐好水草，十者𤛓牛不遺殘，十一者不知分別養可用不可用。如是十一事，放牛兒不曉養護其牛者，牛終不滋息，日日有減。比丘！不知行十一事，如放牛兒者，終不成沙門，此法中終不種法律根栽，無有葉枝覆蔭；不行十一事強為沙門者，死墮三惡道。何等比丘十一行？比丘不知色，不知相，應摩刷不知摩刷，應護瘡不知護瘡，應作烟不知作烟，不知擇道行，不知愛牛，不知何道渡水，不知食處，不知敬長老。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，婆伽婆在舍衛國祇樹給孤獨園。是時，佛告諸比丘：「有十一法，放牛兒不知放牛便宜，不曉養牛。何等十一？一者放牛兒不知色，二者不知相，三者不知摩刷，四者不知護瘡，五者不知作烟，六者不知擇道行，七者不知愛牛，八者不知何道渡水，九者不知逐好水草，十者𤛓牛不遺殘，十一者不知分別養可用不可用。如是十一事，放牛兒不曉養護其牛者，牛終不滋息，日日有減。比丘！不知行十一事，如放牛兒者，終不成沙門，此法中終不種法律根栽，無有葉枝覆蔭；不行十一事強為沙門者，死墮三惡道。何等比丘十一行？比丘不知色，不知相，應摩刷不知摩刷，應護瘡不知護瘡，應作烟不知作烟，不知擇道行，不知愛牛，不知何道渡水，不知食處，不知敬長老。

「比丘！云何不知色？比丘！不知四大，不知四大所造色，比丘！如是不知。比丘！云何不知相？比丘！不知癡因緣相、不知黠因緣相。云何不知癡因緣相？比丘！不知黑緣，不知白緣，不知黑白緣。云何不知黠相？不知黑緣，不知白緣，不知白黑緣。比丘！如是不知相。比丘！云何應摩刷而不摩刷？比丘！設欲心發便樂著，不捨、不忘、不斷絕，起愚癡貪慳及餘惡心，盡懷不吐捨。如是，比丘！應摩刷而不摩刷也。比丘！云何應護瘡而不護瘡？比丘！見色起想、聞聲愛著，思想形體不知為惡，不護眼根、耳、鼻、舌、身、心，盡馳外塵而不能護。如是，比丘！應護瘡而不護瘡。云何，比丘！應作烟而不作烟？比丘！所學聞不知為人說。如是，比丘！應起烟而不起烟。云何，比丘！不知擇道行？比丘！不入直道行，行於非道。云何行非道？比丘！入婬女里及酒會博戲處。如是，比丘！為不知行道。云何比丘不知愛？比丘！講說法寶時，不至心愛樂聽。如是，比丘！為不知愛。云何，比丘！不知渡水？比丘！不知四諦。何等四諦？比丘！不知苦諦、苦習諦、苦盡諦、苦盡道諦。如是，比丘！為不知渡水。云何，比丘！不知食處？比丘！不知四意止。何等四意止？比丘！不知內觀身、外觀身、內外觀身，不知內觀痛、外觀痛、內外觀痛，不知內觀意、外觀意、內外觀意，不知內觀法、外觀法、內外觀法。如是，比丘！為不知食處。云何，比丘！不知食不盡？比丘！設為國王長者清信士女請食，設種種餚饌至心進上，比丘不知齊限，食已有餘復欲持歸。如是，比丘！為不知食不盡。云何，比丘！不知敬長老？比丘！恭敬供養之云何不知？設有長老比丘，久習道德學問廣博，小比丘不至心禮敬，見之不起不為避坐，輕慢調戲不以善心待。如是，比丘！不知敬長老。其有比丘，不知行十一法，於吾法中不應為沙門，不種法律根栽，無枝葉覆蔭皆自朽壞，不如還為白衣。若強為沙門者必入三惡道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘！云何不知色？比丘！不知四大，不知四大所造色，比丘！如是不知。比丘！云何不知相？比丘！不知癡因緣相、不知黠因緣相。云何不知癡因緣相？比丘！不知黑緣，不知白緣，不知黑白緣。云何不知黠相？不知黑緣，不知白緣，不知白黑緣。比丘！如是不知相。比丘！云何應摩刷而不摩刷？比丘！設欲心發便樂著，不捨、不忘、不斷絕，起愚癡貪慳及餘惡心，盡懷不吐捨。如是，比丘！應摩刷而不摩刷也。比丘！云何應護瘡而不護瘡？比丘！見色起想、聞聲愛著，思想形體不知為惡，不護眼根、耳、鼻、舌、身、心，盡馳外塵而不能護。如是，比丘！應護瘡而不護瘡。云何，比丘！應作烟而不作烟？比丘！所學聞不知為人說。如是，比丘！應起烟而不起烟。云何，比丘！不知擇道行？比丘！不入直道行，行於非道。云何行非道？比丘！入婬女里及酒會博戲處。如是，比丘！為不知行道。云何比丘不知愛？比丘！講說法寶時，不至心愛樂聽。如是，比丘！為不知愛。云何，比丘！不知渡水？比丘！不知四諦。何等四諦？比丘！不知苦諦、苦習諦、苦盡諦、苦盡道諦。如是，比丘！為不知渡水。云何，比丘！不知食處？比丘！不知四意止。何等四意止？比丘！不知內觀身、外觀身、內外觀身，不知內觀痛、外觀痛、內外觀痛，不知內觀意、外觀意、內外觀意，不知內觀法、外觀法、內外觀法。如是，比丘！為不知食處。云何，比丘！不知食不盡？比丘！設為國王長者清信士女請食，設種種餚饌至心進上，比丘不知齊限，食已有餘復欲持歸。如是，比丘！為不知食不盡。云何，比丘！不知敬長老？比丘！恭敬供養之云何不知？設有長老比丘，久習道德學問廣博，小比丘不至心禮敬，見之不起不為避坐，輕慢調戲不以善心待。如是，比丘！不知敬長老。其有比丘，不知行十一法，於吾法中不應為沙門，不種法律根栽，無枝葉覆蔭皆自朽壞，不如還為白衣。若強為沙門者必入三惡道。

「比丘！知放牛兒十一行養護，其能使滋息。云何十一？此放牛兒為：知色，知相，摩刷，護瘡，起烟，擇道，渡水，愛牛，逐水草，𤛓知遺殘齊限多少，分別牛好惡，養視可用者。如是放牛者，便能養護增益其牛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘！知放牛兒十一行養護，其能使滋息。云何十一？此放牛兒為：知色，知相，摩刷，護瘡，起烟，擇道，渡水，愛牛，逐水草，𤛓知遺殘齊限多少，分別牛好惡，養視可用者。如是放牛者，便能養護增益其牛。」

佛於是頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛於是頌曰：

「放牛兒審諦， 牛主有福德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「放牛兒審諦， 牛主有福德，

六頭牛六年， 成六十不減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六頭牛六年， 成六十不減。

放牛兒聰明， 知分別諸相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放牛兒聰明， 知分別諸相，

如此放牛兒， 先世佛所譽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此放牛兒， 先世佛所譽。

「如是十一法，比丘當行，便能於是法中種法律根栽，枝葉茂盛覆蔭大地，不復朽壞。何等十一？比丘知色、知相、知摩刷、知覆瘡、知時作烟、知行道、知愛、知渡水、知食處、知不盡、知敬長老舊學耆艾恭敬供養。云何比丘知色？比丘！知四大造起色，如是，比丘！為知色。云何比丘知相？比丘！別癡別黠。云何癡？非所思而思、非所行而行、非所說而說，是為癡。云何為黠？思可思、行可行、說可說，是為黠。能別癡黠，是為知相。云何比丘應摩刷知摩刷？比丘！設生欲心能制遠避如吐惡見，設起瞋恚慳貪及餘諸惡，能制遠避如吐惡見。如是，比丘！應刷知刷。云何比丘應護瘡而護？比丘！眼見色不分別好惡、守護眼根不著外色、遠捨諸惡護於眼根，耳聽聲、鼻嗅香、舌嗜味、身貪細滑意多念，制不令著，護此諸根不染外塵如吐惡見。如是，比丘！為知護瘡。云何比丘時時放烟？比丘！如所學所聞所知，以是廣說，如是比丘為知放烟。云何比丘知行道？比丘行審諦八道，知不可行處，婬里、酒家、博戲處，終不妄入，如是比丘為知行道。云何比丘知愛？比丘！見說法寶時，至心聽受踊躍愛樂，如是比丘名為知愛。云何比丘知渡水處？比丘！知四諦。云何四諦？苦諦、苦習諦、苦盡諦、苦盡道諦。如是比丘為知渡水。云何比丘知食處？比丘！知四意止。云何四意止？比丘！觀內身、觀外身、觀內外身，觀內痛、觀外痛、觀內外痛，觀內意觀、外意觀、內外意，觀內法、觀外法、觀內外法，如是比丘為知食處。云何比丘知食不盡？比丘！若國王長者清信士女，以信樂心請於比丘，供養飲食種種餚饌，加敬進勸，比丘知節供身則止，思惟佛語：『施者雖豐，當自知限，不為盡受。』如是比丘知食不盡。云何比丘知敬長老舊學耆艾恭敬供養？比丘！當親近是輩禮敬供養，出入迎逆見來避坐，任力進上，勿以懈慢。如是比丘知，敬長老。比丘！能行是十一事者，於此法中種法律根栽枝葉滋茂，多所覆蔭清淨無垢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是十一法，比丘當行，便能於是法中種法律根栽，枝葉茂盛覆蔭大地，不復朽壞。何等十一？比丘知色、知相、知摩刷、知覆瘡、知時作烟、知行道、知愛、知渡水、知食處、知不盡、知敬長老舊學耆艾恭敬供養。云何比丘知色？比丘！知四大造起色，如是，比丘！為知色。云何比丘知相？比丘！別癡別黠。云何癡？非所思而思、非所行而行、非所說而說，是為癡。云何為黠？思可思、行可行、說可說，是為黠。能別癡黠，是為知相。云何比丘應摩刷知摩刷？比丘！設生欲心能制遠避如吐惡見，設起瞋恚慳貪及餘諸惡，能制遠避如吐惡見。如是，比丘！應刷知刷。云何比丘應護瘡而護？比丘！眼見色不分別好惡、守護眼根不著外色、遠捨諸惡護於眼根，耳聽聲、鼻嗅香、舌嗜味、身貪細滑意多念，制不令著，護此諸根不染外塵如吐惡見。如是，比丘！為知護瘡。云何比丘時時放烟？比丘！如所學所聞所知，以是廣說，如是比丘為知放烟。云何比丘知行道？比丘行審諦八道，知不可行處，婬里、酒家、博戲處，終不妄入，如是比丘為知行道。云何比丘知愛？比丘！見說法寶時，至心聽受踊躍愛樂，如是比丘名為知愛。云何比丘知渡水處？比丘！知四諦。云何四諦？苦諦、苦習諦、苦盡諦、苦盡道諦。如是比丘為知渡水。云何比丘知食處？比丘！知四意止。云何四意止？比丘！觀內身、觀外身、觀內外身，觀內痛、觀外痛、觀內外痛，觀內意觀、外意觀、內外意，觀內法、觀外法、觀內外法，如是比丘為知食處。云何比丘知食不盡？比丘！若國王長者清信士女，以信樂心請於比丘，供養飲食種種餚饌，加敬進勸，比丘知節供身則止，思惟佛語：『施者雖豐，當自知限，不為盡受。』如是比丘知食不盡。云何比丘知敬長老舊學耆艾恭敬供養？比丘！當親近是輩禮敬供養，出入迎逆見來避坐，任力進上，勿以懈慢。如是比丘知，敬長老。比丘！能行是十一事者，於此法中種法律根栽枝葉滋茂，多所覆蔭清淨無垢。」

爾時，世尊以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊以偈頌曰：

「有信精進學， 受食知節限， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「有信精進學， 受食知節限，

恭敬於長老， 是行佛稱譽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恭敬於長老， 是行佛稱譽。

如此十一法， 比丘學是者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此十一法， 比丘學是者，

晝夜定心意， 六年得羅漢。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晝夜定心意， 六年得羅漢。」

諸比丘聞佛所說，歡喜受行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘聞佛所說，歡喜受行。