佛說月喻經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說月喻經

西天譯經三藏傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，世尊在王舍城，迦蘭陀竹林精舍，與苾芻眾俱。是時，世尊告諸苾芻言：「如世所見，皎月圓滿，行於虛空，清淨無礙。而諸苾芻，不破威儀，常如初臘者，具足慚愧，若身若心，曾無散亂，如其法儀，入白衣舍，清淨無染，亦復如是。諸苾芻！又如明眼人，或入大水深廣之中、或涉江河險惡之處、或履山巖高下之所，以明眼故，而悉能見，離諸疑懼。如前所說，苾芻亦然。諸苾芻！今我所說，猶月行空，清淨無礙。譬明眼人，涉履諸險，離諸疑懼。而迦葉苾芻，不破威儀，常如初臘者，具足慚愧，若身若心，曾無散亂，如其法儀。入白衣舍，清淨無染。離諸怯懼，亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，世尊在王舍城，迦蘭陀竹林精舍，與苾芻眾俱。是時，世尊告諸苾芻言：「如世所見，皎月圓滿，行於虛空，清淨無礙。而諸苾芻，不破威儀，常如初臘者，具足慚愧，若身若心，曾無散亂，如其法儀，入白衣舍，清淨無染，亦復如是。諸苾芻！又如明眼人，或入大水深廣之中、或涉江河險惡之處、或履山巖高下之所，以明眼故，而悉能見，離諸疑懼。如前所說，苾芻亦然。諸苾芻！今我所說，猶月行空，清淨無礙。譬明眼人，涉履諸險，離諸疑懼。而迦葉苾芻，不破威儀，常如初臘者，具足慚愧，若身若心，曾無散亂，如其法儀。入白衣舍，清淨無染。離諸怯懼，亦復如是。」

爾時，世尊復告諸苾芻言：「汝等苾芻，若入白衣舍時，當起何心、當以何相而入其舍？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊復告諸苾芻言：「汝等苾芻，若入白衣舍時，當起何心、當以何相而入其舍？」

諸苾芻白佛言：「世尊！佛是所歸向，佛為諸法本，佛為清淨眼，我等不知是義云何？願佛世尊，善為宣說，令諸苾芻，聞已了知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸苾芻白佛言：「世尊！佛是所歸向，佛為諸法本，佛為清淨眼，我等不知是義云何？願佛世尊，善為宣說，令諸苾芻，聞已了知。」

佛言：「諸苾芻！汝等諦聽，當善作意，今為汝說。若諸苾芻，欲入白衣舍時，應起無著無縛無執取心，依律儀相而入其舍，雖受利養，但欲為彼作諸福事，隨自所得分量而受。復善作意，於自不高，於他不下。起如是心，以如是相，應入白衣舍。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸苾芻！汝等諦聽，當善作意，今為汝說。若諸苾芻，欲入白衣舍時，應起無著無縛無執取心，依律儀相而入其舍，雖受利養，但欲為彼作諸福事，隨自所得分量而受。復善作意，於自不高，於他不下。起如是心，以如是相，應入白衣舍。」

爾時，世尊舉手捫空，告苾芻眾言：「於汝意云何？虛空有著不？有縛不？有執取不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊舉手捫空，告苾芻眾言：「於汝意云何？虛空有著不？有縛不？有執取不？」

諸苾芻言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸苾芻言：「不也。世尊！」

佛言：「若苾芻，以無著無縛無執取心，入白衣舍，亦復如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若苾芻，以無著無縛無執取心，入白衣舍，亦復如是。」

爾時，世尊又復舉手捫空，告苾芻眾言：「諸苾芻！於汝意云何？虛空有著不？有縛不？有執取不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊又復舉手捫空，告苾芻眾言：「諸苾芻！於汝意云何？虛空有著不？有縛不？有執取不？」

諸苾芻言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸苾芻言：「不也。世尊！」

佛言：「迦葉苾芻亦復如是，以無著無縛無執取心，入白衣舍，雖受利養，但欲為彼作諸福事，隨自所得分量而受。復善作意，於自不高，於他不下。諸苾芻！以是義故，如迦葉苾芻者，應入白衣舍，堪受利養。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「迦葉苾芻亦復如是，以無著無縛無執取心，入白衣舍，雖受利養，但欲為彼作諸福事，隨自所得分量而受。復善作意，於自不高，於他不下。諸苾芻！以是義故，如迦葉苾芻者，應入白衣舍，堪受利養。」

爾時，諸苾芻重白佛言：「世尊！若諸苾芻為白衣說法時，或有清淨、或不清淨，其事云何？願佛世尊，善為宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸苾芻重白佛言：「世尊！若諸苾芻為白衣說法時，或有清淨、或不清淨，其事云何？願佛世尊，善為宣說。」

佛言：「諸苾芻！汝等諦聽，當善作意，今為汝說。若苾芻，為欲令他發起信心，及作信心事給施衣服、飲食、坐臥之具、病緣醫藥，以是利故，為他說法者，此不清淨。若苾芻，於佛所說法，安住正見，離諸染污，如鍊真金，去除鑛穢，見如是法，證如是法，如佛所發起，是法能離生、老、病、死、憂、悲、苦惱，以如是法，為他演說，令他得聞如是法已，隨順修行，於長夜中，得大利樂，以此緣故，發生慈心悲愍等心，由是因故，令佛正法得久住世。諸苾芻！若起如是心，為他說法者，斯則清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸苾芻！汝等諦聽，當善作意，今為汝說。若苾芻，為欲令他發起信心，及作信心事給施衣服、飲食、坐臥之具、病緣醫藥，以是利故，為他說法者，此不清淨。若苾芻，於佛所說法，安住正見，離諸染污，如鍊真金，去除鑛穢，見如是法，證如是法，如佛所發起，是法能離生、老、病、死、憂、悲、苦惱，以如是法，為他演說，令他得聞如是法已，隨順修行，於長夜中，得大利樂，以此緣故，發生慈心悲愍等心，由是因故，令佛正法得久住世。諸苾芻！若起如是心，為他說法者，斯則清淨。

「復次，諸苾芻！汝等當知，迦葉苾芻能起清淨心，為他說法，以清淨故，令佛正法得久住世。是故汝等諸苾芻眾，亦應如是，如理修學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「復次，諸苾芻！汝等當知，迦葉苾芻能起清淨心，為他說法，以清淨故，令佛正法得久住世。是故汝等諸苾芻眾，亦應如是，如理修學。

「又，諸苾芻！若有能起如是心，為他說法者，我說名為最上清淨真實，能令如來正法得久住世。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又，諸苾芻！若有能起如是心，為他說法者，我說名為最上清淨真實，能令如來正法得久住世。」

佛說此經已。諸苾芻眾，歡喜信受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說此經已。諸苾芻眾，歡喜信受。