佛說鴦崛髻經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說鴦崛髻經

西晉沙門法炬譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉沙門法炬譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園。爾時，眾多比丘到時著衣持鉢，入舍衛城乞食。時，眾多比丘入舍衛城乞食，聞王波斯匿宮門外，有眾多人民，各携手啼哭喚呼，便作是說：「於此國土有大惡賊名鴦崛髻，殺害人民暴虐無慈心，村落居止不得寧息，城廓亦不得寧息，人民亦不得寧息。殺害人民各取一指用作華髻，以是故名曰鴦崛髻，願王當降伏此人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，婆伽婆在舍衛城祇樹給孤獨園。爾時，眾多比丘到時著衣持鉢，入舍衛城乞食。時，眾多比丘入舍衛城乞食，聞王波斯匿宮門外，有眾多人民，各携手啼哭喚呼，便作是說：「於此國土有大惡賊名鴦崛髻，殺害人民暴虐無慈心，村落居止不得寧息，城廓亦不得寧息，人民亦不得寧息。殺害人民各取一指用作華髻，以是故名曰鴦崛髻，願王當降伏此人。」

時，眾多比丘，從舍衛城乞食已過，食後攝衣鉢，澡手洗足，以尼師檀著肩上，詣世尊所，頭面禮足在一面坐。時，諸比丘白世尊言：「我等眾多比丘，到時著衣持鉢，入舍衛城乞食。便聞拘婆羅王在宮門外，有眾多人民携手啼哭，便作是說：『今境界中有大賊名鴦崛髻，殺害人民至各取一指用作花髻，以是故名曰鴦崛髻，願當降伏彼。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，眾多比丘，從舍衛城乞食已過，食後攝衣鉢，澡手洗足，以尼師檀著肩上，詣世尊所，頭面禮足在一面坐。時，諸比丘白世尊言：「我等眾多比丘，到時著衣持鉢，入舍衛城乞食。便聞拘婆羅王在宮門外，有眾多人民携手啼哭，便作是說：『今境界中有大賊名鴦崛髻，殺害人民至各取一指用作花髻，以是故名曰鴦崛髻，願當降伏彼。』」

時世尊從比丘聞，即從坐起若鴦崛髻居三處，世尊便往彼所。時，有眾人擔薪負草及耕田人，有行路人詣世尊所，語世尊言：「沙門莫從此道行。所以然者，此道中有鴦崛髻，殺害人民無有慈心於眾生，城廓村落皆為彼人所害，彼殺人以指作花髻。觸嬈世尊，諸有沙門人民之類從此道行者，十人共集然後得過，或二十人、或三十人、或四十人、或五十人、或百人、或千人，然後得過。彼鴦崛髻從意所欲皆取食之。」時，世尊遂便前行，無退轉意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時世尊從比丘聞，即從坐起若鴦崛髻居三處，世尊便往彼所。時，有眾人擔薪負草及耕田人，有行路人詣世尊所，語世尊言：「沙門莫從此道行。所以然者，此道中有鴦崛髻，殺害人民無有慈心於眾生，城廓村落皆為彼人所害，彼殺人以指作花髻。觸嬈世尊，諸有沙門人民之類從此道行者，十人共集然後得過，或二十人、或三十人、或四十人、或五十人、或百人、或千人，然後得過。彼鴦崛髻從意所欲皆取食之。」時，世尊遂便前行，無退轉意。

時，鴦崛髻遙見世尊來，見已便作是念：「諸有人民欲來過此道者，十人共集至，或千人然後得過，隨意所欲而殺害之。然此沙門獨來無伴，我今當取殺之。」時鴦崛髻即拔腰劍往至世尊所。時，世尊遙見鴦崛髻來便復道還。時，鴦崛髻走逐世尊，盡其力勢欲及世尊然不能及。時，鴦崛髻便作是念：「我走能逮象、亦能及馬、亦能及車、亦能及暴惡牛、亦能及人，然此沙門行亦不疾，然盡其力勢不能及。」時，鴦崛髻遙語世尊言：「住！住！沙門。」世尊告曰：「我久自住，然汝不住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，鴦崛髻遙見世尊來，見已便作是念：「諸有人民欲來過此道者，十人共集至，或千人然後得過，隨意所欲而殺害之。然此沙門獨來無伴，我今當取殺之。」時鴦崛髻即拔腰劍往至世尊所。時，世尊遙見鴦崛髻來便復道還。時，鴦崛髻走逐世尊，盡其力勢欲及世尊然不能及。時，鴦崛髻便作是念：「我走能逮象、亦能及馬、亦能及車、亦能及暴惡牛、亦能及人，然此沙門行亦不疾，然盡其力勢不能及。」時，鴦崛髻遙語世尊言：「住！住！沙門。」世尊告曰：「我久自住，然汝不住。」

時，鴦崛髻便說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，鴦崛髻便說此偈：

「沙門行言住， 謂我言不住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「沙門行言住， 謂我言不住，

沙門說此義， 自住我不住。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 沙門說此義， 自住我不住。」

爾時世尊語鴦崛髻言：「汝聽我所說，我住汝不住義。」時便說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊語鴦崛髻言：「汝聽我所說，我住汝不住義。」時便說偈言：

「世尊常自住， 一切蒙其恩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世尊常自住， 一切蒙其恩，

汝自殺害心， 亦不避惡行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝自殺害心， 亦不避惡行。」

爾時鴦崛髻便作是念：「我今作惡行耶？」時，鴦崛髻，便說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時鴦崛髻便作是念：「我今作惡行耶？」時，鴦崛髻，便說偈言：

「於我發慈心， 沙門說此偈。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「於我發慈心， 沙門說此偈。」

即時捨腰劍， 五體歸命佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即時捨腰劍， 五體歸命佛。

頭面而禮足， 求為作沙門， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 頭面而禮足， 求為作沙門，

佛言來比丘， 即受具足戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言來比丘， 即受具足戒。

諸佛世尊常法，如諸佛世尊作是言：「善來！比丘！」即時鬚髮自墮猶如剃頭，經七日中，若彼所著袈裟極妙細滑，若施布劫貝育越衣，則化成袈裟。世尊作是說已：「善來！比丘！當修梵行於我法中，無憍慢意當盡苦源本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛世尊常法，如諸佛世尊作是言：「善來！比丘！」即時鬚髮自墮猶如剃頭，經七日中，若彼所著袈裟極妙細滑，若施布劫貝育越衣，則化成袈裟。世尊作是說已：「善來！比丘！當修梵行於我法中，無憍慢意當盡苦源本。」

時，鴦崛髻鬚髮自墮，身著袈裟在世尊後。時，世尊將鴦崛髻在後行，從闍梨園詣祇洹便就座坐。時，鴦崛髻為諸尊長比丘所教訓威儀禮節，作是教訓已，所以族姓子，以信堅固出家學道修無上梵行，盡生死源梵行已立，所作已辦，更不復受母胎。時，鴦崛髻成阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，鴦崛髻鬚髮自墮，身著袈裟在世尊後。時，世尊將鴦崛髻在後行，從闍梨園詣祇洹便就座坐。時，鴦崛髻為諸尊長比丘所教訓威儀禮節，作是教訓已，所以族姓子，以信堅固出家學道修無上梵行，盡生死源梵行已立，所作已辦，更不復受母胎。時，鴦崛髻成阿羅漢。

時，尊者鴦崛髻，修阿練若行無人之處，常乞食不選擇家，著五納衣人所不利。時，王波斯匿集四部兵，集四部兵已出舍衛城，欲往殺賊鴦崛髻。時，波斯匿王便作是念：「可先往至世尊所，以此義具向世尊說，若世尊教勅者，我當奉行。」時，波斯匿王詣祇洹步行至世尊所。夫剎利王種有五相。云何為五？謂蓋、天冠、朱拂柄、劍寶、履屣，盡捨著一面，頭面禮足在一面坐。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，尊者鴦崛髻，修阿練若行無人之處，常乞食不選擇家，著五納衣人所不利。時，王波斯匿集四部兵，集四部兵已出舍衛城，欲往殺賊鴦崛髻。時，波斯匿王便作是念：「可先往至世尊所，以此義具向世尊說，若世尊教勅者，我當奉行。」時，波斯匿王詣祇洹步行至世尊所。夫剎利王種有五相。云何為五？謂蓋、天冠、朱拂柄、劍寶、履屣，盡捨著一面，頭面禮足在一面坐。

時，波斯匿王坐已，世尊問曰：「王何故集四部兵，塵土坌衣來至我所？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，波斯匿王坐已，世尊問曰：「王何故集四部兵，塵土坌衣來至我所？」

時，波斯匿王白世尊言：「於此舍衛城有賊名鴦崛髻，殺害人民無有慈心，城廓村落皆厭患之，人民分離，彼殺害人民已而取其指用作華髻。欲往殺彼人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，波斯匿王白世尊言：「於此舍衛城有賊名鴦崛髻，殺害人民無有慈心，城廓村落皆厭患之，人民分離，彼殺害人民已而取其指用作華髻。欲往殺彼人。」

世尊告曰：「若今王見鴦崛髻剃除鬚髮著三法衣，以信堅固出家學道，王欲取云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「若今王見鴦崛髻剃除鬚髮著三法衣，以信堅固出家學道，王欲取云何？」

王報言：「當取何為？當問訊禮敬，承事供養，無有害心向。然！世尊。彼兇惡人無有慈心於眾生類，能修沙門行耶？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王報言：「當取何為？當問訊禮敬，承事供養，無有害心向。然！世尊。彼兇惡人無有慈心於眾生類，能修沙門行耶？」

時，尊者鴦崛髻，去世尊不遠結加趺坐，直身正意繫念在前。時，世尊舉右手示鴦崛髻處：「大王！此是賊鴦崛髻。」時，波斯匿王見鴦崛髻已，便懷恐怖衣毛皆竪。時世尊告王波斯匿言：「大王！勿懷恐怖，自到彼所自當與王語。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，尊者鴦崛髻，去世尊不遠結加趺坐，直身正意繫念在前。時，世尊舉右手示鴦崛髻處：「大王！此是賊鴦崛髻。」時，波斯匿王見鴦崛髻已，便懷恐怖衣毛皆竪。時世尊告王波斯匿言：「大王！勿懷恐怖，自到彼所自當與王語。」

時，波斯匿王便往至鴦崛髻所，到已頭面禮足在一面立。時，波斯匿王問鴦崛髻言：「尊者鴦崛髻，今名何等？」鴦崛髻答言：「大王！我名伽瞿，母名曼多耶尼。」王報言：「汝善自勉進，我今盡形壽供養尊者伽瞿，衣被、飯食、病瘦醫藥、床臥具，無所悋惜，常當以法擁護。」時，波斯匿王頭面禮足繞三匝，詣世尊所頭面禮足在一面坐。時，波斯匿王白世尊言：「世尊，不降伏者能降伏之，如來皆使剛強者降伏，乃不加刀杖降伏眾生。我有眾多事欲還國。」世尊告曰：「今正是時隨意所欲。」時，波斯匿王即從座起，頭面禮足繞三匝便退而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，波斯匿王便往至鴦崛髻所，到已頭面禮足在一面立。時，波斯匿王問鴦崛髻言：「尊者鴦崛髻，今名何等？」鴦崛髻答言：「大王！我名伽瞿，母名曼多耶尼。」王報言：「汝善自勉進，我今盡形壽供養尊者伽瞿，衣被、飯食、病瘦醫藥、床臥具，無所悋惜，常當以法擁護。」時，波斯匿王頭面禮足繞三匝，詣世尊所頭面禮足在一面坐。時，波斯匿王白世尊言：「世尊，不降伏者能降伏之，如來皆使剛強者降伏，乃不加刀杖降伏眾生。我有眾多事欲還國。」世尊告曰：「今正是時隨意所欲。」時，波斯匿王即從座起，頭面禮足繞三匝便退而去。

時，鴦崛髻，即其日著衣持鉢入舍衛城乞食。時，鴦崛髻乞食時，見一女人懷妊，欲產未得時產，見已便作是念：「此眾生甚為苦惱。」時，鴦崛髻入舍衛城乞食，食後攝衣鉢澡手洗足，以尼師檀著肩上，便至世尊所頭面禮足在一面坐。時，指髻白世尊言：「我向者著衣持鉢，入舍衛城乞食。乞食時見一女人懷妊欲產，然不得時產，見已我便作是念：『此眾生類甚為苦惱。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，鴦崛髻，即其日著衣持鉢入舍衛城乞食。時，鴦崛髻乞食時，見一女人懷妊，欲產未得時產，見已便作是念：「此眾生甚為苦惱。」時，鴦崛髻入舍衛城乞食，食後攝衣鉢澡手洗足，以尼師檀著肩上，便至世尊所頭面禮足在一面坐。時，指髻白世尊言：「我向者著衣持鉢，入舍衛城乞食。乞食時見一女人懷妊欲產，然不得時產，見已我便作是念：『此眾生類甚為苦惱。』」

世尊告曰：「汝！指髻，往彼女人所便語彼女人言：『諸聖所生，我從聖生以來，不自憶殺害眾生命，以至誠語，使彼女人安隱得產。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「汝！指髻，往彼女人所便語彼女人言：『諸聖所生，我從聖生以來，不自憶殺害眾生命，以至誠語，使彼女人安隱得產。』」

爾時，指髻白世尊言：「此非於彼我有妄語耶？所以然者，我於此身殺害無數百千眾生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，指髻白世尊言：「此非於彼我有妄語耶？所以然者，我於此身殺害無數百千眾生。」

世尊告曰：「汝處俗時，今處聖時不與本同。汝指髻入舍衛城於街巷作是唱令：『諸賢當護五事。以何為五？不殺生、不與取、不婬、不妄語、不飲酒。所以然者，殺生之報，以刀施得刀報，盜報增益貧窮、婬報妻婦增益姦邪、妄語報眾生口氣臭穢、飲酒報增益眾亂。』往彼女人所，到已語彼女人言：『我從聖生以來，未曾憶殺害眾生，以是真誠語使女人安隱得產。』」對曰：「如是，世尊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊告曰：「汝處俗時，今處聖時不與本同。汝指髻入舍衛城於街巷作是唱令：『諸賢當護五事。以何為五？不殺生、不與取、不婬、不妄語、不飲酒。所以然者，殺生之報，以刀施得刀報，盜報增益貧窮、婬報妻婦增益姦邪、妄語報眾生口氣臭穢、飲酒報增益眾亂。』往彼女人所，到已語彼女人言：『我從聖生以來，未曾憶殺害眾生，以是真誠語使女人安隱得產。』」對曰：「如是，世尊。」

時，指髻到時著衣持鉢，入舍衛城乞食。於街巷作是唱令：「諸賢當護五事，至女人安隱得產。」漸往至彼女人所。到已語女人言：「我自從聖生，不自憶殺害一人命，以是真誠語使女人安隱得產。」時，指髻說是語適竟，彼女人即得產。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，指髻到時著衣持鉢，入舍衛城乞食。於街巷作是唱令：「諸賢當護五事，至女人安隱得產。」漸往至彼女人所。到已語女人言：「我自從聖生，不自憶殺害一人命，以是真誠語使女人安隱得產。」時，指髻說是語適竟，彼女人即得產。

時，指髻食後欲出舍衛城。有一人以石打指髻身，復有一人以杖打指髻身，復有一人以刀斫指髻身體破。時指髻頭破身血，出舍衛城到世尊所。時，世尊遙見指髻來，頭破血流污僧伽梨身體破，見已語言：「忍勿發惡意，此之行報無數百千劫當入地獄中，今所受報亦不足言。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時，指髻食後欲出舍衛城。有一人以石打指髻身，復有一人以杖打指髻身，復有一人以刀斫指髻身體破。時指髻頭破身血，出舍衛城到世尊所。時，世尊遙見指髻來，頭破血流污僧伽梨身體破，見已語言：「忍勿發惡意，此之行報無數百千劫當入地獄中，今所受報亦不足言。」

時指髻白言：「如是！世尊！如是！如來！」時，指髻以和悅心即於佛前，說此偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時指髻白言：「如是！世尊！如是！如來！」時，指髻以和悅心即於佛前，說此偈言：

「我忍甚堅固， 無有增減心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我忍甚堅固， 無有增減心，

我今聞正法， 是故不懈慢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今聞正法， 是故不懈慢。

聞法亦堅固， 好信佛法僧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞法亦堅固， 好信佛法僧，

親近善知識， 諸能分別法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親近善知識， 諸能分別法。

我曾為惡賊， 名曰鴦崛髻， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我曾為惡賊， 名曰鴦崛髻，

為水所漂溺。 自歸命三佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為水所漂溺。 自歸命三佛，

當歸自歸命， 於法分別法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當歸自歸命， 於法分別法，

已得三達智， 還得佛迹處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 已得三達智， 還得佛迹處。

本為放逸行， 殺害眾生命， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本為放逸行， 殺害眾生命，

今名至誠諦， 不復殺害人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今名至誠諦， 不復殺害人。

身口之所行， 意亦無所害， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身口之所行， 意亦無所害，

彼名為殺者， 不為人所嫉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼名為殺者， 不為人所嫉。

夫年少比丘， 亦應佛戒律， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫年少比丘， 亦應佛戒律，

此明照世間， 如月雲霧消。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此明照世間， 如月雲霧消。

前為婬逸行， 後改不復犯， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前為婬逸行， 後改不復犯，

此明照世間， 如月雲霧消。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此明照世間， 如月雲霧消。

為水所漂沒， 亦如被練剛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為水所漂沒， 亦如被練剛，

巧匠解木理， 智者自修身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 巧匠解木理， 智者自修身。

或以加刀杖， 或鞭韁靽𩋙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或以加刀杖， 或鞭韁靽𩋙，

無力亦無持， 為佛所降伏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無力亦無持， 為佛所降伏。

亦不希望死， 亦不希望生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦不希望死， 亦不希望生，

自觀察時節， 安詳不卒暴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自觀察時節， 安詳不卒暴。」

爾時，世尊觀樂指髻，便告諸比丘：「汝等，頗見比丘中如我弟子，有捷疾智聞法便解，所謂伽瞿比丘聞法便解。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊觀樂指髻，便告諸比丘：「汝等，頗見比丘中如我弟子，有捷疾智聞法便解，所謂伽瞿比丘聞法便解。」

諸比丘言：「不也。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸比丘言：「不也。世尊！」

爾時，世尊告諸比丘：「我聲聞中第一比丘有捷疾智，所謂指髻比丘是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告諸比丘：「我聲聞中第一比丘有捷疾智，所謂指髻比丘是。」

爾時，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。