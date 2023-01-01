佛說戒香經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說戒香經

西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉， 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試光祿卿明教大師臣法賢奉， 詔譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾俱。爾時，尊者阿難來詣佛所，到已頭面禮足，合掌恭敬而白佛言：「世尊！我有少疑欲當啟問，唯願世尊為我解說。我見世間有三種香，所謂根香、花香、子香，此三種香遍一切處，有風而聞，無風亦聞，其香云何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾俱。爾時，尊者阿難來詣佛所，到已頭面禮足，合掌恭敬而白佛言：「世尊！我有少疑欲當啟問，唯願世尊為我解說。我見世間有三種香，所謂根香、花香、子香，此三種香遍一切處，有風而聞，無風亦聞，其香云何？」

爾時，世尊告尊者阿難：「勿作是言，謂此三種之香，遍一切處有風而聞，無風亦聞。此三種香有風無風，遍一切處而非得聞。阿難！汝今欲聞普遍香者，應當諦聽，為汝宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊告尊者阿難：「勿作是言，謂此三種之香，遍一切處有風而聞，無風亦聞。此三種香有風無風，遍一切處而非得聞。阿難！汝今欲聞普遍香者，應當諦聽，為汝宣說。」

阿難白佛言：「世尊！我今樂聞，唯願宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛言：「世尊！我今樂聞，唯願宣說。」

佛告阿難：「有風無風香遍十方者，世間若有近事男、近事女，持佛淨戒行諸善法，謂不殺、不盜、不婬、不妄及不飲酒。是近事男、近事女，如是戒香遍聞十方，而彼十方咸皆稱讚，而作是言：『於某城中有如是近事男女，持佛淨戒行諸善法，謂不殺、不盜、不婬、不妄及不飲酒等。』具此戒法，是人獲如是之香，有風無風遍聞十方，咸皆稱讚而得愛敬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「有風無風香遍十方者，世間若有近事男、近事女，持佛淨戒行諸善法，謂不殺、不盜、不婬、不妄及不飲酒。是近事男、近事女，如是戒香遍聞十方，而彼十方咸皆稱讚，而作是言：『於某城中有如是近事男女，持佛淨戒行諸善法，謂不殺、不盜、不婬、不妄及不飲酒等。』具此戒法，是人獲如是之香，有風無風遍聞十方，咸皆稱讚而得愛敬。」

爾時，世尊而說頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，世尊而說頌曰：

「世間所有諸花果， 乃至沈檀龍麝香， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「世間所有諸花果， 乃至沈檀龍麝香，

如是等香非遍聞， 唯聞戒香遍一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等香非遍聞， 唯聞戒香遍一切。

旃檀欝金與蘇合， 優鉢羅并摩隷花， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 旃檀欝金與蘇合， 優鉢羅并摩隷花，

如是諸妙花香中， 唯有戒香而最上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸妙花香中， 唯有戒香而最上。

所有世間沈檀等， 其香微少非遍聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所有世間沈檀等， 其香微少非遍聞，

若人持佛淨戒香， 諸天普聞皆愛敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人持佛淨戒香， 諸天普聞皆愛敬。

如是具足清淨戒， 乃至常行諸善法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是具足清淨戒， 乃至常行諸善法，

是人能解世間縛， 所有諸魔常遠離。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人能解世間縛， 所有諸魔常遠離。」

爾時，尊者阿難及比丘眾，聞佛語已，歡喜信受，禮佛而退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時，尊者阿難及比丘眾，聞佛語已，歡喜信受，禮佛而退。