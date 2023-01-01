佛說戒德香經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說戒德香經

東晉天竺三藏竺曇無蘭譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東晉天竺三藏竺曇無蘭譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛遊舍衛國祇樹給孤獨園。時，賢者阿難閑居獨思：「世有三香，一曰根香，二曰枝香，三曰華香，是三品香唯隨風香不能逆風，寧有雅香隨風逆風者乎？」賢者阿難獨處思惟此義所歸，不知所趣，即從坐起往詣佛所，稽首佛足下，長跪叉手而白佛言：「我獨處思惟，世有三香，一曰根香，二曰枝香，三曰華香，此三品香唯能隨風不能逆風，寧有雅香隨風逆風者乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛遊舍衛國祇樹給孤獨園。時，賢者阿難閑居獨思：「世有三香，一曰根香，二曰枝香，三曰華香，是三品香唯隨風香不能逆風，寧有雅香隨風逆風者乎？」賢者阿難獨處思惟此義所歸，不知所趣，即從坐起往詣佛所，稽首佛足下，長跪叉手而白佛言：「我獨處思惟，世有三香，一曰根香，二曰枝香，三曰華香，此三品香唯能隨風不能逆風，寧有雅香隨風逆風者乎？」

佛告阿難：「善哉！善哉！誠如汝問，有香真正隨風逆風。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「善哉！善哉！誠如汝問，有香真正隨風逆風。」

阿難白佛：「願聞其香。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難白佛：「願聞其香。」

佛言：「若於郡國縣邑村落，有善男子善女人，修行十善，身不殺、盜、淫，口不妄言、兩舌、惡口、綺語，意不嫉妬、恚、癡，孝順父母，奉事三尊，仁慈道德威儀禮節，東方無數沙門梵志歌頌其德，南西北方四維上下沙門梵志咸歌其德：『某郡國土縣邑村落，有善男子善女人，奉行十善敬事三寶，孝順仁慈道德恩義不失禮節。』是香名曰隨風逆風靡不周照，十方宣德一切蒙賴。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「若於郡國縣邑村落，有善男子善女人，修行十善，身不殺、盜、淫，口不妄言、兩舌、惡口、綺語，意不嫉妬、恚、癡，孝順父母，奉事三尊，仁慈道德威儀禮節，東方無數沙門梵志歌頌其德，南西北方四維上下沙門梵志咸歌其德：『某郡國土縣邑村落，有善男子善女人，奉行十善敬事三寶，孝順仁慈道德恩義不失禮節。』是香名曰隨風逆風靡不周照，十方宣德一切蒙賴。」

佛時頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛時頌曰：

「雖有美香花， 不能逆風熏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「雖有美香花， 不能逆風熏，

不息名栴檀， 眾雨一切香。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不息名栴檀， 眾雨一切香。

志性能和雅， 爾乃逆風香， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 志性能和雅， 爾乃逆風香，

正士名丈夫， 普熏于十方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正士名丈夫， 普熏于十方。

木蜜及栴檀， 青蓮諸雨香， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 木蜜及栴檀， 青蓮諸雨香，

一切此眾香， 戒香最無上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切此眾香， 戒香最無上。

是等清淨者， 所行無放逸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是等清淨者， 所行無放逸，

不知魔徑路， 不見所歸趣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不知魔徑路， 不見所歸趣。

此道至永安， 此道最無上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此道至永安， 此道最無上，

所獲斷穢源， 降伏絕魔網。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所獲斷穢源， 降伏絕魔網。

用上佛道堂， 昇無窮之慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 用上佛道堂， 昇無窮之慧，

以此宣經義， 除去一切弊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此宣經義， 除去一切弊。」

佛告阿難：「是香所布，不礙須彌山川天地，不礙四種地水火風，通達八極上下亦然，無窮之界咸歌其德。一身不殺生，世世長壽，其命無橫。不盜竊者，世世富饒又不妄遺財寶常存，施為道根。不婬色者，人不犯妻，所在化生蓮華之中。不妄言者，口氣香好言輒信之。不兩舌者，家常和合無有別離。不惡口者，其舌常好言辭辯通。不綺語者，人聞其言莫不諮受宣用為珍。不嫉妬者，世世所生眾人所敬。不瞋恚者，世世端正人見歡喜。除愚癡者，所生智慧靡不諮請，捨于邪見常住正道，從行所得各自然生，故當棄邪從其真妙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告阿難：「是香所布，不礙須彌山川天地，不礙四種地水火風，通達八極上下亦然，無窮之界咸歌其德。一身不殺生，世世長壽，其命無橫。不盜竊者，世世富饒又不妄遺財寶常存，施為道根。不婬色者，人不犯妻，所在化生蓮華之中。不妄言者，口氣香好言輒信之。不兩舌者，家常和合無有別離。不惡口者，其舌常好言辭辯通。不綺語者，人聞其言莫不諮受宣用為珍。不嫉妬者，世世所生眾人所敬。不瞋恚者，世世端正人見歡喜。除愚癡者，所生智慧靡不諮請，捨于邪見常住正道，從行所得各自然生，故當棄邪從其真妙。」

佛說如是。時，諸比丘聞之歡喜，作禮而去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是。時，諸比丘聞之歡喜，作禮而去。