一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛便告諸比丘：「善馬有三相，用入官可給御、中王意，得名為官馬。何等為三相？一者有善馬意自能走，二者有力，三者端正好色，是為三相，善馬中入官。善人亦有三相，自得善意名聞亦豪，舉人敬難之，可受人禮能福天下。何等為三相？有善人得意能走、有力、有端正色。何等為善人得意能走？有善人得意是苦如有知，為是習、為是盡敗、為是道識，如是善人得意為走。何等為善人得意為力？為有弊惡態當為斷，盡力求之，精進求者意棄惡，未起弊惡態不復起，未起善意當為起，已起善意當為止不忘減稍稍增多，行意俱善行盡力求，制意棄惡，如是善人得力。何等為善人得意有色端正？是間有善人得意避五樂、避弊惡，能到四棄得行，如是善人得意有色。是為三因緣諦行，善人得意名聞為能主舉人難之，可取禮天下如是。」

订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛便告諸比丘：「善馬有三相，用入官可給御、中王意，得名為官馬。何等為三相？一者有善馬意自能走，二者有力，三者端正好色，是為三相，善馬中入官。善人亦有三相，自得善意名聞亦豪，舉人敬難之，可受人禮能福天下。何等為三相？有善人得意能走、有力、有端正色。何等為善人得意能走？有善人得意是苦如有知，為是習、為是盡敗、為是道識，如是善人得意為走。何等為善人得意為力？為有弊惡態當為斷，盡力求之，精進求者意棄惡，未起弊惡態不復起，未起善意當為起，已起善意當為止不忘減稍稍增多，行意俱善行盡力求，制意棄惡，如是善人得力。何等為善人得意有色端正？是間有善人得意避五樂、避弊惡，能到四棄得行，如是善人得意有色。是為三因緣諦行，善人得意名聞為能主舉人難之，可取禮天下如是。」