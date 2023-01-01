佛說難提釋經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說難提釋經

西晉沙門法炬譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西晉沙門法炬譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛行在俱舍梨國，樹名尼拘類。是時，多聚會比丘在迦梨講堂，樹間會坐為佛作衣，今佛不久夏竟，夏已盡佛自說：「三月已竟作衣已，當到多人處。」便難提釋聞，多聚會比丘在迦梨講堂樹間會坐，為佛作衣。今佛不久夏竟，夏已盡佛自說：「三月已竟作衣已，當到多人處。」難提釋已聞如是，便到佛所，已到為佛足禮，便坐一處。已坐，難提釋白佛言：「如是我聞，多聚會比丘在迦梨講堂樹間會坐，為佛作衣，今佛不久夏竟已，夏盡佛自說：『三月已竟，作衣已，當到多人處。』我聞是即愁憂，所食不覺味，諸方不分別，所聞善法不復念，所作世間業不復著。所以者何？甚久乃復得見佛并清淨行比丘。」難提釋言已竟，佛便報難提：「釋難提！若見我身，若不見我身，若見清淨行比丘，若不見清淨行比丘，常當行內五法。何等五？一者意常當有信，捨不信意。二者常當清淨行，捨不清淨行。三者常當樂布施、捨慳貪。四者常當有慧、捨癡。五者常當多聞，莫樂不聞。難提！是為內五事。已當復有六念。何等六？一念佛，二念法，三念比丘僧，四念戒，五念施與，六念天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛行在俱舍梨國，樹名尼拘類。是時，多聚會比丘在迦梨講堂，樹間會坐為佛作衣，今佛不久夏竟，夏已盡佛自說：「三月已竟作衣已，當到多人處。」便難提釋聞，多聚會比丘在迦梨講堂樹間會坐，為佛作衣。今佛不久夏竟，夏已盡佛自說：「三月已竟作衣已，當到多人處。」難提釋已聞如是，便到佛所，已到為佛足禮，便坐一處。已坐，難提釋白佛言：「如是我聞，多聚會比丘在迦梨講堂樹間會坐，為佛作衣，今佛不久夏竟已，夏盡佛自說：『三月已竟，作衣已，當到多人處。』我聞是即愁憂，所食不覺味，諸方不分別，所聞善法不復念，所作世間業不復著。所以者何？甚久乃復得見佛并清淨行比丘。」難提釋言已竟，佛便報難提：「釋難提！若見我身，若不見我身，若見清淨行比丘，若不見清淨行比丘，常當行內五法。何等五？一者意常當有信，捨不信意。二者常當清淨行，捨不清淨行。三者常當樂布施、捨慳貪。四者常當有慧、捨癡。五者常當多聞，莫樂不聞。難提！是為內五事。已當復有六念。何等六？一念佛，二念法，三念比丘僧，四念戒，五念施與，六念天。

「難提！若慧弟子念佛諸德，佛為有是：為如來、為無所著、為一切覺、為神行足、為已快、為有無量、為無有上、為男子師、為法御者、為天人師、為覺有是。若天、若人、若魔、若梵、若沙門、若婆羅門，為自慧證身生處已盡，為已著清淨行，所為當自識，但有是身從後不受。難提！是時慧弟子意不著貪欲，不著瞋恚，不著愚癡，便為直意；慧弟子意已直，已直意便得義、便得法、便見法、便大樂喜；已喜便生樂，從樂便身滅；身已滅便得安隱；已得安隱便得定，從定便如知如見，是為苦諦、是為習、是為盡、是為苦滅向道者諦。難提！若慧弟子在邪中為直念，有恨意便為捨，意有所著便不受。是為慧弟子樂道迹，為常念佛德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「難提！若慧弟子念佛諸德，佛為有是：為如來、為無所著、為一切覺、為神行足、為已快、為有無量、為無有上、為男子師、為法御者、為天人師、為覺有是。若天、若人、若魔、若梵、若沙門、若婆羅門，為自慧證身生處已盡，為已著清淨行，所為當自識，但有是身從後不受。難提！是時慧弟子意不著貪欲，不著瞋恚，不著愚癡，便為直意；慧弟子意已直，已直意便得義、便得法、便見法、便大樂喜；已喜便生樂，從樂便身滅；身已滅便得安隱；已得安隱便得定，從定便如知如見，是為苦諦、是為習、是為盡、是為苦滅向道者諦。難提！若慧弟子在邪中為直念，有恨意便為捨，意有所著便不受。是為慧弟子樂道迹，為常念佛德。

「難提！若慧弟子念法德佛所說，大為安隱為可見，為無時可相授，可得持慧者鑽，可得出可飽，可依從法得離所處。難提！是時慧弟子意不著貪欲、不著瞋恚、不著愚癡，便為直念；慧弟子意已直，已直意便得義、便得法、便見法、便大樂喜；已喜便生樂，從樂便身滅；身已滅便得安隱意，從安隱便得定；從定便如知如見，是為苦諦，是為習，是為盡，是為苦滅向道者諦。難提！若慧弟子在邪中為直念，有恨意便為捨，意有所著便不受。是為慧弟子樂道迹，為常念法德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「難提！若慧弟子念法德佛所說，大為安隱為可見，為無時可相授，可得持慧者鑽，可得出可飽，可依從法得離所處。難提！是時慧弟子意不著貪欲、不著瞋恚、不著愚癡，便為直念；慧弟子意已直，已直意便得義、便得法、便見法、便大樂喜；已喜便生樂，從樂便身滅；身已滅便得安隱意，從安隱便得定；從定便如知如見，是為苦諦，是為習，是為盡，是為苦滅向道者諦。難提！若慧弟子在邪中為直念，有恨意便為捨，意有所著便不受。是為慧弟子樂道迹，為常念法德。

「難提！若慧弟子念比丘聚德，佛眾弟子為有清淨、為有定、為有脫、為有脫見慧、為有行、為有所得，為是世間福田，少施得福無有量。若眾中有須陀洹，為信有須陀洹，若眾有斯陀含，為信有斯陀含，若眾有阿那含，為信有阿那含，若眾有阿羅漢，為信有阿羅漢，是為男子，四雙賢者八輩人中第一人中之剛，為人師、為人中、應受恭敬者，是為三界中最人！難提！是時慧弟子意不著貪欲，不著瞋恚、不著愚癡，便為直意；慧弟子意已直，已直意便得義、便得法、便見法、便大樂喜；已喜便生樂，從樂便身滅；身已滅，便得安隱意；從安隱便得定，從定便如知如見，是為苦諦是為習、是為盡、是為苦滅向道者諦。難提！若慧弟子在邪中為直念，有恨意便為捨，意有所著便不受，是為慧弟子樂道迹，為常念比丘聚德。難提！若慧弟子自念戒德，佛所施戒不可犯、不可輕、不可毀、不可弄、不可試，慧者從戒得定，從定便離愛，意不著世間，譬如石破終不復合。難提！是時慧弟子意不著貪欲、不著瞋恚、不著愚癡、便為直意，慧弟子意已直，已直意便得義、便得法、便見法、便大樂喜；已喜便生樂，從樂便身滅；身已滅便得安隱意；從安隱便得定，從定便如知如見，是為苦諦，是為習，是為盡，是為苦滅向道者諦。難提！若慧弟子在邪中為直念，有恨意便為捨，意有所著便不受，是為慧弟子樂道迹，為常念戒德。難提！若慧弟子自念施與之德，快哉我已得作人，於慳貪之中能自拔，無有嫉之意，為常樂與為信所與，後必當得少施所得無量，從施得無為。難提！是時慧弟子意不著貪欲、不著瞋恚、不著愚癡，便為直意；慧弟子意已直，已直意便得義、便得法、便見法、便大樂喜；已喜便生樂，從樂便身滅，身已滅便得安隱意；從安隱便得定，從定便如知如見，是為苦諦，是為習，是為盡，是為苦滅向道者諦。難提！若慧弟子在邪中為直念，有恨意便為捨，意有所著便不受，是為慧弟子樂道迹，為常念施與之德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「難提！若慧弟子念比丘聚德，佛眾弟子為有清淨、為有定、為有脫、為有脫見慧、為有行、為有所得，為是世間福田，少施得福無有量。若眾中有須陀洹，為信有須陀洹，若眾有斯陀含，為信有斯陀含，若眾有阿那含，為信有阿那含，若眾有阿羅漢，為信有阿羅漢，是為男子，四雙賢者八輩人中第一人中之剛，為人師、為人中、應受恭敬者，是為三界中最人！難提！是時慧弟子意不著貪欲，不著瞋恚、不著愚癡，便為直意；慧弟子意已直，已直意便得義、便得法、便見法、便大樂喜；已喜便生樂，從樂便身滅；身已滅，便得安隱意；從安隱便得定，從定便如知如見，是為苦諦是為習、是為盡、是為苦滅向道者諦。難提！若慧弟子在邪中為直念，有恨意便為捨，意有所著便不受，是為慧弟子樂道迹，為常念比丘聚德。難提！若慧弟子自念戒德，佛所施戒不可犯、不可輕、不可毀、不可弄、不可試，慧者從戒得定，從定便離愛，意不著世間，譬如石破終不復合。難提！是時慧弟子意不著貪欲、不著瞋恚、不著愚癡、便為直意，慧弟子意已直，已直意便得義、便得法、便見法、便大樂喜；已喜便生樂，從樂便身滅；身已滅便得安隱意；從安隱便得定，從定便如知如見，是為苦諦，是為習，是為盡，是為苦滅向道者諦。難提！若慧弟子在邪中為直念，有恨意便為捨，意有所著便不受，是為慧弟子樂道迹，為常念戒德。難提！若慧弟子自念施與之德，快哉我已得作人，於慳貪之中能自拔，無有嫉之意，為常樂與為信所與，後必當得少施所得無量，從施得無為。難提！是時慧弟子意不著貪欲、不著瞋恚、不著愚癡，便為直意；慧弟子意已直，已直意便得義、便得法、便見法、便大樂喜；已喜便生樂，從樂便身滅，身已滅便得安隱意；從安隱便得定，從定便如知如見，是為苦諦，是為習，是為盡，是為苦滅向道者諦。難提！若慧弟子在邪中為直念，有恨意便為捨，意有所著便不受，是為慧弟子樂道迹，為常念施與之德。

「難提！若慧弟子念諸天德，第一照頭摩賴，第二忉利，第三豔，第四兜術，第五泥慢羅提，第六般泥迷陀惒舍惒提。若從信、若從清淨、若從聞、若從施、若從慧，各有行得上是六天，我亦能行五法，若信、戒、聞、施、慧，從是因緣得生天上。難提！是時慧弟子意，不著貪欲、不著瞋恚、不著愚癡，便為直意；慧弟子意已直，已直意便得義、便得法、便見法、便大樂喜；已喜便生樂，從樂便身滅；身已滅便得安隱意，從安隱便得定；從定便如知如見，是為苦諦是為習，是為盡是為苦滅向道者諦。難提！若慧弟子在邪中為直念，有恨意便為捨，意有所著便不受，是為慧弟子樂道迹，為常念諸天德。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「難提！若慧弟子念諸天德，第一照頭摩賴，第二忉利，第三豔，第四兜術，第五泥慢羅提，第六般泥迷陀惒舍惒提。若從信、若從清淨、若從聞、若從施、若從慧，各有行得上是六天，我亦能行五法，若信、戒、聞、施、慧，從是因緣得生天上。難提！是時慧弟子意，不著貪欲、不著瞋恚、不著愚癡，便為直意；慧弟子意已直，已直意便得義、便得法、便見法、便大樂喜；已喜便生樂，從樂便身滅；身已滅便得安隱意，從安隱便得定；從定便如知如見，是為苦諦是為習，是為盡是為苦滅向道者諦。難提！若慧弟子在邪中為直念，有恨意便為捨，意有所著便不受，是為慧弟子樂道迹，為常念諸天德。」

佛說如是。難提釋大歡喜受，著意常行是六念，起坐持頭面著佛足禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是。難提釋大歡喜受，著意常行是六念，起坐持頭面著佛足禮。