佛說八正道經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說八正道經

後漢安息國三藏安世高譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢安息國三藏安世高譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告諸弟子：「聽我說邪道亦說正道。何等為邪道？不諦見、不諦念、不諦語、不諦治、不諦求、不諦行、不諦意、不諦定。是為道八邪行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告諸弟子：「聽我說邪道亦說正道。何等為邪道？不諦見、不諦念、不諦語、不諦治、不諦求、不諦行、不諦意、不諦定。是為道八邪行。

「何等為道八正行？一者諦見。諦見為何等？信布施、信禮、信祠、信善惡行自然福、信父母、信天下道人、信求道、信諦行、信諦受。今世後世，自黠得證自成。便相告說是為諦見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為道八正行？一者諦見。諦見為何等？信布施、信禮、信祠、信善惡行自然福、信父母、信天下道人、信求道、信諦行、信諦受。今世後世，自黠得證自成。便相告說是為諦見。

「第二諦念為何等？所意棄欲、棄家、不瞋恚怒、不相侵，是為諦念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二諦念為何等？所意棄欲、棄家、不瞋恚怒、不相侵，是為諦念。

「第三諦語為何等？不兩舌、不傳語、不惡罵、不妄語，是為諦語。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第三諦語為何等？不兩舌、不傳語、不惡罵、不妄語，是為諦語。

「第四諦行為何等？不殺盜婬，是為諦行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第四諦行為何等？不殺盜婬，是為諦行。

「第五諦受為何等？是聞有道弟子法求，不可非法，飯食、床臥、病瘦正法求，不可非法，是為諦受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第五諦受為何等？是聞有道弟子法求，不可非法，飯食、床臥、病瘦正法求，不可非法，是為諦受。

「第六諦治為何等？生死意共合行，所精進行，出力因緣行，乃精進不厭意持，是為諦治。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第六諦治為何等？生死意共合行，所精進行，出力因緣行，乃精進不厭意持，是為諦治。

「第七諦意為何等？生死行合意念、向意念，不妄不共意求，是名為諦意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第七諦意為何等？生死行合意念、向意念，不妄不共意求，是名為諦意。

「第八諦定為何等？生死意合，念止、相止、護已止、聚止。不可為、不作所有罪，不墮中庭。是名為諦定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第八諦定為何等？生死意合，念止、相止、護已止、聚止。不可為、不作所有罪，不墮中庭。是名為諦定。

「比丘！所有道弟子，當受是八種行諦道，如說行可得道八行覺。諦見者信布施，後世得具福，信禮者見沙門道人作禮福，信祠者懸繒燒香散花然燈，信所行十善是為自然得福，信父母者信孝順，信天下道人者喜受經，信求道者為行道。信諦行者斷惡意，信諦受者不犯戒。今世後世，自黠為得黠，能教人得證，自成者能成人。能成他人，便相告說，是名為諦見知。如是便自脫亦脫他人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「比丘！所有道弟子，當受是八種行諦道，如說行可得道八行覺。諦見者信布施，後世得具福，信禮者見沙門道人作禮福，信祠者懸繒燒香散花然燈，信所行十善是為自然得福，信父母者信孝順，信天下道人者喜受經，信求道者為行道。信諦行者斷惡意，信諦受者不犯戒。今世後世，自黠為得黠，能教人得證，自成者能成人。能成他人，便相告說，是名為諦見知。如是便自脫亦脫他人。

「第二諦念所意起者為失意，欲棄家者為念道，不瞋恚怒者為忍辱，不相侵者當正意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第二諦念所意起者為失意，欲棄家者為念道，不瞋恚怒者為忍辱，不相侵者當正意。

「第三諦語者，不惡罵不犯口四過，但說至誠道品諦要。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第三諦語者，不惡罵不犯口四過，但說至誠道品諦要。

「第四諦行者，不殺盜婬而行誠信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第四諦行者，不殺盜婬而行誠信。

「第五諦不墮貪者，但求一衣一食為賤醫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第五諦不墮貪者，但求一衣一食為賤醫。

「第六諦治者為向三十七品經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第六諦治者為向三十七品經。

「第七諦意者日增三十七品經，不離意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第七諦意者日增三十七品經，不離意。

「第八諦止者不忘因緣，止者常還意護，已止者一切無所犯，聚止者得福道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「第八諦止者不忘因緣，止者常還意護，已止者一切無所犯，聚止者得福道。」

佛說如是。皆歡喜受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是。皆歡喜受。