佛便說：「是不聞者，不聞者俱，相類、相聚、相應、相可；多聞者，多聞者俱，相類、相聚、相應、相可。貪婬者，貪婬者俱，相類、相聚、相應、相可；不貪婬者，不貪婬者俱，相類、相聚、相應、相可。瞋恚者，瞋恚者俱，相類、相聚、相應、相可；不瞋恚者，不瞋恚者俱，相類、相聚、相應、相可。愚癡者，愚癡者俱，相類、相聚、相應、相可；慧者，慧者俱，相類、相聚、相應、相可。布施者，布施者俱，相類、相聚、相應、相可；慳貪者，慳貪者俱，相類、相聚、相應、相可。少欲者，少欲者俱，相類、相聚、相應、相可；多欲者，多欲者俱，相類、相聚、相應、相可。不持戒者，不持戒者俱，相類、相聚、相應、相可；持戒者，持戒者俱，相類、相聚、相應、相可。難給者，難給者俱，相類、相聚、相應、相可；易給者，易給者俱，相類、相聚、相應、相可。不知足者，不知足者俱，相類、相聚、相應、相可；知足者，知足者俱，相類、相聚、相應、相可。不自守者，不自守者俱，相類、相聚、相應、相可；自守者，自守者俱，相類、相聚、相應、相可。」

订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛便說：「是不聞者，不聞者俱，相類、相聚、相應、相可；多聞者，多聞者俱，相類、相聚、相應、相可。貪婬者，貪婬者俱，相類、相聚、相應、相可；不貪婬者，不貪婬者俱，相類、相聚、相應、相可。瞋恚者，瞋恚者俱，相類、相聚、相應、相可；不瞋恚者，不瞋恚者俱，相類、相聚、相應、相可。愚癡者，愚癡者俱，相類、相聚、相應、相可；慧者，慧者俱，相類、相聚、相應、相可。布施者，布施者俱，相類、相聚、相應、相可；慳貪者，慳貪者俱，相類、相聚、相應、相可。少欲者，少欲者俱，相類、相聚、相應、相可；多欲者，多欲者俱，相類、相聚、相應、相可。不持戒者，不持戒者俱，相類、相聚、相應、相可；持戒者，持戒者俱，相類、相聚、相應、相可。難給者，難給者俱，相類、相聚、相應、相可；易給者，易給者俱，相類、相聚、相應、相可。不知足者，不知足者俱，相類、相聚、相應、相可；知足者，知足者俱，相類、相聚、相應、相可。不自守者，不自守者俱，相類、相聚、相應、相可；自守者，自守者俱，相類、相聚、相應、相可。」