佛說三轉法輪經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說三轉法輪經

三藏法師義淨奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師義淨奉 制譯

如是我聞： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是我聞：

一時，薄伽梵在婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中。爾時，世尊告五苾芻曰：「汝等苾芻！此苦聖諦，於所聞法如理作意，能生眼智明覺。汝等苾芻！此苦集、苦滅、順苦滅道聖諦之法，如理作意，能生眼智明覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，薄伽梵在婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中。爾時，世尊告五苾芻曰：「汝等苾芻！此苦聖諦，於所聞法如理作意，能生眼智明覺。汝等苾芻！此苦集、苦滅、順苦滅道聖諦之法，如理作意，能生眼智明覺。

「汝等苾芻！此苦聖諦是所了法，如是應知，於所聞法如理作意，能生眼智明覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等苾芻！此苦聖諦是所了法，如是應知，於所聞法如理作意，能生眼智明覺。

「汝等苾芻！此苦集聖諦是所了法，如是應斷，於所聞法如理作意，能生眼智明覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等苾芻！此苦集聖諦是所了法，如是應斷，於所聞法如理作意，能生眼智明覺。

「汝等苾芻！此苦滅聖諦是所了法，如是應證，於所聞法如理作意，能生眼智明覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等苾芻！此苦滅聖諦是所了法，如是應證，於所聞法如理作意，能生眼智明覺。

「汝等苾芻！此順苦滅道聖諦是所了法，如是應修，於所聞法如理作意，能生眼智明覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等苾芻！此順苦滅道聖諦是所了法，如是應修，於所聞法如理作意，能生眼智明覺。

「汝等苾芻！此苦聖諦是所了法，如是已知，於所聞法如理作意，能生眼智明覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等苾芻！此苦聖諦是所了法，如是已知，於所聞法如理作意，能生眼智明覺。

「汝等苾芻！此苦集聖諦是所了法，如是已斷，於所聞法如理作意，能生眼智明覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等苾芻！此苦集聖諦是所了法，如是已斷，於所聞法如理作意，能生眼智明覺。

「汝等苾芻！此苦滅聖諦是所了法，如是已證，於所聞法如理作意，能生眼智明覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等苾芻！此苦滅聖諦是所了法，如是已證，於所聞法如理作意，能生眼智明覺。

「汝等苾芻！此順苦滅道聖諦是所了法，如是已修，於所聞法如理作意，能生眼智明覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等苾芻！此順苦滅道聖諦是所了法，如是已修，於所聞法如理作意，能生眼智明覺。

「汝等苾芻！若我於此四聖諦法未了三轉十二相者，眼智明覺皆不得生，我則不於諸天魔梵、沙門婆羅門一切世間，捨離煩惱心得解脫，不能證得無上菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等苾芻！若我於此四聖諦法未了三轉十二相者，眼智明覺皆不得生，我則不於諸天魔梵、沙門婆羅門一切世間，捨離煩惱心得解脫，不能證得無上菩提。

「汝等苾芻！由我於此四聖諦法解了三轉十二相故，眼智明覺皆悉得生，乃於諸天魔梵、沙門婆羅門一切世間，捨離煩惱心得解脫，便能證得無上菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝等苾芻！由我於此四聖諦法解了三轉十二相故，眼智明覺皆悉得生，乃於諸天魔梵、沙門婆羅門一切世間，捨離煩惱心得解脫，便能證得無上菩提。」

爾時世尊說是法時，具壽憍陳如及八萬諸天，遠塵離垢得法眼淨。佛告憍陳如：「汝解此法不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊說是法時，具壽憍陳如及八萬諸天，遠塵離垢得法眼淨。佛告憍陳如：「汝解此法不？」

答言：「已解。世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「已解。世尊！」

「汝解此法不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「汝解此法不？」

答言：「已解。善逝！」由憍陳如解了法故，因此即名阿若憍陳如(阿若是解了義)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答言：「已解。善逝！」由憍陳如解了法故，因此即名阿若憍陳如(阿若是解了義)。

是時地居藥叉聞佛說已，出大音聲，告人天曰：「仁等當知，佛在婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中，廣說三轉十二行相法輪，由此能於天人魔梵、沙門婆羅門一切世間，為大饒益，令同梵行者速至安隱涅槃之處，人天增盛阿蘇羅減少。」由彼藥叉作如是告，虛空諸天四大王眾皆悉聞知。如是展轉於剎那頃盡六欲天，須臾之間乃至梵天普聞其響，梵眾聞已復皆遍告廣說如前，因名此經為三轉法輪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時地居藥叉聞佛說已，出大音聲，告人天曰：「仁等當知，佛在婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中，廣說三轉十二行相法輪，由此能於天人魔梵、沙門婆羅門一切世間，為大饒益，令同梵行者速至安隱涅槃之處，人天增盛阿蘇羅減少。」由彼藥叉作如是告，虛空諸天四大王眾皆悉聞知。如是展轉於剎那頃盡六欲天，須臾之間乃至梵天普聞其響，梵眾聞已復皆遍告廣說如前，因名此經為三轉法輪。

時五苾芻及人天等，聞佛說已，歡喜奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時五苾芻及人天等，聞佛說已，歡喜奉行。