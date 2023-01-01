佛說轉法輪經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說轉法輪經

後漢安息三藏安世高譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢安息三藏安世高譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在波羅㮈國鹿野樹下坐，時有千比丘諸天神，皆大會側塞空中，於是有自然法輪，飛來當佛前轉。佛以手撫輪曰：「止！往者吾從無數劫來，為名色轉受苦無量，今者癡愛之意已止，漏結之情已解，諸根已定生死已斷，不復轉於五道也。」輪即止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在波羅㮈國鹿野樹下坐，時有千比丘諸天神，皆大會側塞空中，於是有自然法輪，飛來當佛前轉。佛以手撫輪曰：「止！往者吾從無數劫來，為名色轉受苦無量，今者癡愛之意已止，漏結之情已解，諸根已定生死已斷，不復轉於五道也。」輪即止。

於是，佛告諸比丘：「世間有二事墮邊行，行道弟子捨家者，終身不當與從事。何等二？一為念在貪欲無清淨志，二為猗著身愛不能精進。是故退邊行，不得值佛道德具人。若此比丘不念貪欲著身愛行，可得受中，如來最正覺得眼得慧，從兩邊度自致泥洹。何謂受中？謂受八直之道，一曰正見，二曰正思，三曰正言，四曰正行，五曰正命，六曰正治，七曰正志，八曰正定。若諸比丘本末聞道，當已知甚苦為真諦，已一心受眼受禪思受慧見，覺所念令意解，當知甚苦習盡為真諦，已受眼觀禪思慧見，覺所念令意解，如是盡真諦。何謂為苦？謂生老苦、病苦，憂、悲、惱苦，怨憎會苦，所愛別苦，求不得苦，要從五陰受盛為苦。何謂苦習？謂從愛故而令復有樂性，不離在在貪憙，欲愛、色愛、不色之愛，是習為苦。何謂苦盡？謂覺從愛復有所樂，婬念不受，不念無餘無婬，捨之無復禪，如是為習盡。何謂苦習盡欲受道？謂受行八直道，正見、正思、正言、正行、正命、正治、正志、正定，是為苦習盡受道真諦也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，佛告諸比丘：「世間有二事墮邊行，行道弟子捨家者，終身不當與從事。何等二？一為念在貪欲無清淨志，二為猗著身愛不能精進。是故退邊行，不得值佛道德具人。若此比丘不念貪欲著身愛行，可得受中，如來最正覺得眼得慧，從兩邊度自致泥洹。何謂受中？謂受八直之道，一曰正見，二曰正思，三曰正言，四曰正行，五曰正命，六曰正治，七曰正志，八曰正定。若諸比丘本末聞道，當已知甚苦為真諦，已一心受眼受禪思受慧見，覺所念令意解，當知甚苦習盡為真諦，已受眼觀禪思慧見，覺所念令意解，如是盡真諦。何謂為苦？謂生老苦、病苦，憂、悲、惱苦，怨憎會苦，所愛別苦，求不得苦，要從五陰受盛為苦。何謂苦習？謂從愛故而令復有樂性，不離在在貪憙，欲愛、色愛、不色之愛，是習為苦。何謂苦盡？謂覺從愛復有所樂，婬念不受，不念無餘無婬，捨之無復禪，如是為習盡。何謂苦習盡欲受道？謂受行八直道，正見、正思、正言、正行、正命、正治、正志、正定，是為苦習盡受道真諦也。

「又是，比丘！苦為真諦，苦由習為真諦，苦習盡為真諦，苦習盡欲受道為真諦，若本在昔未聞是法者，當受眼觀禪行受慧見受覺念令意得解。若令在斯未聞是四諦法者，當受道眼、受禪思、受慧覺，令意行解。若諸在彼不得聞是四諦法者，亦當受眼、受禪、受慧、受覺，令意得解，是為四諦三轉合十二事，知而未淨者吾不與也。一切世間諸天人民，若梵、若魔、沙門、梵志，自知證已，受行戒、定、慧、解、度知見成，是為四極。是生後不復有，長離世間無復憂患。」佛說是時，賢者阿若拘鄰等及八千姟天，皆遠塵離垢諸法眼生。其千比丘漏盡意解，皆得阿羅漢，及上諸習法應當盡者一切皆轉。眾祐法輪聲三轉，諸天世間在法地者莫不遍聞，至于第一四天王、忉利天、焰天、兜術天、不驕樂天、化應聲天，至諸梵界須臾遍聞。爾時，佛界三千日月萬二千天地皆大震動，是為佛眾祐，始於波羅㮈以無上法輪轉未轉者，照無數度諸天人從是得道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「又是，比丘！苦為真諦，苦由習為真諦，苦習盡為真諦，苦習盡欲受道為真諦，若本在昔未聞是法者，當受眼觀禪行受慧見受覺念令意得解。若令在斯未聞是四諦法者，當受道眼、受禪思、受慧覺，令意行解。若諸在彼不得聞是四諦法者，亦當受眼、受禪、受慧、受覺，令意得解，是為四諦三轉合十二事，知而未淨者吾不與也。一切世間諸天人民，若梵、若魔、沙門、梵志，自知證已，受行戒、定、慧、解、度知見成，是為四極。是生後不復有，長離世間無復憂患。」佛說是時，賢者阿若拘鄰等及八千姟天，皆遠塵離垢諸法眼生。其千比丘漏盡意解，皆得阿羅漢，及上諸習法應當盡者一切皆轉。眾祐法輪聲三轉，諸天世間在法地者莫不遍聞，至于第一四天王、忉利天、焰天、兜術天、不驕樂天、化應聲天，至諸梵界須臾遍聞。爾時，佛界三千日月萬二千天地皆大震動，是為佛眾祐，始於波羅㮈以無上法輪轉未轉者，照無數度諸天人從是得道。

佛說是已，皆大歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說是已，皆大歡喜。