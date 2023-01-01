佛說滿願子經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說滿願子經

附東晉錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 附東晉錄

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛遊摩鳩羅無種山中，與大比丘俱，比丘五百。爾時，賢者邠耨，晡時從宴坐起往詣佛所，偏袒右肩右膝著地，稽首足下叉手白佛：「善哉世尊！為我且講要法，我當奉行，令身長夜安隱無極。」佛言：「諦聽，善思念之。」邠耨應：「唯然，世尊！」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛遊摩鳩羅無種山中，與大比丘俱，比丘五百。爾時，賢者邠耨，晡時從宴坐起往詣佛所，偏袒右肩右膝著地，稽首足下叉手白佛：「善哉世尊！為我且講要法，我當奉行，令身長夜安隱無極。」佛言：「諦聽，善思念之。」邠耨應：「唯然，世尊！」

佛告邠耨：「目見好色可眼之物，所可愛樂貪欲之，耳貪好聲，鼻識好香，舌知美味，身著細滑更樂可意，愛於所欲慕於貪求。假使比丘欣樂然可心處其中，已貪住則樂迷惑，從是致患憂惱之慼。假使，邠耨比丘！目見色者，可眼之物不以歡樂，心不處中，惱患則除。耳鼻口身意亦復如是，是為粗舉要法。佛之教誨以誡勅汝，今欲所遊。」邠耨白佛：「唯然世尊，有一國名首那和蘭(晉曰所聞欲勝)，欲遊彼國。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告邠耨：「目見好色可眼之物，所可愛樂貪欲之，耳貪好聲，鼻識好香，舌知美味，身著細滑更樂可意，愛於所欲慕於貪求。假使比丘欣樂然可心處其中，已貪住則樂迷惑，從是致患憂惱之慼。假使，邠耨比丘！目見色者，可眼之物不以歡樂，心不處中，惱患則除。耳鼻口身意亦復如是，是為粗舉要法。佛之教誨以誡勅汝，今欲所遊。」邠耨白佛：「唯然世尊，有一國名首那和蘭(晉曰所聞欲勝)，欲遊彼國。」

佛言：「彼國凶惡志懷麁䵃，不能柔和喜鬪亂人。假使彼國異心凶人罵詈毀辱，當云何乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「彼國凶惡志懷麁䵃，不能柔和喜鬪亂人。假使彼國異心凶人罵詈毀辱，當云何乎？」

「假使彼國異心惡人罵詈辱我，我當心念：『愛我敬我尚原赦我，手不推我。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「假使彼國異心惡人罵詈辱我，我當心念：『愛我敬我尚原赦我，手不推我。』」

佛言：「假使扠汝，當奈之何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「假使扠汝，當奈之何？」

邠耨白曰：「當心念言：『尚復愛我敬我賢善柔和，不以瓦石而打擲我。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邠耨白曰：「當心念言：『尚復愛我敬我賢善柔和，不以瓦石而打擲我。』」

佛言：「假使以瓦石打擲汝，當奈之何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「假使以瓦石打擲汝，當奈之何？」

邠耨白曰：「其國人善仁和溫雅，不以刀杖傷擊我身。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邠耨白曰：「其國人善仁和溫雅，不以刀杖傷擊我身。」

佛言：「假使刀杖傷擊汝身，當奈之何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「假使刀杖傷擊汝身，當奈之何？」

邠耨白曰：「我當念言：『其國人善柔和溫雅，不以利刀害我身命。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邠耨白曰：「我當念言：『其國人善柔和溫雅，不以利刀害我身命。』」

佛言：「假使利刀害汝身命，當奈之何？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「假使利刀害汝身命，當奈之何？」

邠耨白曰：「我當心念言：『身有六情為之所患，厭身眾惱不淨流出，求刀為食志唯在味，入於寂然以刀為食。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邠耨白曰：「我當心念言：『身有六情為之所患，厭身眾惱不淨流出，求刀為食志唯在味，入於寂然以刀為食。』」

佛言：「善哉邠耨！汝能堪任以是比像，調順寂然忍辱仁賢，處於彼國隨意所欲。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「善哉邠耨！汝能堪任以是比像，調順寂然忍辱仁賢，處於彼國隨意所欲。」

於是，邠耨即從坐起，稽首佛足右遶三匝，自詣其室，即夜蓋藏床臥安眠，明晨著衣持鉢往詣彼國。尋在其國，於一夏中教化勸立，請清信士凡五百人，清信女五百人，興于寺舍五百，窟室床㯓五百，及法坐具被枕各各五百。化五百人皆為沙門，在於其歲證三達尋滅度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是，邠耨即從坐起，稽首佛足右遶三匝，自詣其室，即夜蓋藏床臥安眠，明晨著衣持鉢往詣彼國。尋在其國，於一夏中教化勸立，請清信士凡五百人，清信女五百人，興于寺舍五百，窟室床㯓五百，及法坐具被枕各各五百。化五百人皆為沙門，在於其歲證三達尋滅度。

滅度未久，諸比丘眾無央數千，往詣佛所稽首足下，却在一面，俱白佛言：「有一比丘名曰邠耨，佛為粗舉說其要法，今已滅度已來未久，為何所獲得何證乎？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 滅度未久，諸比丘眾無央數千，往詣佛所稽首足下，却在一面，俱白佛言：「有一比丘名曰邠耨，佛為粗舉說其要法，今已滅度已來未久，為何所獲得何證乎？」

佛言：「諸比丘！彼族姓子已興三達證得六通，諦觀順法無與等者，不與餘事唯講法典，諸漏已盡無復塵垢，已度想念脫于智慧。現在於法極達諸通，證具足，於生死已斷，稱舉梵行所作已辦，鮮名色本諸慧無生，聖智具足已得羅漢。」於時，世尊莫不稱譽咨嗟無極邠耨文陀尼子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「諸比丘！彼族姓子已興三達證得六通，諦觀順法無與等者，不與餘事唯講法典，諸漏已盡無復塵垢，已度想念脫于智慧。現在於法極達諸通，證具足，於生死已斷，稱舉梵行所作已辦，鮮名色本諸慧無生，聖智具足已得羅漢。」於時，世尊莫不稱譽咨嗟無極邠耨文陀尼子。

佛說如是。比丘莫不歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是。比丘莫不歡喜。