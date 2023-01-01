佛告比丘：「幾因緣不自守？若眼根不閉守，若眼墮色識意便泆，已意泆便更苦，已更苦便不得定意，已不得定意便不知至誠，如有已不知便不見如有，已不知已不見如有，便不捨結亦不度疑，已不捨結不度疑，便屬他因緣，異知已異知，便苦不安隱。如是說，耳亦爾、鼻亦爾、口亦爾、身亦爾、意亦爾，如是行名為不自守。」

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