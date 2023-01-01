佛說水沫所漂經
東晉 竺曇無蘭譯1卷CBETA T0106少于一千字 9 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
佛說水沫所漂經
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東晉西域沙門竺曇無蘭譯
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聞如是：
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一時，婆伽婆在阿迎闍(波斯匿王所造觀也)恒水側，與大比丘眾五百人俱。時，有大聚沫為水所漂。世尊見已告諸比丘：「汝等頗見此沫聚為恒水所漂不？」
一時，婆伽婆在阿迎闍(波斯匿王所造觀也)恒水側，與大比丘眾五百人俱。時，有大聚沫為水所漂。世尊見已告諸比丘：「汝等頗見此沫聚為恒水所漂不？」
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諸比丘對曰：「如是。世尊！」
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世尊告曰：「此沫聚，若有目士，諦觀察之思惟分別，彼人見已諦觀察之思惟分別，空無所有，無來無往，亦不堅固。此水聚沫何可依怙？如是諸所有色，過去、當來、現在，若麁、若細、若遠、若近，彼有目士諦觀察之思惟分別。彼人見已諦觀察之思惟分別，空無所有，無來無往，空無所有，亦不堅固，此色陰有何堅固？譬如夏雨有泡現，或有生者，或有滅者，彼有目士諦觀察之思惟分別。彼人已見諦觀察之思惟分別，空無所有，無來無往，亦不堅固，猶如此水沫有何堅固？如是，此身中痛，當來過去現在，若麁、若細、若好、若醜、若遠、若近，彼有目士諦觀察之思惟分別。彼已觀察思惟分別，覺知空無所有，無來無往，亦不堅固，此痛陰中有何堅固？譬若夏後日日正中，無有雲曀，野馬熾盛，彼有目士而觀察之思惟分別。彼已觀察思惟分別，則覺知空無所有，無來無往，亦不堅固，此野馬有何堅固？如是，諸所有想，過去、當來、現在，若麁、若細、若好、若醜、若遠、若近，彼有目士而觀察之思惟分別。彼已觀察思惟分別，空無所有，無來無往，亦無堅固，此想陰中有何堅固？譬如有人從城郭村落出，求堅固彼器，便往大叢樹中，若見芭蕉樹生茂盛好，人見者歡喜，獨生無枝葉，若斷其根作三四段，在處皮處皮剝却，欲求實不可得，況欲得堅固？彼有目士諦觀察思惟分別。彼已觀察思惟分別，空無所有，無來無往，亦不堅固，此芭蕉樹有何堅固？如是，諸所有行，過去、當來、現在，若麁、若細、若好、若醜、若遠、若近，彼有目士而觀察之思惟分別。彼已觀察思惟分別，覺知空無所有，無來無往，亦不堅固，此行陰有何堅固？譬如黠慧幻師及幻師弟子，在眾人前自現幻術，若有目士諦觀察思惟分別。彼已觀察思惟分別，空無所有，無來無往，亦不堅固，此幻術有何堅固？如是，諸所有識，過去、當來、現在，若麁、若細、若好、若醜、若遠、若近，彼有目士而諦觀察思惟分別。彼已觀察思惟分別，空無所有，無來無往，亦不堅固，此識陰有何堅固？」
世尊告曰：「此沫聚，若有目士，諦觀察之思惟分別，彼人見已諦觀察之思惟分別，空無所有，無來無往，亦不堅固。此水聚沫何可依怙？如是諸所有色，過去、當來、現在，若麁、若細、若遠、若近，彼有目士諦觀察之思惟分別。彼人見已諦觀察之思惟分別，空無所有，無來無往，空無所有，亦不堅固，此色陰有何堅固？譬如夏雨有泡現，或有生者，或有滅者，彼有目士諦觀察之思惟分別。彼人已見諦觀察之思惟分別，空無所有，無來無往，亦不堅固，猶如此水沫有何堅固？如是，此身中痛，當來過去現在，若麁、若細、若好、若醜、若遠、若近，彼有目士諦觀察之思惟分別。彼已觀察思惟分別，覺知空無所有，無來無往，亦不堅固，此痛陰中有何堅固？譬若夏後日日正中，無有雲曀，野馬熾盛，彼有目士而觀察之思惟分別。彼已觀察思惟分別，則覺知空無所有，無來無往，亦不堅固，此野馬有何堅固？如是，諸所有想，過去、當來、現在，若麁、若細、若好、若醜、若遠、若近，彼有目士而觀察之思惟分別。彼已觀察思惟分別，空無所有，無來無往，亦無堅固，此想陰中有何堅固？譬如有人從城郭村落出，求堅固彼器，便往大叢樹中，若見芭蕉樹生茂盛好，人見者歡喜，獨生無枝葉，若斷其根作三四段，在處皮處皮剝却，欲求實不可得，況欲得堅固？彼有目士諦觀察思惟分別。彼已觀察思惟分別，空無所有，無來無往，亦不堅固，此芭蕉樹有何堅固？如是，諸所有行，過去、當來、現在，若麁、若細、若好、若醜、若遠、若近，彼有目士而觀察之思惟分別。彼已觀察思惟分別，覺知空無所有，無來無往，亦不堅固，此行陰有何堅固？譬如黠慧幻師及幻師弟子，在眾人前自現幻術，若有目士諦觀察思惟分別。彼已觀察思惟分別，空無所有，無來無往，亦不堅固，此幻術有何堅固？如是，諸所有識，過去、當來、現在，若麁、若細、若好、若醜、若遠、若近，彼有目士而諦觀察思惟分別。彼已觀察思惟分別，空無所有，無來無往，亦不堅固，此識陰有何堅固？」
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爾時，世尊便說偈言：
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「色如彼聚沫， 痛如彼水泡，
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想如夏野馬， 行如芭蕉樹，
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識如彼幻術， 最勝之所說。
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若能諦觀察， 思惟而分別，
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空亦無所有。 若能作是觀，
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諦察此身中， 大智之所說，
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當滅此三法， 能捨除去色，
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此行亦如是， 幻師不真術。」
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爾時，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
爾時，諸比丘聞佛所說，歡喜奉行。
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