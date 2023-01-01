五陰譬喻經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五陰譬喻經

後漢安息三藏安世高譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢安息三藏安世高譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛遊於靡勝國，度河津見中大沫聚隨水流，即告比丘言：「諸比丘！譬如此大沫聚隨水流，目士見之觀視省察，即知非有、虛無、不實、速消、歸盡。所以者何？沫無強故。如是，比丘！一切所色去來現在，內外麁細好醜遠近，比丘見此當熟省視觀，其不有虛無不實，但病但結但瘡但偽，非真非常，為苦為空為非身為消盡。所以者何？色之性無有強。譬如，比丘！天雨渧水，一泡適起一泡即滅，目士見之觀視省察，即知非有、虛無、不實、速消、歸盡。所以者何？泡無強故。如是，比丘！一切所痛去來現在，內外麁細好醜遠近，比丘見知，當熟省視，觀其不有虛無不實，但病但結但偽但瘡，非真非常，為苦為空為非身為消盡。所以者何？痛之性無有強故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛遊於靡勝國，度河津見中大沫聚隨水流，即告比丘言：「諸比丘！譬如此大沫聚隨水流，目士見之觀視省察，即知非有、虛無、不實、速消、歸盡。所以者何？沫無強故。如是，比丘！一切所色去來現在，內外麁細好醜遠近，比丘見此當熟省視觀，其不有虛無不實，但病但結但瘡但偽，非真非常，為苦為空為非身為消盡。所以者何？色之性無有強。譬如，比丘！天雨渧水，一泡適起一泡即滅，目士見之觀視省察，即知非有、虛無、不實、速消、歸盡。所以者何？泡無強故。如是，比丘！一切所痛去來現在，內外麁細好醜遠近，比丘見知，當熟省視，觀其不有虛無不實，但病但結但偽但瘡，非真非常，為苦為空為非身為消盡。所以者何？痛之性無有強故。

「譬如，比丘！季夏盛熱日中之炎，目士見之觀視省察，即知非有、虛無、不實、速消、歸盡。所以者何？炎無強故。如是，比丘！一切所想去來現在，內外麁細好醜遠近，比丘見是當熟省視觀，其不有虛無不實，但婬但結但瘡但偽，非真非常，為苦為空為非身為消盡。所以者何？想之性無有強。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如，比丘！季夏盛熱日中之炎，目士見之觀視省察，即知非有、虛無、不實、速消、歸盡。所以者何？炎無強故。如是，比丘！一切所想去來現在，內外麁細好醜遠近，比丘見是當熟省視觀，其不有虛無不實，但婬但結但瘡但偽，非真非常，為苦為空為非身為消盡。所以者何？想之性無有強。

「譬如，比丘！人求良材擔斧入林，見大芭蕉鴻直不曲，因斷其本、斬其末、劈其葉，理分分㓟而解之，中了無心何有牢固？目士見之觀視省察，即知非有、虛無、不實、速消、歸盡。所以者何？彼芭蕉無強故。如是，比丘！一切所行去來現在，內外麁細好醜遠近，比丘見此當熟省視知，其不有虛無不實，但婬但結但瘡但偽，非真非常，為苦為空為非身為消盡。所以者何？行之性無有強。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如，比丘！人求良材擔斧入林，見大芭蕉鴻直不曲，因斷其本、斬其末、劈其葉，理分分㓟而解之，中了無心何有牢固？目士見之觀視省察，即知非有、虛無、不實、速消、歸盡。所以者何？彼芭蕉無強故。如是，比丘！一切所行去來現在，內外麁細好醜遠近，比丘見此當熟省視知，其不有虛無不實，但婬但結但瘡但偽，非真非常，為苦為空為非身為消盡。所以者何？行之性無有強。

「譬如，比丘！幻師與幻弟子於四衢道大人眾中，現若干幻，化作群象群馬車乘步從。目士見之觀視省察，即知不有、虛無、不實、無形、化、盡。所以者何？幻無強故。如是，比丘！一切所識去來現在，內外麁細好醜遠近，比丘見此當熟省視觀，其不有虛無不實，但婬但結但瘡但偽，非真非常，為苦為空為非身為消盡。所以者何？識之性無有強。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「譬如，比丘！幻師與幻弟子於四衢道大人眾中，現若干幻，化作群象群馬車乘步從。目士見之觀視省察，即知不有、虛無、不實、無形、化、盡。所以者何？幻無強故。如是，比丘！一切所識去來現在，內外麁細好醜遠近，比丘見此當熟省視觀，其不有虛無不實，但婬但結但瘡但偽，非真非常，為苦為空為非身為消盡。所以者何？識之性無有強。」

於是佛說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是佛說偈言：

「沫聚喻於色， 痛如水中泡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「沫聚喻於色， 痛如水中泡，

想譬熱時炎， 行為若芭蕉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 想譬熱時炎， 行為若芭蕉，

夫幻喻如識， 諸佛說若此， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫幻喻如識， 諸佛說若此，

當為觀是要， 熟省而思惟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當為觀是要， 熟省而思惟。

空虛之為審， 不覩其有常， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 空虛之為審， 不覩其有常，

欲見陰當爾， 真智說皆然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲見陰當爾， 真智說皆然。

三事斷絕時， 知身無所直， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三事斷絕時， 知身無所直，

命氣溫燸識， 捨身而轉逝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 命氣溫燸識， 捨身而轉逝。

當其死臥地， 猶草無所知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當其死臥地， 猶草無所知，

觀其狀如是， 但幻而愚貪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀其狀如是， 但幻而愚貪。

心心為無安， 亦無有牢強， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心心為無安， 亦無有牢強，

知五陰如此， 比丘宜精勤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知五陰如此， 比丘宜精勤。

是以當晝夜， 自覺念正智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是以當晝夜， 自覺念正智，

受行寂滅道， 行除最安樂。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受行寂滅道， 行除最安樂。」

佛說如是。比丘聞，皆歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是。比丘聞，皆歡喜。