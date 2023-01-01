一時薄伽梵，在婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中。爾時世尊，告五苾芻曰：「汝等當知，色不是我，若是我者，色不應病及受苦惱。『我欲如是色，我不欲如是色。』既不如是，隨情所欲，是故當知，色不是我；受想行識，亦復如是。復次苾芻！於汝意云何？色為是常？為是無常？」

一時薄伽梵，在婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中。爾時世尊，告五苾芻曰：「汝等當知，色不是我，若是我者，色不應病及受苦惱。『我欲如是色，我不欲如是色。』既不如是，隨情所欲，是故當知，色不是我；受想行識，亦復如是。復次苾芻！於汝意云何？色為是常？為是無常？」

佛言：「色既無常，此即是苦，或苦苦、壞苦、行苦。然我聲聞多聞弟子，執有我不？色即是我，我有諸色，色屬於我，我在色中不？」

佛言：「色既無常，此即是苦，或苦苦、壞苦、行苦。然我聲聞多聞弟子，執有我不？色即是我，我有諸色，色屬於我，我在色中不？」

「應知受想行識，常與無常，亦復如是。凡所有色，若過去未來現在，內外麁細，若勝若劣、若遠若近，悉皆無我。汝等當知，應以正智而善觀察，如是所有受想行識，過去未來現在，悉應如前正智觀察。若我聲聞聖弟子眾，觀此五取蘊，知無有我及以我所，如是觀已，即知世間，無能取所取，亦非轉變，但由自悟而證涅槃，我生已盡，梵行已立，所作已辦，不受後有。」