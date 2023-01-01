雜阿含經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雜阿含經

附吳魏二錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 附吳魏二錄

（一） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （一）

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在拘薩國，多比丘俱行往竹中，一竹中止，行止𨽁中柏樹間。在時，佃家婆羅門，姓為蒲盧，一竹外多犁者共會飯，能五百犁。是時佛念日尚早，今居前一竹中，行到佃家。多犁者飯時會，佛便至佃家飯會處。佃家見佛從來，已見為說如是：「我為自犁自種，已自犁自種為食；卿具譚行者，可犁可種，已犁已種當食。」佛報佃家說如是：「我亦犁亦種，已犁已種食。」佃家報佛如是：「雖佛說如是，我為犁為種，已犁已種食。我不見卿種具，若牛、若槅、若轅、若扠鄧，但言佃家種，從後說絕。我不見種具，說種具令我知種。」佛報：「信為種，行為水，慧為牛，慚為犁，心為鄧，意為金，身守口守食為壟，至誠治不止為竟，精進不舍槅，行行為安隱，行不復還已，行無有憂。如是已種，從是致甘露；如是種，一切從苦得脫。」便佃家滿器飯至佛上：「真佛能佃，實佛大佃，願取我飯，哀故。」佛報說如是：「已說經故不可食，行者自知是法已問。佛說經常法如是，增法不必從是望道，但結盡疑索意止。是飯食飲供養祠，如是地入與中大福。」婆羅門復白佛：「我今為是食與誰？」佛報如是：「無有世間若天、若魔、若梵、若沙門，一切令是飯食不能得消，但佛亦得道者，持是飯行，至無有虫水便投中，若空地無有草掘埋。」婆羅門已受佛言便行，無有虫水投中，已投中烟出燃沸大沸作聲，譬喻如揣鐵赤葉鐵一日在火燒，便投水便熱出滊出沸大沸有聲。如是已婆羅門持飯著水中，便烟出然沸大沸作聲。婆羅門驚怖毛起，便持頭面著佛足作禮言：「我可從佛得作沙門，離惡受教誡，從佛受行。」佛言：「可淨行道已從是。」婆羅門從佛受教誡，竟佛法到得不著道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在拘薩國，多比丘俱行往竹中，一竹中止，行止𨽁中柏樹間。在時，佃家婆羅門，姓為蒲盧，一竹外多犁者共會飯，能五百犁。是時佛念日尚早，今居前一竹中，行到佃家。多犁者飯時會，佛便至佃家飯會處。佃家見佛從來，已見為說如是：「我為自犁自種，已自犁自種為食；卿具譚行者，可犁可種，已犁已種當食。」佛報佃家說如是：「我亦犁亦種，已犁已種食。」佃家報佛如是：「雖佛說如是，我為犁為種，已犁已種食。我不見卿種具，若牛、若槅、若轅、若扠鄧，但言佃家種，從後說絕。我不見種具，說種具令我知種。」佛報：「信為種，行為水，慧為牛，慚為犁，心為鄧，意為金，身守口守食為壟，至誠治不止為竟，精進不舍槅，行行為安隱，行不復還已，行無有憂。如是已種，從是致甘露；如是種，一切從苦得脫。」便佃家滿器飯至佛上：「真佛能佃，實佛大佃，願取我飯，哀故。」佛報說如是：「已說經故不可食，行者自知是法已問。佛說經常法如是，增法不必從是望道，但結盡疑索意止。是飯食飲供養祠，如是地入與中大福。」婆羅門復白佛：「我今為是食與誰？」佛報如是：「無有世間若天、若魔、若梵、若沙門，一切令是飯食不能得消，但佛亦得道者，持是飯行，至無有虫水便投中，若空地無有草掘埋。」婆羅門已受佛言便行，無有虫水投中，已投中烟出燃沸大沸作聲，譬喻如揣鐵赤葉鐵一日在火燒，便投水便熱出滊出沸大沸有聲。如是已婆羅門持飯著水中，便烟出然沸大沸作聲。婆羅門驚怖毛起，便持頭面著佛足作禮言：「我可從佛得作沙門，離惡受教誡，從佛受行。」佛言：「可淨行道已從是。」婆羅門從佛受教誡，竟佛法到得不著道。

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（二） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （二）

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。是時生聞婆羅門到佛。已到為問佛起居，一處坐。已一處坐，生聞為佛說如是：「聞佛說是：『但應與我布施，不可與奇布施，與我布施大福，與奇布施不大福。但與我弟子布施，莫與奇弟子布施，與我弟子布施大福，與奇弟子布施不大福。』若如是說者，為如是為與我布施，與我弟子布施為大福？設如是說者，為不罵佛不論議，為是佛言？不如說不？為法說不？不犯法不？為無有得長短不？」佛告婆羅門：「若人說佛說如是，但與我布施莫與奇，與我弟子布施莫與奇，與我弟子布施大福，與奇弟子布施福少。如是言不如言，為說我論議，亦不如言亦非法，諸有法論議。何以故？我不說如是，為與我布施莫與奇，至如上說。若有說如是，便壞三倒道，布施家壞福，受者壞德，亦自壞意。若有蕩釜亦蕩杅器，人持至園中棄園中，意生：『若園中虫從食，令虫身安隱從是活。』從是因緣我說能致福。何復問與人？我但說：『與持戒者福大，不持戒者福少。』」婆羅門報佛：「我亦說如是，持戒者福大，不持戒者福少。」「一切應與布施隨可意，不持戒者少福，持戒者福大，若黑、白，亦赤、黃，亦所行，孔雀、牛、鴿亦爾。所是身案本從生，態力從聚，善惡從出，但案行，莫視色。人亦如是所有身生，亦道人，亦城中人、佃家，亦擔死人種，是為各有身從是生，持戒者能得度世，與是為大福，癡不及者不聞難受，與是少福。莫事不知者，但事知者多慧道弟子，道弟子多信有枝根本，有因緣從因緣上天，有因緣從因緣墮惡道，有因緣從因緣度世，如是皆從因緣便。」生聞婆羅門從坐起，持頭面著佛足下，從今為歸佛持戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。是時生聞婆羅門到佛。已到為問佛起居，一處坐。已一處坐，生聞為佛說如是：「聞佛說是：『但應與我布施，不可與奇布施，與我布施大福，與奇布施不大福。但與我弟子布施，莫與奇弟子布施，與我弟子布施大福，與奇弟子布施不大福。』若如是說者，為如是為與我布施，與我弟子布施為大福？設如是說者，為不罵佛不論議，為是佛言？不如說不？為法說不？不犯法不？為無有得長短不？」佛告婆羅門：「若人說佛說如是，但與我布施莫與奇，與我弟子布施莫與奇，與我弟子布施大福，與奇弟子布施福少。如是言不如言，為說我論議，亦不如言亦非法，諸有法論議。何以故？我不說如是，為與我布施莫與奇，至如上說。若有說如是，便壞三倒道，布施家壞福，受者壞德，亦自壞意。若有蕩釜亦蕩杅器，人持至園中棄園中，意生：『若園中虫從食，令虫身安隱從是活。』從是因緣我說能致福。何復問與人？我但說：『與持戒者福大，不持戒者福少。』」婆羅門報佛：「我亦說如是，持戒者福大，不持戒者福少。」「一切應與布施隨可意，不持戒者少福，持戒者福大，若黑、白，亦赤、黃，亦所行，孔雀、牛、鴿亦爾。所是身案本從生，態力從聚，善惡從出，但案行，莫視色。人亦如是所有身生，亦道人，亦城中人、佃家，亦擔死人種，是為各有身從是生，持戒者能得度世，與是為大福，癡不及者不聞難受，與是少福。莫事不知者，但事知者多慧道弟子，道弟子多信有枝根本，有因緣從因緣上天，有因緣從因緣墮惡道，有因緣從因緣度世，如是皆從因緣便。」生聞婆羅門從坐起，持頭面著佛足下，從今為歸佛持戒。

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（三） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （三）

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。有𨻗[阿-可+(曷-人+乂)]闍壯年婆羅門，至佛所，已至與佛共相問，已問一處坐，已坐為問佛：「如是持何等分別觀惡人？」佛報言：「譬喻惡人如月。」復問佛：「若人欲分別慧人，持何等觀？」「譬喻慧人如月。」復問佛：「何等為不慧人如月？」「譬喻二十九日，月明亦減、色亦減，方亦減、見亦減，在中夜過為減行，有時月為一切索盡，不復現如月盡時。愚癡亦如是，為從所得道者，聞經教誡、慧信已得，不奉行、不受聽、不著心，捨離教、不著行，便信減、戒減、聞減、施減、慧減中夜過亡。是婆羅門有一時令所愚人者，一切盡、一切不現所得好法，譬如月盡時二十九日，如是見愚癡者譬喻月。」復問佛：「欲知慧者行說。」「譬喻月十五日，明亦增、方亦增、見亦增，復一時為月一切增具止，十五日時亦如是。慧者所道德言如法行便得信，從得信，聽事著意不捨離，所教合聚，便得增信、增戒、增聞、增施、增慧增高，敢言便中夜增滿，亦有一時增所，是智慧者一切行得具足所行淨教誡，譬喻月十五日明月時至，明慧人見如是。婆羅門，譬喻月從移說絕辭，譬如月明在中行，一切天下星宿從明所勝，信聞者亦爾，能布施無有慳，難捨世間一切為從布施明，譬如雷鳴雲電俱多含水灑地，信聞者亦如是，能布施無有慳，便從飲食滿設說復與，便有名聞聲如天雨墮，便多福汔與者得，如雨珍寶穀，名聞亦得天上，已有德行後世在天上。」便𨻗[阿-可+(曷-人+乂)]闍從坐起，持頭面著佛足禮，從今受佛教誡行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。有𨻗[阿-可+(曷-人+乂)]闍壯年婆羅門，至佛所，已至與佛共相問，已問一處坐，已坐為問佛：「如是持何等分別觀惡人？」佛報言：「譬喻惡人如月。」復問佛：「若人欲分別慧人，持何等觀？」「譬喻慧人如月。」復問佛：「何等為不慧人如月？」「譬喻二十九日，月明亦減、色亦減，方亦減、見亦減，在中夜過為減行，有時月為一切索盡，不復現如月盡時。愚癡亦如是，為從所得道者，聞經教誡、慧信已得，不奉行、不受聽、不著心，捨離教、不著行，便信減、戒減、聞減、施減、慧減中夜過亡。是婆羅門有一時令所愚人者，一切盡、一切不現所得好法，譬如月盡時二十九日，如是見愚癡者譬喻月。」復問佛：「欲知慧者行說。」「譬喻月十五日，明亦增、方亦增、見亦增，復一時為月一切增具止，十五日時亦如是。慧者所道德言如法行便得信，從得信，聽事著意不捨離，所教合聚，便得增信、增戒、增聞、增施、增慧增高，敢言便中夜增滿，亦有一時增所，是智慧者一切行得具足所行淨教誡，譬喻月十五日明月時至，明慧人見如是。婆羅門，譬喻月從移說絕辭，譬如月明在中行，一切天下星宿從明所勝，信聞者亦爾，能布施無有慳，難捨世間一切為從布施明，譬如雷鳴雲電俱多含水灑地，信聞者亦如是，能布施無有慳，便從飲食滿設說復與，便有名聞聲如天雨墮，便多福汔與者得，如雨珍寶穀，名聞亦得天上，已有德行後世在天上。」便𨻗[阿-可+(曷-人+乂)]闍從坐起，持頭面著佛足禮，從今受佛教誡行。

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（四） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （四）

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告比丘：「一時佛在優墮羅國，河名屈然，在邊尼拘類樹適得道時自念：『人行道一挈令行者，從憂懣苦不可意，能得度滅亦致正法。何等為正法？為四意止。何等為四意止？若比丘身身觀止行，自意知從世間癡不可意，能離外身身身相觀止，內身外身身身相觀止行，自意知從世間癡不可意，能離痛意法亦如是。若行者從四意離，便從行法離，已從行法離便從行道離，已從行道離便離甘露，離甘露已便不得度生老死憂惱，亦不得離苦，亦不得要。若行者有四意止能度，便能受得道者行，已能受得道者行便能得道，已得道便能滅老病死憂惱，便能得度苦，亦得要梵，便知我所念。譬如健人申臂屈復申，梵如是從天上止我前，已止，便說我如是如佛念如佛言：「道一挈令得清淨，令得離憂懣苦不可意，能得度滅能致正法，能致四意止，身身觀止行自意知從世間癡不可意離，外身身身相觀止，內身外身身身相觀止行，自意知從世間癡不可意能離，痛意法亦如是。若行者從四意離便從法行離，已從法行離便從行道離，已從行道離便離甘露，已離甘露便不得離生老死憂惱，亦不得離苦，亦不得苦，要是為知是行方便。」』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告比丘：「一時佛在優墮羅國，河名屈然，在邊尼拘類樹適得道時自念：『人行道一挈令行者，從憂懣苦不可意，能得度滅亦致正法。何等為正法？為四意止。何等為四意止？若比丘身身觀止行，自意知從世間癡不可意，能離外身身身相觀止，內身外身身身相觀止行，自意知從世間癡不可意，能離痛意法亦如是。若行者從四意離，便從行法離，已從行法離便從行道離，已從行道離便離甘露，離甘露已便不得度生老死憂惱，亦不得離苦，亦不得要。若行者有四意止能度，便能受得道者行，已能受得道者行便能得道，已得道便能滅老病死憂惱，便能得度苦，亦得要梵，便知我所念。譬如健人申臂屈復申，梵如是從天上止我前，已止，便說我如是如佛念如佛言：「道一挈令得清淨，令得離憂懣苦不可意，能得度滅能致正法，能致四意止，身身觀止行自意知從世間癡不可意離，外身身身相觀止，內身外身身身相觀止行，自意知從世間癡不可意能離，痛意法亦如是。若行者從四意離便從法行離，已從法行離便從行道離，已從行道離便離甘露，已離甘露便不得離生老死憂惱，亦不得離苦，亦不得苦，要是為知是行方便。」』

「鴈足在水中一挈， 令自佛說我正行， 但受是言當為使自計， 為一挈生死憂要。 出道教為哀故， 已上頭得度世亦從是， 今度後度亦從是， 是本清淨無為， 亦從是生老死盡， 從若干法受依行， 是道眼者說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「鴈足在水中一挈， 令自佛說我正行， 但受是言當為使自計， 為一挈生死憂要。 出道教為哀故， 已上頭得度世亦從是， 今度後度亦從是， 是本清淨無為， 亦從是生老死盡， 從若干法受依行， 是道眼者說。」

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（五） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （五）

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。是時，自梵自明夜亦明梵往至佛，在時，佛火神足行，在時，自梵念：「是尚早至佛見，今佛亦火神足行令我今居前。」到俱披犁比丘調達部，便自梵至俱披犁比丘調達部，已到為告俱披犁調達部：「如是俱披犁！俱披犁為持好意向舍利弗、目乾連比丘，亦餘慧行道者。」俱披犁調達部便言：「卿為誰？」梵言：「我為梵。」俱披犁調達部報言：「佛說卿阿那含不？」梵言：「是。」俱披犁調達部報言：「何因緣得來到是間？」便梵思惟念：「是何以無有悲意？」便自梵說是絕： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。是時，自梵自明夜亦明梵往至佛，在時，佛火神足行，在時，自梵念：「是尚早至佛見，今佛亦火神足行令我今居前。」到俱披犁比丘調達部，便自梵至俱披犁比丘調達部，已到為告俱披犁調達部：「如是俱披犁！俱披犁為持好意向舍利弗、目乾連比丘，亦餘慧行道者。」俱披犁調達部便言：「卿為誰？」梵言：「我為梵。」俱披犁調達部報言：「佛說卿阿那含不？」梵言：「是。」俱披犁調達部報言：「何因緣得來到是間？」便梵思惟念：「是何以無有悲意？」便自梵說是絕：

「不可量欲量， 為是故世間少慧， 不可量欲作量， 如是世間自覆蓋。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不可量欲量， 為是故世間少慧， 不可量欲作量， 如是世間自覆蓋。」

便梵行至佛，已到為佛足下禮，一處止。已一處止，自梵為佛說：「是我為自光明，夜亦已明為至佛，已至是時火神足行，我便思惟念：『尚早至見佛。』我已到見佛火神足，我便念令我居前，行俱披犁比丘調達部，我為便至俱披犁比丘調達部，已至俱披犁比丘調達部，我便告：『俱披犁俱披犁，持好心向舍利弗、目乾連比丘，亦同道行者。』便言：『卿為誰？』我言：『梵。』便報我：『佛說卿阿那含不？』我言：『是。』便報：『若何因緣得來到是？』我便思惟念：『咄！是何以無有悲意？』 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 便梵行至佛，已到為佛足下禮，一處止。已一處止，自梵為佛說：「是我為自光明，夜亦已明為至佛，已至是時火神足行，我便思惟念：『尚早至見佛。』我已到見佛火神足，我便念令我居前，行俱披犁比丘調達部，我為便至俱披犁比丘調達部，已至俱披犁比丘調達部，我便告：『俱披犁俱披犁，持好心向舍利弗、目乾連比丘，亦同道行者。』便言：『卿為誰？』我言：『梵。』便報我：『佛說卿阿那含不？』我言：『是。』便報：『若何因緣得來到是？』我便思惟念：『咄！是何以無有悲意？』

「『不可量欲量， 是故世間少慧， 不可量說量， 世間人意計我自知。』」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「『不可量欲量， 是故世間少慧， 不可量說量， 世間人意計我自知。』」

佛便說：「俱披犁調達部破戲亦𠸻。」是時說是絕：「不可量欲量， 故世間難得慧， 不可量說量， 從是世間自覆蓋。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛便說：「俱披犁調達部破戲亦𠸻。」是時說是絕：「不可量欲量， 故世間難得慧， 不可量說量， 從是世間自覆蓋。」

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（六） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （六）

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告比丘：「治生有三方便，未致利能致，已致不減。何等為三？是間比丘有治生者，晨念多方便盡力向治生，日中亦爾、晡時亦爾，求多方便盡力索令有利。比丘治生三法亦如是，未得好法能得致，已得好法不減。何等為三？是間諸比丘，有比丘晨時多受道思念意不離，日中、晡時亦爾，多合定意受行意不離，能多增道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告比丘：「治生有三方便，未致利能致，已致不減。何等為三？是間比丘有治生者，晨念多方便盡力向治生，日中亦爾、晡時亦爾，求多方便盡力索令有利。比丘治生三法亦如是，未得好法能得致，已得好法不減。何等為三？是間諸比丘，有比丘晨時多受道思念意不離，日中、晡時亦爾，多合定意受行意不離，能多增道。」

佛說如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是。

（七） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （七）

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在王舍國竹園烏𨽁。在是時有婆羅門名為不信重，在王舍國居，便不信重念如是：「是俱譚沙門王舍國止竹園𨽁，令我今行至俱譚沙門，俱譚沙門所說經，我當為一切却語不信。」便不信重從王舍國出到佛所，是時，佛為非一百眾會周匝坐，遍說法經。佛見不信重從遠欲來，已見便止不說經。不信重已到佛問訊一處坐，已一處坐，不信重為佛說：「是勸佛說經我欲聞。」佛報言：「婆羅門不信重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在王舍國竹園烏𨽁。在是時有婆羅門名為不信重，在王舍國居，便不信重念如是：「是俱譚沙門王舍國止竹園𨽁，令我今行至俱譚沙門，俱譚沙門所說經，我當為一切却語不信。」便不信重從王舍國出到佛所，是時，佛為非一百眾會周匝坐，遍說法經。佛見不信重從遠欲來，已見便止不說經。不信重已到佛問訊一處坐，已一處坐，不信重為佛說：「是勸佛說經我欲聞。」佛報言：「婆羅門不信重。

「重是法不應， 亦不解言者， 亦彼意亂者， 亦悉欲諍者。 若為意離諍， 憙者亦諍， 能合恚諍， 如是者能解法語。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「重是法不應， 亦不解言者， 亦彼意亂者， 亦悉欲諍者。 若為意離諍， 憙者亦諍， 能合恚諍， 如是者能解法語。」

便不信重從坐起，頭面著佛足下禮已覺：「已覺為愚、為癡、為不曉、為不工、為持惡意來，向如來、無所著，如有覺欲却語不欲信。從今自悔過本守，自歸佛、自歸法、自歸比丘僧守本。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 便不信重從坐起，頭面著佛足下禮已覺：「已覺為愚、為癡、為不曉、為不工、為持惡意來，向如來、無所著，如有覺欲却語不欲信。從今自悔過本守，自歸佛、自歸法、自歸比丘僧守本。」

佛說如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是。

（八） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （八）

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。是時，佛告舍利弗：「我亦倉卒說弟子法，我亦具說，但為難得解者。」舍利弗便白佛：「倉卒說亦可，弟子法具說亦可，弟子法會有解者。」佛便告舍利弗：「當學如是，身識俱外一切思想，我是是我所，憍慢使便不復有，所意解所慧解，自見法自解自知得行，是身識俱外一切思想，我是是我所，憍慢使不復有。若，舍利弗！比丘是身識俱，亦外思想一切我是是我所，憍慢使便不復有，所意解得慧解，見法慧行自見自知求行止。是名為，舍利弗！比丘無所著漏索盡至學度世，我為是故說是言。」從後說絕： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。是時，佛告舍利弗：「我亦倉卒說弟子法，我亦具說，但為難得解者。」舍利弗便白佛：「倉卒說亦可，弟子法具說亦可，弟子法會有解者。」佛便告舍利弗：「當學如是，身識俱外一切思想，我是是我所，憍慢使便不復有，所意解所慧解，自見法自解自知得行，是身識俱外一切思想，我是是我所，憍慢使不復有。若，舍利弗！比丘是身識俱，亦外思想一切我是是我所，憍慢使便不復有，所意解得慧解，見法慧行自見自知求行止。是名為，舍利弗！比丘無所著漏索盡至學度世，我為是故說是言。」從後說絕：

「度世說不致， 壞欲欲思想， 意不可俱爾， 亦除曉睡瞑， 亦還結疑， 觀意除淨， 本起思惟法， 已說度世慧， 亦說壞癡。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「度世說不致， 壞欲欲思想， 意不可俱爾， 亦除曉睡瞑， 亦還結疑， 觀意除淨， 本起思惟法， 已說度世慧， 亦說壞癡。」

佛說如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是。

（九） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （九）

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。是時，佛告諸比丘：「是身有肌膚髓血生肉含滿屎尿，自視身見何等好？常有九孔惡病，常不淨，常洒可足慚，常與怨家合為至老死，亦與病俱。何以不惡身？會當墮、會當敗，以棄葬地中不復用，為狐狼所噉。何以見不慚，誰說貪婬？」如佛言：「少可多自心觀是，如屠杅屠机為骨聚，如然火如毒藥痛為撓，癡人憙為喜不自知，何不畏羅網貪婬為癡哉！錢、穀、金、銀、牛、馬、奴婢、人為命故求，命在呼吸本命亦自少，極壽百餘歲亦苦合。觀是誰為可者？如時過去便命稍少，命日俱盡，如疾河水，如日月盡，命疾是過去。人命去不復還，如是為不可得。人死時命去，設使若干財索天琦物，亦一切有死時對來，亦不樂，亦不可厭亦不可樂，亦不可自樂，無餘但自善作，無有餘所自作善所自然。若以知見死，當有何等人可隨貪婬？設使久壽設使亡去會當死，何以意索俱藥？何以故？不念靜極意愛兒，兒已死啼哭不過十日，已十日便忘之，愛兒婦亦爾，為家室親屬知識亦爾。以苦生致財物，死時人會棄，自愛身命在索棄亂，亦入土下但為陰去，生熟隨人如樹菓實。已見如是，有為人意隨中？天下一切萬物，一人得不自足，若得一分當那得自厭，無有數世五樂自樂遍之，當為何等益人？已逢苦索受罪人意，為是有所益，不欲受靜索為蛇自身，如少多亦爾，如多少亦爾。如病為大小亦苦，如骨無有肉，狗得䶧之不厭。如是欲狗習是亦難得，已得當多畏之。是習所不久人亦墮惡，如人見夢已悟，不復得貪婬，亦如是劇夢為有樂，如黑虺如飢肉如樹菓實實少末多亡，為增結為惡作本道家常不用是人，在天上舍樂，亦天上色樹，亦在端正如苑園，亦得天上王女，已得人不厭天上五樂，今當那得天下厭？為取二百骨百骨百二十段，為筋纏，為九孔常漏，為九十三種，為百病極，為肉血和，為生革肌，為中寒熱風，為屎尿，為千虫，皆從身起，中亦有千孔亦有劇，為親已壞他，為從是不淨出，從鼻中涕出，從口涎唾出，從腋下流汗出，從孔處屎尿出，如是皆從身出劇。塚間死人誠可惡劇，舍後可惡劇，為所有不淨種，為從是本來如金塗，餘為衣故香粉脂滓赤絮紺黛，為癡人見是，是亂意如畫瓶、如坑覆以草，人所抱愛後會悔。」比丘跪拜受教如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。是時，佛告諸比丘：「是身有肌膚髓血生肉含滿屎尿，自視身見何等好？常有九孔惡病，常不淨，常洒可足慚，常與怨家合為至老死，亦與病俱。何以不惡身？會當墮、會當敗，以棄葬地中不復用，為狐狼所噉。何以見不慚，誰說貪婬？」如佛言：「少可多自心觀是，如屠杅屠机為骨聚，如然火如毒藥痛為撓，癡人憙為喜不自知，何不畏羅網貪婬為癡哉！錢、穀、金、銀、牛、馬、奴婢、人為命故求，命在呼吸本命亦自少，極壽百餘歲亦苦合。觀是誰為可者？如時過去便命稍少，命日俱盡，如疾河水，如日月盡，命疾是過去。人命去不復還，如是為不可得。人死時命去，設使若干財索天琦物，亦一切有死時對來，亦不樂，亦不可厭亦不可樂，亦不可自樂，無餘但自善作，無有餘所自作善所自然。若以知見死，當有何等人可隨貪婬？設使久壽設使亡去會當死，何以意索俱藥？何以故？不念靜極意愛兒，兒已死啼哭不過十日，已十日便忘之，愛兒婦亦爾，為家室親屬知識亦爾。以苦生致財物，死時人會棄，自愛身命在索棄亂，亦入土下但為陰去，生熟隨人如樹菓實。已見如是，有為人意隨中？天下一切萬物，一人得不自足，若得一分當那得自厭，無有數世五樂自樂遍之，當為何等益人？已逢苦索受罪人意，為是有所益，不欲受靜索為蛇自身，如少多亦爾，如多少亦爾。如病為大小亦苦，如骨無有肉，狗得䶧之不厭。如是欲狗習是亦難得，已得當多畏之。是習所不久人亦墮惡，如人見夢已悟，不復得貪婬，亦如是劇夢為有樂，如黑虺如飢肉如樹菓實實少末多亡，為增結為惡作本道家常不用是人，在天上舍樂，亦天上色樹，亦在端正如苑園，亦得天上王女，已得人不厭天上五樂，今當那得天下厭？為取二百骨百骨百二十段，為筋纏，為九孔常漏，為九十三種，為百病極，為肉血和，為生革肌，為中寒熱風，為屎尿，為千虫，皆從身起，中亦有千孔亦有劇，為親已壞他，為從是不淨出，從鼻中涕出，從口涎唾出，從腋下流汗出，從孔處屎尿出，如是皆從身出劇。塚間死人誠可惡劇，舍後可惡劇，為所有不淨種，為從是本來如金塗，餘為衣故香粉脂滓赤絮紺黛，為癡人見是，是亂意如畫瓶、如坑覆以草，人所抱愛後會悔。」比丘跪拜受教如是。

（一〇） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （一〇）

聞如是：一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告比丘：「比丘聽！」「受教。」佛便說：「是比丘，人有四因緣，貪愛有輕重，從是離道。比丘，譬一人有四婦，第一婦為夫所重，坐起行步動作臥息未曾相離，沐浴莊飾飯食五樂常先與之，寒暑飢渴摩順護視，隨其所欲未曾與諍。第二婦者坐起言談常在左右，得之者喜，不得者憂，或致老病，或致鬪訟。第三婦者時共會現，數相存問苦甘恣意，窮困瘦極便相患厭，或相遠離適相思念。第四婦者主給使令，趣走作務，諸劇難苦，輒往應之，而不問亦不與語，希於護視不在意中。此四婦夫一旦有死事，當遠徙去，便呼第一婦：『汝當隨我去。』第一婦報言：『我不隨卿。』聟言：『我重愛無有比，大小多少常順汝旨，養育護汝不失汝意，為那不相隨？』婦言：『卿雖愛重我，我終不能相隨。』夫便恨去，呼第二婦：『汝當隨我去。』第二婦報言：『卿所重愛第一婦尚不隨卿，我亦終不相隨。』聟言：『我始求汝時，勤苦不可言，觸寒逢暑忍飢忍渴，又更水火縣官盜賊與人共諍，儇儇咋咋乃得汝耳，為那不相隨？』婦言：『卿自貪利強求為我，我不求卿，何為持勤苦相語耶？』夫便恨去，復呼第三婦：『汝當隨我去。』第三婦報言：『我受卿恩施，送卿至城外，終不能遠行到卿所至處。』夫自恨如去，還與第四婦共議言：『我當離是國界，汝隨我去。』第四婦報言：『我本去離父母來給卿使，死生苦樂當隨卿所到。』此夫不能得可意所重三婦自隨，但得苦醜不可意者俱去耳。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告比丘：「比丘聽！」「受教。」佛便說：「是比丘，人有四因緣，貪愛有輕重，從是離道。比丘，譬一人有四婦，第一婦為夫所重，坐起行步動作臥息未曾相離，沐浴莊飾飯食五樂常先與之，寒暑飢渴摩順護視，隨其所欲未曾與諍。第二婦者坐起言談常在左右，得之者喜，不得者憂，或致老病，或致鬪訟。第三婦者時共會現，數相存問苦甘恣意，窮困瘦極便相患厭，或相遠離適相思念。第四婦者主給使令，趣走作務，諸劇難苦，輒往應之，而不問亦不與語，希於護視不在意中。此四婦夫一旦有死事，當遠徙去，便呼第一婦：『汝當隨我去。』第一婦報言：『我不隨卿。』聟言：『我重愛無有比，大小多少常順汝旨，養育護汝不失汝意，為那不相隨？』婦言：『卿雖愛重我，我終不能相隨。』夫便恨去，呼第二婦：『汝當隨我去。』第二婦報言：『卿所重愛第一婦尚不隨卿，我亦終不相隨。』聟言：『我始求汝時，勤苦不可言，觸寒逢暑忍飢忍渴，又更水火縣官盜賊與人共諍，儇儇咋咋乃得汝耳，為那不相隨？』婦言：『卿自貪利強求為我，我不求卿，何為持勤苦相語耶？』夫便恨去，復呼第三婦：『汝當隨我去。』第三婦報言：『我受卿恩施，送卿至城外，終不能遠行到卿所至處。』夫自恨如去，還與第四婦共議言：『我當離是國界，汝隨我去。』第四婦報言：『我本去離父母來給卿使，死生苦樂當隨卿所到。』此夫不能得可意所重三婦自隨，但得苦醜不可意者俱去耳。」

佛言：「上頭所譬喻說，一人者是人意神，第一婦者是為人之身也，人好愛其身過於第一婦，至命盡死，意神隨逐罪福當獨遠去，身僵在地不肯隨去。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「上頭所譬喻說，一人者是人意神，第一婦者是為人之身也，人好愛其身過於第一婦，至命盡死，意神隨逐罪福當獨遠去，身僵在地不肯隨去。」

佛言：「比丘不隨四行不得度脫。何等為四？一者憂苦，二者習欲，三者盡空，四者消滅諸惡。道要有八行，至誠在四諦。第二婦者是人之財產，得之者喜不得者愁，至命盡時財寶續在世間，亦不自隨去空坐之愁苦。第三婦者，謂父母妻子、兄弟五親、知識奴婢，以生時恩愛轉相思慕，至於命盡啼哭而送之到城外塚間，便棄死人各自還歸，憂思不過十日，便共飲食捐忘死人。第四婦者是人意，天下無有自愛守護意者，皆放心恣意貪欲瞋恚不信正道，身死當墮惡道，或入地獄或為畜生或為餓鬼，皆快意所致也。比丘！為道當自端心正意，當去愚癡之心，無愚癡之行，息不行惡，不行惡不受殃，不受其殃不生，不生亦不老，不老亦不病，不病亦不死，不死便得無為泥洹道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：「比丘不隨四行不得度脫。何等為四？一者憂苦，二者習欲，三者盡空，四者消滅諸惡。道要有八行，至誠在四諦。第二婦者是人之財產，得之者喜不得者愁，至命盡時財寶續在世間，亦不自隨去空坐之愁苦。第三婦者，謂父母妻子、兄弟五親、知識奴婢，以生時恩愛轉相思慕，至於命盡啼哭而送之到城外塚間，便棄死人各自還歸，憂思不過十日，便共飲食捐忘死人。第四婦者是人意，天下無有自愛守護意者，皆放心恣意貪欲瞋恚不信正道，身死當墮惡道，或入地獄或為畜生或為餓鬼，皆快意所致也。比丘！為道當自端心正意，當去愚癡之心，無愚癡之行，息不行惡，不行惡不受殃，不受其殃不生，不生亦不老，不老亦不病，不病亦不死，不死便得無為泥洹道。」

佛如如說是，比丘受歡喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛如如說是，比丘受歡喜。

（一一） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （一一）

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在王舍國雞山中，佛便告比丘：「人居世間，一劫中生死，取其骨藏之，不腐不消不滅，積之與須彌山等，人或有百劫生死者、或千劫生死者，尚未能得阿羅漢道泥洹。」佛告比丘：「人一劫中合會其骨，與須彌山等，我故現其本因緣。比丘！若曹皆當拔其本根、去離本根，用是故不復生死，不復生死便得度世泥洹道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在王舍國雞山中，佛便告比丘：「人居世間，一劫中生死，取其骨藏之，不腐不消不滅，積之與須彌山等，人或有百劫生死者、或千劫生死者，尚未能得阿羅漢道泥洹。」佛告比丘：「人一劫中合會其骨，與須彌山等，我故現其本因緣。比丘！若曹皆當拔其本根、去離本根，用是故不復生死，不復生死便得度世泥洹道。」

佛說如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是。

（一二） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （一二）

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在舍衛國，行在祇樹須達園，佛便語比丘，比丘應：「唯然。受佛語。」佛便說：「色，比丘念本起苦，念非常、壞，去諦觀已，比丘色能諦觀，若能知色本念，若能知色非常、壞，若能知諦觀，便色愛為去。已色愛壞，便愛貪亦壞，已愛貪壞，便意脫，我為說如是。痛癢、思想、生死、識，為比丘念本，亦念識非常，亦當諦觀，若比丘能已到諦觀愛棄，已愛盡便愛貪盡，便脫生死得道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國，行在祇樹須達園，佛便語比丘，比丘應：「唯然。受佛語。」佛便說：「色，比丘念本起苦，念非常、壞，去諦觀已，比丘色能諦觀，若能知色本念，若能知色非常、壞，若能知諦觀，便色愛為去。已色愛壞，便愛貪亦壞，已愛貪壞，便意脫，我為說如是。痛癢、思想、生死、識，為比丘念本，亦念識非常，亦當諦觀，若比丘能已到諦觀愛棄，已愛盡便愛貪盡，便脫生死得道。」

佛說如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是。

（一三） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （一三）

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛便告比丘：「我為若說惡從何所起，亦說善從何所起？比丘聽，念著意。」比丘應：「唯然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛便告比丘：「我為若說惡從何所起，亦說善從何所起？比丘聽，念著意。」比丘應：「唯然。」

「惡意為何等所？色過去、未來、今貪起自恚、畏、癡，一切見惡意，是名為所惡；痛癢亦爾，思想亦爾，生死亦爾，識亦爾。如是名為從所起惡。善意為何等？色過去、未來、今無有見是起，無有恚、無有畏、無有癡，無有一切嬈惡意，如是名為善意，如是名為痛癢、思想、生死、識。」佛言：「我所說善惡意如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「惡意為何等所？色過去、未來、今貪起自恚、畏、癡，一切見惡意，是名為所惡；痛癢亦爾，思想亦爾，生死亦爾，識亦爾。如是名為從所起惡。善意為何等？色過去、未來、今無有見是起，無有恚、無有畏、無有癡，無有一切嬈惡意，如是名為善意，如是名為痛癢、思想、生死、識。」佛言：「我所說善惡意如是。」

（一四） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （一四）

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛便告比丘：「有四意止。何等為四？在有比丘內身身觀止，盡力今知意不忘出從癡，為癡天下憂。外身身觀止，盡力今知意不忘出從癡，為癡天下憂。內外身身觀止，盡力今知意不忘出從癡，為癡天下憂。內痛癢痛癢相觀止，盡力今知意不忘出從癡，為天下憂。外痛癢痛癢相觀止，盡力今知意不忘出從癡，為天下憂。內外痛癢痛癢相觀止，盡力今知意不忘出從癡，為天下憂。內意意意相觀止，盡力今知意不忘出從癡，為天下憂。外意意意相觀止，盡力今知意不忘出從癡，為天下憂。內外意意意相觀止，盡力今知意不忘出從癡，為天下憂。內正法法法相觀止，盡力今知意不忘出從癡，為天下憂。內外正法法法相觀止，盡力今知意不忘出從癡，為天下憂。內外正法法法相觀止，盡力今知意不忘出從癡，為天下憂。佛說如是四意止，佛弟子當為受行，精進為得道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛便告比丘：「有四意止。何等為四？在有比丘內身身觀止，盡力今知意不忘出從癡，為癡天下憂。外身身觀止，盡力今知意不忘出從癡，為癡天下憂。內外身身觀止，盡力今知意不忘出從癡，為癡天下憂。內痛癢痛癢相觀止，盡力今知意不忘出從癡，為天下憂。外痛癢痛癢相觀止，盡力今知意不忘出從癡，為天下憂。內外痛癢痛癢相觀止，盡力今知意不忘出從癡，為天下憂。內意意意相觀止，盡力今知意不忘出從癡，為天下憂。外意意意相觀止，盡力今知意不忘出從癡，為天下憂。內外意意意相觀止，盡力今知意不忘出從癡，為天下憂。內正法法法相觀止，盡力今知意不忘出從癡，為天下憂。內外正法法法相觀止，盡力今知意不忘出從癡，為天下憂。內外正法法法相觀止，盡力今知意不忘出從癡，為天下憂。佛說如是四意止，佛弟子當為受行，精進為得道。」

（一五） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （一五）

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛便告比丘：「有是比丘一法，為一法相行想念多作，為身得息，為意所念，所待能止無有餘，但念黠行法念俱行。何等一法？為一法相習安般守意。若比丘安般守意，為習為念為多住，便身得息，意亦所念所待，便止無有，便黠念法行滿具行，是為比丘所一法。為一法相便相行相多為身得息，為意相念相待，便止無有餘，但黠行法念增滿行。若比丘，是一法比丘能行能使能念能多作，得墮道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛便告比丘：「有是比丘一法，為一法相行想念多作，為身得息，為意所念，所待能止無有餘，但念黠行法念俱行。何等一法？為一法相習安般守意。若比丘安般守意，為習為念為多住，便身得息，意亦所念所待，便止無有，便黠念法行滿具行，是為比丘所一法。為一法相便相行相多為身得息，為意相念相待，便止無有餘，但黠行法念增滿行。若比丘，是一法比丘能行能使能念能多作，得墮道。」

佛說如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是。

（一六） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （一六）

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，佛便告比丘：「有二力得上頭道。何等為二力？謂曉制力，謂意護力。何等為曉制力者？是聞有道真弟子，為是學身惡行為得惡福，今世後世我身行惡，我當自身犯，亦為嬈他人，所無所道人所同道，亦為犯戒，十方人亦說我惡，我亦隨不吉語言，我亦身敗便墮地獄中，是為身惡行謂惡福，今世惡如是，後世亦惡如是，便身惡棄為身，好念淨除身到不犯，如是身犯行心犯行，是名為曉制力。何等為行念力者？若所守致，若自守歸，若所止念行力，謂行之自到，為念致求，如是名為念行力道。說之如是。」比丘歡喜起作禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，佛便告比丘：「有二力得上頭道。何等為二力？謂曉制力，謂意護力。何等為曉制力者？是聞有道真弟子，為是學身惡行為得惡福，今世後世我身行惡，我當自身犯，亦為嬈他人，所無所道人所同道，亦為犯戒，十方人亦說我惡，我亦隨不吉語言，我亦身敗便墮地獄中，是為身惡行謂惡福，今世惡如是，後世亦惡如是，便身惡棄為身，好念淨除身到不犯，如是身犯行心犯行，是名為曉制力。何等為行念力者？若所守致，若自守歸，若所止念行力，謂行之自到，為念致求，如是名為念行力道。說之如是。」比丘歡喜起作禮。

（一七） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （一七）

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在舍衛國，行在祇樹給孤獨園。佛便告比丘：「有三力。何等三力？一者信力，二者精進力，三者黠力。信力為何等？在有道弟子為佛道無有能壞意，得佛恩行止，說佛如是語，如諦無所著，諦覺黠要得樂天下父，如是到佛棄惡到黠行，或是名為信力。精進力為何等？在有比丘已生惡意斷故，求欲行求為精進為受正意，未生惡意不便起，未生善意為求生，已法意為止不忘不減，日增日多行念滿欲生求受精進制意出，是名精進力。黠力為何等？若有比丘是苦習如諦知是習，苦是苦、習是苦、盡是苦要受，是名為慧力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國，行在祇樹給孤獨園。佛便告比丘：「有三力。何等三力？一者信力，二者精進力，三者黠力。信力為何等？在有道弟子為佛道無有能壞意，得佛恩行止，說佛如是語，如諦無所著，諦覺黠要得樂天下父，如是到佛棄惡到黠行，或是名為信力。精進力為何等？在有比丘已生惡意斷故，求欲行求為精進為受正意，未生惡意不便起，未生善意為求生，已法意為止不忘不減，日增日多行念滿欲生求受精進制意出，是名精進力。黠力為何等？若有比丘是苦習如諦知是習，苦是苦、習是苦、盡是苦要受，是名為慧力。」

佛告比丘，比丘已聞受行如說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛告比丘，比丘已聞受行如說。

（一八） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （一八）

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在舍衛國，行在祇樹給孤獨園。佛便告比丘：「有四力。何等為四力？一者意力，二者精進力，三者不犯力，四者守力。意力為何等？若有比丘知善惡濁如至誠知，亦知犯亦知不犯，亦知可行亦知不可行，亦知非亦知增，亦知白亦知黑，亦知從得濁如諦知，是名為意力。精進力為何等？在有比丘在有濁所惡說，所犯說，所不可說，所黑說，不用進人說，如是輩為棄之，若所為濁好說，不犯說、可習說、可說、白說、所道說，如是輩濁，為行為貪欲，為行為精進，為受意為制意？是名為精進力。不犯力為何等？在有比丘為不犯身受行止，為不犯口，為不犯心受行止，是名為不犯力。守力為何等？謂四輩。何等為四輩？一為攝，二為布施，三為相哀，四為相助善行，是名為守力。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國，行在祇樹給孤獨園。佛便告比丘：「有四力。何等為四力？一者意力，二者精進力，三者不犯力，四者守力。意力為何等？若有比丘知善惡濁如至誠知，亦知犯亦知不犯，亦知可行亦知不可行，亦知非亦知增，亦知白亦知黑，亦知從得濁如諦知，是名為意力。精進力為何等？在有比丘在有濁所惡說，所犯說，所不可說，所黑說，不用進人說，如是輩為棄之，若所為濁好說，不犯說、可習說、可說、白說、所道說，如是輩濁，為行為貪欲，為行為精進，為受意為制意？是名為精進力。不犯力為何等？在有比丘為不犯身受行止，為不犯口，為不犯心受行止，是名為不犯力。守力為何等？謂四輩。何等為四輩？一為攝，二為布施，三為相哀，四為相助善行，是名為守力。」

佛說如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是。

（一九） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （一九）

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛便告比丘：「人有五力令女人欺男子。何為五力？一者色，二者端正，三者多男兄弟，四者家豪，五者多財產。何等為色？謂女人不良，已不良便不欲治生。當瞋恚不欲持家，是女人自謂端正無比，自謂多男兄弟強，自謂豪貴家，自謂多財產，如是女人為不良。若有女人貞良無有女色，大貞便為持兩善教，已受兩善教便欲治產，不欲瞋恚，便欲抦持家，如是者不用端正，故為是人但心為人耳，不用多男兄弟強，不用家豪貴自貢高，不用多財產意適等耳，便為受教，已教善持之不懈，便欲治生。心和不欲瞋恚，便不棄家事，便欲治生憂持家，如是為貞良女人意。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛便告比丘：「人有五力令女人欺男子。何為五力？一者色，二者端正，三者多男兄弟，四者家豪，五者多財產。何等為色？謂女人不良，已不良便不欲治生。當瞋恚不欲持家，是女人自謂端正無比，自謂多男兄弟強，自謂豪貴家，自謂多財產，如是女人為不良。若有女人貞良無有女色，大貞便為持兩善教，已受兩善教便欲治產，不欲瞋恚，便欲抦持家，如是者不用端正，故為是人但心為人耳，不用多男兄弟強，不用家豪貴自貢高，不用多財產意適等耳，便為受教，已教善持之不懈，便欲治生。心和不欲瞋恚，便不棄家事，便欲治生憂持家，如是為貞良女人意。」

佛說如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是。

（二〇） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （二〇）

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告諸比丘：「比丘！諸不聞者，不聞俱相類相聚相應相可，多聞者，多聞俱相類相聚相應相可；慳者，慳俱相類相聚相應相可，布施者，布施俱相類相聚相應相可；黠者，黠俱相類相聚相應相可，癡者，癡俱相類相聚相應相可；多欲者，多欲俱相類相聚相應相可，少欲者，少欲俱相類相聚相應相可；難持者，難持俱相類相聚相應相可，易持者，易持俱相類相聚相應相可；難給者，難給俱相類相聚相應相可，易給者，易給俱相類相聚相應相可；不足者，不足俱相類相聚相應相可，足者，足俱相類相聚相應相可；不守者，不守俱相類相聚相應相可，守者，守俱相類相聚相應相可。」佛說：「比丘！如是，黠人當分別是因緣，可行者當為行，不可行者當為莫行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告諸比丘：「比丘！諸不聞者，不聞俱相類相聚相應相可，多聞者，多聞俱相類相聚相應相可；慳者，慳俱相類相聚相應相可，布施者，布施俱相類相聚相應相可；黠者，黠俱相類相聚相應相可，癡者，癡俱相類相聚相應相可；多欲者，多欲俱相類相聚相應相可，少欲者，少欲俱相類相聚相應相可；難持者，難持俱相類相聚相應相可，易持者，易持俱相類相聚相應相可；難給者，難給俱相類相聚相應相可，易給者，易給俱相類相聚相應相可；不足者，不足俱相類相聚相應相可，足者，足俱相類相聚相應相可；不守者，不守俱相類相聚相應相可，守者，守俱相類相聚相應相可。」佛說：「比丘！如是，黠人當分別是因緣，可行者當為行，不可行者當為莫行。」

（二一） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （二一）

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告比丘：「天上釋為故世在人中有七願，為如至命、為如求就、為所從本，故為釋。何等為七？到命要當為父母孝。到命要當為見老為禮。當為不出口炎言。當為隨意法語言。當為至命要不怒讒妄語。當為至命要至誠語，至誠喜至誠止，常信不欺天下。當為至命要天下慳，我當為意中不隨慳家中。行布施放手常與所求，名好布施，布施等分。為是釋天王故世在人中為是七願，說為至命要具行就，為從是本釋釋得。」從後說絕： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛告比丘：「天上釋為故世在人中有七願，為如至命、為如求就、為所從本，故為釋。何等為七？到命要當為父母孝。到命要當為見老為禮。當為不出口炎言。當為隨意法語言。當為至命要不怒讒妄語。當為至命要至誠語，至誠喜至誠止，常信不欺天下。當為至命要天下慳，我當為意中不隨慳家中。行布施放手常與所求，名好布施，布施等分。為是釋天王故世在人中為是七願，說為至命要具行就，為從是本釋釋得。」從後說絕：

「為孝父母， 姓中有老人禮， 不炎說隨意說讒妄言棄， 從慳自出諦不怒喜行言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為孝父母， 姓中有老人禮， 不炎說隨意說讒妄言棄， 從慳自出諦不怒喜行言。

「為是故能得上天，在所人欲行是，當為天上禮如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「為是故能得上天，在所人欲行是，當為天上禮如是。」

佛說如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是。

（二二） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （二二）

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在舍衛國，行在祇樹給孤獨園。佛便以爪甲頭取土已取，便告比丘：「比丘！知是云何？何等為多？爪頭土何如地土多？」比丘可便報：「佛爪甲上土少，不可比地土，無有比，亦非百倍，亦非千倍，亦非萬倍，亦非億倍，亦無有數，亦無有數喻亦無聚，亦不可說譬喻，是地土甚多。」佛便告比丘：「如是人所不知智黠眼行如地土，如是人所為智黠眼行如爪上土。如是人所為智黠眼行，如是可學智黠眼行無有過，黠生當為自活，如是比丘欲行道者可學。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國，行在祇樹給孤獨園。佛便以爪甲頭取土已取，便告比丘：「比丘！知是云何？何等為多？爪頭土何如地土多？」比丘可便報：「佛爪甲上土少，不可比地土，無有比，亦非百倍，亦非千倍，亦非萬倍，亦非億倍，亦無有數，亦無有數喻亦無聚，亦不可說譬喻，是地土甚多。」佛便告比丘：「如是人所不知智黠眼行如地土，如是人所為智黠眼行如爪上土。如是人所為智黠眼行，如是可學智黠眼行無有過，黠生當為自活，如是比丘欲行道者可學。」

佛說如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是。

（二三） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （二三）

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛便告比丘：「身為無有反復，身不念恩，若有小痛因作病，舉身并痛，常隨意所欲得，眼與好色，耳與好聲，鼻與好香，舌與美味，身與細軟，養身如是，捨人壞敗，身不欲度人。何以故？不盡隨戒法但作罪。」佛便告比丘：「過世有王名為大華，欲死時說言：『咄！當用身作何等？養護百歲盡力如是，一死事來身便壞敗。』如是身為無有反復，便知是為若，當用為視養？有劇如怨家，身自求罪，已得小痛便見憂態，常與最好五樂，久視之會當老病死？比丘可念而不忘是，已知是當行教人。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛便告比丘：「身為無有反復，身不念恩，若有小痛因作病，舉身并痛，常隨意所欲得，眼與好色，耳與好聲，鼻與好香，舌與美味，身與細軟，養身如是，捨人壞敗，身不欲度人。何以故？不盡隨戒法但作罪。」佛便告比丘：「過世有王名為大華，欲死時說言：『咄！當用身作何等？養護百歲盡力如是，一死事來身便壞敗。』如是身為無有反復，便知是為若，當用為視養？有劇如怨家，身自求罪，已得小痛便見憂態，常與最好五樂，久視之會當老病死？比丘可念而不忘是，已知是當行教人。」

佛教如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛教如是。

（二四） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （二四）

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在舍衛國，行在祇樹給孤獨園。佛便告比丘：「師子畜生王從自處出，已自處出便欠，已欠便視便四面觀。便三反師子聲行，便所意至處便行，已見有山河中深疾，過使難度，便師子在從是邊河自止，便度邊作識觀意念：『從是下到識處出已。』已便下，若師子王所識直不得出便復還，復度不得復還，常欲得識處出，至死師子王不止不行不置。所識不得故亦如是，所有癡人不諦受所學聞，便為人聚行說到人牽出，所癡人亦不置癡態行，亦不欲所，不諦受經所要，若如是便黠人可覺是：『是我當為學經力力行，我當為學問力，我當為精觀行力，我當為不放，師子王死態難出，覺少人欲為道。』當學如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國，行在祇樹給孤獨園。佛便告比丘：「師子畜生王從自處出，已自處出便欠，已欠便視便四面觀。便三反師子聲行，便所意至處便行，已見有山河中深疾，過使難度，便師子在從是邊河自止，便度邊作識觀意念：『從是下到識處出已。』已便下，若師子王所識直不得出便復還，復度不得復還，常欲得識處出，至死師子王不止不行不置。所識不得故亦如是，所有癡人不諦受所學聞，便為人聚行說到人牽出，所癡人亦不置癡態行，亦不欲所，不諦受經所要，若如是便黠人可覺是：『是我當為學經力力行，我當為學問力，我當為精觀行力，我當為不放，師子王死態難出，覺少人欲為道。』當學如是。」

佛說如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是。

（二五） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （二五）

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在王舍國講堂中。在時名為阿遬輪子婆羅門至佛，已至為麁惡口惡罵佛劇罵訶止，佛便為婆羅門阿遬輪子說經譬喻：「若人無有惡，為持惡口說向，清白行無有，惡癡人從是致殃。譬如人逆向風末塵來坌。」即時婆羅門阿遬輪子，為持頭面著足曰：「知過受悔，如癡、如愚，如不解、如不了，名為愚癡者，為度世者，持弊惡口罵亦數諫為，佛當為愚癡人故受悔過，從今自守不復犯。」佛報言：「已婆羅門悔過，如愚、如癡、如不解不了，為罵如來惡喙，已見復悔自說自守後不敢犯，是道行中望增道不減，若已見自悔過，自現不匿現守本不復犯。」婆羅門便自歸佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在王舍國講堂中。在時名為阿遬輪子婆羅門至佛，已至為麁惡口惡罵佛劇罵訶止，佛便為婆羅門阿遬輪子說經譬喻：「若人無有惡，為持惡口說向，清白行無有，惡癡人從是致殃。譬如人逆向風末塵來坌。」即時婆羅門阿遬輪子，為持頭面著足曰：「知過受悔，如癡、如愚，如不解、如不了，名為愚癡者，為度世者，持弊惡口罵亦數諫為，佛當為愚癡人故受悔過，從今自守不復犯。」佛報言：「已婆羅門悔過，如愚、如癡、如不解不了，為罵如來惡喙，已見復悔自說自守後不敢犯，是道行中望增道不減，若已見自悔過，自現不匿現守本不復犯。」婆羅門便自歸佛。

佛說如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是。

（二六） 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （二六）

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在王舍國時，有婆羅門名為不侵行者，至佛所與佛談，一處坐。已一處坐，不侵行者向佛說如是：「我名為不侵。」佛報言：「如名意亦爾？」爾乃婆羅門應：「不侵。」從後說絕： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在王舍國時，有婆羅門名為不侵行者，至佛所與佛談，一處坐。已一處坐，不侵行者向佛說如是：「我名為不侵。」佛報言：「如名意亦爾？」爾乃婆羅門應：「不侵。」從後說絕：

「若身不侵者， 口善意亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若身不侵者， 口善意亦然，

如是名不侵， 無所侵為奇。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是名不侵， 無所侵為奇。」

即不侵行者從坐起，持頭面著佛足下，從今持教誡不復犯五戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即不侵行者從坐起，持頭面著佛足下，從今持教誡不復犯五戒。

佛說如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是。

（二七）佛說七處三觀經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 （二七）佛說七處三觀經

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛便呼比丘：「七處為知，三處為觀，疾為在道法脫結，無有結，意脫從黠得法，已見法自證道，受生盡，行道意，作可作，不復來還。」佛問比丘：「何等為七處？善為知是。聞比丘色如本諦知？亦知色習，亦知色盡，亦知色滅度行，亦知色味，亦知色苦，亦知色出要，亦至誠；如是痛癢、思想、生死、識如本知，識習、識盡、識盡、受行本知，亦知識味，亦知識苦，亦知識出要，亦知識本至誠。何等為色如諦如？所色為四本，亦在四大，亦為在四大蚖，所色本如是如本知。何等色習如本知？愛習為色習，如是色習為知。何等為色盡如至誠？知愛盡為色盡，如是色盡為至誠知。何等為色行盡如至誠知？若是色為是八行，諦見到諦定為八，如是色盡受行如至誠知本。何等為知色味如至誠知？所色欲生喜生欲生，如是色為味如至誠知。何等為色惱如至誠知？所色不常、苦、轉法，如是為色惱如至誠知。何等為色要如至誠知？所色欲貪能解，能棄欲、能度欲，如是為色知要如至誠。何等為痛癢能知？六痛癢眼栽痛癢，耳鼻舌身意栽痛癢，如是為知痛癢。何等為痛癢習？栽習為痛癢習，如是習為痛癢習。何等為痛癢盡知？栽盡為痛癢盡知，如是為痛癢盡知。何等為痛癢受行？若受八行，諦見到諦定意為八，如是痛癢如盡受行為道。何等為痛癢味識？是為痛癢求來可求喜，如是為痛癢識味為知。何等為痛癢惱識？所痛癢為不常、敗、苦、轉法意，如是為痛癢惱識。何等為痛癢要？所痛癢欲能活為愛貪能度，如是為痛癢要識如諦知。何等為思想識？為身六思想，眼栽思想，耳鼻舌身意栽思想，如是是六識思想。何等為思想習識？栽習為思想習，如是為思想習識。何等為思想盡識？盡為思想盡識，如是為思想盡識。何等為思想盡受行識？是為八行識，識諦見到諦定意為八，如是盡思想受行識。何等為思想味識？所為思想因緣生樂得意喜，如是思想味識。何等為思想惱識？所為思想不常、盡、苦、轉法，如是為思想惱識。何等為思想要識？所思想欲能解、欲貪能斷、欲貪能自度，如是為思想要識。何等為生死識？為六身生死識，眼栽生死識，耳鼻舌身意栽行，如是為生死識。何等為生死習？栽習為生死習識。何等為生死盡識？栽盡為生死盡識。何等為生死欲盡愛行識？為是八行，識諦見至諦定為八，如是為生死欲滅受行識。何等為生死味識？所為生死因緣生樂喜意，如是為生死味識。何等為生死惱識？所有生死不常、盡、苦、轉法，如是為生死惱識。何等為生死要識？所為生死欲貪避、欲貪能斷、欲貪能度，如是 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。佛便呼比丘：「七處為知，三處為觀，疾為在道法脫結，無有結，意脫從黠得法，已見法自證道，受生盡，行道意，作可作，不復來還。」佛問比丘：「何等為七處？善為知是。聞比丘色如本諦知？亦知色習，亦知色盡，亦知色滅度行，亦知色味，亦知色苦，亦知色出要，亦至誠；如是痛癢、思想、生死、識如本知，識習、識盡、識盡、受行本知，亦知識味，亦知識苦，亦知識出要，亦知識本至誠。何等為色如諦如？所色為四本，亦在四大，亦為在四大蚖，所色本如是如本知。何等色習如本知？愛習為色習，如是色習為知。何等為色盡如至誠？知愛盡為色盡，如是色盡為至誠知。何等為色行盡如至誠知？若是色為是八行，諦見到諦定為八，如是色盡受行如至誠知本。何等為知色味如至誠知？所色欲生喜生欲生，如是色為味如至誠知。何等為色惱如至誠知？所色不常、苦、轉法，如是為色惱如至誠知。何等為色要如至誠知？所色欲貪能解，能棄欲、能度欲，如是為色知要如至誠。何等為痛癢能知？六痛癢眼栽痛癢，耳鼻舌身意栽痛癢，如是為知痛癢。何等為痛癢習？栽習為痛癢習，如是習為痛癢習。何等為痛癢盡知？栽盡為痛癢盡知，如是為痛癢盡知。何等為痛癢受行？若受八行，諦見到諦定意為八，如是痛癢如盡受行為道。何等為痛癢味識？是為痛癢求來可求喜，如是為痛癢識味為知。何等為痛癢惱識？所痛癢為不常、敗、苦、轉法意，如是為痛癢惱識。何等為痛癢要？所痛癢欲能活為愛貪能度，如是為痛癢要識如諦知。何等為思想識？為身六思想，眼栽思想，耳鼻舌身意栽思想，如是是六識思想。何等為思想習識？栽習為思想習，如是為思想習識。何等為思想盡識？盡為思想盡識，如是為思想盡識。何等為思想盡受行識？是為八行識，識諦見到諦定意為八，如是盡思想受行識。何等為思想味識？所為思想因緣生樂得意喜，如是思想味識。何等為思想惱識？所為思想不常、盡、苦、轉法，如是為思想惱識。何等為思想要識？所思想欲能解、欲貪能斷、欲貪能自度，如是為思想要識。何等為生死識？為六身生死識，眼栽生死識，耳鼻舌身意栽行，如是為生死識。何等為生死習？栽習為生死習識。何等為生死盡識？栽盡為生死盡識。何等為生死欲盡愛行識？為是八行，識諦見至諦定為八，如是為生死欲滅受行識。何等為生死味識？所為生死因緣生樂喜意，如是為生死味識。何等為生死惱識？所有生死不常、盡、苦、轉法，如是為生死惱識。何等為生死要識？所為生死欲貪避、欲貪能斷、欲貪能度，如是

為生死要識。何等為識身六衰識？眼栽識耳鼻舌身意，如是為識識。何等為識習？命字習為識習，如是習為識。何等為識盡受行為識？命字盡識，如是為盡識。何等為識盡受行為識？八行，諦見至諦定為八，如是為識盡欲受行如諦識。何等為識味知？所識因緣故生樂生喜意，如是味生為味識知。何等為識惱識？所識為盡、為苦、為轉，如是識惱識。何等要識，所識欲貪能治、欲貪能斷能度，如是為要識。如是比丘七處為覺知。何等為七？色、習、盡、道、味、苦、要，是五陰各有七事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為生死要識。何等為識身六衰識？眼栽識耳鼻舌身意，如是為識識。何等為識習？命字習為識習，如是習為識。何等為識盡受行為識？命字盡識，如是為盡識。何等為識盡受行為識？八行，諦見至諦定為八，如是為識盡欲受行如諦識。何等為識味知？所識因緣故生樂生喜意，如是味生為味識知。何等為識惱識？所識為盡、為苦、為轉，如是識惱識。何等要識，所識欲貪能治、欲貪能斷能度，如是為要識。如是比丘七處為覺知。何等為七？色、習、盡、道、味、苦、要，是五陰各有七事。

「何等為三觀？識亦有七事，得五陰成六事，觀身為一色，觀五陰二，觀六衰三，故言三觀。比丘！能曉七處亦能三觀，不久行隨道，斷結無有結意，脫黠會見要，一證受止已，斷生死竟，行所作竟，不復來還墮生死，得道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為三觀？識亦有七事，得五陰成六事，觀身為一色，觀五陰二，觀六衰三，故言三觀。比丘！能曉七處亦能三觀，不久行隨道，斷結無有結意，脫黠會見要，一證受止已，斷生死竟，行所作竟，不復來還墮生死，得道。」

佛說如是。比丘歡喜受行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是。比丘歡喜受行。