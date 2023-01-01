佛說普法義經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說普法義經

後漢安息國三藏安世高譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後漢安息國三藏安世高譯

聞如是： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞如是：

一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。是時，賢者舍利弗，請比丘聽說法，上頭亦善，中央亦善，要亦善，善解分別具淨除，聽賢者行，名具法行，當為聽，善心諦念。比丘應如賢者言，從賢者舍利弗聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一時，佛在舍衛國祇樹給孤獨園。是時，賢者舍利弗，請比丘聽說法，上頭亦善，中央亦善，要亦善，善解分別具淨除，聽賢者行，名具法行，當為聽，善心諦念。比丘應如賢者言，從賢者舍利弗聽。

賢者舍利弗，便說十二時聚會，能致賢者道。「何等為十二？一為自能教身，二為亦能教餘，三為隨人中，四為隨賢者中，五為根足，六為不隨世間業，七為見賢者喜，八為佛亦有，九為亦說法，十為已說法能受，十一為能聽外受，十二為如得能依方施。是為賢者十二時聚會。為得賢者道，從是行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢者舍利弗，便說十二時聚會，能致賢者道。「何等為十二？一為自能教身，二為亦能教餘，三為隨人中，四為隨賢者中，五為根足，六為不隨世間業，七為見賢者喜，八為佛亦有，九為亦說法，十為已說法能受，十一為能聽外受，十二為如得能依方施。是為賢者十二時聚會。為得賢者道，從是行。

「若經欲說異人者，當為是二十品說。何等為二十？一為善說，二為多說，三為前後說，四為次第說，五為歡喜說，六為可說，七為解意說，八為除慚說，九當為莫訶失說，十為調說，十一為應說，十二為莫散說，十三為法說，十四為隨眾說，十五為等意說，十六為助護意說，十七為莫窮名聞故說，十八為莫利事故說，十九為莫從說自現，二十莫從說調餘。若賢者比丘，欲為餘人說，當為是二十品說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若經欲說異人者，當為是二十品說。何等為二十？一為善說，二為多說，三為前後說，四為次第說，五為歡喜說，六為可說，七為解意說，八為除慚說，九當為莫訶失說，十為調說，十一為應說，十二為莫散說，十三為法說，十四為隨眾說，十五為等意說，十六為助護意說，十七為莫窮名聞故說，十八為莫利事故說，十九為莫從說自現，二十莫從說調餘。若賢者比丘，欲為餘人說，當為是二十品說。」

舍利弗復謂比丘：「欲聞法者，當有十六業。何等為十六？一當為有時可聞，二當為多聞，三當為向耳聽，四當為事，五當為莫平訶，六當為莫訶失，七當為莫求長短，八當為法恭敬，九當為說法者恭敬，十當為莫易法，十一亦莫易說法者，十二亦莫自易身，十三一向心，十四莫餘意，十五正持心，十六覺一切念可聞法正。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舍利弗復謂比丘：「欲聞法者，當有十六業。何等為十六？一當為有時可聞，二當為多聞，三當為向耳聽，四當為事，五當為莫平訶，六當為莫訶失，七當為莫求長短，八當為法恭敬，九當為說法者恭敬，十當為莫易法，十一亦莫易說法者，十二亦莫自易身，十三一向心，十四莫餘意，十五正持心，十六覺一切念可聞法正。

「若賢者欲得聞法，當為案是十六行可聞法。何等為十六？一為時時可聞法，二為可多聞法，三為耳聽可聞法，四為事可聞法，五為不得訶可聞法，六為莫求短可聞法，七為敬法可聞法，八為敬說經者可聞法，九為莫易法可聞法，十為莫易說法者可聞法，十一為莫易自身可聞法，十二為一向心可聞法，十三為莫有餘意可聞法，十四為正橫意可聞法，十五為一切一意可聞法，十六為念定意可聞法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若賢者欲得聞法，當為案是十六行可聞法。何等為十六？一為時時可聞法，二為可多聞法，三為耳聽可聞法，四為事可聞法，五為不得訶可聞法，六為莫求短可聞法，七為敬法可聞法，八為敬說經者可聞法，九為莫易法可聞法，十為莫易說法者可聞法，十一為莫易自身可聞法，十二為一向心可聞法，十三為莫有餘意可聞法，十四為正橫意可聞法，十五為一切一意可聞法，十六為念定意可聞法。

「若賢者欲得聞法，當為案是十六比可聞法。已聞法如上說，便生信可意，從是致到無為。已聞如是法，便生賢者愛無所欲，最從是致無為。已聞如是法，便生喜意愛，為從是致無為。已聞如是法，便捨惡著意為定意，為從是致無為。已聞如是法，得捨疑見復明，為最將至無為。已聞如是法，便見陰無所有，便見陰空，便見陰輕，以見便意解、便意淨、便意止、便意解脫，如是為從是致無為。已聞法如是，一切世間行見空，不復往住，便愛盡離滅，便可無為意轉意止得解脫，為從是致無為。已聞法如是，意欲行相從行獨坐斷妄，得第一願，為從是致無為。已聞如是法，為淨眼見四諦，為從是致無為。已聞如是法，為滿行，為從是致無為。已聞如是法，賢者道弟子為不惱說者，亦從聞得樂，亦不犯教法，亦隨安隱，自所求欲滿便，為是十法，所從𭶑行致。何等為十？一為若善知識，二為若善戒，三為若善同學，四為若知受意，五為若受教，六為若問，七為若聞經，八為若聚說經，九為若驚怖因緣得驚怖，十為己羞驚怖本觀是時本觀。便斷一切惡法，能斷從本觀已能却是法，便定意得自在，皆從本觀故，如是諦從本已捨道弟子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若賢者欲得聞法，當為案是十六比可聞法。已聞法如上說，便生信可意，從是致到無為。已聞如是法，便生賢者愛無所欲，最從是致無為。已聞如是法，便生喜意愛，為從是致無為。已聞如是法，便捨惡著意為定意，為從是致無為。已聞如是法，得捨疑見復明，為最將至無為。已聞如是法，便見陰無所有，便見陰空，便見陰輕，以見便意解、便意淨、便意止、便意解脫，如是為從是致無為。已聞法如是，一切世間行見空，不復往住，便愛盡離滅，便可無為意轉意止得解脫，為從是致無為。已聞法如是，意欲行相從行獨坐斷妄，得第一願，為從是致無為。已聞如是法，為淨眼見四諦，為從是致無為。已聞如是法，為滿行，為從是致無為。已聞如是法，賢者道弟子為不惱說者，亦從聞得樂，亦不犯教法，亦隨安隱，自所求欲滿便，為是十法，所從𭶑行致。何等為十？一為若善知識，二為若善戒，三為若善同學，四為若知受意，五為若受教，六為若問，七為若聞經，八為若聚說經，九為若驚怖因緣得驚怖，十為己羞驚怖本觀是時本觀。便斷一切惡法，能斷從本觀已能却是法，便定意得自在，皆從本觀故，如是諦從本已捨道弟子。

「便可行十思想。何等為十？一為念不淨思想，二為非常思想，三為以非常為苦思想，四為以苦為非身思想，五為穢食思想，六為一切天下不欲樂思想，七為念死思想，八為不明思想，九為却意思想，十為滅思想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「便可行十思想。何等為十？一為念不淨思想，二為非常思想，三為以非常為苦思想，四為以苦為非身思想，五為穢食思想，六為一切天下不欲樂思想，七為念死思想，八為不明思想，九為却意思想，十為滅思想。

「念不淨思想，賢者！為隨十四邪法。何等為十四？一為本聚共居失意，二為本聚見貪，三為疾欲，四為不淨思想不知義行，五為不能得觀不淨，六為行惡業人共從事，七為不識是者，八為不事，九為不問，十為不守根，十一為食不知足，十二為上夜後夜不墮行，十三為不能獨坐思想，十四為如有不能得觀非常思想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「念不淨思想，賢者！為隨十四邪法。何等為十四？一為本聚共居失意，二為本聚見貪，三為疾欲，四為不淨思想不知義行，五為不能得觀不淨，六為行惡業人共從事，七為不識是者，八為不事，九為不問，十為不守根，十一為食不知足，十二為上夜後夜不墮行，十三為不能獨坐思想，十四為如有不能得觀非常思想。

「賢者！為隨世間欲非常苦思想者，為隨六惡法。何等為六？一為不足，二為不精進，三為不信，四為欲，五為不欲閑處坐，六為不得如有觀苦非身思想者。見身雜穢食思想者，為味愛不行著；一切天下不欲樂思想者，以世間萬物貪欲可行為耶；死思想，為隨命離行明思想。賢者！為隨十一邪，何等為十一？一為疑，二為不念，三為麁身，四為睡瞑，五為過精進，六為離精進，七為妄喜，八為怖，九為非一思想，十為無有計，十一為熟觀色。却思想者為欲令離道，滅思想者，若意在法令離道。是所，賢者！令離道，未壞欲壞，為三法多。何等為三？一為欲，二為斷，三為坐行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賢者！為隨世間欲非常苦思想者，為隨六惡法。何等為六？一為不足，二為不精進，三為不信，四為欲，五為不欲閑處坐，六為不得如有觀苦非身思想者。見身雜穢食思想者，為味愛不行著；一切天下不欲樂思想者，以世間萬物貪欲可行為耶；死思想，為隨命離行明思想。賢者！為隨十一邪，何等為十一？一為疑，二為不念，三為麁身，四為睡瞑，五為過精進，六為離精進，七為妄喜，八為怖，九為非一思想，十為無有計，十一為熟觀色。却思想者為欲令離道，滅思想者，若意在法令離道。是所，賢者！令離道，未壞欲壞，為三法多。何等為三？一為欲，二為斷，三為坐行。

「不淨思想，賢者！為行十四法多。何等為十四？一為本聚不共居，二為止意，三為不見本聚，四為自守，五為不疾欲，六為淨思想不想隨，七為淨思想不觀，八為世間行人不欲共，九為不欲受世間行，十為自守根，十一為食知足，十二為上夜後夜行不睡瞑，十三為厭欲獨坐，十四為如有觀不淨想行多作。賢者！從是行為斷愛欲。非常想行多作為，從是斷愛欲；非常苦想，已習已行已多作為，從是斷瞢瞢；苦非身想，已習已行已多作為，從是所見身斷；穢食想，已習已行已多作為，從是斷愛；所世間不樂想，已習已行已多作為，從是斷世間；端正死想，已習已行已多作意，著壽從是斷；明想，已習已行已多作，從是致𭶑見。却想，已習已行已多作，從是斷愛；滅想，已習已行已多作，從邪得離。如是諦受，賢者！道弟子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不淨思想，賢者！為行十四法多。何等為十四？一為本聚不共居，二為止意，三為不見本聚，四為自守，五為不疾欲，六為淨思想不想隨，七為淨思想不觀，八為世間行人不欲共，九為不欲受世間行，十為自守根，十一為食知足，十二為上夜後夜行不睡瞑，十三為厭欲獨坐，十四為如有觀不淨想行多作。賢者！從是行為斷愛欲。非常想行多作為，從是斷愛欲；非常苦想，已習已行已多作為，從是斷瞢瞢；苦非身想，已習已行已多作為，從是所見身斷；穢食想，已習已行已多作為，從是斷愛；所世間不樂想，已習已行已多作為，從是斷世間；端正死想，已習已行已多作意，著壽從是斷；明想，已習已行已多作，從是致𭶑見。却想，已習已行已多作，從是斷愛；滅想，已習已行已多作，從邪得離。如是諦受，賢者！道弟子。

「賢者！道弟子為有二十法，令不得隨道。何等為二十？一為不行道共居，二為不問，三為所行不知所應，四為瞢瞢，五為惡行，六為貪意，七為多事，八為寡精進，九為相壞自歸，十為形，十一為求矜，十二為顛倒，十三為失意，十四為貪，十五為不善群共居，十六為不守根門，十七為飯食不知足，十八為上夜後夜不應行，十九為不喜思惟獨坐，二十為如有不觀。是二十事，賢者！令離道。未斷欲斷者，有十一法為多，何等為十一？一為欲，二為得，三為見便，四為有瞻，五無有費，六為勝，七為得法相，八為隨，九為問，十為獨自守，十一為如有觀。如是正已合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賢者！道弟子為有二十法，令不得隨道。何等為二十？一為不行道共居，二為不問，三為所行不知所應，四為瞢瞢，五為惡行，六為貪意，七為多事，八為寡精進，九為相壞自歸，十為形，十一為求矜，十二為顛倒，十三為失意，十四為貪，十五為不善群共居，十六為不守根門，十七為飯食不知足，十八為上夜後夜不應行，十九為不喜思惟獨坐，二十為如有不觀。是二十事，賢者！令離道。未斷欲斷者，有十一法為多，何等為十一？一為欲，二為得，三為見便，四為有瞻，五無有費，六為勝，七為得法相，八為隨，九為問，十為獨自守，十一為如有觀。如是正已合。

「賢者！道弟子為二十法多。何等為二十？一為行道共居，二為問，三為所行知所應，四為不瞢瞢，五為互行，六為不在貪，七為少事，八為不捨精進，九為無有橫，十為不隨形，十一為不求矜，十二為不顛倒，十三為守意，十四為不貪，十五為善群共居，十六為守根門，十七為飯食知足，十八為上夜後夜能行，十九為喜思惟獨坐，二十為如有觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「賢者！道弟子為二十法多。何等為二十？一為行道共居，二為問，三為所行知所應，四為不瞢瞢，五為互行，六為不在貪，七為少事，八為不捨精進，九為無有橫，十為不隨形，十一為不求矜，十二為不顛倒，十三為守意，十四為不貪，十五為善群共居，十六為守根門，十七為飯食知足，十八為上夜後夜能行，十九為喜思惟獨坐，二十為如有觀。

「若已是，賢者！當復二十二時處，已作沙門行道者為疾是處當為觀。何等為二十二？一為已受不端正，二為已為異業，三為我命依他人，四為至命盡當為求衣飯食病瘦藥臥具，五為至命欲已覆，六為至命人間身欲樂，已作沙門為疾觀是；七為莫為我身傷壞，八為能得獨樂空中，九為不隨罪受食，十為莫為我身失戒，十一為莫為我𭶑、同道為我論議；十二為令我道應四德課中，得令我命盡時，設同道者有問，令我得說，莫令我即時暫欲行道者當觀是；十三為令我得觀陰非常，十四為令我得觀陰無所有，十五為令我得觀陰不重為意還依止脫，行道者急觀是；十六為令我世間行空、不著、愛盡、離、滅、無為，為意觀，喜受止、得脫，已離形疾時處當為觀；十七為生者從生未得度，十八為老從老未得度，十九為病從病未得度，二十為法當死從死法未得度避形急當觀是；二十一為一切我愛，共會當別離、或亡或人取去或死、不得久住，已避形當為急時處分別觀；二十二為各自從行得、各自從行本、各自從行受苦、各自作善惡，從所行受，已避形當為急時處觀。以是二十二行，已習已行已多作，為滿沙門，亦行者所思。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若已是，賢者！當復二十二時處，已作沙門行道者為疾是處當為觀。何等為二十二？一為已受不端正，二為已為異業，三為我命依他人，四為至命盡當為求衣飯食病瘦藥臥具，五為至命欲已覆，六為至命人間身欲樂，已作沙門為疾觀是；七為莫為我身傷壞，八為能得獨樂空中，九為不隨罪受食，十為莫為我身失戒，十一為莫為我𭶑、同道為我論議；十二為令我道應四德課中，得令我命盡時，設同道者有問，令我得說，莫令我即時暫欲行道者當觀是；十三為令我得觀陰非常，十四為令我得觀陰無所有，十五為令我得觀陰不重為意還依止脫，行道者急觀是；十六為令我世間行空、不著、愛盡、離、滅、無為，為意觀，喜受止、得脫，已離形疾時處當為觀；十七為生者從生未得度，十八為老從老未得度，十九為病從病未得度，二十為法當死從死法未得度避形急當觀是；二十一為一切我愛，共會當別離、或亡或人取去或死、不得久住，已避形當為急時處分別觀；二十二為各自從行得、各自從行本、各自從行受苦、各自作善惡，從所行受，已避形當為急時處觀。以是二十二行，已習已行已多作，為滿沙門，亦行者所思。」

「已沙門所行者思滿，便能滿七思。何等為七？一為常行不止得入，二為不轉，三為不爭，四為直念，五為不起憍慢意，六為但在世間求衣食，七為止意得自在。是為，賢者！所意心識從長無有數日夜，為色聲香味細滑，為在世間不能得制故，已能制得止，便入甘露種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「已沙門所行者思滿，便能滿七思。何等為七？一為常行不止得入，二為不轉，三為不爭，四為直念，五為不起憍慢意，六為但在世間求衣食，七為止意得自在。是為，賢者！所意心識從長無有數日夜，為色聲香味細滑，為在世間不能得制故，已能制得止，便入甘露種。

「已當為是，賢者！二十種行，未得道者，當為恐意。何等為二十種？一者無有入空，二為不學死，三為投渚，四為信畏方，五為不知不畏方，六為不知道，七為不得定意，八為後世苦，九為賢者難得會，十為開世間門世間人無有異，十一為未作橋梁令得中避獄，十二為未解惡處，十三為普疑無有數，十四為未得作世間要，十五為不𭶑癡時死，十六為甲不能為乙故作，十七為不作者亦不應作，十八為不作亦無有吉凶，十九為已作不得忘，二十為但自行有、但自行隨、但自行本、但自行歸也已。若人自行善惡在所有，但當為受行，器世間人，當從是恐意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「已當為是，賢者！二十種行，未得道者，當為恐意。何等為二十種？一者無有入空，二為不學死，三為投渚，四為信畏方，五為不知不畏方，六為不知道，七為不得定意，八為後世苦，九為賢者難得會，十為開世間門世間人無有異，十一為未作橋梁令得中避獄，十二為未解惡處，十三為普疑無有數，十四為未得作世間要，十五為不𭶑癡時死，十六為甲不能為乙故作，十七為不作者亦不應作，十八為不作亦無有吉凶，十九為已作不得忘，二十為但自行有、但自行隨、但自行本、但自行歸也已。若人自行善惡在所有，但當為受行，器世間人，當從是恐意。

「已從是二十因緣，意惡復惡、恐復恐、却離復却離，為有二十種行意疾止。何等為二十？一為念意想意便疾止，二為意中知意疾止，三為意已一意疾止，四為正想知意疾止，五為正止想意疾止，六為從正起想意疾止，七為攝想意疾止，八為助想意疾止，九為守想意疾止，十為行四意止意疾止，十一為四斷意意疾止，十二為四神足意疾止，十三為離不可行意疾止，十四為當近行處意疾止，十五為當有依從學意疾止，十六為當諷誦亦有解意疾止，十七為當有悲傷意意疾止，十八為當有多道喜意疾止，十九為當識事意疾止，二十為當行是意疾止。如是正使，賢者！道弟子，為當有十一橫，當識是。何等為十一？一為聚會，二為多食，三為多事，四為多說，五為多睡瞑，六為喜部行，七為樂共居，八為助樂身，九為輕，十為貪婬，十一為不善郡縣。居是，賢者！所橫未斷，當為斷已。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「已從是二十因緣，意惡復惡、恐復恐、却離復却離，為有二十種行意疾止。何等為二十？一為念意想意便疾止，二為意中知意疾止，三為意已一意疾止，四為正想知意疾止，五為正止想意疾止，六為從正起想意疾止，七為攝想意疾止，八為助想意疾止，九為守想意疾止，十為行四意止意疾止，十一為四斷意意疾止，十二為四神足意疾止，十三為離不可行意疾止，十四為當近行處意疾止，十五為當有依從學意疾止，十六為當諷誦亦有解意疾止，十七為當有悲傷意意疾止，十八為當有多道喜意疾止，十九為當識事意疾止，二十為當行是意疾止。如是正使，賢者！道弟子，為當有十一橫，當識是。何等為十一？一為聚會，二為多食，三為多事，四為多說，五為多睡瞑，六為喜部行，七為樂共居，八為助樂身，九為輕，十為貪婬，十一為不善郡縣。居是，賢者！所橫未斷，當為斷已。

「當復學十互。何等為十？一為定意互，二為定止互，三為定起互，四為止互，五為制互，六為護互，七為本互，八為護橫互，九為方便互，十為入互。如是入互者，道弟子為有十三德，何等為十三？一為已念如來便得喜信故生喜，二為法亦爾，三為學者亦爾，四為自持戒亦爾，五為他人持戒亦爾，六為自身得亦爾，七為他人得亦爾，八為自身施亦爾，九為他人施亦爾，十為道多除苦，十一為世間多說經令得思，十二為從無有數行惡還，十三為從無有數善法行令入生喜，已信能有喜種。如是喜，道弟子當依四法行，令五法滿。何等為四法依？一為法依，二為欲依，三為更進依，四為獨坐依莫餘欲著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「當復學十互。何等為十？一為定意互，二為定止互，三為定起互，四為止互，五為制互，六為護互，七為本互，八為護橫互，九為方便互，十為入互。如是入互者，道弟子為有十三德，何等為十三？一為已念如來便得喜信故生喜，二為法亦爾，三為學者亦爾，四為自持戒亦爾，五為他人持戒亦爾，六為自身得亦爾，七為他人得亦爾，八為自身施亦爾，九為他人施亦爾，十為道多除苦，十一為世間多說經令得思，十二為從無有數行惡還，十三為從無有數善法行令入生喜，已信能有喜種。如是喜，道弟子當依四法行，令五法滿。何等為四法依？一為法依，二為欲依，三為更進依，四為獨坐依莫餘欲著。

「何等為五法滿為道用？一者為喜，二者為愛，三者為依，四者為樂，五者為定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「何等為五法滿為道用？一者為喜，二者為愛，三者為依，四者為樂，五者為定。

「如是喜行者，道弟子為能得滅八瘡。何等為八？一為欲瘡，二為瞋恚瘡，三為愚瘡，四為憍慢瘡，五為愛瘡，六為癡瘡，七為利恭敬名聞瘡，八為疑不了了瘡。行者已為是，八瘡能沒能滅，便為得度世。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「如是喜行者，道弟子為能得滅八瘡。何等為八？一為欲瘡，二為瞋恚瘡，三為愚瘡，四為憍慢瘡，五為愛瘡，六為癡瘡，七為利恭敬名聞瘡，八為疑不了了瘡。行者已為是，八瘡能沒能滅，便為得度世。」

「不學十法。何等為十？一為不學直見，二為直治，三為直聲，四為直行，五為直有，六為直方便，七為直念，八為直定，九為直度，十為直𭶑。以是十不學法，從是因緣，得直相逢，便捨五種直，六種隨一守四猗，不少諦已捨厄，不著求止，身行止、聲行止、心行止，意慮度，最𭶑度無有餘，已行足名為最。賢者！是所賢者，後意心識，從遠來不作不聚不復會便盡，是要斷苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不學十法。何等為十？一為不學直見，二為直治，三為直聲，四為直行，五為直有，六為直方便，七為直念，八為直定，九為直度，十為直𭶑。以是十不學法，從是因緣，得直相逢，便捨五種直，六種隨一守四猗，不少諦已捨厄，不著求止，身行止、聲行止、心行止，意慮度，最𭶑度無有餘，已行足名為最。賢者！是所賢者，後意心識，從遠來不作不聚不復會便盡，是要斷苦。

「上頭所說，賢者聽說法，上亦善中亦善要亦善，有利有入，最具淨并淨說要道，名為具利法因緣是。所上頭說，為是故說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「上頭所說，賢者聽說法，上亦善中亦善要亦善，有利有入，最具淨并淨說要道，名為具利法因緣是。所上頭說，為是故說。」

賢者舍利弗說如是。比丘至心受，如是念所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賢者舍利弗說如是。比丘至心受，如是念所說。